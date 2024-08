10 modelos gratuitos de diretrizes de marca para sua equipe de marketing

Quer saber qual é o ingrediente secreto de uma empresa de sucesso? Ter um ótimo produto e uma estratégia de marketing bem planejada é importante, mas o que realmente diferencia os melhores dos demais é uma forte presença de marca.

Embora investir em sua marca possa parecer muito trabalhoso, o resultado pode ser realmente revolucionário. De acordo com um pesquisa com 452 profissionais do setor segundo a pesquisa, a consistência da marca pode aumentar o crescimento da receita em até 20%. Além disso, 46% dos consumidores dos EUA afirmam que o reconhecimento da marca é um dos principais motivos que os levam a escolher um produto mais caro em vez de um mais barato.

Por esses motivos, ter uma presença de marca consistente é essencial para qualquer empresa, mas criar e gerenciar uma marca pode ser assustador. Para ajudar a tornar isso mais fácil, criamos modelos gratuitos de diretrizes de marca para você usar.

Esses modelos permitem planejar facilmente todos os aspectos importantes para a criação de uma marca unificada e envolvente, inclusive logotipos, esquemas de cores, estilo e muito mais.

Então, o que está esperando? Vamos começar a definir uma marca que permitirá que sua empresa conquiste o coração e a mente de seus clientes.

O que é um modelo de diretrizes de marca?

Um modelo de diretrizes de marca é uma ferramenta que ajuda as empresas a criar um visual exclusivo e consistente para a empresa. Ele pode incluir itens como logotipos, fontes, slogans e qualquer coisa que ajude as pessoas a reconhecerem sua marca quando a virem on-line.

Criar um marca não é uma tarefa fácil por isso, um modelo facilita o planejamento e a coordenação desses detalhes cruciais por toda a equipe de uma empresa de qualquer porte. Mesmo que você ainda não esteja 100% seguro quanto a todos os aspectos da sua marca, trabalhar com esses modelos o ajudará a pensar sobre o que a sua marca precisa ser para se destacar e prosperar no seu setor.

O que faz um bom modelo de diretrizes de estilo de marca?

Antes de mais nada, um boa diretriz de marca precisa lhe fazer as perguntas certas. Cada pergunta ou espaço em branco deve guiá-lo gentilmente pelo processo de criação da marca, tornando-o um exercício simples e criativo.

Em seguida, um modelo profissional de diretrizes de marca deve ser útil. Uma das maneiras de um bom modelo se destacar é oferecendo conselhos sobre a melhor forma de preenchê-lo. Dessa forma, até mesmo os iniciantes podem planejar como a marca aparecerá em diferentes plataformas ou dispositivos.

Por fim, os modelos úteis devem conhecer suas limitações. Uma marca é algo enorme, e esperar que um único modelo a planeje será uma receita para o desastre.

Em vez disso, um ótimo modelo de marca o ajudará a organizar e gerenciar áreas específicas. Essa especialização não só permite que você planeje sua marca em partes mais gerenciáveis, mas também o fará pensar em todos os aspectos que compõem uma marca poderosa e unificada.

10 modelos gratuitos de diretrizes de marca

Encontrar os modelos certos de diretrizes de marca pode ser um pouco trabalhoso. No entanto, com esta lista de 10 modelos de marca, esse trabalho foi feito para você.

Não perca mais um segundo procurando ajuda para criar sua marca. Com esses recursos, você pode começar a definir quem é a sua empresa e por que ela causará uma impressão duradoura nos seus clientes.

1. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Documente claramente a aparência de sua marca com este modelo abrangente

O modelo Modelo de diretrizes da marca ClickUp é uma ferramenta incrivelmente abrangente e simples para criar uma presença de marca que seja totalmente sua.

Ele é especialmente útil para pessoas que estão começando do zero, pois o guiará por todos os aspectos básicos com os quais você precisa se preocupar primeiro. Em vez de se perder na miríade de detalhes que podem atrapalhá-lo, você se concentrará nas questões mais importantes da marca.

Esses elementos incluem coisas como logotipos, cores, fontes e slogans.

Como bônus, nosso modelo inclui conselhos de especialistas que permitirão que qualquer pessoa o preencha. Portanto, se você não tiver certeza de como definir seu logotipo ou as práticas recomendadas de tipografia, nós o ajudaremos com uma sinopse que descreve o que você deve incluir e por que isso será útil.

2. Modelo de quadro branco de diretrizes da marca ClickUp

Visualize as diretrizes de sua marca na visualização Whiteboard para ver facilmente cores, textos, logotipos e muito mais

Este modelo Modelo de quadro branco das diretrizes da marca ClickUp é uma ótima maneira de criar seu próprio brand book ou manual de marca de uma forma divertida e visual. Um livro de marca é o guia de instruções definitivo para sua marca.

No entanto, um manual grande pode ser um pouco complicado de ler. Com o nosso modelo de quadro branco de diretrizes de marca, você pode criar um TLDR visualmente atraente para sua marca identidade da marca para que qualquer pessoa possa entender rapidamente o que é e o que não é sua marca.

