as 10 melhores ferramentas de software de crescimento liderado por produtos (PLG) em 2024

Toda empresa se preocupa com seu custo de aquisição de clientes (CAC) - o custo de aquisição de um cliente. Geralmente é um custo combinado que inclui o número de funcionários de vendas e marketing, gastos com publicidade etc.

Da mesma forma, toda empresa se preocupa com o CAC Payback, o tempo que leva para recuperar o CAC dos clientes em receita.

Em uma estratégia tradicional de entrada no mercado (GTM), as empresas dependem muito dos esforços de marketing e vendas de saída. Isso significava um CAC alto, alimentado pelos custos de pessoal mais o orçamento para executar campanhas publicitárias para apoiar essa estratégia.

Em seguida, surgiu um modelo mais eficiente: a estratégia de Inbound Marketing defendida por empresas como a Hubspot. Nela, o investimento era feito na criação de uma marca e na liderança de pensamento por meio de conteúdo, e os clientes encontravam você por meio de mecanismos de pesquisa de forma orgânica. Isso reduziu os custos de CAC.

O próximo estágio dessa evolução é o crescimento orientado pelo produto, liderando com seu produto na frente e no centro como sua estratégia de crescimento, reduzindo o CAC e o tempo de retorno e impulsionando a escalabilidade e a lucratividade.

O que é crescimento orientado por produtos?

O crescimento orientado pelo produto (PLG) é uma estratégia de negócios em que seu produto é o principal impulsionador da aquisição, retenção e expansão de clientes. Ela se concentra na criação de uma experiência de usuário atraente que permite que os clientes descubram, adotem e obtenham valor do seu produto com o mínimo de atrito.

Uma estratégia de PLG envolve o aproveitamento do seu produto para atrair, envolver e reter usuários. Em vez de depender exclusivamente dos esforços tradicionais de vendas e marketing, a PLG enfatiza o valor inerente do seu produto, com o objetivo de impulsionar o crescimento por meio da satisfação do usuário.

O que é software de crescimento liderado por produtos?

O software de crescimento orientado por produto ajuda a implementar uma estratégia de crescimento orientada por produto, com foco em recursos centrados no usuário, análises e

Automação de IA

para impulsionar o crescimento em todo o ciclo de vida do cliente: aquisição, monetização, retenção, expansão e defesa.

O objetivo é transformar os usuários em assinantes ou compradores pagantes, tendo o produto como o principal

impulsionador do crescimento

e receita.

As ferramentas de crescimento orientado por produtos ajudam você:

Proporcionar momentos de "aha" e valor comercial aos usuários

Mostrar o melhor uso de seu produto

Reunir dados valiosos sobre o uso do produto,

Coletar feedback dos clientes,

Entenda o comportamento do usuário,

Aprimorar a experiência do usuário e

Aumentar sua taxa de retenção

Qual é a diferença entre o crescimento do PLG e o crescimento liderado pelas vendas? Qual é o melhor?

O crescimento orientado por produtos e o crescimento orientado por vendas são abordagens muito diferentes para alcançar o crescimento dos negócios. Aqui está uma visão geral de como eles se diferenciam:

O PLG é geralmente considerado mais escalável e econômico quando o produto ganha tração, pois depende menos de esforços de vendas intensivos em mão de obra.

As empresas mais bem-sucedidas usam uma abordagem híbrida, concentrando-se inicialmente em um modelo de PLG. Quando o produto ganha tração, elas passam para um modelo assistido por vendas para atender às necessidades de escala e expansão.

O que você deve procurar em uma ferramenta de software de crescimento liderado por produtos?

