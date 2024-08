10 melhores ferramentas de software ERP para planejamento de recursos em 2024

No mundo dos negócios, em ritmo acelerado e em constante evolução, o uso de recursos empresariais software de planejamento (ERP) não é mais um luxo, mas uma necessidade.

Os sistemas ERP são cruciais nas organizações modernas porque integram vários processos em uma operação única e ordenada. Esses processos incluem o gerenciamento de projetos, a organização da cadeia de suprimentos e as finanças. Mas como selecionar o sistema ERP certo para suas necessidades específicas? Com tantas opções disponíveis, essa pode ser uma tarefa assustadora.

Neste artigo, discutiremos os 10 principais sistemas e ferramentas de software ERP disponíveis atualmente, destacando seus melhores recursos e possíveis limitações. Afinal de contas, a escolha de uma ferramenta de gerenciamento de dados de ERP é uma opção que tem um impacto enorme em sua organização.

O que é um software de ERP?

O software de planejamento empresarial (ERP) é um tipo de software que as organizações usam para gerenciar as atividades comerciais diárias, como a contabilidade, compras gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos e conformidade, entre outros.

Tipos de ferramentas de ERP

Há muitos tipos de pacotes de software de ERP disponíveis que diferem no tipo de serviços que oferecem. Aqui estão alguns exemplos:

Sistemas ERP no local: são hospedados e gerenciados no local, dando às organizações controle total sobre seus dados e processos.

**Sistemas ERP baseados na nuvem: esse tipo de sistema é hospedado na nuvem, o que o torna geralmente mais econômico do que os sistemas locais.

Sistemas ERP móveis: são projetados para serem usados em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Isso permite maior acessibilidade às informações e aos dados de praticamente qualquer local.

Sistemas ERP personalizados: esse tipo de sistema é adaptado especificamente às necessidades de uma determinada organização.

Recursos essenciais do software ERP

Quando implementado corretamente, um sistema ERP pode otimizar as operações, melhorar a eficiência e lhe dar uma vantagem competitiva. É por isso que a seleção do software ERP correto é fundamental para sua empresa operações de sua empresa e crescimento. Aqui estão alguns aspectos vitais a serem considerados que ajudarão sua busca pela empresa ideal software de planejamento de recursos implementação:

Necessidades comerciais: Identifique seus requisitos específicos. O sistema ERP deve aumentar sua eficiência e atender a necessidades como gerenciamento de projetos, gerenciamento financeiro, gerenciamento da cadeia de suprimentos ou CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente)

Identifique seus requisitos específicos. O sistema ERP deve aumentar sua eficiência e atender a necessidades como gerenciamento de projetos, gerenciamento financeiro, gerenciamento da cadeia de suprimentos ou CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) Facilidade de uso: Escolha um software ERP fácil de usar. Sistemas de ERP excessivamente complexos podem afetar negativamente a produtividade e causar erros, acrescentando mais problemas aos seus processos de negócios

Escolha um software ERP fácil de usar. Sistemas de ERP excessivamente complexos podem afetar negativamente a produtividade e causar erros, acrescentando mais problemas aos seus processos de negócios Personalização e escalabilidade: À medida que as funções de sua empresa evoluem, seu sistema ERP também deve evoluir. Opte por um software ERP flexível que possa ser adaptado às suas necessidades crescentes

À medida que as funções de sua empresa evoluem, seu sistema ERP também deve evoluir. Opte por um software ERP flexível que possa ser adaptado às suas necessidades crescentes Recursos de integração: Evite silos de dados e garanta um fluxo contínuo de informações com um software de ERP que se integre facilmente aos seus sistemas existentes - seja com seus recursos humanos, cadeia de suprimentos, gerenciamento de estoque ou ferramentas de gerenciamento financeiro

Evite silos de dados e garanta um fluxo contínuo de informações com um software de ERP que se integre facilmente aos seus sistemas existentes - seja com seus recursos humanos, cadeia de suprimentos, gerenciamento de estoque ou ferramentas de gerenciamento financeiro Suporte ao cliente: O acesso a um suporte ágil e bem informado pode economizar recursos valiosos, principalmente durante a fase de implementação ou quando surgirem problemas

O acesso a um suporte ágil e bem informado pode economizar recursos valiosos, principalmente durante a fase de implementação ou quando surgirem problemas Orçamento: Considere todos os custos do sistema de software, da implementação e da manutenção. Procure uma solução que ofereça o melhor valor dentro de seu orçamento para atender aos principais processos de negócios

Alinhe seus planos de crescimento com esses fatores para escolher uma solução de ERP existente que ofereça suporte à sua empresa a longo prazo.

