13 modelos gratuitos de avaliação de risco em Excel e ClickUp

As ferramentas de avaliação de riscos economizam tempo e recursos dos gerentes de projeto ao esclarecer os riscos potenciais antes que a equipe comece a trabalhar.

Pesquisas mostram que mais de 60% dos projetos geralmente estão fora do orçamento, atrasados ou não são entregues de acordo com as especificações. Ao usar estratégias eficazes de avaliação de riscos, você estará mais preparado para priorizar as ameaças e interrupções do seu projeto. E, como resultado, a taxa geral de sucesso do projeto melhorará.

Reunimos uma lista de 13 modelos gratuitos de avaliação de riscos e exemplos de casos de uso para atender às suas necessidades requisitos de projeto ou programa . Se você precisa abordar os riscos de segurança de um equipamento em potencial ou compartilhar um documento de classificação de risco com equipes e partes interessadas, nós temos tudo o que você precisa!

O que é um modelo de avaliação de risco?

A modelo de avaliação de risco é um recurso para avaliar os riscos antecipadamente e desenvolver um modelo de avaliação de riscos plano de resposta acionável . Dependendo do tipo de seu setor, uma avaliação geral de riscos inclui:

Identificação de riscos

Área de impacto

Probabilidade

Nível de impacto

Planos de mitigação

Esse tipo de modelo de avaliação divide os riscos em vários estágios, geralmente usando tabelas espaçadas para que você documente as ameaças identificadas e quais partes estão em risco. Os modelos de risco também incluem uma ferramenta para avaliar a probabilidade e a gravidade dos riscos.

13 Modelos gratuitos de avaliação e análise de riscos

1. Modelo de avaliação de risco do ClickUp

Use o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp para visualizar seu plano de mitigação dos riscos do projeto

O modelo Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp cria uma dimensão visual para seu processo de avaliação de riscos. Ele auxilia na avaliação e categorização de riscos, inspirando sua equipe a compartilhar insights e colaborar em um formato visual e envolvente.

Esse modelo permite que você:

Avaliar categorias de risco e impactos potenciais

Analisar dados para identificar possíveis áreas de preocupação

Determinar medidas preventivas para reduzir a exposição ao risco

Com recursos que permitem desenhar, escrever e adicionar notas adesivas, esse modelo de quadro branco de gerenciamento de riscos é perfeito para avaliar os riscos do seu projeto. Faça o download deste modelo

2. Modelo de análise de risco do ClickUp

Use uma abordagem visual para o gerenciamento de riscos com o modelo de quadro branco de análise de riscos do ClickUp

Às vezes, uma abordagem visual do seu plano de gerenciamento de riscos é mais eficaz para as equipes de projeto. Se isso lhe agrada, o Modelo de quadro branco para análise de riscos do ClickUp é perfeito!

Colabore em tempo real à medida que você identifica possíveis armadilhas, como restrições de recursos em seu próximo projeto e faça um brainstorming de soluções . Vincule sem esforço tarefas, documentos, imagens e outros arquivos a partir deste modelo, fornecendo à sua equipe o contexto necessário para fazer a transição rápida da ideia para a execução.

Com esse modelo, você pode:

Identificar e avaliar todos os riscos potenciais associados a um projeto.

Determinar a probabilidade e o impacto de um evento de risco.

Desenvolver um plano para mitigar ou eliminar o risco.

Visualizar o processo de análise de riscos e acompanhar o progresso das atividades de gerenciamento de riscos.

Esse modelo de gerenciamento de riscos fornece aos gerentes de projeto as ferramentas para entender a categoria de risco, acompanhar o status do risco e documentar as descrições reais do risco. Faça o download deste modelo

3. Modelo de matriz de risco do ClickUp Value

Avalie os riscos e crie classificações de risco com a visualização de lista do ClickUp

Uma maneira técnica e eficaz de entender o que fazer priorizar em seu modelo de negócios e a lista de novas ideias é entender o valor desses recursos e o grau de risco associado à implementação. Modelo de matriz de risco de valor do ClickUp ajuda você a percorrer a matriz de risco para cada possível risco que possa ocorrer. É uma ótima maneira de praticar a proatividade gerenciamento de riscos . E como se trata de um modelo simples, você pode facilmente percorrer o processo e preencher a matriz de risco de valor rapidamente.

