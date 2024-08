15 KPIs e métricas de gerenciamento de produtos para acompanhar em 2024

Procurando por alguém Gerenciamento de produtos KPIs e métricas?

Os KPIs e as métricas de gerenciamento de produtos ajudam os gerentes de produtos a monitorar seu desempenho para garantir que a empresa esteja melhorando e trabalhando em direção a um estratégia de produto bem-sucedida .

mas o que **_são os KPIs e as métricas de gerenciamento de produtos, e como _eles podem ajudá-lo?

e, mais importante, quais métricas você deveria estar **_rastreando**?

Neste artigo, discutiremos tudo o que você precisa saber sobre KPIs de gerenciamento de produtos e daremos uma olhada nas quinze melhores métricas de gerenciamento de produtos que você precisa acompanhar hoje. Também abordaremos a melhor maneira de monitorar as métricas de gerenciamento de produtos em 2023.

Vamos em frente!

Qual é a diferença entre KPIs e métricas de produtos?

KPI significa indicador-chave de desempenho.

Os KPIs determinam se a sua empresa está atingindo as metas e os objetivos principais do negócio.

E quanto às métricas?

As métricas também podem servir como um indicador de desempenho que ajuda a determinar se a empresa está atingindo suas metas.

Não sei diferenciá-las?

Aqui está a diferença entre os dois:

Ao contrário dos KPIs, as métricas lidam com um escopo maior das metas comerciais e não apenas dos principais objetivos.

Veja a seguir o que queremos dizer:

Se uma métrica almeja uma chave objetivo comercialé um KPI

uma chave objetivo comercialé um KPI Se uma métrica cobrir qualquer tipo de meta de negócios que não seja um objetivo principal, ela será chamada apenas de métrica

Aqui está um exemplo de um KPI:

Aumentar novos clientes trials em 23% em 2021, representando um crescimento de 18 trials por semana para 21 trials por semana.

Aqui está um exemplo de uma métrica:

Tráfego orgânico de entrada no site

A diferença entre os dois é que o primeiro exemplo é específico e tem um resultado desejado. O segundo exemplo também contribui para sua estratégia geral, mas não está tão claramente definido ou relacionado a um resultado específico.

Lembre-se Todo KPI é uma métrica , mas nem toda métrica é um KPI

No entanto, ainda não terminamos..

Existem dois tipos de métricas:

Uma métrica acionável é específica e tem ações repetíveis que levam a resultados

é específica e tem ações repetíveis que levam a resultados Métricas de vaidade fazem com que seu produto pareça bom, mas não oferecem nenhum insight sobre como você chegou lá e o que deve fazer em seguida (o número de curtidas no Instagram)

15 KPIs e métricas importantes de gerenciamento de produtos que você precisa acompanhar

Para ajudá-lo a alcançar todas as suas objetivos como gerente de produtos compilamos uma lista de gerenciamento de produtos métricas que você precisa monitorar:

KPIs do cliente

Os KPIs de clientes têm tudo a ver com seus clientes.

Essas métricas de produto acompanham o grau de satisfação dos seus clientes e o valor que eles agregam à sua empresa.

1. Satisfação do cliente

Se você quiser saber se seus clientes estão satisfeitos, a satisfação do cliente é a métrica certa para você. Você pode descobrir isso enviando pesquisas que visam áreas específicas que você acha que precisam ser melhoradas.

As respostas permitem que você saiba quais clientes estão insatisfeitos e precisam de atenção extra das equipes de gerenciamento de produtos.

Aqui está uma maneira simples de calculá-la:

Satisfação do cliente = o número de respostas positivas ÷ o número de respostas totais x 100

Se você estiver usando o Índice de satisfação do cliente (CSAT) na avaliação do CSAT, os clientes classificam um produto ou serviço específico em uma escala de 1 a 5, sendo 5 "muito satisfeito" e 1 "muito insatisfeito" Se o produto atender às expectativas do cliente, você obterá uma pontuação mais alta.

A pontuação composta de satisfação do cliente é calculada somando a pontuação e dividindo-a pelo número de respondentes.

Entretanto, se quiser visualizar o CSAT como uma porcentagem de clientes "satisfeitos", você dividirá o número total de 4s e 5s (os entrevistados "satisfeitos" e "muito satisfeitos") pelo número total de entrevistados.

Ao contrário do Net Promoter Score, o Customer Satisfaction Score avalia a satisfação com um recurso específico e não com a empresa como um todo.

2. Taxa de retenção Taxa de retenção de clientes é uma métrica importante a ser monitorada por qualquer gerente de sucesso do cliente.

_Por quê?

A taxa de retenção mede quantos clientes permaneceram com seu produto em um período de tempo específico. Por exemplo, você pode basear seus cálculos em um número de extensões anuais de associação ou compras de produtos.

