15 modelos de marca gratuitos para equipes de marketing e criação

A criação de uma identidade exclusiva para sua empresa, produto ou serviço é uma das tarefas mais desafiadoras e gratificantes no caminho para conquistar o coração e a mente dos clientes e obter sucesso. ♥️

Para deixar uma impressão duradoura e introduzir algo inovador no mercado, você deve criar elementos visuais e narrativos memoráveis. Mas criar logotipos encantadores ou histórias convincentes sobre sua marca é apenas metade do trabalho.

A outra metade, menos criativa, é manter uma aparência consistente enquanto se comunica com diferentes públicos em vários canais. 📣

Se estiver com dificuldades para criar ou manter o controle de todos os elementos de sua marca e seus cenários de uso, experimente um de nossos 15 principais modelos de marca gratuitos. Use-os para apoiar sua identidade da marca e se diferencie da concorrência! 🙌

O que é um modelo de branding?

Um modelo de branding é uma estrutura projetada para ajudá-lo a criar elementos de marca distintos e usá-los de forma consistente em suas campanhas de marketing e outras campanhas. Isso permite a consistência da marca em itens como design de logotipo, elementos gráficos, imagens de comunicação visual da marca e tipografia.

É um ponto de partida para um design de logotipo cativante, narrativas envolventes ou publicações em mídias sociais, mantendo-os facilmente acessíveis para qualquer ocasião. Esses modelos são recursos valiosos para estabelecer uma identidade de marca exclusiva e criar um vínculo emocional com seus clientes.

As diretrizes de marca do ClickUp garantem que todos usem o logotipo, a cor e a tipografia corretos

Além de seus objetivos voltados para o cliente, um modelo de marca garante que seus funcionários não se desviem e criem ou usem visuais ou campanhas fora da marca (ou seja, um cartão de visita de baixa qualidade, fontes e tamanhos incorretos). Se houver o potencial de fazer os designers de sua organização se encolherem, essas regras devem ser incluídas em um modelo de marca.

Manter todos na mesma página leva à consistência, que é um recurso crucial de uma estratégia de marca de qualidade. 🔝

O que faz um bom modelo de identidade visual?

Um bom modelo de marca é:

Intuitivo: Tem seções que são fáceis de entender e navegar para todos, independentemente de suas habilidades e posição na equipe Consistente: Deve garantir que todos os materiais criados e gerenciados com ele estejam alinhados com a identidade geral da marca e resultem em uma experiência coesa Personalizável: Um bom modelo permite que os usuários o adaptem às suas necessidades exclusivas adicionando seus logotipos ou conteúdo apropriado Colaborativo: Ele deve oferecer recursos que incentivem o trabalho em equipe e a colaboração dentro da empresa Adaptável: Pode ser aplicado a diversas iniciativas de marketing e comunicação em diferentes canais, como mídia digital, impressa e social

15 modelos de marca para usar em 2024

A aldeia global que chamamos de lar é ao mesmo tempo pequena e vasta, oferecendo muitas oportunidades para aqueles que sabem como brilhar em meio à multidão. Use um dos ClickUp * modelos de marca gratuitos para criar uma imagem única de sua empresa na mente de seus clientes! 💡

1. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Use o modelo de diretrizes de marca do ClickUp para manter todos na mesma página sobre sua estratégia de marca

Você está se esforçando para criar uma marca de empresa, mas não está funcionando? Seu problema pode ser a inconsistência. Se você não trabalha em conjunto e usa os mesmos materiais para campanhas de marketing ou publicações em mídias sociais, sua empresa pode parecer contraditória consigo mesma. ⚔️

A marca Modelo de diretrizes da marca ClickUp é como um antídoto para esses cenários, garantindo que sua equipe esteja na mesma página que um livro chamado estratégia de marca da sua empresa. 📖

Esse modelo oferece a base para a criação de uma campanha de branding bem-sucedida, consistente e eficaz. Pense nele como a autobiografia de sua empresa - ele é repleto de detalhes e ajuda os leitores a entender o que sua empresa é ou deseja ser.

O modelo é dividido em várias seções, desde as básicas, como a introdução da missão e dos valores da empresa, até as específicas, como a paleta de cores, a tipografia e os slogans preferidos.

