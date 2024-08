Gerenciamento de riscos de segurança cibernética: Como implementar uma estrutura de risco de segurança cibernética

Com o surgimento da tecnologia, os riscos de segurança cibernética estão aumentando, representando uma ameaça real para empresas de todos os portes. Como resultado, as organizações começaram a adotar medidas mais preventivas em sua abordagem de segurança cibernética para evitar ataques cibernéticos.

É necessário implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética para proteger sua organização. Essa estrutura fornecerá uma abordagem estruturada para identificar, avaliar e gerenciar riscos em um processo sistemático.

Não espere até que seja tarde demais. Tome medidas proativas hoje mesmo para proteger sua empresa.

Este artigo ilustrará como avaliar sua postura de segurança cibernética, criar metas e objetivos adequados, selecionar uma estrutura para seu processo de gerenciamento de riscos, implementar estratégias de mitigação e aprender a analisar o processo de riscos que você está seguindo. 🔐

O que é gerenciamento de riscos de segurança cibernética?

O gerenciamento de riscos de segurança cibernética é um processo que ajuda as organizações a identificar, avaliar e priorizar os possíveis riscos para seus ativos digitais. Isso inclui dados, hardware, software, redes e outros componentes digitais.

Envolve a implementação de políticas e procedimentos para mitigar esses riscos e proteger a organização contra ataques cibernéticos. Ao gerenciar proativamente os riscos de segurança cibernética, as empresas podem evitar ou minimizar o impacto das possíveis ameaças.

O que é uma estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética?

Uma estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética é uma abordagem sistemática que pode proteger as organizações contra ameaças cibernéticas.

Ela envolve o reconhecimento de possíveis riscos, a avaliação da probabilidade de impacto e das possíveis consequências dos riscos, a elaboração de medidas de segurança para minimizar o impacto e o monitoramento contínuo para se ajustar aos riscos emergentes.

O procedimento é completo e capacita as organizações à medida que elas tomam medidas adicionais para proteger suas informações e ativos contra criminosos cibernéticos.

O que é a definição do processo de gerenciamento de riscos de segurança cibernética?

O processo de gerenciamento de riscos de segurança cibernética é uma abordagem estruturada para identificar, avaliar e gerenciar riscos em uma organização. Esse processo ajuda as organizações a tomar decisões informadas sobre o nível de risco aceitável para suas operações de negócios e para a segurança cibernética criar um plano para mitigar esses riscos.

A importância da implementação de uma estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética

Na Pesquisa Global Digital Trust Insights da PwC os dados mostram que algumas empresas melhoraram a segurança cibernética no ano passado, mas apenas algumas realmente mitigaram completamente todos os riscos cibernéticos. A segurança cibernética não é responsabilidade apenas do CISO, mas também de todos, inclusive do CEO, que tem a importante função de criar e manter a confiança por meio de ações concretas.

Pesquisa PwC 2023 Global Digital Trust Insights sobre a mitigação de riscos relacionados a novas iniciativas cibernéticas via PwC Uma abordagem e uma estrutura estruturadas podem gerenciar riscos potenciais e permitir que as organizações façam o seguinte:

Avaliar sua postura de segurança

Identificar as lacunas existentes em suas medidas de segurança

Realizar uma avaliação de riscos e avaliar ameaças internas e externas

Priorizar os riscos e estabelecer um processo de gerenciamento

Implemente os controles necessários para mitigar os possíveis riscos de segurança cibernética

As medidas preventivas garantirão aos seus clientes e partes interessadas que você leva a sério a segurança cibernética. Como resultado, eles se sentirão mais seguros e estarão mais propensos a continuar usando seus produtos e serviços.

Exemplos de ameaças à segurança cibernética

Antes de nos aprofundarmos em como implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética, vamos primeiro entender os possíveis riscos que as organizações enfrentam:

Ataques de phishing: Uso de e-mails ou mensagens fraudulentas para obter informações confidenciais dos usuários.

Uso de e-mails ou mensagens fraudulentas para obter informações confidenciais dos usuários. Ataques de malware: Um tipo de software malicioso projetado para obter acesso ou causar danos a um sistema de computador.

Um tipo de software malicioso projetado para obter acesso ou causar danos a um sistema de computador. Ameaças internas: Funcionários ou ex-funcionários que têm acesso a informações confidenciais e as utilizam para fins maliciosos.

Funcionários ou ex-funcionários que têm acesso a informações confidenciais e as utilizam para fins maliciosos. Ataques de engenharia social: Manipulação de indivíduos para que divulguem informações confidenciais por meio de táticas como falsificação de identidade ou chantagem.