Enquanto a taxa de retenção se concentra nos clientes fiéis, a taxa de rotatividade dá uma olhada naqueles que podem ter migrado para o produto de um concorrente.

Aqui você pode calcular ambos:

Taxa de retenção = Clientes no final do período específico - novos clientes ÷ clientes no início do período específico x 100

Taxa de rotatividade: Taxa de rotatividade de clientes = clientes perdidos ÷ total de clientes

3. Taxa de conversão

A taxa de conversão é uma métrica de vendas e marketing, certo?

Não necessariamente.

Você conhece aqueles aplicativos que oferecem uma avaliação gratuita por alguns dias?

Depois que a avaliação termina, você pode decidir deixar o aplicativo para trás ou começar a pagar por ele, porque ele realmente mudou sua vida de forma incrível.

É isso que sua taxa de conversão poderia medir.

Ela pode rastrear o tempo que os usuários de avaliação gratuita ou de amostra levam para se converterem em clientes pagantes.

Isso o ajudará a prever quantos clientes pagantes você obterá de um número específico de usuários de avaliação gratuita.

Veja como você pode calcular isso:

Taxa de conversão = o número de clientes pagantes ÷ o número de usuários de avaliação

4. Valor do tempo de vida do cliente

Esse KPI calcula a receita que sua empresa pode esperar de seus clientes a longo prazo.

Às vezes, ele pode incluir a receita média fornecida por um usuário antes que ele decida cancelar a assinatura.

Para determinar o valor da vida útil do cliente, é necessário determinar por quanto tempo um cliente usa seu produto e a receita média que o usuário gera.

Veja como você pode calculá-lo:

Valor da vida útil do cliente = receita média por usuário x vida útil média do cliente

5. Custo de aquisição do cliente

Essa é uma das métricas de SaaS mais importantes que um gerente de produto precisa analisar.

_Por quê?

Ela analisa todos os custos incorridos pela sua empresa de SaaS ao tentar garantir um novo cliente em um período específico.

_De que tipo de custos estamos falando aqui?

Isso pode incluir:

Salários

Marketing campanhas

Despesas da equipe de vendas

Custos de publicidade

_É preciso um pouco para conseguir um pouco, certo?

Veja como você pode calcular isso:

Custo de aquisição de clientes = gastos com vendas e marketing em um período de tempo ÷ número total de clientes adquiridos em um período de tempo

Você pode usar essa métrica de marketing para determinar quanto deve gastar durante a aquisição de clientes. Você também pode usar os custos de aquisição de clientes para decidir se é hora de mudar os canais de aquisição de clientes ou reconsiderar sua estratégia de marketing estratégia de marketing de produto e modelo de preços.

KPIs de envolvimento do usuário

As métricas de envolvimento do usuário medem se os usuários encontram valor no seu produto.

O envolvimento pode ser medido por logins, downloads e pelo tempo que os usuários permanecem no seu site.

6. Contagem de usuários ativos diários e mensais

O número de usuários ativos diários e mensais é uma métrica crucial de uso do produto.

_Por quê?

Ela mostra se o seu produto é suficientemente envolvente.

Ao definir usuários ativos, você precisa escolher uma duração e uma interação. Se um usuário realizar essa interação dentro do período de tempo determinado, ele estará ativo. Se não o fizer, você pode considerá-lo um usuário inativo.

A contagem de usuários ativos diários e usuários ativos mensais controla os usuários únicos que visitam seu produto digital diariamente ou mensalmente. 📱

Vamos dar uma olhada em ambos:

Usuário ativo diário : o número de usuários ativos por dia

o número de usuários ativos por dia Usuário ativo mensal: o número de usuários ativos por mês

Compare seus usuários ativos (diários/mensais) com o total de usuários que você tem para ter uma visão precisa do grau de envolvimento do seu produto!

Veja como você pode calcular isso:

Usuário ativo diário / usuário ativo mensal = o número de usuários ativos diários/mensais ÷ número total de usuários ativos diários/ mensais

7. Duração da sessão

Esse KPI rastreia o tempo que os usuários passam em produtos digitais, como jogos, aplicativos e sites de compras on-line.

Por exemplo, a duração da nossa sessão para assistir a este pequeno rapaz é para sempre. 🥺

Essa métrica é essencial, pois mostra o valor do conteúdo do seu produto. Em última análise, ela afetará a taxa de retenção e a fidelidade do cliente.

Por exemplo, se você tem um website, a duração da sessão não pode ser melhorada por meio do preenchimento de palavras-chave ou de mais manchetes clickbait.

Ela só pode ser melhorada com a inclusão de mais vídeos e links e com a melhoria da aparência geral do seu site.

afinal de contas, tempo é dinheiro, certo?