Cada elemento pode ser personalizado para garantir que as diretrizes da sua marca sejam exclusivas e relevantes para a visão da sua empresa.

A colaboração é um componente essencial para o sucesso, portanto, sinta-se à vontade para convidar pessoas de marketing e vendas, gerenciamento de projetos de sites as equipes de desenvolvimento, design e outras equipes ao modelo, criam tarefas e pedem opiniões.

2. Modelo de quadro branco de diretrizes da marca ClickUp

Crie um livro de marca altamente visual e colorido com o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Trabalhar com diretrizes de marca pode ser muito mais fácil se você incluir seus funcionários, mas isso também pode causar estragos em seus fluxos de trabalho. Você não precisa se preocupar com o Modelo de quadro branco de diretrizes de marca do ClickUp .

Pense no modelo como um parque de jogos onde seus funcionários podem fazer um brainstorming e conectar as peças do quebra-cabeça que é a identidade da sua marca. 🧩

Comece criando um Quadro branco do ClickUp que hospedará todas as diretrizes de sua marca no futuro. Em seguida, reúna as tropas, também conhecidas como ativos da marca ou elementos gráficos, que são o núcleo deste manual.

Agora é hora de organizar os diferentes batalhões, criando seções para cada ativo e vendo como eles se encaixam no quadro geral - a visão da sua marca.

Refine as seções, adicione um pouco de magia com cores, fontes e estilos exclusivos e você terá diretrizes de marca práticas e consistentes que refletem a missão e a identidade da marca da sua empresa.

Com os status e as exibições personalizadas do modelo, você pode monitorar o progresso de cada diretriz e desenvolver fluxos de trabalho alinhados com o setor da sua empresa.

3. Modelo de livro de marca ClickUp

O modelo de livro de marca do ClickUp descreve os valores e as metas de sua empresa e define o padrão de marca

Um brand book é o manual de instruções de sua empresa. Ele inclui os valores essenciais da empresa, a missão, as metas, os elementos de identidade visual e tudo o mais que compõe sua marca. O livro define o padrão da marca e é um ponto de referência crucial para seus funcionários, portanto, você deve ser extremamente meticuloso ao criá-lo.

O livro Modelo de livro de marca do ClickUp pode ajudá-lo a criar um brand book de primeira classe em pouco tempo. Ele serve como um guia valioso para criar uma percepção única de sua marca, construir relacionamentos de qualidade com os clientes e manter seus materiais e campanhas de marketing consistentes e diretos.

Esse modelo inclui uma visualização de tarefa (Doc View), que é mais do que suficiente para manter os membros da equipe informados e monitorar o progresso do seu brand book.

Ele consiste em várias seções que abrangem tudo relacionado à marca da sua empresa, incluindo missão, visão, valores, logotipo, cores, tipografia, ícones e ativos e muito mais. Todas as seções são detalhadas, portanto, você não terá problemas para adaptar o modelo às necessidades da sua empresa, mesmo que não seja um especialista em marketing. 🧙

Como outros modelos de marca do ClickUp, este permite que você use seu lado criativo. Sinta-se à vontade para explorar as cores, os estilos, as formas e o design específico do logotipo que complementarão sua marca e a tornarão mais atraente.

4. Modelo de gerenciamento de marca ClickUp

Este modelo de gerenciamento de marca permite que você acompanhe todas as atividades de seus clientes, além de documentar guias de estilo e processos internos

Você dirige uma agência de marketing e trabalha com estratégias de marca para vários clientes? O Modelo de gerenciamento de marca do ClickUp pode eliminar parte do seu estresse e manter as tarefas e os membros da equipe bem organizados e responsáveis.

O modelo permite dividir seu trabalho em seções - uma para cada cliente. Dentro dessas seções, você pode criar subcategorias para acompanhar cada detalhe sem perder de vista o panorama geral.

Atribua e priorize tarefas, adicione arquivos ao modelo, defina datas de vencimento, faça alterações rápidas com base no feedback do cliente e transforme gerenciamento de campanhas de marketing em uma viagem tranquila. 🚗

As duas visualizações de tarefas padrão são List e Board, e você pode alternar entre elas dependendo do que deseja focar.

