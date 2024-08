11 melhores ferramentas e softwares de relatórios em 2024

Como gerente, sua função não é apenas manter sua equipe em dia com as tarefas, mas também se gabar das realizações da equipe. Independentemente de ser gerente ou líder de equipe, você precisa de uma ferramenta sólida de geração de relatórios que mostre - em números em preto e branco - como a sua equipe é realmente eficaz.

Mas você é ocupado e apostamos que não tem horas de tempo livre para criar relatórios com painéis interativos de várias fontes de dados. Não reinvente a roda: basta usar essas 11 ferramentas e softwares de relatórios de autoatendimento para fazer o trabalho pesado por você.

Neste guia, apresentaremos uma lista de verificação simples do que procurar em uma ferramenta de geração de relatórios, além de nossas 11 principais ferramentas de geração de relatórios favoritas de 2024.

O que você deve procurar nas ferramentas de geração de relatórios?

Encontrar a ferramenta de geração de relatórios certa não é fácil. Com centenas de software de business intelligence opções disponíveis, você precisa encontrar ferramentas de relatórios que combinem o gerenciamento de projetos com relatórios interativos e visualizações de dados simples para seus projetos - e essa não é uma tarefa fácil.

Fique atento a esses recursos principais:

Software de visualização de dados : As planilhas do Excel com dados brutos são entediantes. Opte por um software de relatórios comerciais que ofereça visualização de dados paraseus KPIs mais importantes. Pontos de bônus se ele gerar gráficos maravilhosos e painéis interativos

As planilhas do Excel com dados brutos são entediantes. Opte por um software de relatórios comerciais que ofereça visualização de dados paraseus KPIs mais importantes. Pontos de bônus se ele gerar gráficos maravilhosos e painéis interativos Ferramentas de análise: Os modelos de relatório corretos extrairão dados em tempo real para que você tenha as informações mais atualizadas. Isso facilita a previsão e a tomada de decisões comerciais orientadas por dados, mesmo que você tenha várias fontes de dados

Os modelos de relatório corretos extrairão dados em tempo real para que você tenha as informações mais atualizadas. Isso facilita a previsão e a tomada de decisões comerciais orientadas por dados, mesmo que você tenha várias fontes de dados Colaboração: Você deve ser capaz decompartilhar seu relatório com várias partes interessadas em apenas alguns cliques. Ele também precisa ser tão intuitivo e fácil de usar que qualquer pessoa possa entender o relatório

Você deve ser capaz decompartilhar seu relatório com várias partes interessadas em apenas alguns cliques. Ele também precisa ser tão intuitivo e fácil de usar que qualquer pessoa possa entender o relatório Versatilidade: Não se restrinja a uma única função. Procure um software de relatórios que o ajude em tudo, desde relatórios financeiros atéRelatórios de marketing de SEO e até mesmosoftware de gerenciamento de projetos ## 11 melhores ferramentas de relatórios em 2024

1. ClickUp **Melhor para relatórios de gerenciamento de projetos ágeis

Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso de seu projeto em Dashboards no ClickUp

Sem querer ser humilde, mas o ClickUp oferece as ferramentas de relatório mais robustas para gerentes e suas equipes. Nosso software de relatórios permite que os gerentes criem dashboards completos do ClickUp como seu centro de controle de missão.

É tão fácil quanto adicionar widgets, inserir seus dados e personalizar os recursos visuais. Você pode ver todo o trabalho em alto nível para gerenciar pessoas, tarefas, tempo, documentos, incorporações e sprints em um só lugar. O ClickUp é a ferramenta de relatório perfeita para gerenciamento de negócios . Defina seu metas trimestrais e acompanhe o tempo de cada funcionário em um único Dashboard. O gerenciamento de recursos ajuda a visualizar o grau de aproveitamento da equipe, e a análise da carga de trabalho mostra a produtividade da equipe por meio do acompanhamento da conclusão das tarefas.

O objetivo final? Identificar o que você está fazendo bem e remover os gargalos dos seus processos. Ao visualizar todas as etapas do seu fluxo de trabalho, você terá equipes mais compactas e produzirá um trabalho melhor.

Melhores recursos de relatório do ClickUp

Visualização de carga de trabalho e caixa : Repense o gerenciamento de recursos com a visualização de equipe exclusiva do ClickUp. Verifique a carga de trabalho da sua equipe para ver quem está em risco de esgotamento e quem está livre para assumir mais tarefas

Repense o gerenciamento de recursos com a visualização de equipe exclusiva do ClickUp. Verifique a carga de trabalho da sua equipe para ver quem está em risco de esgotamento e quem está livre para assumir mais tarefas Marcos **Converta tarefas em Milestones (marcos) para visualizar o seu progresso em um gráfico elegante no estilo Gantt

Integrações **Necessidade de obter relatórios de outras plataformas? O ClickUp se integra facilmente a soluções como o Tableau

