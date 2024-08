8 melhores softwares de gerenciamento do ciclo de vida do produto em 2024

Todas as coisas boas têm que acabar eventualmente e, como qualquer gerente de produto sabe, a próxima melhor coisa está sempre por vir. Quer você trabalhe no desenvolvimento de software ou na fabricação, é provável que esteja lidando com vários produtos ao mesmo tempo, todos em diferentes estágios de seus ciclos de vida.

Depois de um tempo, isso fica um pouco confuso, não é mesmo?

Afinal de contas, um produto novo, brilhante e brilhante tem necessidades diferentes de um produto legado menos empolgante que você planeja encerrar no próximo ano.

O software de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) ajuda você a gerenciar um produto desde o conceito e o design até o lançamento e a aposentadoria. Designers e engenheiros usam Soluções de PLM mas elas também são ferramentas comuns nos processos de desenvolvimento de produtos de software.

O software de gerenciamento do ciclo de vida do produto oferece a todos - inclusive às partes interessadas não técnicas - mais visibilidade do que está acontecendo com todos os seus produtos, sem o jargão técnico. Usado com sabedoria, o software de PLM acelera o tempo de lançamento no mercado, aumenta a qualidade do produto e (nosso favorito pessoal) dispara a lucratividade. 🙌

Neste guia, daremos algumas dicas sobre como encontrar uma ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida de qualidade e compartilharemos nossas oito principais escolhas favoritas para gerentes de produtos ocupados .

O que você deve procurar em um software de gerenciamento do ciclo de vida do produto?

As oito ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida do produto apresentadas neste guia o levarão longe. Nós nos concentramos no software de gerenciamento do ciclo de vida do produto que oferece recursos importantes como:

Gerenciamento de backlogs: Como proprietário de um produto, sua função é examinar as solicitações de recursos e os bugs em backlog para melhorar a experiência do cliente. Mas se você tiver dezenas (ou até centenas) de produtos, a lista de pendências crescerá muito rapidamente. Opte por um sistema PLM queagilize sua lista de pendências *Ferramentas sem código: Nem todo mundo sabe codificar. Pode ser necessária alguma codificação para aplicativos de software mais técnicos, mas procure opções que venham comferramentas sem código. Isso torna a plataforma acessível a pessoas não técnicas e facilita a vida dos funcionários técnicos

Visualize suas tarefas e veja outras tarefas dependentes com mais de 15 exibições no ClickUp

Ferramentas e integrações úteis: Quem disse que você precisa de ferramentas separadas para gerenciar todo o ciclo de vida do produto? Obtenha uma plataforma que faça tudo isso. Talvez ela inclua umEscritor de descrição de produtos com IA ou integrações de software de marketing para combinar a criação de produtos compromoção de produtos. Não se acomode; há muitas opções úteis para escolher

Os 8 melhores softwares de gerenciamento do ciclo de vida do produto para usar em 2024

Precisa encontrar a melhor ferramenta de PLM? Não passe horas procurando na Internet por um fornecedor de boa reputação; nós fizemos a pesquisa para você, amigo.

Confira esta lista para escolher o melhor software de gerenciamento do ciclo de vida do produto para sua empresa

As listas do ClickUp ajudam a organizar as versões de gerenciamento de produtos

Sem querer me gabar, mas ClickUp para gerenciamento de produtos é o canivete suíço dos PLMs. Se você sonhar, nós temos uma ferramenta, um modelo ou um recurso para isso.

Como uma solução de gerenciamento do ciclo de vida do produto, o ClickUp alinha o mapeamento do produto, a colaboração e as visualizações de sprint amigáveis ao Agile para realizar um trabalho melhor em menos tempo.

O ClickUp é diferente de qualquer outro PLM do mercado porque integra documentos, roteiros, metas, tarefas, quadros brancos e muito mais ao fluxo de trabalho do DevOps. Em vez de dizer à sua equipe para alternar entre uma dúzia de ferramentas para executar uma única tarefa, você pode manter tudo no ClickUp para economizar tempo e eliminar silos.

