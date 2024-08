15 melhores softwares de gerenciamento de riscos 2024 | Ferramentas de gerenciamento de riscos

Vamos começar com uma dica profissional - o software de gerenciamento de riscos é uma ferramenta indispensável no ambiente de negócios atual.

Ouça o que temos a dizer:

E se você soubesse o resultado de longo prazo de cada decisão antes de tomá-la? Ou se, toda vez que você lançasse um novo produto, já soubesse como os clientes o receberiam?

Esses cenários eliminam o risco natural envolvido na maioria dos negócios e no desenvolvimento de produtos e, para dizer a verdade, esses cenários também são praticamente impossíveis. De fato, 62% das organizações já enfrentaram um incidente de risco crítico nos últimos 3 anos. 😳🤯

No entanto, há um lado positivo em tudo isso: o risco é uma parte completamente normal de qualquer negócio. Além disso, há maneiras de se preparar e gerenciar os obstáculos que podem surgir em seu caminho com a ajuda de um software poderoso projetado para lidar com essa tarefa!

Enter: Software de gerenciamento de riscos. ✅

Felizmente, há várias ferramentas de gerenciamento de riscos para você escolher, mas nem todas são igualmente úteis.

Antes de confiar o futuro da sua empresa a um software de gerenciamento de riscos "qualquer", certifique-se de ter feito o trabalho de investir em um software personalizado para atender às necessidades da sua equipe. Mas não é preciso se preocupar com essa tarefa, pois é para isso que estamos aqui. 🙂💜

Continue lendo enquanto nos aprofundamos em tudo o que você precisa saber sobre software de gerenciamento de riscos - o que é, os recursos essenciais e 15 plataformas fortes para o trabalho.

O que é um software de gerenciamento de riscos?

O software de gerenciamento de riscos monitora muitos problemas potenciais que podem prejudicar os resultados financeiros da sua organização e propõe soluções para evitar a crise. Esses riscos nem sempre acabam com o emprego e podem variar em termos de gravidade, desde uma pequena queda nas vendas até violações de dados de segurança ou não conformidade com as normas.

Essas ferramentas podem parecer mais uma vontade do que uma necessidade quando se trata de despesas - você pode até achar que já tem essa área coberta com suas práticas regulares de equipe e sistemas de análise.

Mas, na verdade, investir em um software de gerenciamento de riscos é uma das maneiras mais recomendadas de reduzir os custos de toda a empresa .

Pense nisso: se ela ajudar a prever ou evitar até mesmo a menor queda nas vendas, então sua plataforma de gerenciamento de riscos cumpriu sua função. Assim como o seguro para sua casa, seu carro ou sua vida, essa ferramenta pode não ser usada todos os dias, mas você ficará muito feliz por ela estar disponível quando precisar.

Então, como o software de gerenciamento de riscos de fato faz tudo isso? Não precisa procurar mais. ⬇️

Critérios para o software de gerenciamento de riscos

Nem todas as ferramentas de gerenciamento de riscos são iguais. Ou pior - algumas soluções prometem ouro, mas entregam poeira. 😔

Como você pode saber qual software excederá suas expectativas? Primeiro, considere estes fatores:

Necessidades organizacionais

Seus requisitos exclusivos determinarão, em última análise, qual ferramenta será útil para você.

Você está procurando evitar que as finanças escapem pelas frestas? Nesse caso, não faz sentido optar por uma ferramenta especializada em riscos relacionados à conformidade, como HIPAA. Considere os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e metas da empresa em que deseja se concentrar e, a partir daí, refinar sua pesquisa de software de gerenciamento de riscos. ✅

Contrato e orçamento

Uma notícia surpreendente: você não precisa roubar um banco para obter uma ferramenta sofisticada de gerenciamento de riscos!

Há opções suficientes para empresas e orçamentos de qualquer tamanho, mas nem todas as ferramentas atenderão a cada equipe da mesma forma. Se estiver lidando com uma grande empresa, seu orçamento e objetivo em relação ao software de gerenciamento de riscos serão, naturalmente, muito diferentes dos de uma pequena agência ou de um empresário individual.

