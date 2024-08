10 melhores programas de software de entrada de dados (avaliações e preços) 2024

Sem dúvida, há sempre uma coisa com a qual todos concordam: a limpeza de dados é a pior coisa de todas.

É por isso que é tão importante definir seu banco de dados para o sucesso no momento em que você o cria, e por que é fundamental investir em um software de entrada de dados intuitivo e eficiente para ajudar a manter as informações nos próximos anos!

Quer queiramos ou não, as planilhas são uma parte importante de nossos dias. E, embora nunca admitamos isso ao nosso chefe (e talvez até a nós mesmos), não sabemos onde estaríamos sem essas fórmulas e tabelas dinâmicas!

Mas é preciso atenção diária e cuidado para garantir que seus conjuntos de dados estejam atualizados e completamente precisos. Especialmente considerando a importância das informações que estamos armazenando! Você pode estar adicionando ao seu CRM supervisionar o orçamento de um projeto ou gerenciar o envio de bugs - tudo isso exige o máximo de cuidado.

Mas como encontrar um software que seja confiável e eficiente? Nós lhe mostraremos. 🙂

Leia e saiba tudo o que você precisa procurar em sua próxima ferramenta de entrada de dados e conheça 10 dos melhores softwares para esse trabalho! Encontre comparações detalhadas de recursos, limitações, informações sobre preços, classificações e muito mais.

O que você deve procurar em uma ferramenta de entrada de dados?

As melhores ferramentas de entrada de dados oferecem mais do que apenas planilhas para organizar informações, elas se conectam diretamente ao seu fluxos de trabalho para ajudá-lo a gerenciar projetos, bugs, clientes e muito mais, tudo a partir da mesma tabela ou gráfico.

Ainda assim, muitos dos principais recursos do software de entrada de dados são diferentes da maioria dos softwares de entrada de dados software de gerenciamento de projetos com o qual você pode estar acostumado. Enquanto gerenciamento de fluxo de trabalho embora o gerenciamento de fluxo de trabalho, a colaboração e a criação de tarefas sejam elementos vitais de ambos os tipos de software, os recursos obrigatórios a serem procurados em sua próxima ferramenta de entrada de dados incluem:

Várias exibições - inclusiveTabelas ClickUplistas e gráficos - para entender seus dados de todos os ângulos

Painéis, insights e relatórios para uma visão de alto nível de sua análise de dados

Automações ou fórmulas paraeconomizar tempo em repetiçõesitens de ação e cálculos

Filtragem, agrupamento e classificação avançados para acessar informações específicas rapidamente

Integrações comferramentas de gerenciamento de projetosferramentas de colaboração, entre outras, para trazer funcionalidade e contexto adicionais ao seu banco de dados

Importação e exportação de dados para criar bancos de dados rapidamente e compartilhá-los com facilidade

Recursos de criação de formulários para enviar feedback do usuário diretamente para o seu banco de dados

Crie o formulário dos seus sonhos e melhore seu processo de admissão com o recurso de formulário personalizável do ClickUp

Embora pareça muito, ainda há muito mais que um software eficaz de entrada de dados pode fazer por você - esses são apenas os itens essenciais! A boa notícia é que muitas ferramentas atendem a esses critérios e até os superam! E, para sua sorte, pesquisamos na Web para encontrar os 10 softwares que melhor atendem a essa função.

Os 10 melhores softwares de entrada de dados

Agora que já abordamos os conceitos básicos, é hora de colocar esse conhecimento à prova! Tendo em mente o tamanho da sua equipe, a base de clientes, o orçamento e o estilo geral de trabalho, escolha a ferramenta de entrada de dados que não apenas atenderá às suas necessidades, mas que também acompanhará o crescimento da sua empresa!

