As 10 principais ferramentas de software de PLM para gerenciamento do ciclo de vida do produto em 2024

Todo produto começa com uma ideia, passa por ciclos iterativos de design, desenvolvimento, feedback e atualizações e, por fim, é substituído por algo melhor.

Os gerentes de produto e os desenvolvedores de software conhecem isso como o ciclo de vida do produto.✨

À medida que os produtos se tornam cada vez mais complexos e intrincados, os dados e a documentação que eles geram estão crescendo proporcionalmente. O software de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) é uma solução que gerencia um produto do berço ao túmulo e, ao mesmo tempo, apresenta (e preserva) informações importantes e insights críticos em tempo real.

Neste artigo, exploraremos 10 dos principais Software de PLM soluções para sua equipe.

O que é software de PLM?

PLM ou Produto software de gerenciamento do ciclo de vida são ferramentas baseadas na nuvem que ajudam a o desenvolvimento de produtos as equipes documentam e gerenciam as informações de um produto de software em todas as etapas de seu desenvolvimento.

O software PLM gerencia os processos de documentação e desenvolvimento do ciclo de vida de um produto para que os projetistas, engenheiros, colaboradores não técnicos e outras partes interessadas importantes fiquem na mesma página.

Com um sistema PLM equipes de produtos podem criar um fluxo de trabalho padronizado e aprimorar a colaboração por meio da consolidação e do gerenciamento de dados essenciais para o ciclo de vida do produto. 💻

Com o software PLM certo, as equipes de produtos podem colaborar de forma segura e assíncrona, o que é especialmente útil para equipes de diferentes regiões geográficas. Além disso, com seu governança de dados e recursos de rastreabilidade, as equipes de produtos podem reduzir os custos a longo prazo e enviar produtos de alta qualidade.

Os PLMs capturam dados de projeto, registros de alterações, documentos, registros de colaboração e informações de garantia de qualidade, para que as equipes de produtos possam simplificar os fluxos de trabalho, minimizar erros e colaborar de forma eficiente.

Se você estiver criando um software, deverá obter um software de PLM logo no início da fase de planejamento. Isso ajudará a sua equipe a reduzir os riscos, registrar o progresso no SDLC e fazer alterações quando necessário.

O que você deve procurar em um software de PLM?

Muitas ferramentas de PLM estão disponíveis em várias faixas de preço, então como escolher a melhor?

Antes de escolher uma, você deve considerar suas necessidades atuais e as que poderão surgir no futuro. Tente obter uma solução flexível que tenha as ferramentas para atender às necessidades específicas da sua equipe

Aqui estão alguns aspectos a serem observados ao escolher um software de gerenciamento do ciclo de vida do produto:

Opções de integração: Escolher uma plataforma multifuncional que integre ferramentas de prototipagem e CAD é melhor para maximizar sua fluxo de trabalho de desenvolvimento de produtos . Integração com software de marketing, ERPs e ferramentas de gerenciamento de projetos também são ótimos recursos

Escolher uma plataforma multifuncional que integre ferramentas de prototipagem e CAD é melhor para maximizar sua fluxo de trabalho de desenvolvimento de produtos . Integração com software de marketing, ERPs e ferramentas de gerenciamento de projetos também são ótimos recursos Recursos de colaboração: O software PLM deve ajudar diferentes equipes a trabalharem juntas e visualizarem informações atualizadas. Portanto, procure recursos como edição em tempo real, comentários e atribuição de tarefas

O software PLM deve ajudar diferentes equipes a trabalharem juntas e visualizarem informações atualizadas. Portanto, procure recursos como edição em tempo real, comentários e atribuição de tarefas Interface amigável: O PLM será usado por toda a sua equipeequipe de desenvolvimento de produtos bem como por outras partes interessadas. Portanto, certifique-se de que a interface seja intuitiva e fácil de usar

O PLM será usado por toda a sua equipeequipe de desenvolvimento de produtos bem como por outras partes interessadas. Portanto, certifique-se de que a interface seja intuitiva e fácil de usar Flexível, mas escalável : O software deve acomodar as necessidades em evolução de seu portfólio de produtos. Recursos como recursos personalizados, integrações e automação serão de grande ajuda

: O software deve acomodar as necessidades em evolução de seu portfólio de produtos. Recursos como recursos personalizados, integrações e automação serão de grande ajuda Fortes recursos de gerenciamento de dados : Isso é fundamental para uma ferramenta de PLM. O software que você escolher deve ter um repositório centralizado para todas as informações relacionadas ao produto. Além disso, ele deve oferecer controle de versão, rastreamento de revisão, registros de bugs, etc.

