Testamos os 10 melhores softwares de gerenciamento de aquisições em 2024

Independentemente de sua empresa ser B2B, B2C, SaaS ou algo intermediário, os materiais e serviços mantêm sua empresa em funcionamento. Profissionais de compras como você alimentam esse progresso ao buscar fornecedores, gerenciar pedidos de compra, solicitar propostas por meio de RFPs e gerenciamento de contratos.

É muita coisa para lidar, não é?

Felizmente, as soluções de aquisição otimizam seu fluxo de trabalho e facilitam os processos de aprovação. Se já está na hora de automatizar seus processos de processos de aquisição nós o ajudamos.

Confira este guia para obter dicas sobre como encontrar as melhores soluções de compras, além de nossas escolhas para o melhor software de compras de 2024.

O que é software de gerenciamento de compras?

O software de gerenciamento de aquisições é uma solução projetada para ajudar as empresas a otimizar seus processos de aquisição, desde a busca de fornecedores até o gerenciamento de contratos. Ele automatiza tarefas e fornece uma plataforma centralizada para todas as atividades de procurement, facilitando a colaboração entre as equipes de procurement, o acompanhamento do progresso e a tomada de decisões orientadas por dados.

Com a complexidade cada vez maior das cadeias de suprimentos e a necessidade de uma tomada de decisão mais rápida, o software de gerenciamento de compras tornou-se uma ferramenta essencial para empresas de todos os portes.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de compras?

Você está em busca de uma ferramenta decente de gerenciamento de compras? Procure um software de gerenciamento de aquisições que inclua funcionalidades como:

Templates: Quem tem tempo para criar novos documentos do zero? Opte por um software de gerenciamento de aquisições que incluamodelos para RFQs,listas de verificação de inventárioe mais

Quem tem tempo para criar novos documentos do zero? Opte por um software de gerenciamento de aquisições que incluamodelos para RFQs,listas de verificação de inventárioe mais Orçamento: Você precisaadministrar seu dinheiroafinal de contas. Procure recursos como análise e visibilidade de gastos para ajudar seu processo de aquisição. Uma boa ferramenta de compras também deve oferecer processamento de faturas e integração com contas a pagar

Você precisaadministrar seu dinheiroafinal de contas. Procure recursos como análise e visibilidade de gastos para ajudar seu processo de aquisição. Uma boa ferramenta de compras também deve oferecer processamento de faturas e integração com contas a pagar Recursos específicos para casos de uso: É claro que a maioria das ferramentas de aquisição atende às necessidades de diferentes tipos de empresas. Mas não custa nada optar por uma ferramenta que já seja adequada ao seu setor. Se você precisa degerenciamento de projetos imobiliários ajuda ou você precisagerenciar um departamento de TIexiste uma solução de software para você

É claro que a maioria das ferramentas de aquisição atende às necessidades de diferentes tipos de empresas. Mas não custa nada optar por uma ferramenta que já seja adequada ao seu setor. Se você precisa degerenciamento de projetos imobiliários ajuda ou você precisagerenciar um departamento de TIexiste uma solução de software para você Integrações: Você já está usandoplanejamento de recursos empresariais (ERP) e outros softwares. Opte por ferramentas de gerenciamento de compras que funcionem bem com o software que você já usa

Você já está usandoplanejamento de recursos empresariais (ERP) e outros softwares. Opte por ferramentas de gerenciamento de compras que funcionem bem com o software que você já usa **Gerenciamento da lista de fornecedores **Uma boa ferramenta de aquisição gerencia todas as partes do ciclo de vida do contrato. Procure recursos robustos de gerenciamento de contratos e fornecedores para ficar por dentro do desempenho dos fornecedores

**Uma boa ferramenta de aquisição gerencia todas as partes do ciclo de vida do contrato. Procure recursos robustos de gerenciamento de contratos e fornecedores para ficar por dentro do desempenho dos fornecedores Facilidade de uso: Opte por ferramentas de gerenciamento de aquisições baseadas na nuvem para obter os insights em tempo real de que você precisa para trabalhar melhor e com mais rapidez

As 10 melhores ferramentas de gestão de aquisições 2024

Você é livre para escolher seu próprio processo de gerenciamento de aquisições, mas por que se preocupar se já fizemos todo o trabalho para você? Aqui estão nossas escolhas para as melhores ferramentas de gerenciamento de compras de 2024.

