Resumo do Projeto Phoenix: Como princípios sólidos de DevOps podem transformar projetos de negócios

O fracasso pode acontecer até mesmo com as melhores empresas - o que importa é como elas se recuperam.

O livro The Phoenix Project acompanha a jornada de uma empresa fictícia que luta contra atrasos, trabalho não planejado e menos recursos. Ele também mostra seu retorno à lucratividade graças às operações de TI reformuladas.

A empresa aproveita os melhores princípios de DevOps para descobrir maneiras ideais de planejar, executar e aprimorar processos no departamento de TI. Tudo isso culmina com o notável ressurgimento da empresa no estilo da mítica fênix. 🔥

Embora seja necessário ler o livro para entender todos os seus méritos, este resumo do Projeto Fênix destacará algumas de suas lições mais notáveis. Vamos nos aprofundar no enredo, nas principais conclusões, nas citações de destaque e nas dicas para aplicar os conceitos do livro na vida real.

Resumo do livro: O Projeto Fênix em um relance

Via: Amazônia The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win é escrito por Gene Kim, Kevin Behr e George Spafford. Esse livro de 432 páginas foi publicado pela primeira vez em 2013 e leva cerca de 7 a 10 horas para ser lido.

O que adoramos no The Phoenix Project é que ele usa personagens relacionáveis e cenários de negócios para definir os problemas comuns nas operações e no fornecimento de TI, ao mesmo tempo em que orienta o leitor para soluções que funcionam. Também é uma leitura obrigatória se você estiver procurando desvendar a relação entre as operações da fábrica e a TI. 🍀

Sinopse

Este livro de negócios e tecnologia da informação conta com uma novelização especializada para apresentar os conceitos testados em batalha do DevOps de uma maneira fácil de seguir.

O protagonista principal da história é Bill Palmer, um vice-presidente de tecnologia da informação recém-nomeado que trabalha para uma empresa de fabricação de peças automotivas, a Parts Unlimited. Mesmo sendo um diretor de TI experiente, Bill tem uma tarefa difícil pela frente: impedir a falência da empresa.

_Então, o que deu errado?

Para começar, toda a organização está cheia de problemas - desde falhas na folha de pagamento e atrasos na programação até estouros de orçamento. Muitas dessas falhas estão relacionadas ao departamento de TI mal orientado da empresa e, principalmente, à incapacidade da equipe de concluir uma iniciativa vital de desenvolvimento de software, o chamado Projeto Phoenix.

Os problemas haviam permeado outras funções de negócios, e Bill é deixado para retomar as coisas depois de contratempos como violações de segurança e violações de normas estaduais. E se ele falhar e a empresa continuar perdendo participação no mercado, o CEO da Parts Unlimited planeja terceirizar as operações de TI. Portanto, sim, os riscos são altos. 🌋

Caracteres

Ao longo de seus esforços para renovar o departamento de TI e, por extensão, toda a empresa, Bill colabora com vários líderes de departamento e de tecnologia. Algumas funções centrais incluem:

Brent Geller: Engenheiro líder

Engenheiro líder Steve Masters: Diretor executivo (CEO)

Diretor executivo (CEO) John Pesche: Diretor de segurança da informação (CISO)

Diretor de segurança da informação (CISO) Wes Davis: Diretor de Operações de Tecnologia Distribuída

Diretor de Operações de Tecnologia Distribuída Sarah Moulton: Vice-presidente sênior de operações de varejo

Vice-presidente sênior de operações de varejo Chris Allers: Vice-presidente de desenvolvimento de aplicativos

Vice-presidente de desenvolvimento de aplicativos Kirsten Fingle: A líder equilibrada do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO)

A líder equilibrada do Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) Dr. Erik Reid: Um possível membro da diretoria e especialista em engenharia de processos de TI

Entre os personagens listados acima, Erik se destaca como uma das figuras mais influentes da narrativa. Enquanto Bill Palmer e seus colegas de trabalho tentam consertar o que está quebrado, Erik os orienta durante o processo, apresentando-lhes conceitos cruciais de DevOps e

Governança de TI

. Se você já trabalhou com desenvolvimento de software ou operações de TI, provavelmente achará as interações entre os personagens bastante familiares.