As 10 melhores ferramentas e softwares de ERP para usar em 2024

Há muitas soluções de ERP no mercado, mas pode ser confuso saber quais sistemas de ERP funcionam melhor para suas necessidades e quais recursos você deve procurar. Confira nossas 10 melhores opções de software ERP para encontrar a opção certa para você.

Acompanhe o desempenho do inventário em tempo real com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade projetada para atender a organizações de todos os tamanhos. Sua versatilidade permite que as equipes gerenciem seus recursos tarefas, metas e controle de tempo de forma eficaz.

Seu amplo plano gratuito oferece vários recursos que podem ser personalizados sem a necessidade de codificação ou complementos, o que o torna um excelente ponto de partida para startups e equipes menores. Com interfaces fáceis de usar e excelente atendimento ao cliente, o ClickUp se destaca entre outras soluções de ERP por causa de seus campos personalizados e visualizações sob medida.

Melhores recursos do ClickUp

Plano gratuito extenso com muitos recursos: É uma ferramenta robusta que agrega valor mesmo em sua oferta gratuita, tornando-a acessível para atender a processos de negócios de todos os tamanhos

É uma ferramenta robusta que agrega valor mesmo em sua oferta gratuita, tornando-a acessível para atender a processos de negócios de todos os tamanhos Importação de dados de outras ferramentas: Migre dados de suas ferramentas e soluções ERP existentes com facilidade e sem perda de dados

Migre dados de suas ferramentas e soluções ERP existentes com facilidade e sem perda de dados Excelente atendimento ao cliente: O ClickUp se destaca por seu atendimento ao cliente ágil e eficaz, garantindo uma implementação e solução de problemas sem problemas

O ClickUp se destaca por seu atendimento ao cliente ágil e eficaz, garantindo uma implementação e solução de problemas sem problemas CRM personalizável : O recurso de gerenciamento de relacionamento com o cliente do ClickUp oferece às equipes de vendas e de sucesso sistemas de ERP para acompanhar orçamentos, informações de contato e muito mais.

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não é tão completo quanto o aplicativo da Web... ainda

Não há integração com o Zoho Mail, o que pode ser uma desvantagem para empresas que dependem muito do Zoho Mail para suas operações

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre Plano

Ilimitado Plano : uS$ 7 por mês por membro

: uS$ 7 por mês por membro plano Business Plan : $12 por mês por membro

: $12 por mês por membro Empresa Plano: Preços personalizados estão disponíveis

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contato Vendas _quando você estiver pronto.

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics O Microsoft Dynamics é uma linha de sistemas de software que inclui fornecedores de software de planejamento de recursos empresariais e aplicativos de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Esses sistemas ERP são projetados para ajudar empresas de todos os tamanhos a gerenciar todas as suas operações desde as vendas e o atendimento ao cliente até o gerenciamento financeiro e o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Com o Microsoft Dynamics, você pode mapear seus processos e adaptar o software ERP ao seu setor específico, melhorando o desempenho e a produtividade de sua empresa.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Adapte seus processos de negócios para atender às necessidades específicas de seu setor com fluxos personalizáveis

O Microsoft Dynamics oferece medidas de segurança confiáveis para proteger seus dados

Aproveite o poder da IA para automatizarprocessos e obter insights para a tomada de decisões Limitações do Microsoft Dynamics 365

O software é relativamente caro, o que o torna um possível obstáculo para pequenas empresas

Há restrições no armazenamento de dados que podem ser limitantes em comparação com outros sistemas ERP

A configuração do software pode ser bastante complexa e pode exigir conhecimento técnico especializado

Preços do Microsoft Dynamics 365

Business Central Essentials a partir de US$ 70 por usuário/mês

Business Central Premium a partir de US$ 100 por usuário/mês

Avaliações de clientes do Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Orion

Via Orion Orion é um sistema robusto de software ERP e de nuvem que ajuda as empresas a otimizar suas operações e melhorar alocar recursos . Ele permite que várias equipes trabalhem simultaneamente, aumentando a colaboração e a produtividade.

