10 melhores softwares de governança de dados em 2024 (avaliações e preços)

Uma governança de dados eficiente é fundamental para manter a integridade e a segurança dos dados de sua organização .

As abordagens tradicionais, como a supervisão manual ou sistemas diferentes, geralmente levam a erros ou omissões. O software de governança de dados traz ordem e confiabilidade ao seu universo de dados. 🙌🏼

Ele otimiza o manuseio de dados em toda a organização, simplifica o acesso aos dados, garante a conformidade com as normas e oferece suporte ao gerenciamento da qualidade dos dados.

Escolher entre as ferramentas de governança de dados pode parecer como navegar em um labirinto complexo. Por isso, detalhamos os principais recursos, prós e contras, preços e classificações de usuários das 10 principais ferramentas para facilitar a sua decisão.

O que você deve procurar em um software de governança de dados?

Seu software de governança de dados deve ser intuitivo, permitindo que usuários técnicos e não técnicos naveguem e implementem políticas de governança de dados. Uma interface simples aumenta a adoção do usuário e minimiza a curva de aprendizado.

Aqui estão as principais considerações para garantir que você escolha a solução mais adequada:

Gerenciamento de dados abrangente: Opte por um software que ofereça uma abordagem abrangente ao gerenciamento de dados. Ele deve facilitar o armazenamento de dados e oferecer ferramentas para classificação de dados, gerenciamento de metadados e garantia da qualidade dos dados

Opte por um software que ofereça uma abordagem abrangente ao gerenciamento de dados. Ele deve facilitar o armazenamento de dados e oferecer ferramentas para classificação de dados, gerenciamento de metadados e garantia da qualidade dos dados Escalabilidade: Escolha uma ferramenta de governança de dados que cresça com suas necessidades de dados. O software deve lidar com o aumento do volume de dados e com a evolução dos requisitos de governança à medida que sua organização se expande

Escolha uma ferramenta de governança de dados que cresça com suas necessidades de dados. O software deve lidar com o aumento do volume de dados e com a evolução dos requisitos de governança à medida que sua organização se expande Recursos de integração: Avalie a compatibilidade do software com seus sistemas e aplicativos existentes. Integração perfeita com outras ferramentas em sua pilha de tecnologiasimplifica os processos de governança de dados *Monitoramento de auditoria e conformidade: Procure recursos que permitam trilhas de auditoria completas e monitoramento de conformidade. Seu software de ferramenta de governança de dados deve rastrear as alterações nos dados, as atividades dos usuários e a adesão às políticas de governança

Avalie a compatibilidade do software com seus sistemas e aplicativos existentes. Integração perfeita com outras ferramentas em sua pilha de tecnologiasimplifica os processos de governança de dados *Monitoramento de auditoria e conformidade: Procure recursos que permitam trilhas de auditoria completas e monitoramento de conformidade. Seu software de ferramenta de governança de dados deve rastrear as alterações nos dados, as atividades dos usuários e a adesão às políticas de governança Gerenciamento do ciclo de vida dos dados: Escolha um software que abranja a criação, o uso, o arquivamento e o descarte dos dados. Uma abordagem holística garante que os dados sejam governados desde o início até a aposentadoria

Escolha um software que abranja a criação, o uso, o arquivamento e o descarte dos dados. Uma abordagem holística garante que os dados sejam governados desde o início até a aposentadoria Recursos de colaboração: Seu software deve oferecer suporte à comunicação e à colaboração entre equipes sem problemas. Recursos como administração de dados e fluxos de trabalho colaborativos aprimoram o trabalho em equipe para manter a qualidade e a conformidade dos dados

Os 10 melhores softwares de governança de dados para usar em 2024

Explore essas ferramentas populares de governança de dados para capacitar a colaboração contínua entre as unidades de negócios e garantir uma governança de dados abrangente.

1. ClickUp

Configure os relatórios de que você precisa, tudo em um só lugar, no ClickUp

Você pode usar o ClickUp para gerenciar projetos, colaborar com eficiência e organizar dados em sua empresa. Sua plataforma abrangente permite que você monitore, revise e aprimore suas práticas de governança de dados. Como resultado, você pode estabelecer uma estrutura robusta de gerenciamento de dados adaptada às suas necessidades.