Com o Roadmapping, você coleta feedback e sprints, visualizando-os em um único roadmap de produto - e as cores bonitas também não prejudicam. Como todos os seus documentos e quadros brancos estão na mesma plataforma, você mantém seus roadmaps, sessões de brainstorming e designs de produtos em um só lugar para facilitar a colaboração

Todos os painéis e relatórios do ClickUp são totalmente personalizáveis, para que você possa ter o nível mais alto ou o mais granular que desejar. Adicione widgets para os principais indicadores de desempenho que mais lhe interessam, para que você nunca mais precise procurar informações importantes sobre o produto.

Melhores recursos do ClickUp:

Colaboração em tempo real com membros da equipe e outros departamentos com metas, documentos e quadros brancos em poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos

Mova automaticamente as tarefas entre os membros da equipe: Não há mais transferências manuais no processo de desenvolvimento

Modelos de estratégia de produto para o ciclo de vida de seu produto

UseIA do ClickUp para criar planos e documentação de produtos sólidos em apenas alguns minutos

Visualize rapidamente o status do seu produto e o desempenho da equipe com opainéis e relatórios personalizáveis para equipes de desenvolvimento de software ou de gerenciamento de testes

Limitações do ClickUp:

Alguns recursos do ClickUp estão disponíveis apenas para usuários premium

Alguns usuários dizem que o ClickUp tem tantos recursos que pode ser intimidador de usar no início

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente Empresarial: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente; US$ 19/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente; US$ 19/mês por usuário, pago mensalmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Jira

via Atlassian O Jira é principalmente uma ferramenta de desenvolvimento de software projetada para fluxos de trabalho ágeis mas também funciona para metodologias em cascata.

Se você é um desenvolvedor, esta é a solução de gerenciamento do ciclo de vida do produto para você. O Jira imita a aparência de equipes ágeis e scrums presenciais, por isso também é útil para equipes de software remotas.

No Jira, você cria personas de usuário e histórias, rastrear problemas e atribuir tarefas à sua equipe. A plataforma é superpersonalizável, portanto, fique à vontade para alterá-la conforme necessário para se adequar aos seus fluxos de trabalho e ao ciclo de vida de desenvolvimento de software específico.

Além disso, o Jira se integra a vários aplicativos de terceiros por meio do Atlassian Marketplace, portanto, as integrações estão a apenas um clique de distância.

Melhores recursos do Jira:

Recursos de automação sem código, como acionadores, economizam tempo

Obtenha dados visuais em tempo real sobre seus produtos

Gerencie tarefas ágeis em um quadro Kanban digital

Limitações do Jira:

O Jira foi projetado para equipes de desenvolvimento de software, portanto, se você não for uma equipe de software, provavelmente não faz sentido usar essa ferramenta

O Jira é complexo de usar e tem uma alta barreira de entrada para software de gerenciamento de projetos

Preços do Jira:

Gratuito

Padrão: US$ 7,75/usuário, até 35.000 usuários

US$ 7,75/usuário, até 35.000 usuários Premium: US$ 15,25/usuário

US$ 15,25/usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Jira:

G2: 4,3/5 (mais de 5.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

3. Oracle Agile PLM (inglês)

via Oráculo Você é uma empresa Oracle? Se for, experimente o software de gerenciamento de ciclo de vida de produtos Agile da Oracle.

Esse é um PLM em nuvem, portanto, sua equipe pode acessá-lo de praticamente qualquer lugar. Ele faz mais sentido para as equipes que dependem de uma série de informações relacionadas a produtos - como dados em tempo real ou relatórios de bugs - para padronizar e estruturar dados.

A Oracle é mais popular entre as empresas porque organiza uma grande quantidade de dados complexos sem comprometer o desempenho. Use essa plataforma para centralizar o gerenciamento de documentos de produtos, análises de causa raiz e desenvolvimento de produtos em toda a empresa.

