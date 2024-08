10 modelos de estratégia de produto para equipes de produto em 2024

Navegar em um oceano sem uma bússola é tão arriscado quanto parece.

Sua estratégia de produto é essa bússola, fornecendo orientação em meio aos mares agitados do mercado.

Ela aponta sua estratégia de produto a estratégia de produto é uma ferramenta que ajuda a equipe a se orientar para o seu verdadeiro norte, mantendo em foco a visão do produto, a estratégia de custos, as metas comerciais e o valor que você deseja oferecer aos clientes. Com ela, você pode evitar ficar à deriva, sem rumo, e perder de vista o seu destino.

Vamos nos aprofundar em 10 modelos de estratégia de produto que podem servir como bússola, guiando sua equipe de estratégia de produto para a terra do sucesso em 2024.

O que é um modelo de estratégia de produto?

Um modelo eficaz de estratégia de produto é um documento ou ferramenta abrangente e estruturado que ajuda os gerentes de produto a planejar, desenvolver e implementar sua estratégia de produto. Normalmente, ele inclui seções importantes que o orientam no estabelecimento da visão geral do produto.

Isso pode incluir itens como a estratégia do produto, a identificação de clientes-alvo, a definição da proposta de venda exclusiva, a definição de objetivos e resultados principais e a descrição do plano de entrada no mercado.

O objetivo de um modelo de estratégia de produto é fornecer uma abordagem sistemática para a criação de um produto. Uma estratégia de qualidade mantém uma direção clara e consistente para uma equipe de estratégia de produto bem-sucedida e para as partes interessadas. Ela ajuda todos a se alinharem com as metas comerciais do produto, os problemas que ele pretende resolver e como ele criará valor para os clientes.

O que faz um bom modelo de estratégia de produto?

Um modelo de estratégia de produto bem definido é uma ferramenta eficaz que deve fazer parte de qualquer equipe de estratégia de produto software de gerenciamento de produtos arsenal. Esses modelos fornecem estrutura e orientação e, ao mesmo tempo, permanecem adaptáveis às necessidades exclusivas de seu produto e à forma como ele é gerenciado se alinham com a visão da empresa .

Aqui estão algumas das principais qualidades que definem um modelo de estratégia de produto excepcional:

Abrangência: Deve abranger todos os elementos essenciais de uma estratégia de produto eficaz, incluindo visão, público-alvo, estratégia de diferenciação, proposta de venda exclusiva, principais recursos e benefícios, análise da concorrência, uma estratégia definida para preços,plano de entrada no mercadoe cronograma

Deve abranger todos os elementos essenciais de uma estratégia de produto eficaz, incluindo visão, público-alvo, estratégia de diferenciação, proposta de venda exclusiva, principais recursos e benefícios, análise da concorrência, uma estratégia definida para preços,plano de entrada no mercadoe cronograma Flexibilidade: Cada produto,declaração de visãocada produto, estratégia de produto e mercado-alvo é único, portanto, um bom modelo fornece uma estrutura que pode ser adaptada para atender a diferentes situações e necessidades

Cada produto,declaração de visãocada produto, estratégia de produto e mercado-alvo é único, portanto, um bom modelo fornece uma estrutura que pode ser adaptada para atender a diferentes situações e necessidades Capacidade de ação: Um modelo útil demodelo de gerenciamento de produtos deve inspirar a ação e a tomada de decisões. Ele deve ajudá-lo a definir claramente as metas e os objetivos comerciais da sua empresa e a delinear as etapas necessárias para alcançá-los

Um modelo útil demodelo de gerenciamento de produtos deve inspirar a ação e a tomada de decisões. Ele deve ajudá-lo a definir claramente as metas e os objetivos comerciais da sua empresa e a delinear as etapas necessárias para alcançá-los Alinhamento: Deve ajudar a alinhar todas as partes interessadas, desde a equipe de desenvolvimento de produtos até as equipes de marketing e vendas, passando pelos executivos e investidores, para que vejam o panorama geral do sucesso

