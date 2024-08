Mais de 90% dos diretores de arte e CEOs trabalham em seu próprio ritmo - estes são outros dos melhores empregos para um estilo de trabalho individualizado

É a coisa mais desejável que um emprego pode oferecer aos trabalhadores atualmente - a capacidade de trabalhar em qualquer lugar e a qualquer momento.

Várias pesquisas com trabalhadores realizadas desde que a pandemia forçou os empregadores a se inclinarem para práticas de trabalho remoto confirmam isso. Em uma delas, realizada pela Citrix como parte de seu plano para avaliar como será o futuro do trabalho em 2035 para os chamados trabalhadores do conhecimento, 88% dos funcionários disseram que estavam buscando total flexibilidade.

Usando 2022 Dados do Bureau of Labor Statistics em uma pesquisa realizada pelo ClickUp, classificamos os 15 melhores empregos para trabalhar em seu próprio ritmo. As ocupações são classificadas de acordo com a parcela de trabalhadores que afirmam que sua carga de trabalho é de ritmo próprio e são os melhores empregos entre mais de 150 ocupações com dados disponíveis.

Apenas cerca de 17% dos trabalhadores civis em todo o país afirmaram que controlam o ritmo de sua carga de trabalho, segundo dados do BLS. Os dados do BLS também destacam que os trabalhadores em funções gerenciais são os que relatam maior flexibilidade.

Talvez sem surpresa, os diretores executivos ocupam uma posição de destaque entre os cargos que relatam ter os trabalhos com maior ritmo próprio. Quando você toma as decisões no topo de uma organização, é provável que seu dia de trabalho não seja auditado por alguém olhando por cima do seu ombro.

O que pode ser mais intrigante para os trabalhadores do conhecimento comuns é que uma boa parte dos gerentes de relações públicas e aqueles que trabalham com gerenciamento de emergências relatam níveis semelhantes de controle sobre suas agendas, apesar de trabalharem em funções que frequentemente respondem a crises.

Continue lendo para ver se sua própria função se reflete naqueles que relatam maior flexibilidade em seu trabalho.

15. Gerentes de marketing

Percentual de pessoas que dizem que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 76.2%

: 76.2% Total de empregos em todo o país : 278.690 (1,98 por 1.000 empregos)

: 278.690 (1,98 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 135.030 (US$ 64,92 por hora)

Um gerente de marketing supervisiona as equipes que planejam e distribuem campanhas de marketing que convencem as pessoas a comprar os produtos ou serviços de sua empresa. O advento do marketing digital e da automação possibilitou que o setor trabalhasse em horários estranhos e configurasse campanhas com antecedência.

14. Gerentes de remuneração e benefícios

Porcentagem que diz que seu trabalho é individualizado : 77.6%

: 77.6% Total de empregos em todo o país : 15.330 (0,11 por 1.000 empregos)

: 15.330 (0,11 por 1.000 empregos) Salário médio anual: $127.530 ($61,31 por hora)

Os gerentes de pagamento e benefícios são profissionais de recursos humanos que fazem parcerias com planos de saúde e fornecedores externos para que os funcionários recebam seus salários em dia e ofereçam benefícios atraentes. Pacotes inteiros de software que automatizam aspectos desse trabalho, como Workday, Gusto e Paycom, saturaram com sucesso o mercado de empregadores dos EUA.

13. Gerentes de computadores e sistemas de informação

Porcentagem que afirma que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 78.1%

: 78.1% Total de empregos em todo o país : 485.190 (3,44 por 1.000 empregos)

: 485.190 (3,44 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 159.010 (US$ 76,45 por hora)

Os gerentes de sistemas de computação e informação trabalham como tradutores entre os engenheiros de computação com mentalidade técnica dentro de uma organização e os líderes de negócios menos técnicos. Eles exploram opções para decisões de investimento em novas tecnologias e ajudam várias partes interessadas da empresa a se comunicarem com sucesso sobre problemas complexos.

12. Arquivistas

Porcentagem que diz que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 78.4%

: 78.4% Total de empregos em todo o país : 6.120 (0,04 por 1.000 empregos)

: 6.120 (0,04 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 60.050 (US$ 28,87 por hora)

Os arquivistas trabalham em organizações dos setores público e privado, coletando e documentando informações valiosas antes de armazená-las de forma eficiente para uso futuro. Esses não são cargos gerenciais e pagam menos do que outras funções em que os trabalhadores relataram a capacidade de trabalhar em seu próprio ritmo.

11. Gerentes de treinamento e desenvolvimento

Porcentagem que diz que seu trabalho é individualizado : 78.7%

: 78.7% Total de empregos em todo o país : 35.830 (0,25 por 1.000 empregos)

: 35.830 (0,25 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 120.130 (US$ 57,76 por hora)

Os gerentes de treinamento e desenvolvimento ajudam os colegas a aprender novas habilidades e a aprimorar as antigas. Esses cargos são essenciais nas empresas modernas, que têm feito imensas contratações nos últimos anos, à medida que os trabalhadores mudam de emprego buscando desenvolver novas habilidades e melhorar a si mesmos.