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de inventário

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma robusta que combina aquisições, documentos, tarefas, quadros brancos, análises, metas, bate-papos e muito mais. Se você está cansado de passar por inúmeras plataformas para concluir uma mísera tarefa, o ClickUp é a resposta.

O Visualização da lista ClickUp é perfeita para processos de aquisição e gerenciamento de orçamentos com campos personalizados e recursos de classificação. Com essa visualização, você tem uma visão de alto nível de suas tarefas e pode facilmente classificar, filtrar, agrupar e pesquisar tarefas específicas.

Obtenha uma visão geral de alto nível do orçamento do seu projeto enquanto gerencia tarefas e status na visualização de lista do ClickUp

Tudo o que você precisa são os modelos certos para converter o ClickUp na plataforma de aquisição personalizável dos seus sonhos. Use o Modelo de espaço de compras do ClickUp para monitorar todas as suas tarefas de aquisição em um só lugar, com um banco de dados sem código e visualizações bonitas.

Gerencie seu processo de compras do início ao fim com o ClickUp!

Use o modelo de aquisição do ClickUp para organizar suas tarefas de aquisição antes mesmo de programar uma única tarefa. Em vez de alternar entre inúmeras plataformas e ferramentas, você desfruta de um processo de aquisição mais sensato e simplificado que torna seu trabalho infinitamente mais fácil.

Melhores recursos do ClickUp:

Templatize seus esforços de aquisição comModelo de compras do ClickUp* Crie campos, status e exibições personalizados

UseIA do ClickUp para preencher automaticamente sua documentação e modelos de gerenciamento de compras

Converta planos de aquisição em tarefas acionáveis com apenas um clique

Armazene todos os bate-papos internos e externos no ClickUp junto com sua documentação de compras

Limitações do ClickUp:

Recursos como o ClickUp AI só estão disponíveis em contas pagas

O ClickUp tem muitos recursos, por isso os iniciantes às vezes se sentem intimidados

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Coupa melhor para gerenciamento de despesas

via Coupa O Coupa é um software e uma plataforma de aquisições que tem tudo a ver com dinheiro. Ele tem muitos recursos, mas seu foco principal é o gerenciamento de gastos nos processos de aquisição. O Coupa unifica o processo de source-to-pay para aumentar suas margens operacionais, o que provavelmente parece um sonho tornado realidade para o setor de compras.

Use a Coupa para gerenciar seu capital de giro e prever orçamentos. A ferramenta de procurement tem até automações limitadas para simplificar a contratação, as compras, as aprovações de faturas e os relacionamentos com fornecedores.

Melhores recursos do Coupa:

Visualize seu gerenciamento de fornecedores terceirizados com recursos de cadeia de suprimentos

A Coupa Community.ai fornece referências financeiras úteis

Software de gerenciamento de fornecedores

Limitações da Coupa:

Alguns usuários dizem que tiveram que criar várias contas Coupa para processar pagamentos

Das ferramentas de gerenciamento de compras, a Coupa não oferece uma avaliação gratuita ou associação freemium

A Coupa só oferece atendimento ao cliente via chat

Preços da Coupa:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Coupa:

G2: 4,2/5 (260+ avaliações)

4,2/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

3. Kissflow é o melhor para automatizar pedidos de compra

via Fluxo de beijo O Kissflow se orgulha de ser simples e personalizável. Use essa plataforma para rastrear solicitações de compra, gerar automaticamente pedidos de compra e aprovar faturas em qualquer lugar no aplicativo móvel.

Gostamos do fato de o Kissflow se integrar a muitas outras plataformas, o que significa que todos os seus dados fluem para o mesmo lugar. O software de compras inclui plug-ins para Xero, DocuSign e muito mais.

O Kissflow ainda vem com permissões granulares, para que você tenha controle total sobre o que os membros da sua equipe de compras podem fazer na plataforma.

Melhores recursos do Kissflow:

Simplifique a integração e o gerenciamento de fornecedores no Kissflow

Integração do Kissflow com outros softwares financeiros que você já usa via API

Você pode personalizar praticamente tudo, inclusive fluxos de trabalho de aprovação, campos de dados e formatos de relatórios

Limitações do Kissflow:

O Kissflow não oferece opções gratuitas ou freemium em comparação com outros softwares de compras desta lista

Alguns usuários dizem que é difícil implementar o Kissflow

Preços do Kissflow:

A partir de US$ 1.990/mês

Avaliações e resenhas da Kissflow:

G2: 4,3/5 (mais de 520 avaliações)

4,3/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Kissflow !

4. Vendr é o melhor para custos de SaaS

via Vendr Sua empresa depende de muitos softwares? Nesse caso, a Vendr é o software de compras ideal para você. Eles são especializados em reduzir os custos de SaaS e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de aquisição. O que há para não amar? 🤩

Fiel ao seu nome, o Vendr ajuda no gerenciamento de fornecedores de software. Ele até gerencia a conformidade, o que é útil se você precisar seguir uma complexa rede de requisitos legais.

Você também não precisa fazer tudo manualmente. Crie processos de aquisição em conformidade no Vendr e a plataforma será executada no piloto automático a partir daí. Mas não se preocupe: você tem controle total, portanto, sinta-se à vontade para ajustar seus fluxos de trabalho se as coisas mudarem.

Melhores recursos do Vendr:

Elimine surpresas com os guias do comprador transparentes da Vendr

Obtenha conselhos de negociação dos especialistas em compras da Vendr

Centralize todas as compras, renovações e dados de despesas em um único painel

Cada assinatura vem com uma garantia de economia

Limitações do Vendr:

O Vendr é para empresas com receita anual mínima de US$ 400.000

Alguns usuários afirmam que recursos como preferências de contrato são muito manuais, o que pode causar descuidos

Preços do Vendr:

Iniciante: US$ 36.000/ano

US$ 36.000/ano Crescimento: $78.000/ano

$78.000/ano Empresa: $120.000/ano

Vendr classificações e resenhas:

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A

5. GEP SMART melhor para compras diretas

via GEP O GEP SMART é um pacote de software robusto que inclui ferramentas para compras diretas, gerenciamento de listas de materiais, source-to-contract e muito mais. Diga adeus aos módulos de aquisição autônomos porque tudo está incluído nessa plataforma.

Seu sistema de procurement é particularmente poderoso, graças, em grande parte, ao uso de IA, automação de processos robóticos (RPA) e Big Data. Se você deseja uma solução que esteja na vanguarda da tecnologia, a GEP oferece procurement de ponta a ponta em qualquer lugar.

Melhores recursos da GEP:

Gerencie com eficácia todas as despesas diretas e indiretas em um software de compras

Informe à GEP suas necessidades de conformidade e ela projetará um processo de procurement em conformidade para você

A IA acelera as tarefas de source-to-pay, como análise de gastos, sourcing estratégico, processamento de pedidos de compra e gerenciamento de faturas

Limitações da GEP:

Alguns usuários acham a GEP difícil de navegar

Outros usuários dizem que a GEP é mais lenta do que outras ferramentas de procurement

Preços da GEP:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do GEP:

G2: 4,4/5 (20+ avaliações)

4,4/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (7 avaliações)

6. Jaggaer melhor para compras eletrônicas

via Jaggaer A Jaggaer é uma ferramenta de gerenciamento de compras especializada em compras diretas e compras eletrônicas. Seu objetivo é ajudar as empresas a obter mais controle sobre seus gastos e encontrar mais eficiências.

Se você precisa que todos em sua organização (finalmente) cumpram seus contratos e políticas, o Jaggaer é uma escolha sólida. Esse software de aquisição não só inclui recursos para conformidade, mas também ferramentas de compras inteligentes para compras sem complicações.

Melhores recursos do Jaggaer:

Use os recursos de gerenciamento da cadeia de suprimentos e de relacionamento com fornecedores da Jaggaer para gerenciar todos os aspectos das compras

O One-Stop Shopping permite que as equipes de compras visualizem e comparem itens de diferentes catálogos em um só lugar

Os recursos de geração de relatórios da Jaggaer facilitam a visualização de todos os seus dados de compras e processos de negócios em um só lugar

Limitações do Jaggaer:

É necessário entrar em contato com a Jaggaer para obter os preços

Alguns usuários gostariam que a Jaggaer oferecesse ferramentas de compras globais

Preços da Jaggaer:

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas de Jaggaer:

G2: 4,4/5 (27+ avaliações)

4,4/5 (27+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (2+ avaliações)

7. Procurify é o melhor para gestão de fornecedores

via Procurificar A Procurify é uma das melhores e mais fáceis de usar ferramentas para equipes de compras. Com a Procurify, você tem visibilidade em tempo real de todos os processos de negócios, despesas e soluções de gerenciamento de fornecedores, tudo em um só lugar.