É fácil de usar e compatível com a maioria das redes, de modo que o Orion facilita para as empresas o monitoramento da equipe e o acompanhamento de suas tarefas e projetos.

Melhores recursos do Orion

Permite o uso contínuo decolaboração e gerenciamento entre equipes corporativas em sua organização

Garante a operação tranquila em diferentes sistemas de rede para os principais processos de negócios

O sistema de software ERP ajuda a acompanhar o desempenho da sua equipe de forma eficaz

Limitações do Orion

Às vezes, as notificações se perdem, o que pode levar à perda de atualizações ou tarefas

Não é o sistema de ERP e gerenciamento da cadeia de suprimentos mais econômico desta lista

Preços do Orion

Entre em contato com a Orion para obter preços

Avaliações de clientes da Orion

G2 : 4.5/5 (14 avaliações)

: 4.5/5 (14 avaliações) Capterra: 4/5 (2 avaliações)

4. ERP NetSuite

Via NetSuite O NetSuite ERP é um sistema ERP abrangente, baseado em nuvem, de software como serviço, projetado para empresas de todos os tamanhos. Ele oferece visibilidade em tempo real do desempenho financeiro de sua empresa. O NetSuite é superpersonalizável, o que facilita a otimização de suas operações com um sistema desenvolvido sob medida.

Melhores recursos do NetSuite ERP

A excelente análise de relatórios financeiros permite que você fique de olho em suas finanças

Conexão perfeita com outros softwares, como ferramentas de recursos humanos, para operações mais eficientes

Adapte o sistema ERP às necessidades e fluxos de trabalho específicos de sua empresa

Limitações do NetSuite ERP

Pode levar muito tempo para aprender a usar o NetSuite e a documentação do produto é limitada

Preços do NetSuite ERP

Entre em contato com a NetSuite para obter os preços.

Classificações dos clientes do NetSuite ERP

G2 : 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. ERPNext

Via ERPNext O ERPNext é um sistema ERP e um software de contabilidade gratuitos e de código aberto. Ele foi projetado para ser simples e fácil de usar. Ainda assim, essa solução de ERP é poderosa o suficiente para gerenciar todos os aspectos de uma empresa.

Os baixos custos indiretos tornam o ERPNext especialmente eficaz para empresas de pequeno e médio porte. Centralize seus sistemas de vendas, compras, produção, contabilidade e recursos humanos em um único local com o conjunto abrangente de recursos do ERPNext.

Melhores recursos do ERPNext

A abordagem de código aberto mantém os custos indiretos baixos e oferece recursos robustos

Simplifica os processos de recursos humanos e reduz a papelada manual

Oferece uma interface intuitiva e funcionalidades fáceis de usar

Limitações do ERPNext

A configuração e a personalização podem ser complicadas em comparação com outros sistemas ERP

A documentação poderia ser mais extensa para ajudar os usuários a entender e usar a ferramenta com mais eficiência

Preços do ERPNext

Código aberto: gratuito

gratuito Cloud (hospedagem gerenciada) : uS$ 10/site por mês

: uS$ 10/site por mês Enterprise (até 50 usuários): US$ 1.250/site por mês

Avaliações de clientes do ERPNext

G2 : 4/5 (41 avaliações)

: 4/5 (41 avaliações) Capterra: 4.6/5 (134 avaliações)

6. Oráculo

Via Oráculo O sistema de planejamento de recursos empresariais da Oracle é uma solução de software baseada na nuvem, projetada para lidar com operações comerciais complexas. Os usuários adoram sua capacidade de lidar com grandes quantidades de dados, o que torna esse software ERP em nuvem adequado para grandes empresas com altos requisitos de dados.

O kit de ferramentas da Oracle inclui soluções para gerenciamento financeiro, gerenciamento de projetos, compras risco, gerenciamento de ativos corporativos e outras funções essenciais de business intelligence. Com a compatibilidade com ferramentas de terceiros, a Oracle amplia suas funcionalidades, oferecendo uma solução holística de software de gerenciamento de negócios solução.

