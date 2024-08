5 modelos e exemplos de comunicados à imprensa

A comunicação é fundamental, mas não se trata de o que você diz, mas de como você diz.

Quer esteja conversando com um amigo, com investidores ou com a equipe, seu tom, sua linguagem e seu estilo de comunicação sempre mudarão dependendo de com quem estiver se conectando para transmitir sua mensagem da maneira mais autêntica e eficaz.

É por isso que uma mensagem bem elaborada comunicado à imprensa é muito importante! Eles comunicam claramente notícias importantes sobre sua marca e refletem quem você é como empresa, na esperança de atingir ainda mais as pessoas certas.

Também não existe apenas um tipo de comunicado à imprensa. Alguns comunicados à imprensa podem esclarecer os desafios de sua organização, enquanto outros se concentram em seu setor e em várias tendências de mercado. Ambos podem ser ótimos recursos para seu público-alvo!

Mas vamos ser realistas: alguns empresas e organizações menores raramente têm notícias que considerem dignas dos altos custos de divulgação nas redes dos jornalistas. É claro que os comunicados à imprensa podem ser compartilhados organicamente, mas trabalhar com grandes distribuidores como PR Newswire, eReleases, Accesswire e Newswire ajudará a garantir que suas notícias sejam vistas.

Isso exerce muita pressão sobre os comunicados à imprensa para que sejam convincentes e específicos e, ao mesmo tempo, tenham uma abrangência suficiente para gerar conversas valiosas sobre sua empresa. Felizmente, há muitos modelos e exemplos de comunicados à imprensa para ajudá-lo a começar - e nós temos cinco deles à disposição!

Portanto, se você está pronto para escrever um comunicado à imprensa que cativará os leitores com a mensagem de sua marca não precisa mais procurar!

O que é um comunicado à imprensa?

Um comunicado à imprensa (ou declaração à imprensa) é uma declaração ou anúncio oficial que uma organização usa para compartilhar suas notícias com o público. Esse documento funciona como um meio oficial para as empresas transmitirem informações a uma ampla gama de públicos, incluindo clientes, investidores e concorrentes.

Os comunicados à imprensa desempenham um papel fundamental na formação do aspecto de relações públicas de uma organização. Eles ajudam a estabelecer e manter a imagem geral de uma empresa e podem ter uma influência muito positiva ou negativa em seus resultados. 💰

Normalmente, um fluxo constante de notícias positivas de sua organização tem o potencial de atrair mais clientes e manter seu nome relevante no mercado. Não há exigência ou regulamentação quanto ao tipo de informação compartilhada por meio de um comunicado à imprensa, mas ela deve ser sempre notável e digna de notícia. Caso contrário, o comunicado à imprensa perderá seu valor.

Pelo lado positivo, muitas atualizações diárias de negócios podem ser consideradas notícias - e os comunicados à imprensa podem cobrir todas elas! Sério, toda e qualquer informação pode ser mencionada em um press release, seja ela positiva ou negativa, comemorativa ou prejudicial. Alguns dos tipos mais comuns de comunicados à imprensa incluem:

Lançamento de novos produtos

Apresentação de novos CEOs

Atualizações anuais do mercado

Fusões e aquisições

Novos investimentos

Parcerias novas ou encerradas

Discursos públicos (pedidos de desculpas ou posicionamento sobre um determinado assunto)

Benefícios por trás de comunicados de imprensa poderosos

Escrever comunicados à imprensa pode ser uma tarefa cara, trabalhosa e demorada para sua organização. É preciso ser uma pessoa habilidosa para escrever comunicados de imprensa influentes, pois eles podem atrair benefícios consideráveis para o bem-estar de sua empresa, inclusive:

Maior exposição do negócio

Cobertura da mídia

Gerenciamento proativo da reputação

Aumento do tráfego na Web

Credibilidade como líder de pensamento em seu setor

E muito mais. 🤯

O que procurar em um modelo de comunicado à imprensa?

Você não precisa começar do zero toda vez que quiser escrever um comunicado à imprensa. Já é difícil o suficiente compartilhá-los com todos os jornalistas do seu Rolodex e, eventualmente, com o mundo! Em vez disso, economize tempo, reduza os erros e melhore a qualidade do seu comunicado à imprensa usando um modelo criado para gerenciar o básico para você.

Um modelo de comunicado à imprensa não apenas dará início ao seu processo de redação, mas também o ajudará a estabelecer uma abordagem padrão para redigir comunicados à imprensa uniformes rapidamente, todas as vezes.

Com um modelo de comunicado à imprensa, você já tem uma estrutura definida e fácil de seguir para obter o impacto desejado. Tudo o que você precisa fazer é conectar e inserir as notícias que deseja compartilhar e pronto! Um comunicado à imprensa bem redigido está pronto para chegar aos olhos do público. 🤩

Há um número infinito e crescente de modelos de comunicados à imprensa gratuitos que estão prontamente disponíveis. Entretanto, nem todo modelo de comunicado à imprensa é igualmente valioso, fácil de usar, detalhado ou adequado à marca de sua empresa.