Você pode vincular o modelo a outras tarefas e documentos, adicionar comentários, personalizar a fonte, adicionar colaboradores e transformar todo o espaço de acordo com suas preferências.

5. Modelo de guia de estilo de marca do ClickUp Create

Use o modelo para definir e acompanhar as tarefas relacionadas à marca e verificar seu progresso

Você está correndo em direção à sua meta - estabelecer qualidade diretrizes da marca . Há vários obstáculos antes da linha de chegada: falta de comunicação, informações incompletas e inconsistência. As Modelo de guia de estilo de marca do ClickUp Create tira os obstáculos do caminho e lhe dá uma boa vantagem inicial! 🥇

Não se preocupe em omitir informações importantes ou parecer vago - o modelo orienta você em todos os elementos que afetam a aparência da sua marca, desde a escolha da paleta de cores até a definição de um tom que agrade ao seu público.

Você pode priorizar tarefas, adicionar responsáveis, datas de vencimento e revisores, inserir comentários, verificar o progresso e personalizar a complexidade de cada tarefa.

Empresas diferentes têm fluxos de trabalho diferentes, portanto, o ClickUp permite que você personalize o modelo adicionando novas tarefas e categorias, alterando esquemas de cores e alternando entre visualizações.

6. Modelo de guia de estilo do logotipo do ClickUp

Use o modelo para estabelecer um guia de estilo de logotipo e garantir que todas as equipes da sua empresa o sigam

Um logotipo reconhecível e principal é uma grande parte do bolo da marca. Ainda assim, muitas marcas usam versões diferentes para fins específicos, como materiais de marketing, campanhas de mídia social, aplicativos móveis e documentos impressos. Isso permite que elas se adaptem a diferentes ambientes e públicos e, ao mesmo tempo, mantenham sua identidade exclusiva. 🪪

As Modelo de guia de estilo do logotipo do ClickUp **Ajuda a determinar como usar um determinado logotipo em uma configuração específica

Ao abrir o modelo, você pode adicionar o nome da sua empresa e a ideia por trás dele (a "personalidade" da empresa). Em seguida, é hora de começar a trabalhar. Insira o logotipo da sua marca (com fundo branco e escuro), ícones de aplicativos, paleta de cores, sistema de tipografia e o que fazer e o que não fazer com o logotipo.

No final do documento, você pode adicionar dicas ou guias relacionados ao logotipo para evitar o uso indevido ou a colocação fora de contexto.

7. Modelo de documento do guia de estilo da marca ClickUp

Use o modelo de documento de guia de estilo de marca do ClickUp para estabelecer diretrizes gerais de marca e familiarizar sua equipe com o panorama geral

Criar um guia de estilo de marca é mais fácil falar do que fazer. Felizmente, você não precisa começar do zero - o Modelo de documento do guia de estilo da marca ClickUp é um trampolim perfeito! Ele tem uma aparência básica, sem recursos e apitos, mas é mais do que suficiente para delinear ideias gerais de marca.

O modelo é dividido em quatro seções:

Nossa missão Cultura + Valores Visuais da marca Voz da marca

Cada seção contém um exemplo para facilitar o seu trabalho. Dê uma olhada em Cultura + Valores - de slogans simples como "Os detalhes importam" a outros mais provocativos como "Normal f*cking sucks", você pode explorar diferentes sugestões e se inspirar.

O modelo permite que você escreva as diretrizes ou use imagens e vídeos para torná-las mais envolventes. Embora não tenha seções padrão para logotipos, tipografia ou paleta de cores, você pode definir instruções amplas para representar sua marca.

Isso pode ser útil em outros departamentos da sua empresa, como quando você começa a criar entradas de postagens de blog, criar modelos reais, personalizar imagens e outros elementos de marca da empresa.

