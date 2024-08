10 melhores CRM de manufatura em 2024 (avaliações e preços)

Se você atua no setor de manufatura e está procurando um CRM para aprimorar seus processos e expandir sua base de clientes, não precisa mais procurar. Reunimos uma lista de softwares e ferramentas excepcionais de CRM para o setor de manufatura que o ajudarão a gerenciar relacionamentos cruciais e a aumentar as vendas, simplificar seus processos e otimizando as operações.

Neste blog, escolhemos a dedo os dez melhores softwares de CRM para manufatura com base em seus preços, recursos, suporte ao cliente e desempenho geral em termos de gerenciamento dos principais relacionamentos e otimização das operações. Essas soluções de primeira linha estão repletas de recursos, desde análises potentes até plataformas personalizáveis, que o ajudarão a ficar à frente da concorrência.

Então, vamos mergulhar de cabeça!

O que faz um bom CRM de manufatura?

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos que tornam um software de CRM de manufatura excelente. As melhores ferramentas devem oferecer o seguinte:

Análises e relatórios : Recursos abrangentes de gerenciamento de relacionamento com o cliente, com painéis personalizáveis e recursos robustos de geração de relatórios para fornecer insights sobre os principais indicadores de desempenho, ajudando a prever vendas futuras e a tomar decisões comerciais mais bem informadas

: Recursos abrangentes de gerenciamento de relacionamento com o cliente, com painéis personalizáveis e recursos robustos de geração de relatórios para fornecer insights sobre os principais indicadores de desempenho, ajudando a prever vendas futuras e a tomar decisões comerciais mais bem informadas Escalabilidade e personalização : Um somSistema de CRM deve oferecer opções de personalização que permitam aos fabricantes criar fluxos de trabalho que atendam às suas necessidades e preferências, além de dar a eles a flexibilidade de ajustar a plataforma à medida que sua equipe e seus negócios crescem

: Um somSistema de CRM deve oferecer opções de personalização que permitam aos fabricantes criar fluxos de trabalho que atendam às suas necessidades e preferências, além de dar a eles a flexibilidade de ajustar a plataforma à medida que sua equipe e seus negócios crescem Geração e gerenciamento de leads : Captura automatizada de leads eprocessos de nutrição para um alcance eficiente do cliente *Automação do fluxo de trabalho e gerenciamento de pedidos: Automação de vendas e marketing, rastreamento de pedidos e processos de atendimento ao cliente

: Captura automatizada de leads eprocessos de nutrição para um alcance eficiente do cliente *Automação do fluxo de trabalho e gerenciamento de pedidos: Automação de vendas e marketing, rastreamento de pedidos e processos de atendimento ao cliente Interface amigável ao usuário : Interface fácil de usar para facilitar a adoção pelo usuário eeconomizar tempo e recursos *Acesso móvel e remoto: Escolha um sistema de CRM que possa ser acessado em um aplicativo móvel. Isso permite que os representantes de vendas, gerentes e outras partes interessadas importantes visualizem atualizações, acessem dados de clientes e muito mais, a qualquer momento e de qualquer lugar

: Interface fácil de usar para facilitar a adoção pelo usuário eeconomizar tempo e recursos *Acesso móvel e remoto: Escolha um sistema de CRM que possa ser acessado em um aplicativo móvel. Isso permite que os representantes de vendas, gerentes e outras partes interessadas importantes visualizem atualizações, acessem dados de clientes e muito mais, a qualquer momento e de qualquer lugar Planos de preços acessíveis: Opções de preços flexíveis para empresas de manufatura de todos os tamanhos

10 melhores CRMs para empresas de manufatura em 2024

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação, e acompanhe as interações com os clientes no ClickUp a partir de qualquer dispositivo O ClickUp é uma ferramenta eficaz de CRM que funciona também como uma solução de gerenciamento de projetos para qualquer tipo de empresa, equipe e caso de uso, incluindo um aplicativo de gerenciamento de vendas e CRM para manufatura.

