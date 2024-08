O que é colaboração em tempo real e como ela pode beneficiar a sua equipe?

Algumas das melhores ideias acontecem quando você colabora em tempo real. Embora isso costumava acontecer pessoalmente, a crescente popularidade do trabalho remoto torna a situação um pouco mais complicada.

Essa onda de trabalho em casa não vai desacelerar tão cedo. A partir de 2022, cerca de um quarto da força de trabalho dos EUA é remota, e outros 16% das empresas dos EUA são totalmente remotas.

Considerando que o número total de empresas dos EUA atualmente gira em torno de 30 milhões, isso representa muito trabalho remoto. 😲

É interessante notar que, mais da metade dos funcionários remotos acreditam que a colaboração melhorou desde a recente pandemia. Mas ainda assim, algumas das ferramentas de colaboração em tempo real mais populares ferramentas de colaboração continuam a não atingir o objetivo devido a painéis confusos, experiência de usuário ruim, interfaces desorganizadas e muito mais.

Então, o que uma equipe deve fazer?

Bem, ela volta às suas raízes e mescla as técnicas tradicionais de colaboração on-line com as estratégias testadas e comprovadas dos dias de ontem no escritório. Veja exatamente como isso pode ser feito.

O que é colaboração em tempo real?

A colaboração em tempo real é a capacidade das equipes de trabalharem juntas em um projeto no momento presente. Isso acontece com ou sem o uso de tecnologia. Ainda assim, com a prevalência do trabalho remoto, ferramentas de colaboração seguras são usadas para manter os colegas de equipe conectados e em sincronia nos projetos e nos negócios em geral.

É provável que você já esteja trabalhando com pelo menos uma das mais populares ferramentas de colaboração on-line -Zoom, Slack ou Google Docs. Portanto, a questão é: _Essas ferramentas podem ser centralizadas para que tudo aconteça em um único lugar?

Quais são os benefícios da colaboração em tempo real?

Há muitas vantagens em resolver o quebra-cabeça da colaboração em tempo real, incluindo:

Aumento da produtividade para se adequar aos processos e projetos da sua equipe

Atribua tarefas a vários membros da equipe para aumentar a visibilidade e colaborar com o conteúdo * Recebernotificações personalizáveis quando as tarefas forem atualizadas pela equipe em tempo real

E muito mais. 🔥

Um dos recursos mais importantes do ClickUp colaborativo e versátil para equipes de qualquer tamanho são seus quadros brancos altamente visuais. Se você já usa e adora o ClickUp, então já entende os principais benefícios Quadros brancos do ClickUp têm a oferecer, mas aqui estão alguns de nossos favoritos. 🎨

Como os quadros brancos ClickUp possibilitam a colaboração em tempo real

Arraste e solte formas em sua tela, conecte-as ao seu fluxo de trabalho e compartilhe-as com sua equipe com os quadros brancos do ClickUp

Suas Quadro branco do ClickUp é uma tela digital infinita em que você e sua equipe podem trabalhar juntos para fazer um brainstorming de ideias, planejar projetos e colaborar em tempo real. Além disso, é inclusivo para membros que trabalham de maneiras diferentes - especialmente alunos visuais que apresentam e entendem melhor as ideias ao ver em vez de lê-las no papel.

Há vários recursos dinâmicos para capturar ideias no momento em que elas surgem e desenvolvê-las em tarefas acionáveis ou em fluxos de trabalho inteiros diretamente do seu quadro. Arraste o cursor pela tela para desenhar um mockup, elaborar um fluxograma ou criar um Mapa mental do zero, sem precisar pressionar o botão Salvar, para que você possa retornar ao seu trabalho a qualquer momento sem perder o ritmo.

Os quadros brancos estão disponíveis em todos os planos ClickUp e até mesmo convidados podem acessá-los! Assim, você nunca precisará se preocupar com a possibilidade de um cliente ou parte interessada se sentir excluído do seu processo criativo ao compartilhar recursos fora da organização.