Integração com aplicativos existentes

Certifique-se de que sua solução se adapta à pilha de tecnologia existente. Você pode achar que encontrou o software de gerenciamento de riscos dos seus sonhos, mas se ele não estiver alinhado com as ferramentas nas quais você já investiu, isso pode ser um problema decisivo. 😕

De módulos a recursos e plug-ins, certifique-se de que seu possível novo software se integre aos seus firewalls, à detecção e resposta de endpoints e à análise de comportamento do usuário. Você não quer lacunas de segurança ou revisões dispendiosas de ferramentas.

15 soluções de software de gerenciamento de riscos para sua equipe de gerenciamento de riscos

Para ajudá-lo a fazer a escolha mais inteligente em sua busca pelo melhor software de gerenciamento de riscos, confira abaixo nossas 15 principais opções:

1.

ClickUp

Monitore as atualizações do projeto, gerencie os riscos e trabalhe com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Considere o ClickUp como seu balcão único para tudo e qualquer coisa relacionada à produtividade. Com centenas de recursos totalmente transparentes, personalizáveis e recursos funcionais o ClickUp fornece a plataforma definitiva para equipes de qualquer tamanho monitorarem atualizações de projetos, gerenciarem riscos e trabalharem juntas - tudo em um só lugar.

A experiência rica em recursos do ClickUp facilita o gerenciamento do trabalho e beneficia equipes de todos os setores. Desde o brainstorming em Quadros brancos digitais do ClickUp para criar wikis detalhados em seu documentos colaborativos se você não tiver um software de gerenciamento de riscos, seu ClickUp Workspace oferece muito mais do que o software de gerenciamento de riscos comum com o qual você está acostumado. Comentários atribuídos ao ClickUp , bate-papo no aplicativo o recurso de automação, as automações e os relatórios em tempo real ajudam você a se manter organizado e informado, evitando o excesso de agendamento e atenuando os fatores de risco que podem estar assombrando a sua organização. Veja como. ⬇️

Nossos recursos favoritos do ClickUp para gerenciamento de riscos

Como a combinação perfeita de risco, projeto e software de colaboração todos reunidos em um único pacote dinâmico, o ClickUp ajuda você a a ficar por dentro dos riscos potenciais e a equipe tem um senso de responsabilidade e propriedade sobre suas tarefas.

Dashboards Dashboards no ClickUp fornecem uma visão geral de alto nível de todos os aspectos do status e do projeto do seu projeto em um local personalizável e informativo. Pense nele como o centro de controle da missão de qualquer projeto. 🛸

O poder está em suas mãos para criar seu Dashboard essencialmente do zero. Escolha quais informações você deseja ver e como visualizá-las em seu Dashboard a partir de mais de 50 widgets projetados para serem adaptados aos seus processos de trabalho. Alguns widgets úteis incluem tabelas, incorporação de aplicativos externos, acompanhamento das cargas de trabalho dos membros da equipe , roteiros gráficos personalizados e muito mais. 🤯

Se você deseja estar a par de todos os detalhes do projeto e de todos os riscos possíveis, comece com os Dashboards.

Controle de tempo nativo

Todos nós conhecemos - e secretamente adoramos - aquela sensação de se perder em uma tarefa. Quando você dá o melhor de si em uma coisa por tanto tempo que, quando se dá conta, já são 17 horas. 😳

Mas, sejamos realistas, isso também é uma grande assassino da produtividade .

A solução? Controle de tempo! Algo que o ClickUp tem como ciência. 💪🏼

Seja para definir estimativas de tempo, rastrear o tempo gasto em qualquer Tarefa do ClickUp registrando o tempo gasto em qualquer navegador da Web ou ficar por dentro de seu tempo faturável, Recursos de controle de tempo do ClickUp vão muito além do cronômetro básico.

Você pode até mesmo visualizar uma listagem combinada de todo o tempo gasto em suas tarefas e subtarefas para conhecer a fundo como você passa o dia. E se estiver se perguntando como o controle de tempo se relaciona com o risco, quase todos os KPIs começam aqui. Saiba como você e sua equipe estão gastando o tempo para poder delegar adequadamente tarefas importantes às pessoas certas.