Veja como você pode usar esse modelo de avaliação de risco:

Crie uma tarefa para cada ideia Insira ou selecione a pessoa responsável pela ideia ou pela execução do plano Anexe o arquivo que contém todas as informações (por exemplo, pesquisa,análise de custosetc.) sobre a ideia/novo recurso Classifique se a ideia/novo recurso é para seus clientes, administradores, funcionários ou para a empresa em geral Faça o download deste modelo ### 4. Modelo de matriz de decisão da grade de suposições do ClickUp

Faça um brainstorming de ideias em um quadro branco do ClickUp para identificar perigos

Uma grade de suposições ajuda a identificar várias suposições do seu modelo de negócios. A grade plota essas premissas em dois eixos separados:

Suposições de baixo impacto com poucas informações disponíveis Suposições de alto impacto com poucas informações disponíveis

A visualização dessas premissas ajuda a reduzir os riscos, fazer julgamentos e superar as incertezas. As Modelo de grade de suposições do ClickUp é, da mesma forma, um tipo de ferramenta de tomada de decisão.

Você pode determinar facilmente o que as caixas grandes representam verificando a legenda. Cada caixa tem uma cor correspondente com um significado adicional.

Amarelo = certo, alto risco

Vermelho = incerto, alto risco

Verde = certo, baixo risco

Cinza = incerto, baixo risco Faça o download deste modelo

5. ClickUp Modelo de registro de riscos

Veja as respostas do formulário de avaliação de riscos por prioridade na visualização do Conselho do ClickUp

Uma das partes mais importantes do gerenciamento de riscos é operar estrategicamente para abordar quaisquer problemas potenciais que possam ocorrer durante o gerenciamento de um projeto específico.

Com este modelo, você pode documentar os riscos e as ações de resposta para gerenciar cada risco. Ele também o ajuda a rastrear os riscos potenciais e a implementar medidas preventivas antes que os riscos ocorram. O modelo Modelo de registro de riscos do ClickUp é essencial para gerenciar com sucesso os riscos identificados e registrados no registro com as ações a serem tomadas para responder ao risco.

As respostas devem ser revisadas regularmente para monitorar o progresso. Esse modelo de avaliação de riscos oferece vários benefícios, inclusive:

Coleta de riscos potenciais e preparação de ações adequadas para eles

Atribuição de membros diretos da equipe para monitorar epriorizar tarefas Categorizar os riscos por tipo (*Resposta a Riscos, Riscos Status e Riscos por Nível) Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de risco de planejamento do ClickUp Pi

Personalize seu próprio modelo de avaliação de risco a partir de um quadro branco do ClickUp

Modelo de planejamento do Pi do ClickUp ajuda você a ter uma visão geral perfeita do seu processo de planejamento de PI com quadros passo a passo que o guiam por todo o processo de avaliação de risco.

O modelo oferece uma visão clara do backlog dos membros da sua equipe, incluindo capacidade, carga de trabalho e riscos. Observe que o número de notas adesivas contendo os riscos identificados pode diminuir ou aumentar à medida que sua equipe decide sobre as abordagens de mitigação durante o processo de planejamento.

O modelo de planejamento do PI é dividido em quatro quadros principais para organizar o evento de planejamento do PI:

Quadro de equipes : Inclui iterações, tarefas e objetivos para cada equipe específica

: Inclui iterações, tarefas e objetivos para cada equipe específica Quadro do programa : Inclui recursos, dependências e marcos

: Inclui recursos, dependências e marcos Quadro de agenda : Inclui cronograma, agenda e apresentador

: Inclui cronograma, agenda e apresentador Quadro ROAM: Inclui riscos e obstáculos do programa Faça o download deste modelo ### 7. Modelo de análise de segurança do trabalho do ClickUp

Crie um plano de ação para minimizar os riscos à saúde e à segurança no ClickUp

Uma análise de segurança do trabalho deve ser realizada nos locais de trabalho para identificar os possíveis perigos que podem causar lesões graves ou sérias, como exposição a perigos, substâncias perigosas e mudanças de procedimentos.