A plataforma oferece recursos robustos para ajudá-lo com gerenciamento de leads relatórios e análises, previsão de vendas e muito mais. O mais importante é que sua alta flexibilidade permite que os usuários personalizem a plataforma de acordo com suas necessidades comerciais específicas.

Ao usar o ClickUp como software de CRM para fabricantes, é possível manter todas as informações dos clientes organizadas e facilmente acessíveis, além de simplificar o processo de vendas e melhorar a colaboração entre a equipe de vendas e outros departamentos da organização.

Melhores recursos do ClickUp

Plataforma totalmente personalizável com centenas de recursos flexíveis e intuitivos de gerenciamento de projetos

Escolha entre mais de 15 exibições personalizadas, incluindo a exibição em lista, na qual você pode criar um CRM de manufatura personalizado que atenda às suas necessidades comerciais exclusivas e às preferências de fluxo de trabalho

CriarCampos personalizados que atendam às necessidades específicas de sua empresa de manufatura para manter informações importantes visíveis o tempo todo

Obtenha relatórios em tempo real e análises avançadas com opainéis personalizados* Configure status personalizados para adicionar diferentes estágios aos seus projetos e criar fluxos de trabalho simplificados

Use tags para organizar seus contatos e clientes por local, setor ou qualquer outra categoria relevante

Automatize seu fluxo de trabalho com automação predefinida e personalizada

Simplifique seu fluxo de trabalho integrando o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho

Aplicativo móvel para trabalho remoto

**DICA PRO Saiba como criar seu próprio CRM no ClickUp , veja exemplos de CRM e casos de uso e use Modelos de CRM do ClickUp para ajudar você a começar.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada devido ao número de recursos disponíveis

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preço do ClickUp

Plano Forever gratuito : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços ### 2. Thryv

Gerenciar interações com seus clientes, executar campanhas de marketing com marketing por e-mail e muito mais com a Thryv Thryv é um CRM tudo-em-um para fabricantes que oferece recursos importantes como agendamento de compromissos, processamento de pagamentos e marketing por e-mail. Ele também se integra a plataformas populares, como QuickBooks e Outlook, para gerenciar com eficiência os negócios em um só lugar.

Melhores recursos do Thryv

Compromisso integradoprogramação para manufatura* Recursos de processamento de pagamentos

Recursos de marketing por e-mail

Ferramentas robustas para gerenciar as interações com os clientes

Limitações do Thryv

O aplicativo móvel pode apresentar erros

Opções de personalização limitadas em comparação com outros CRMs

Não há funcionalidade de chamadas incorporada

Preços do Thryv

Inicial : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Essencial : uS$ 95/mês

: uS$ 95/mês Profissional : uS$ 195/mês

: uS$ 195/mês Entre em contato para obter preços para empresas

3. FreeAgent CRM

Capture e-mails, chamadas, reuniões e muito mais com o FreeAgent CRM FreeAgent CRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseada em nuvem projetada para pequenas empresas. Esse software de CRM inclui recursos para gerenciamento de pipeline, rastreamento de leads e relatórios abrangentes, o que o torna um CRM notável para o setor de manufatura. A plataforma é intuitiva e direta, o que a torna uma excelente opção para empresas de manufatura que buscam um CRM simples.

Melhores recursos do FreeAgent CRM

Gerenciamento automatizado de leads

Gerenciamento intuitivo de pipeline

Gerenciamento de contatos personalizável

Fácil de usar

Limitações do FreeAgent CRM

Integrações limitadas

Os recursos de relatórios não são tão avançados quanto os de outros CRMs

Não há aplicativo móvel para trabalho remoto

Preços do FreeAgent CRM

Inicial : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Profissional : uS$ 29/mês/usuário

: uS$ 29/mês/usuário Empresarial: uS$ 99/mês/usuário

4. Hubspot CRM

Gerencie contatos, vendas, pipeline, marketing digital e criação de leads com o Hubspot CRM Hubspot CRM é uma ótima opção para fabricantes e qualquer equipe de vendas que esteja procurando uma solução de CRM acessível e fácil de usar. Com seus recursos de integração e recursos automatizados, esse software de CRM pode ajudar as empresas a gerar leads, economizar tempo e melhorar seus esforços gerais de vendas e marketing.