Como o ClickUp's modelos de guia de estilo são personalizáveis, você pode adicionar seções extras e abordar as especificidades com mais detalhes. Lembre-se de que você está sentado na cadeira do diretor, e o modelo segue o seu roteiro. 🎬

Bônus: Confira_ **7 modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

8. Modelo de marca ClickUp

Obtenha uma visão geral clara de todas as suas atividades de branding com o abrangente ClickUp Branding Template

Você está gerenciando uma campanha de branding complexa para sua empresa ou um cliente? O número de processos e tarefas pode disparar rapidamente, e toda a campanha pode se tornar uma bola de neve e impossível de rastrear. 🌨️

O Modelo de marca do ClickUp ajuda você a permanecer no banco do motorista e a manter um olho de águia em todas as atividades relacionadas à marca. 🦅

Observe que esse modelo não é visual - não serve para apresentar a paleta de cores, o logotipo ou os estilos de fonte aprovados da marca, como algumas das adições anteriores da nossa lista. É no gerenciamento de tarefas de branding que ele mostra seu verdadeiro poder! 💪

Para começar, use a Visualização de lista do modelo para criar atividades (tarefas) de branding, como planejar uma campanha de mídia social ou trabalhar no logotipo da empresa. A visualização de quadro do modelo permite que você veja quais atividades pertencem a um determinado estágio do projeto. Ou você pode usar a visualização de linha do tempo para ter uma visão geral e mais clara do ciclo de vida de cada atividade.

É possível codificar por cores cada campo e criar um sistema exclusivo para facilitar o gerenciamento e o controle. Como o ClickUp prioriza a flexibilidade e a capacidade de personalização, você pode editar e ajustar cada coluna e linha para garantir que o modelo atenda às necessidades da sua empresa.

9. Modelo de identidade da marca ClickUp

Saiba como definir sua marca com este modelo completo Modelo de identidade de marca do ClickUp pode ser usado para criar uma identidade de marca poderosa que o posicione para o sucesso, seja no lançamento de um novo produto ou na reformulação da marca da sua empresa.

Esse modelo inclui status de cliente para criar tarefas, campos personalizados para categorizar e adicionar atributos para gerenciar a identidade da sua marca, como logotipo, cores e tipografia, visualizações personalizadas para criar o fluxo de trabalho da sua marca e recursos de gerenciamento de projetos para aprimorar o acompanhamento da identidade da marca com comentários, mídia avançada, dependências de tarefas, lembretes e muito mais.

10. Modelo de projeto de reformulação da marca ClickUp

Faça uma reforma na marca com o modelo de projeto de rebranding do ClickUp

O branding pode ser desafiador, mas não se compara ao rebranding. 🕯️

As reformulações de marca bem-sucedidas exigem tempo, esforço e dedicação de todos os envolvidos. Sua primeira tarefa é definir e comunicar suas metas aos membros da equipe. Em seguida, você precisa analisar a marca existente e separar o logotipo, o esquema de cores, a tipografia, os visuais da marca e a mensagem geral que a empresa está enviando.

Felizmente, você não precisa (e não deve) fazer isso sozinho. O Modelo de projeto de reformulação da marca ClickUp pode ser um valioso copiloto na exigente jornada chamada rebranding. 🛩️

Use o modelo para organizar todo o projeto, criar tarefas para seus funcionários, verificar o progresso deles, monitorar cronogramas e garantir que todos estejam trabalhando para atingir a meta. Os status, campos e visualizações personalizados do modelo facilitam seu trabalho.

Agora você chega à parte mais empolgante: o nascimento de uma nova identidade. Crie tarefas para desenvolver um novo logotipo, ícones de aplicativos, visuais da marca e tudo o mais relacionado à sua marca. Use o modelo para monitorar cada etapa do processo e fazer ajustes para se adaptar a circunstâncias imprevistas.

O modelo também pode encontrar sua finalidade no pensamento de design e na criação de novos materiais para seus produtos e serviços. Ele pode fornecer a estrutura para identificar as necessidades e os desejos dos clientes e personalizar as soluções para atendê-los.

11. Modelo de guia de estilo do ClickUp

Use o modelo para criar diretrizes de estilo específicas do projeto e evitar confusão e erros

Digamos que você esteja fazendo uma campanha por e-mail e queira usar uma abordagem positiva, casual e bem-humorada. O estilo de redação dessa campanha e o estilo de redação dos documentos oficiais da empresa são como giz e queijo. 🧀

O estilo Modelo de guia de estilo do ClickUp ajuda você a criar guias de estilo para cada projeto e documento e a garantir que diferentes equipes e departamentos usem recursos visuais e linguagem adequados.