Melhores recursos do Oracle

Desenvolvido para ser dimensionado junto com sua organização e funções gerais de negócios

Gerencie vários bancos de dados em um único servidor

Desempenho extremamente rápido significa tempos de consulta mais curtos

Oferece uma ampla gama decontabilidade geral e análises - ideal para a cadeia de suprimentos e o gerenciamento de estoques

Limitações da Oracle

Os custos de licenciamento da Oracle podem ser altos, especialmente para pequenas e médias empresas

Preços da Oracle

Use o Estimador de custos Oracle

Avaliações de clientes Oracle

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (424 avaliações)

7. Odoo

via Odoo A Odoo oferece uma gama de aplicativos de negócios e sistemas de planejamento de recursos empresariais para completar um conjunto de software de ERP para impulsionar seus negócios. Com sua versão comunitária gratuita, o Odoo torna o mercado de software e sistemas ERP tradicionais acessível a startups e pequenas empresas.

Ele oferece vários aplicativos, como faturamento, contabilidade, fabricação, compras, gerenciamento de pedidos de armazém e gerenciamento de projetos. Esse software de ERP tem a capacidade de automatizar tarefas e aumentar significativamente a eficiência e a produtividade.

Melhores recursos do Odoo

A versão comunitária é gratuita; uma grande vantagem para startups e pequenas empresas

Simplifica as tarefas de rotina paraeconomizar tempo e aumentar a eficiência

Gerencia todos os aspectos de sua empresa, desde vendas e CRM até cadeia de suprimentos e gerenciamento de estoque

Limitações do Odoo

A configuração pode ser complicada

O suporte técnico às vezes é lento, de acordo com alguns usuários

Preços do Odoo

Um aplicativo : Gratuito

: Gratuito Padrão : uS$ 24,90/usuário por mês

: uS$ 24,90/usuário por mês Personalizado: uS$ 37,40/usuário por mês

Avaliações de clientes do Odoo

G2 : 4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 600 avaliações)

8. Dia de trabalho

via Dia de trabalho O Workday é um dos principais sistemas de planejamento de recursos empresariais para finanças e recursos humanos. Seus sistemas ERP oferecem um conjunto de recursos projetados para se adaptarem às necessidades de sua organização.

De fato, o Workday lida com finanças, capital humano e gerenciamento de recursos com facilidade. Você pode monitorar o desempenho dos negócios com a análise profunda da plataforma. Apesar de sua complexidade, os excelentes recursos de geração de relatórios e a alta personalização a tornam uma opção desejável para empresas de todos os portes.

Melhores recursos do Workday

Gerencie o tempo de férias e de licença médica dos funcionários e sincronize essas informações diretamente com a ferramenta de folha de pagamento

Lidar com o recrutamento de talentos e a integração de novos funcionários dentro do aplicativo

Manter os funcionários engajados com módulos de aprendizado e desenvolvimento incorporados diretamente no sistema

Limitações do Workday

Aprender a navegar na plataforma pode ser um desafio

A transição para o Workday pode exigir uma quantidade significativa de tempo e esforço em comparação com outros sistemas de planejamento de recursos empresariais

Preços da Workday

Entre em contato com a Workday para obter preços

Avaliações de clientes da Workday

G2 : 4.1/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Sage Intacct

via Sage Intacct O Sage Intacct é uma plataforma de gerenciamento financeiro e de ativos baseada na nuvem que oferece recursos contábeis profundos para simplificar as operações financeiras. Ela oferece uma ampla gama de aplicativos de contabilidade essenciais, como razão geral, gerenciamento de inventário, contas a pagar, contas a receber e gerenciamento de caixa.

Seus processos seguros garantem que seus dados financeiros estejam bem protegidos, enquanto os dados da empresa estão protegidos poderosas ferramentas de relatórios fornecem insights de negócios acionáveis.

Melhores recursos do Sage Intacct

Receba pagamentos rapidamente com um sistema de faturas simples e automatizado

Permite acessar os dados de sua empresa de qualquer lugar, a qualquer momento

Uma vasta biblioteca de relatórios financeiros significa que sua empresa não tem pontos cegos

Acompanhe o estoque desde o chão de fábrica até a prateleira da loja

Limitações do Sage Intacct

A personalização limitada pode não oferecer flexibilidade suficiente para algumas empresas

Preços do Sage Intacct

Entre em contato com a Sage Intacct para obter preços

Avaliações de clientes do Sage Intacct

G2 : 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 300 avaliações)

10. Acumatica

via Acumatica O Acumatica é uma solução de software de planejamento de recursos empresariais (ERP) baseada em nuvem que oferece uma gama de ferramentas de automação de serviços profissionais para empresas de pequeno e médio porte. Altamente personalizável e repleto de recursos poderosos, o Acumatica mantém uma interface fácil de navegar, tornando-o acessível para usuários de todos os níveis de conhecimento técnico.