A escolha da melhor ferramenta de crescimento liderado por produto (PLG) requer uma abordagem cuidadosa. Aqui está um guia rápido:

Interface amigável: Procure uma ferramenta com uma interface intuitiva e fácil de usar. Você quer algo que a sua equipe possa adotar facilmente sem treinamento extensivo

Procure uma ferramenta com uma interface intuitiva e fácil de usar. Você quer algo que a sua equipe possa adotar facilmente sem treinamento extensivo Recursos de integração: Verifique se a ferramenta de PLG se integra perfeitamente à sua pilha de software existente, especialmente com ferramentas como CRM, análise de produtos e plataformas de comunicação

Verifique se a ferramenta de PLG se integra perfeitamente à sua pilha de software existente, especialmente com ferramentas como CRM, análise de produtos e plataformas de comunicação Escalabilidade: Certifique-se de que o software seja escalável e possa lidar com o aumento do uso à medida que sua base de usuários se expande

Certifique-se de que o software seja escalável e possa lidar com o aumento do uso à medida que sua base de usuários se expande Análise e relatórios: A ferramenta deve fornecer insights acionáveis sobre o comportamento e o envolvimento do usuário

A ferramenta deve fornecer insights acionáveis sobre o comportamento e o envolvimento do usuário Segurança e conformidade: Certifique-se de que a ferramenta de crescimento liderada pelo produto esteja em conformidade com os padrões de segurança do setor

As 10 melhores ferramentas de software de crescimento liderado por produtos para usar em 2024

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seu gerenciamento de produtos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

ClickUp

oferece uma solução completa de

solução de gerenciamento de produtos

com recursos versáteis para todo o ciclo de desenvolvimento de produtos, desde a ideia até a execução e o monitoramento.

A ferramenta prioriza uma experiência centrada no usuário, com software acessível e envolvente e diversos

Modelos do ClickUp

para impulsionar seu

jornada do produto

.

A personalização do ClickUp atende a várias equipes de projeto. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos do ClickUp:

Melhores recursos do ClickUp

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base nas suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Automação do ClickUp

: Simplifique os fluxos de trabalho e reduza as tarefas repetitivas. Economize tempo valioso e melhore a experiência do cliente, minimizando o trabalho manual

Use o ClickUp para projetar fluxos de trabalho com recursos úteis, como quadros brancos, mapas mentais, automações e vários modelos Mapas mentais do ClickUp : Visualize todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto para suas equipes de negócios, como vendas, marketing e design. Ofereça transparência não apenas às suas equipes internas de produtos, mas também aos usuários externos, informando-os sobre o

planos futuros do produto

e aprimorar o envolvimento do cliente Tarefas do ClickUp **Crie um negócio de crescimento orientado por produtos gerenciando e organizando várias tarefas relacionadas a diferentes projetos. Escolha entre mais de 35 ClickApps para personalizar suas tarefas e colaborar perfeitamente com sua equipe

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais ClickUp AI : Incorpore novos recursos em seu produto e use mais de 100 Ferramentas de IA para otimizar seu processo de desenvolvimento de produtos. Escreva documentos de requisitos do produto (PRD), crie conteúdo atraente para o produto, projete estudos de teste de usuários e elabore planos de teste com mais rapidez do que o normal Visualizações do ClickUp : Alinhe seus negócios com uma estratégia de crescimento orientada por produtos, aumentando o envolvimento do usuário e permitindo a autoexploração da plataforma. Escolha entre várias opções de visualização - Lista, Quadro, Caixa, Calendário e outras - para visualizar seus projetos em um relance e filtrar, classificar e agrupar várias tarefas/projetos

Limitações do ClickUp

A navegação pelo aplicativo móvel pode ser difícil devido aos vários quadros e recursos extensos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Refinador

via Refinador O Refiner é um software de solução de pesquisa e feedback do cliente que permite realizar pesquisas personalizadas, gerar feedback do usuário, realizar pesquisas de mercado e centralizar todos os seus dados de pesquisa.

