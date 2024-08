10 melhores ferramentas de feedback do cliente para melhorar a satisfação do cliente em 2024

Responder ao feedback aumenta a satisfação e fideliza o cliente. Mas antes de responder ao feedback, você deve coletá-lo.

As ferramentas de feedback do cliente entraram na pilha de tecnologia de muitas organizações bem-sucedidas e estratégias de gerenciamento de relacionamento com o cliente . Essas ferramentas vêm em várias formas, como software de pesquisa on-line com modelos de pesquisa pré-criados e widgets de feedback do usuário.

Se você deseja se aprofundar no comportamento do usuário, medir sua pontuação de promotor líquido ou melhorar a experiência do cliente, há um produto que atende às suas necessidades. Este guia abordará as melhores ferramentas de feedback do cliente disponíveis e detalhará o que as torna únicas. 🛠️

O que são ferramentas de feedback do cliente?

As ferramentas de feedback do cliente são produtos de software que ajudam as empresas a coletar o feedback dos usuários de seus produtos ou serviços para entender e aprimorar a experiência do cliente. As empresas podem coletar dados por meio de fóruns de feedback, avaliações on-line e pesquisas pop-up, dependendo do software.

As organizações podem, então, criar um ciclo de feedback, o que lhes permite ser proativas em relação ao aumento da satisfação do cliente e fornecer feedback crítico às suas equipes internas por meio de modelos de planos de melhoria de desempenho . Essas ferramentas incluem widgets de feedback que as marcas podem incorporar em seus sites e pesquisas em aplicativos móveis que capturam feedback em qualquer lugar.

O que você deve procurar nas ferramentas de feedback do cliente?

Ao procurar as melhores ferramentas de feedback do cliente, tenha em mente os seguintes pontos-chave:

Coleta de feedback multicanal: A ferramenta escolhida deve permitir a coleta de feedback de vários canais, inclusive aplicativos móveis, sites e interações pessoais

A ferramenta escolhida deve permitir a coleta de feedback de vários canais, inclusive aplicativos móveis, sites e interações pessoais Pesquisas personalizadas: A ferramenta ideal permitirá que você crie pesquisas adaptadas a perguntas específicas para obter insights ao longo da jornada do cliente

A ferramenta ideal permitirá que você crie pesquisas adaptadas a perguntas específicas para obter insights ao longo da jornada do cliente Análise avançada: Além de apenas coletar o feedback do cliente, a ferramenta deve ter recursos de análise de feedback para transformar dados brutos em feedback acionável, como aproveitamento do feedback do usuário para priorização de projetos *Interface amigável: Um software difícil de usar pode ser mais um obstáculo do que um recurso. A ferramenta ideal deve permitir que todos se familiarizem rapidamente e, de preferência, incluir recursos prontos para uso, comomodelos de formulários de feedback gratuitos para que você possa começar imediatamente

Além de apenas coletar o feedback do cliente, a ferramenta deve ter recursos de análise de feedback para transformar dados brutos em feedback acionável, como aproveitamento do feedback do usuário para priorização de projetos *Interface amigável: Um software difícil de usar pode ser mais um obstáculo do que um recurso. A ferramenta ideal deve permitir que todos se familiarizem rapidamente e, de preferência, incluir recursos prontos para uso, comomodelos de formulários de feedback gratuitos para que você possa começar imediatamente Feedback visual: Algumas das melhores ferramentas de feedback do cliente oferecem aos clientes mecanismos de feedback visual que lhes permitem destacar áreas específicas de um site ou produto

Algumas das melhores ferramentas de feedback do cliente oferecem aos clientes mecanismos de feedback visual que lhes permitem destacar áreas específicas de um site ou produto Fóruns de feedback: O ideal é que uma ferramenta tenha fóruns de feedback que permitam aos clientes discutir produtos, enviar solicitações e interagir diretamente com os membros da sua equipe

O ideal é que uma ferramenta tenha fóruns de feedback que permitam aos clientes discutir produtos, enviar solicitações e interagir diretamente com os membros da sua equipe Feedback instantâneo: As melhores ferramentas terão mecanismos de feedback instantâneo que lhe permitirão responder proativamente às reclamações ou sugestões dos clientes

As melhores ferramentas terão mecanismos de feedback instantâneo que lhe permitirão responder proativamente às reclamações ou sugestões dos clientes Recursos de integração: A plataforma de feedback do cliente deve se integrar perfeitamente com ferramentas e software de atendimento ao cliente canais de suporte ao cliente e outros elementos-chave de sua pilha de tecnologia

