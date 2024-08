10 modelos gratuitos de registro de riscos para gerenciamento de projetos em Excel e ClickUp

Gerenciar um projeto complicado pode ser tão emocionante quanto pisar no acelerador de um carro esportivo. Mas acrescente os possíveis obstáculos dos riscos e as coisas podem rapidamente passar de gerenciáveis para "Onde está o freio de emergência?"

É aí que o nosso fiel companheiro, o modelo de registro de riscos do projeto, entra em ação. Ele é mais do que apenas uma lista de "e se" - é um guia para identificar, compreender e enfrentar esses riscos de frente.

Um registro de riscos é como o nosso próprio monitor de tráfego de gerenciamento de projetos!

Imagine o seguinte: um risco ameaça o cronograma do projeto. Sem suar a camisa, sua equipe de projeto usa o modelo de registro de riscos para rastrear o risco, atribuir a responsabilidade pelo risco e desenvolver rapidamente um plano de resposta ao risco. Bum! Crise evitada.

Veja, um projeto sem riscos é tão raro quanto um unicórnio. Mas um projeto com um registro de riscos e um sólido processo de gerenciamento de riscos? Isso sim é algo com que você pode lidar. Portanto, vamos adotar os modelos de registro de riscos e transformar essas possíveis dores de cabeça do projeto em mais um dia no escritório.

Quem está conosco?

O que é um modelo de registro de riscos?

Um modelo de registro de riscos é como uma lista de verificação estratégica para o seu projeto que ajuda a sua equipe a identificar, avaliar e controlar os riscos para que você possa cumprir os prazos e evitar possíveis cenários de risco. O registro de riscos do projeto é um hub central onde se encontram todas as informações relacionadas a riscos, o que significa que é perfeito para a tomada de decisões rápidas e informadas.

Em um modelo típico de registro de riscos, você verá seções para cada descrição de risco, impacto potencial e as chances de ele acontecer. O registro de riscos do projeto também mapeia as medidas que estamos tomando para minimizar o risco e descreve quem é o proprietário do risco responsável por gerenciá-lo.

Ter todos esses detalhes em um único local significa que você não precisará ficar procurando informações ao tomar decisões. Um registro de riscos oferece uma visão geral de todos os possíveis desafios que podem surgir durante o projeto e o prepara para lidar com eles.

Assim, o seu modelo de registro de riscos o protege sempre que um risco aparece. É a tomada de decisões facilitada.

O que faz um bom modelo de registro de riscos?

Muito bem, vamos nos aprofundar um pouco mais no que faz um modelo de registro de riscos realmente se destacar. Em primeiro lugar, um modelo de registro de riscos de primeira linha deve ser completo, fácil de usar e flexível o suficiente para se adequar ao seu projeto como uma luva. Ele deve facilitar para a sua equipe o detalhamento de cada risco, a avaliação de seus possíveis impactos e a estimativa da probabilidade de ocorrência.

Veja a atividade de todos e trabalhe em equipe, mesmo trabalhando remotamente. Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa com o ClickUp Whiteboards

Mas não se trata apenas da identificação de riscos - um bom modelo também oferece espaço para o brainstorming de estratégias de mitigação e para decidir quem gerenciará cada risco. Em outras palavras, um registro de riscos é uma ferramenta que promove a responsabilidade dentro da sua equipe.

A melhor parte desses modelos de registro de riscos? Eles são dinâmicos, não estáticos. Seu projeto está em constante evolução, assim como seus riscos. Um modelo bem elaborado entende isso e permite atualizações e ajustes contínuos à medida que novos riscos entram em cena ou os existentes mudam.

Assim, à medida que o seu projeto muda e cresce, o modelo de registro de riscos também muda. Essa adaptabilidade torna um modelo não apenas bom, mas excelente.

10 modelos de registro de riscos para usar em 2024

Sem mais delongas, vamos apresentar-lhe os modelos de registro de riscos que certamente ajudarão seu próximo projeto a navegar sem problemas.

1. Modelo de registro de riscos do ClickUp

Modelo de registro de risco do ClickUp

O modelo Modelo de registro de riscos do ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de riscos que o ajuda a identificar possíveis riscos antes que eles se transformem em problemas significativos.

Sua equipe pode usar modelos de registro de riscos como este para padronizar sua abordagem de avaliação e acompanhamento de riscos. Essa consistência facilita o diagnóstico eficiente e preciso de soluções quando um risco é identificado.

Com os recursos de colaboração do ClickUp, sua equipe pode atualizar o registro em tempo real, promovendo a transparência e a resposta rápida dos proprietários dos riscos. Faça o download deste modelo

2. Modelo de análise de risco do gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de análise de risco do gerenciamento de projetos ClickUp

Antecipe antecipadamente as possíveis ameaças ao sucesso do projeto com o Modelo de análise de risco do gerenciamento de projetos do ClickUp . Esse modelo funciona perfeitamente com outros recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, como gerenciamento de recursos e priorização de projetos . O ClickUp facilita a integração da análise de risco como uma parte coesa do planejamento do seu projeto.