Melhores recursos do Oracle Agile PLM:

O Oracle PLM se integra bem a outras soluções da Oracle, portanto, se você já estiver usando a Oracle, essa é uma opção obrigatória

Reduzir os riscos de introdução de novos produtos criandodocumentos de requisitos de produtos para todas as linhas de produtos

Imponha a conformidade regulatória em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software adicionando seus padrões ao Oracle

Limitações do Oracle Agile PLM:

A Oracle tem muitos recursos, por isso é difícil de usar para iniciantes

Não há uma versão gratuita ou freemium para suas ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Oracle Agile PLM:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Oracle Agile PLM:

G2: 4,0/5 (mais de 60 avaliações)

4,0/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4. New Relic

via New Relic A New Relic é uma solução de gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos (ALM) projetada para engenharia de software e processos de fabricação. Essa ferramenta de ALM é especializada na simplificação de dados de telemetria, que são informações extraídas de dispositivos habilitados para a Internet das Coisas (IoT).

A New Relic é mais adequada para a fabricação de peças aeroespaciais ou automotivas, mas as equipes de desenvolvimento de software se beneficiam de seus recursos robustos. Ele pode gerenciar o desenvolvimento de aplicativos, eliminar erros e otimizar a experiência do usuário.

Também gostamos de seus recursos de segurança integrados de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo, que são perfeitos para empresas de missão crítica que não podem sofrer uma violação cibernética. 👀

Melhores recursos do New Relic:

A New Relic oferece um nível gratuito com recursos generosos, para que você possa experimentar antes de comprar

O gerenciamento de versões e o controle de versões fornecem mais contexto sobre cada produto

A New Relic tem mais de 600 integrações

O New Relic Grok é um assistente de observabilidade de IA que simplifica os dados de telemetria com processamento de linguagem natural, como o ChatGPT

Limitações da New Relic:

A New Relic é uma boa opção apenas para equipes altamente técnicas e campos com um processo de desenvolvimento rigoroso

Alguns usuários dizem que a plataforma apresenta atrasos e problemas de acesso

Outros dizem que os custos de licenciamento são muito altos

Preços da New Relic:

Padrão: Gratuito para um usuário de plataforma completa; US$ 99/mês por usuário adicional, até cinco usuários

Gratuito para um usuário de plataforma completa; US$ 99/mês por usuário adicional, até cinco usuários Pro: US$ 349/mês por usuário de plataforma completa, cobrado anualmente

US$ 349/mês por usuário de plataforma completa, cobrado anualmente Enterprise: US$ 549/mês por usuário de plataforma completa, cobrado anualmente

Classificações e resenhas da New Relic:

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

5. Quadro de produtos

via Painel de produtos O Productboard é um tipo exclusivo de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto porque dá voz ao cliente em todos os estágios do ciclo de vida do produto. A maioria das empresas usa um plataforma de feedback do cliente para fazer isso, mas o Productboard combina o feedback com tarefas e prioridades.

O Productboard alinha as equipes - mesmo em departamentos diferentes - com um único roteiro e práticas de trabalho padronizadas.

Com o Productboard, você cria produtos em conjunto com seus clientes. Se um cliente solicitar um determinado recurso, o software pondera a importância da solicitação do recurso juntamente com o nível de importância do cliente (como a receita recorrente anual, o tamanho etc.) para ajudá-lo a priorizar novos recursos e correções.

Melhores recursos do Productboard:

O Productboard oferece uma avaliação gratuita

O Productboard usa classificação baseada em dados para priorizar automaticamente itens importantes: Chega de adivinhação

A IA do Productboard analisa rapidamente o feedback para otimizar o feedback do produto e facilitar os esforços de gerenciamento de testes

Limitações do Productboard:

O Productboard não inclui gerenciamento de tarefas. Também faltam integrações de terceiros para o gerenciamento do ciclo de vida dos aplicativos

Alguns usuários dizem que a plataforma carece de personalização e flexibilidade

Preços do Productboard:

Essentials: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: US$ 80/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 80/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Productboard:

G2: 4,3/5 (mais de 220 avaliações)

4,3/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

6. PTC Windchill

via PTC O Windchill PLM da PTC é útil para uma série de casos de uso, mas ele realmente se destaca no espaço do produto físico. Esse software é para equipes multifuncionais que trabalham remotamente ou em diferentes centros de fabricação em todo o mundo.

