Como criar um processo de desenvolvimento de produtos (com exemplos)

Você já se perguntou o que é necessário para dar vida a uma ideia? O produto processo de desenvolvimento abrange as etapas que levam você da ideia ao mercado.

Ele funciona como uma estrutura para conduzi-lo pelas fases de iteração, teste e ideação, de modo que você não se perca no meio do caminho.

Neste guia, exploraremos sua importância para impulsionar o sucesso dos negócios, analisaremos as diferenças entre o desenvolvimento de produtos e o gerenciamento de produtos e forneceremos a você uma compreensão aprofundada de todo o processo.

Vamos começar com uma definição, certo?

Por que um processo de desenvolvimento de produtos é importante?

O desenvolvimento de produtos é o processo de criar, projetar ou refinar produtos que atendam às necessidades e expectativas dos clientes. É uma técnica essencial para qualquer empresa porque envolve vários componentes importantes, como pesquisa de mercado, geração de ideias, desenvolvimento de conceitos, design, testes, produção e avaliação pós-lançamento.

O desenvolvimento de produtos desempenha um papel fundamental no sucesso de uma empresa, promovendo a inovação, mantendo uma vantagem competitiva e, por fim, impulsionando o crescimento da receita.

Qual é a diferença entre desenvolvimento de produtos e gerenciamento de produtos?

Enquanto o desenvolvimento de produtos se refere à criação do produto real, gerenciamento de produtos é responsável por orientar a estratégia do produto o roadmap e os recursos durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto.

Os desenvolvedores de produtos são as mentes criativas por trás da ideia e do design do produto, garantindo que ele se alinhe às necessidades e expectativas do cliente. 🚀

Por outro lado, os gerentes de produtos supervisionam o processo geral de desenvolvimento e a estratégia, o posicionamento e a lucratividade do produto. As duas funções trabalham lado a lado para garantir que todo o processo de desenvolvimento do produto seja eficiente e que o produto geral seja bem projetado e esteja pronto para o mercado.

Como criar um processo de desenvolvimento de produto em 6 etapas

A maneira mais fácil de abordar o processo de desenvolvimento de produtos é dividir a jornada em etapas, o que funciona como um roteiro do produto de tipos. Compreender sua estratégia de marketing para seu produto final ou o processo de desenvolvimento ( se aplicável, seu processo de fabricação s) é fundamental para o sucesso do lançamento de um produto.

Essencialmente, você deseja dissecar um processo complexo em um roteiro de produto funcional que toda a sua equipe possa apoiar. Portanto, vamos começar com a primeira fase do processo de desenvolvimento do produto:

Estágio 1: Geração de ideias

Dê o pontapé inicial em seu processo de desenvolvimento de produtos com algumas ideias criativas técnicas de brainstorming como sessões em grupo, mapeamento mental e o método SCAMPER.

Veja as sessões de brainstorming criativo, por exemplo. Técnicas como mapeamento mental, sessões de brainstorming em grupo e o método SCAMPER estimulam o pensamento inovador. O mapeamento mental ajuda você a organizar visualmente as informações, facilitando a identificação de possíveis ideias de produtos.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

As sessões de brainstorming em grupo, por outro lado, misturam diversas perspectivas, aumentando as chances de gerar ideias exclusivas. O método SCAMPER (Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Utilizar de outra forma, Eliminar, Inverter) incentiva você a repensar os produtos existentes ou um novo conceito de produto de diferentes ângulos.

Uma parte essencial da geração de ideias envolve fazer sua pesquisa de mercado. Isso inclui analisar os concorrentes e encontrar seu mercado-alvo. Não deixe de examinar as ofertas de produtos dos concorrentes para identificar pontos fortes e fracos, aprender com seus sucessos e fracassos e encontrar inspiração para o seu produto final.

Por exemplo, se você perceber que o produto de um concorrente não possui determinados recursos que seus clientes-alvo desejam, provavelmente deverá considerar a incorporação desses recursos no processo de desenvolvimento do seu produto. O iPhone da Apple surgiu como um produto inovador porque combinava um telefone celular com produtos existentes, como o iPod. Seu processo de desenvolvimento de produtos encontrou o mercado-alvo e atendeu às necessidades dos clientes com um único dispositivo.