Nosso modelo de quadro branco de diretrizes de marca é preenchido com todos os campos necessários para criar seu próprio livro de marca. Ele o guiará por seções como a história da empresa, a missão, a seleção de tipografia e muito mais.

E a melhor parte é que esse modelo inclui o que fazer e o que não fazer, para que você não precise se preocupar em sair dos trilhos ao criar uma presença de marca exclusiva.

Portanto, se estiver procurando uma maneira incrível de dar vida à marca da empresa que deseja criar, este é o modelo ideal para você.

3. Modelo de gerenciamento de marca ClickUp

Este Gerenciamento de marcas O modelo permite que você acompanhe todas as atividades para seus clientes, além de documentar guias de estilo e processos internos

À medida que sua empresa cresce, manter o controle do gerenciamento da marca só se tornará cada vez mais complexo. Talvez você tenha vários departamentos que precisam trabalhar juntos para oferecer uma presença consistente em toda a sua empresa mídia social conteúdo, comunicações e interações com clientes.

As Modelo de gerenciamento de marca do ClickUp facilita o controle das atividades dos clientes, dos processos internos e das briefs de design tudo em um só lugar. Dessa forma, você pode organizar tudo o que envolve a manutenção de sua marca.

Nesse modelo, há um local para cada uma de suas tarefas, além de permitir que você atribua datas de vencimento, designe uma pessoa responsável e deixe anotações sobre o que precisa ser feito. Com apenas um pouco de trabalho para preenchê-lo, esse documento se torna rapidamente uma base para todo o seu trabalho de gerenciamento de marca.

Não é mais preciso ficar correndo para descobrir o que está acontecendo. Esse modelo lhe dá um único documento que manterá todos em sincronia internamente, para que nada seja esquecido ou negligenciado.

A organização de tudo isso não apenas economizará seu tempo, mas também o ajudará a atingir kPIs cruciais de marketing pois você poderá entregar projetos de forma mais consistente para melhorar a presença de sua marca. Comece a aperfeiçoar o gerenciamento de sua marca no modelo abaixo.

4. Modelo de identidade da marca ClickUp

Saiba como definir sua marca com este modelo completo

Se você deseja criar uma identidade de marca poderosa que o preparará para o sucesso, o Modelo de identidade da marca ClickUp é exatamente o que você precisa. Quer esteja lançando uma iniciativa de rebranding ou começando do zero com uma nova identidade de marca, este modelo pode ajudá-lo a atingir suas metas em tempo recorde.

Esse modelo é adequado para iniciantes e inclui cinco páginas: Fundação da marca, Identidade da marca, Minha identidade versus a concorrência, Resumo da marca e Ativos e diretrizes da marca . Cada página lhe dá uma compreensão mais abrangente da situação atual de sua marca e de como ela pode ser aprimorada.

Por exemplo, a página "My Identity vs. Competition" (Minha identidade vs. Concorrência) o ajudará a entender onde sua marca está no momento e, em seguida, o levará a considerar como você pode querer mudar isso para superar seus concorrentes.

Portanto, se você quiser uma maneira rápida de começar a trabalhar com diretrizes abrangentes de identidade de marca, o modelo de identidade de marca do ClickUp é a opção ideal para sua empresa.

5. Modelo de livro de marca ClickUp

Crie um livro de marca do zero com locais para seus ícones, ativos e muito mais

Ter um brand book é essencial para qualquer empresa, mas criar e gerenciar um pode consumir muito tempo. Com o Modelo de livro de marca do ClickUp com o ClickUp, você terá um modelo completo para criar facilmente seu próprio livro de marca.

Esse documento clicável ajudará a planejar tudo, desde histórias da empresa e declarações de missão até a seleção de tipografia e regras de marca. Esse modelo não apenas descreve todos os aspectos que você precisará incluir para criar um guia totalmente funcional, mas também tem um vídeo para orientá-lo no processo.

Além disso, esse documento tem espaço para os ativos da sua marca, portanto, é ainda mais fácil acompanhar tudo o que a sua equipe já criou. Isso significa menos tempo para procurar recursos e mais tempo para impressionar seus clientes.

Se estiver procurando uma maneira simples de criar e gerenciar o livro da sua marca, este é o modelo ideal para você.

6. Modelo de reformulação da marca ClickUp

Mantenha sua reformulação da marca dentro do cronograma com nossa visualização de linha do tempo

Fazer o rebranding de sua empresa pode ser uma tarefa e tanto, mesmo para pessoas que já passaram pelo processo uma ou duas vezes. É por isso que a Modelo de rebranding do ClickUp está aqui para ajudar! Trata-se de um modelo abrangente que fornecerá todos os elementos de design necessários para uma reformulação eficaz da marca.

Esse modelo é preenchido com várias tarefas que você provavelmente precisa realizar para a reformulação da marca, como alterar os ativos da marca e atualizar seus calendários de conteúdo . Além disso, você tem a liberdade de personalizar o modelo com as tarefas mais importantes para o seu sucesso.

E com a interface intuitiva e os recursos úteis do ClickUp, você pode garantir que todas essas tarefas permaneçam dentro do cronograma e organizadas em um só lugar.