Com os recursos versáteis do ClickUp, você pode dominar as práticas de governança de dados em todos os projetos. Defina e aloque funções e responsabilidades entre as partes interessadas com seu Modelo RACI (Responsible Accountable Consulted Informed - responsável, responsável, consultado e informado) .

Garanta a consistência no gerenciamento de dados em todos os projetos com o modelo de matriz RACI do ClickUp

Simplifique a tomada de decisões, garanta a responsabilidade por suas práticas de dados e aprimore a colaboração dentro da equipe de gerenciamento de dados na interface amigável do ClickUp. O plano Enterprise do ClickUp permite que grandes organizações se beneficiem dos recursos avançados de governança de dados.

Atenda aos requisitos complexos de gerenciamento de dados e projetos com recursos como Relatórios ClickUp , gerenciamento de recursos e suporte prioritário.

Mantenha a integridade dos dados e a conformidade regulamentar com um kit de ferramentas abrangente que inclui Status personalizados , Campos personalizados , Visualizações personalizadas e Gerenciamento de projetos no ClickUp.

O ClickUp prioriza os dados segurança a plataforma de segurança de dados oferece a possibilidade de usar o sistema de gerenciamento de dados, as permissões de usuário e a colaboração segura para facilitar o gerenciamento e a governança eficazes dos dados. Você pode garantir a confidencialidade dos dados com os protocolos de criptografia robustos da plataforma que protegem as informações confidenciais.

Controle os níveis de acesso com permissões de usuário no ClickUp garantindo que somente indivíduos autorizados possam visualizar ou modificar dados críticos. Esse controle granular sobre as permissões ajuda a aplicar políticas de governança de dados e conformidade regulamentar.

Monitore as interações dos usuários e mantenha uma trilha de auditoria, garantindo um processo de gerenciamento de dados transparente e responsável com registros de acesso e rastreamento de atividades.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie e personalize gráficos RACI dentro da plataforma. Estabeleça e monitore facilmente as responsabilidades com orecursos de gerenciamento de tarefasincluindo a atribuição de tarefas a indivíduos ou equipes

Acompanhe com precisão as métricas de governança de dados comPainéis visuais do ClickUp* Faça alterações em tempo real para resolver problemas identificados ou lacunas nas práticas de governança de dados

Agilize as novas práticas de governança de dados com painéis pré-construídosmodelos personalizados de governança de dados* Defina as funções e responsabilidades das principais partes interessadas no gerenciamento de dados, incluindo administradores de dados, proprietários, custodiantes e outros funcionários relevantes

Implemente ferramentas e plataformas que facilitem o compartilhamento de informações e a colaboração sem interrupções

Audite e monitore os processos de gerenciamento de dados para alinhar-se aos requisitos regulamentares, mitigando os riscos e garantindo a adesão aos padrões legais e do setor

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível como um complemento em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200 avaliações)

4,7/5 (9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900 avaliações)

2. Informatica Axon

via Informatica Axon O Informatica Axon faz parte do Informatica Suite e fornece uma plataforma robusta de governança de dados que ajuda na catalogação de dados, na linhagem de dados e no gerenciamento de políticas. Você pode usar a plataforma para uma colaboração perfeita entre as partes interessadas e para democratizar o acesso aos dados, impulsionando a criação de valor.

Melhores recursos do Informatica Axon

Localize, compreenda e acesse os dados de que você precisa com um mercado de dados com curadoria

Crie um dicionário de dados corporativo comum para obter uma fonte confiável de contexto comercial em todas as ferramentas

Defina conexões e dependências de dados para identificar e preencher lacunas

Monitore atividades suspeitas em seus dados automatizando a proteção

Alimente a inteligência de dados corporativos, a análise e a governança de IA com um serviço nativo da nuvem

Limitações do Informatica Axon

Requer configuração extensiva de back-end

Carregar informações por meio de planilhas é complicado e propenso a erros

Preços do Informatica Axon

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Informatica Axon

Peer Insights do Gartner: 3,9/5 (37 avaliações)

3,9/5 (37 avaliações) PeerSpot: 3,9/5 (22 avaliações)

3. Alteryx

via alteryx A Alteryx oferece um conjunto de inteligência de dados fácil de usar para complementar sua plataforma de análise. Você pode organizar dados semiestruturados e não estruturados usando seu abrangente ecossistema de gerenciamento de dados.