Além de gerenciar completamente o processo de aquisição até o pagamento, a Procurify também bloqueia os gastos. Ela funciona até mesmo com orçamentos e auditorias rigorosos para mantê-lo na linha. 🗺️

Melhores recursos da Procurify:

A Procurify vem com um aplicativo móvel para iOS e Android

Integre a Procurify ao seu sistema de contabilidade ou ERP

Crie fluxos de trabalho de aprovação de despesas personalizados que funcionam bem mesmo quando sua equipe está em trânsito

Limitações da Procurify:

A Procurify não oferece uma opção gratuita ou freemium em comparação com outros softwares de compras

A Procurify não tem recursos de gerenciamento de estoque

Preços da Procurify:

A partir de US$ 2.000/mês

Avaliações e resenhas da Procurify:

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

8. O Team Procure é o melhor para fluxos de trabalho de aquisição personalizados

via Equipe Procure O Team Procure lida com todos os fluxos de trabalho de aprovação, pedidos de compra e gerenciamento de inventário em um só lugar. Gostamos do fato de essa ferramenta de gerenciamento de aquisições oferecer fluxos de trabalho de aprovação personalizados, para que você tenha a liberdade de ajustá-la como achar melhor.

Outra grande vantagem é o recurso RFQ & E-Auctions. Convide vários fornecedores para fazer lances para um projeto no Team Procure e compare automaticamente os resultados na plataforma. Porque quem tem tempo para ler cinco RFQs de 20 páginas?

Melhores recursos do Team Procure:

Realize leilões eletrônicos e reúna RFQs de vários fornecedores para um gerenciamento de gastos de qualidade

Integrar o Team Procure à sua solução de gerenciamento de armazém

Integre todos os fornecedores eacompanhe seus KPIs de aquisição na Equipe de Compras

Limitações do Team Procure:

Os recursos de gerenciamento de estoque são limitados em comparação com outros softwares de aquisição

Alguns usuários dizem que as tabelas de fluxo de caixa são difíceis de seguir para o gerenciamento de despesas

Preços do Team Procure:

Cloud Procurement Suite: US$ 250/mês (inclui 3 usuários)

US$ 250/mês (inclui 3 usuários) Enterprise Procurement Suite: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Team Procure:

G2: 5/5 (2+ avaliações)

5/5 (2+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3+ avaliações)

9. Corcentric melhor para equipes B2B

via Corcêntrico O Corcentric é um software de aquisição inteligente que gerencia o source-to-pay, order-to-cash, processamento de pagamentos e muito mais. Ele é especializado em comércio B2B, portanto, se você vende produtos para outras empresas, o Corcentric pode ser o ideal para você.

Gostamos do fato de o Corcentric reunir todo o processo de compras em um só lugar. Seu recurso de aplicativos inteligentes é particularmente interessante: Ele usa automação e IA para acelerar o gerenciamento de compras e identificar tendências úteis na velocidade da luz.

Melhores recursos do Corcentric:

Ligue para seu consultor estratégico para obter dicas de otimização

Integre e automatize as compras com os aplicativos inteligentes da Corcentric

Contrate a Corcentric para cuidar das compras em seu nome com serviços gerenciados

Limitações da Corcentric:

Alguns usuários relatam uma experiência lenta e cheia de bugs em comparação com outras ferramentas de compras

É necessário entrar em contato com a Corcentric para obter os preços

Preços da Corcentric:

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas do Corcentric:

G2: 3,2/5 (7+ avaliações)

3,2/5 (7+ avaliações) Capterra: 4/5 (3+ avaliações)

10. O melhor Precoro para gerenciamento de contratos

via Precoro O Precoro vem com vários recursos para solicitar, aprovar, fazer pedidos, gerenciar contratos e controlar aquisições. O Precoro é totalmente personalizável e você tem a liberdade de automatizar praticamente tudo. 🤖

O Precoro cria documentos automaticamente para você e faz a correspondência de três vias. Gere POs automaticamente, acompanhe os pedidos em tempo real e controle todas as ações de aquisição com essa sólida solução de gerenciamento de aquisições.

Melhores recursos do Precoro:

Sincronização de dados de compras em tempo real

O Precoro tem RFPs e RFQs automatizadas e sem papel

Rastreie os históricos de revisão do fluxo de trabalho para cumprir as auditorias

Limitações do Precoro:

Alguns usuários não gostam das regras de notificação do Precoro

Outros usuários dizem que o módulo de inventário não tem a funcionalidade de que precisam

Preços do Precoro:

Para equipes menores: US$ 35/mês por usuário para menos de 20 usuários

US$ 35/mês por usuário para menos de 20 usuários Para equipes maiores: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Precoro:

G2: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

4,7/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Desafios comuns de gerenciamento de aquisições

Simplificar o processo de compras não é pouca coisa.

As organizações geralmente enfrentam uma infinidade de desafios de aquisição a aquisição de bens e serviços é um grande desafio, como manter a conformidade com as regulamentações, evitar excessos de custos e garantir a entrega pontual de bens e serviços. Outro obstáculo significativo é o risco de atividades fraudulentas, o que exige monitoramento e validação completos de cada transação.

Felizmente, o software de gerenciamento de aquisições aborda esses problemas automatizando fluxos de trabalho, garantindo a conformidade por meio de controles sistemáticos, fornecendo supervisão orçamentária em tempo real e aprimorando os processos de verificação de fornecedores. Ele também minimiza o erro humano, melhorando assim a eficiência geral das aquisições.

Como as ferramentas de gerenciamento de procurement podem melhorar o processo de procurement?

As ferramentas de gerenciamento de procurement oferecem uma variedade de recursos e benefícios que podem melhorar muito o processo de procurement. Isso inclui:

Solicitações de compra simplificadas: O software de Procurement permite que os usuários criem e enviem facilmente solicitações de compra, reduzindo o tempo e o esforço envolvidos nesse processo.

O software de Procurement permite que os usuários criem e enviem facilmente solicitações de compra, reduzindo o tempo e o esforço envolvidos nesse processo. Fluxos de trabalho de aprovação mais rápidos: Com os fluxos de trabalho de aprovação automatizados, as ferramentas de gerenciamento de suprimentos podem acelerar o processo de aprovação das solicitações de compra, reduzindo atrasos e garantindo um suprimento oportuno.

Com os fluxos de trabalho de aprovação automatizados, as ferramentas de gerenciamento de suprimentos podem acelerar o processo de aprovação das solicitações de compra, reduzindo atrasos e garantindo um suprimento oportuno. Dados centralizados: Ao centralizar todos os dados de aquisição em uma única plataforma, essas ferramentas oferecem visibilidade em tempo real dos gastos, contratos e gerenciamento de fornecedores. Isso facilita o rastreamento e a análise das atividades de aquisição.

Ao centralizar todos os dados de aquisição em uma única plataforma, essas ferramentas oferecem visibilidade em tempo real dos gastos, contratos e gerenciamento de fornecedores. Isso facilita o rastreamento e a análise das atividades de aquisição. Automação: O software de compras geralmente vem com recursos de automação que podem ajudar a reduzir as tarefas manuais e aumentar a eficiência. Isso inclui pedidos de compra, faturamento e gerenciamento de contratos automatizados.

O software de compras geralmente vem com recursos de automação que podem ajudar a reduzir as tarefas manuais e aumentar a eficiência. Isso inclui pedidos de compra, faturamento e gerenciamento de contratos automatizados. Economia de custos: Ao oferecer insights sobre padrões de gastos e oportunidades de economia de custos, as ferramentas de gerenciamento de procurement podem ajudar as empresas a economizar dinheiro em suas compras.

Ao oferecer insights sobre padrões de gastos e oportunidades de economia de custos, as ferramentas de gerenciamento de procurement podem ajudar as empresas a economizar dinheiro em suas compras. Gerenciamento de conformidade: Com recursos como rastreamento de conformidade e gerenciamento automatizado degerenciamento de contratos de aquisiçãoessas ferramentas podem ajudar a garantir que todas as compras sejam feitas de acordo com as políticas da empresa e os requisitos legais.

Gerencie os processos de aquisição com ferramentas de gerenciamento de aquisições

O suprimento envolve muitas partes móveis e sabemos que você já é talentoso para gerenciar tudo. Mas por que tornar o procurement mais difícil do que precisa ser?

Traga todas as suas tarefas, bate-papos e estratégias de aquisição para a mesma plataforma com o ClickUp. Nossos modelos economizam horas de tempo e tornam o processo de aquisição - ousamos dizer? - divertido! ✨

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Experimente o ClickUp agora: É grátis para sempre.