Parece bom? Vamos começar seu rebranding projeto e executado com o ClickUp Modelo de reformulação da marca .

7. Modelo de lançamento da marca ClickUp

Faça o lançamento de sua marca com perfeição, certificando-se de que todas as tarefas sejam concluídas no prazo

Três, dois, um, vamos decolar!

Ou pelo menos é isso que você quer ouvir. Mas há muito planejamento que precisa ser feito antes do dia do lançamento da sua marca, e este modelo pode ajudá-lo a fazer exatamente isso.

O modelo Modelo de lançamento da marca ClickUp permite que sua equipe organize todas as tarefas do projeto envolvidas no lançamento da sua marca. Isso inclui a atribuição de funções, a definição de datas de vencimento e a listagem de todos os resultados cruciais de que você precisa.

Ele também é fácil de usar para iniciantes e permite que você se mantenha organizado com uma lista de tarefas que precisam ser concluídas, um calendário de reuniões e até mesmo uma linha do tempo que mostra quando você estará pronto para o grande dia.

Está se sentindo um pouco intimidado? Nós ajudamos você! Criamos um guia detalhado para esse modelo, para que você saiba como aproveitar ao máximo seus esforços de planejamento de lançamento.

Não há necessidade de esperar mais. Faça do lançamento de sua marca um dia inesquecível com o modelo de lançamento de marca do ClickUp.

8. Modelo de guia de estilo da marca ClickUp

Planeje seu novo guia de estilo de marca até a última tarefa

Querer um guia de estilo e criar um são duas coisas muito diferentes. Às vezes, a criação de um guia de estilo unificado pode parecer uma tarefa gigantesca. No entanto, com o modelo certo para organizar a sua equipe, é fácil criar diretrizes de estilo dignas do seu produto.

Com o Modelo de guia de estilo da marca ClickUp com o ClickUp, sua equipe pode definir facilmente um roteiro para criar seu novo guia de estilo de marca. Esse modelo permite que você importar automaticamente adicionar e organizar todas as tarefas envolvidas necessárias para realizar o trabalho.

Também é possível adicionar itens como nível de esforço, complexidade, revisores e ativos envolvidos para cada tarefa e, em seguida, visualizá-los em uma lista de tarefas organizada ou em um gráfico de Gantt.

Pronto para definir a personalidade de sua marca? Use nosso Modelos de guia de estilo para começar a planejar seu documento perfeito de estilo e voz.

9. Modelo de documento do guia de estilo da marca ClickUp

Estabeleça as diretrizes da sua marca em um documento fácil de ler

Planejar seu guia de estilo é apenas metade da batalha. Você também precisa garantir que o guia de estilo inclua instruções claras sobre todos os aspectos da sua marca.

O Modelo de documento do guia de estilo da marca ClickUp torna esse processo mais fácil do que nunca, apresentando todas as principais áreas que compõem um estilo de marca unificado. Essas áreas incluem:

Voz da marca

Missão da empresa

Cultura e valores

Identidade visual e estilo

Definir o guia de estilo da sua marca é muito importante, pois o ajudará a subir de nível futuras campanhas de marketing . Com a ajuda desse modelo, você pode ter certeza de que todo o seu trabalho está combinando entre si e proporcionando uma experiência melhor para as pessoas que interagem com a sua marca.

Portanto, independentemente de os clientes estarem verificando uma publicação de blog, olhando um infográfico ou lendo um comunicado à imprensa é óbvio que ele foi criado por você.

Clique no link abaixo para começar a planejar o guia de estilo da sua marca.

10. Modelo de guia de estilo do logotipo do ClickUp

Crie um logotipo que seja exclusivo para você com nosso modelo de criação de logotipo

Um logotipo é a pedra angular de qualquer marca e a face que você mostra ao mundo. É por isso que você precisa acertar em cheio todas as variações do seu logotipo e da iconografia do seu site.

O Modelo de guia de estilo do logotipo do ClickUp garante que você cubra tudo o que é necessário para criar um logotipo de marca memorável. Esse modelo o orienta em todas as decisões importantes que você precisará tomar, como paleta de cores da marca, seleção de tipografia e variações do logotipo.

Ele também fornece recursos úteis para garantir que os elementos de sua marca sejam aplicados corretamente em diferentes plataformas e dispositivos.

Comece a tornar o design do seu logotipo único com o nosso modelo de guia de estilo de logotipo.

Construa uma marca um passo de cada vez

As marcas são coisas realmente enormes que exigem muito tempo e esforço para serem criadas e mantidas atualizadas. Entretanto, com a ajuda de modelos de diretrizes de marca, esse processo ficou mais fácil do que nunca.

Independentemente de estar projetando uma marca corporativa ou uma marca para uma pequena empresa, você poderá elaborar uma estratégia de marca eficaz que preparará sua empresa para o sucesso. Desde a criação de logotipos até o planejamento de dias de lançamento, nossos 10 modelos de marca ClickUp gratuitos levarão os esforços de branding da sua empresa para o próximo nível.

Crie seu conta ClickUp gratuita hoje mesmo, e você pode começar a escolher entre milhares de nossos modelos que o ajudarão a definir sua marca e a desenvolver seus negócios.