7 técnicas criativas de brainstorming para encontrar suas melhores ideias

Está procurando algumas técnicas úteis de brainstorming ?

Todo mundo já usou o brainstorming para resolver um problema pelo menos uma vez na vida.

E se você não tem certeza se já usou, aqui está algo para despertar sua memória :

Então, há um novo projeto. Mas você não tem certeza de como fazer isso.

Você e sua equipe se sentam em círculo, e todos são incentivados a expressar todas as ideias malucas que lhes vêm à mente.

Nenhuma ideia é louca demais.

E toda ideia incomum acaba se tornando uma ótima ideia.

Esse é o poder do brainstorming!

Entretanto, essa não é a única maneira de fazer brainstorming.

Existem diferentes métodos de brainstorming e você precisa escolher o melhor para você e seu equipe virtual .

E estamos aqui para ajudar.

Este artigo aborda tudo o que você precisa saber sobre brainstorming e as principais técnicas de brainstorming que você pode usar.

Vamos começar a fazer tempestades!

As 7 principais técnicas de brainstorming

1. Mapeamento mental

Mapeamento mental

é uma das melhores técnicas de brainstorming porque permite que você faça um brainstorming de pensamentos sem se preocupar com a estrutura e a ordem.

A

mapa mental consiste em conceitos que estão vinculados

e organizados em torno de uma ideia central.

Sem mencionar,

ferramentas de mapas mentais

são divertidas porque você pode transformar informações chatas em diagramas coloridos e memoráveis.

Portanto, aquela única grande ideia está lá fora; você só precisa encontrá-la.

E o mapa mental o levará à terra prometida (potencialmente).

E com

Mapas mentais do ClickUp

não existe "potencialmente", existe apenas "definitivamente"

O que é o recurso Mind Maps do ClickUp?

O ClickUp'sMind Maps o ajuda a transformar suas novas ideias em mapas mentais bonitos e bem organizados.

Você também pode compartilhá-los com sua equipe com o clique de um botão. Dessa forma, todos em sua equipe podem visualizar o fluxo de trabalho e colaborar em quaisquer ajustes.

Seja em uma sessão regular de solução de problemas ou para estimular a criatividade de sua equipe, você pode usar o recurso Mind Maps do ClickUp para

esboço visual definitivo

.

Para

criar um mapa mental no ClickUp

você pode escolher o modo Task ou o modo Blank.

Com o modo Task, você pode visualizar a estrutura das tarefas existentes no ClickUp. Use o modo de tarefa para mapear o fluxo de trabalho de um projeto e reorganizar as tarefas em caminhos lógicos. Você também pode criar, editar e excluir tarefas diretamente de sua visualização.

Se você quiser ser ainda mais criativo, opte pelo modo Blank do ClickUp

No modo em branco, você pode

criar mapas mentais do zero

. Os nós não precisam se conectar a nenhuma estrutura de tarefas. Crie quantos nós quiser e converta-os em tarefas em qualquer lista de tarefas em seu espaço de trabalho quando estiver pronto!

Verifique isto grandes exemplos de mapas mentais ! 😍

Com os mapas mentais do ClickUp, você pode transformar cada

sessão de ideação

em algo verdadeiramente seu!

2. Quadrante do bloco de ideias pessoais

É isso que as pessoas querem dizer quando falam em "pensar fora da caixa"

Ao associar conceitos não relacionados, você consegue resolver o problema de uma maneira diferente.

_Mas como funciona o quadrante do bloco de ideias pessoais?

_O que desencadeia esses conceitos não relacionados?

Isso é o que faz ou desfaz o brainstorming.

Meu método favorito para fazer isso é o

Bloco de ideias pessoal

de Todd Henry em The Accidental Creative.

Henry divide o desafio em quatro quadrantes diferentes e, em seguida, pede que você combine palavras e ideias de um quadrante para outro.

Saiba mais sobre o_ Quadrante da dívida técnica_ !

Este é um modelo do site Accidental Creative:

Veja como funciona:

Comece com um desafio: Este é o declaração do problema .