Obtenha uma visão geral do seu projeto com a visualização Overview List ou acompanhe o progresso do projeto com um quadro de análise. Você também pode centralizar os riscos potenciais do projeto em uma única visualização de lista para que a equipe tenha informações atualizadas e nenhum problema passe despercebido.

Essa abordagem organizada da análise de riscos estreita a comunicação da sua equipe, melhora a tomada de decisões da liderança e ajuda a empresa a manter as estimativas de orçamento. Faça o download deste modelo de registro de riscos do projeto hoje mesmo! Faça o download deste modelo

3. Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp

Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp

Às vezes, uma abordagem visual do seu plano de gerenciamento de riscos é mais fácil para as equipes de projeto. Se isso se aplica a você, o Modelo de quadro branco para análise de riscos do ClickUp é o seu problema!

Colabore simultaneamente enquanto você mapeia as possíveis armadilhas, como restrições de recursos em seu próximo projeto e as possíveis soluções para esses riscos. Crie rapidamente links para tarefas, documentos, imagens e outros arquivos a partir deste modelo de quadro branco para que todos na equipe tenham o contexto necessário para passar rapidamente da ideia à execução.

Este modelo de gerenciamento de riscos oferece aos gerentes de projeto tudo o que é necessário para entender a categoria do risco, acompanhar o status do risco e registrar a descrição real do risco. Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp

Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp

A avaliação de riscos é vital para o gerenciamento de qualquer projeto - é a nossa arma secreta para evitar surpresas indesejáveis. Com este modelo, temos um roteiro prático que nos orienta na identificação, avaliação e gerenciamento de possíveis riscos.

O modelo Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp acrescenta uma dimensão visual ao seu processo de avaliação de riscos. Ele ajuda a categorizar e avaliar os riscos, incentivando a sua equipe a colaborar e compartilhar insights em um formato visual e envolvente.

Com recursos que permitem desenhar, escrever e adicionar notas adesivas, esse modelo de quadro branco de gerenciamento de riscos é perfeito para sessões dinâmicas de brainstorming para avaliar os riscos do projeto. Faça o download deste modelo

5. Modelo de análise de risco e benefício do ClickUp

Modelo de análise de benefícios de risco do ClickUp

O modelo Modelo de análise de risco e benefício do ClickUp orienta sua equipe na avaliação dos possíveis riscos e benefícios de um projeto. Com os prós e os contras de uma determinada ação bem definidos, sua equipe pode decidir quais riscos valem a pena correr.

A ferramenta gerenciamento de tarefas ajudam a monitorar essas decisões e seus impactos em sua kPIs do projeto . Temos dezenas de ClickApps que você pode usar para personalizar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de tarefas. Economize ainda mais tempo com as automações de tarefas.

Você pode até usar widgets para conectar seu modelo a fluxos de trabalho existentes. Dessa forma, as alterações nos status do projeto, as atribuições de tarefas, os prazos e muito mais são atualizados perfeitamente em seu modelo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de matriz de risco do ClickUp Value

Modelo de matriz de risco de valor do ClickUp

Você provavelmente tem centenas de ideias de recursos e serviços que sua empresa pode oferecer. Mas cada direção que você segue tem riscos inerentes e valor comercial variável. Então, como você decide por onde começar?

É aí que entra a Modelo de matriz de risco do ClickUp Value é muito útil. Esse modelo apresenta um método organizado para classificar e priorizar os riscos que complementa sua software de gerenciamento de riscos . Use o sistema de grade simples e visual para classificar os riscos com base em sua probabilidade e impacto, o que o ajuda a tomar decisões mais bem informadas sobre alocação de recursos e priorização de projetos. É uma maneira sistemática de classificar suas ideias para avaliar o valor delas em conjunto com o risco envolvido em sua execução.

Essa abordagem estratégica pode esclarecer o que merece sua atenção imediata. Faça o download deste modelo

7. Modelo de lista de problemas abertos do ClickUp

Modelo de lista de questões abertas do ClickUp

O modelo Modelo de lista de questões abertas do ClickUp é uma ferramenta poderosa para rastrear e gerenciar problemas não resolvidos que podem afetar o sucesso do seu projeto. Use esse modelo para obter uma maneira simples e eficiente de listar todos os problemas em aberto, seu status atual e o membro da equipe responsável. Dessa forma, você terá uma visão abrangente de todas as tarefas pendentes.

Com uma perspectiva clara de todos os problemas enfrentados pela sua equipe, você pode criar um processo padronizado para categorizar, atribuir e eliminá-los da fila.

Combinado com o ferramentas de retrospectiva este modelo pode ajudá-lo a evitar problemas semelhantes em projetos futuros. Faça o download deste modelo

8. Modelo de lista do rastreador de problemas do ClickUp

Modelo de lista do rastreador de problemas do ClickUp

O modelo Modelo de lista do rastreador de problemas do ClickUp foi criado para ajudar os gerentes de projeto a manter o controle de todos os problemas relacionados ao projeto.