Melhores recursos do Hubspot CRM

Integração com outras ferramentas da Hubspot como o Marketing Hub e o Sales Hub

Painéis e relatórios personalizáveis para dar suporte a uma equipe de vendas

Ferramentas automatizadas de captura e geração de leads

Limitações do Hubspot CRM

Opções de personalização limitadas

Não há recurso de telefonia incorporado

Suporte ao cliente limitado para a versão gratuita

Preços do Hubspot CRM

Gratuito : Inclui recursos básicos, como gerenciamento de contatos, rastreamento de negócios e modelos de e-mail

: Inclui recursos básicos, como gerenciamento de contatos, rastreamento de negócios e modelos de e-mail Starter : A partir de US$ 50/mês para recursos mais avançados, incluindo agendamento de reuniões, bate-papo ao vivo e rastreamento de e-mail

: A partir de US$ 50/mês para recursos mais avançados, incluindo agendamento de reuniões, bate-papo ao vivo e rastreamento de e-mail Profissional : A partir de US$ 500/mês para recursos ainda mais avançados, como pontuação preditiva de leads e relatórios personalizados

: A partir de US$ 500/mês para recursos ainda mais avançados, como pontuação preditiva de leads e relatórios personalizados Enterprise: Preços personalizados para empresas com necessidades mais complexas

5. NetHunt CRM

Gerencie leads, estimule o relacionamento com os clientes, monitore o progresso das vendas e muito mais com o NetHunt CRM NetHunt CRM é um software baseado em nuvem que se concentra em simplificar as operações de vendas e atendimento ao cliente o que o torna um bom CRM para manufatura. Como software de CRM, ele oferece às empresas uma série de recursos para gerenciar as informações dos clientes, automatizar os fluxos de trabalho e melhorar o envolvimento dos clientes.

Melhores recursos do NetHunt

Integração com o Gmail

Fluxos de trabalho e pipelines personalizáveis

Captura automatizada de leads

Rastreamento e modelos de e-mail

Aplicativo móvel para acesso remoto

Limitações do NetHunt

Opções de personalização limitadas

Nenhum recurso de telefonia incorporado

Suporte ao cliente limitado para a versão gratuita

Preços do NetHunt

Gratuito: Inclui recursos básicos, como gerenciamento de contatos, rastreamento de e-mail e campanhas de e-mail em massa

Inclui recursos básicos, como gerenciamento de contatos, rastreamento de e-mail e campanhas de e-mail em massa Profissional: A partir de US$ 24/usuário/mês para recursos mais avançados, incluindo gerenciamento de pipeline, campos personalizados e relatórios

A partir de US$ 24/usuário/mês para recursos mais avançados, incluindo gerenciamento de pipeline, campos personalizados e relatórios Enterprise: A partir de US$ 48/usuário/mês para recursos ainda mais avançados, como vários pipelines e automação avançada

6. Maximizer CRM

Acompanhe a atividade dos representantes de vendas, monitore a eficácia individual e muito mais com o Maximizer CRM Maximizer CRM é um software baseado em nuvem que fornece às empresas ferramentas para gerenciar as operações de vendas, marketing e atendimento ao cliente. As equipes podem usar essa ferramenta como um CRM para manufatura, pois ela oferece uma série de recursos para ajudar as empresas a aumentar sua produtividade, melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento da receita.