Deve ajudar a alinhar todas as partes interessadas, desde a equipe de desenvolvimento de produtos até as equipes de marketing e vendas, passando pelos executivos e investidores, para que vejam o panorama geral do sucesso Centrada no cliente: Uma ótima estratégia de produto sempre mantém o cliente em seu centro. Ela deve ajudá-lo a entender profundamente sua base de clientes ou público-alvo e como sua estratégia de produto resolverá os problemas ou atenderá às necessidades deles

10 dos melhores modelos de estratégia de produto para usar em 2024

Oriente sua marketing de produtos na direção certa com estes 10 modelos:

1. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Modelo de estratégia do produto ClickUp

Modelo de estratégia de produto do ClickUp é uma ferramenta abrangente para gerenciamento de produtos que simplifica a estratégia do produto e o processo de design. Ele inclui uma estrutura hierárquica com uma pasta principal de estratégia de produto, que contém três listas cruciais: a lista de recursos, a lista de cronograma e a lista de equipe.

A lista de Recursos é onde as iniciativas de novos produtos ganham vida. Você pode criar uma nova tarefa para cada recurso e preencher campos personalizados como Categoria do recurso, Esforço, Prioridade e Data de início.

A lista também apresenta um formulário de envio para ideias de novos recursos e várias exibições, como a exibição de tabela All Features (Todos os recursos) e a exibição de quadro Priority (Prioridade), para ajudá-lo a gerenciar e priorizar esses recursos entre a equipe de produtos. E a lista Timeline se concentra na programação e no acompanhamento do progresso do desenvolvimento e lançamento de recursos.

Ela inclui uma visualização de lista, uma visualização de quadro e um gráfico de Gantt para representar o progresso do desenvolvimento e do lançamento de recursos linha do tempo do projeto visualmente. A lista Equipe categoriza as pessoas envolvidas no projeto por suas funções.

Se você gostar dessa abordagem, vai adorar o detalhamento do nosso favorito_ modelos de planejamento estratégico carregados e prontos para uso no ClickUp.

2. Modelo de desenvolvimento de novo produto ClickUp

Modelo de desenvolvimento de novo produto ClickUp

Plano de projeto de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp do ClickUp auxilia os gerentes de produtos em toda a jornada de desenvolvimento de produtos, desde o conceito inicial até o lançamento do produto. É uma combinação perfeita para nosso guia passo a passo para desenvolvimento de produtos .

Campos personalizados como Fase, Complexidade da tarefa, Esforço da tarefa, Nível de impacto, Equipe e Duração (dias) aumentam ainda mais a eficiência do modelo. O modelo de estratégia de produto também recomenda adicionar um campo de fórmula para calcular a duração de uma tarefa em dias.

O modelo de plano de projeto de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp é um recurso poderoso para um gerente de produto. Suas diferentes visualizações e campos personalizados garantem uma compreensão holística do projeto, permitindo que os gerentes mantenham o controle do progresso do projeto.

Esse modelo resulta em tempos de desenvolvimento de produtos mais rápidos, uma resposta melhor às necessidades dos usuários, maior probabilidade de sucesso no mercado mais amplo e custos de investimento reduzidos.

3. Modelo de roteiro de produto ClickUp

Modelo de roteiro do produto ClickUp

Modelo de roteiro de produto do ClickUp permite a priorização de ideias de produtos, a criação de um roteiro de produtos unificado e o fornecimento de atualizações regulares de execução. Essa é uma ótima ferramenta para identificar e resolver restrições de recursos no início do desenvolvimento do produto.

O modelo promove a eficiência e a colaboração, reduzindo a necessidade de várias reuniões e ferramentas. Ele inclui uma hierarquia de listas:

Roteiro do produto

Guia de modelos

Execução semanal

Backlog mestre do produto

O modelo inclui automação do fluxo de trabalho e recursos essenciais como visualizações, campos personalizados e documentos. Ele facilita as operações de fácil utilização, como criação, rastreamento, priorização e atualização de tarefas, tornando a comunicação com as partes interessadas e a liderança perfeita.

O modelo de roteiro de produto personalizável permite que as equipes de produto modifiquem a experiência do espaço de trabalho para atender às suas necessidades e aos requisitos do produto. Esse modelo torna o desenvolvimento e o gerenciamento de produtos mais organizados, colaborativos e eficientes.

