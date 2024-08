10 hábitos de trabalho eficazes - Exemplos e dicas para uma carreira de sucesso

Admita, todos nós temos alguém no trabalho que admiramos por seus hábitos de trabalho.

Eles são brilhantes no trabalho, a produtividade é seu nome do meio e são aqueles que revelaram os segredos do melhor hábito no local de trabalho.

você olha para eles e se pergunta... será que as pessoas produtivas são de verdade?

Se você quiser sair da rotina da mediocridade e aprender maneiras de criar um hábito de trabalho melhor, estamos aqui para ajudar.

Neste artigo, destacaremos dez hábitos de trabalho poderosos que as pessoas mais bem-sucedidas adotam. E, como bônus, decodificamos um maneira rápida para colocar um hábito em prática.

Pronto para adotar um bom hábito de trabalho ? Vamos lá!

10 hábitos de trabalho poderosos para 2024

Bons ou ruins, todos nós somos definidos por nossos hábitos.

E, às vezes, os hábitos ruins podem ser desproporcionais em seu local de trabalho. Na verdade, você pode ser o colega de trabalho mais charmoso ou o mais irritante apenas com base em seus hábitos de trabalho.

Mas antes de mergulharmos nos hábitos de trabalho bem-sucedidos, vamos começar com o que são bons hábitos de trabalho e por que você deve desenvolvê-los em primeiro lugar.

A definição de hábitos de trabalho define os bons hábitos de trabalho como padrões de comportamento de um funcionário que contribuem para o seu desempenho no trabalho. São fatores de sucesso que ajudam a aumentar sua produtividade, confiabilidade, trabalho em equipe e satisfação no trabalho.

Alguns exemplos de hábitos de trabalho essenciais incluem:

A maioria das pessoas bem-sucedidas pratica esses mantras de trabalho de uma forma ou de outra. Elas também treinam outras pessoas para que adotem o mesmo!

Para ajudá-lo, aqui estão dez hábitos de trabalho positivos que você precisa para ter uma carreira bem-sucedida:

1. Seja pontual e profissional no local de trabalho

Chegar no horário ao trabalho é algo óbvio.

Entretanto, chegar atrasado pode ser um dos maus hábitos mais difíceis de superar.

E acredite em nós.

Não há nada deixa um chefe mais louco do que você estar sempre atrasado para o trabalho.

Se não quiser ficar na lista negra deles, procure chegar 10 minutos mais cedo ao seu local de trabalho. Isso o ajudará a planejar o seu dia e a estar pronto quando o expediente oficial começar.

Agora, pode ser mais difícil manter bons hábitos no local de trabalho, como a pontualidade, quando se está trabalhando remotamente.

afinal de contas, cuidar do gato do vizinho é uma distração legítima._ 🐱

Mas, ainda assim, você deve tentar fazer o login no horário e estar disponível para chamadas ou reuniões da equipe.

Além disso, não seja rígido com sua rotina de trabalho.

Às vezes, não há problema se uma tarefa importante exigir que você se ausente, desde que isso não afete seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

A pontualidade e o comprometimento com seu trabalho falam muito sobre seu profissionalismo.

E a melhor maneira de inculcar esse bom hábito de trabalho é planejar seu dia ou horário de trabalho.

Você pode:

Criar um cronograma para si mesmo

Definir lembretes para reuniões

Dar a si mesmo uma margem de tempo para lidar com eventos inesperados

2. Respeite e cumpra os prazos

Cumprir prazos é um hábito positivo e uma marca registrada de pessoas bem-sucedidas. Concluir o trabalho no prazo mostra que você é responsável e consegue realizar as tarefas com eficiência.

**Dica profissional Utilize o software de RH para manter seus funcionários envolvidos e responsáveis por seus hábitos de trabalho.

Mas se você tiver dificuldade para acompanhar, poderá definir meta de curto prazo para você e sua equipe. Isso pode servir como uma plano de ação para ajudá-lo a se concentrar melhor na tarefa em questão.

Além disso, conquistar e comemorar essas pequenas vitórias criará o impulso para um sucesso maior.