Comece aqui com nossa lista testada e comprovada dos 10 melhores programas de software de entrada de dados para equipes de todos os setores. Acesse análises detalhadas de recursos, desvantagens, informações sobre preços e muito mais. Incluímos até mesmo um recurso de modelo gratuito e totalmente personalizável para dar o pontapé inicial em seu processo de criação de banco de dados. 📈

Insira e organize qualquer tipo de trabalho com a exibição de tabela do ClickUp

A entrada de dados é uma parte essencial do fluxo de trabalho de qualquer equipe, mas muitas vezes pode ser um processo lento e tedioso. As tarefas manuais de entrada de dados podem causar erros que podem levar à perda de prazos ou ao desperdício de recursos. Conheça o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa criada para que as equipes reduzam o tempo de geração de relatórios e criem um banco de dados central!

Com a interface fácil de usar do ClickUp, os processos de entrada de dados são otimizados e simplificados. Todas as alterações ou atualizações feitas nos itens de tarefas são sincronizadas automaticamente para total visibilidade. Além disso, o poderoso ferramentas de automação são integradas, para que você possa configurar gatilhos e lembretes personalizados para manter todos em dia com as tarefas essenciais.

Em última análise, seus fluxos de trabalho se tornam mais rápidos e suaves, para que você possa voltar a fazer o que é importante - fazer sua empresa avançar!

Experimente Modelo de planilha editável do ClickUp e comece a criar bancos de dados visuais hoje mesmo!

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado: $7/mês por membro

$7/mês por membro Plano Empresarial: $12/mês por membro

$12/mês por membro Plano Empresarial: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados Avaliações e resenhas do ClickUp

Capterra : 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 5.400 avaliações)

2. nTask

via nTarefa nTask é um gerenciamento de tarefas plataforma desenvolvida para ajudar os gerentes a lidar com processos manuais de entrada de dados de forma eficiente e segura. Com a plataforma nTask, os gerentes podem criar listas de tarefas e atribuir tarefas específicas a membros da equipe ou grupos de usuários com facilidade. Isso não apenas ajuda a simplificar os processos de entrada de dados, mas também garante que todas as tarefas sejam tratadas adequadamente e em tempo hábil.

A plataforma nTask permite que os gerentes acompanhem facilmente o status de cada tarefa, desde a atribuição até a conclusão. Isso facilita aos gerentes monitorar o progresso da equipe e garantir que os dados sejam inseridos com precisão e dentro do prazo. Recursos integrados, como o acompanhamento em tempo real, permitem que os gerentes avaliem rapidamente o desempenho da equipe e façam alterações quando necessário.

melhores recursos do #### nTask

Monitoramento de planilhas para verificação de dados

Compartilhamento de documentos e gerenciamento de arquivos

Resumos financeiros para monitorar os orçamentos do projeto

Orçamento

nLimitações de tarefas

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Adequado apenas para equipes com menos de 50 membros

Preços da nTask

Premium : A partir de US$ 20/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 20/mês para 5 usuários Business : A partir de US$ 60/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 60/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato com a nTask para obter detalhes

nTask ratings and reviews

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

3. Zoho Forms

via Formulários Zoho O Zoho Forms é uma ferramenta on-line de criação de formulários e coleta de dados criada para ajudar as equipes a reduzir a papelada desnecessária. Com o Zoho Forms, os usuários podem criar formulários eletrônicos personalizados para suas necessidades específicas e depois compartilhá-los com sua equipe ou com o público em geral. Os formulários podem ser usados para coletar informações de clientes, funcionários, fornecedores ou qualquer outro grupo que precise de coleta de dados.

Uma vez criados, os formulários podem ser enviados e as informações coletadas em uma plataforma segura em tempo real. Todos os dados coletados pelo Zoho Forms podem ser acessados na nuvem, para que os usuários possam visualizá-los a qualquer momento. Com recursos integrados como documentos automatizados notificações, análises e relatórios, colaboração em tempo real entre os membros da equipe e armazenamento seguro de dados, o Zoho Forms centraliza seus sistemas de entrada de dados.