Principais conclusões do Projeto Fênix

Os desafios que este livro apresenta são bastante comuns se você observar com o que a maioria dos desenvolvedores de software e profissionais de TI lidam atualmente. Como os três coautores do The Phoenix Project são líderes de pensamento proeminentes no setor de TI, eles são capazes de identificar estratégias eficazes para enfrentar esses desafios, ajudando sua empresa a vencer no longo prazo. 🧑‍💻

Vamos discutir cinco das lições e conclusões mais impactantes desse livro.

1. Identificar os quatro tipos de trabalho (de TI)

Erik explica que é mais fácil planejar e monitorar o trabalho em TI quando você o categoriza em quatro divisões:

Projetos de negócios: Esse tipo de trabalho inclui novas iniciativas de projeto e processos que ocupam uma grande parte de suas funções de negócios. Eles são monitorados individualmente pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos sob um estrutura de governança do programa Projetos internos: Incluem tarefas regulares, como manutenção do sistema, atualizações e patches de segurança, que mantêm empresas como a Parts Unlimited em funcionamento Alterações: São tarefas de rotina, muito parecidas com os projetos internos, mas incluem modificações de pequena escala, como correções de bugs e atualizações de versão. Normalmente, é necessário estabelecer um sistema de emissão de tíquetes para rastrear problemas, alterações e resoluções Trabalho não planejado: Embora as outras categorias de trabalho sejam previamente acordadas, essa não é. Pode ser qualquer coisa, desde tarefas de recuperação após uma falha no sistema até trabalho extra porque um membro da equipe não comunicou os problemas a tempo. Pode ser qualquer coisa, desde tarefas de recuperação após uma falha no sistema até trabalho extra porque um membro da equipe não comunicou os problemas a tempo. Isso leva a conflitos de agendamento e ineficiências de processo que se transformam em problemas mais significativos. Para evitar trabalho não planejado, Bill e sua equipe concordam em revisar a capacidade da equipe antes de aprovar o trabalho nas solicitações de mudança

Esse sistema de monitoramento baseado no trabalho em vários níveis garante que haja um fluxo de responsabilidade adequado no qual a equipe possa confiar.

2. Limitar o trabalho em processo ou progresso (WIP)

De acordo com o livro, você deve ter o menor número possível de tarefas em andamento por vez.

Bill descobriu que, quando sua atenção está dividida entre várias tarefas, você fica sobrecarregado e propenso a cometer erros devido à dispersão do foco. Quanto mais erros você comete, mais esforço e recursos da empresa você investe para resolvê-los. Como o trabalho original não foi proveitoso, ele será considerado um desperdício de recursos que poderiam ter sido empregados em novas tarefas.

O livro recomenda alinhar suas estratégias com metodologias ágeis ou enxutas para garantir que suas tarefas planejadas sejam otimizadas em termos de recursos.

Leitura bônus: Amplie seu conhecimento com nossos guias para:

Gerenciamento ágil de projetos

Gerenciamento de projetos enxutos

3. Aproveite os quadros Kanban

Uma das maneiras pelas quais Bill Palmer e sua equipe conseguiram superar o acúmulo de WIP na Parts Unlimited foi com

Quadros Kanban

. Kanban, que significa "quadro de avisos" em japonês, permite que a equipe visualize o trabalho. O quadro é dividido em colunas que representam as fases do fluxo de trabalho, geralmente se movendo da esquerda para a direita. Cada tarefa é representada por um cartão.