Essa ferramenta de crescimento orientado por produto (PLG) foi projetada para empresas de produtos móveis e da Web e funciona melhor para empresas de SaaS orientadas por dados. Obtenha melhores percepções sobre a satisfação e as necessidades dos clientes, aumentando a retenção de usuários por meio de aprimoramentos adequados dos produtos.

melhores recursos do #### Refiner

Widgets de pesquisa: Use os modelos de pesquisa prontos para uso do Refiner ou crie uma pesquisa totalmente personalizável. Crie micropesquisas com os 12 tipos de perguntas, incluindo NPS, CSAT, CTAs e muito mais, para obter feedback do usuário

Use os modelos de pesquisa prontos para uso do Refiner ou crie uma pesquisa totalmente personalizável. Crie micropesquisas com os 12 tipos de perguntas, incluindo NPS, CSAT, CTAs e muito mais, para obter feedback do usuário Segmentação de usuários: Segmente sua base de clientes para direcionar grupos específicos para pesquisas, permitindo que você colete feedback de públicos desejados em vez de um grupo geral

Segmente sua base de clientes para direcionar grupos específicos para pesquisas, permitindo que você colete feedback de públicos desejados em vez de um grupo geral Integração: Integre-se com aplicativos de terceiros ferramentas de gerenciamento de projetos como Segment, Google Sheets, Make, Zapier e outras para obter conhecimento abrangente e feedback do cliente

Limitações do Refinador

O Refiner não suporta a inclusão de áudio, vídeo ou imagens no questionário da pesquisa

Preços do Refiner

Versão de avaliação: Gratuita

Gratuita Essentials: US$ 79/mês cobrados anualmente (ideal para empresas iniciantes)

US$ 79/mês cobrados anualmente (ideal para empresas iniciantes) Growth: US$ 199/mês cobrado anualmente (ideal para empresas que precisam de pesquisas personalizadas)

US$ 199/mês cobrado anualmente (ideal para empresas que precisam de pesquisas personalizadas) Enterprise: Preços personalizados

Refiner avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Quadro de produtos

via Painel de produtos O Productboard é um software de gerenciamento de produtos projetado para ajudar as equipes de produtos, as equipes de vendas e outras pessoas em uma empresa a coletar, priorizar e gerenciar ideias de produtos.

Ele fornece uma plataforma para que os gerentes de produtos e suas equipes forneçam o produto certo que melhor atenda às necessidades dos usuários.

Melhores recursos do Productboard:

Insights contínuos do cliente: Obtenha resumos gerados por IA compilados de várias fontes, melhorando sua compreensão das necessidades do cliente. Personalize os quadros de insights para destacar o feedback crucial do cliente, de modo que sua equipe de marketing/vendas possa se concentrar na criação de estratégias de crescimento orientadas por produtos e no aumento da satisfação do cliente

Obtenha resumos gerados por IA compilados de várias fontes, melhorando sua compreensão das necessidades do cliente. Personalize os quadros de insights para destacar o feedback crucial do cliente, de modo que sua equipe de marketing/vendas possa se concentrar na criação de estratégias de crescimento orientadas por produtos e no aumento da satisfação do cliente Roteiros dinâmicos: Mantenha-se atualizado durante toda a jornada de desenvolvimento do produto, acompanhando o progresso. Integre o fluxo de trabalho mantendo-se conectado e em sincronia com suas equipes de vendas e marketing

Mantenha-se atualizado durante toda a jornada de desenvolvimento do produto, acompanhando o progresso. Integre o fluxo de trabalho mantendo-se conectado e em sincronia com suas equipes de vendas e marketing Priorização: Segmente e priorize as ideias de projetos e o feedback dos clientes para direcionar os recursos da empresa para o desenvolvimento de um produto genuinamente necessário no mercado

Limitações do Productboard

Placa de produtos o preço é mais alto

Lista de integração limitada

Preços do Productboard

Versão de teste: Gratuita

Gratuita Essentials: US$ 20 por fabricante/mês, cobrados anualmente (adequado para indivíduos)

