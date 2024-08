10 melhores ferramentas de software de design de produtos em 2024

O design de produtos é um trabalho exigente, que requer que as equipes transformem ideias brutas em produtos refinados que vendam. Em geral, isso já é desafiador o suficiente em um espaço compartilhado, mas os riscos aumentam ainda mais quando sua equipe está distribuída entre cidades, fusos horários e até continentes.

Entre no mundo do software de design de produtos a indústria de software de design de produtos está se tornando cada vez mais complexa, fornecendo soluções que tornam esse intrincado processo mais gerenciável. Essas ferramentas, incluindo plataformas como o ClickUp, promovem uma colaboração tranquila, permitindo que as equipes iterem e refinem os designs com eficiência, independentemente do código postal.

Neste artigo, daremos uma olhada em 10 das melhores opções de software de design de produtos disponíveis no mercado atualmente. Dessa forma, você poderá encontrar uma ferramenta que complementará sua equipe de design e permitirá que ela crie os designs inspiradores de que é capaz.

O que é software de design de produtos?

Software de design de produtos refere-se a programas de computador ou aplicativos projetados especificamente para auxiliar na criação e no desenvolvimento de novos produtos. Essas ferramentas de software fornecem aos designers, engenheiros e outras partes interessadas as ferramentas e os recursos necessários para conceituar, modelar, simular e refinar os designs de produtos.

O que você deve procurar em um software de design de produto?

O software certo de design de produtos pode ser um divisor de águas para a sua equipe. Ele não só o ajudará a projetar produtos melhores, mas também deverá aumentar a eficiência, a criatividade e a produtividade geral da equipe.

No entanto, encontrar o software certo para suas necessidades exige um pouco de esforço. Ao comparar diferentes produtos, certifique-se de estar atento a esses recursos principais:

Interface de usuário intuitiva : O software deve ser simples de navegar, independentemente da proficiência técnica de um membro da equipe

: O software deve ser simples de navegar, independentemente da proficiência técnica de um membro da equipe Ferramentas de design abrangentes : Procure ferramentas avançadas de design 2D e 3D que permitam projetos detalhados de produtos, incluindo recursos de esboço, modelagem e edição

: Procure ferramentas avançadas de design 2D e 3D que permitam projetos detalhados de produtos, incluindo recursos de esboço, modelagem e edição Recursos de colaboração : O software deve oferecer suporte ao trabalho em equipe eequipes multifuncionais com recursos como edição multiusuário, controle de versão e opções de compartilhamento

: O software deve oferecer suporte ao trabalho em equipe eequipes multifuncionais com recursos como edição multiusuário, controle de versão e opções de compartilhamento Potencial de integração : Encontre ferramentas especializadas que se integrem perfeitamente a outros sistemas em sua pilha de tecnologia para um processo de design para produção mais simplificado

: Encontre ferramentas especializadas que se integrem perfeitamente a outros sistemas em sua pilha de tecnologia para um processo de design para produção mais simplificado Adaptabilidade : O software deve crescer com a sua equipe, lidando com designs mais complexos e fluxos de trabalho personalizados à medida que suas necessidades evoluem - potencialmente até mesmo software CAD ou ferramentas de modelagem 3D

: O software deve crescer com a sua equipe, lidando com designs mais complexos e fluxos de trabalho personalizados à medida que suas necessidades evoluem - potencialmente até mesmo software CAD ou ferramentas de modelagem 3D Gerenciamento de dados : Procure recursos robustos de gerenciamento de dados para armazenamento seguro, fácil recuperação e forte controle de versão

: Procure recursos robustos de gerenciamento de dados para armazenamento seguro, fácil recuperação e forte controle de versão Funcionalidade baseada em nuvem: O software moderno de design de produtos deve permitir que sua equipe trabalhe de qualquer lugar, aumentando a eficiência emcolaboração remota *Preço: O preço não é tudo, e não estamos defendendo que você use apenas software gratuito de design de produtos, mas é uma consideração a ser feita ao escolher ferramentas avançadas para seus designers de produtos

10 melhores ferramentas de software de design de produtos para usar em 2024

Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação com o Proofing, atribuindo comentários diretamente nos anexos de tarefas

O ClickUp é uma plataforma de produtividade projetada para equipes que buscam agilizar o processo de desenvolvimento de produtos. Seu conjunto robusto de recursos permite que as equipes façam brainstorming, atribuam tarefas e se mantenham atualizadas sobre a situação de cada projeto atual no processo de design.