Manipulação de indivíduos para que divulguem informações confidenciais por meio de táticas como falsificação de identidade ou chantagem. Ataques de negação de serviço distribuído (DDoS): Um esforço coordenado para inundar um sistema com tráfego, resultando em interrupções de serviço e violações de dados.

Como implementar uma estrutura de gerenciamento de risco de segurança cibernética (6 etapas com modelos)

Etapa 1: Avalie sua postura atual de segurança cibernética

A avaliação da sua postura de segurança cibernética é fundamental no gerenciamento de riscos de segurança cibernética. Abaixo estão as etapas que podem ser seguidas:

Avalie as medidas de segurança atuais

Identifique e analise o processo atual de gerenciamento de riscos de segurança cibernética : Descreva todas as medidas de segurança e inclua o processo necessário para gerenciar incidentes relacionados à segurança e como responder a ameaças

: Descreva todas as medidas de segurança e inclua o processo necessário para gerenciar incidentes relacionados à segurança e como responder a ameaças Avalie a segurança de sua rede : Realize uma avaliação do risco de segurança cibernética inspecionando seus firewalls, software antivírus e outras ferramentas para detectar e impedir o acesso não autorizado. Elas devem ser atualizadas e ter os patches de segurança mais recentes configurados. Se um deles estiver desatualizado, é mais provável que sua rede fique vulnerável

: Realize uma avaliação do risco de segurança cibernética inspecionando seus firewalls, software antivírus e outras ferramentas para detectar e impedir o acesso não autorizado. Elas devem ser atualizadas e ter os patches de segurança mais recentes configurados. Se um deles estiver desatualizado, é mais provável que sua rede fique vulnerável Revisite seu cyber **Estratégia de gerenciamento de riscos Verifique como sua organização gerencia dados e sistemas confidenciais (privilégios de acesso, uma política de senhas e autenticação multifatorial) e, em seguida, realize uma avaliação de vulnerabilidade interna e externa para apontar os pontos fracos

**Estratégia de gerenciamento de riscos Verifique como sua organização gerencia dados e sistemas confidenciais (privilégios de acesso, uma política de senhas e autenticação multifatorial) e, em seguida, realize uma avaliação de vulnerabilidade interna e externa para apontar os pontos fracos Revise seu plano de resposta a incidentes : Teste seu plano de resposta a incidentes para garantir que ele seja eficaz e verifique se você é capaz de detectar, responder e se recuperar de incidentes de segurança

: Teste seu plano de resposta a incidentes para garantir que ele seja eficaz e verifique se você é capaz de detectar, responder e se recuperar de incidentes de segurança Verifique com os funcionários : Ofereça aos seus funcionários programas de treinamento sobre conscientização de segurança e práticas recomendadas de segurança cibernética, além de outras avaliações, como:

Testes de retenção de conhecimento Comportamento dos funcionários e conformidade observações para garantir que eles estejam implementando o que aprenderam no treinamento Testes simulados de phishing para avaliar sua capacidade de identificar e denunciar tentativas de phishing. Avalie a resposta da empresa a incidentes de segurança

: Ofereça aos seus funcionários programas de treinamento sobre conscientização de segurança e práticas recomendadas de segurança cibernética, além de outras avaliações, como: Avalie seus fornecedores terceirizados: Se você tiver fornecedores terceirizados, eles terão acesso aos seus sistemas. Você precisará avaliar suas medidas de segurança cibernética e verificar seu histórico também

Identifique as lacunas nas medidas de segurança

De acordo com Índice de Inteligência contra Ameaças 2023 da IBM em um estudo realizado pela IBM, 27% das vítimas de ataques cibernéticos estavam relacionadas à extorsão, o que exerce pressão sobre as vítimas. Você precisará identificar lacunas em sua estratégia de gerenciamento de riscos para determinar as áreas suscetíveis a ameaças à segurança cibernética.

Imagem via IBM Depois de avaliar suas medidas de segurança atuais, procure lacunas que possam colocar sua organização em risco de ameaças cibernéticas. Você tem soluções de segurança desatualizadas, software não corrigido e senhas fracas? Seus funcionários não são treinados?