Melhores recursos do Maximizer CRM

Painéis de controle personalizáveis

Captura automatizada de leads

Recurso de telefonia incorporado

Integração com o Microsoft Outlook

Aplicativo móvel para acesso remoto

Limitações do Maximizer CRM

Opções limitadas de personalização de relatórios

Interface de usuário desatualizada

Suporte ao cliente limitado para a versão gratuita

Preços do Maximizer CRM

Gratuito: Inclui recursos básicos, comogerenciamento de contatos e rastreamento de oportunidades

Inclui recursos básicos, comogerenciamento de contatos e rastreamento de oportunidades Pro: A partir de US$ 35/usuário/mês para recursos mais avançados, incluindo marketing por e-mail, previsão e gerenciamento de pipeline

A partir de US$ 35/usuário/mês para recursos mais avançados, incluindo marketing por e-mail, previsão e gerenciamento de pipeline Enterprise: Preços personalizados para empresas com necessidades mais complexas

7. EngageBay

Adquira, envolva e converta visitantes do site em clientes com o EngageBay EngageBay é uma ótima opção para fabricantes que buscam uma solução de CRM multifuncional econômica. Seus recursos de automação podem ajudar as empresas a economizar tempo e melhorar seus esforços de vendas e marketing. No entanto, as empresas devem ter em mente que o uso dessa ferramenta pode ter limitações como CRM para manufatura - ela tem opções de personalização limitadas para relatórios e integrações.

Melhores recursos do EngageBay

Solução completa e abrangente

Painéis e fluxos de trabalho personalizáveis

Captura e nutrição automatizadas de leads

Aplicativo móvel para acesso remoto

Limitações do EngageBay

Opções limitadas de personalização de relatórios

Não há recurso de telefonia integrado

Integrações limitadas em comparação com outras ferramentas de CRM

Preços da EngageBay

Gratuito : Inclui recursos básicos, como gerenciamento de contatos e acompanhamento de negócios

: Inclui recursos básicos, como gerenciamento de contatos e acompanhamento de negócios Básico : A partir de US$ 8,99/usuário/mês para recursos mais avançados de vendas e marketing, como sequências de e-mail e formulários da Web

: A partir de US$ 8,99/usuário/mês para recursos mais avançados de vendas e marketing, como sequências de e-mail e formulários da Web Growth : A partir de US$ 29,99/usuário/mês para recursos ainda mais avançados, incluindo relatórios avançados e automação

: A partir de US$ 29,99/usuário/mês para recursos ainda mais avançados, incluindo relatórios avançados e automação Pro: A partir de US$ 47,99/usuário/mês para recursos adicionais de atendimento ao cliente e engajamento

8. Freshsales

Gerencie suas interações com clientes existentes e potenciais com o Freshsales CRM Freshsales é uma ferramenta de CRM fácil de usar que oferece às empresas de manufatura uma série de recursos para gerenciar os dados dos clientes e automatizar os fluxos de trabalho. Sua interface intuitiva o torna uma escolha popular para empresas de pequeno e médio porte que buscam uma solução de CRM econômica.

Melhores recursos do Freshsales

Pipelines e painéis de controle personalizáveis

Captura e pontuação automatizadas de leads

Integração integrada de telefone e e-mail

Relatórios e análises avançados

Aplicativo móvel para acesso remoto

Limitações do Freshsales

Limitações no número de campos personalizados e fluxos de trabalho para planos de nível inferior

Integrações limitadas em comparação com outras ferramentas de CRM

Alguns usuários relataram um tempo de resposta lento para o aplicativo móvel

Preços do Freshsales

Sprout: Gratuito para usuários ilimitados com recursos básicos como gerenciamento de leads, contatos e negócios

Gratuito para usuários ilimitados com recursos básicos como gerenciamento de leads, contatos e negócios Blossom: A partir de US$ 12/usuário/mês para recursos avançados de CRM de vendas, como pontuação de leads e relatórios

A partir de US$ 12/usuário/mês para recursos avançados de CRM de vendas, como pontuação de leads e relatórios Garden: A partir de US$ 25/usuário/mês para recursos mais avançados, como gerenciamento de território

A partir de US$ 25/usuário/mês para recursos mais avançados, como gerenciamento de território Estate: A partir de US$ 49/usuário/mês para recursos adicionais de suporte ao cliente, como emissão de tíquetes e análise avançada

9. Keap CRM

Use o Keap CRM para pagamentos, agendamento, relatórios e muito mais Keap CRM é uma ótima opção para fabricantes que buscam uma solução abrangente de CRM com recursos de automação. Esse software de CRM tem pipelines e estágios personalizáveis que podem ajudar as empresas a simplificar seus processos de vendas, e sua integração com o comércio eletrônico pode ajudar a aumentar a receita. No entanto, as empresas devem estar cientes das opções limitadas de personalização de relatórios e da falta de um recurso de telefonia integrado.