Considere que nem sempre se trata de preencher uma lacuna no mercado, mas também de combinar elementos que nunca foram combinados antes. A realização de pesquisas de mercado também ajuda a identificar lacunas e oportunidades no mercado. O processo de desenvolvimento de produtos começa com o uso do software certo.

Lógica condicional no exemplo de feedback de produto do ClickUp Forms

Ferramentas como pesquisas, formulários com lógica condicional os formulários de pesquisa de mercado, grupos de foco e entrevistas ajudam a obter feedback inicial e insights valiosos do seu mercado-alvo. Isso é ótimo para o início do processo de desenvolvimento de seu produto.

Ao entender as necessidades não atendidas, as preferências e os pontos problemáticos, você cria uma base sólida para desenvolver um produto que atenda às necessidades e aos desejos do seu cliente-alvo.

Estágio 2: desenvolvimento e avaliação de conceitos

Depois de gerar um ideia de produto promissora é hora de definir os requisitos de seu produto. Desenvolver documentos de requisitos do produto (PRD) que descrevem minuciosamente os recursos, as especificações e as funcionalidades do produto.

Por exemplo, se você estiver projetando um novo smartwatch, o PRD poderá incluir detalhes sobre a duração da bateria, a resistência à água, a compatibilidade com diferentes tipos de smartphones e os tipos de sensores incorporados ao dispositivo. A criação de um PRD garante que todas as partes interessadas compartilhem um entendimento claro da finalidade e dos atributos do produto - não importa se você está começando um novo produto ou trabalhando com produtos existentes.

Com as relações ClickUp, é simples vincular tarefas e documentos do espaço de trabalho para agilizar o planejamento do desenvolvimento de produtos

Em seguida, avalie a viabilidade do projeto realizando uma análise técnica, financeira e operacional do negócio. A análise técnica envolve avaliar se a tecnologia e os recursos necessários estão disponíveis para criar o produto. A análise financeira determina o custo do desenvolvimento e o possível retorno do investimento.

A análise análise operacional de negócios explora a logística da manufatura distribuição e suporte do produto após o lançamento. Por exemplo, quando a Tesla começou a desenvolver seus carros elétricos, teve de considerar a disponibilidade de baterias de íon-lítio, o custo de construção da infraestrutura de carregamento e a logística de manutenção dos veículos.

Ao desenvolver e avaliar cuidadosamente um conceito de produto, você estabelece as bases para um produto final de qualidade e infalível, capaz de competir em seu setor. Mas tudo depende de como você desenvolve o roteiro do produto para chegar a esse produto final. Portanto, durante o processo de desenvolvimento do conceito do produto e a fase de avaliação, considere a possibilidade de conduzir sua ideia da seguinte forma:

**Documento de requisitos do produto (PRD) Análise técnica: Desenvolver um documento abrangente que descreva os recursos, as especificações e as funcionalidades do produto para garantir que todas as partes interessadas tenham um entendimento claro da finalidade do produto.

Desenvolver um documento abrangente que descreva os recursos, as especificações e as funcionalidades do produto para garantir que todas as partes interessadas tenham um entendimento claro da finalidade do produto. Análise técnica: Avalie a disponibilidade da tecnologia e dos recursos necessários para criar o produto, garantindo a viabilidade técnica do seu conceito.

Avalie a disponibilidade da tecnologia e dos recursos necessários para criar o produto, garantindo a viabilidade técnica do seu conceito. **Análise financeira: Determine o custo de desenvolvimento, produção e marketing, bem como o possível retorno do investimento, para garantir que o produto final seja financeiramente viável.

Análise operacional do negócio: Explore a logística de fabricação, a estratégia de distribuição e o suporte ao produto após o lançamento para garantir que o produto final seja viável financeiramenteoperações durante todo o ciclo de vida do produto.

Explore a logística de fabricação, a estratégia de distribuição e o suporte ao produto após o lançamento para garantir que o produto final seja viável financeiramenteoperações durante todo o ciclo de vida do produto. Feedback do usuário e das partes interessadas: Reúna insights de testes de usabilidade, grupos de foco, feedback inicial e entrevistas para refinar o design e os recursos do produto com base nas preferências e expectativas do mercado-alvo.