Compare as medidas de segurança e realize uma avaliação de segurança cibernética : Faça uma comparação de suas medidas de segurança com as práticas recomendadas e os padrões usados atualmente pelo seu setor. Em seguida, realize uma avaliação de risco para identificarpossíveis ameaças e vulnerabilidades *Simule um ataque cibernético: Useteste de penetração e um scanner de vulnerabilidades para identificar imediatamente os pontos fracos de sua rede. Observe como os funcionários reagem durante um ataque

: Faça uma comparação de suas medidas de segurança com as práticas recomendadas e os padrões usados atualmente pelo seu setor. Em seguida, realize uma avaliação de risco para identificarpossíveis ameaças e vulnerabilidades *Simule um ataque cibernético: Useteste de penetração e um scanner de vulnerabilidades para identificar imediatamente os pontos fracos de sua rede. Observe como os funcionários reagem durante um ataque Verifique seus relatórios de incidentes : Analise sua segurançarelatórios de incidentes e analise-os em busca de padrões ou tendências que possam indicar áreas de fraqueza

: Analise sua segurançarelatórios de incidentes e analise-os em busca de padrões ou tendências que possam indicar áreas de fraqueza Determinar áreas para aprimoramento : Depois que os pontos fracos de suas medidas de segurança forem identificados, verifique o que precisa ser aprimorado. Priorize o que é mais importante. Em seguida, elabore um plano para corrigi-lo

: Depois que os pontos fracos de suas medidas de segurança forem identificados, verifique o que precisa ser aprimorado. Priorize o que é mais importante. Em seguida, elabore um plano para corrigi-lo Avalie as ameaças e vulnerabilidades internas e externas: Realize auditorias de segurança e avaliações de risco para determinar onde estão suas vulnerabilidades

**DICA PRO Use o Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp para ajudar a documentar possíveis ameaças em um quadro branco digital e colaborar facilmente e compartilhe-o com a sua equipe. Esse modelo oferece um processo sistemático de identificação, avaliação e controle de perigos e riscos para aumentar a chance de conclusão bem-sucedida do projeto.

Crie um processo sistemático para identificar, avaliar e controlar perigos e riscos com o modelo de quadro branco de avaliação de riscos da ClickUp

Etapa 2: defina suas metas e objetivos

Definição clara metas e objetivos permitirão que você se concentre em suas principais prioridades e aloque adequadamente seus recursos.

Determine o que você deseja alcançar

Verifique os requisitos de integridade e disponibilidade : Quais áreas de sua organização precisam de proteção? O que ela precisa realizar em termos de gerenciamento de riscos de segurança cibernética? Seja específico em suas metas e objetivos. Verifique os requisitos de integridade e disponibilidade de seus ativos de informação. Certifique-se de que eles estejam em conformidade e atendam a todos os requisitos regulamentares

: Quais áreas de sua organização precisam de proteção? O que ela precisa realizar em termos de gerenciamento de riscos de segurança cibernética? Seja específico em suas metas e objetivos. Verifique os requisitos de integridade e disponibilidade de seus ativos de informação. Certifique-se de que eles estejam em conformidade e atendam a todos os requisitos regulamentares Desenvolva um programa de gerenciamento de riscos de segurança cibernética: Examine os possíveis efeitos de ameaças e ataques cibernéticos em sua organização e crie metas para reduzir o impacto de tais incidentes Desenvolva suas próprias estratégias de prevenção, detecção e resposta

Defina suas metas e objetivos

É necessária uma abordagem estruturada para estabelecer metas e objetivos atingíveis e claros que se alinhem à sua estratégia de gerenciamento de riscos de segurança cibernética. Aderir aoEstrutura de metas SMART pode ajudar a garantir que as metas sejam bem definidas e alcançáveis Específicas : Ao definir os objetivos do gerenciamento de riscos de segurança cibernética, a organização será mais específica e concisa Exemplo : Diminuir em 80% o número de ataques de phishing bem-sucedidos nos próximos três meses Mensurável : Ter uma meta mensurável permitirá que você determine e acompanhe seu progresso Exemplo : Reduzir o número de ataques de phishing bem-sucedidos em 80%" e medir isso pelo número de incidentes relatados Atingível : Verifique se o objetivo é algo que pode ser alcançado por sua organização usando os recursos e as capacidades existentes.

Exemplo : Aplicar a autenticação de dois fatores para toda a equipe nos próximos três meses Relevante : Certifique-se de que seu objetivo esteja alinhado com a missão e as metas da organização.

Exemplo : Aprimore a postura de segurança de sua organização e reduza o risco de violações de dados implantando um programa de gerenciamento de vulnerabilidades nos próximos 12 meses" Limitado no tempo : Defina um cronograma específico para a realização do objetivo.

Exemplo : Defina uma meta para estabelecer um plano de recuperação de desastres nos próximos seis meses que permita a restauração de sistemas críticos em até 4 horas após qualquer interrupção



**DICA PRO Mantenha suas metas organizadas e acompanhe seu progresso com Metas no ClickUp . Crie facilmente metas rastreáveis e mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e rastreamento automático do progresso. Você também pode aproveitar as vantagens de modelos de definição de metas para ajudá-lo a delinear suas metas mais rapidamente.