O Windchill pode ser tão técnico ou tão simples quanto você desejar. Seus pacotes para não especialistas simplificam o conteúdo do PLM para tornar a tecnologia mais acessível a todas as equipes no processo de desenvolvimento.

O Windchill pode ser instalado no local ou na nuvem. Ele também se integra ao gerenciamento de recursos empresariais

ERP

para reunir todos os dados de seus produtos em um só lugar.

Os melhores recursos do PTC Windchill:

O Windchill oferece add-ons para tornar a plataforma mais relevante para sua função, setor ou tarefas

Visualize dados de produtos em 2D, 3D e até mesmo em realidade aumentada

Conduzir o gerenciamento de dados de produtos e a visualização dinâmica em tempo real

Limitações do PTC Windchill:

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada para alguns projetos de software

O Windchill pode ser muito caro para uma equipe de desenvolvimento de pequenas empresas

Preços do PTC Windchill:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do PTC Windchill:

G2: 4,0/5 (mais de 80 avaliações)

4,0/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

7. Corrente ascendente

via Autodesk O Upchain é um produto da Autodesk que conecta pessoas, dados e processos de negócios em uma única plataforma. Ele se apresenta como uma única fonte de verdade para todos os dados de produtos, o que não é pouca coisa. 🌻

Gostamos do processo modular de arrastar e soltar e do construtor de fluxo de trabalho da Upchain. Não há necessidade de codificar nada: basta visualizar o ciclo de vida do produto com alguns cliques e pronto.

O Upchain também vem com várias versões diferentes e oferece soluções para equipes empresariais, engenheiros de projeto e até mesmo equipes que não são de engenharia e que precisam de algo menos técnico.

Melhores recursos do Upchain:

O Upchain permite integrações de CAD (computer-aided design), conectividade de interface de programação de aplicativos e integrações com ERP (enterprise resource planning) e dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente

O Upchain vem com uma versão móvel para acesso em qualquer lugar

Dê a todos em sua organização acesso a arquivos CAD, mesmo que não tenham uma licença de CAD

Limitações do Upchain:

Oferece apenas um aplicativo baseado na Web

O Upchain tem algumas limitações no processamentodocumentos técnicos de produtos Preços da Upchain:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Upchain:

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

8. Siemens Teamcenter

via Siemens O Siemens Teamcenter abrange todas as etapas do gerenciamento do ciclo de vida, desde os requisitos até o projeto e a visualização e a conectividade.

Esse é um PLM avançado que vem com funcionalidades interessantes, como gêmeos digitais. Nem toda empresa precisará disso, mas é ótimo se você quiser simular protótipos físicos de forma barata em um ambiente digital. Usados com sabedoria, os gêmeos digitais aceleram significativamente a fase de projeto.

O Teamcenter está disponível no local, na nuvem ou até mesmo como uma solução de software como serviço (SaaS). Ele se apresenta como uma solução tanto para pequenas empresas quanto para empresas, embora provavelmente seja mais adequado para grandes empresas devido à sua integração com outras tecnologias da Siemens.

Melhores recursos do Siemens Teamcenter:

A Siemens oferece componentes complementares para desenvolvimento de software 3D, CAD e software de previsão de desempenho

Gerencie os custos do produto a partir do PLM

Obtenha análises de PLM em tempo real para manter sua equipe no caminho certo

Limitações do Siemens Teamcenter:

Alguns usuários relatam problemas com a implantação e a usabilidade

O Teamcenter não oferece uma opção gratuita ou freemium

Preços do Siemens Teamcenter:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Siemens Teamcenter:

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

4,3/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Abandone as planilhas: Use o ClickUp para PLM

Seus clientes exigem produtos mais rápidos e inovadores. Como os processos de gerenciamento estão se tornando mais complexos a cada dia, é hora de dar à sua equipe o presente de uma solução sólida de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto.

Milhares de empresas confiam no ClickUp para escrever descrições de produtos com IA, compartilhar documentação de produtos e visualizar fluxos de trabalho ágeis no mesmo painel.

Mas sabemos que ver para crer. Registre-se em uma conta ClickUp agora para impulsionar sua equipe - é grátis para sempre, sem necessidade de cartão de crédito. ✨