10 melhores ferramentas de feedback do cliente em 2024

Com tantas opções, obter a ferramenta certa de feedback do cliente pode fazer toda a diferença. A lista a seguir de ferramentas de feedback do cliente abrange uma variedade de casos de uso para ajudá-lo a iniciar sua pesquisa:

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um que oferece uma série de recursos que beneficiam outras tarefas, incluindo ferramentas de feedback do usuário. Por exemplo, Formulários do ClickUp procura facilitar a coleta de feedback, e há formulários personalizados que você pode usar para solicitar feedback do cliente e coletar informações específicas relevantes para um determinado produto. Há até mesmo o Modelo de formulário de feedback do ClickUp que mostra o que a plataforma pode fazer. Documentos do ClickUp é outra ferramenta de feedback do cliente que oferece um espaço colaborativo para criar e editar documentos. É uma ótima maneira de documentar ou coletar feedback dos usuários. Ela também fornece um repositório de documentos relacionados ao feedback e ajuda a alinhar e informar todos os membros da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Crie formulários personalizados para compartilhar com os usuários para obter feedback

Categorizar tipos de feedback usando campos personalizados

Discuta o feedback com os membros da equipe usando o recurso de comentários

Crie tarefas e designe membros da equipe para tratar do feedback

Crie e compartilhe perguntas frequentes ou sinalizações para o diretóriobase de conhecimento para responder a perguntas comuns

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme para alguns usuários, pois o ClickUp é uma plataforma completa que combina recursos encontrados em ferramentas de gerenciamento de projetos,software de sucesso do clientee muito mais

O aplicativo móvel carece de algumas funcionalidades

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Canny

Pode

Essa ferramenta de feedback do cliente ajuda as organizações a criar um ciclo dinâmico de feedback do cliente. Os usuários criam solicitações de recursos para fornecer feedback. Outros usuários votam nessas solicitações, o que ajuda a priorizar o que deve ser trabalhado.

Essa abordagem democrática fornece insights sobre as preferências dos clientes e os desenvolvimentos que os usuários mais valorizam. Um widget de feedback que se integra facilmente a aplicativos ou sites coleta o feedback dos clientes.

melhores recursos do #### Canny

Capture o feedback do produto em um só lugar

Analisar dados de feedback para informar decisões sobre produtos

Priorizar e planejar os recursos com base no feedback

Anunciar atualizações de produtos para envolver os clientes

Integrar o software com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações da Canny

Pode ser caro

Não possui capacidade de rotulagem branca

A importação de dados requer mais opções

Preço acessível

Grátis

Crescimento: $360/mês

Negócios: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Canny ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (44 avaliações)

3. Sobreviver

Sobreviver

O Survicate permite que você obtenha feedback dos clientes de forma eficaz por meio de vários meios, incluindo pesquisas direcionadas, widgets de feedback e ferramentas de feedback de sites. Ele permite que as organizações criem pesquisas de feedback de clientes que repercutam em seu público, aproveitando a análise de sentimentos para avaliar o humor e as opiniões dos entrevistados.

A ferramenta se integra sem esforço a plataformas populares de marketing e gerenciamento de relacionamento com o cliente, simplificando o processo de coleta de dados. A Survicate também oferece pesquisas de NPS, permitindo que você meça a fidelidade do cliente e identifique as áreas em que é possível aprimorar a experiência do cliente e promover relacionamentos de longo prazo.

Melhores recursos do Survicate

Realize pesquisas de feedback de clientes em vários canais

Acompanhe e analise as principais métricas de feedback do cliente

Crie pesquisas profissionais com mais de 400 modelos

Integre o software com suas outras ferramentas de terceiros

Use a segmentação avançada para melhorar as taxas de resposta

Limitações do Survicate

Backend ocasionalmente lento

Menos recursos em comparação com os concorrentes

Curva de aprendizado acentuada para alguns recursos

Preços de sobrevivência

Starter: US$ 53/mês

Business: $117/mês

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Survicate avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (29 avaliações)

4. Loop

Loop

Esse recém-chegado é uma ferramenta visual de feedback do cliente que permite que os usuários façam capturas de tela de um site ou aplicativo da Web e as anotem. O widget de feedback é incorporado aos sites, proporcionando fácil acesso aos clientes.

Esse posicionamento de destaque em seu site incentiva um ciclo de feedback, lembrando aos visitantes que a organização se preocupa com a satisfação do cliente. O ciclo de feedback serve como um poderoso impulsionador da análise do sentimento do cliente.