Veja como você pode calcular isso:

Duração da sessão = (tire a média da resposta): o tempo total que os usuários passam no seu produto ÷ o número de usuários

Nota:_ Você também pode usar o Google Analytics _para calcular esse número

8. Número de ações do usuário por sessão

Esse KPI rastreia o que os usuários fazem quando estão em seu website e aplicativo. Isso inclui qualquer ação que eles realizam e os recursos que usam.

Esse é um KPI poderoso que pode orientá-lo em sua estratégia de adoção de recursos.

lembra-se de quando discutimos a satisfação do cliente?

Incluir perguntas sobre recursos favoritos e sugestões de recursos também lhe dará algumas informações sobre quais recursos os usuários gostariam de ter em seu roteiro do produto para que você possa dizer a eles..

KPIs de qualidade do produto

As métricas de qualidade do produto criarão uma base para estabelecer metas para a sua equipe de desenvolvimento de produtos. Os gerentes de produtos devem prestar atenção a essas métricas e KPIs de gerenciamento para garantir o sucesso do produto.

O acompanhamento dos KPIs de qualidade do produto resultará em melhoria contínua, redução de testes e defeitos e menos problemas com os clientes.

9. KPI de teste e velocidade

Os testes estão no centro dos lançamentos de produtos. Os gerentes de produto podem rastrear vários KPIs, como o número de testes concluídos com êxito e a porcentagem de testes automatizados.

Ao trabalhar com o QA e testes a equipe de produto pode validar os recursos e sistemas do incremento do produto e criar metas de melhoria contínua.

Uma métrica é o KPI de velocidade, que mantém o controle do número total de testes executados.

Veja como calcular o KPI de velocidade:

**KPI de velocidade = testes automatizados + testes manuais

10. Eficácia dos defeitos e da detecção

Como gerente de produto, você pode se concentrar em testes e defeitos de várias maneiras. Por exemplo, você pode monitorar o número de testes com falha, que é o KPI de taxa de defeitos. Dentro da ampla categoria de defeitos, você também pode rastrear defeitos ativos, defeitos rejeitados ou defeitos graves.

Também é importante acompanhar como a sua equipe identifica e descobre os defeitos. O Eficácia da detecção de defeitos (DDE) é uma métrica que mede a porcentagem de defeitos que sua equipe detecta em relação aos defeitos gerais do produto.

Se a DDE aumentar com o tempo, isso é uma boa notícia, pois indica que a equipe está detectando mais bugs e defeitos antes de lançar o produto.

Veja como você pode calcular a eficácia da detecção de defeitos:

DDE = o número de defeitos identificados pela equipe ÷ a soma de todos os defeitos (identificados pela equipe e pelos usuários finais) X 100

11. Escalonamentos de tíquetes de suporte

Esse conjunto crítico de métricas de gerenciamento de produtos o ajudará a manter o controle da qualidade do produto após o lançamento. Os tíquetes geralmente são escalados em situações em que a primeira linha de suporte não foi capaz de resolver um problema.

Chats e chamadas de clientes, publicações no Twitter e comentários em blogs podem contar para esse número, mas são muito mais difíceis de rastrear.

Quando a taxa de escalonamento é alta, você, como gerente de produto, deve investigar se há um problema contínuo com seu recurso ou produto atual.

Você pode acompanhar a taxa de escalonamento do suporte com esta fórmula:

**Taxa de escalonamento do suporte = o número de tíquetes escalados do primeiro nível ÷ o número total de tíquetes de suporte

KPIs de desempenho comercial

As métricas de desempenho dos negócios medem a lucratividade de sua empresa.

Para simplificar, elas lidam principalmente com dinheiro.

12. Receita recorrente mensal

A receita recorrente mensal é uma métrica comumente usada por empresas de SaaS para monitorar a lucratividade da empresa. 💸

Ela calcula o dinheiro que seu produto gera mensalmente, portanto, é a receita que sua empresa de SaaS pode esperar todos os meses.

Veja como você pode calcular isso:

Receita recorrente mensal = receita média por usuário mensalmente x o número total de usuários em um determinado mês

13. Porcentagem da receita de novos produtos

Esse é um KPI de desenvolvimento de produtos que rastreia a receita total gerada pela venda de novos produtos.

Dessa forma, você pode ver como seus novos produtos estão contribuindo para o desempenho geral do negócio.

Se o seu novo produto não estiver contribuindo muito, você pode tentar lançar um produto atualização 🚀 ou realização de mais pesquisas de mercado.

Veja como você pode calcular isso:

porcentagem da* receita dos novos produtos = receita total ÷ receita dos novos produtos

14. Receita média por usuário

A receita média por usuário é um KPI comumente usado por empresas de SaaS. Ele rastreia quanto dinheiro uma empresa pode esperar receber de um usuário individual.