No livro, a equipe de Bill constrói um quadro Kanban com as etiquetas Ready, Doing (para tarefas WIP) e Done. Cada cartão tem um responsável e é colocado no lado esquerdo do quadro. Ele é reposicionado para a direita à medida que o trabalho progride. Com esse sistema, todo o trabalho é monitorado, organizado e priorizado para

maximizar a produtividade

permitindo visibilidade total das tarefas da equipe e minimizando o trabalho não planejado.

Dica profissional: Use o

Visualização do quadro no ClickUp

para criar quadros Kanban dimensionáveis e informativos. Crie fluxos de trabalho de várias etapas com apenas alguns cliques e acesse status, responsáveis e prioridades em um único modo de exibição. Você pode facilmente arrastar e soltar tarefas entre colunas e até mesmo usar a barra de ferramentas integrada para fazer atualizações de status em massa. 💪

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

4. Gerencie mudanças com a Teoria das Restrições

Erik informa Bill sobre como a Teoria das Restrições funciona em grandes organizações. A maioria das empresas tem gargalos ou restrições em suas operações de TI e de fábrica que podem ser perturbadoras e levar a trabalhos não planejados. Erik explica que, para fornecer um serviço de TI estável, previsível e seguro, é preciso planejar seus recursos humanos e não humanos para lidar com essas restrições e facilitar um fluxo de trabalho ininterrupto.

No caso da Parts Unlimited, o impacto de suas muitas restrições atingiu Brent, o principal engenheiro de operações e um prodígio em TI. Brent estava atolado em trabalho não planejado, geralmente trivialidades e correções, o que fazia com que tarefas planejadas cruciais fossem prejudicadas.

Para resolver esse problema, Bill formou um grupo que lidaria com os escalonamentos em vez de Brent. Além disso, Brent, que antes mantinha seus métodos para si mesmo, agora treinaria o grupo para transferir seu conhecimento. Isso permitiu que a equipe

mapear o processo

para referência futura e liberou o tempo de Brent (ou, como Bill diz - liberou Brent do combate a incêndios_) para que ele pudesse investir sua experiência em tarefas de maior valor.

Bônus: Experimente o

Modelo de quadro branco do mapa de processos do ClickUp

para visualizar gargalos e criar um fluxo de trabalho interdepartamental infalível, alinhado com a Teoria das Restrições.

5. Otimize o pipeline de implementação

O Projeto Phoenix era orientado por datas, portanto, havia pouco tempo para testar e implantar o aplicativo.

No entanto, ao longo do livro, a equipe de Bill se tornou mais eficiente e lançou mais versões do que no trimestre anterior. Isso se deveu, em parte, à nova abordagem de entregar pequenas partes de trabalho com mais frequência, reduzindo o WIP e o tempo de buffer sem tomar atalhos exagerados.

6. Use o modelo The Three Ways para impulsionar o DevOps

O treinamento de Erik gira em torno do modelo The Three Ways, que é a base de muitos conceitos de DevOps. O modelo oferece diretrizes para que as empresas forneçam valor consistente ao produto e suporte ao atendimento ao cliente por meio de um trabalho constante, eficiente e de alta qualidade.

O Primeiro Caminho: Otimização

Ao avaliar o sucesso de uma empresa, avaliamos o resultado, não o processo. O First Way explora como o processo afeta o resultado e os prazos de entrega. Para maximizar sua lucratividade, você deve

otimizar seu fluxo de valor

ou seja, o fluxo de trabalho que começa com o desenvolvimento do software e termina com a entrega ao cliente.

De acordo com o livro, é essencial considerar o panorama geral ao criar um plano de otimização. Quais são os principais

objetivos comerciais

? De que tipo de conformidade regulamentar e padrões de segurança você nunca deve abrir mão?

Manter-se atualizado com os avanços tecnológicos também é importante. Por exemplo, explorar novos softwares como

AI DevOps

,

criadores de gráficos de Gantt amigáveis à programação

e

Ferramentas de gerenciamento de operações de TI

podem acelerar bastante o planejamento e a produção.