**Necessidade de obter relatórios de outras plataformas? O ClickUp se integra facilmente a soluções como o Tableau Metas do ClickUp : Defina metas no ClickUp e crie cronogramas, metas e acompanhamento do progresso de cada meta para que você nunca perca de vista a linha de chegada

Defina metas no ClickUp e crie cronogramas, metas e acompanhamento do progresso de cada meta para que você nunca perca de vista a linha de chegada Pulso : Precisa de uma visão geral rápida de quem está on-line e o que está fazendo? Os relatórios do Pulse mostram quem está on-line por hora e em quais tarefas está trabalhando

Limitações do ClickUp

O ClickUp exige uma curva de aprendizado inicial para novos usuários

Alguns recursos são acessíveis somente a assinantes pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. MeisterTask

**Melhor para relatórios de gerenciamento de tarefas

Via MeisterTask O MeisterTask é principalmente uma plataforma de colaboração e gerenciamento de tarefas, mas gera relatórios robustos para ajudar os gerentes a liderar equipes melhores. O MeisterTask automaticamente coleta dados sobre todos os projetos e membros da equipe. Basta acessar a guia Relatórios em seu painel para ver:

Tarefas abertas

Tarefas criadas recentemente

Tarefas concluídas

Você também pode configurar relatórios personalizados para obter dados sobre equipes, colaboradores individuais ou conclusão de tarefas por período de tempo (por exemplo, Q4). O MeisterTask gera gráficos de barras coloridos na parte superior de cada relatório, mas você pode se aprofundar em pontos de dados individuais na metade inferior do relatório - embora sejam muitas informações a serem analisadas manualmente.

Melhores recursos de relatório do MeisterTask

Relatórios personalizados rápidos com filtros prontos

Você pode salvar relatórios personalizados para reutilizá-los no futuro

Exportação de relatórios para arquivos Excel (XLS) ou CSV para compartilhamento externo

Limitações do MeisterTask

Os recursos da ferramenta de relatórios mostram uma quantidade enorme de dados, portanto, é difícil tirar conclusões rapidamente parapartes interessadas* Os filtros personalizados são úteis, mas não oferecem muita personalização para ferramentas de relatórios empresariais

Preços do MeisterTask

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 11,99/mês por usuário

US$ 11,99/mês por usuário Business: US$ 23,99/mês por usuário

US$ 23,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

MeisterTask avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Datapine

**Melhor para relatórios de inteligência de negócios

Via Datapine A Datapine está sediada na Alemanha, mas seu robusto software de business intelligence (BI) está disponível para qualquer pessoa. Ao contrário do MeisterTask, o Datapine não rastreia tarefas para você. Em vez disso, suas ferramentas de relatório agregam dados de marketing de seus bancos de dados, arquivos, mídias sociais, CRM/ERP e helpdesk para gerar relatórios robustos de BI.

No entanto, esse ferramenta de análise de marketing é especializada em visualização de dados, portanto, se você quiser realmente se aprofundar em seus dados, essa é uma boa opção. Se precisar acompanhar de perto o desempenho da sua equipe, as notificações de dados do Datapine sinalizam proativamente os problemas para você.

Melhores recursos de relatório da Datapine

80 modelos profissionais de relatórios de dados à sua escolha

Análises incorporadas

Compatível com dispositivos móveis

Opções de gerenciamento de desempenho corporativo

Limitações da Datapine

A Datapine se autodenomina fácil de usar para iniciantes, mas suas ferramentas avançadas de geração de relatórios ainda são impressionantes

É mais caro do que outras opções de ferramentas de relatórios

Alguns usuários relatam longos períodos de cancelamento

Preços da Datapine

Básico: $249/mês por usuário

$249/mês por usuário Profissional: US$ 449/mês para dois usuários

US$ 449/mês para dois usuários Premium: US$ 799/mês para três usuários

US$ 799/mês para três usuários Branding & Embedded: US$ 1.099/mês para três usuários

Datapine ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,9 (mais de 20 avaliações)

4. O que é

Melhor para relatórios de análise visual de marketing

Via Whatagraph Os profissionais de marketing vivem e respiram dados, e é por isso que os gerentes de marketing digital migram para a Whatagraph. Essa ferramenta de relatório de marketing inclui visualização de dados e marca personalizada. Se você tem um funcionário em uma plano de melhoria de desempenho se a empresa não tiver um plano de melhoria de desempenho, essa ferramenta de relatório também inclui o controle do desempenho dos funcionários.

A Whatagraph se integra a várias plataformas de marketing, como Google Ads, Twitter, Mailchimp shopify, Google My Business e até mesmo Snapchat. Se você precisar de um conector que ele não tenha, o Whatagraph o ajudará a se conectar a qualquer fonte de dados.