Você pode usar essa ferramenta de governança de dados para desbloquear dados de PDFs e imagens. Obtenha insights importantes de documentos extensos com a análise de texto. Você também pode escalonar a limpeza, a exploração, o enriquecimento, a preparação e a organização de dados com a automação analítica com tecnologia de IA.

Melhores recursos do Alteryx

Aumente a produtividade com uma plataforma unificada e de ponta a ponta

Acesse facilmente os ativos de dados para obter valor imediato, maior eficiência operacional e menor risco

Crie modelos de dados preditivos sem codificação ou estatísticas complexas

Permita a tomada de decisões precisas em escala em um ambiente de gerenciamento de análises altamente governado

Automatize todas as etapas do processo de análise, incluindo preparação de dados, combinação, geração de relatórios e ciência de dados

Acelere o tempo de obtenção de valor e melhore o ROI de seus investimentos em tecnologia, aprimorando as habilidades e treinando os funcionários

Limitações do Alteryx

Falta de funcionalidades como o Excel Pivot

A importação de arquivos para o Alteryx Analytics Cloud pode ser lenta

Não é compatível com todos os dispositivos

Preços do Alteryx

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Alteryx

G2: 4,6/5 (500 avaliações)

4,6/5 (500 avaliações) Peer Insights do Gartner: 4,4/5 (600 avaliações)

4. Governança precisa do Data360

via Precisely-Data360-Govern Parte do Data Integrity Suite da Precisely, o Data360 Govern é uma solução abrangente de gerenciamento de dados corporativos. Você pode usar a solução para governança de dados, catalogação e gerenciamento de metadados sem interrupções.

Usando a automação, obtenha respostas sobre a fonte, o uso, o significado, a propriedade e a qualidade dos dados. Como resultado, você aumentará a confiança na qualidade, no valor e na confiabilidade dos dados de sua organização.

Os melhores recursos do Precisely

Traduzir metadados altamente técnicos em informações comerciais significativas que beneficiem todas as partes interessadas

Identificar e gerenciar elementos de dados críticos

Tornar os ativos de dados pesquisáveis para uma recuperação eficiente das informações e uma melhor tomada de decisões

Limpe e mescle dados de diferentes fontes, como na nuvem e no local, para aprimorar a colaboração

Limitações precisas

Algumas partes do UX são confusas para os usuários e parecem desatualizadas

Um processo guiado pode ajudar a entender melhor a governança de dados

Alguns novos usuários notam uma curva de aprendizado acentuada

Preços precisos

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Precisely

Peer Insights do Gartner: 4,2/5 (35 avaliações)

4,2/5 (35 avaliações) Avaliações de software: 5,9/10 (11 avaliações)

5. OvalEdge

via OvalEdge Experimente a governança de dados econômica, a conformidade com a privacidade e a análise rápida com o OvalEdge. Os cientistas de dados usam o OvalEdge para gerenciar com eficiência as práticas de governança de dados e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade com a privacidade a um custo acessível.

Usando a solução, você pode analisar de forma inteligente os dados da sua organização bancos de dados plataformas de BI (business intelligence), ferramentas de extração, transformação e carregamento (ETL) ou ferramentas para mover e transformar dados e grandes repositórios para armazenar dados diversos. Em seguida, é possível criar um inventário fácil de usar de seus ativos de dados.

Os analistas podem descobrir rapidamente insights e melhorar o acesso, a alfabetização e a qualidade dos dados.

Melhores recursos do OvalEdge

Catalogue dados perfeitamente com algoritmos automáticos

Analise dados e colabore de forma eficiente por meio de ferramentas integradas, como Impact e Collaborative Analytics

Forneça acesso seguro, compatível e universal aos dados para otimizar a governança dos dados

Identifique a origem e o destino de qualquer elemento de dados no nível do atributo e do sistema.

Crie uma linhagem de dados analisando SQLs, ETLs, sistemas de relatórios e uma variedade de códigos

Analise o impacto de cada upgrade ou alteração de objeto de dados em questão de minutos

Verifique a qualidade dos dados de forma proativa e gerencie todo o ciclo de vida de aprimoramento da qualidade dos dados

Limitações do OvalEdge

Algumas APIs de serviço podem não funcionar como esperado

É difícil encontrar informações de identificação pessoal (PII) em dados não estruturados

Requer correções de bugs

Preços do OvalEdge

Essencial: A partir de US$ 15.600 por ano

A partir de US$ 15.600 por ano Profissional: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

OvalEdge avaliações e comentários

Capterra: 4,0/5 (1 avaliação)

6. Nuvem de inteligência de dados Collibra

via Colibra Garanta a qualidade dos dados, a conformidade e a colaboração com o software de governança de dados adaptável da Collibra em todo o ciclo de vida dos dados.