US$ 20 por fabricante/mês, cobrados anualmente (adequado para indivíduos) Pro: US$ 80 por criador/mês cobrados anualmente (adequado para equipes pequenas)

US$ 80 por criador/mês cobrados anualmente (adequado para equipes pequenas) Enterprise: Preço personalizado (adequado para organizações)

Avaliação e resenhas do Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 230 avaliações)

4,3/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

4. Mixpanel

via Mixpanel A Mixpanel oferece soluções analíticas para empresas orientadas por produtos, com foco principal no rastreamento e na análise da interação e do envolvimento do usuário com aplicativos da Web e móveis.

Com a Mixpanel, você pode compreender o comportamento do usuário e os pontos problemáticos, otimizando seu produto para um crescimento centrado no usuário e alinhado a uma estratégia orientada para o produto.

Melhores recursos do Mixpanel

Relatórios de fluxo: Analise a jornada do usuário e identifique onde ele parou. Otimize os principais processos e os ciclos de desenvolvimento de produtos para que você possa aumentar sua receitaretenção de clientes *Análise de coorte: Segmente seus usuários e crie coortes de usuários, agrupando clientes com base no comportamento e nos padrões do usuário. Direcione coortes de usuários específicos e envie sugestões e notificações personalizadas

Limitações do Mixpanel

Os usuários de primeira viagem podem achar a interface do usuário esmagadora e não intuitiva

O suporte ao cliente é lento e abaixo da média

Preços do Mixpanel

Inicial: Gratuito (inclui 20 eventos/mês)

Gratuito (inclui 20 eventos/mês) Crescimento: $20/mês (inclui relatórios salvos ilimitados)

$20/mês (inclui relatórios salvos ilimitados) Enterprise: US$ 833/mês (inclui todos os recursos avançados)

Avaliações e resenhas do Mixpanel

G2: 4,6/5 (mais de 1080 avaliações)

4,6/5 (mais de 1080 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 125 avaliações)

5. Camaleão

via Camaleão O Chameleon é um software de adoção digital (DAP) projetado para empresas de SaaS.

Seja você um gerente de produto ou parte de uma equipe de desenvolvimento de produto, esse software aprimora a adoção e o envolvimento do usuário em seus produtos de software, criando experiências de usuário personalizadas e altamente personalizáveis.

melhores recursos do #### Chameleon

Tours de produtos: Ajude os clientes a entender melhor o seu produto criando tours e orientações passo a passo sobre o produto. Compartilhe demonstrações interativas de produtos que orientem os usuários sobre os principais recursos e novas versões

Ajude os clientes a entender melhor o seu produto criando tours e orientações passo a passo sobre o produto. Compartilhe demonstrações interativas de produtos que orientem os usuários sobre os principais recursos e novas versões Ciclo contínuo de feedback do cliente: Obtenha feedback do cliente diretamente do seu produto/software usando micropesquisas e pesquisas com vários botões, atingindo uma taxa de resposta de até 3x

Obtenha feedback do cliente diretamente do seu produto/software usando micropesquisas e pesquisas com vários botões, atingindo uma taxa de resposta de até 3x Lançadores: Crie links úteis, caminhos para os recursos do produto e listas de verificação de integração para seus clientes com widgets personalizáveis no aplicativo

Limitação do Chameleon

Há pequenos bugs na nova interface do usuário que podem tornar a navegação demorada

Preços do Chameleon

Helpbar: Gratuito (pesquisa CMD+K disponível)

Gratuito (pesquisa CMD+K disponível) Inicial: US$ 279/mês (ideal para criar uma experiência personalizada)

US$ 279/mês (ideal para criar uma experiência personalizada) Growth: US$ 1250/mês (ideal para escalonamento)

US$ 1250/mês (ideal para escalonamento) Enterprise: Preço personalizado (ideal para gerenciar vários produtos)

Chameleon ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Tabela

via Tableau O Tableau é uma plataforma de análise visual abrangente com recursos de IA, que permite que você explore dados de uso de produtos, tome decisões informadas e simplifique tarefas em escala.