Este é o declaração do problema . Solução: Que soluções imediatas você pensou que poderiam resolver o desafio? Essas são as ideias típicas que vieram à mente ou até mesmo algo que você tentou no passado

Que soluções imediatas você pensou que poderiam resolver o desafio? Essas são as ideias típicas que vieram à mente ou até mesmo algo que você tentou no passado Função ou WW( )D? Isso é o que (BLANK) faria? É aqui que as coisas ficam interessantes. Faça a si mesmo esta pergunta: quem você acha que poderia resolver esse problema específico para você? Digamos que você queira comercializar uma nova plataforma de mídia social, mas para donos de cães.

Quem é a resposta para sua pergunta? Mark Zuckerberg. Mas também Cesar Milan. Ou pode ser uma função genérica, como o presidente do maior encontro de donos de animais de estimação em sua região. Você entendeu a ideia. Isso também é conhecido como figuring storming ou role storming

Isso é o que (BLANK) faria? É aqui que as coisas ficam interessantes. Faça a si mesmo esta pergunta: quem você acha que poderia resolver esse problema específico para você? Digamos que você queira comercializar uma nova plataforma de mídia social, mas para donos de cães. **Resumo: Esta é uma palavra ou frase que resume o desafio de uma nova maneira

Pressuposto : Liste todas as razões ou suposições que as pessoas têm com relação ao problema e ao desafio. Quais são algumas das complicações ou fatores que contribuem para esse desafio?

: Liste todas as razões ou suposições que as pessoas têm com relação ao problema e ao desafio. Quais são algumas das complicações ou fatores que contribuem para esse desafio? **Comece pegando um item de um dos quadrantes e combine-o com uma palavra de outro quadrante. Quais são algumas das ideias que vêm à mente? Como essas duas coisas juntas poderiam resolver seu problema?

Se você gostou desse layout de quadrante, dê uma olhada nestes modelos de análise SWOT !

3. Escrita cerebral

Este é um dos mais

comuns de brainstorming

técnicas que geralmente são mais bem executadas em equipes. afinal de contas, o trabalho em equipe faz o sonho funcionar, certo?

veja como* escrita cerebral funciona:

Um líder ou facilitador de equipe lança uma ideia maluca Cada participante da equipe escreverá uma ideia Depois de alguns minutos, a folha de papel é passada para o próximo participante, que desenvolve a ideia ou acrescenta outra nova ideia

Faça isso em quatro ou cinco rodadas com um grupo de pessoas (6 a 10) e você terá uma tonelada de ideias.

O facilitador analisará as ideias durante um intervalo, selecionará as que mais lhe agradam e, em seguida, retornará ao grupo para desenvolver e construir um plano com base nessas ideias.

A técnica de escrita cerebral funciona porque:

Ninguém sabe exatamente quem escreveu o quê e quando

As pessoas têm mais liberdade para expressar suas ideias

O líder da equipe ainda tem controle sobre o que está acontecendo, selecionando as principais ideias para discussão em grupo

4. Brainwalking

Primo do brainwriting

a técnica de brainwalking é um conceito semelhante, exceto pelo fato de que as pessoas se movem em vez do papel.

Pedaços de papel são pendurados em uma parede; as pessoas acrescentam suas ideias para resolver o problema e, em seguida, passam para o próximo papel. Essa é uma ótima maneira de tornar as ideias públicas e gerar um novo tipo de energia ao pensar com os pés no chão.

Bônus:_ Ferramentas de pensamento de design

5. Grades

Isso é semelhante à ideia nº 2.

Em vez de quatro quadrantes e combinar ideias a partir deles, você está combinando ideias a partir de uma grade.

Siga estas etapas para começar:

Se você for o líder da equipe, preencha a linha superior do cabeçalho e a primeira coluna com a mesma ideia e, em seguida, avance pela parte superior e pela coluna Peça a cada participante da sua equipe que sugira uma ideia e adicione-a à grade Em seguida, comece a combinar as ideias, uma de cada linha, até o final Se você começar com 4 ideias, terá 16 novas ideias apenas combinando-as. Pode parecer estranho combinar a mesma ideia (como a Ideia 2 + Ideia 2), mas a criatividade será garantida.

6. Bolhas

Quando as ideias estão realmente borbulhando, os mapas de brainstorming com bolhas são a melhor opção!