4. Modelo de resumo do produto ClickUp

Modelo de resumo do produto ClickUp

Modelo de resumo de produto do ClickUp organiza especificações de produtos, feedback e tarefas para gerentes de produtos. Agora, você pode delinear objetivos, soluções e especificações de forma consistente.

Adicione páginas aninhadas para informações de apoio e históricos de rascunho e personalize a formatação e as tags do documento para atender às suas finalidades.

O modelo também apresenta uma seção de comentários para colaboração em tempo real e atribuição de tarefas, reduzindo o risco de perda de edições ou feedback.

O modelo de resumo do produto alinha sua equipe de produtos em torno do escopo do trabalho no início de um projeto, agiliza a colaboração e oferece uma abordagem estruturada para o desenvolvimento do produto. É uma fonte única de verdade, consolidando os principais elementos da iniciativa do produto em um único documento.

5. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp foi projetado para agilizar o lançamento de produtos, incluindo um gráfico de Gantt, uma linha do tempo e uma lista de atividades de lançamento. Ele é um dos muitos modelos de lançamento de produtos disponíveis no ClickUp.

As visualizações de tarefas incluem visualização de lista, visualização de quadro, visualização de Gantt e visualização de linha do tempo, cada uma oferecendo uma representação visual exclusiva das tarefas e de seu progresso.

Campos personalizados, como dropdown, pessoas, data e fórmula, estão incluídos para adaptar as tarefas às necessidades específicas do projeto.

O modelo de lista de verificação apresenta listas para várias exibições, como atividades, marcos, categorias de tarefas e exibições de Gantt, cada uma fornecendo uma perspectiva diferente do processo de lançamento do produto. Os campos personalizados facilitam o rastreamento do status da tarefa, da categoria, das datas de início e de vencimento e da duração.

6. Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Modelo de estratégia ClickUp Go-To-Market

Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp o ajudará a criar um plano detalhado para o lançamento de seu próximo produto.

Os campos personalizados, como as áreas suspensas e de texto, permitem que todos os detalhes sejam capturados durante o processo de lançamento fase de planejamento estratégico .

O modelo de estratégia de GTM facilita uma abordagem sistemática para o lançamento de produtos bem-sucedidos, incentivando a colaboração entre as equipes em um espaço de trabalho compartilhado. Ele permite uma estratégia clara e descrições detalhadas das tarefas.

Visualização da lista de estratégias de entrada no mercado

A visualização de lista é a mais flexível para agrupar, classificar e filtrar sua estratégia de GTM. Obtenha uma visão geral de alto nível de todas as tarefas em seu espaço de trabalho ou faça uma busca detalhada e agrupe apenas as tarefas que você precisa realizar no momento.

Essa abordagem estruturada de planejamento e campanhas de marketing ajuda a minimizar os riscos, otimizar as despesas de marketing e garantir o máximo impacto no mercado do lançamento de novos produtos.

7. Modelo de estratégia de projeto ClickUp

Modelo de estratégia do projeto ClickUp

Modelo de estratégia de projeto do ClickUp é uma ferramenta abrangente projetada para gerenciar projetos de qualquer tamanho e complexidade, informando todas as partes interessadas sobre as atualizações de progresso.

O modelo incorpora vários campos personalizados, como Fase do Projeto, Taxa de Progresso, Status RAG (Vermelho, Âmbar, Verde), Nível de Impacto e Nível de Risco. Esses campos permitem a categorização detalhada de tarefas e atualizações de status, aumentando a eficiência do gerenciamento de projetos.

Um modelo de estratégia de projeto é crucial para delinear as metas gerais de negócios e a estratégia de implementação de um projeto. Ele simplifica o gerenciamento de projetos, garantindo uma comunicação transparente e oportuna com todas as partes interessadas. Ele ajuda a organizar e priorizar tarefas, reduzindo a possibilidade de descuidos ou atrasos. Também permite a avaliação eficaz de riscos e impactos, o que pode ajudar na tomada de decisões e no planejamento de contingências.

As diferentes visões oferecem uma perspectiva multifacetada sobre o progresso do projeto para que você possa monitorar os cronogramas e proteger de perto os recursos limitados, as dependências e os marcos.