A segunda via: Usando um ciclo de feedback para evitar retrabalho

A Segunda Via lida com o fluxo interno de informações. Com loops de feedback rápidos e constantes, as empresas podem aprender a detectar problemas de qualidade na fonte e corrigi-los prontamente para garantir que não afetem ainda mais a linha de produção. Os problemas detectados nos estágios posteriores serão mais difíceis de resolver e causarão atrasos significativos. ⚠️

A terceira via: Melhoria contínua e suporte de serviços

A Terceira Via fala sobre aprimoramento contínuo, que ocorre como resultado do seguinte:

Aprendizado por meio do exame minucioso de experiências passadas Praticar uma habilidade repetidamente de acordo com Erik, é melhor praticar cinco minutos todos os dias do que três horas uma vez por semana. Até mesmo a repetição de erros ajuda a criar resiliência e confiança para tentar algo novo **Assumir riscos e fazer experimentos com métodos diferentes, Ferramentas de DevOps e outras estratégias de suporte ao cliente, você pode atingir níveis nunca antes vistos de eficiência e qualidade

Citações sobre o Projeto Phoenix que adoramos

The Phoenix Project é um livro com muitas citações, mas estes cinco trechos foram os que mais nos marcaram:

Não há limite para o que pode ser realizado quando ninguém se preocupa com quem recebe o crédito

Essa citação indica que podemos obter resultados notáveis deixando de lado o ganho pessoal e nos concentrando na colaboração. Sem a pressão de ser o melhor, a criatividade e o conhecimento da equipe podem brilhar. ⛅

Um processo é tão rápido quanto seu gargalo mais lento

Do ponto de vista das restrições, o baixo desempenho em um estágio pode prejudicar todo o processo, mesmo que os demais estágios funcionem bem.

Não importa o quanto planejamos. O que importa é quão bem refinamos o plano à medida que surgem novas informações_

Nossos esforços de planejamento serão inúteis se não nos adaptarmos aos desafios contínuos, que são inevitáveis. O mesmo vale para desenvolvimentos favoráveis. Eles representam oportunidades de alcançar resultados ainda melhores.

Não há segredo que lhe permita pular o trabalho duro

Às vezes, a eficiência parece ser a busca de atalhos e a eliminação de etapas do processo que não são necessárias. No entanto, o trabalho árduo e a determinação não podem ser negligenciados se você quiser ter sucesso.

Um mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso

Embora possam ser frustrantes e atrasar você, os erros e os desafios ajudam a desenvolver a resiliência e contribuem para o crescimento pessoal e profissional. 🌱

Aplique os aprendizados do Projeto Phoenix com o ClickUp

As lições de DevOps deste livro formam o alicerce das operações de qualquer equipe de TI. Ainda assim, a pergunta de um milhão de dólares é: _Como adotamos esses ensinamentos de um ponto de vista prático?

A resposta é usar

ClickUp

-a

centro de gerenciamento de projetos

com soluções personalizadas para equipes de software. Se você deseja implementar The Three Ways of DevOps ou estabelecer um sistema de monitoramento de WIP, o ClickUp é altamente flexível e pode ser configurado para suportar qualquer fluxo de trabalho.

O ClickUp oferece vários

recursos criados especificamente para o desenvolvimento de software

e equipes de operações. Ele também se integra a muitas das suas ferramentas preferidas, como GitHub, GitLab e Bitbucket, para que você possa planejar, colaborar e executar tarefas de forma produtiva a partir de uma plataforma centralizada.

Planeje, documente e envie seu software com mais rapidez - crie seu próprio projeto Phoenix com o ClickUp

Com o ClickUp, os princípios do The Phoenix Project podem facilmente se tornar parte de sua rotina diária - vamos explorar como.