Os mapas de bolhas são uma maneira fácil de anotar e organizar as ideias em um estrutura visual durante uma sessão de brainstorming.

use estas etapas para a bolha* técnica de brainstorming:

Desenhe 9 círculos em uma página, três em cada linha. Essas são suas bolhas No centro, liste o problema que está tentando resolver E, em seguida, liste outras oito ideias criativas em torno dessa ideia principal Depois de gerar as ideias, comece o processo novamente. Assim, você pegará a ideia número cinco, a colocará no meio e criará mais ideias em torno dela

Essa técnica de brainstorming é uma excelente combinação de equipes mistas com contribuições individuais. É um ótimo método de brainstorming para a solução criativa de problemas.

Os membros da sua equipe podem apresentar oito ideias e, em seguida, você pode atribuir uma ideia a cada indivíduo e eles podem trabalhar sozinhos. Todos podem se reunir novamente para ver os resultados de sua bolha de brainstorming.

Bônus: confira nosso top_ **10 modelos de mapa de bolhas para visualização e brainstorming

7. Brainstorming no quadro branco

Use um quadro branco digital para reunir todas as suas ideias em um só lugar.

Quadro branco do ClickUp

é um

ótima alternativa para

Mural ou Miro

que oferece uma abordagem visual e que prioriza as ideias para o brainstorming.

O ponto de partida em branco para

software de quadro branco

também ajuda a promover a criatividade na

processo de brainstorming

rompendo com os modelos de informações baseados em texto ou com as práticas pesadas de documentos.

Dê uma olhada nestes_ Ferramentas de brainstorming_ !

Como entrar na mentalidade de brainstorming criativo?

Uma coisa é sentar-se e fazer um brainstorming; outra é fazê-lo de forma eficaz.

Antes de começar o brainstorming, você precisa ter a mente aberta, literalmente

As melhores sessões de brainstorming começam antes de qualquer pessoa entrar na sala.

Por exemplo, é difícil sair de uma reunião sobre orçamentos para pensar diretamente na maior das possibilidades. Sua mente estará restrita e você não estará fluindo livremente; provavelmente, estará cauteloso e protegido.

Portanto, veja como você pode se livrar de algumas dessas inibições para permitir que as melhores ideias cheguem ao topo:

1. Faça uma caminhada

Faça uma pausa rápida para liberar o estresse e permitir que você e seu subconsciente tomem um pouco de ar fresco para clarear as coisas e se preparar para a sessão de brainstorming.

além disso, um pouco de exercício pré- Brainstorming nunca faz mal a ninguém!

2. Consuma informações diferentes

Está preso ao The Economist? Pegue a Better Homes & Gardens.

Está sempre assistindo à CNN? Passe para o Travel Channel.

Tente outra coisa.

Se você está sempre lendo e consumindo as mesmas informações, é bom fazer novas associações. Pode ser útil dar uma olhada em uma revista, em um site de imagens ou em algo completamente não relacionado ao tema do brainstorming para ajudá-lo a ter um novo estado de espírito.

Quebre sua rotina

Não sei exatamente o que isso significa para você, mas encontre uma maneira de fazer isso antes de fazer o brainstorming.

Pode ser sair para almoçar, fazer uma tarefa rápida ou usar a mesa de pingue-pongue do escritório pela primeira vez. Quebrar a rotina o libertará de uma rotina típica e o colocará no estado de espírito certo para uma solução criativa e eficaz de problemas. Se estiver usando ativamente dispositivos tecnológicos, afaste-se deles. Esses aparelhos podem causar problemas como falta de foco e até mesmo

sono ruim

.

Quais são os dois tipos de brainstorming?

Existem dois tipos de brainstorming:

O brainstorming individual e o brainstorming em grupo.

O primeiro funciona melhor para problemas simples que precisam de soluções simples, e o segundo pode ser usado para resolver problemas complexos.

Confuso?

Vamos dar uma olhada:

Brainstorming individual

O brainstorming individual é como ter um encontro com seus pensamentos.

Vocês conversam uns com os outros sobre suas ideias aleatórias e, de repente, essas ideias não convencionais se transformam em soluções tangíveis.

desculpe-nos se isso não foi tão romântico quanto The Bachelor

Entretanto, durante o brainstorming individual, se você não quebrar as regras durante a sessão de brainstorming, ninguém o fará. Você também cairá na armadilha de ouvir as ideias dos outros e evitará gerar suas próprias ideias

O problema com o brainstorming individual é que você pode não desenvolver as ideias ao máximo como faria em uma sessão de brainstorming em grupo.