Melhores recursos do Zoho Forms

Formulários web responsivos para enviar e acessar de qualquer lugar

Catalogação de colunas tabulares para executar ações de tarefas

Recursos de processamento de linguagem natural

mais de 30 tipos de campos com propriedades personalizáveis

Limitações do Zoho Forms

Não há muitas opções de modelos de formulário

Se um usuário quiser retornar a um formulário mais tarde, ele terá que salvar um trecho de código primeiro. Isso pode afastar o usuário comum

Preços do Zoho Forms

Básico : uS$ 10/mês, cobrado anualmente

: uS$ 10/mês, cobrado anualmente Standard : uS$ 25/mês, cobrado anualmente

: uS$ 25/mês, cobrado anualmente Profissional : uS$ 50/mês, cobrado anualmente

: uS$ 50/mês, cobrado anualmente Premium: uS$ 90/mês, cobrado anualmente

Zoho Forms avaliações e comentários

Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

4. Fluix

via Fluix Fluix é um gerenciamento de fluxo de trabalho sem código software que ajuda as equipes a simplificar seus processos de negócios. Com essa ferramenta, as equipes podem transferir facilmente informações de documentos impressos para um formato digital, reduzindo o tempo e os custos da entrada manual de dados. Ela também permite que os usuários capturem e gerenciem dados críticos de forma mais eficaz e eficiente, proporcionando maior visibilidade e insights sobre os dados.

O software oferece aos usuários a capacidade de personalizar as regras de validação de dados para cada campo, garantindo que os dados capturados atendam aos seus padrões. As equipes podem integrar esse software a sistemas externos, facilitando a criação de fluxos de trabalho simplificados. O Fluix também oferece aos usuários acesso a todas as informações necessárias em um único local, proporcionando-lhes maior controle sobre seus dados comerciais.

Melhores recursos do Fluix

Integrações com o Microsoft Power BI (Business Intelligence) e o Tableau para gerar relatórios

Automação de tarefas de rotina para automatizar processos manuais

Imagens com geotag

API e extração de dados

Limitações do Fluix

As funcionalidades avançadas são recursos adicionais pagos

Modelos e opções de personalização limitados

Preços do Fluix

O Fluix começa em US$ 30/usuário por mês com um mínimo de 10 usuários

Avaliações e resenhas do Fluix

Capterra: 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

4.8/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

5. FoxTrot

via FoxTrot O FoxTrot é uma plataforma de automação empresarial projetada para ajudar as equipes a trabalhar de forma mais inteligente, economizar tempo e aumentar sua produtividade geral. Essa poderosa plataforma ajuda a automatizar tarefas tediosas de back-office, como agendamento de reuniões, alocação de recursos, gerenciamento de dados pessoais, acompanhamento de compras de clientes e previsão de receita.

O FoxTrot facilita a colaboração entre as equipes e a tomada de decisões melhores por meio da criação de painéis e relatórios personalizados, oferecendo aos usuários uma visão completa de toda a organização em tempo real. Com as ferramentas automatizadas do FoxTrot, você pode monitorar o desempenho do processo, acessar análises detalhadas e gerar previsões financeiras mais precisas. De análise de fluxo de trabalho à otimização de recursos, o FoxTrot ajuda as equipes a tomar decisões mais inteligentes que impulsionam o progresso e maximizam a eficiência.

Melhores recursos do FoxTrot

Automação de arquivos e pastas para organizar dados não estruturados

Execução de SQL (Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada)

Criação e edição de scripts

Registro central de atividades e auditoria

Limitações do FoxTrot

Falta de gerenciamento avançado de tarefas em comparação com outros softwares de entrada de dados

Opções de personalização limitadas para atender às preferências pessoais

Preços do FoxTrot

Entre em contato com a FoxTrot para obter preços

Avaliações e resenhas do FoxTrot

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Forma de digitação

via Formulário de digitaçãoO Typeform é uma plataforma de processamento de dados intuitiva e rápida que ajuda equipes de qualquer tamanho a trabalhar com dados de forma mais eficiente. Com o Typeform, os usuários podem criar rapidamente formulários, pesquisas e enquetes, economizando tempo e energia valiosos ao coletar uma grande quantidade de dados.