Embora a ideia de organização possa não ser o tópico mais divertido, é um aspecto essencial de toda equipe de design e processo de desenvolvimento. O ClickUp oferece às equipes uma maneira fácil de organizar tudo, desde os fluxos de trabalho até os documentos internos e as bibliotecas de ativos.

Combine o ClickUp com um software de design de sua escolha e você terá uma equipe potente pronta para enfrentar o mundo com um nível superior pensamento de design .

Os melhores recursos do ClickUp:

A plataforma do ClickUp é altamente personalizável, permitindo que equipes de design de qualquer tamanho a adaptem às suas necessidades específicas, quer estejam trabalhando internamente ou remotamente

Promove a colaboração assíncrona e em tempo real, de modo que as equipes podem fazer brainstorming de novos designs com nossos quadros interativos e depois armazená-los comDocumentos do ClickUp* Com integraçãoVisualização do bate-papo do ClickUp e e-mail integrados, os usuários podem gerenciar todas as comunicações sem precisar trocar de plataforma, simplificando os processos de trabalho

O ClickUp inclui um grande número demodelos gratuitos que farão tudo, desde o planejamento de projetos atéanálise da concorrência uma brisa

As notificações automáticas para atualizações de tarefas eliminam a necessidade de acompanhamento manual, enquanto o recurso para atribuiritens de ação dentro das tarefas garante a responsabilidade dos designers de produtos e ajuda a acompanhar o progresso de novasbriefs de design* ClickUpIA para gerar descrições de produtos, ajuda no brainstorming e muito mais

Limitações do ClickUp:

A centralização de seus fluxos de trabalho no ClickUp pode levar algum tempo para ser configurada

Nem todas as visualizações estão disponíveis em dispositivos móveis, o que pode ser um obstáculo para designers de produtos em trânsito

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Inkybay

via Inkybay A Inkybay é uma solução fantástica de software de design de produtos para qualquer pessoa que venda produtos personalizados. De roupas a cartões de visita, ele permite que você transforme as visões criativas de seus clientes em produtos tangíveis que eles certamente adorarão.

Entretanto, o Inkybay é um pequeno nicho, portanto, não podemos esperar que ele seja adequado ao processo de desenvolvimento de produtos de todos. No entanto, se você acha que ela se adequa ao seu negócio, não deixe de conferir a avaliação gratuita de 14 dias antes de se comprometer.

Melhores recursos da Inkybay:

Os modelos predefinidos facilitam ao máximo a oferta de várias opções de produtos personalizados aos seus clientes

Vários temas de designer significam que vários setores e empresas podem usar a Inkybay

A ferramenta de edição visual do designer de produtos permite que os clientes selecionem elementos de design e cores de impressão para produtos personalizados

Limitações da Inkybay:

Focado principalmente em bens de consumo personalizáveis

Os preços podem se tornar rapidamente muito caros para uma empresa menor que esteja procurando um software de design

Preços da Inkybay:

Inicial : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Advance : uS$ 49,99/mês

: uS$ 49,99/mês Profissional : uS$ 99,99/mês

: uS$ 99,99/mês Ilimitado: $249,99/mês

Avaliações e resenhas da Inkybay:

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: Nenhuma avaliação

3. Nuxeo

Via Nuxeo O Nuxeo é um excelente software de design de produtos para empresas que buscam uma plataforma sofisticada de criação e gerenciamento de ativos digitais.

Ele é particularmente útil para empresas que frequentemente precisam criar novas iterações de designs antigos. Isso ocorre porque sua biblioteca de ativos digitais facilmente pesquisável e seu sistema de arrastar e soltar permitem maquetes rápidas e fáceis entre os designers de produtos.

No entanto, a complexidade e o preço potencialmente alto do Nuxeo podem não agradar a todos, especialmente às empresas menores com necessidades mais simples.