Você também deve se comunicar com seus gerentes sobre sua carga de trabalho e o progresso do projeto para garantir prazos realistas.

E se você sofre de Tristeza de segunda-feira (we feel you), tenha uma lista de tarefas pronta antes da semana e planeje seu trabalho para lidar melhor com os prazos.

3. Gerencie o tempo para obter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal

O gerenciamento do tempo é um hábito saudável que pode fazer você se destacar.

Se você faz uma longa pausa para o almoço, se entrega a fofocas ou discute problemas pessoais no trabalho, isso faz com que boas horas de trabalho sejam desperdiçadas.

E se você foi mordido pelo bichinho da mídia social, só você pode evitar problemas no trabalho.

_O tempo passa quando você está assistindo a vídeos de cachorros fofos, certo?

Você também pode perder o foco e ter que trabalhar até mais tarde, prejudicando sua produtividade equilíbrio entre vida pessoal e profissional pela janela.

Para desenvolver um hábito de trabalho melhor você deve:

Priorizar suas tarefas

Evitar a multitarefa

Reduzir as distrações em seu espaço de trabalho

Você também pode usar um rastreador de tempo ou ferramenta de gerenciamento de projetos para determinar como você gasta seu tempo em tarefas e projetos. Especialmente útil para um trabalhador remoto, pois esses aplicativos também podem ajudar a aumentar sua habilidade de trabalho profundo e permitir que você gerenciar tarefas pessoais com eficiência.

4. Aceitar bem as críticas

Não faça cara feia a todas as críticas que surgirem em seu caminho.

Ninguém é perfeito.

Dar ou receber feedback negativo é importante para o crescimento, e é algo de que você precisa de vez em quando.

Você deve tratar seu empregador como seu coach de carreira e aprender a despersonalizar a mensagem.

O feedback de um funcionário ou de seu chefe serve para ajudá-lo a se concentrar e a se tornar uma versão melhor de si mesmo.

considere isso uma bênção disfarçada

O modo como você lida com as críticas também depende de sua inteligência emocional.

Algumas maneiras fáceis de lidar com o feedback negativo são conter sua reação inicial, fazer perguntas e demonstrar gratidão. Com uma atitude positiva, você se tornará naturalmente mais gentil com as críticas construtivas.

5. Faça perguntas relevantes

Não importa o quão habilidoso você seja, você pode ficar preso em algum momento.

Peça ajuda quando precisar. É um hábito saudável.

Às vezes, fazer perguntas também facilita discussões que podem beneficiar a todos.

No entanto, tente encontrar um equilíbrio entre a curiosidade e o incômodo. Se você fizer muitas perguntas, especialmente as mesmas, isso pode se tornar rapidamente um mau hábito de trabalho.

A questão é: não irrite seus colegas de trabalho com perguntas do tipo "onde está a máquina de café?".

Em vez disso, seja um empreendedor e siga o cheiro de moca. ☕

6. Seja organizado

Você não precisa ser o tipo de organizador que "vai longe ou vai para casa" em seu trabalho.

Comece pequeno com coisas como:

Codificar seu calendário por cores

Fazer anotações relevantes

Criar uma lista de verificação

Fazer intervalos curtos e regulares durante o trabalho

E continue progredindo a partir daqui.

Uma mesa de trabalho desordenada e uma agenda diária bagunçada também são um grande problema. Você não quer ficar sob os holofotes por causa desses maus hábitos de trabalho.

Você também pode usar um ferramenta de gerenciamento de tarefas para organizar tarefas e ajudá-lo a criar esse hábito de trabalho positivo. Desde o controle de prazos até a visualização de tarefas, essas ferramentas de foco podem ajudá-lo a se manter organizado.

7. Comunique-se de forma eficaz

Se você realizar no consultório ou trabalho remoto, sempre comunique-se claramente com seu empregador ou colegas de trabalho.

Você não precisa do dicionário de sinônimos para redigir uma resposta.

Seja simples, mas eficaz.

E não se esqueça de informar seu chefe regularmente sobre o andamento do projeto. Eles apreciam quando você os mantém informados.

