Estratégias de desenvolvimento de projetos: Guia passo a passo

Todos nós sabemos que o gerenciamento de projetos é a arte e a ciência de executar um projeto sem problemas. Mas e o desenvolvimento de projetos? Embora não seja tão comentada, essa abordagem desempenha um papel crucial para ajudar os gerentes de projeto a realizar seu melhor trabalho.

Neste guia, refletiremos sobre o que é o desenvolvimento de projetos, o papel que ele desempenha e como é o processo. Também lhe daremos uma visão de como o ClickUp ajuda empresas reais a criar equipes e processos de projeto mais eficazes e quais modelos você pode usar para iniciar seu hábito de desenvolvimento de projetos. ⚒️

Vamos nos aprofundar no desenvolvimento de projetos.

O que é desenvolvimento de projetos?

O desenvolvimento de projetos é um termo abrangente dado ao processo de garantir que você tenha tudo pronto para que seu projeto seja bem-sucedido. Ele envolve o planejamento cronogramas do projeto investir em recursos e organizar o tempo dos membros da sua equipe.

O desenvolvimento do projeto também o ajuda a refletir sobre suas metas e ambições gerais, para que você possa planejar uma maneira de alcançá-las.

Você pode gerenciar projetos sem o desenvolvimento de projetos, mas o processo se torna muito mais difícil. Investir no desenvolvimento de projetos significa que você está organizado, pronto e planejado para o sucesso - em vez de deixar o gerenciamento de recursos e o planejamento orçamentário para o último minuto.

Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e simplifique a comunicação em tempo real para enviar projetos mais rapidamente com os quadros brancos ClickUp

O desenvolvimento de projetos é um processo útil para qualquer tipo de projeto. Projetos de desenvolvimento de software, projetos de construção, projetos de transporte e projetos de gerenciamento de mudanças todos se beneficiam da estrutura, orientação e estratégia que essa abordagem oferece. 🚚

Assim como o gerenciamento de projetos, o desenvolvimento de projetos ocorre durante todo o projeto, não apenas no início. Os gerentes de projeto inteligentes farão verificações regulares para garantir que seus recursos, tempo e orçamentos estejam sendo usados de forma eficaz.

Por que o desenvolvimento de projetos é importante?

Algumas equipes pulam a etapa de desenvolvimento do projeto, mas ela é uma parte essencial de qualquer processo de gerenciamento de projetos bem-sucedido. Essa preparação pré-projeto permite planejar de forma mais estratégica, garantir que você tenha os recursos certos e orientar sua equipe para o sucesso.

De acordo com um estudo da Instituto de Gerenciamento de Projetos de acordo com o estudo do Project Management Institute, as organizações que investem no desenvolvimento de projetos e em práticas comprovadas de gerenciamento de projetos desperdiçam 28 vezes menos dinheiro devido ao mau desempenho do projeto. Isso mostra o valor crítico e a eficácia do desenvolvimento de projetos para garantir o sucesso de um projeto.

Investir seu tempo no desenvolvimento de projetos também pode ajudá-lo:

Tomar suasescopo de trabalho e aborde-o de forma estratégica

Sinta-se preparado e informe sua equipe de projeto adequadamente

Defina um orçamento realista e supervisione as prioridades de gastos

Crie umcronograma do projeto que reflita seus objetivos e metas gerais do projeto

Determinar a metodologia correta de gerenciamento de projetos (comogerenciamento ágil de projetos ou cascata) e mantenha-se fiel a ela durante todo o projeto

Considere a garantia de qualidade egerenciamento de riscos desde o início

Acelerar a tomada de decisões, graças a planos e cronogramas predeterminados

Crie fluxos de trabalho e processos que o ajudem a atingir seu objetivo geral

Promova um melhor trabalho em equipe egerenciamento de equipes por meio de uma comunicação eficaz desde o início

As equipes que investem no desenvolvimento de projetos sabem como entregar no prazo, dentro do orçamento e de acordo com suas metas. Ter uma abordagem inteligente e estratégica para o planejamento de projetos e recursos pode ajudar a sua equipe de projeto a fazer o melhor trabalho possível. 🤩

5 etapas para criar um processo sólido de desenvolvimento de projetos

O desenvolvimento de projetos não é um processo em uma única etapa. É algo que acontece durante todo o ciclo de vida do projeto. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada fase de desenvolvimento do processo, para que você possa trabalhar para obter uma abordagem de projeto mais bem-sucedida.

Etapa 1: Início do projeto

A primeira etapa do processo é chamada (de forma útil) de iniciação. É aqui que você define claramente o seu objetivos do projeto e objetivos, para que você possa decidir como alcançá-los da maneira mais eficaz.

Reúna todos os planos e documentos relevantes que você já possui - como seu business case, estudo de viabilidade, projeto escopo de trabalho o escopo do trabalho, os resultados do projeto e um orçamento preliminar do projeto. Analise o que você sabe e use isso para ajudá-lo a definir o caminho a seguir.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Montar um plano de projeto ou esboço com base em suas metas e na pesquisa que você tem disponível. Isso pode mudar à medida que você avança para a próxima etapa do processo, mas ter um esboço aqui o ajuda a desenvolver um plano de projeto de forma mais estratégica.