Automatize tarefas repetitivas

Um dos principais benefícios do software de gerenciamento de riscos é conhecer os meandros de sua equipe, produto ou desempenho - sem microgerenciar ou adotar a temida energia de mãe helicóptero. 🚁

Esse tipo de software pode ajudá-lo a reduzir o tempo desnecessário gasto em tarefas repetitivas ou em trabalhos básicos do dia a dia, para que a equipe possa manter o foco no que é mais importante.

É nesse ponto que automações no ClickUp entram em ação. 🙂

Há mais de 100 maneiras de automatizar seu fluxo de trabalho no ClickUp para criar alterações em status de tarefas, responsáveis, prioridades, datas e muito mais. Além disso, mais de 50 ações acionam as automações exatas e personalizadas de que você precisa.

Basicamente, nada está fora dos limites quando se trata de automações no ClickUp - portanto, pense fora da caixa. 📦

Centenas de modelos personalizáveis

É isso mesmo! Centenas. 😍

O ClickUp criou um modelo para basicamente tudo o que tem a oferecer, incluindo modelos de gerenciamento de riscos . Portanto, embora esteja repleto de inúmeros recursos personalizáveis, o ClickUp oferece inúmeras maneiras - até mesmo além do suporte ao cliente - de ajudar a sua equipe a atingir as metas e reduzir os riscos da forma mais produtiva possível.

De Quadros Kanban para Quadros brancos , Documentos de ajuda como fazer, Mapas mentais , gráficos de Gantt dinâmicos e mais- Centro de modelos em constante crescimento do ClickUp oferece um modelo gratuito para usuários de qualquer nível.

Ainda não está vendo o modelo de que precisa? Ou você personalizou um modelo pré-criado que gostaria de usar novamente? Sem problemas, salve qualquer processo, tarefa ou visualização como modelo em seu espaço de trabalho com apenas alguns cliques. ✅

Preço do ClickUp

Mantenha-se produtivo e sem riscos durante todo o ano com os planos de preços do ClickUp:

Gratuito para sempre : Toneladas de recursos avançados de gerenciamento de riscos e projetos, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

: Toneladas de recursos avançados de gerenciamento de riscos e projetos, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Ilimitado (US$ 7/membro/mês): Painéis, armazenamento e integrações ilimitados, relatórios ágeis e muito mais

(US$ 7/membro/mês): Painéis, armazenamento e integrações ilimitados, relatórios ágeis e muito mais Business (US$ 12/membro/mês): Automação avançada e compartilhamento público, equipes ilimitadas, Google SSO, exportação personalizada

(US$ 12/membro/mês): Automação avançada e compartilhamento público, equipes ilimitadas, Google SSO, exportação personalizada Enterprise (entre em contato com o ClickUp para obter preços): gerente de sucesso dedicado, integração guiada, white labeling, API empresarial

Revisões do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 4.510 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.970 avaliações)

2. Risk Cloud

Gerenciamento de riscos e avaliações de conformidade em Nuvem de riscos A plataforma de gerenciamento de riscos Risk Cloud da LogicGate joga fora os fios de e-mails e planilhas para dar lugar a um sistema central e simplificado, no-code para todas as suas atividades de risco e conformidade.

O banco de dados gráfico aumenta a agilidade e a flexibilidade à medida que seus projetos evoluem. Você pode configurá-lo para resolver problemas de missão crítica, como gerenciamento de riscos de TI e de terceiros.