8. Modelo de rastreamento de produção ClickUp

Modelo de rastreamento de produção do ClickUp

O modelo Modelo de rastreamento de produção do ClickUp foi meticulosamente projetado para otimizar os processos de produção multimídia.

Use campos personalizados para capturar detalhes específicos, como estágios de produção, links relevantes, datas e muito mais.

Esse modelo simplifica o gerenciamento da pré à pós-produção, garantindo que nada seja esquecido. Ele permite o gerenciamento eficiente do tempo, identificando rapidamente os gargalos, ajuda a cumprir os cronogramas e consolida toda a documentação em um só lugar.

Os recursos de compartilhamento do ClickUp promovem a colaboração perfeita da equipe. Para usar, crie tarefas que representem projetos na visualização Production List, preenchidas com detalhes e anexos relevantes. Essas tarefas podem então ser gerenciadas em diferentes visualizações e estágios de produção.

9. Modelo de plano de produção do site ClickUp

Modelo de plano de produção do site ClickUp

Modelo de plano de produção de site da ClickUp é uma ferramenta abrangente para gerenciar projetos de desenvolvimento de sites.

Adapte o processo de desenvolvimento do produto para atender às suas necessidades específicas com campos personalizados. O modelo inclui seções para temas, épicos, histórias de usuários do seu mercado-alvo, solicitações de recursos e lançamentos. Ele tem tudo o que você precisa para criar uma abordagem sistemática para o desenvolvimento.

O uso de sprints ajuda a dividir tarefas maiores em unidades gerenciáveis, e o Sprints ClickApp pode ser ativado para melhorar o gerenciamento de sprints.

Em geral, esse modelo facilita o rastreamento de tarefas, o gerenciamento de dependências, a coleta de feedback e o planejamento de sprint, tornando-o uma ferramenta valiosa para os gerentes de produto.

10. Modelo de formulário de feedback ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Depois que sua estratégia de produto for lançada, como você planeja coletar o feedback dos clientes? Use o Modelo de formulário de feedback do ClickUp para finalizar sua estratégia de marketing por meio de formulários digitais.

Você terá uma maneira simplificada de coletar feedback dos clientes sobre seus produtos e serviços. Esse formulário de documento de estratégia de produto é uma excelente ferramenta para coletar exatamente esse tipo de informação, permitindo que você personalize as perguntas para atender às suas necessidades.

Ao coletar todo o feedback em um só lugar, você pode analisar tendências e identificar áreas de melhoria, resultando em maior satisfação e fidelidade do cliente.

Exemplos de estratégia de novos produtos

Ter a estratégia de produto correta facilita a identificação de oportunidades, a definição de metas e a tomada de decisões informadas. As estratégias de produtos são especialmente importantes quando os produtos passam de uma ideia para o desenvolvimento e para um produto comercializável. Para ajudá-lo a começar com o pé direito, reunimos exemplos de estratégias de produtos que foram usadas por empresas bem-sucedidas em vários setores.

Produto mínimo viável (MVP) Um produto mínimo viável é um produto que tem recursos suficientes para satisfazer os primeiros clientes e fornecer feedback para o desenvolvimento futuro do produto. Value Proposition Canvas O Value Proposition Canvas ajuda você acriar propostas de valor com base nas necessidades dos clientes, trabalhos a serem realizados3. Lean Canvas O Lean Canvas é uma adaptação do Business Model Canvas, que o ajuda a pensar nos clientes potenciais, nas soluções e nas medidas de sucesso do seu empreendimento. Business Model Canvas O Business Model Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que ajuda as empresas a pensar em como criarão valor para seus clientes5. Product Backlog O Product Backlog é uma coleção de recursos e aprimoramentos desejados para o produto. Ele ajuda a priorizar o que deve ser incluído no roteiro do produto e serve como base para o planejamento de lançamentos.

Traçando o rumo a seguir com os modelos de estratégia de produto do Clickup

Esses modelos o ajudarão a navegar em seu próximo sprint de desenvolvimento de produto. Use-os para priorizar recursos de forma sistemática e consistente, gerenciar roadmaps, entender seus usuários-alvo e alinhar as esperanças de negócios e os esforços da equipe de desenvolvimento de produtos.

Visite ClickUp para saber mais sobre como podemos ajudar sua próxima jornada de produto a zarpar.