A Modelo de análise de segurança do trabalho do ClickUp organiza as principais informações que todos os funcionários podem acessar em uma única visualização, incluindo:

Nome do local

Endereço do local

Tipo de trabalho

Nível de risco

Possíveis riscos/perigos

Contramedidas/Departamento

Equipamento de proteção

Observações adicionais

Arquivos PDF que demonstram as etapas adequadas Faça o download deste modelo ### 8. Modelo Excel de avaliação de risco do ExcelHub

via Risco de segurança Este é um modelo básico de avaliação de risco em Excel criado para ajudá-lo a tomar as medidas iniciais para padronizar seus processos. Você pode determinar facilmente os dados que devem ser coletados de suas áreas de negócios, delinear seleções de respostas sugeridas e definir termos-chave.

Independentemente dos eventos de risco, da configuração e dos parâmetros de avaliação, o modelo de avaliação de riscos em Excel pode ajudá-lo a gerenciar os riscos antes que eles ocorram. Faça o download desse modelo

9. Modelo de formulário de avaliação de risco contábil do Excel por WPS

via Modelo WPS Avaliações precisas de riscos financeiros e contábeis são essenciais e podem ser decisivas para suas finanças pessoais ou empresariais. Esse modelo de formulário de avaliação de risco básico criado profissionalmente fornece informações valiosas sobre seu nível de risco contábil.

Ele também ajuda você a fornecer todos os detalhes necessários sobre sua empresa requisitos do produto comercial . Além disso, o cálculo preciso dos custos dos produtos adquiridos é fundamental para garantir que sua empresa não sofra perdas desnecessárias. Faça o download deste modelo

10. Modelo de matriz de risco do Excel por ProjectManager

via Gerenciador de projetos O modelo gratuito de matriz de risco do Excel considera qualquer ameaça potencial e determina o impacto e a extensão que ela pode ter em um projeto específico. Esse modelo o ajuda a criar um processo de gerenciamento de riscos para destacar e corrigir questões antes que elas se tornem problemas sérios.

Ele também serve como uma ferramenta de comunicação para informar aos membros da equipe os riscos que podem surgir durante um projeto. Isso permite que todos alertem os outros se um problema se tornar conhecido e onde ele se enquadra na escala de priorização. Faça o download deste modelo Bônus:_ **Modelos_RAID **para gerenciamento de riscos

11. Modelo de avaliação de risco de TI em Excel do ProjectManager

via Gerenciador de projetos O número de riscos para um cenário de TI é enorme, incluindo falhas de software ou hardware, vírus, malware, golpes, ritmo e phishing.

Também existem erros humanos, bem como ameaças malignas de fraude, hackers, violações de segurança e ataques de negação de serviço. Desastres naturais, como incêndios e inundações, também danificam um sistema de TI que contém dados valiosos.

Com o modelo de avaliação de risco de TI em Excel do ProjectManager, você pode levar em conta o seguinte:

O número de equipamentos e pessoal necessários para continuar operando

Quanto tempo é necessário para restaurar os dados ou a funcionalidade do sistema

Necessidades do sistema e dos dados Faça o download deste modelo ### 12. Modelo de plano de análise e gerenciamento de riscos do Excel

via ExcelHub A identificação de riscos é apenas uma única etapa do processo de avaliação de riscos. As etapas subsequentes incluem outras atividades, como estratégia de risco, monitoramento e financiamento.