O Typeform elimina a possibilidade de erros comuns de entrada de dados por meio de seus poderosos sistemas automatizados. Sua interface permite a funcionalidade simples de arrastar e soltar, facilitando aos usuários a criação rápida de formulários, pesquisas e documentos. A plataforma também oferece análises abrangentes para acompanhar o desempenho e detectar quaisquer discrepâncias que possam existir.

Melhores recursos do Typeform

Integrações com o Google Sheets, o Google Analytics e o HubSpot

Rastreamento de conversões

Gerenciamento de usuários e pesquisas

Gerenciador de tags do Google

Limitações do Typeform

Opções limitadas de personalização e design de formulários

Falta de recursos de gerenciamento de tarefas (integrar o Typeform com o ClickUp!)

Preços do Typeform

Básico : uS$ 25/mês, cobrado anualmente

: uS$ 25/mês, cobrado anualmente Mais : uS$ 50/mês, cobrado anualmente

: uS$ 50/mês, cobrado anualmente Business: uS$ 83/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Typeform

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

7. Infinito

via Infinito A Infinity BPO Services é uma empresa de terceirização de processos de negócios que oferece serviços de limpeza de dados para ajudar as equipes a melhorar sua produtividade e precisão. A limpeza de dados envolve a revisão meticulosa de bancos de dados, planilhas e outras fontes de dados em busca de discrepâncias ou erros para garantir a precisão.

A limpeza de dados é um processo essencial que precisa ser concluído rapidamente para garantir a precisão de seus dados. Ela envolve a remoção de registros incompletos, inválidos, imprecisos ou irrelevantes do seu banco de dados para que você possa tomar decisões mais informadas. É necessária uma solução rápida, pois muito tempo gasto na limpeza de dados pode levar a custos e atrasos desnecessários, além de erros e discrepâncias nos dados.

melhores recursos do #### Infinity

Captura e edição de imagens

Entrada de dados de sinistros de seguros

Limpeza de dados

Processamento em Excel

Limitações do Infinity

A configuração inicial e a integração podem ser um processo longo, dependendo dos serviços solicitados

Preços do Infinity

Entre em contato com a Infinity para obter preços

Avaliações e resenhas do Infinity

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Eixo Zed

via Eixo Zed O Zed Axis é uma ferramenta de importação/exportação de dados para o QuickBooks. A plataforma baseada em nuvem permite que os usuários façam upload de informações simultaneamente e garantam a precisão de todas as transações. Sua ferramenta de entrada de dados em lote foi projetada especificamente para ajudar as equipes com grandes quantidades de entrada de dados no QuickBooks.

Ao importar por meio da Axis, você tem três opções: duplicar, ignorar ou sobrescrever qualquer transação existente. Para simplificar ainda mais, você pode ajustar facilmente as opções de importação para fazer isso por você. O Zed Axis ajuda a simplificar as operações, reduzir os custos e deixar sua equipe com mais tempo para se concentrar nos objetivos principais do negócio.

Melhores recursos do Zed Axis

Recursos de gerenciamento de dados, incluindo lote de transações

Mapeamento de funções para gerenciar dados comerciais

Importação de lançamentos contábeis do QuickBooks Desktop

Controle de qualidade e replicação de dados

Limitações do Zed Axis

Suporte limitado para colaboração em tempo real

Falta de opções de personalização

Preços do Zed Axis

Assinatura anual (somente licença de software) Importação : $145 Importação e Exportação: $235 Importar, exportar e automático : $325

Mais assinatura anual (licença de software e opções de suporte) Importação : $285 Importação e exportação : $390 Importar, exportar e automático : $495



Zed Axis avaliações e comentários

Capa: 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

4.1/5 (mais de 10 avaliações) G2: N/A

9. Tabidoo

via Tabidoo O Tabidoo é uma solução baseada em nuvem projetada para ajudar as equipes a criar aplicativos de banco de dados personalizados. Ao reunir todos os seus dados em um único local, ele permite que os usuários encontrem rapidamente o que precisam, facilitando a colaboração dentro e entre as equipes.

O Tabidoo ajuda a manter o controle das informações com mais facilidade, simplificando itens como funções de pesquisa, controle de versão e notificações. Ele suporta uma ampla variedade de formatos de arquivos e dados estruturados, e seus mecanismos avançados permitem que os usuários criem exibições dinâmicas dos dados e acessem rapidamente as informações relevantes. A plataforma também oferece uma experiência de usuário intuitiva com uma interface móvel de arrastar e soltar fácil de usar, permitindo que os usuários comecem a trabalhar rapidamente.

melhores recursos do #### Tabidoo

Funcionalidade de importação e exportação de dados de planilhas do Excel

Visualizações de dados de tabela, Kanban e calendário

Tipos de dados personalizáveis

Permissões de usuários, funções e direitos

Limitações do Tabidoo

Plano gratuito limitado com funcionalidade básica em comparação com outros softwares de entrada de dados

Falta de uma variedade de visualizações de gerenciamento de dados

Preços da Tabidoo

Entre em contato com a Tabidoo para obter preços

Tabidoo ratings and reviews

Capterra: 4,8/5 (5+ avaliações)

4,8/5 (5+ avaliações) G2: N/A

10. Conexão

via Conexão O Conexiom é um software em nuvem para que as equipes automatizem seus processos de documentos comerciais. A plataforma simplifica as atividades que consomem tempo, permitindo que as empresas se concentrem em projetos estratégicos e construam melhores relacionamentos com os clientes.

As equipes podem acessar os documentos de qualquer computador ou dispositivo em um ambiente seguro e protegido. As empresas também se beneficiam de recursos como validação automatizada de documentos, regras e lógica de negócios personalizáveis, tempos de processamento curtos e integrações. Esses recursos essenciais ajudam as equipes a economizar tempo e dinheiro, reduzindo a entrada manual de dados e aumentando a produtividade da equipe. A Conexiom dá às equipes total visibilidade e controle sobre as ferramentas de entrada de dados.

Melhores recursos da Conexiom

Relatórios e painéis de controle para visibilidade da velocidade de processamento de documentos

Ferramentas de administração para gerenciar usuários, configurações e o processo de entrada de dados

Extração de dados de qualquer documento

Regras de negócios, lógica e pesquisas

Limitações da Conexiom

Falta de recursos de colaboração em equipe

Opções de personalização limitadas

Preços da Conexiom

Entre em contato com a Conexiom para obter preços

Classificações e resenhas da Conexiom

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Crie bancos de dados detalhados com facilidade no ClickUp

Cada uma dessas ferramentas oferece inúmeros recursos para agilizar o processo de entrada de dados e organizar as informações, mas apenas uma opção faz tudo isso criando soluções de ponta a ponta para equipes e empresas de todos os setores. E essa ferramenta é ClickUp . 🙂

Crie planilhas de forma rápida e eficiente usando a exibição de tabela para gerenciar tudo, desde estoques até informações de clientes. Transmita até mesmo o contexto crítico em uma única olhada com o Campos personalizados do ClickUp para trazer anexos de arquivos, classificações e porcentagens de progresso para suas colunas de tarefas.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

Além disso, a visualização de formulário no ClickUp pode transformar envios de bugs e feedback de clientes em tarefas acionáveis. Em seguida, organize as entradas com base na prioridade em uma tabela limpa e funcional.

Mas a melhor parte? Tudo isso vem com absolutamente sem custo ! Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a otimizar seus processos de entrada de dados em pouco tempo.