Nossos recursos favoráveis do Risk Cloud

mais de 30 aplicativos para casos de uso comuns de GRC

Integrações personalizadas

Profissionais do Risk Cloud

Estrutura abrangente de manutenção de registros e governança

Interface de usuário intuitiva

Considerações sobre o Risk Cloud

Funcionalidade limitada de geração de relatórios

Preço do Risk Cloud

Os detalhes do preço estão disponíveis mediante solicitação

Revisões do Risk Cloud

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

3. Fornecedor360

Gerenciamento de riscos de terceiros e fornecedores em Vendor360 O Vendor360 da CENTRL é uma plataforma de gerenciamento de riscos corporativos focada em ajudá-lo a gerenciar quaisquer fornecedores e riscos de terceiros. Ela vem com questionários predefinidos para analisar os fornecedores e garantir que cada um deles esteja em conformidade com as diretrizes regulamentares. Também oferece alguns recursos de automação para agilizar os processos para atribuição e aprovação de documentos!

Nossos recursos favoritos do Vendor360

Conectores integrados para troca de detalhes entre empresas

Início rápidomodelos de lista de fornecedores* Ferramentas de automação para aumentar a eficiência no tratamento de documentos

Prós do Vendor360

Essa é uma ferramenta útil para gerenciar todos os documentos e detalhes de terceiros

Categorização de fornecedores com base em níveis de risco e criticidade inerentes

Considerações do Vendor360

Integrações limitadas com os principais aplicativos de local de trabalho

Não há avaliações no G2 ou Capterra para saber o que os clientes reais pensam de sua experiência

Preços do Vendor360

Entre em contato com o Vendor360 para obter todas as informações sobre preços

Revisões do Vendor360

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Lendflow

Ferramentas de crédito incorporadas em Lendflow A Lendflow é uma plataforma de crédito que ajuda as empresas a incorporar e lançar produtos baseados em crédito. Seu objetivo é vincular os clientes ao capital mais rapidamente e lidar com parte do trabalho pesado envolvido no lançamento de seus produtos de crédito.

No que se refere ao gerenciamento de riscos - e com a ajuda de seu código de fácil utilização - o Lendflow ajuda você a gerenciar a conformidade, os fluxos de trabalho baseados em regras e as avaliações de riscos.

Nossos recursos favoritos do Lendflow

Widgets de aplicativos pré-criados

Alertas de termos e ofertas em tempo real para seus clientes

Segurança avançada de dados

Um componente de re-compartilhamento que pode ajudá-lo a ganhar uma comissão extra!

Prós do Lendflow

Interface de usuário personalizável para se adequar à voz de sua marca

Segurança em nível de banco

Diversas integrações de terceiros

Cons do Lendflow

Poucos guias e recursos on-line

Preços do Lendflow

Entre em contato com a Lendflow para obter todas as informações sobre preços

Revisões do Lendflow

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 avaliações)

5. Resolver

Análise de risco em Resolvedor O planejamento e a preparação estão entre os pontos fortes do Resolver.

Embora nenhum software de gerenciamento de riscos possa prever o futuro, o Resolver acredita que uma boa base de planejamento é necessária para todos os negócios.

O software se concentra na identificação precoce de riscos e no planejamento antes do início de um projeto, avaliando as necessidades e os objetivos regulatórios para identificar possíveis problemas futuros.

Nossos recursos favoritos do Resolver

Trilhas de auditoria ágeis e baseadas em riscos

Relatórios de incidentes para capacitar os membros da equipe a se manifestarem

Ações corretivas e preventivas (CAPA) para salvar o barco o mais cedo possível

Prós do resolvedor

Suporte ao cliente responsivo

Vários membros podem trabalhar em um arquivo simultaneamente

Fácil criação de relatórios

Cons do Resolver

A configuração "faça você mesmo" pode ser desafiadora e pode exigir ajuda da equipe de suporte

Alguns usuários afirmam que a atualização pode ser prejudicial

Limita a transferência de arquivos para o software

Preços do Resolver

Entre em contato com o Resolver para obter todas as informações sobre preços

Revisões do Resolver

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

6. OneTrust

Relatórios de incidentes em OneTrust O OneTrust é uma solução que define a categoria e permite que as empresas consolidem a confiança mútua e promovam a conformidade com as práticas recomendadas. O software centraliza fluxos de trabalho ágeis em riscos de terceiros, governança de dados, privacidade, ética e conformidade.