Melhores recursos do Keap CRM

Captura e acompanhamento automatizados de leads

Integração de comércio eletrônico

Aplicativo móvel para acesso remoto

Relatórios e análises avançados

Limitações do Keap CRM

Opções limitadas de personalização de relatórios

Não há recurso de telefonia incorporado

Alguns usuários relataram tempos de resposta lentos

Preços do Keap CRM

Crescimento: A partir de US$ 79/mês para até 500 contatos e inclui recursos básicos como gerenciamento de contatos e agendamento de compromissos

A partir de US$ 79/mês para até 500 contatos e inclui recursos básicos como gerenciamento de contatos e agendamento de compromissos Pro: Começa em US$ 149/mês para até 500 contatos e inclui recursos mais avançados, como automação e pontuação de leads

Começa em US$ 149/mês para até 500 contatos e inclui recursos mais avançados, como automação e pontuação de leads Infusionsoft: Preços personalizados para recursos mais avançados, como comércio eletrônico e automação de pipeline de vendas

10. Benchmark Email CRM

Alcance seu público e atraia novos clientes com a Benchmark Email CRM Benchmark Email CRM é uma ótima opção para fabricantes que procuram uma ferramenta de marketing por e-mail acessível e fácil de usar. Seu editor de e-mail de arrastar e soltar e seus recursos de automação podem ajudar as empresas a economizar tempo e melhorar o envolvimento. No entanto, as empresas devem ter em mente as opções limitadas de personalização dos modelos de e-mail e a falta de um recurso de telefonia integrado.

Benchmark Email CRM melhores recursos

Editor de e-mail do tipo arrastar e soltar

Campanhas de e-mail automatizadas

Testes A/B

Relatórios e análises avançados

Integração com outras ferramentas de marketing

Limitações do Benchmark Email CRM

Opções de personalização limitadas para modelos de e-mail

Não há recurso de telefonia incorporado

Opções limitadas de suporte ao cliente

Preços do Benchmark Email CRM

Gratuito: Inclui recursos básicos, como design e entrega de e-mails

Inclui recursos básicos, como design e entrega de e-mails Pro: A partir de US$ 13,99/mês para recursos mais avançados, incluindo automação e testes A/B

A partir de US$ 13,99/mês para recursos mais avançados, incluindo automação e testes A/B Plus: Começa em US$ 27,99/mês e inclui recursos adicionais, como segmentação de engajamento e automação comportamental

Começa em US$ 27,99/mês e inclui recursos adicionais, como segmentação de engajamento e automação comportamental Enterprise: Preços personalizados para empresas com necessidades mais complexas

Encontre o melhor CRM para o setor de manufatura

A escolha do CRM certo para o setor de manufatura pode fazer toda a diferença na otimização das operações comerciais e no aumento do desempenho das vendas. Os principais sistemas de CRM devem ajudá-lo com gerenciamento de clientes automação de marketing, geração de leads, além de manter seus representantes de vendas, equipes internas e toda a empresa de manufatura alinhados em relação a metas, atualizações e muito mais.

Embora existam muitos CRMs excelentes disponíveis o ClickUp se destaca como a melhor opção por sua impressionante variedade de recursos, opções de preços competitivos e avaliações extremamente positivas dos clientes. A facilidade de uso, os recursos de integração e as ferramentas de previsão de vendas fazem dele uma excelente opção para qualquer empresa de manufatura e equipe que queira otimizar suas operações.

Com o ClickUp ao seu lado, você pode criar um CRM de manufatura sólido que elevará sua empresa a novos patamares de sucesso. 📈