Melhores recursos do Acumatica

Os recursos de IA e aprendizado de máquina ajudam a automatizar os processos de negócios

A segurança de primeira classe protege seus dados, enquanto as permissões baseadas em funções facilitam a colaboração com colegas internos e externos

O software baseado em nuvem da Acumatica oferece a flexibilidade de acessar e gerenciar seus negócios de qualquer lugar

Limitações do Acumatica

Compreender o custo total de propriedade pode exigir algum tempo e esforço

Preços da Acumatica

Entre em contato com a Acumatica para obter preços

Avaliações de clientes da Acumatica

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

Benefícios do uso do software ERP

Ao simplificar os processos, o software ERP oferece às empresas a capacidade de se manterem produtivas e eficientes. Desde a redução de processos manuais entrada de dados erros para simplificar processos complexos, aqui estão alguns dos principais benefícios do uso do software ERP:

Aumento da eficiência : As operações simplificadas garantem que os funcionários tenham acesso a informações precisas sem a necessidade de vários aplicativos ou ferramentas. Isso pode ajudar a reduzir o tempo.

: As operações simplificadas garantem que os funcionários tenham acesso a informações precisas sem a necessidade de vários aplicativos ou ferramentas. Isso pode ajudar a reduzir o tempo. Colaboração aprimorada : Com várias equipes trabalhando no mesmo sistema, todas as partes interessadas podem colaborar facilmente e manter a sincronia.

: Com várias equipes trabalhando no mesmo sistema, todas as partes interessadas podem colaborar facilmente e manter a sincronia. Melhores recursos de geração de relatórios : O software ERP permite que as empresas acessem relatórios com rapidez e precisão. Isso o ajudará a tomar melhores decisões sobre suas operações comerciais.

: O software ERP permite que as empresas acessem relatórios com rapidez e precisão. Isso o ajudará a tomar melhores decisões sobre suas operações comerciais. Redução de custos : Os sistemas ERP reduzem os custos indiretos ao eliminar o trabalho manual: Os sistemas ERP são projetados para crescer com a sua empresa, de modo que você não precisa se preocupar em superá-los.

: Os sistemas ERP reduzem os custos indiretos ao eliminar o trabalho manual: Os sistemas ERP são projetados para crescer com a sua empresa, de modo que você não precisa se preocupar em superá-los. Flexibilidade : Os sistemas ERP são facilmente personalizáveis e podem ser adaptados para atender a necessidades específicas. Isso significa que as empresas podem otimizar o software para seus próprios processos exclusivos.

: Os sistemas ERP são facilmente personalizáveis e podem ser adaptados para atender a necessidades específicas. Isso significa que as empresas podem otimizar o software para seus próprios processos exclusivos. Precisão dos dados : o software ERP elimina erros de entrada manual de dados, facilitando o acesso e o gerenciamento de informações precisas. Isso pode ajudar as empresas a eliminar erros dispendiosos.

: o software ERP elimina erros de entrada manual de dados, facilitando o acesso e o gerenciamento de informações precisas. Isso pode ajudar as empresas a eliminar erros dispendiosos. Atendimento ao cliente aprimorado : Os sistemas ERP proporcionam às empresas uma melhor visibilidade dos pedidos dos clientes, o que significa que elas podem responder de forma rápida e eficiente às consultas dos clientes.

: Os sistemas ERP proporcionam às empresas uma melhor visibilidade dos pedidos dos clientes, o que significa que elas podem responder de forma rápida e eficiente às consultas dos clientes. Melhor segurança: A maioria dos sistemas ERP vem com recursos de segurança incorporados para proteger dados confidenciais e garantir a conformidade com os padrões do setor.

Descubra a solução ERP perfeita para a sua equipe

Se o seu sistema ERP atual não está trazendo a eficiência e a produtividade esperadas, talvez seja hora de mudar. O ClickUp oferece uma solução completa de business intelligence adaptada a empresas de vários tamanhos e setores.

Por que não experimentá-la em primeira mão? Entre em contato com nossa equipe de vendas dedicada ou inscreva-se GRATUITAMENTE hoje mesmo. Sim, é isso mesmo - não custa absolutamente nada para começar. Sente-se no banco do motorista e descubra os benefícios inigualáveis de gerenciar suas operações comerciais com ClickUp .