Seja na nuvem, no local ou integrado ao Salesforce CRM, o Tableau oferece uma plataforma de análise profunda com recursos de IA/ML, governança e colaboração.

Melhores recursos do Tableau

VizQL (Visual Query Language): Converta ações do usuário em consultas, facilitando a visualização e a análise de dados

Converta ações do usuário em consultas, facilitando a visualização e a análise de dados Versão móvel: Use o aplicativo móvel para criar painéis e layouts sem comprometer os recursos e a visualização

Limitações do Tableau

Você precisa ter conhecimento de SQL para criar conjuntos de dados complexos a partir de várias fontes de dados

Preços do Tableau

Tableau Viewer: US$ 15/usuário/mês

US$ 15/usuário/mês Tableau Explorer: US$ 42/usuário/mês

US$ 42/usuário/mês Tableau Creator: US$ 70/usuário/mês

Tableau ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1950 avaliações)

4,4/5 (mais de 1950 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2150+ avaliações)

7. Piloto de usuário

via Piloto de usuário O Userpilot ajuda seu produto a crescer, melhorando a ativação do usuário, as conversões de avaliação e a expansão da receita por meio de experiências no aplicativo.

Otimize a integração do usuário para aumentar as conversões de avaliação para pagamento, aprimore o envolvimento do usuário para melhorar a retenção e descubra oportunidades de expansão com pesquisas no aplicativo com o Userpilot.

Melhores recursos do Userpilot

Adoção de recursos: Guie os usuários para os principais recursos e atualizações com mensagens no aplicativo, orientações e dicas de ferramentas, aumentando a adoção de recursos e produtos, o que é crucial para o crescimento liderado pelo produto

Guie os usuários para os principais recursos e atualizações com mensagens no aplicativo, orientações e dicas de ferramentas, aumentando a adoção de recursos e produtos, o que é crucial para o crescimento liderado pelo produto Interface de usuário dinâmica: Crie padrões de interface de usuário interativos e múltiplos escolhendo entre várias opções, como modais, controles deslizantes, dicas de ferramentas, listas de verificação e muito mais

Limitações do Userpilot

O preço é alto em comparação com outros da lista

Os usuários relatam desempenho lento ao executar várias ações

Preços do Userpilot

Inicial: $249/mês (cobrado anualmente)

$249/mês (cobrado anualmente) Growth: US$ 499/mês (cobrado anualmente)

US$ 499/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Userpilot

G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

4,6/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 55 avaliações)

8. ChartMogul

via ChartMogul O ChartMogul é uma plataforma de análise de assinaturas e reconhecimento de receitas projetada para empresas de SaaS (Software as a Service) e outros modelos de assinatura.

Ele ajuda a analisar as métricas de assinatura, como a receita recorrente mensal (MRR), a receita recorrente anual (ARR) e a receita média por usuário (ARPU), para que você possa tomar decisões baseadas em dados.

Melhores recursos do ChartMogul

Integração: Conecte facilmente vários aplicativos de faturamento e gateway de pagamento, reduzindo a entrada manual de dados

Conecte facilmente vários aplicativos de faturamento e gateway de pagamento, reduzindo a entrada manual de dados Conversão de moedas: Suporta 169 moedas e converte automaticamente a moeda estrangeira em sua moeda principal

Limitações do ChartMogul

Suporte limitado ao cliente

Opções de personalização limitadas

Preços do ChartMogul

Lançamento: Gratuito (para menos de US$ 10 mil em MRR)

Gratuito (para menos de US$ 10 mil em MRR) Escala: US$ 100/mês (para mais de US$ 10 mil em MRR)

US$ 100/mês (para mais de US$ 10 mil em MRR) Volume: Preço personalizado (para empresas de grande porte)

ChartMogul ratings and reviews

G2: 4,6/5 (98 avaliações)

4,6/5 (98 avaliações) Capterra: 4,7/5 (42 avaliações)

9. Segmento

via Segmento A Segment é uma CDP (Customer Data Platform, plataforma de dados do cliente) que fornece dados detalhados do cliente e ajuda as empresas a coletar feedback do cliente, além de limpar e organizar os dados do produto.