O Loop também oferece ferramentas para a criação de um fórum de usuários, no qual os clientes podem fornecer feedback direto e interagir com os membros da equipe e outros usuários.

Melhores recursos do Loop

O feedback visual do cliente se integra diretamente ao seu site

O fórum incorporável permite que os usuários votem no feedback

O sistema de classificação permite classificações de feedback em uma escala de 1 a 10, garantindo a qualidade do feedback

O feedback contínuo no aplicativo permite que os usuários façam capturas de tela e anotem seções específicas

Limitações do loop

Avaliações limitadas de clientes

Preços do loop

Grátis

Premium: US$ 39/mês

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Loop ratings and reviews

Não há avaliações disponíveis

5. Forma de digitação

Formulário de digitação

O Typeform é uma ferramenta de pesquisa com um design interativo e fácil de usar. Ele oferece vários modelos de pesquisa que permitem que você comece a coletar feedback rapidamente.

As empresas podem criar pesquisas ilimitadas para se aprofundar em todos os aspectos da experiência do cliente, incluindo pesquisas direcionadas que apontam segmentos específicos de clientes para uma análise mais detalhada da experiência do cliente. Isso pode ajudar a esclarecer os segmentos de clientes e garantir que os esforços de marketing atendam às suas preferências.

As organizações podem até mesmo empregar os recursos analíticos do Typeform para analisar o feedback do cliente e usá-lo para impulsionar o sucesso do cliente.

Melhores recursos do Typeform

Inclui formulários que têm como objetivo ser surpreendentemente diferentes

Apresenta uma pergunta de cada vez, fazendo com que o preenchimento do formulário seja fácil

Apresenta recursos visuais impressionantes para chamar a atenção dos usuários

Permite que você incorpore formulários em várias plataformas

Integra-se a mais de 120 outras ferramentas

Limitações do Typeform

Plano gratuito excessivamente restritivo, ao contrário de muitos dos planosmelhores alternativas ao Typeform* Desempenho defasado em formulários complexos

Estrutura de preços cara

Preços do Typeform

Gratuito

Básico: US$ 29/mês

Plus: US$ 59/mês

Business: US$ 99/mês

Avaliações e resenhas do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

6. Feefo

Feefo

O objetivo da Feefo é fornecer um meio autêntico de coletar feedback dos clientes, concentrando-se em avaliações on-line que seguem um rigoroso processo de verificação para garantir que o feedback seja válido e represente experiências reais dos clientes.

As ferramentas de análise disponíveis na Feefo ajudam a identificar quebras na satisfação do cliente e a apontar as áreas exatas que precisam de atenção. A transparência e a confiança que essas interações fomentam ajudam a criar a retenção de clientes, permitindo que as organizações forjem uma reputação de sucesso do cliente.

Melhores recursos da Feefo

A maior plataforma de avaliações de compradores verificados

Avaliações genuínas e verificadas

Experiências aprimoradas com produtos e clientes

Limitações da Feefo

Pode ser caro

Os relatórios podem ser complexos, especialmente se você estiver se integrando comsoftware de retenção de clientes Preços da Feefo

Essencial: US$ 119/mês

Aprimorado: US$ 299/mês

Avaliações e resenhas da Feefo

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4/5 (2 avaliações)

7. Hotjar

Hotjar

O Hotjar é mais do que um software de feedback do cliente: ele oferece uma solução completa de gerenciamento da experiência do cliente. Isso inclui um conjunto de ferramentas de teste de usuário que permite que as organizações obtenham percepções profundas e acionáveis dos clientes sobre o comportamento nos sites e forneçam feedback em tempo real sobre o site, que o Hotjar apresenta em uma visualização fácil de entender.

A coleta de dados vem do registro das entradas dos clientes nos sites e do feedback direto dos usuários. Você pode usar esses dados de fácil acesso para aumentar o valor da vida útil do cliente.