Nossos recursos favoritos do OneTrust

Integrações para coleta de dados simplificada

Relatórios em tempo real

Prós da OneTrust

Interface de usuário amigável

Ferramentas de medição e correção de riscos

Cons da OneTrust

Implementação complicada

Preços do OneTrust

Entre em contato com a OneTrust para obter todas as informações sobre preços

Revisões da OneTrust

G2: 4,3/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

7. Gerente de riscos de projetos

Via Gerente de riscos do projeto Embora o Project Risk Manager seja simplesmente uma solução de gerenciamento de riscos de projetos fácil de instalar, configurar e usar, a funcionalidade da interface do usuário ainda é profunda. A ferramenta emprega categorias de impacto predefinidas e descrições de classificação para priorizar melhor as possíveis ameaças.

Nossos recursos favoritos do Project Risk Manager

Várias cópias de instalação e um banco de dados seguro

Alertas automáticos de risco

Parâmetros personalizáveis

Prós do Project Risk Manager

Poderosos aplicativos de gerenciamento de riscos e recursos de análise

Agregação organizada de riscos para ação rápida

Cons do Project Risk Manager

Aplicativo somente para desktop

Pode ser caro comprar, licenciar e treinar membros

Definir os parâmetros corretos para a sua equipe pode ser um desafio

Preços do Project Risk Manager

Gratuito (até 5 membros): parâmetros personalizáveis, projetos e riscos ilimitados, classificação automática de riscos

(até 5 membros): parâmetros personalizáveis, projetos e riscos ilimitados, classificação automática de riscos Pro (US$ 19/mês de hospedagem + US$ 1 por membro/dia): Exportação de dados, hospedagem personalizada em nuvem ou servidor

Revisões do Project Risk Manager

G2: 5/5 (1 avaliação)

Capterra: 4,4/5 (5 avaliações)

8. LogicManager

Análise de contas em Gerenciador de lógica A tecnologia de taxonomia de ponta do LogicManager oferece cerca de 100 variações de pacotes para as necessidades da sua equipe. Essa plataforma se orgulha de aumentar o desempenho das empresas como uma ferramenta de gerenciamento de risco operacional.

Nossos recursos favoritos do LogicManager

Listas de afazeres para monitorar as tarefas de gerenciamento de riscos

Bibliotecas de riscos pré-construídas e configuráveis para aumentar a detecção de ameaças

Tecnologia de taxonomia para mostrar as dependências

Prós do LogicManager

Excelente suporte dos analistas de contas

Uma plataforma em um único local para dados precisos e acionáveis

As organizações podem evoluir com as atualizações do produto

Cons do LogicManager

As grandes organizações podem não se beneficiar tanto de seu conjunto de recursos

Os fluxos de trabalho integrados e os relatórios prontos para uso poderiam ser aprimorados

Preços do LogicManager

Entre em contato com o LogicManager para obter todas as informações sobre preços

Revisões do LogicManager

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

9. nTask

Gerenciando os riscos envolvidos em seus projetos em nTarefa Você está cansado de softwares de gerenciamento de riscos complexos e desajeitados?

o nTask é fácil de usar e apresenta tons agradavelmente neutros em seu painel intuitivo. Esse software de gerenciamento de riscos de segurança permite priorizar problemas, avaliar riscos potenciais e delegá-los a diferentes membros da equipe para monitoramento.

Nossos recursos favoritos do nTask

A matriz de risco personalizada para uma análise de risco adequada

Pesquisa e filtros para localizar ativos e tarefas

Categorização personalizada para um gerenciamento mais rápido

nTask pros

Os recursos de avaliação de riscos identificam possíveis problemas

Interface de usuário intuitiva

Controle de tempo e quadros Kanban

Acessível

contras do nTask

Integração limitada com aplicativos populares como o Zoom

Curva de aprendizado acentuada para se ajustar ao fluxo de trabalho e aos recursos

A criação de relatórios pode ser desafiadora

preço do nTask

o nTask oferece uma avaliação gratuita e vários planos pagos, dependendo do número de usuários.