Nesta etapa do processo, é uma ótima ideia criar um local dedicado ao seu projeto.

Crie um novo espaço no ClickUp e configure sua meta de projeto para que ela esteja sempre em destaque. A criação de uma casa digital o ajudará a se manter organizado durante todo o processo de desenvolvimento do projeto. ✅

Etapa 2: Planejamento do projeto

Depois de ter uma ideia das metas e do escopo do seu projeto, é hora de se aprofundar nos detalhes. Na próxima fase, pegue sua estratégia de alto nível e transforme-a em um plano de ação prático e alcançável.

Na fase de planejamento, o foco é garantir que você tenha os recursos certos disponíveis no momento certo. Os recursos podem abranger qualquer coisa, desde membros da equipe interna e contratados até materiais físicos e ferramentas digitais.

Supervisione facilmente as capacidades semanais dos membros da equipe com o Employee Gerenciamento de carga de trabalho Modelo do ClickUp

Ele também inclui o orçamento do projeto, que pode ser liberado em etapas à medida que o projeto atinge determinados marcos. Gerenciamento de projetos do ClickUp ajudam a gerenciar o processo de planejamento como um profissional. Adicione marcos e atribua tarefas ou valores monetários que correspondam às metas de seu projeto.

Obtenha um lembrete visual da carga de trabalho da sua equipe para que você possa atribuir recursos com base em priorização de projetos . Crie uma linha do tempo do projeto com base em seu esboço e plano e faça alterações ou reatribua tarefas facilmente quando necessário.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em sua linha do tempo de projeto personalizada com a visualização Timeline no ClickUp

Gerenciar todos esses recursos pode parecer um ato de malabarismo, e é por isso que os gerentes de projeto gastam tanto tempo nesse estágio do processo. A criação de um plano de desenvolvimento de projeto leva tempo, mas ferramentas como o ClickUp ajudam você a agilizar o processo e chegar mais rápido ao seu destino. ✨

Etapa 3: execução do projeto

Com seu plano de desenvolvimento de projeto pronto, é hora de começar a trabalhar em seu projeto. A execução do projeto o estágio de execução do projeto consiste em percorrer as tarefas e os estágios do seu plano até que o projeto seja concluído.

Se você estiver usando o ClickUp para atender às suas necessidades de gerenciamento de projetos, os membros da sua equipe terão tudo o que precisam para se preparar para o sucesso. Organize seus documentos, crie um wiki de projeto e construa um lar digital para seu projeto.

Designe membros da equipe e colaboradores para tarefas específicas e promova a autonomia e a propriedade. Colabore com quadros brancos, comentários e bate-papo em tempo real. Sinalize tarefas urgentes ou importantes, atualize status personalizados e marque as tarefas à medida que forem concluídas.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Visualize seu projeto de uma forma que funcione para você - seja uma tabela, um gráfico de Gantt, um quadro Kanban ou um calendário. Veja suas dependências, o progresso das tarefas e os bloqueios antes que se tornem um problema. Use o ClickUp para ajudá-lo a se manter organizado e confiante durante todo o processo do projeto. 🌻

Etapa 4: controle e monitoramento do projeto

A etapa de controle do projeto é uma parte crucial do processo de desenvolvimento do projeto. Nessa etapa, você fará uma verificação de garantia de qualidade do seu progresso até o momento. É uma oportunidade de avaliar o que está e o que não está funcionando e fazer alterações para ajudar no sucesso do seu projeto.

Quando você passa por monitoramento e controle de projetos em uma reunião com o gerente de projeto, considere como tem sido seu progresso até o momento. Analise todos os prazos não cumpridos, conflitos de programação, problemas orçamentários e desafios de gerenciamento de recursos. Identifique por que eles ocorreram e o que você pode fazer para evitar que ocorram novamente no futuro.

A garantia de qualidade sempre acontece após o término do projeto, mas também pode ocorrer em marcos definidos durante o andamento do projeto. A inclusão desses momentos de monitoramento em seu cronograma pode ajudá-lo a manter o controle do orçamento, dos recursos e da entrega, além de identificar os desafios antes que se tornem um grande problema.

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

Usar Marcos do ClickUp para ver seu progresso até o momento em relação a suas metas e objetivos. Acompanhe seu projeto e monitore as mudanças por meio de seu Painel de controle do ClickUp onde você pode ver e gerenciar recursos, orçamentos, tempo e progresso.

Juntos, os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp permitem que você tenha uma visão clara do que está acontecendo - tanto quando você deseja agendar uma verificação de garantia de qualidade quanto durante todo o ciclo de vida do projeto. 👀

Etapa 5: Encerramento do projeto

Depois que o projeto for concluído e o produto ou melhoria for lançado, é hora de sentar e avaliar o que aconteceu. A etapa de encerramento do projeto é uma parte essencial do projeto, pois dá à sua equipe a oportunidade de refletir sobre todo o processo, o que deu certo e o que pode ser melhorado na próxima vez.