Detalhes essenciais do modelo de comunicado à imprensa

Antes de investir muito tempo no primeiro modelo de comunicado à imprensa que você encontrar on-line, dê uma olhada rápida no documento para ter certeza de que todos os elementos básicos e necessários de relações públicas estão presentes. Um bom modelo de comunicado à imprensa deve conter (pelo menos) os seguintes elementos:

O título : Esse é o elemento mais importante de um comunicado à imprensa porque captura o que você está compartilhando com seu público-alvo. Os melhores títulos resumirão todo o comunicado à imprensa em menos de 10 palavras, pois apenas cerca de 20% das pessoas lerão o documento inteiro.

: Esse é o elemento mais importante de um comunicado à imprensa porque captura o que você está compartilhando com seu público-alvo. Os melhores títulos resumirão todo o comunicado à imprensa em menos de 10 palavras, pois apenas cerca de 20% das pessoas lerão o documento inteiro. Data e local : Dezenas de comunicados à imprensa são publicados todos os dias. E como os comunicados à imprensa se concentram em informações atuais e dignas de notícia, é fundamental estabelecer o contexto de quando e onde o evento ocorreu.

: Dezenas de comunicados à imprensa são publicados todos os dias. E como os comunicados à imprensa se concentram em informações atuais e dignas de notícia, é fundamental estabelecer o contexto de quando e onde o evento ocorreu. Citações de apoio : A maioria dos comunicados à imprensa inclui citações de apoio do departamento relacionado. Considere a possibilidade de introduzir citações de parceiros e clientes para aumentar a credibilidade de seu anúncio.

: A maioria dos comunicados à imprensa inclui citações de apoio do departamento relacionado. Considere a possibilidade de introduzir citações de parceiros e clientes para aumentar a credibilidade de seu anúncio. Parágrafo principal : Seu modelo de comunicado à imprensa deve destacar as informações críticas imediatamente. O parágrafo principal responde a quem , o que , quando , onde e por que por trás do documento.

: Seu modelo de comunicado à imprensa deve destacar as informações críticas imediatamente. O parágrafo principal responde a , , , e por trás do documento. Chamado à ação : O que você quer que os leitores façam depois de ler seu comunicado à imprensa? Seja comprando seu produto, compartilhando informações ou visitando seu site, um bom comunicado à imprensa motivará as pessoas a fazer alguma coisa.

: O que você quer que os leitores façam depois de ler seu comunicado à imprensa? Seja comprando seu produto, compartilhando informações ou visitando seu site, um bom comunicado à imprensa motivará as pessoas a fazer alguma coisa. Caldeira : Todo comunicado à imprensa precisa de uma descrição sólida da sua empresa e da(s) organização(ões) incluída(s) no documento. Isso dá a todos uma compreensão clara de quem você é e com quem está trabalhando.

: Todo comunicado à imprensa precisa de uma descrição sólida da sua empresa e da(s) organização(ões) incluída(s) no documento. Isso dá a todos uma compreensão clara de quem você é e com quem está trabalhando. Detalhes de contato: Forneça informações de contato no seu comunicado à imprensa para que o público ou os veículos de notícias saibam a quem recorrer para obter mais informações. Geralmente, esse contato é o seu chefe de comunicações.

5 modelos gratuitos de comunicados à imprensa para começar o quanto antes

Agora que já abordamos o básico, é hora da parte boa!

Fizemos nossa lição de casa e vasculhamos a Web para trazer a você cinco modelos de comunicados à imprensa gratuitos e poderosos para aprimorar seu processo de redação e publicação:

1. Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp

O modelo padrão de comunicado à imprensa do ClickUp ajuda você a organizar o conteúdo e direcionar sua mensagem

Além de informar seu público-alvo e seus concorrentes sobre a última grande atualização de sua empresa, você deseja que seu comunicado à imprensa crie um burburinho natural e um entusiasmo em torno de sua empresa. A meta é escrever um comunicado à imprensa que empolgue os veículos de comunicação para que eles querem republicar seu comunicado à imprensa, criar uma narrativa positiva sobre a sua empresa e desenvolver o reconhecimento da sua marca.

É fundamental garantir que a sua organização permaneça relevante, seja a mais lembrada e esteja divulgando claramente as novidades para o público e para a mídia Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp é o recurso ideal para atingir esse objetivo. Esse modelo dinâmico e personalizável captura todos os requisitos essenciais do comunicado à imprensa em uma estrutura detalhada e intuitiva. Esse modelo de comunicado à imprensa também pode ser usado como um recurso de aprendizado e se concentra principalmente em ajudá-lo a desenvolver um comunicado à imprensa que impressionará seu público tanto quanto os veículos de mídia que o publicarem. Faça o download deste modelo

2. Modelo de notas de versão do ClickUp

Adicionar elementos visuais ao modelo de notas de versão do ClickUp notas de versão modelo

Embora um modelo de comunicado à imprensa facilite um pouco o processo de redação, ainda é um desafio que exige planejamento estratégico, criatividade e detalhes.