Esse KPI informa se você está ou não visando o público certo e se o preço do seu produto está correto.

Veja como você pode calculá-lo:

média* receita por usuário = total receita gerada durante o período ÷ o número de usuários durante o mesmo período

15. Pontuação do promotor líquido Pontuação do promotor líquido é um KPI que mede o número de clientes existentes que provavelmente promoverão seu produto para outra pessoa. 👍

Ele também rastreia o número de clientes que apenas não gostam muito do seu produto 🙅 (detratores).

Uma maneira simples de fazer isso é pedir aos clientes que classifiquem seu produto de 0 a 10.

Você pode considerá-los promotores se eles classificarem seu produto de 7 a 10 e detratores se classificarem de 0 a 6.

Ao fazer isso, seu equipe de produtos pode encontrar o motivo por trás da falta de fidelidade de seus detratores e melhorar a experiência geral do produto para todos os seus clientes.

Veja como você pode calcular isso:

Pontuação do promotor líquido = % de promotores - % de detratores

Como rastrear KPIs de gerenciamento de produtos

Ótimo, agora você sabe quais KPIs de gerenciamento de produtos devem ser monitorados.

Para melhorar seu desempenho e de fato ser bem-sucedido, você precisa de uma ferramenta que o ajude a rastrear e medir esses KPIs.

1. Metas

Não é possível melhorar seu desempenho e alcançar a visão de seu produto sem definir objetivos e metas, certo?

Bem, você poderia.

Mas duvidamos que você abra alguma porta de oportunidade. Metas do ClickUp podem ser divididas em metas menores.

As metas são seus objetivos e, quando você as conclui, atinge a meta. O progresso de sua meta também será atualizado automaticamente no ClickUp.

_Então, como isso o ajuda a gerenciar os KPIs de gerenciamento de produtos?

Você pode personalizar as métricas que usa para monitorar esses objetivos, como:

Números: valores numéricos, como taxa de rotatividade ou taxa de rejeição

valores numéricos, como taxa de rotatividade ou taxa de rejeição Verdadeiro ou falso: para verificar se algo foi feito ou não, por exemplo,gerenciamento de inventário *Currency: para métricas de produto, como receita recorrente mensal ou margem bruta

para verificar se algo foi feito ou não, por exemplo,gerenciamento de inventário *Currency: para métricas de produto, como receita recorrente mensal ou margem bruta Tarefas: para rastrear o desempenho com base na conclusão de tarefas do produto

2. Painéis de controle Painéis do ClickUp fornecem uma visão geral de alto nível de tudo o que está acontecendo em seu espaço de trabalho.

É a solução perfeita para qualquer líder de produto que precise supervisionar seu portfólio de produtos.

Diferente de Planilhas do Google ou Painéis do Excel cada KPI Dashboard contém vários widgets personalizados para que você possa visualizar as métricas do produto da maneira que desejar.

Aqui está uma lista de alguns dos widgets que você pode adicionar ao painel de KPI do seu produto:

Gráfico de barras 📊

Gráfico de linhas 📉

Gráfico de pizza 🥧

Gráfico de bateria🔋

Cálculos📝

3. Relatórios da equipe

Você também pode adicionar Relatórios de equipe como Widgets aos seus Dashboards.

Aqui estão alguns dos widgets de tabela que você obterá:

Completed Report: veja o número de tarefas que cada membro da equipe concluiu

veja o número de tarefas que cada membro da equipe concluiu Worked On: veja quantas tarefas cada membro trabalhou em um dia, semana ou mês específico

veja quantas tarefas cada membro trabalhou em um dia, semana ou mês específico **Pontos do espaço de trabalho: gamifique as tarefas do seu produto para identificar os melhores desempenhos da sua equipe de produtos

Who's Behind: determine quais membros da equipe precisam de um pouco mais de motivação, visualizando o número de notificações não resolvidas e tarefas atrasadas

Bônus: Confira_ o que é um relatório de KPI & aprenda essas informações comuns **KPIs de gerenciamento de projetos !

Hora de executar sua estratégia de produto 🎯

Os KPIs de gerenciamento de produtos ajudam você a gerenciar sua estratégia de produtos com facilidade.

Eles são as principais métricas de sucesso que toda empresa precisa para executar suas metas.

Mas simplesmente escolher alguns KPIs não é suficiente. 💇

Você precisa rastreá-los também!

Felizmente, o ClickUp permite que você rastreie seus KPIs e mais

É isso mesmo, o ClickUp tem tudo o que você precisa para gerenciar seus KPIs de gerenciamento de produtos e tem recursos para ideia e execução de produtos.

Sejam automações de tarefas ou Modelos de projeto o ClickUp tem tudo o que você precisa! Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para que seus clientes possam se sentir assim em relação ao seu produto: