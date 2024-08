10 melhores sistemas de software de CRM totalmente personalizáveis em 2024

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ajuda as empresas a organizar e gerenciar as informações dos clientes e as operações de vendas. À medida que uma organização cresce, seus fluxos de trabalho e requisitos de dados se expandem. Para manter e melhorar a eficiência, a empresa deve ser capaz de adaptar seus sistemas para atender a esses requisitos.

Portanto, um software de CRM personalizável Solução de software de CRM torna-se a espinha dorsal do sucesso de vendas. De interfaces de arrastar e soltar a relatórios personalizados que revelam insights sobre pipelines de vendas e dados de clientes, o software de CRM personalizado certo pode transformar seu gerenciamento de vendas em uma forma de arte.

Neste blog, falaremos sobre as melhores opções para as equipes de vendas que buscam maximizar o crescimento das vendas e da receita por meio de um software de CRM altamente personalizável.

Discutiremos algumas opções personalizadas Alternativas de CRM -ferramentas criadas para armazenar registros de contatos, enriquecer as interações com os clientes e impulsionar suas estratégias de vendas a novos patamares.

O que você deve procurar em um software de CRM personalizável?

Ao procurar um sistema de CRM personalizável, é fundamental priorizar os recursos que se alinham às suas necessidades de vendas e negócios. Procure por:

Personalização e flexibilidade: Escolha um software de CRM flexível que ofereça amplas opções de personalização, incluindo campos personalizados, interface de arrastar e soltar e painéis personalizáveis, para adaptar o sistema aos requisitos específicos da sua equipe de vendas

Recursos de integração : Certifique-se de que o sistema de CRM personalizado se integre perfeitamente a outras ferramentas e plataformas de negócios usadas pela sua equipe. Isso inclui automação de marketing, gerenciamento de projetos e ferramentas de envolvimento do cliente para um fluxo de trabalho unificado

Escalabilidade: Opte por um software de CRM personalizável que cresça com sua empresa. Ele deve oferecer suporte a pequenas e médias empresas e ser dimensionado para acomodar a expansão dos dados dos clientes, dos pipelines de vendas e dos processos de negócios

Recursos avançados de relatórios e análise de dados: Procure um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que possa gerar relatórios personalizados e análises detalhadas. Isso o ajudará a tomar decisões informadas com base em dados, previsões de vendas e interações com os clientes

Automação de tarefas de vendas e marketing: Escolha uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente com automação de fluxo de trabalho para automatizar tarefas repetitivas e aumentar a produtividade dos representantes de vendas. Muitas plataformas também têmFerramentas de IA para CRM para ajudar os agentes a realizar tarefas rotineiras para eles

Suporte robusto ao cliente: Selecione um provedor de sistema de CRM que ofereça excelente suporte ao cliente, incluindorecursos de treinamentoofertas de envolvimento do cliente e assistência técnica, para garantir a implementação e o uso sem problemas

Segurança de dados: Priorize o software de CRM personalizável com fortes medidas de segurança de dados para proteger os dados dos clientes e garantir a conformidade com as normas de proteção de dados

Os 10 melhores sistemas de software de CRM personalizável em 2024

Existem muitos softwares de CRM avançados para que as empresas gerenciem os fluxos de trabalho de vendas com eficiência. Listamos as melhores ferramentas de CRM personalizáveis, prontas para redefinir os cenários de vendas e gerenciamento de clientes.

1. ClickUp

Mantenha suas ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM em uma única plataforma, o ClickUp

Plataforma de gerenciamento de projetos personalizada do ClickUp faz mais do que gerenciar tarefas; ela oferece uma plataforma de gerenciamento de projetos totalmente personalizável cRM colaborativo personalizado para o fluxo de trabalho e as preferências exclusivas da sua equipe de vendas.

Com o Solução ClickUp CRM para equipes com o ClickUp CRM, você pode aproveitar as exibições e os painéis personalizáveis para criar uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente que reflita perfeitamente seu estilo operacional.

Essa capacidade de personalização permite que as empresas se concentrem nos dados mais importantes para elas, garantindo a tomada de decisões informadas.

Os robustos recursos de automação e os campos personalizados da plataforma permitem que você crie um painel do sistema de CRM que seja tão exclusivo quanto a sua empresa, aumentando a eficiência e a eficiência do seu negócio simplificando o mapeamento do processo de vendas .

Além disso, a assistência de IA integrada garante que as equipes economizem tempo e esforço em tudo, desde a elaboração de e-mails até a descoberta do progresso da tarefa.

Podemos mostrar o que aconteceu com nossas iniciativas em uma visualização regional ou de campanha com o ClickUp, o que inclui ver que tipos de atividades estamos executando e em que estágio do funil as marcamos. Dessa forma, a gerência sênior pode se atualizar facilmente sobre o status de um projeto._

Daria Girju, Finastra

Melhores recursos do ClickUp

Rastreamento em tempo real: O personalizávelPainéis do ClickUp permitem que você selecione entre mais de 50 widgets de painel que podem ser adaptados para criar exibições de alto nível de métricas críticas, como valor do tempo de vida do cliente, tamanho médio dos negócios, desempenho de vendas e muito mais. As equipes podem ter todas as suas métricas críticas de vendas e marketing exibidas em uma única visualização, que é atualizada em tempo real.

Crie o banco de dados de clientes perfeito com o ClickUp CRM

Eficiência com automação: Configure gatilhos para tarefas repetitivas comAutomação do ClickUpo ClickUp Automation é uma ferramenta de automação de vendas que garante que o processo de vendas seja executado de forma suave e eficiente sem intervenção manual constante, economizando tempo e reduzindo erros humanos. Por exemplo, você pode criar uma nova tarefa de faturamento para a sua equipe de vendas sempre que o status de um cliente potencial for alterado para "Fechado e ganho" no CRM

Crie ações automatizadas acionadas por eventos ou condições específicas usando o ClickUp Automation

Com um acompanhamento robusto do progresso em direção às metas, o Pipedrive atua como um treinador virtual, fornecendo relatórios e análises em tempo real para refinar as estratégias. Seus recursos de automação reduzem as tarefas administrativas e ele vem com mais de 350 integrações para expandir sua funcionalidade.

Melhores recursos do Pipedrive

Ajuste os estágios e os campos de acordo com seu processo de vendas, garantindo uma abordagem personalizada para o acompanhamento de negócios e atividades

Automatize tarefas repetitivas e configure gatilhos personalizados para economizar tempo e aumentar a eficiência em seu ciclo de vendas

Obtenha insights valiosos sobre seu desempenho de vendas com relatórios e painéis personalizáveis

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos de terceiros para aprimorar a funcionalidade e a adaptabilidade às suas necessidades comerciais

Limitações do Pipedrive

O foco da plataforma nos processos de vendas significa que ela pode não oferecer recursos de gerenciamento de projetos ou de atendimento ao cliente tão abrangentes quanto algumas plataformas multifuncionais

Os recursos avançados e as personalizações mais profundas podem exigir uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários ou para aqueles que não têm experiência em tecnologia

Preços do Pipedrive

Plano essencial: US$ 11,90/mês por usuário

US$ 11,90/mês por usuário Plano avançado: US$ 24,90/mês por usuário

US$ 24,90/mês por usuário Plano profissional: US$ 49,90/mês por usuário

US$ 49,90/mês por usuário Plano Power: US$ 59,90/mês por usuário

US$ 59,90/mês por usuário Plano Enterprise: $74,90/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.738 avaliações)

4,2/5 (1.738 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

3. Caspio

via Caspio A Caspio permite que você crie um CRM personalizado, adaptado exatamente às suas necessidades, sem necessidade de codificação. Você pode obter experiência prática, criar um aplicativo de nível básico e avançar com funcionalidades avançadas à medida que cresce.

Ela permite níveis flexíveis de usuários para que os funcionários e gerentes possam acessar painéis personalizados conforme necessário. Ele ajuda você a gerenciar seu pipeline de vendas , inserir novos leads e gerar relatórios detalhados. Os gerentes podem supervisionar as atividades de vendas da empresa, gerenciar as atribuições da equipe e analisar os detalhes dos leads quando necessário.

Melhores recursos do Caspio

Crie aplicativos de CRM personalizados sem esforço, sem nenhum conhecimento de codificação, usando um construtor de aplicativos visuais

Personalize seu CRM para atender a requisitos comerciais exclusivos, inclusive adicionando objetos, campos, tabelas e interfaces personalizados compartilhados

Amplie seus negócios com a Caspio, que foi projetada para suportar volumes crescentes de dados e necessidades dos usuários, mantendo o alto desempenho

Integre-se rapidamente a sistemas e serviços externos para aprimorar a funcionalidade do CRM e garantir um fluxo de dados suave entre os aplicativos

Limitações da Caspio

Embora a abordagem sem código torne a personalização mais simples, as empresas com requisitos altamente complexos ou exclusivos podem encontrar algumas limitações nos recursos da plataforma

A estrutura de preços, baseada em armazenamento e uso de dados em vez de taxas por usuário, pode ser menos previsível para empresas com padrões de uso flutuantes

Preços do Caspio

Plano inicial: US$ 44,06/mês

US$ 44,06/mês Plano profissional: US$ 527,48/mês (cobrado anualmente)

US$ 527,48/mês (cobrado anualmente) Plano Enterprise: US$ 1979,57/mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Caspio

G2 : 4.4/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

4. Maximizer

via Maximizer O Maximizer CRM é uma solução avançada e personalizável que se adapta às necessidades de todos, independentemente de você estar começando, aumentando a escala ou já ser uma grande empresa.

Com o Maximizer, você pode organizar todos os seus relacionamentos com clientes e dados de vendas. Você obtém uma visão cristalina do funil de vendas e das interações com os clientes, tornando seus dados facilmente acessíveis e acionáveis.

Com o Maximizer, você pode adaptar o seu CRM às necessidades da sua empresa e permitir vendas perfeitas, automação de marketing e relatórios criteriosos. Isso não apenas aumenta a produtividade da sua equipe, mas também posiciona sua empresa para um crescimento acelerado.

Melhores recursos do Maximizer

Adapte painéis, relatórios e campos para que se ajustem aos seus processos comerciais exclusivos

Obtenha um conjunto de ferramentas abrangentes para gerenciamento de leads, marketing por e-mail e acompanhamento de desempenho, tudo em um sistema unificado

Mantenha os dados seguros e acessíveis com o Maximizer, que oferece suporte ao acesso remoto sem comprometer a integridade dos dados

Limitações do Maximizer

Alguns usuários podem achar que a configuração inicial e a personalização exigem um pouco de curva de aprendizado

A plataforma pode não oferecer uma gama tão ampla de integrações de terceiros quanto alguns de seus concorrentes

Preços do Maximizer

Edição básica: US$ 65/mês por usuário (cobrado anualmente, com um mínimo de 3 usuários)

US$ 65/mês por usuário (cobrado anualmente, com um mínimo de 3 usuários) Edição líder de vendas: US$ 79/mês por usuário (cobrado anualmente, com um mínimo de 5 usuários)

Classificações e análises do Maximizer

G2: 3,9/5 (mais de 450 avaliações)

3,9/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 300 avaliações)

5. Zendesk Sell

via Zendesk Sell O Zendesk Sell CRM transforma a maneira como as equipes de vendas operam, combinando eficiência com inteligência para aumentar a receita e a produtividade. Ele oferece às equipes as ferramentas para um trabalho menos intenso e negócios mais bem-sucedidos.

O CRM oferece uma plataforma unificada que inclui gerenciamento de contatos e oportunidades, rastreamento de atividades e geração de leads. Isso simplifica seu processo de vendas e facilita a manutenção da visibilidade do pipeline.

Ele lhe dá a flexibilidade de se integrar perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente. Isso mantém a sua equipe ágil, informada e pronta para prestar um serviço personalizado de qualquer lugar.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Simplifique o rastreamento e o gerenciamento de leads e oportunidades para aumentar a eficiência da equipe de vendas

Use pipelines, campos e relatórios personalizados para adaptar o CRM a necessidades comerciais específicas

Obtenha insights detalhados sobre suas atividades e desempenho de vendas e ajude suas equipes a tomar decisões baseadas em dados

Integre seus aplicativos de terceiros sem esforço com a plataforma Zendesk mais ampla e obtenha uma solução abrangente de envolvimento do cliente

Limitações do Zendesk Sell

Embora ofereça recursos profundos de personalização e integração, a plataforma pode exigir investimentos adicionais em aplicativos de terceiros para funcionalidades específicas

Alguns recursos avançados e análises estão disponíveis apenas em níveis de assinatura mais altos, o que pode não se adequar a todos os orçamentos

Preços do Zendesk Sell

Equipe: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Crescimento: US$ 69/mês por usuário

US$ 69/mês por usuário Profissional: $149/mês por usuário

Classificações e avaliações do Zendesk Sell

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.800+ avaliações)

6. HubSpot

via HubSpot A plataforma de CRM da HubSpot coloca tudo o que você precisa na ponta dos dedos para rastrear leads e clientes em todas as etapas de sua jornada.

Esse CRM permite que você visualize cada cliente em detalhes, acompanhando suas interações com sua empresa, colegas, atividades, comunicações e muito mais. Sua capacidade de oferecer uma visão unificada do cliente em toda a plataforma é um recurso de destaque que simplifica seus esforços de marketing, vendas e serviços.

Os formulários da Hubspot permitem coletar dados diretamente do seu site, mídia social ou páginas de destino. Você pode capturar uma ampla gama de informações sobre seus clientes potenciais e clientes, desde o comportamento deles no site até detalhes pessoais e interações anteriores com sua marca.

É possível personalizar o sistema de CRM de acordo com suas necessidades específicas e criar uma solução abrangente que ofereça suporte a todos os aspectos da estratégia de crescimento de sua empresa.

Melhores recursos do HubSpot

Utilize uma única plataforma para lidar com todas as fases das interações com os clientes, desde o primeiro contato até o suporte pós-venda

Personalize os registros de contato e da empresa, os pipelines de negócios e os painéis de relatórios para atender a diversas necessidades de negócios

Utilize o robusto mercado de integrações da HubSpot para conectar seu CRM a uma ampla gama de ferramentas e aplicativos de negócios

Automatize tarefas de rotina em marketing e vendas e permita que suas equipes se concentrem na estratégia e no envolvimento do cliente

Limitações da HubSpot

Embora ofereça um nível gratuito generoso, é necessário migrar para planos pagos para obter recursos avançados e limites de uso mais altos; isso pode se tornar dispendioso para pequenas empresas à medida que elas crescem

A ampla funcionalidade da plataforma pode apresentar uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários ou equipes menores sem suporte de TI dedicado

Preços do HubSpot

Iniciante: US$ 20/mês

US$ 20/mês Profissional: US$ 500/mês

US$ 500/mês Enterprise: uS$ 1.500/mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Hubspot

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Resumo

via Nutshell O Nutshell CRM simplifica o seu processo de vendas e facilita a automatização dos fluxos de trabalho, centraliza os dados dos clientes e aprimora a colaboração da equipe. Com recursos como automação de vendas intuitiva e relatórios criteriosos, você está preparado para reduzir tarefas demoradas e identificar áreas de melhoria.

As eficientes ferramentas de e-mail do Nutshell permitem que você envie e-mails personalizados com rapidez e capture leads diretamente do seu site. O gerenciamento simplificado de contatos e as visualizações versáteis de pipeline oferecem uma visão geral completa das interações com os clientes.

Melhores recursos do Nutshell

Navegue e supervisione efetivamente seu pipeline de vendas para aumentar sua produtividade geral

Modifique os pipelines de vendas, os relatórios e a automação do CRM para se adequar aos seus processos comerciais exclusivos

Automatize tarefas repetitivas e acompanhamentos, garantindo que nenhum lead seja esquecido

Obtenha relatórios e análises criteriosos para ajudar suas equipes a tomar decisões baseadas em dados

Limitações do Nutshell

Alguns usuários podem achar que o conjunto de recursos é limitado em comparação com softwares de CRM mais personalizáveis, especialmente quando o dimensionamento é rápido

As integrações da plataforma com aplicativos de terceiros estão crescendo, mas podem não ser tão extensas quanto as oferecidas por concorrentes maiores

Preços resumidos

Foundation: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Pro: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Power AI: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Pro+ Services: US$ 79/mês por usuário

Classificações e resenhas do Nutshell

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (448 avaliações)

8. Apptivo

via Apptivo O software CRM personalizável da Apptivo simplifica seu processo de vendas, desde o gerenciamento de leads até o faturamento, garantindo resultados mais rápidos e maior receita. Ele transforma dados brutos em percepções acionáveis, aumentando as vendas, a produtividade e a eficiência.

Com o Apptivo, você pode personalizar seu CRM sem uma única linha de código, graças à funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar. Esteja você no escritório ou no campo, o CRM móvel o mantém conectado em qualquer lugar, a qualquer hora. Além disso, os recursos de integração significam que você pode se conectar perfeitamente com suas ferramentas diárias, aumentando a confiança e a fidelidade do cliente.

Melhores recursos do aplicativo

Adapte amplamente as atividades de CRM para garantir que elas se alinhem perfeitamente com seus processos de negócios

Acesse uma variedade de aplicativos integrados que abrangem tudo, desde gerenciamento de projetos até finanças, aumentando a eficiência operacional

Simplifique os processos de vendas e marketing com uma poderosa automação e reduza o trabalho manual

Limitações do Apptivo

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado devido aos amplos recursos da plataforma

Alguns recursos e integrações avançados estão disponíveis apenas em planos de nível superior, o que pode aumentar os custos para pequenas empresas

Preços do Apptivo

Lite: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Premium: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Ultimate: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do aplicativo

G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

4,4/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

9. Salesforce

via Salesforce A Salesforce transforma a maneira como as empresas se conectam com seus clientes em marketing, vendas, comércio, serviços e TI.

Ele é altamente personalizável e dimensionável e vem com amplos recursos de integração e recursos avançados de IA.

Com o Salesforce, você une suas equipes em torno de seus clientes e aproveita insights acionáveis de dados para reter clientes fiéis. É possível armazenar, rastrear e analisar todas as informações de clientes e prospects em um só lugar, fornecendo uma visão completa que pode ser acessada em tempo real por qualquer equipe.

Melhores recursos do Salesforce

Use suas inigualáveis opções de personalização para adaptar os recursos a qualquer processo de negócios sem problemas

Adicione ferramentas para atender a necessidades específicas por meio do amplo mercado da plataforma

Obtenha insights e recomendações baseados em IA para refinar as estratégias de vendas e melhorar as interações com os clientes

Obtenha uma visão holística da jornada do cliente em vendas, marketing, suporte ao cliente e muito mais

Limitações do Salesforce

A ampla variedade de recursos e opções de personalização da plataforma pode levar algum tempo para ser aprendida

O preço é mais alto do que o de outros softwares de CRM, especialmente quando se adicionam vários módulos e personalizações

Preços do Salesforce

Iniciante: US$ 24/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 24/mês por usuário (cobrado anualmente) Profissional: US$ 80/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 80/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: $165/mês por usuário (cobrado anualmente)

$165/mês por usuário (cobrado anualmente) Unlimited: US$ 330/mês por usuário (cobrança anual)

US$ 330/mês por usuário (cobrança anual) Vendas do Einstein 1: US$ 500/mês por usuário (cobrança anual)

Classificações e análises do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. CompanyHub

via CompanyHub Com sua plataforma de CRM totalmente personalizável, o CompanyHub oferece uma sincronização de e-mail bidirecional perfeita, automação robusta, relatórios dinâmicos e muito mais. Esse CRM organiza seus dados com ferramentas de arrastar e soltar.

Ele permite que você otimize o pipeline de vendas, crie documentos com um clique e forneça análises criteriosas. Você pode usá-lo para simplificar processos de vendas complexos, melhorar o gerenciamento de leads e atualizar as interações com os clientes com tempo mínimo de configuração.

Melhores recursos do CompanyHub

Adapte o CRM personalizado aos seus processos específicos e às necessidades de gerenciamento de clientes

Automatize tarefas repetitivas, acompanhamentos e campanhas de e-mail para aumentar sua eficiência e reduzir o trabalho manual

Adapte e otimize rapidamente seus processos de vendas por meio de design e navegação simplificados

Use as ferramentas dinâmicas de relatórios e os painéis para obter insights em tempo real sobre o gerenciamento de vendas e o comportamento dos clientes

Limitações do CompanyHub

Pode não ter o amplo mercado de aplicativos de terceiros e o ecossistema de integração de plataformas maiores, como o Salesforce

Os recursos avançados de personalização e automação podem exigir um período de aprendizado para empresas iniciantes em CRM personalizado

Preços do CompanyHub

Produtividade: US$ 21/usuário por mês

US$ 21/usuário por mês Automação: US$ 36/usuário por mês

US$ 36/usuário por mês Accelerate: uS$ 64/usuário por mês

Classificações e análises do CompanyHub

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

4,7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (22 avaliações)

Encontre as soluções de CRM mais personalizadas para sua equipe

Não importa se você é uma pequena startup ou uma grande empresa, esses sistemas de CRM personalizados fornecem ferramentas para esculpir sua estratégia de vendas, aprofundar os relacionamentos com os clientes e acelerar o crescimento.

As soluções de software de CRM totalmente personalizáveis são a base para qualquer equipe de vendas que queira prosperar no cenário competitivo dos negócios.

Pronto para transformar sua estratégia de gerenciamento de vendas e envolvimento do cliente? Explore o ClickUp hoje e descubra como suas soluções de CRM personalizáveis levam sua empresa a novos patamares.