Ainda não está convencido? Veja aqui mais maneiras pelas quais o ClickUp Whiteboards pode aumentar a criatividade, a produtividade e o envolvimento da sua equipe com seus recursos de colaboração em tempo real. ✅

Confira estes_ **Ferramentas de gerenciamento das partes interessadas !

É fácil de aprender e simples de usar

Os quadros brancos são fáceis de usar, mesmo que seja sua primeira vez.

Essa é uma grande vantagem para as equipes ocupadas que desejam ferramentas que ofereçam o mínimo de problemas e uma lufada de ar fresco para os membros que tiveram que superar curvas de aprendizado acentuadas no passado!

Os quadros brancos são tão criativos quanto colaborativos

Converta objetos em tarefas diretamente do ClickUp Whiteboard

Os quadros brancos são simples e eficazes, repletos de recursos que facilitam a colaboração.

Adicione comentários, @mencionar membros da equipe contexto, arquivos, mídia e muito mais, sem nunca ficar sem espaço para novas ideias.

Evite começar do zero com modelos pré-criados

Ao configurar uma visualização Whiteboard, você tem vários modelos para escolher

Quando se trata do ClickUp, você nunca está sozinho. 💜

Por mais empolgantes e criativos que os quadros brancos possam ser, a tela em branco também pode ser intimidadora para algumas pessoas. Em vez de enfrentar essa sensação de bloqueio de escritor, recorra a um dos modelos pré-criados do ClickUp para praticamente qualquer caso de uso.

Quer você esteja planejando uma sessão remota de brainstorming se você está planejando uma sessão de brainstorming remoto, um planejamento de projeto ágil ou montando a retrospectiva da equipe, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Escolha entre os nove modelos vinculados diretamente na barra de ferramentas em seu Workspace ou entre os milhares disponíveis gratuitamente usando Biblioteca de modelos do ClickUp .

Ainda não sabe por onde começar? Sugerimos o Modelo de introdução a quadros brancos da ClickUp ! 💯 Faça o download deste modelo

Crie seu quadro o mais rápido possível usando atalhos e teclas de atalho

Teclas de atalho estão disponíveis no Whiteboard! Use-as com o Whiteboard para adicionar rapidamente objetos, como notas adesivas, imagens e formas, e até mesmo navegar por todo o espaço de trabalho!

Para visualizar a lista de teclas de atalho disponíveis, basta pressionar Shift + ? e personalizar como quiser! Com o botão Add, você pode incluir comandos adicionais para imagens, vídeos, arquivos de áudio e muito mais.

Baixe seus quadros brancos para salvar e compartilhar

Já mencionamos que os quadros brancos do ClickUp podem ser baixados como arquivos de imagem?

Isso é útil para compartilhar e apresentar ideias fora do ClickUp ou se você sentir a necessidade de manter um backup. Nunca é demais ser minucioso! Amirite? 🤓

A colaboração em tempo real não precisa ser um experimento fracassado

A busca por uma melhor colaboração pode parecer uma batalha contínua e difícil, mas não precisa ser assim.

A intenção por trás das ferramentas de colaboração em tempo real designadas sempre foi fazer com que todos trabalhassem na mesma página ao mesmo tempo. Mas muitas vezes é mais fácil falar do que fazer isso.

Felizmente, você não está sozinho nessa jornada! Consulte nossas cinco etapas comprovadas para melhorar a colaboração da equipe e, quando estiver pronto para elevar a produtividade a novos patamares, basta baixar o ClickUp .

Use os quadros brancos do ClickUp como um ferramenta de colaboração visual para qualquer necessidade

E como o ClickUp é econômico e poderoso, há um plano para cada equipe. Acesse os quadros brancos do ClickUp, tarefas ilimitadas, membros ilimitados, inúmeras visualizações de projetos e mais de 1.000 integrações s sem nenhum custo quando você se inscreve no Plano gratuito para sempre do ClickUp . 💸 Comece a usar gratuitamente o ClickUp e comece a levar a colaboração em tempo real a novos patamares. 🏔