10. Professores de ciências políticas, pós-secundário

Porcentagem que diz que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 79.1%

: 79.1% Total de empregos em todo o país : 14.060 (0,10 por 1.000 empregos)

: 14.060 (0,10 por 1.000 empregos) Salário médio anual: US$ 81.980 (taxa por hora não disponível)

Algumas funções de ensino, incluindo professores de ciências políticas de faculdades e universidades, relatam altos níveis de trabalho autônomo. Eles estão entre os cargos com menor remuneração nesse grupo de trabalho individualizado. Os cargos de professor de ciências políticas também são mais escassos do que os cargos de profissional de gerenciamento de sistemas de informação e informática ou de gerente de marketing.

9. Curadores

Porcentagem que afirma que seu trabalho é individualizado : 79.4%

: 79.4% Total de empregos em todo o país : 11.030 (0,08 por 1.000 empregos)

: 11.030 (0,08 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 60.110 (US$ 28,90 por hora)

Os curadores trabalham para obter e apresentar peças de arte e outros pertences importantes para as organizações. Eles podem trabalhar em um museu de arte ou de história e não são gerentes.

8. Gerentes de ciências naturais

Porcentagem que afirma que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 80.6%

: 80.6% Total de empregos em todo o país : 74.760 (0,53 por 1.000 empregos)

: 74.760 (0,53 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 137.900 (US$ 66,30 por hora)

Os gerentes de ciências naturais são os supervisores que supervisionam o trabalho dos cientistas. Eles ajudam os trabalhadores a navegar pelas pesquisas e testes de teorias.

7. Diretores de gerenciamento de emergência

Porcentagem que diz que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 80.9%

: 80.9% Total de empregos em todo o país : 10.320 (0,07 por 1.000 empregos)

: 10.320 (0,07 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 76.730 (US$ 36,89 por hora)

Os diretores de gerenciamento de emergências têm desempenhado um papel fundamental na sociedade nos últimos anos, pois nenhuma parte dos EUA deixou de ser afetada pela pandemia da COVID-19. Eles planejam e supervisionam a implantação de serviços de ajuda e esforços de mitigação de desastres após tempestades, acidentes e outros desastres.

6. Gerentes de relações públicas

Percentual que afirma que seu trabalho é individualizado : 81.7%

: 81.7% Total de empregos em todo o país : 59.850 (0,43 por 1.000 empregos)

: 59.850 (0,43 por 1.000 empregos) Salário médio anual: $125.780 ($60,47 por hora)

Os gerentes de relações públicas são o braço de resposta a crises da maioria das organizações públicas e privadas. Esses profissionais também trabalham para elaborar uma mensagem para o público que ajude a empresa a vender mais bens e serviços.

5. Professores de economia, pós-secundário

Porcentagem que diz que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 82.3%

: 82.3% Total de empregos em todo o país : 11.790 (0,08 por 1.000 empregos)

: 11.790 (0,08 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 104.940 (taxa por hora não disponível)

Assim como os professores de ciências políticas, há menos professores de economia na faculdade do que em outros empregos autônomos que fazem parte dessa classificação. Esses trabalhadores também têm ganhos medianos anuais mais altos.

4. Planejadores urbanos e regionais

Porcentagem que diz que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 83.5%

: 83.5% Total de empregos em todo o país : 38.940 (0,28 por 1.000 empregos)

: 38.940 (0,28 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 78.500 (US$ 37,74 por hora)

Os planejadores urbanos e regionais geralmente trabalham para fazer a ponte entre os setores público e privado, comunicando-se com incorporadores privados sobre o uso da terra e projetos de construção.

3. Analistas e testadores de garantia de qualidade de software

Porcentagem que diz que seu trabalho é feito em ritmo próprio : 86.7%

: 86.7% Total de empregos em todo o país : 190.120 (1,35 por 1.000 empregos)

: 190.120 (1,35 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 98.220 (US$ 47,22 por hora)

Software e garantia de qualidade os analistas e testadores fazem testes de estresse nos softwares que as pessoas usam no trabalho e em casa e nos videogames que servem de entretenimento. Esses funcionários procuram defeitos no código e os corrigem para que os programas sejam executados sem problemas.

2. Executivos-chefes

Porcentagem que diz que seu trabalho é individualizado : 90.2%

: 90.2% Total de empregos em todo o país : 200.480 (1,42 por 1.000 empregos)

: 200.480 (1,42 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 179.520 (US$ 86,31 por hora)

Surpresa, surpresa - seu CEO provavelmente está definindo suas próprias horas de trabalho. Podem ser longas horas, mas os diretores executivos relatam a segunda maior flexibilidade em seus horários e local de trabalho.

1. Diretores de arte

Percentual que afirma que seu trabalho é autônomo : 91%

: 91% Total de empregos em todo o país : 42.080 (0,30 por 1.000 empregos)

: 42.080 (0,30 por 1.000 empregos) Salário médio anual: uS$ 100.890 (US$ 48,51 por hora)

Os diretores de arte relatam a maior liberdade nas condições de trabalho. Esses profissionais ocupam cargos cobiçados em empresas de entretenimento, marketing, publicidade e outras empresas criativas.

Escritor convidado:_

dom DiFurio