Premium (US$ 3/mês): Para equipes ou indivíduos que estão começando

(US$ 3/mês): Para equipes ou indivíduos que estão começando Business (US$ 8/mês): Para equipes que desejam criar projetos e planos como um profissional.

(US$ 8/mês): Para equipes que desejam criar projetos e planos como um profissional. Enterprise (Entre em contato com a nTask para obter preços): Para equipes que desejam segurança de nível empresarial, personalizações e recursos avançados

Revisões da nTask

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 90 avaliações)

10. CURA

Gerenciamento de governança, risco e conformidade CURA Algumas ameaças são previsíveis, outras são recorrentes e outras são sorrateiras. É por isso que as ferramentas de gerenciamento de riscos precisam rastrear os riscos contínuos e os que voltam a aparecer.

A CURA se esforça para fazer exatamente isso com suas soluções de monitoramento de riscos. O relatório de riscos do software identifica a probabilidade de impacto em setores que vão desde bancos até empresas de serviços públicos e telecomunicações.

Nossos recursos favoritos da CURA

Relatórios de risco configuráveis com painéis flexíveis

Recurso de objetivos para monitorar os riscos e o desempenho de cada membro da equipe

Relatórios visualmente interativos na forma de gráficos, tabelas e listas

CURA pros

Avaliação de vulnerabilidade em cada etapa de seu projeto

Suporta a exportação de relatórios como PDF, planilhas do Excel, documentos do Word e e-mail

Correção de riscos e auditoria interna baseada em riscos

CURA cons

A curva de aprendizado da interface do usuário é um pouco íngreme

Preços da CURA

Entre em contato com a CURA para obter todas as informações sobre preços

Revisões da CURA

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 avaliações)

11. TimeCamp

Controle o tempo para ficar à frente dos riscos potenciais com o TimeCamp O tempo está escapando por entre seus dedos? O TimeCamp é um aplicativo de cronômetro on-line com uma série de recursos integrados para avaliar riscos simples ou aparentemente benignos.

Nossos recursos favoritos do TimeCamp

Relatórios fáceis e perspicazes para medir a lucratividade do projeto e acompanhar o orçamento

Aprovações de planilhas de horas com um clique

Prós do TimeCamp

A classificação e o controle das despesas com vazamento são simples

Libere até 5 assentos

Considerações sobre a TimeCamp

Pode ser um pouco lento ao carregar o conteúdo

O aplicativo móvel poderia ter algumas melhorias

Preços do TimeCamp

Gratuito : Usuários, projetos e tarefas ilimitados, aplicativo móvel e para desktop

: Usuários, projetos e tarefas ilimitados, aplicativo móvel e para desktop Básico (US$ 6,3/usuário/mês): Relatórios personalizados, funções de gerenciamento, integrações ilimitadas, exportação de relatórios XLS

(US$ 6,3/usuário/mês): Relatórios personalizados, funções de gerenciamento, integrações ilimitadas, exportação de relatórios XLS Pro (US$ 9/usuário/mês): Funções de usuário personalizadas, faturamento, autenticação de dois fatores, capturas de tela

(US$ 9/usuário/mês): Funções de usuário personalizadas, faturamento, autenticação de dois fatores, capturas de tela Enterprise (Discuta o preço com a equipe de vendas): Treinamento personalizado, servidor auto-hospedado, implementação em nuvem privada

Revisões do TimeCamp

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

12. Rastreador A1

Via Youtube O A1 Tracker é um software de gerenciamento de riscos fácil de usar, com recursos como avaliações de ameaças e riscos, alertas, histórico de registros, auditorias de riscos, portal da Web, classificações de riscos e muito mais.