O Modelo de notas de versão do ClickUp é um recurso obrigatório no cinturão de ferramentas virtuais de todo publicitário. Esse modelo pré-criado para Documentos do ClickUp orienta você no processo de redação de um notas de versão um recurso essencial para alinhar a comunicação interna e externa e criar um comunicado à imprensa bem-sucedido. Faça o download deste modelo

3. Modelo de comunicado à imprensa de anúncio de produto para o Microsoft Word

Via Microsoft As empresas de software estão constantemente trabalhando para ajudar as organizações a usar seus produtos para que possam fazer as coisas com mais rapidez e eficiência. Microsoft Word Press é uma dessas ferramentas, ajudando as empresas a redigir comunicados de imprensa perfeitos para causar impacto no mercado.

O modelo de comunicado à imprensa e anúncio de produto do Microsoft Word pode ser uma opção rápida para equipes que já usam produtos da Microsoft e confiam no Word como editor de documentos. Esse modelo de comunicado à imprensa personalizado é pré-formatado, o que facilita para as empresas personalizarem o documento com detalhes do produto, disponibilidade, avaliações e informações sobre a empresa. Faça o download deste modelo

4. Modelo clássico de comunicado à imprensa da GooDocs

Via GooDocs O modelo clássico de comunicado à imprensa da GooDocs é um design de comunicado à imprensa fácil de usar, formatado para um Google Doc . Ele foi projetado para ser simples, porém eficaz, e flexível o suficiente para que você possa personalizá-lo de acordo com as necessidades de qualquer organização. Este modelo de comunicado à imprensa o ajuda a preparar um comunicado à imprensa padrão, porém envolvente, mas também deixa espaço para se aprofundar em outros produtos e serviços que sua organização possa oferecer. Faça o download deste modelo

5. Modelo de imprensa de lançamento de produto para o Google Docs

Via GooDocs

Apresentar novos produtos ou serviços aos clientes não é tarefa fácil, especialmente para empresas menores que ainda estão tentando se estabelecer no setor. Em geral, você deseja uma apresentação de alta qualidade que possa capturar a imaginação dos clientes.

Google Docs Modelo de imprensa de lançamento de produto foi criado para ajudá-lo a construir uma reputação no mercado por meio do aumento das vendas. Esse modelo gratuito de comunicado à imprensa está disponível no Google Docs, Sheets e Slides para que você tenha a opção de escolher o formato que melhor atenda às necessidades da sua organização. Faça o download desse modelo Check out these_ Modelos de newsletters_ !

Como publicar e compartilhar um comunicado à imprensa

O trabalho não termina quando o comunicado à imprensa é escrito - de certa forma, é aí que o verdadeiro trabalho começa. A parte mais importante da função de qualquer publicitário é encontrar maneiras de publicar e compartilhar seu comunicado à imprensa para atingir seu público-alvo. Como se diz, é tudo uma questão de quem você conhece!

A escolha de onde publicar e enviar seu comunicado à imprensa depende de seu nicho - ou seja, de sua proposta de valor exclusiva. Mas um lugar comum para começar a distribuir seu comunicado à imprensa é entrar em contato com jornalistas de negócios, jornais, influenciadores de mídia social, blogueiros e parceiros.

Isso pode parecer fácil, mas esses meios de comunicação são inundados diariamente com solicitações de RP. Para tornar o processo menos assustador e mais genuíno, comece se colocando no lugar de sua rede. Primeiro, desenvolva um relacionamento de trabalho sólido com alguém das publicações desejadas e, em seguida, pergunte o que eles precisam de você para concretizar sua solicitação.

Consulte as dicas a seguir para facilitar a leitura, o compartilhamento e a publicação do seu comunicado à imprensa:

Trabalhe com editoras de boa reputação

Envie seu comunicado à imprensa pontualmente, sempre

Considere os editores que trabalham fora do horário comercial

Trabalhe com jornalistas específicos para construir sua rede de contatos

Inclua conteúdo multimídia

Compartilhe comunicados à imprensa em suas plataformas de mídia social

Personalize seu modelo de comunicado à imprensa hoje mesmo

O poder de um comunicado à imprensa não pode ser subestimado!

Trata-se de um importante canal de comunicação que não só ajuda a transmitir informações ao público, mas também tem o potencial de aumentar a influência de uma organização no mercado.

Ao escrever comunicados à imprensa, concentre-se em criar os relatórios e comunicados à imprensa que refletem e constroem sua marca. Conte com os melhores exemplos e modelos de comunicados à imprensa criados para aumentar sua produtividade, melhorar seus comunicados à imprensa e expandir seus negócios - tudo isso economizando seu tempo diariamente.

Acesse todos esses modelos personalizáveis ClickUp e os modelos centenas de outros para todos os outros casos de uso, sem nenhum custo! Além disso, o ClickUp pode simplificar qualquer processo e centralizar seu trabalho em todos os aplicativos com seu rico conjunto de recursos , mais de 1.000 integrações e acessível planos de preços . Registrar-se no ClickUp para estabelecer sua marca como líder do setor usando esses modelos gratuitos de comunicados à imprensa - hoje mesmo! 📈