O modelo de gerenciamento do Excel ajuda você a determinar a probabilidade de ocorrência de riscos e o impacto potencial por meio da análise de riscos. Ele também ajuda a entender o desempenho e a qualidade do projeto. Como resultado, você pode implementar facilmente a resposta adequada e a mitigação de riscos. Faça o download deste modelo

13. Modelo de riscos de saúde e segurança do Excel por Template.net

via Template.net O modelo Excel Health and Safety Hazards da Template.net é uma ferramenta essencial para organizações comprometidas com a manutenção de um local de trabalho seguro e em conformidade com as normas. Criado para facilitar a identificação, a avaliação e o gerenciamento dos riscos de saúde e segurança, esse modelo oferece uma abordagem estruturada para a documentação de perigos e medidas de controle.

Com uma interface amigável, o modelo permite a fácil inserção e o rastreamento de perigos potenciais em vários ambientes de trabalho. Os principais recursos incluem seções para descrição de perigos, avaliação de riscos, medidas de controle e pessoal responsável. O modelo também oferece suporte à priorização de riscos, garantindo que os perigos de alto risco sejam tratados prontamente para reduzir possíveis acidentes e lesões.

Essa ferramenta abrangente é ideal para responsáveis pela segurança, gerentes e equipes de conformidade, fornecendo-lhes um método confiável para documentar perigos sistematicamente. Ao utilizar esse modelo, as organizações podem garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares e manter uma postura proativa em relação à saúde e à segurança.

O formato Excel garante compatibilidade e facilidade de uso, permitindo a personalização para atender a necessidades organizacionais específicas. Com o modelo de riscos de saúde e segurança em Excel, a Template.net capacita as empresas a criar um ambiente de trabalho mais seguro, melhorar o bem-estar dos funcionários e promover uma cultura de conscientização sobre segurança. Faça o download deste modelo

O que faz um bom modelo de avaliação de risco?

Um bom modelo de avaliação de risco é fácil de atualizar, cria consistência para trabalhos futuros e simplifica o processo de criação. Se a sua empresa tiver critérios específicos para avaliar riscos, o uso de um modelo garantirá que todos tenham as mesmas informações para tomar as medidas corretas de risco e controle. Aqui estão quatro processos principais que um modelo de avaliação de riscos deve incluir:

Identificação de riscos

Esse processo exige dedicação e criatividade, pois se concentra em destacar os possíveis riscos que podem ocorrer e afetar as métricas do projeto. Há vários métodos para identificar possíveis ameaças em sua organização. Sua equipe de projeto pode fazer um brainstorming de possíveis perigos e transformar as descobertas em uma lista de verificação de riscos.

Análise de riscos

Isso vai além da capacidade de identificar possíveis riscos e determina a criticidade do risco. É aqui que você atribui valores qualitativos e quantitativos aos possíveis riscos e analisa o potencial e as estratégias para minimizá-los. A análise de riscos ajuda você a entender a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial dos riscos. Dessa forma, você pode implementar a mitigação e a resposta adequadas.

Resposta e mitigação de riscos

A mitigação de riscos ajuda a projetar e implementar estratégias para reduzir a ocorrência e o impacto dos riscos. O objetivo principal é minimizar ao máximo a probabilidade de incidência do risco.

Controle de riscos

O monitoramento e o controle de riscos também fazem parte do seu modelo de avaliação. Eles ajudam a garantir que os planos sejam executados adequadamente. Como resultado, seu modelo deve usar a função de monitoramento e controle de riscos para garantir que suas estratégias de avaliação e mitigação de riscos sejam eficazes.

Desenvolvendo um Plano de Avaliação de Riscos Poderoso

Sem realizar uma avaliação de riscos nos estágios iniciais do seu projeto, você não terá a preparação avançada necessária para priorizar os controles de segurança.

Capacite sua equipe a ficar à frente dos perigos potenciais com as melhores ferramentas de avaliação de risco e uma plataforma de produtividade como o ClickUp.

O ClickUp facilita o planejamento, o gerenciamento e a geração de relatórios sobre projetos de qualquer lugar. Obtenha visibilidade do projeto em tempo real e relate as principais métricas com fluxos de trabalho e painéis automatizados para manter sua equipe informada e conectada! Experimente o ClickUp