Nossos recursos favoritos do A1 Tracker

Automação do fluxo de trabalho na revisão e aprovação de dados

Notificações automáticas em tempo real

Opções de hospedagem baseada na Web, na nuvem e no local

Prós do A1 Tracker

Flexibilidade e personalizações de primeira classe

Relatórios detalhados

Permite adaptabilidade e migração perfeitas a partir de soluções existentes

Cons do A1 Tracker

Alguns usuários relataram desafios na criação de visualizações personalizadas

Preços do A1 Tracker

Entre em contato com a A1 Tracker para obter todas as informações sobre preços

Revisões da A1 Tracker

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

13. Qualys

Analisar riscos potenciais em Qualys O Qualys é outra ferramenta de gerenciamento de segurança e conformidade usada para identificar a exposição a riscos. Esse software abrangente pode detectar até mesmo as menores possibilidades de risco. Seu sistema dedicado funciona rastreando brechas em seus processos para que você possa resolver os problemas de forma proativa.

Nossos recursos favoritos do Qualys

Descoberta contínua para inventariar todos os seus ativos em um ecossistema global de TI híbrida

Uma poderosa ferramenta de pesquisa para localizar ativos

Etiquetagem personalizada de ativos para uma organização estelar

Profissionais da Qualys

Alguns recursos de personalização

Todos os aplicativos são acessados em uma única página

Fácil de usar

Contras de qualidade

A interface do usuário pode ser diferente devido à sua atualização independente

Processo de instalação complicado

Preços do Qualys

Entre em contato com a Qualys para obter todas as informações sobre preços.

Revisões do Qualys

G2: 4.2/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 3,6/5 (mais de 10 avaliações)

14. ServiceNow

Mapas de calor e gráficos para priorizar riscos em ServiceNowO ServiceNow é um software de gerenciamento de riscos corporativos que unifica seus processos em programas de Governança, Risco e Conformidade (GRC). O objetivo é obter um processo de gerenciamento de riscos centralizado e abrangente para manter relatórios precisos e priorização de riscos.

Nossos recursos favoritos do ServiceNow

Aplicativo de risco móvel para ficar por dentro das atividades de risco onde quer que você esteja

Principais indicadores de risco que identificam automaticamente os controles não conformes

Relatórios personalizados

Profissionais do ServiceNow

Uma solução completaregistro de riscos para o gerenciamento completo de detalhes vitais

Escalabilidade

Cons do ServiceNow

Pode ser um pouco defasado

Integrações limitadas

Preços do ServiceNow

Entre em contato com a ServiceNow para obter todas as informações sobre preços

Revisões do ServiceNow

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

15. Riskonnect

Insights de risco com tabelas, mapas e gráficos em Riskonnect O Riskonnect é uma ferramenta de nível empresarial que ajuda a sua organização a compreender, monitorar e controlar os riscos de forma holística para aumentar o valor para os acionistas. Ele categoriza risco como qualquer coisa que possa prejudicar sua reputação, competitividade e crescimento estratégico.

Nossos recursos favoritos do Riskonnect

Ferramenta de administração que integra sistemas, pessoas e sinistros

Auditoria interna para gerenciar procedimentos complexos

Avisos simples no módulo de relatório de acidentes

Prós do Riskonnect

Facilidade de uso

Recursos altamente configuráveis

Consolida dados de várias fontes

Cons do Riskonnect

Personalização limitada

Falta de vários recursos em seu aplicativo móvel

Preços do Riskonnect

Entre em contato com a Riskconnect para obter todas as informações sobre preços

Revisões do Riskonnect

G2: 4/5 (2 avaliações)

Capterra: N/A

Mitigue os riscos com o ClickUp - a melhor plataforma de gerenciamento de riscos para sua equipe

Embora existam inúmeras ferramentas que prometem relatórios em tempo real, controle de tempo e orçamento ou auditoria. No final das contas, sua empresa se beneficiará mais de uma plataforma que pode fazer tudo isso - sem interromper sua pilha de tecnologia atual ou adicionar outra janela ao seu navegador já lotado.

O ClickUp é a melhor solução dos dois mundos para o gerenciamento de riscos. Otimize seus processos de produtos e projetos e, ao mesmo tempo, identifique riscos a quilômetros de distância com centenas de recursos personalizáveis, incluindo painéis, metas, várias formas de bate-papo e muito mais.

Não custa absolutamente nada começar a reduzir os riscos em Plano gratuito para sempre do ClickUp .

Acabe com os riscos e assine o ClickUp hoje mesmo.💯