Brainstorming em grupo

Com o brainstorming em grupo, os membros da equipe podem ajudar uns aos outros quando ficam presos em uma ideia; outro membro da equipe com mais conhecimento sobre essa ideia pode dar sugestões.

afinal de contas, duas cabeças são melhores do que uma, certo?

Outros benefícios são que isso melhora a formação da equipe e lembra aos membros da equipe que todos têm ideias exclusivas para oferecer à equipe.

Quais são as 4 regras do brainstorming?

As regras de brainstorming são essenciais porque ajudam a orientar a discussão e garantem que todos tenham uma chance justa de serem ouvidos durante a sessão de brainstorming.

Aqui estão as quatro regras:

Concentre-se na quantidade, não na qualidade

Não critique nenhuma ideia ruim até que seja hora de priorizar

Incentivar grandes ideias

Aproveitar as ideias dos outros

Essas regras garantem que sua equipe terá uma sessão de brainstorming bem-sucedida.

Ok, ok, vamos parar de chamá-las de regras _porque ninguém gosta de regras, especialmente quando você deve ser "criativo" e deixar as ideias criativas fluírem, certo?

Certo, então não há regras. Pense nelas apenas como "diretrizes"

Como refinar e priorizar suas ideias

Toda a sua equipe se divertiu muito com o brainstorming.

E todos tiveram pelo menos uma ideia criativa.

Muito bem!

Gerar ideias malucas é a parte fácil.

Agora fica um pouco mais difícil. Você precisa descobrir quais ideias valem a pena ser seguidas e quais devem ir para o lixo.

Não literalmente.

Se quiser separar as grandes ideias das boas ideias, você precisa refinar suas ideias.

_Mas como sua equipe pode fazer isso?

Tente estes métodos e abordagens criativas:

Opção 1: Pontos

Relacione todas as suas principais ideias em um quadro ou pedaço de papel e dê a cada membro da equipe um ponto adesivo (ou use marcas de verificação). Os membros da equipe devem colocar o ponto ao lado da ideia de que mais gostam.

Opção 2: Prós e contras

Para cada ideia, liste os prós e os contras. Como você (com sorte) tem muitas ideias para analisar, limite isso a apenas alguns prós e alguns contras.

Liste os motivos pelos quais a ideia funcionará ou não.

Esse método o ajudará a decidir o que é viável e o que pode ser executado. Como todos sabemos, a melhor ideia às vezes é a mais difícil de ser executada. É aqui que sua equipe pode começar a fazer esses julgamentos de valor.

Opção 3: Confronto

_Não, não é hora de assistir a um filme brega do Nic Cage de meados dos anos 90

Em vez disso, você quer que suas ideias "se enfrentem" para conquistar o primeiro lugar. Todas elas estão disputando o primeiro lugar.

Veja como isso funcionaria.

Digamos que você tenha 10 ideias. Liste-as de uma a dez

Em seguida, comece a classificá-las de baixo para cima em pares. Compare 9 e 10. 10 é uma ideia melhor do que 9? Suba a posição. E quanto a 7 e 8? 5 e 6?

Cada ideia se enfrenta por um lugar mais alto. Na próxima vez, tente dois pares que você não fez antes (por exemplo, 8 e 9 se enfrentariam, em vez de 9 e 10 e assim por diante). Continue usando esse método até que sua melhor ideia fique em primeiro lugar

Por que você deve considerar novas técnicas de brainstorming criativo

Você provavelmente já tentou algumas, se não todas as técnicas que discutimos, quando foi forçado a fazê-lo em uma sessão de formação de grupo ou de equipe.

_Mas você já tentou usá-las sem ser solicitado?

O brainstorming e a ideação regulares o ajudarão a ter novas ideias, a pensar em novas maneiras de resolver problemas e a ajudar sua equipe a colaborar melhor em tempo real.

Se ainda não estiver convencido, confira esta publicação sobre por que você deve

reavaliar sua estratégia de brainstorming

.