Esse modelo para iniciantes resume as diretrizes de marca da sua empresa e garante a consistência do estilo em todas as equipes, de marketing a vendas e gerenciamento de projetos de design . Ele também dá um passo adiante e se concentra em estilos para projetos específicos. Você pode escolher elementos estéticos e funcionais para cada projeto e anexar capturas de tela do projeto e seus detalhes.

O modelo é especialmente valioso para empresas que trabalham em vários projetos simultaneamente e pode até ser útil para design de produtos e criação de resumos de design . Isso garante a consistência e a transparência, evita confusão em toda a linha e leva a um processo mais rápido execução do projeto .

12. Modelo de pôster de marca em preto e branco do Microsoft PowerPoint

via Microsoft

O modelo de pôster com marca em preto e branco do Microsoft PowerPoint é uma opção elegante e versátil para quem deseja criar pôsteres impactantes com uma estética clássica. Esse modelo simplifica o processo de design, permitindo que os usuários se concentrem em transmitir sua mensagem de forma eficaz, mantendo uma aparência profissional.

Com recursos personalizáveis, os usuários podem incorporar facilmente os logotipos, as fontes e as imagens de sua marca, tornando cada pôster exclusivamente seu. Seja para exibição digital ou impressão, esse modelo foi projetado para chamar a atenção e comunicar com clareza, tornando-o uma ferramenta essencial para uma comunicação visual eficaz.

13. Modelo de marca de papel timbrado de cápsulas modernas do Microsoft Word

via Microsoft

O modelo de marca de papel timbrado Microsoft Word Modern Capsules oferece um design contemporâneo que dá um toque profissional à sua correspondência oficial. Seu layout minimalista, aliado a cápsulas de cores vibrantes, garante que seus documentos se destaquem e mantenham sua marca.

Esse modelo é ideal para empresas que desejam injetar uma vibração moderna na identidade de sua marca e permite a fácil personalização de logotipos, esquemas de cores e fontes para alinhar-se à estética de sua marca. Seja para enviar cartas a clientes, anúncios da empresa ou comunicações internas, esse modelo garante que a consistência e o profissionalismo de sua marca sejam mantidos em cada correspondência.

14. Modelo de folheto moderno com a marca Microsoft

via Microsoft

Este modelo de marca de panfleto moderno do Microsoft Word oferece uma estrutura nova e contemporânea para a criação de panfletos de destaque para qualquer empresa ou evento. Com base nas tendências de design moderno, este modelo combina tipografia arrojada com um layout limpo para garantir que sua mensagem não seja apenas vista, mas também lembrada.

Esse modelo pode ser usado para lançamentos de produtos, promoções de eventos ou folhetos informativos. Ele permite a personalização completa, desde esquemas de cores até opções de fontes, garantindo que seu folheto se alinhe perfeitamente à identidade de sua marca.

15. Modelo de folheto de venda do Microsoft Word

via Microsoft

O modelo de folheto de venda do Microsoft Word é uma ferramenta versátil e fácil de usar, projetada para ajudar empresas e profissionais de marketing a criar rapidamente folhetos atraentes que destacam vendas, ofertas especiais ou promoções. Sua estrutura foi projetada para facilitar o uso, permitindo que os usuários personalizem o texto, as cores e as imagens de acordo com o evento de venda específico, sem a necessidade de grandes habilidades de design.

Esse modelo economiza tempo e garante que o material promocional se destaque, seja ele exibido na loja, distribuído como folhetos ou compartilhado on-line. A flexibilidade e a simplicidade o tornam ideal para uma ampla gama de setores que desejam aumentar seus esforços de marketing com o mínimo de esforço.

Crie uma imagem de marca inesquecível com as ferramentas certas

A estratégia certa permite que você desenvolva uma associação positiva entre os clientes e a sua marca, crie credibilidade e supere o barulho da concorrência. Se você empregar a abordagem errada, os clientes ainda formarão uma associação, mas não a que você deseja! Estratégias inadequadas, enganosas ou inconsistentes podem danificar sua marca de forma irreparável, independentemente do valor que ela tenha.

Esses modelos gratuitos do ClickUp permitem que você embarque no trem do branding eficiente e o ajudem a chegar ao seu destino sem atrasos ou obstáculos. 🚂