: Isso é fundamental para uma ferramenta de PLM. O software que você escolher deve ter um repositório centralizado para todas as informações relacionadas ao produto. Além disso, ele deve oferecer controle de versão, rastreamento de revisão, registros de bugs, etc. Fluxos de trabalho e notificações automatizados: Procure recursos de automação que simplifiquem tarefas e fluxos de trabalho repetitivos, mantenham as equipes atualizadas e garantam a tomada rápida de decisões.

Procure recursos de automação que simplifiquem tarefas e fluxos de trabalho repetitivos, mantenham as equipes atualizadas e garantam a tomada rápida de decisões. Análise e relatórios: Os recursos de análise e relatórios do PLM permitirão que você avalie o progresso, remova gargalos e tome decisões baseadas em dados

Os recursos de análise e relatórios do PLM permitirão que você avalie o progresso, remova gargalos e tome decisões baseadas em dados Atualizações e suporte: É provável que você use o PLM escolhido enquanto seu produto existir. Portanto, atualizações regulares do software e uma equipe de suporte ágil devem estar na sua lista de desejos

Os 10 melhores softwares de PLM para usar em 2024

Você não precisa examinar centenas de ferramentas de PLM para encontrar uma que funcione melhor para você. Escolha uma entre as 10 que listamos. 😃

1. ClickUp

Configure seus fluxos de trabalho de PLM na plataforma ClickUp

O ClickUp equipa as equipes de produtos com poderosos ferramentas de gerenciamento de produtos. Com ela, você pode criar roteiros de produtos, automatizar fluxos de trabalho, colaborar com equipes remotas em tempo real, comunicar feedback e receber atualizações por meio de notificações automatizadas. Você também pode compartilhar atualizações com a liderança e publicar notas de versão.

Além disso, você pode acompanhar o progresso do trabalho com Tarefas do ClickUp , crie a documentação do processo com Documentos do ClickUp e compartilhá-los com vários usuários, além de gerenciar todo o ciclo de vida do produto com eficiência.

Além disso, você pode fazer um brainstorming de ideias de produtos com sua equipe usando Quadros brancos no ClickUp crie e acompanhe as metas da equipe com Metas do ClickUp e analise todos os seus dados usando Dashboards interativos do ClickUp .

Em vez de fazer malabarismos com um zilhão de aplicativos, você pode ter uma única plataforma que pode cuidar de grande parte das tarefas do ciclo de vida do produto. 🕺

Os roteiros de produtos no ClickUp melhoram o trabalho em equipe

Você também pode personalizar o ClickUp de acordo com suas necessidades de gerenciamento de produtos com ClickApps que, por fim, ajuda você a alcançar seu kPIs de gerenciamento de produtos.

Melhores recursos do ClickUp

Economize tempo usandoOs modelos gratuitos de gerenciamento de produtos do ClickUp para desenvolver roteiros de produtos

Colabore em tempo real com colegas usando Docs, quadros brancos e outras ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Estabeleça umprocesso padronizado para executar sprints de desenvolvimento e teste de produtos

Fique por dentro dos resultados comlembretes e personalizáveisnotificação configurações

Faça mais e mais rápido com ferramentas avançadas orientadas por genAI, comoIA do ClickUp Limitações do ClickUp

Alguns usuários disseram que o ClickUp tem uma curva de aprendizado acentuada

Novos usuários podem ter dificuldade para navegar na interface do usuário

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificação e avaliação de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Arena PLM & QMS

via Arena O Arena é uma ferramenta de PLM baseada em nuvem, útil para várias funções, por exemplo, desenvolvimento de produtos, controle de registros de produtos, gerenciamento de qualidade, treinamento e conformidade normativa.

O Arena reúne informações de produtos, pessoas e processos em uma única plataforma nativa da nuvem e, assim, acelera o desenvolvimento de produtos.

Os melhores recursos do Arena

Proteja seus dados com um software PLM baseado na nuvem e fácil de implantar

Proteja seus recursos e IPs com acesso baseado em funções

Economize gastos ao longo do tempo com um custo total de propriedade mais baixo

Limitações da Arena

Os usuários relataram dificuldades ao navegar e alterar projetos

Alguns clientes consideraram o suporte inadequado

Preços da Arena

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões de clientes da Arena

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

3. Propulsão

via Propulsão A Propel oferece um PLM empresarial baseado em nuvem, QMS (Sistema de Gerenciamento de Qualidade), PIM (Gerenciamento de Informações sobre Produtos) e sistema de gerenciamento de fornecedores em uma única plataforma.