Gerencie todas as suas metas em um só lugar com o Goals in ClickUp

Etapa 3: selecione uma estrutura de gerenciamento de riscos

A escolha da estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética é essencial para a criação de um plano de segurança cibernética. Você pode selecionar uma das quatro estruturas mais amplamente reconhecidas: NIST, ISO, CIS e FAIR. Cada estrutura tem suas vantagens e desvantagens; estude e compare essas estruturas de gerenciamento de riscos para encontrar a que atenda às suas necessidades.

Estrutura de segurança cibernética do National Institute of Standards and Technology (NIST)

A estrutura de segurança cibernética do NIST é uma ferramenta voluntária fornecida pelo Departamento de Comércio dos EUA para auxiliar empresas de todos os portes no gerenciamento da segurança cibernética. As empresas podem utilizar a estrutura para abordar cinco áreas principais: identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação.

Organização Internacional de Padronização (ISO) 27001

A ISO 27001 é uma estrutura reconhecida mundialmente para o gerenciamento da segurança da informação que protege e controla sistematicamente os dados confidenciais usando uma abordagem de gerenciamento de riscos. Essa estrutura inclui um conjunto de requisitos e diretrizes para a implementação de um sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS) para ajudar as organizações a manter seus ativos de informação seguros. Os tópicos abordados incluem avaliação e gerenciamento de riscos controle de acesso, criptografia, continuidade dos negócios e conformidade.

As organizações geralmente precisam de Certificação ISO 27001 para mostrar aos clientes e parceiros sua dedicação à segurança das informações.

Controles do Center for Internet Security (CIS)

Os controles do CIS são diretrizes que oferecem uma abordagem priorizada para gerenciar os riscos de segurança cibernética. Ele inclui 20 protocolos de segurança essenciais que você pode adotar para melhorar sua postura de segurança cibernética. Esses controles são projetados com base em ameaças cibernéticas reais e oferecem uma estrutura abrangente para gerenciar e atenuar os riscos cibernéticos.

Análise de fatores de risco da informação (FAIR)

O FAIR é uma estrutura quantitativa de gerenciamento de riscos que ajuda as organizações a avaliar e analisar os riscos de segurança da informação em termos financeiros. Ela oferece uma abordagem sistemática para a análise de riscos e ajuda as organizações a entender o impacto potencial e a probabilidade de diferentes ameaças. O FAIR também ajuda as organizações a priorizarem seus esforços de gerenciamento de riscos e a alocarem recursos de forma eficaz.

Você terá mais confiança para selecionar a estrutura certa a ser personalizada para a sua organização quando realizar a pesquisa e a análise necessárias, uma que seja capaz de gerenciar os riscos de segurança cibernética com eficiência.

Etapa 4: estabelecer um processo de gerenciamento de riscos

Tenha seu próprio processo de gerenciamento de riscos para ajudar a identificar possíveis riscos e prever a probabilidade de eles ocorrerem. Ele também lhe dará uma previsão de quanto dano isso causaria.

Elabore suas estratégias de implementação para reduzir e controlar os riscos e monitore continuamente a eficácia. Com isso, as organizações podem minimizar proativamente os ataques cibernéticos.

**DICA PRO Gerencie seus projetos e evite riscos usando este Modelo de registro de riscos do ClickUp . Este modelo vem com visualizações pré-construídas do ClickUp, campos personalizados e status personalizados para ajudar a rastrear facilmente quaisquer riscos potenciais e empregar medidas preventivas eficazes.

Gerencie seus projetos e evite riscos usando este Registro de riscos Modelo de pasta do ClickUp

Etapa 5: implementar estratégias de mitigação

Comece a gerenciar o risco de segurança cibernética em sua organização e implemente estratégias de mitigação. Você pode começar a fazer isso depois de identificar e avaliar todos os riscos potenciais.

Implemente novas medidas de segurança

Ao implementar novas medidas de segurança, você incluirá instalação de software, segmentação de rede, controles de acesso, sistemas de detecção de intrusão e outros controles para ajudar a atenuar os ataques cibernéticos.

Atualize as medidas de segurança existentes

Mantenha-se atualizado com nosso cenário digital em constante mudança. Verifique periodicamente suas medidas de segurança existentes e reserve um orçamento para elas. Alocar um orçamento para implementar atualizações e correções de software e fazer upgrade de hardware para solucionar vulnerabilidades, melhorar o controle de acesso e fortalecer senhas e protocolos de criptografia.