Melhores recursos do Hotjar

Use mapas de calor para avaliar quais partes do seu site recebem mais atenção

Registre sessões reais de usuários para identificar e resolver problemas

Colete feedback direto dos usuários à medida que eles experimentam seu site

Crie pesquisas para interagir diretamente com os usuários

Realizar entrevistas individuais com os clientes

Limitações do Hotjar

Plano gratuito limitado

Curva de aprendizado acentuada para recursos avançados

Limitações de armazenamento de dados

Preços do Hotjar

Gratuito

Observe Plus: US$ 32/mês

Observe Business: US$ 80/mês

Observe Scale: US$ 171/mês

Ask Plus: US$ 48/mês

Ask Business: US$ 64/mês

Ask Scale: $128/mês

Engage Plus: $280/mês

Engage Business: $440/mês

Engage Scale: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

8. Insights da Sprinklr

Insights da Sprinklr

O Sprinklr Insights é uma ferramenta robusta de feedback do cliente que gerencia e analisa completamente o feedback do cliente. Ela apresenta uma plataforma unificada para coletar feedback do cliente de vários pontos de contato, permitindo uma integração completa dos dados do cliente.

Além de sua ferramenta de feedback, a análise avançada da Sprinklr fornece insights acionáveis. Os aprimoramentos da inteligência artificial (IA) tornam o já valioso feedback ainda mais útil.

Melhores recursos do Sprinklr Insights

Plataforma unificada de experiência do cliente

Escuta com tecnologia de IA para obter insights mais profundos sobre o feedback

Interpretação em tempo real das vozes dos clientes

Limitações do Sprinklr Insights

Recursos limitados de engajamento

Opções de publicação que poderiam ser mais abrangentes

Falta de recursos relacionados ao suporte do LinkedIn

Preços do Sprinklr Insights

Entre em contato com o departamento de vendas para saber o preço

Avaliações e resenhas do Sprinklr Insights

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

9. Cérebro de usuário

Cérebro de usuário

O software de feedback do usuário Userbrain tem uma proposta de valor exclusiva. Seu grande banco de dados de voluntários fornece às organizações percepções reais dos usuários sobre seus produtos. Isso é perfeito para empresas que desejam realizar testes iniciais de experiência do cliente em novos produtos ou novos recursos para produtos existentes.

Como essa é uma maneira exclusiva de coletar feedback em comparação com outros itens desta lista, o Userbrain combina perfeitamente com muitas outras ferramentas de feedback do cliente.

Melhores recursos do Userbrain

Crie testes de usuário em minutos

Acesse um vasto grupo de testadores

Obtenha insights de vídeos de interação com o usuário em tempo real

Melhore a resposta ao feedback com recursos de colaboração

Limitações do Userbrain

A interface móvel precisa ser melhorada

Os recursos do software têm algumas limitações em comparação com os concorrentes

O feedback dos testadores nem sempre é perspicaz

Preços do Userbrain

Starter: US$ 99/mês

Pro: $299/mês

Agência: US$ 799/mês

Pagamento conforme o uso: uS$ 39 por testador

Avaliações e resenhas do Userbrain

G2: 5/5 (cinco avaliações)

Capterra: 4,3/5 (86 avaliações)

10. SurveyMonkey

SurveyMonkey

Um dos maiores nomes entre as ferramentas de feedback, a SurveyMonkey oferece uma plataforma para elaborar e distribuir pesquisas personalizadas. Embora existam muitas ferramentas de Alternativas ao SurveyMonkey o SurveyMonkey continua sendo uma das melhores ferramentas de feedback do cliente no mercado.

Ele fornece uma série de modelos e opções de personalização para ajudar as organizações a coletar feedback dos clientes de forma eficaz. É possível incorporar o widget de questionário em sites para facilitar a captura do feedback do usuário e usar a pontuação do promotor líquido para avaliar a fidelidade e a satisfação do cliente.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Lida com uma ampla gama de casos de uso

Integra-se a mais de 100 aplicativos

Permite que você crie e personalize formulários facilmente

Ajuda a criar pesquisas melhores com IA incorporada

Limitações da SurveyMonkey

Plano gratuito limitado

Os limites de resposta são baixos

Curva de aprendizado para recursos avançados

Preços da SurveyMonkey

Individual: $39/mês

Equipe: US$ 25/mês por usuário

Premier: US$ 75/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 18 mil avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 9.500 avaliações)

Experimente uma ótima ferramenta de feedback do cliente, como o ClickUp

Já vimos várias ferramentas excelentes de feedback do cliente. Muitas delas têm finalidades exclusivas, e faz sentido combinar as que mais chamam sua atenção.

Para uma solução robusta, o ClickUp vai além das ferramentas de feedback do cliente, fornecendo um sistema completo de suporte ao cliente. Registre-se hoje mesmo e obtenha feedback dos usuários, crie bases de conhecimento e gerencie projetos relacionados a feedback, tudo em um só lugar com o ClickUp. ✨