Você pode visualizar os ativos de dados da sua organização de forma holística com o catálogo de dados centralizado da plataforma. Isso maximiza o valor que você pode extrair deles.

Melhores recursos do Collibra

Reconcilie dados entre sistemas para obter relatórios e análises precisos

Criar, revisar e atualizar políticas de dados para manter a conformidade em toda a empresa

Interagir com fluxos de trabalho comuns epara facilitar uma abordagem colaborativa à governança

Identificar registros ausentes e relacionamentos interrompidos ao transferir dados de um sistema para outro

Enriqueça seus metadados com detalhes sobre sua origem, formato, uso, estrutura e relacionamento com outros dados

Levante e resolva problemas conectando-se com as partes interessadas certas para aumentar a confiança nos dados

Limitações do Collibra

A implementação em toda a organização pode ser um desafio devido à sua natureza altamente personalizável

Alguns novos usuários notam uma curva de aprendizado acentuada

Requer correções de bugs

Preços do Collibra

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Collibra

G2: 4,2/5 (75 avaliações)

4,2/5 (75 avaliações) Peer Insights do Gartner: 4,2/5 (100 avaliações)

7. Integrar

via Integrar O software de governança de dados da Integrate é um componente crucial da plataforma ETL operacional da Integrate.io. Ele usa controle e visibilidade centralizados para capacitar sua equipe de governança de dados e os usuários das linhas de negócios.

Implemente controles de acesso, criptografia e verificações de conformidade para proteger informações confidenciais e garantir a conformidade regulamentar usando o software.

Integrar os melhores recursos

Prepare e transforme seus dados com uma poderosa interface de arrastar e soltar

Crie e gerencie caminhos limpos e seguros para mover e processar dados para automatizar as operações comerciais

Promova uma melhor tomada de decisões com um conjunto holístico de ferramentas e conectores de ETL

Unifique seus dados a cada 60 segundos para obter uma única fonte de informações verdadeiras

Potencialize seus produtos de dados com automação de código de API REST auto-hospedada

Integrar limitações

Difícil de ler e solucionar problemas de registros de erros

Incompatível com arquivos locais como Microsoft Excel ou CSV em seu sistema

As integrações podem ser um desafio para empresas sem uma equipe de TI dedicada

Integrar preços

Iniciante: US$ 15.000 por ano

US$ 15.000 por ano Profissional: US$ 25.000 por ano

US$ 25.000 por ano Enterprise: Preços personalizados

Integrar classificações e avaliações

G2: 4,3/5 (200 avaliações)

4,3/5 (200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (17 avaliações)

8. IBM Cloud Pak para dados

via IBM O Cloud Pak for Data da IBM é uma plataforma unificada e modular para gerenciamento de dados e metadados, rastreamento de linhagem de dados e aplicação de políticas de governança de dados em uma organização.

Você pode coletar, organizar e analisar dados com a arquitetura robusta de estrutura de dados da plataforma.

Melhores recursos do IBM Cloud Pak for Data

Crie uma malha de dados conectando dados em silos em um cenário de nuvem híbrida

Forneça decisões de aplicativos de dados e IA aos consumidores usando aplicativos e análises de negócios

Automatize a integração, rastreando detalhes sobre seus dados e governança de IA

Proteja o uso de dados com a aplicação de políticas de privacidade e uso em todos os dados

Permita que usuários de todos os níveis de habilidade acessem dados confiáveis com interfaces personalizadas (código, tela, sem código)

Limitações do IBM Cloud Pak for Data

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado acentuada

Processo de instalação complicado

Interface de usuário desatualizada

Preços do IBM Cloud Pak for Data

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o IBM Cloud Pak for Data

G2: 4,0/5 (19 avaliações)

4,0/5 (19 avaliações) Peer Insights do Gartner: 4,5/5 (200 avaliações)

9. Dados

via Dados A Dataddo é uma plataforma de integração de dados baseada em nuvem, especializada em conectar várias fontes e destinos de dados sem a necessidade de codificação.