Reúna insights de testes de usabilidade, grupos de foco, feedback inicial e entrevistas para refinar o design e os recursos do produto com base nas preferências e expectativas do mercado-alvo. **Avaliação de risco: identifique os possíveis riscos e desafios no processo de desenvolvimento e garanta que o roteiro do produto seja capaz de evitar esses riscos.

Análise de mercado : Usarsoftware de marketing de produtos para criar umestratégia de marketing de produtos para incluir tendências, necessidades dos clientes e o cenário competitivo para garantir que seu produto tenha uma forte proposta de valor e um ponto de venda exclusivo.

: Usarsoftware de marketing de produtos para criar umestratégia de marketing de produtos para incluir tendências, necessidades dos clientes e o cenário competitivo para garantir que seu produto tenha uma forte proposta de valor e um ponto de venda exclusivo. Propriedade intelectual: Investigue todos os possíveis problemas de propriedade intelectual, como patentes ou marcas registradas, para proteger o processo de desenvolvimento do seu produto em relação a recursos e complicações legais.

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência Criar um documento de requisitos do produto DOCUMENTAR TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Sua equipe de desenvolvimento de produtos precisa da documentação correta e software gratuito de gerenciamento de projetos para registrar, acompanhar, reavaliar e delinear o processo de desenvolvimento do seu produto. Usando Documentos do ClickUp permite anexar tarefas, adicionar partes interessadas ou observadores e atribuir comentários para ajudá-lo a levar um conceito de produto a um lançamento de mercado bem-sucedido.

Estágio 3: Projeto e desenvolvimento de um protótipo

É hora de criar um protótipo!

Em outras palavras, você precisará criar uma representação tangível das suas ideias de produto. Alguns podem chamá-lo de produto mínimo viável (MVP), dependendo do seu setor.

Um protótipo facilita a visualização, o teste e o refinamento de suas ideias de produto design do produto . É possível incorporar o feedback do usuário de teste e das partes interessadas, e é mais fácil identificar erros ou lacunas no processo de desenvolvimento do produto. Durante a fase de criação de protótipos, considere o seguinte:

Tipo de protótipo: Escolha o tipo de protótipo mais adequado para seu produto, como um esboço, um modelo 3D ou um protótipo funcional, dependendo do nível de detalhe e da funcionalidade necessários para o teste.

Escolha o tipo de protótipo mais adequado para seu produto, como um esboço, um modelo 3D ou um protótipo funcional, dependendo do nível de detalhe e da funcionalidade necessários para o teste. Técnicas de prototipagem rápida: Use técnicas de prototipagem rápida, como impressão 3D ou usinagem CNC, para produzir rapidamente protótipos físicos para testes e refinamento.

Use técnicas de prototipagem rápida, como impressão 3D ou usinagem CNC, para produzir rapidamente protótipos físicos para testes e refinamento. **Testes de usuário: execute testes de usabilidade, como testes baseados em tarefas ou avaliações heurísticas, para obter feedback sobre a funcionalidade, o design e a facilidade de uso do protótipo.

Design iterativo: Refine o protótipo com base no feedback do usuário, nos requisitos técnicos e nas restrições de fabricação da sua estratégia de marketing.

Refine o protótipo com base no feedback do usuário, nos requisitos técnicos e nas restrições de fabricação da sua estratégia de marketing. Materiais e processo de fabricação: Especialmente se for um produto físico, avalie os materiais e os processos de fabricação necessários para produzir o produto final, levando em conta fatores como custo, durabilidade e sustentabilidade.

Especialmente se for um produto físico, avalie os materiais e os processos de fabricação necessários para produzir o produto final, levando em conta fatores como custo, durabilidade e sustentabilidade. Proteção da propriedade intelectual: Garanta a proteção da propriedade intelectual necessária, como patentes ou marcas registradas, para os recursos e o design exclusivos do produto. Não negligencie os elementos legais da criação de seu produto - eles são tão importantes quanto o próprio produto.

Garanta a proteção da propriedade intelectual necessária, como patentes ou marcas registradas, para os recursos e o design exclusivos do produto. Não negligencie os elementos legais da criação de seu produto - eles são tão importantes quanto o próprio produto. Documentação de engenharia e design: Crie desenhos de engenharia detalhados, modelos de CAD e documentação de design para garantir uma transição tranquila do protótipo para o produto finalprodução em escala real.

Crie desenhos de engenharia detalhados, modelos de CAD e documentação de design para garantir uma transição tranquila do protótipo para o produto finalprodução em escala real. Conformidade regulatória: Considere todos os requisitos regulatórios e certificações aplicáveis, como padrões de segurança ou regulamentações ambientais, para garantir que seu produto mínimo viável esteja em conformidade com as leis relevantes e os padrões do setor.

Use este modelo do ClickUp para planejar e gerenciar a conformidade, incluindo avaliação de requisitos, medição de progresso e ação corretiva

Mantenha-se em conformidade e enfrente com confiança qualquer projeto com o Modelo de plano de projeto de conformidade do ClickUp . Identifique, avalie e meça facilmente os requisitos de conformidade, ao mesmo tempo em que monitora a não conformidade e toma medidas para resolver quaisquer problemas. Simplifique seu programa de conformidade e elimine o estresse do gerenciamento de projetos!

Etapa 4: teste e validação

A garantia de qualidade e os testes são vitais para a criação de produtos confiáveis. Para garantir que o seu produto funcione conforme planejado, use métodos de teste completos para encontrar e corrigir quaisquer defeitos ou problemas antes de se aprofundar demais na sua estratégia de marketing.

Você pode usar diferentes métodos de teste, como teste de estresse, teste de desempenho ou teste ambiental. Por exemplo, se estiver fabricando um smartphone, o teste de estresse verifica sua durabilidade em condições difíceis, enquanto o teste de desempenho analisa a velocidade, a duração da bateria e outros recursos importantes.

Juntamente com os testes técnicos, realize testes de aceitação do usuário (UAT), pedindo aos usuários finais que experimentem o produto para garantir que ele atenda às suas necessidades. O feedback deles ajuda você a fazer os ajustes necessários antes do lançamento.

Isso inclui fornecer à sua equipe as permissões e o acesso corretos ao processo de desenvolvimento do produto ou aos testes de desenvolvimento do produto. Com a ferramenta certa de gerenciamento de projetos, você garante que sua equipe de desenvolvimento tenha tudo o que precisa para ter sucesso.

Por fim, garanta que seu produto seja seguro, confiável e siga as regras e os padrões do setor. Isso pode significar atender às diretrizes definidas por organizações como a FDA, FCC ou ISO, dependendo do seu produto e do setor. Por exemplo, um fabricante de dispositivos médicos deve seguir os regulamentos da FDA e obter aprovação antes de colocar seu produto no mercado.

Ao testar e validar cuidadosamente o seu produto, você constrói a confiança dos clientes, reduz os possíveis problemas e prepara o terreno para o lançamento bem-sucedido do produto.

Etapa 5: Produção e lançamento

Gerenciar o processo de produção e as cadeias de suprimentos de forma eficaz é fundamental para entregar seu produto ao mercado sem atrasos ou custos desnecessários. A criação de fortes conexões com fornecedores, fabricantes e parceiros de remessa garante que tudo ocorra sem problemas.

Desenvolva campanhas de marketing envolventes para promover seu produto e gerar interesse. Mantenha uma mensagem de marca clara e consistente e use plataformas de marketing como mídia social, e-mail, publicações em blogs e relações públicas para atingir seu público-alvo.

Estabeleça canais de distribuição e vendas que sejam mais adequados ao seu produto e setor. As opções podem incluir a venda direta aos clientes por meio de uma loja on-line, a parceria com lojas físicas ou a colaboração com distribuidores e atacadistas.

Promova um novo produto ou relance um produto existente por meio do modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Ao se concentrar na produção, no lançamento e na distribuição, você aumenta a probabilidade de seu produto atingir um público mais amplo e ganhar força duradoura. Marque todas as caixas dessa fase com a ajuda do Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp . Ele inclui um gráfico de Gantt, uma linha do tempo visual incrível e todas as atividades para garantir que seu lançamento ocorra sem problemas.

Estágio 6: Avaliação pós-lançamento e iteração

Você lançou seu produto. Mas isso não significa que a jornada acabou. Depois de lançar seu produto, fique de olho no desempenho dele acompanhando medidas, indicadores ou kPIs de gerenciamento de produtos .

Isso o ajuda a descobrir o sucesso de seu produto e onde talvez seja necessário fazer melhorias. Sempre ouça o feedback dos usuários e fique por dentro das tendências do mercado para que seu produto permaneça atualizado, competitivo e com demanda.

Nesta etapa, gerenciar o ciclo de vida do seu produto é fundamental para todos, inclusive para a sua equipe de desenvolvimento. Isso significa supervisionar o desenvolvimento de seu produto do início ao fim de sua vida útil. Trata-se de fazer escolhas inteligentes sobre o futuro do seu produto com base no desempenho dele, no que os clientes estão dizendo e no que está acontecendo no mercado.

Práticas recomendadas do processo de desenvolvimento de produtos

Embora não exista um caminho perfeito para o desenvolvimento de produtos, há definitivamente etapas extras que você pode adotar para aproveitar ao máximo o roteiro do processo e dar tudo de si para ajudar sua equipe de desenvolvimento. Aqui está uma olhada em algumas delas:

1. Incentive uma cultura criativa

Cultive um ambiente que incentive a criatividade, a experimentação e o aprendizado. Isso ajudará a sua equipe de desenvolvimento de produtos a gerar ideias e soluções inovadoras que impulsionam a inovação.

2. Priorize a colaboração

Colaboração eficaz entre equipes multifuncionais como design, engenharia, marketing e vendas, garante que sua abordagem ao desenvolvimento de produtos seja completa.

3. Use o feedback do cliente em todo o processo

Envolver os clientes no processo de desenvolvimento de produtos, desde a geração de ideias até a avaliação pós-lançamento, ajuda você a criar produtos que realmente ressoam com seu público-alvo e atendem às suas necessidades.

4. Seja adaptável e ágil

A capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado, às preferências dos clientes e às novas tecnologias é fundamental para manter uma vantagem competitiva no desenvolvimento de produtos. Adote a agilidade em seus processos para se manter responsivo às mudanças.

5. Equilibre velocidade e qualidade

Embora seja essencial levar os produtos ao mercado rapidamente, é igualmente importante garantir sua qualidade e confiabilidade. Alcançar o equilíbrio certo entre velocidade e qualidade levará ao sucesso a longo prazo e à satisfação do cliente.

Exemplos de desenvolvimento de produtos

Exemplo 1: Lyft

A Lyft, uma plataforma de compartilhamento de caronas, fez avanços significativos no processo de desenvolvimento de produtos analisando as necessidades dos clientes e aperfeiçoando sua infraestrutura tecnológica. As primeiras versões do aplicativo estavam repletas de bugs, mas com um processo iterativo de desenvolvimento de produtos, eles aprimoraram a funcionalidade do aplicativo, corrigindo bugs e adicionando recursos centrados no cliente. Por exemplo, eles incorporaram um recurso de estimativa de preço em resposta às preocupações dos clientes sobre transparência de preços, que foi rapidamente adotado pelos usuários.

Exemplo 2: Canva

O Canva revolucionou o design gráfico com sua ferramenta intuitiva de design on-line. O processo de desenvolvimento de produtos do Canva envolveu a identificação de um ponto de dor claro para o usuário: um software de design gráfico complicado. Eles criaram um protótipo de produto simples e fácil de usar, testaram-no exaustivamente com os usuários e fizeram iterações com base no feedback recebido. Sua avaliação e iteração contínuas após o lançamento permitem que eles adicionem novos modelos e recursos e aprimorem o serviço constantemente. Essa evolução constante de acordo com as necessidades do usuário faz do Canva um exemplo clássico de um processo de desenvolvimento de produto bem-sucedido.

Um brinde a um processo de desenvolvimento de produto bem-sucedido!

Cobrimos os detalhes do processo de desenvolvimento de produtos, enfatizando a importância de seguir uma abordagem estruturada e aplicar as práticas recomendadas. Agora é hora de aplicar esse conhecimento aos seus próprios projetos, quer esteja trabalhando com uma equipe de cinco ou cinquenta pessoas.

Lembre-se de que refinar sua abordagem, manter-se atualizado com as tendências do setor e colaborar são as chaves para o desenvolvimento bem-sucedido de produtos.