Entretanto, você não deve ser a única pessoa que fala.

As pessoas produtivas também são ouvintes ativos. Esse é um bom hábito e uma excelente habilidade de comunicação.

Para ser um ouvinte ativo, veja o que você pode fazer:

Não interromper quando um colega de trabalho estiver falando

Observar a linguagem corporal do orador e pegar dicas de sinais não verbais

Fazer perguntas ou acompanhamentos relevantes

Parafrasear as ideias com suas próprias palavras para garantir que as entendeu claramente

8. Tome iniciativas e aprenda uma habilidade de forma proativa

Se tudo o que você faz é sentar e admirar pessoas produtivas, você não terá sucesso.

Para fazer um bom trabalho e subir rapidamente na escada do sucesso, você deve upskill.

Observe as habilidades que você não tem e participe de workshops ou cursos de certificação profissional para preencher essas lacunas de conhecimento.

Você também deve ter como objetivo funções gerenciais e procure um coach de carreira, se necessário.

Além disso, não espere que seu chefe delegue tarefas, principalmente se você trabalha remotamente. Em vez disso, solicite projetos de forma proativa.

Tome a iniciativa de pedir mais trabalho, mesmo que isso não esteja em sua descrição de cargo. Isso fará com que você "brilhe como um diamante" entre seus colegas.

Mas não sobrecarregue se você já tem o suficiente em seu prato. Você não quer assumir uma tarefa importante e deixá-la inacabada.

dica profissional: Evite o esgotamento e planeje seu dia_ *bloquear sua agenda lotada** _! 🕰_

9. Diga não à procrastinação

É provável que você prefira percorrer os feeds das mídias sociais durante o horário de expediente a concluir um projeto que não gosta.

No entanto, quando você adia coisas importantes, isso só piora as coisas.

E antes que você perceba... kaboom. Você já passou do prazo.

Mas não deixe que o medo dos prazos o domine.

Se uma tarefa o incomoda demais, é melhor acabar com ela. Também é um hábito saudável se comprometer com a tarefa em questão e sempre terminar o que começou.

10. Use um aplicativo de gerenciamento de hábitos

Não fique mais confuso com a pergunta " o que são hábitos de trabalho _"?

Fantástico!

Mas desenvolver bons hábitos de trabalho leva tempo, e é difícil abandonar os maus hábitos. Na verdade, se você perguntar à maioria dos treinadores de hábitos, eles provavelmente dirão que levará cerca de 21 dias para formar um hábito .

_Então, como você se mantém no caminho certo? É aqui que os aplicativos de rastreamento de hábitos ou de produtividade, como o ClickUp entram em cena.

O ClickUp é um dos aplicativos mais populares e mais bem avaliado aplicativos de gerenciamento de hábitos usados por equipes produtivas em todos os domínios. É um aplicativo tudo-em-um que permite definir, gerenciar e acompanhar suas projetos pessoais e objetivos profissionais com facilidade.

**E a melhor parte? O ClickUp tem uma grande variedade de recursos de gerenciamento de hábitos gratuitamente !

Aqui está uma prévia de como o ClickUp pode ajudar a transformá-lo em um astro do local de trabalho:

Exibição de pastas de metas e porcentagens de progresso no ClickUp

Pronto para praticar hábitos de trabalho saudáveis?

Desenvolvendo o trabalho hábitos que mudarão sua vida não acontecerão da noite para o dia.

Mas se você se dedicar a isso, certamente poderá dominar a arte dos hábitos de trabalho perfeitos.

E embora você tenha uma variedade de hábitos no local de trabalho que poderia seguir, isso pode continuar sendo um sonho distante se você não tiver um sistema de rastreamento de hábitos como o ClickUp.

Se quiser desenvolver um hábito de trabalho melhor, organizar todas as suas metas em um só lugar ou acompanhar seu progresso, o ClickUp pode ser o seu ponto de partida para o gerenciamento eficaz de hábitos.

Junte-se a nós ClickUp grátis e torne-se o funcionário que todos admiram!