Você pode dimensionar e automatizar a transferência de dados entre diferentes serviços baseados na nuvem, aplicativos de painel, data warehouses e data lakes.

Você também pode visualizar, centralizar, distribuir e ativar dados sem problemas. Isso torna o Dataddo uma valiosa ferramenta de governança de dados para simplificar seus fluxos de trabalho de dados.

Melhores recursos do Dataddo

Crie seus produtos de dados com base na API unificada da Dataddo

Integre o Dataddo à sua arquitetura existente e opere-o com qualquer ferramenta baseada em nuvem que você use no futuro

Obtenha insights imediatos com pipelines de dados automatizados sem a necessidade de armazenamento de dados

Teste modelos de dados antes de implantá-los em escala total

Envie dados com segurança de qualquer aplicativo de negócios para qualquer aplicativo do Google Sheet ou de painel, como o Tableau, o Power BI e o Looker Studio do Google

Transfira dados de qualquer aplicativo de negócios, banco de dados ou API para qualquer data warehouse (ETL/ELT/replicação de dados), aplicativo de painel ou aplicativo de negócios (ETL reverso)

Limitações do Dataddo

Frequência de sincronização inconsistente

Navegação não intuitiva

Desafios na criação de uma GUI universal para conexões diferentes

Preços do Dataddo

Gratuito

Dados para painéis: US$ 99/mês

US$ 99/mês Dados em qualquer lugar: US$ 99/mês

US$ 99/mês Integração de dados sem cabeça: Preço personalizado

Dataddo avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (200 avaliações)

4,8/5 (200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (20 avaliações)

10. Talend

via Talend A Talend oferece uma variedade de produtos e plataformas para ajudá-lo com vários aspectos da infraestrutura de dados, incluindo integração de dados, qualidade de dados, gerenciamento de dados mestres ou organização sistemática de dados importantes e muito mais.

Você pode estabelecer e aplicar políticas de governança de dados, gerenciar metadados, garantir a qualidade dos dados e cumprir os requisitos regulamentares usando os vários recursos da plataforma.

Melhores recursos da Talend

Encontre e consuma dados facilmente com gerenciamento colaborativo recursos

Aumente a confiabilidade dos dados com verificações de qualidade automatizadas e ferramentas baseadas em navegador, do tipo apontar e clicar, para compartilhar e capturar o conhecimento legado dos usuários corporativos

Reduza o tempo de rastreamento de alterações com soluções eficientes de catálogo de dados e linhagem de dados

Gerencie dados de ponta a ponta em toda a organização com uma infraestrutura de nuvem flexível

Elimine as barreiras entre a empresa e a TI com aplicativos de autoatendimento para classificar e documentar dados

Useautomação para incorporar qualidade, administração, preparação e catalogação de dados em seus pipelines de dados

Limitações do Talend

Algumas fontes de dados podem ser difíceis de priorizar como um novo conector

O controle de origem com o Git e a integração com o Git são desafiadores

Preços do Talend

Ponto : Preços personalizados

: Preços personalizados Plataforma de gerenciamento de dados : Preços personalizados

: Preços personalizados Plataforma de Big Data : Preço personalizado

: Preço personalizado Tecido de dados: Preços personalizados

Talend ratings and reviews

G2: 4,4/5 (10 avaliações)

4,4/5 (10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (23 avaliações)

Desbloqueie todo o potencial de seus dados com o software certo de governança de dados

Traga ordem e clareza para a governança de dados em sua organização com um software de ponta feito sob medida para atender às suas necessidades exclusivas. A combinação de recursos de gerenciamento de tarefas, painéis personalizáveis e recursos centrados no cliente do ClickUp o torna uma solução ideal de software de governança de dados.

Você obtém as ferramentas necessárias para estabelecer e manter uma estrutura de governança de dados robusta e em conformidade, garantindo que os dados sejam gerenciados com eficiência e sigam as práticas recomendadas estabelecidas.

Você pode facilmente integrar o ClickUp em seu fluxo de trabalho . Ele garante a conformidade, reduz os riscos e otimiza a qualidade dos dados sem esforço.

Você pode usar seus recursos personalizáveis modelos para corresponder às políticas específicas de governança de dados de sua organização. Assim, você lida com seus dados com precisão e cuidado. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .