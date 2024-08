5 precauções de segurança de dados que toda equipe profissional deve tomar

Atualmente, todas as equipes profissionais sabem da importância dos dados. Sejam planilhas financeiras, arquivos gráficos vetoriais, documentos ou apresentações colaborativas ou qualquer outra coisa, os dados são o que permite que a sua equipe realize o trabalho todos os dias. Faz sentido, portanto, que governança de dados deve estar no radar da sua equipe em todas as etapas do processo.

Manter os dados da sua equipe seguros e protegidos não precisa ser complicado. Compilamos uma lista de 5 ferramentas e estratégias que toda equipe profissional pode (e deve!) usar para manter suas informações seguras.

Faça o backup antecipadamente, faça o backup com frequência

Escolha uma plataforma de armazenamento em nuvem com recursos de limpeza remota

Fique atento ao controle de acesso a arquivos e pastas

As senhas ainda são uma parte importante da segurança dos dados

Não deixe nenhum dispositivo sem supervisão

Fazer o backup dos dados de sua equipe em servidores seguros de um provedor de armazenamento em nuvem é uma ótima maneira de se proteger contra a perda de dados.

Quando se trata de manter seus dados seguros, o mundo lá fora é uma loucura. Muita coisa pode dar errado. E se o hardware do seu dispositivo falhar e você perder seus arquivos salvos localmente? E se seus dados forem corrompidos por um vírus? E se seu dispositivo for roubado ou destruído? Sem um backup dos dados da sua equipe, qualquer uma dessas situações pode significar que seus dados desaparecerão para sempre.

A maneira mais fácil de evitar a perda de dados é fazer o backup de seus dados na nuvem . Quando você faz backup dos dados na nuvem, uma cópia das suas informações é criada e armazenada no servidor seguro do seu provedor de armazenamento em nuvem.

Obviamente, quanto mais frequente for o backup dos dados, menos informações serão perdidas em caso de emergência. A frequência com que a sua equipe precisa fazer backup dos dados depende de vários fatores, como a natureza do trabalho da sua equipe.

Escolha uma plataforma de armazenamento em nuvem com recursos de limpeza remota

Se o seu dispositivo for perdido ou roubado, ter um backup atualizado dos seus dados ajudará a sua equipe a continuar trabalhando sem perder o ritmo. No entanto, e se seu dispositivo cair em mãos erradas? Todos os dados confidenciais com os quais sua equipe possa estar trabalhando - números de contas, nomes de clientes, etc. - podem ser comprometidos.

Felizmente, alguns provedores de armazenamento em nuvem oferecem limpeza remota como precaução de segurança. Isso significa que, se um dispositivo for perdido ou roubado, você poderá apagar os arquivos associados ao aplicativo do seu provedor de armazenamento em nuvem, mesmo que não tenha o dispositivo em suas mãos.

Como o backup dos seus dados já foi feito na nuvem, você ainda pode acessá-los de outros dispositivos e não precisa se preocupar com o risco de segurança de pessoas não autorizadas acessarem seus dados.

Se você perder o controle do seu dispositivo, nunca saberá quem pode estar acessando seus dados. O apagamento remoto lhe dá o poder de proteger seus dados, não importa o que aconteça.

Fique por dentro do controle de acesso a arquivos e pastas

Por falar nisso, também é importante monitorar quem está acessando seus dados e o que está fazendo com eles. A maioria armazenamento em nuvem os provedores de armazenamento em nuvem facilitam o trabalho colaborativo e, portanto, o compartilhamento do acesso a arquivos e pastas, o que o coloca à frente do jogo. Ferramentas de colaboração seguras também concedem diferentes níveis de permissões, dependendo das funções da equipe.

Como regra geral, conceda acesso a arquivos e pastas somente às pessoas que absolutamente precisam dele. Mesmo que seja improvável que pessoas de outras equipes façam intencionalmente algo que possa colocar seus dados em risco, limitar o acesso a arquivos e pastas limita as oportunidades de acidentes.

É definitivamente importante ter várias pessoas trabalhando em um projeto, mas também é importante manter o controle de quem tem acesso a quais dados.

As senhas ainda são uma parte importante da segurança de dados

Esse é o princípio básico da segurança de dados e, mesmo assim, muitas pessoas ainda não fazem das práticas recomendadas de senha um hábito. Com todas as contas pessoais e profissionais que acessamos todos os dias, pode ser difícil lembrar de uma senha exclusiva para cada uma delas, e a ideia de alterar cada uma dessas senhas exclusivas a cada seis meses (como a maioria das pessoas faz) pode ser um problema segurança cibernética especialistas recomendam) é absolutamente intimidador.

bônus:_ *Saiba como implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética* Mas não se preocupe! Existem várias ferramentas de senha segura que podem ajudá-lo a manter tudo em ordem.

Não deixe nenhum dispositivo sem supervisão

Se um dispositivo é perdido ou roubado, ficamos imediatamente preocupados com a segurança de nossos dados. Afinal de contas, quem sabe quem pode estar acessando nossos dados do dispositivo quando ele está fora de vista?

Mas e quando você deixa o celular que usa para acessar os e-mails do trabalho sobre a mesa da cafeteria quando se levanta para pegar mais creme? E quando você se afasta do seu laptop ou computador desktop no trabalho sem fazer logout da sua conta?

Independentemente de onde você esteja ou da rapidez com que você espera retornar ao seu dispositivo, a prática recomendada para manter a segurança dos dados é fazer o logout antes de sair ou levar o dispositivo com você se possível.

Além disso, ative a autenticação de dois fatores para dificultar o acesso de qualquer pessoa às suas informações.

_Usando essas ferramentas simples de segurança de dados e as práticas recomendadas, sua equipe pode fazer um longo caminho para manter seus dados seguros

A segurança de dados é extremamente importante para as equipes profissionais de hoje, mas adotar as práticas recomendadas de segurança de dados não precisa ser difícil. Essas 5 ferramentas e estratégias são algumas de nossas maneiras favoritas de manter os dados de qualquer equipe seguros e sua equipe funcionando sem problemas. Que precauções de segurança sua equipe toma? Gostaríamos muito de ouvir sua opinião nos comentários!

Esta é uma publicação patrocinada pelo Dropbox. Todas as opiniões são minhas. O Dropbox não é afiliado nem endossa nenhum outro produto ou serviço mencionado.

Melissa Pallotti é uma escritora profissional, nerd da computação e fã de hóquei que mora em Pittsburgh, PA. Você pode se conectar com Melissa em Twitter ou LinkedIn .