Melhores recursos do Nuxeo:

Todas as suas informações do Nuxeo estão na nuvem, portanto, podem ser acessadas pela sua equipe onde quer que ela esteja

Um sistema de filtragem de pesquisa intuitivo permite que os produtos sejam classificados com base em vários parâmetros, como materiais, cores, disponibilidade e preços

A biblioteca de materiais digitais facilita o design de novos protótipos, pois os designers podem encontrar ativos antigos e arrastá-los e soltá-los em novos designs

Limitações do Nuxeo:

O Nuxeo pode ser complicado em comparação com outros softwares de design de produtos e leva tempo para aprender

Os complementos podem rapidamente tornar o Nuxeo bastante caro para esse software especializado

Preços do Nuxeo:

O Nuxeo é de código aberto. No entanto, se você estiver interessado em seus serviços e ferramentas, o preço variará com base nos níveis de suporte ao cliente e nos requisitos de seu sistema.

Avaliações e resenhas do Nuxeo:

G2: 4/5 (76 avaliações)

4/5 (76 avaliações) Capterra: 4.2/5 (33 avaliações)

4. Forma Onshape

via Onshape A Onshape é a ferramenta perfeita para empresas que precisam lançar novos designs rapidamente. Essa ferramenta especializada fornece software CAD para modelagem 3D, o que a torna um ótimo recurso para a criação de modelos digitais para clientes, especialmente para projetos de design industrial.

Na verdade, essa ferramenta de escultura digital pode criar modelos digitais em tempo real com software CAD multiusuário e um sistema avançado de gerenciamento de dados de produtos que elimina completamente os arquivos incômodos.

Tudo isso significa que o progresso da sua equipe está livre de obstáculos, de modo que ela pode se concentrar em levar os produtos à linha de chegada o mais rápido possível e sem erros.

Melhores recursos do Onshape:

Seu software CAD Cloud Native garante dados centralizados, seguros e sempre acessíveis, eliminando o incômodo de arquivos perdidos e permitindo que você gerencie projetos de qualquer dispositivo conectado à Web

O sistema integrado de gerenciamento de dados de produtos da Onshape permite a edição simultânea de projetos com atualizações em tempo real, eliminando a necessidade de procedimentos de check-in e check-out

O FeatureScript ajuda a criar recursos CAD personalizados, o que pode realmente reduzir as tarefas repetitivas irritantes

Limitações do Onshape:

Usuários com conexões de Internet não confiáveis podem achar o uso frustrante

Não tem todas as ferramentas que um sistema CAD dedicado deveria ter

Esse software especializado é uma das ferramentas de design mais caras desta lista

Preços do Onshape:

Gratuito

Padrão : uS$ 1.500 por usuário/ano

: uS$ 1.500 por usuário/ano Profissional : uS$ 2500 por usuário/ano

: uS$ 2500 por usuário/ano Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Onshape:

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

5. SolidWorks

via SolidWorks O SolidWorks é uma plataforma de software de design avançado para designers industriais envolvidos em modelagem de conceitos complexos e escultura em 3D.

Seu conjunto completo de recursos promove uma colaboração perfeita, reduz o tempo de projeto e fornece acesso flexível aos dados do projeto, tornando-o excelente para empresas que precisam de uma opção de CAD mais avançada. Entretanto, empresas menores ou pessoas que projetam produtos mais simples podem achar essa suíte um exagero.

Melhores recursos do SolidWorks:

A integração com a plataforma 3DBestExperience torna a colaboração mais eficaz, pois os membros da equipe podem acessar as informações do projeto 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer dispositivo digital

O recurso Body Compare permite que os usuários comparem dois grupos de corpos localizados na mesma peça ou montagem. Isso pode ser especialmente útil na engenharia reversa ou em verificações de qualidade de peças fabricadas, comparando as digitalizações com o modo CAD de origem

O sistema de gerenciamento de dados de produtos do SolidWorks foi projetado para melhorar a capacidade de resposta da navegação e tornar a navegação em pastas mais rápida, especialmente para pastas com um grande número de arquivos

Limitações do SolidWorks:

Requer um alto nível de especialização para quem usa software de projeto auxiliado por computador

Os requisitos de computação são altos, o que pode ser difícil para pessoas com conexões lentas ou com máquinas mais antigas e de baixa potência

Preços do SolidWorks:

Entre em contato com o departamento de vendas da SolidWorks para saber como seria o preço das licenças que sua empresa pode precisar.

Avaliações e resenhas do Solidworks:

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

6. Fusão 360

via Autodesk O Fusion 360 foi projetado para empresas que precisam de uma única ferramenta que levará um produto do conceito e do projeto ao processo de fabricação com recursos avançados de modelagem em 3D.

Ao combinar projeto, engenharia e fabricação em uma única plataforma, o Fusion360 permite que as equipes iterem rapidamente os conceitos de projeto, validem seus projetos e façam a transição rápida do protótipo para a produção.

Melhores recursos do Fusion 360:

Oferece um poderoso conjunto de ferramentas de esboço de modelagem 3D, dimensões e restrições que aprimoram o processo de design

A programação CNC simplificada facilita a implementação de desbaste de alta eficiência, limpeza adaptável e orientação da ferramenta

O conteúdo pronto para uso da biblioteca de PCBs e os assistentes de componentes permitem que os projetistas mantenham o foco em seus projetos em vez de criar peças do zero

Limitações do Fusion 360:

Uma curva de aprendizado acentuada para esse software especializado

Pode ficar significativamente mais lento com arquivos maiores ou conexões de Internet mais lentas

Não há versão gratuita

Preços do Fusion 360:

Licença do Fusion 360: US$ 545/ano

Avaliações e críticas do Fusion 360:

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

7. LabView

via Instrumentos nacionais Quando se trata de desenvolver sistemas automatizados de teste de pesquisa, validação e produção, o LabView é uma solução altamente conceituada entre os engenheiros mecânicos de todo o mundo. Seu ambiente de programação gráfica foi desenvolvido especificamente para a integração perfeita com programas de hardware e software compatíveis, como os sistemas PXI, CompactDAQ e CompactRIO, e suporta até mesmo instrumentos de terceiros.

No entanto, é uma ferramenta especializada que pode não ser adequada para muitas equipes de produtos. Se a sua equipe precisa de ajuda com testes e validação, então o LabView é uma opção de software de design de produto que você precisa ter em seu conjunto de tecnologia.

Melhores recursos do LabView:

Programação gráfica para uma operação intuitiva e eficienteprocessos de desenvolvimento de produtos* A capacidade de integrar códigos escritos em outras linguagens com a modelagem 3D

Várias edições adaptadas a diferentes necessidades de aplicativos

Limitações do LabView:

Um produto de nicho que nem todo mundo precisará.

Uma curva de aprendizado acentuada para pessoas não familiarizadas com esse tipo de software.

Preços do LabView:

Base : uS$ 580/ano

: uS$ 580/ano Completo : uS$ 1.830/ano

: uS$ 1.830/ano Profissional: uS$ 3.050/ano

Avaliações e opiniões sobre o LabView:

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (14 avaliações)

8. CATIA

via Dassault Systemes O CATIA é um software avançado de design e estilo que ajuda sua equipe a trabalhar em projetos 3D sofisticados ou esboços 2D detalhados. Embora o CATIA possa ser usado para todos os tipos de produtos, ele é especializado em máquinas mais complexas, como as dos setores aeroespacial e automotivo.

Um recurso de destaque do CATIA é sua integração com a plataforma 3DExperience. Essa plataforma cria um ambiente de design social em que sua equipe trabalha em um único produto em tempo real. Essa combinação exclusiva de tecnologia de ponta e colaboração aumenta a eficácia de cada usuário. Esse software de design de produtos ajuda os usuários a produzir resultados de design superiores com recursos de análise e rastreamento de movimento.

CATIA melhores recursos:

A Detecção de Defeitos identifica defeitos em seus projetos, permitindo melhorias antes de passar para a fase de produção

O Color and Trim Designer permite que os designers criem elementos de produtos com foco em cores, materiais, acabamentos e grãos, acrescentando profundidade e precisão ao processo de design - o que é útil ao lidar com formas complexas

A Avaliação da Postura Humana é particularmente útil para designers automotivos, pois sua equipe pode avaliar como a postura humana afeta seus designs com formas orgânicas em sua interface de usuário

Limitações do CATIA:

Mais complexo do que talvez qualquer outra coisa nesta lista

Realmente projetado apenas para setores e produtos bastante exclusivos

Preços do CATIA:

Entre em contato com o departamento de vendas para obter uma cotação para sua empresa.

CATIA ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

9. Autodesk Inventor

via Autodesk O Autodesk Inventor é um software CAD 3D de nível profissional conhecido por suas ferramentas de projeto mecânico, documentação e simulação de produtos. Ele se destaca de outras ofertas de CAD por seu sistema integrado, que combina recursos de modelagem paramétrica completa, direta, de forma livre e de projeto baseado em regras. Isso o torna ideal para empresas que buscam uma ferramenta de projeto multifacetada e robusta.

Quer esteja criando documentação de projeto industrial para garantir os padrões de qualidade do produto ou permitindo a automação do projeto, o Autodesk Inventor oferece uma plataforma versátil para todas as suas necessidades de projeto.

Os melhores recursos da Autodesk:

Conjuntos de ferramentas especializadas para o setor permitem processos de projeto eficientes e adaptados a qualquer setor em que você trabalhe

A automação de projetos possibilita automatizar tarefas de rotina e configurações de peças padrão, melhorando a produtividade e reduzindo o tempo de lançamento no mercado

Compatibilidade com DWG significa que seus projetos podem ser facilmente compartilhados e abertos com qualquer outro software que suporte o formato DWG

Limitações da Autodesk:

Pode apresentar falhas, o que frustra os usuários

Não possui uma interface de usuário intuitiva, como seria de se esperar em um produto de primeira linha como esse

Preços da Autodesk:

Inventor: US$ 300/mês

Avaliações e resenhas da Autodesk:

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

10. Adobe Creative Cloud

via Adobe Creative Cloud A Adobe Creative Cloud oferece um conjunto abrangente de ferramentas de design e produção com mais de 20 aplicativos para criar e ajustar seus projetos criativos. Não importa se você está trabalhando em wireframing ou demonstrações de produtos em 3D, a Adobe Creative Cloud tem as ferramentas de que você precisa.

Além da versatilidade de suas ferramentas, a Creative Cloud também oferece uma generosa capacidade de armazenamento na nuvem de 100 GB. Junte isso aos aplicativos móveis para Android e iOS e você terá uma combinação potente para uma equipe em movimento.

Melhores recursos da Adobe Creative Cloud:

Produto bem conhecido com o qual muitos designers já devem estar familiarizados

O Adobe Stock oferece aos usuários uma coleção de modelos 3D prontos

A combinação de um navegador robusto e aplicativos móveis permite que as pessoas trabalhem onde quiserem

Limitações da Adobe Creative Cloud:

Não é adequado para necessidades de design técnico

Pode ser cara, especialmente se você realmente só precisa de um ou dois produtos da Adobe

Preços da Adobe Creative Cloud:

Individuais : uS$ 54,99/mês

: uS$ 54,99/mês Estudantes e professores : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Equipes: uS$ 84,99/mês

Avaliações e opiniões sobre a Adobe Creative Cloud:

G2: 4,6/5 (mais de 35.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 35.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

Assuma o controle do processo de design de produtos com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta essencial para sua jornada de design de produtos. Não se trata apenas de um instrumento útil; é o ponto de apoio que mantém seu projeto distribuído equipe de produtos juntos, orquestrando perfeitamente os fluxos de trabalho e garantindo a entrega de um produto sem falhas lançamento do produto todas as vezes.

Independentemente de sua equipe estar dispersa em diferentes fusos horários ou colaborando em um único espaço, o ClickUp é a porta de entrada para promover a colaboração, aumentar a produtividade e impulsionar o sucesso.

É hora de deixar os desafios do design de produtos para trás e dar as boas-vindas a uma nova era de ferramentas de colaboração simplificadas e eficientes execução de projetos .

Inscreva-se para ClickUp hoje de graça e dê início à sua jornada de design de produtos.