A Propel conecta as equipes de produtos com suas contrapartes comerciais ou de desenvolvimento de negócios em organizações globais.

Com essa abordagem colaborativa, todas as equipes relevantes ajudam a moldar o produto, criando assim uma excelente experiência para os clientes.

Melhores recursos do Propel

Colaboração fácil com gerenciamento de BOM (Bill of Materials), gerenciamento de fornecedores e análise em tempo real

Integração de software Microsoft e CAD para um sistema de gerenciamento eficiente

Limitações do Propel

A maioria das ferramentas exige treinamento intensivo

Difícil de configurar inicialmente

Preços do Propel

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes do Propel

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Odoo

via Odoo O Odoo é uma ferramenta de planejamento de recursos empresariais (ERP) de código aberto com vários software de gerenciamento de negócios soluções.

O Odoo PLM ajuda você a testar e iterar sistematicamente o produto em todo o seu ciclo de vida.

Ele mantém o controle das alterações em vários níveis de desenvolvimento do produto com discussões centralizadas de documentos em tempo real. Isso reduz o efeito provável dessas alterações no processo de fabricação do produto ou em sua lista de materiais.

Outro recurso interessante são as ordens de alteração de engenharia, que funcionam como um depósito central de informações para todos os associados ao produto.

Melhores recursos do Odoo

Alinhe todos os departamentos em um mesmo documento e acompanhe as alterações de forma eficiente em várias versões

Evite erros na produção em andamento com ordens de alteração de engenharia (ECOs)

Limitações do Odoo

Alguns usuários consideram o processo de configuração do Odoo um pouco complexo

O Odoo tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Odoo

Gratuito para sempre

Plano padrão: US$ 9,14 por mês por usuário

US$ 9,14 por mês por usuário Plano personalizado: $13,71 por mês por usuário

Avaliações e opiniões de clientes do Odoo

G2: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

4,1/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (780+ avaliações)

5. Siemens Teamcenter

via Siemens Teamcenter O software PLM baseado em nuvem Siemens Teamcenter fornece uma plataforma segura para planejar, desenvolver e entregar um produto.

Os membros da equipe em todo o mundo podem fazer parte de todo o processo de design, desenvolvimento e produção do produto e acompanhar o ciclo de vida do produto por meio de sua interface de usuário

Esse robusto sistema de PLM vem com alguns recursos excelentes, como gêmeos digitais, que podem melhorar significativamente a funcionalidade e o design do seu produto se usados adequadamente.

Melhores recursos do Siemens Teamcenter

Use os gêmeos digitais para conectar e otimizar os processos de design e visualização para resolver rapidamente os problemas

Realize a documentação do projeto com integração de CAD

Limitações do Siemens Teamcenter

As atualizações costumam ser caras

Alguns usuários relataram problemas de usabilidade

Preços do Siemens Teamcenter

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes da Siemens

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

6. Jira Align

via Alinhamento do Jira O Jira é um sistema ágil e poderoso de software de gerenciamento de projetos que ajuda você a visualizar, gerenciar e resolver problemas de desenvolvimento de produtos de forma proativa.

Ele tem vários recursos para ajudar no planejamento, no acompanhamento dos detalhes do produto e no gerenciamento da eficiência do produto.

Como a comunicação eficaz é crucial para o lançamento bem-sucedido de produtos, o Jira garante que todos os canais de comunicação sejam estabelecidos corretamente.

Os melhores recursos do Jira

Integre uma série de aplicativos úteis de terceiros por meio do Jira

Iniciar rapidamente um projeto oudesenvolvimento de projetos com modelos prontos

Execute as metodologias Scrum e Kanban simultaneamente durante todo o ciclo de vida do seu produto

Limitações do Jira

Os amplos recursos e a personalização do Jira podem ser um desafio para a configuração

Como foi criado especificamente para equipes de desenvolvimento de software, pode não ser tão eficaz para outros setores

Preços do Jira

**Gratuito

Padrão: US$ 8,15/usuário por mês

US$ 8,15/usuário por mês Premium: $16/usuário por mês

$16/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

7. Quadro de produtos

via Quadro de produtos Productboard é um software de gerenciamento de produtos que ajuda sua organização a fornecer produtos competentes, promovendo uma melhor colaboração e resolvendo bloqueios.

O feedback do cliente é integrado ao Productboard, para que você possa cocriar produtos junto com seus clientes. Dessa forma, vocês desenvolverão juntos produtos inovadores que se alinham à sua visão e à de seus clientes.

O Productboard ajuda a sua equipe de produtos a atender às necessidades do cliente. Você também pode usar esse software para aprimorar e priorizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de recursos.

