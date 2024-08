10 melhores ferramentas de software de teste de controle de qualidade de automação em 2024

Há muitas ferramentas de software de teste de controle de qualidade no mercado, mas experimentar todas elas consome muito tempo, e escolher a mais útil pode ser complicado.

Por isso, fizemos o trabalho duro para você!

Pesquisamos e encontramos as ferramentas modernas que as equipes de controle de qualidade usam para acelerar seus testes processos de liberação aumentar sua produtividade e lançar produtos no mercado com menos ou nenhum bug.

Mesmo que você esteja apenas começando na área de controle de qualidade e esteja procurando as ferramentas de teste de software certas, ou se já for um veterano, temos certeza de que conseguirá encontrar pelo menos um aspecto do seu trabalho que será aprimorado com a escolha de algumas das ferramentas da nossa lista.

Ou, quem sabe, talvez você adote todas elas em sua caixa de ferramentas, transforme radicalmente o seu fluxo de trabalho e reduza o seu tempo de trabalho dívida técnica dramaticamente.

10 melhores ferramentas e softwares de teste de controle de qualidade em 2024

1. ClickUp

Melhor software de rastreamento de bugs e de projetos

Crie a imagem perfeita Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade criada para todo tipo de equipe. Ela oferece centenas de recursos personalizáveis e uma plataforma totalmente personalizável, o que significa que as equipes podem configurar o ClickUp para se adequar a qualquer caso de uso, necessidades, preferências e fluxos de trabalho, inclusive rastreamento de bugs e gerenciamento de problemas.

O que torna o ClickUp uma ferramenta útil para rastreamento de bugs e testes de controle de qualidade? Aqui estão alguns dos principais recursos que o tornam uma ótima ferramenta para as equipes de garantia de qualidade:

1️⃣ Plataforma personalizável: Crie o ClickUp para atender às necessidades de seus processos e projetos de controle de qualidade. Use recursos flexíveis e poderosos, como campos personalizados para adicionar tantos detalhes ao trabalho quanto necessário, status de tarefas personalizados para um fluxo de trabalho simplificado e tarefas personalizáveis com mais de 35 ClickApps como automação e Sprint Points.

2️⃣ Recursos de colaboração: Simplifique o trabalho em equipe com recursos avançados de colaboração que facilitam o trabalho em conjunto em qualquer tipo de projeto com quadros brancos digitais, documentos, comentários, revisão, e-mail no ClickIp, visualização de bate-papo e muito mais.

3️⃣ Dashboards com relatórios em tempo real: Crie Dashboards personalizados para ter uma visão de alto nível de todo o seu trabalho e compartilhá-los facilmente com sua equipe.

4️⃣ Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas: Visualize seu trabalho do seu jeito, incluindo Lista, Tabela, Gráfico de Gantt, Calendário e Visualização do quadro que permite criar e gerenciar com eficiência o fluxo de trabalho Agile perfeito para a sua equipe. A visualização de quadro no ClickUp pode ser aproveitada como um quadro de rastreamento de bugs de fácil utilização para ajudar as equipes a planejar as batalhas de bugs, gerenciar projetos ágeis, dividir e atribuir tarefas e colaborar de forma mais eficaz com suas equipes de engenharia. Para simplificar o processo de registro de bugs, sua equipe pode usar a visualização Form para criar formulários personalizados que criam automaticamente uma tarefa assim que um envio é recebido.

5️⃣ Biblioteca de modelos: Tenha acesso a modelos fáceis de usar e personalizáveis para qualquer necessidade, incluindo modelos para equipes de engenharia e de produtos.

Por exemplo, o Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp oferece uma solução avançada para gerenciamento de tarefas, relatórios e acompanhamento, permitindo que as equipes de projeto gerenciem o progresso, reduzam os riscos e otimizem os recursos. Ele fornece um hub centralizado para resolução de bugs e problemas e incentiva a colaboração entre os departamentos para garantir comunicação consistente, resolução oportuna e melhor visibilidade do status do projeto. Use este modelo para simplificar a criação de filas e relatórios de bugs, notas de sprint e resumos de produtos.

Promova a colaboração multifuncional e forneça produtos melhores com mais rapidez por meio do uso de fluxos de trabalho automatizados e personalizados, formulários de entrada personalizados, exibições flexíveis e muito mais com o Bug and Issue Tracking Templates da ClickUp Modelos de rastreamento de problemas do ClickUp

Aqui estão alguns outros recursos do ClickUp para impulsionar sua Testes ágeis configuração!

Melhores recursos