O acompanhamento de todos os novos problemas permite que você formule planos de ação direcionados e capture riscos potenciais que possam surgir antes do tempo. Essa organização e abordagem proativa permitem que você alcance seus objetivos marcos do projeto mais rapidamente e com menos riscos.

Com campos personalizáveis para descrição do problema, pessoa designada e status, esse modelo garante que nenhum problema seja esquecido. Ele se integra bem com o conjunto de ferramentas de gerenciamento de projetos para uma experiência perfeita de gerenciamento de projetos. Faça o download deste modelo

9. Modelo de registro de risco simples do Microsoft Excel por Stakeholdermap

Se você precisa de uma planilha simples para documentar os riscos do projeto, não precisa procurar mais do que o Modelo de Registro de Riscos Simples do Microsoft Excel

O Modelo de Registro de Riscos Simples do Microsoft Excel da Stakeholdermap é uma ferramenta direta e fácil de usar para gerenciar os riscos do projeto. Seu design baseado no Excel o torna familiar e acessível, enquanto seu layout estruturado garante que você cubra todos os detalhes necessários.

Esse modelo permite rastrear fontes de risco, impactos, pontuações e estratégias de mitigação em um formato claro e tabular. Faça o download deste modelo

10. Modelo de registro de risco de auditoria interna do Microsoft Word por Template.Net

Facilite as auditorias internas com o modelo de registro de risco de auditoria interna do Microsoft Word da Template.net

O Modelo de Registro de Risco de Auditoria Interna do Microsoft Word da Template.net é um modelo gratuito de registro de risco criado para auxiliar o processo de auditoria interna.

Ele ajuda a documentar e rastrear os riscos identificados durante as auditorias internas, auxiliando no planejamento da mitigação e na avaliação dos controles. Seu formato baseado no Word permite fácil edição e personalização, tornando-o uma ferramenta versátil para qualquer projeto. Faça o download deste modelo

Como usar um modelo de registro de riscos?

Agora que você tem acesso a uma variedade de modelos de registro de riscos, vamos discutir como redigir e manter um registro de riscos eficaz para o seu projeto. Abaixo estão as principais etapas a serem seguidas:.

Identificar os possíveis riscos: A primeira etapa na elaboração de um registro de riscos é identificar todos os possíveis riscos que possam afetar o seu projeto. Isso pode incluir qualquer coisa, desde restrições de recursos até fatores externos, como clima ou instabilidade política. Faça um brainstorming com a sua equipe para garantir que todos os riscos potenciais sejam capturados. Avalie e priorize os riscos: Depois de identificar os riscos, avalie a probabilidade e o impacto deles no projeto. Isso o ajudará a priorizar quais riscos exigem atenção imediata e quais podem ser tratados posteriormente. Categorize os riscos: Para entender melhor o impacto mais amplo de cada categoria de risco, agrupe riscos semelhantes em categorias diferentes, como riscos financeiros, técnicos ou ambientais. Atribua proprietários e ações: Designe um membro da equipe para ser o proprietário de cada risco e determine as possíveis ações que poderiam mitigar ou eliminar o risco. Inclua prazos para essas ações a fim de garantir que elas sejam tratadas em tempo hábil. Monitorar e revisar regularmente: É importante revisar e atualizar regularmente o seu registro de riscos à medida que o projeto avança. Novos riscos podem surgir, ou os existentes podem mudar em termos de impacto ou probabilidade. Acompanhe essas mudanças para garantir que o seu plano de gerenciamento de riscos permaneça eficaz.

Quem se beneficia com o uso de modelos de registro de riscos?

Gerentes de projeto: Eles são essencialmente o piloto de cada projeto, portanto, um registro de riscos é uma parte crucial de seu arsenal. Ele ajuda a identificar, avaliar e mitigar os riscos de maneira oportuna e eficaz. Além disso, funciona como um impulsionador da eficiência, pois ajuda a manter o projeto no caminho certo e minimiza a tomada de decisões aleatórias e reacionárias em resposta a riscos inesperados.

Organizações: Os registros de riscos ajudam as organizações a serem proativas, e não reativas, quando se trata de lidar com os riscos do projeto. Eles podem levar a um melhor planejamento estratégico, a uma melhor tomada de decisões e a uma melhor compreensão do cenário de riscos em diferentes facetas da organização.

Use os modelos de registro de riscos para reduzir os riscos em seu próximo projeto

Quer você esteja buscando mitigar riscos ou rastrear problemas, esses modelos podem atender às necessidades do seu projeto. Juntamente com ferramentas práticas como Software ERP e a abordagem correta para planejamento de contingência esses modelos podem melhorar significativamente a eficiência de seu gerenciamento de projetos.

Escolha um modelo que melhor se alinhe às necessidades do seu projeto e dê à sua equipe as ferramentas para navegar e mitigar os riscos potenciais com sucesso.