A natureza empresarial do software garante altos níveis de integridade e qualidade dos dados. Isso lhe dará a confiança necessária para lançar gatilhos e campanhas inteligentes baseados em automação para seus clientes.

melhores recursos do #### Segment

Segmento de clientes: Crie e gerencie segmentos de clientes com base no comportamento do usuário, nos atributos e na jornada do usuário para que você possa criar estratégias de marketing direcionadas

Crie e gerencie segmentos de clientes com base no comportamento do usuário, nos atributos e na jornada do usuário para que você possa criar estratégias de marketing direcionadas Envolvimento do público: Oferece uma visão completa do seu público em tempo real e aumenta o envolvimento do usuário ativando mais de 450 ferramentas de marketing

Oferece uma visão completa do seu público em tempo real e aumenta o envolvimento do usuário ativando mais de 450 ferramentas de marketing Eficiência de engenharia: Colete dados analíticos em qualquer plataforma usando uma única API e simplifique o desenvolvimento criando integrações com apenas 10 linhas de JavaScript

Limitações do segmento

O compartilhamento de detalhes financeiros com uma plataforma de terceiros pode gerar preocupações de segurança e privacidade

Preços do segmento

Gratuito: US$ 0/mês (inclui 1.000 visitantes/mês)

US$ 0/mês (inclui 1.000 visitantes/mês) Equipe: $120/mês (inclui 10.000 visitantes/mês)

$120/mês (inclui 10.000 visitantes/mês) Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do segmento

G2: 4,6/5 (mais de 510 avaliações)

4,6/5 (mais de 510 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

10. Baremetrics

via Baremetics O Baremetrics é um software que fornece análises e percepções de assinaturas.

Se a sua empresa baseada em produtos funciona com modelos de assinatura, o Baremetrics o ajuda a rastrear e entender o comportamento do cliente e a obter mais informações sobre a receita.

Melhores recursos do Baremetrics

Insights de cancelamento: Obtenha informações detalhadas sobre a jornada do cliente e os cancelamentos de clientes com motivos para identificar as lacunas em seu produto e melhorá-las

Obtenha informações detalhadas sobre a jornada do cliente e os cancelamentos de clientes com motivos para identificar as lacunas em seu produto e melhorá-las Previsão: Preveja a receita futura do seu produto baseado em assinatura para que você possa tomar decisões baseadas em dados, melhorando a adoção do produto

Limitações do Baremetrics

É adequado apenas para empresas baseadas em assinatura

Preços da Baremetrics

Recuperação: US$ 58/mês (garantia de ROI)

US$ 58/mês (garantia de ROI) Métricas: $108/mês (insights de negócios)

$108/mês (insights de negócios) Insights de cancelamento: US$ 108/mês

Baremetrics ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Escolha a melhor ferramenta de crescimento liderada por produtos para sua equipe

A versatilidade do PLG permite que a sua empresa se alinhe às expectativas dos usuários em termos de valor imediato, escalabilidade e custo-benefício. Ele ajuda seu produto a se tornar a força central por trás do crescimento sustentado.

Com o software de crescimento orientado por produto certo, crie um mecanismo de crescimento centrado no usuário que impulsione a comunidade e a defesa entre os clientes e o sucesso sustentado no mercado.

Independentemente de você optar por empilhar algumas dessas ferramentas de crescimento orientado por produto ou optar pelo software multifuncional

Aplicativo ClickUp

invista no PLG para que seus clientes fiquem satisfeitos e aderentes!