Considere se você atingiu ou não seus objetivos ou kPIs de gerenciamento de projetos ou se você teve de mudar completamente de direção. Reflita sobre os obstáculos ou restrições de recursos e como você as superou.

Discuta o orçamento e os recursos e se você conseguiu gerenciá-los de forma eficaz. Considere o que ajudou a tornar o projeto um sucesso e como você pode causar um impacto ainda maior em projetos futuros.

Em vez de pensar em solicitações de avaliação do zero, preencha o modelo personalizável Relatório do projeto modelo por ClickUp

Depois de se reunir e discutir o projeto, prepare um relatório de conclusão do projeto para compartilhar com os membros da equipe e as principais partes interessadas. Descreva as metas, a estratégia, o progresso e os resultados finais do projeto.

Compartilhe fatos e números úteis e use o Modelo de relatório de projeto do ClickUp para ajudá-lo a traduzir seu conhecimento técnico em um relatório que seja visual, envolvente e fácil de ser entendido por qualquer pessoa. ✨

Como o ClickUp ajuda as equipes no desenvolvimento de projetos

O ClickUp é seu centro de produtividade definitivo. Nossa plataforma está repleta de recursos criados para ajudar os gerentes de projeto e suas equipes a planejar e executar projetos de forma mais produtiva. Isso certamente é verdade para a equipe de projeto da Lulu que usaram o ClickUp para promover sua missão de capacitar os criadores.

Anteriormente, a equipe da Lulu usava uma combinação de ferramentas e processos desajeitados que funcionavam, mas geravam várias ineficiências em toda a equipe. Eles recorreram ao ClickUp em busca de uma maneira melhor de simplificar os processos para lançamentos de produtos e materiais de marketing e criar uma fonte de verdade para toda a organização.

Agora, as equipes de desenvolvimento de software e marketing da Lulu podem idealizar, colaborar e trabalhar em tarefas que as ajudam a atingir suas metas - tudo em um só lugar. O processo de inovação e lançamento de produtos foi simplificado, resultando em maior eficiência e produtividade. ⚒️

Armazene e categorize de forma organizada metas semelhantes em Goal Folders no ClickUp

"O ClickUp nos ajuda a organizar nosso roteiro de produtos e recursos para que possamos apresentar facilmente novos recursos e funcionalidades aos clientes e verificar continuamente como estamos progredindo em direção às nossas metas", diz Nick Foster, Diretor de Gerenciamento de Produtos da Lulu. "No final do dia, nosso objetivo número um é criar produtos melhores para nossos clientes, e o ClickUp nos ajuda a fazer isso."

Investindo no ClickUp software de gerenciamento de projetos significava que a Lulu poderia eliminar tarefas que demandam muito tempo e economizar a valiosa energia dos membros da equipe para projetos maiores e melhores. Isso coloca todos na mesma página, unidos em seu objetivo de ajudar os criadores a fazer o que fazem de melhor. 🤩

Desenvolvimento de projetos: Suas perguntas respondidas

Não importa se você é gerente de projetos há anos ou se é novo na função, sempre há algo novo para aprender. Aqui estão algumas das perguntas mais frequentes sobre desenvolvimento de projetos.

Quais são os 5 estágios do ciclo de vida do projeto?

Os cinco estágios do ciclo de vida do projeto coincidem com os do processo de desenvolvimento do projeto. O Project Management Institute (PMI) propõe que o ciclo de vida do projeto seja composto de cinco estágios: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento.

Qual é a função de um gerente de desenvolvimento de projetos?

A função de um gerente de desenvolvimento de projetos é diferente da de um gerente de projetos. Em vez de ter a tarefa de supervisionar o progresso técnico de um projeto, a principal função de um gerente de desenvolvimento de projetos é planejar e coordenar os recursos e as atividades do projeto com base nas metas e nos objetivos.

O que faz um bom desenvolvedor de projetos?

Os bons desenvolvedores de projetos são naturalmente curiosos e excelentes solucionadores de problemas. Eles são hábeis em identificar possíveis desafios e descobrir um caminho a seguir. Os desenvolvedores de projetos também são ótimos com números - essa é uma habilidade essencial quando se está equilibrando e gerenciando orçamentos, recursos e prazos.

O que deve ser incluído em um plano de desenvolvimento de projeto?

O plano de desenvolvimento do seu projeto deve abranger todos os detalhes que ajudam a equipe do projeto a planejar e executar o seu objetivo. Isso inclui as metas e os objetivos do seu projeto, as principais datas e marcos, o escopo do projeto, os colaboradores, os principais participantes, o cronograma do projeto, os riscos, o orçamento e os recursos. O plano deve ser um guia abrangente que atue como uma fonte de verdade para toda a sua equipe de projeto.

Planeje seu caminho para o sucesso com o software de gerenciamento de projetos

As melhores equipes de projeto não dependem de suas habilidades de gerenciamento de projetos para se saírem bem. Elas investem no desenvolvimento do projeto e continuam a monitorar o progresso durante o cronograma do projeto.

Use essas estratégias e etapas de desenvolvimento de projetos para criar seus próprios fluxos de trabalho e processos que o ajudarão a atingir suas metas de projeto.