Desenvolva um plano de resposta a incidentes

Estabeleça seus procedimentos para detectar, avaliar a gravidade e relatar incidentes. Toda organização precisa ter pessoas específicas designadas para o plano de resposta. Cada membro deve ter uma função específica designada para se comunicar com seus clientes e partes interessadas na eventualidade de um incidente.

**DICA PRO Os dados são normalmente o ativo mais valioso para a maioria das organizações. Eles são essenciais para gerar receita, o que torna a proteção de dados crucial para o sucesso da empresa como um todo. É por isso que a criação de um sistema viável de segurança cibernética plano de implementação é importante. Use o Modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp para dar à sua equipe um esboço organizado e detalhado dos seus planos de ação.

Usando o modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp para criar um plano de implementação de segurança cibernética organizado e detalhado

Etapa 6: Monitorar e revisar

O monitoramento da eficácia das medidas de segurança cibernética é fundamental para garantir que elas ofereçam proteção suficiente contra ameaças emergentes, e a revisão da estratégia de segurança cibernética e do plano de resposta a incidentes pode ajudar a identificar quais áreas precisam de atualizações.

Avalie regularmente o processo de gerenciamento de riscos

Atividades como avaliações de vulnerabilidade, testes de penetração, monitoramento de registros de segurança, análise de relatórios de resposta a incidentes e treinamento para defesa dos funcionários sobre conscientização de segurança são maneiras de conseguir isso.

Avalie as estratégias de atenuação

A avaliação das estratégias de atenuação será um processo contínuo, pois é inevitável que ocorram novas ameaças e vulnerabilidades. Portanto, as organizações devem permanecer proativas e sempre preparadas para responder a possíveis incidentes.

Atualize a estrutura conforme necessário

Uma vez realizada a avaliação e identificadas as lacunas de segurança, é fundamental atualizar a estrutura de segurança. A organização pode precisar modificar ou substituir a estrutura atual por uma mais adequada. Todas as modificações feitas na infraestrutura, nos aplicativos ou nos processos comerciais devem ser avaliadas quanto a possíveis riscos à segurança cibernética e integrados à estrutura existente. Quando a estrutura de segurança cibernética é constantemente atualizada e aprimorada, as organizações podem garantir que estão adequadamente preparadas contra ameaças cibernéticas.

**DICA PRO Mantenha-se no topo do seu processo de gerenciamento de riscos e planeje, gerencie e acompanhe seu processo de segurança cibernética em um só lugar com ClickUp uma ferramenta completa e segura de gerenciamento de projetos. Você também terá acesso a uma biblioteca de modelos, incluindo o Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp . Use este modelo para ajudá-lo a registrar relatórios de incidentes e salvar registros confiáveis de todos os incidentes anteriores associados ao seu ambiente, que podem ser usados para avaliar a postura de segurança atual e planejar adequadamente as ameaças futuras.

Crie uma tarefa do ClickUp quando ocorrer um incidente para manter registros precisos

Atualize sua segurança cibernética com uma estrutura de gerenciamento de riscos

Ao implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos, todos os dados e informações confidenciais da sua empresa permanecem protegidos contra ameaças cibernéticas. Você também pode identificar facilmente os possíveis riscos à segurança, priorizar suas ações com base no impacto deles e, o mais importante, tomar medidas para atenuá-los.

Ferramentas como o ClickUp, uma ferramenta muito poderosa e ferramenta segura de gerenciamento de projetos a ClickUp, uma ferramenta segura de gerenciamento de projetos, pode ajudar a gerenciar os protocolos e projetos de sua organização com mais eficiência. O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos de segurança como criptografia de dados, autenticação de dois fatores e permissões baseadas em funções. Ele protege seu trabalho e torna os membros da equipe responsáveis. E para provar que a segurança e a privacidade do cliente são a principal prioridade do ClickUp, ele foi aprovado nos mais altos padrões de segurança e obteve as certificações ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018.

Além do ClickUp, a parceria com UpGuard se você tiver uma empresa de segurança cibernética, ela lhe fornecerá uma camada extra de segurança. A plataforma da UpGuard oferece uma variedade de soluções de segurança cibernética, como gerenciamento de riscos de fornecedores, detecção de vazamento de dados e classificações de segurança. Ela permite que você gerencie seus riscos de segurança e garanta a conformidade com as normas do setor.

De modo geral, se você quiser proteger sua empresa contra ataques on-line, ferramentas como o ClickUp e o UpGuard serão úteis. Ao tomar medidas para proteger sua organização, você pode garantir a longevidade e o crescimento dela. ---