O melhor recurso do Productboard

Acesse o feedback dos clientes e crie produtos que atendam às necessidades dos usuários

Priorizar recursos de acordo com sua urgência com a ajuda de um painel intuitivo

Limitações do Productboard

Não tem um aplicativo móvel para usuários beta e usuários finais

Difícil de integrar com outros sistemas

Preços do Productboard

Essenciais: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Pro: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas de clientes do Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

8. OpenBOM

via OpenBOM O OpenBOM é uma plataforma SaaS colaborativa que conecta fabricantes e suas redes de cadeia de suprimentos e gerencia dados de produtos.

O OpenBOM oferece a você uma maneira flexível e escalável de organizar os dados do produto. Use-o para gerenciar CAD, peças, documentos, listas de materiais, fornecedores, estoques e compras.

Os melhores recursos do Open BOM

Atualize projetos de qualquer sistema CAD

Use-o gratuitamente para projetos pessoais e não comerciais

Limitações do OpenBOM

Os usuários frequentemente reclamam de atrasos

Como é uma solução SaaS baseada em nuvem, não está disponível off-line

Preços do OpenBOM

Plano gratuito

Equipe: $78/usuário por mês

$78/usuário por mês Empresa: $108/usuário por mês

$108/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes do OpenBOM

G2: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

4,3/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Aras Innovator

via Aras O Aras Innovator é um software baseado na Web para gerenciar processos de desenvolvimento de produtos, processos de fabricação em vários locais e operações da cadeia de suprimentos.

Ele oferece várias soluções de engenharia, como PLM, PDM, BOM, gerenciamento de configuração, gerenciamento de mudanças, AVL/AML etc.

O Aras também tem ferramentas de gerenciamento de mudanças para notificar os clientes quando são feitos ajustes, o que garante a consistência em todo o ciclo de vida do produto.

As organizações podem baixar, modificar e usar a solução distribuída abertamente e sem custo.

Melhores recursos do Aras

Crie facilmente listas de materiais em vários níveis com o Aras Innovator

Integrar ambientes ALM existentes com etapas simples

Limitações do Aras

Os usuários acham os rótulos e termos confusos

O procedimento de personalização ainda não foi simplificado

Preços do Aras

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes do Aras

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. SAP PLM

via SAP O software SAP PLM pode ser um excelente companheiro para um processo de gerenciamento do ciclo de vida do produto sustentável e resistente a riscos.

Desde o estágio de brainstorming até o lançamento do produto, a solução SAP PLM fornece uma plataforma para analisar os processos de negócios e o feedback dos clientes, avaliar ideias e, em seguida, desenvolver o produto e fornecer o serviço de forma colaborativa.

O SAP PLM oferece suporte a todos os sistemas e processos relacionados a produtos, desde o início do ciclo de vida, com a ideação do produto, até a fabricação e o serviço.

Os melhores recursos do SAP PLM

Integração de outros produtos SAP para criar uma pilha completa de produtos de desenvolvimento de produtos

Avalie o custo do projeto com o estimador de custos embutido antes da implementação

Limitações do SAP PLM

Pode ser complexo para pequenas equipes de desenvolvimento de projetos

Geralmente requer um especialista em SAP para operar em seu potencial máximo

Recebeu uma classificação relativamente baixa em plataformas de classificação populares

Preços do SAP PLM

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões de clientes do SAP PLM

G2: 3,7/5 (mais de 60 avaliações)

3,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Escolhendo o melhor PLM para seu ciclo de vida de produto

As ferramentas de PLM não servem apenas para registrar dados relacionados a produtos e obter insights. Podem surgir desafios em qualquer ponto do ciclo de vida de um produto, e você precisa se munir das ferramentas certas para solucionar problemas.

A solução de PLM que você escolher, portanto, pode ser decisiva para o seu processo de desenvolvimento de produtos.

As 10 principais plataformas de PLM podem ajudá-lo a criar e comercializar produtos de maior qualidade, além de oferecer suporte durante todo o ciclo de vida do produto, desde a concepção inicial até o lançamento.

Independentemente de você estar criando um ou vários produtos, no setor de manufatura ou em outros setores, selecionar o software de PLM certo para suas necessidades específicas e crescimento futuro é fundamental. Ele pode ser a base para sua transformação digital e tornar o ciclo de vida de seu produto o mais eficiente possível.

O ClickUp é uma dessas ferramentas de PLM que traz o melhor dos dois mundos: uma pilha de PLM eficiente e uma plataforma que suporta colaboração estreita, comunicação aprimorada e gerenciamento de projetos eficiente. Dê ClickUp uma tentativa hoje!