Mas não leve tudo isso muito a sério...

Lembre-se, você está fazendo um brainstorming.

Você está tendo ideias. O fato de escrevê-las não significa que sejam permanentes. Portanto, sinta-se à vontade para experimentar todas as técnicas e, da próxima vez que alguém quiser que você pense fora da caixa, você estará preparado.

Observação: Esses não são todos os melhores métodos de brainstorming disponíveis. Aqui estão algumas menções honrosas:

Brainstorming Round Robin : O Round Robin é um método tradicional de brainstorming em que os membros da equipe se sentam em círculo e um tópico é compartilhado; em seguida, cada um tem a sua vez de compartilhar uma ideia original.

: O Round Robin é um método tradicional de brainstorming em que os membros da equipe se sentam em círculo e um tópico é compartilhado; em seguida, cada um tem a sua vez de compartilhar uma ideia original. Ideação rápida: essa técnica de brainstorming envolve fazer com que os membros da equipe produzam ideias dentro de um limite de tempo definido. A ideação rápida funciona porque as limitações de tempo podem levar a uma geração mais rápida de ideias (você não tem tempo para pensar demais!)

essa técnica de brainstorming envolve fazer com que os membros da equipe produzam ideias dentro de um limite de tempo definido. A ideação rápida funciona porque as limitações de tempo podem levar a uma geração mais rápida de ideias (você não tem tempo para pensar demais!) Brainstorming associativo: essa técnica de brainstorming envolve a associação de adjetivos à palavra-problema. O objetivo é ajudar a sua equipe a ter uma perspectiva diferente do problema

essa técnica de brainstorming envolve a associação de adjetivos à palavra-problema. O objetivo é ajudar a sua equipe a ter uma perspectiva diferente do problema Quadro branco : para esse método de brainstorming, as ideias são fixadas em um quadro branco digital ou flipchart e trabalhadas com cartões e pinos. As perguntas, as metas e as tarefas são combinadas e todos na equipe usam uma nota adesiva, como as do Post-It, para fixar uma ideia

: para esse método de brainstorming, as ideias são fixadas em um quadro branco digital ou flipchart e trabalhadas com cartões e pinos. As perguntas, as metas e as tarefas são combinadas e todos na equipe usam uma nota adesiva, como as do Post-It, para fixar uma ideia Starbursting : esse é um método de brainstorming que se concentra em perguntas de brainstorming e não em respostas

esse é um método de brainstorming que se concentra em perguntas de brainstorming e não em respostas **Six Thinking Hats (Seis chapéus de pensamento): os membros da equipe usam seis chapéus diferentes, e cada um representa um ponto de vista. Isso ajuda a equipe a ter várias ideias de diferentes ângulos

**Técnica Stepladder: é uma abordagem passo a passo que força cada membro da equipe a apresentar suas próprias ideias

**Brainstorming reverso: ao contrário do brainstorming regular, esse método se concentra em todos os problemas primeiro

Brain Netting: é uma técnica de brainstorming on-line comumente usada para sessões de brainstorming em grupos virtuais

Observação: Como a maioria dessas técnicas envolve os membros da equipe adicionando suas ideias a uma nota ou documento, experimente Documentos do ClickUp para isso. É um aplicativo fácil de usar solução de colaboração de documentos que permite que sua equipe colabore em tempo real!

Conclusão

Embora você sempre possa fazer uma reunião de brainstorming sem usar nenhum método de brainstorming, isso não dá à sua equipe um senso de direção ou um espaço organizado para o pensamento criativo.

Entretanto, com técnicas criativas de brainstorming, isso não é um problema.

De técnicas que ajudam na ideação a técnicas que permitem comparar diferentes ideias, as técnicas de brainstorming ajudam as equipes a encontrar soluções para os problemas mais complexos.

E, embora existam sites que ofereçam técnicas decentes de brainstorming e

ferramentas de gerenciamento de ideias

o recurso Mind Maps do ClickUp é a melhor ferramenta que você pode usar para brainstorming e ideação.

Com

recursos avançados

para mapeamento mental, colaboração em equipe e até mesmo gerenciamento de tarefas, o ClickUp é a única ferramenta de que qualquer equipe precisa para um brainstorming eficaz.