1. Configure fluxos de trabalho otimizados com ferramentas de gerenciamento de tarefas e agendamento

Em sua jornada para colocar a Parts Unlimited de volta nos trilhos, Bill Palmer se esforça para implementar as melhores práticas de planejamento e gerenciamento de tarefas de DevOps. Mas com o ClickUp, qualquer tarefa de agendamento e planejamento de fluxo de trabalho é fácil.

Use

Tarefas do ClickUp

para personalizar fluxos de trabalho para todos os seus projetos - rastreie responsáveis, subtarefas, comentários de tarefas, dependências e rótulos de prioridade, tudo em um só lugar. A plataforma oferece várias opções de visualização por meio de views. Por exemplo:

Visualização do gráfico de Gantt **Crie roteiros complexos para atingir metas e limitar o WIP obtendo uma visão geral em tempo real das dependências, marcos de entrega e restrições. Você também pode usar gráficos pré-projetados Modelos de gráfico de Gantt para mapear os cronogramas do projeto mais rapidamente

Visualização de calendário **Um agendador de arrastar e soltar para projetos orientados por datas

Visualização da carga de trabalho **Use-a para avaliar a capacidade da equipe e redistribuir a carga de trabalho criativa ou de backlog entre os membros da equipe com pouco ou muito trabalho

Visualização de formulário **Colete solicitações de bugs e recursos usando formulários nativos do ClickUp e transforme-os rapidamente em tarefas reais com tags e rótulos de prioridade

Para aumentar a eficiência, automatize ações repetitivas e administrativas com

Automações do ClickUp

e reduza o trabalho da sua equipe.

2. Crie consciência situacional monitorando sprints e outras operações de TI

Obtenha insights rápidos sobre os sprints de suas equipes com a visualização da Lista de Sprint do ClickUp

Depois de configurar os fluxos de trabalho, você pode monitorar de perto todas as suas operações no ClickUp - desde sprints e tarefas de implantação até matérias-primas e solicitações. Com

Sprints no ClickUp

você pode:

Copiar visualizações de Sprint para começar rapidamente

Definir datas e personalizar sua estrutura de pontos

Sincronize o trabalho da sua equipe com os repositórios do Git

Transferir automaticamente tarefas incompletas para o próximo Sprint

A plataforma apresenta gráficos de fluxo cumulativo, burnup e burndown para ajudá-lo a acompanhar o progresso em direção às metas e identificar restrições e oportunidades de melhoria mais rapidamente.

O ClickUp simplifica

gerenciamento de versões

com seu pipeline Git integrado, listas de verificação de ativação e trens de lançamento. Você também pode configurar

Cartões do painel

no seu Workspace para acessar métricas da equipe em tempo real, como duração média da implantação e tempo rastreado.

3. Ganhe com colaboração e feedback contínuos

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

No livro, Erik explica a importância de ser transparente com as equipes sobre os desenvolvimentos que afetam o tempo de espera ou a data de entrega. Felizmente, o ClickUp oferece um conjunto completo de ferramentas de comunicação e colaboração para ajudá-lo nesse aspecto. Alguns dos recursos de destaque incluem:

Não sabe por onde começar? Aproveite os diversos modelos prontos da plataforma para vários objetivos de negócios. Opções como o

Modelo de desenvolvimento de software ClickUp Ultimate

,

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

e

Modelo de notas de versão do ClickUp

são essenciais para qualquer departamento de TI.

Aproveite os benefícios do DevOps e obtenha sua próxima vitória comercial com o ClickUp

o Projeto Phoenix nos ensina que é possível buscar eficiência, qualidade do produto e satisfação do cliente, tudo ao mesmo tempo. Ao aplicar os princípios do livro com uma solução de gerenciamento de trabalho de primeira linha, como o ClickUp, sua empresa pode não apenas ser bem-sucedida

planos de liberação

mas também satisfazer as partes interessadas.

Experimente o ClickUp gratuitamente

e descubra todas as maneiras pelas quais ele pode simplificar suas operações de TI e aumentar a produtividade da equipe. ⬆️