Melhores recursos de relatório da Whatagraph

Modelos de relatórios específicos de marketing

A marca personalizada o torna uma ótima opção para agências de marketing ou publicidade

As integrações de API prontas aceleram o processo normalmente tedioso de geração de relatórios para usuários corporativos

Limitações da Whatagraph

Alguns usuários dizem que há conexões de dados inconsistentes com o software de geração de relatórios

O suporte ao cliente nem sempre é responsivo

Preços da Whatagraph

Profissional: US$ 223/mês, cobrado anualmente para 5 usuários

US$ 223/mês, cobrado anualmente para 5 usuários Premium: $335/mês, cobrado anualmente para 10 usuários

$335/mês, cobrado anualmente para 10 usuários Preços personalizados : Para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas da Whatagraph

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

4,5/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,4/5 (80+ avaliações)

5. Tabela

**O melhor para visualização de dados em grande escala

Via Tabela O Tableau é uma solução de relatórios de análise visual da Salesforce. Se você já usa o Salesforce para o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o Tableau extrairá automaticamente os dados do Salesforce para simplificar ainda mais sua análise e permitir uma melhor Relatórios de CRM .

O software de geração de relatórios do Tableau inclui integrações com o Planilhas Google, o Excel, o Salesforce (naturalmente) e o Google para reunir seus dados em um só lugar. Essa ferramenta de geração de relatórios é melhor para business intelligence que analisa uma empresa como um todo, em vez de se aprofundar nas tarefas ou no desempenho de cada membro da equipe.

Mas gostamos de seu novo recurso, o Tableau GPT. Ele usa IA generativa para analisar rapidamente várias fontes de dados, identificar padrões e sugerir as próximas etapas.

Melhores recursos de geração de relatórios do Tableau

O recurso de IA preditiva acelera a análise

Integra-se com fontes de dados da maioria dos principais bancos de dados e plataformas de análise

O Tableau tem poder de fogo para lidar com visualizações de dados complexas

Limitações do Tableau

Há tantos recursos em seus painéis interativos que ele se torna difícil de usar para iniciantes

Você pode precisar de mais soluções alternativas se não usar o Salesforce

A complexidade do Tableau dificulta a formatação personalizada de seu software de geração de relatórios

Preços do Tableau

Tableau Viewer: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Tableau Explorer: US$ 42/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 42/mês por usuário, cobrado anualmente Tableau Creator: US$ 70/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Tableau

G2: 4,3/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. ProWorkflow

**Melhor para fluxo de trabalho e relatórios de controle de tempo

Via ProWorkflow A ProWorkflow é especializada em colaboração remota o que o torna popular entre os gerentes de empresas remotas e híbridas. Use essa ferramenta de relatórios para visualizar todos os projetos, tarefas, registros de tempo, contatos, fluxos de trabalho e recursos em um só lugar. Ela ainda tem recursos para faturamento, mensagens, compartilhamento de arquivos e linhas do tempo, portanto, é uma opção sólida se você precisar de uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho completa.

Se você for uma organização Microsoft, o ProWorkflow se integra ao Microsoft Teams e ao Outlook, mas não tem tantas integrações quanto outras ferramentas de relatório, portanto, talvez seja necessário inserir alguns dados novamente.

Melhores recursos de relatório do ProWorkflow

Por US$ 20 para usuários ilimitados, o ProWorkflow é muito acessível em comparação com outras ferramentas de relatório de dados desta lista

O ProWorkflow inclui uma variedade de recursos além dos relatórios, por isso é útil para gerentes que precisam de muitas ferramentas em um único painel

Excelente no manuseio e na classificação de dados comerciais

Limitações do ProWorkflow

Como não é uma ferramenta pura de geração de relatórios, o ProWorkflow não tem o poder de outros softwares de geração de relatórios

Os contratados não têm tanto acesso às ferramentas do ProWorkflow, o que pode distorcer seus dados comerciais

A personalização é difícil de configurar, especialmente a partir de várias fontes de dados

Preços do ProWorkflow

Profissional: US$ 20/mês por usuário, sem limite de usuários

US$ 20/mês por usuário, sem limite de usuários Avançado: US$ 30/mês por usuário, para um mínimo de 5 usuários

Avaliações e resenhas do ProWorkflow

G2: 4,1/5 (mais de 35 avaliações)

4,1/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

7. Ponto de reflexão

**Melhor para análise orientada por pesquisa

Via Ponto de reflexão A Thoughtspot se autodenomina uma poderosa plataforma de relatórios alimentada por IA. Use essa plataforma para pesquisar respostas sobre sua empresa, visualizar seus dados e monitorar o desempenho.

A Thoughtspot não é para iniciantes, portanto, você precisará de muita habilidade com dados para usar essa plataforma. Se você for um profissional de dados, use essa plataforma para conectar conjuntos de dados em nuvem, modelar dados e configurar a automação de dados de IA.

Melhores recursos de relatório da Thoughtspot

A IA da Thoughtspot pode detectar anomalias e alertá-lo sobre problemas o mais rápido possível

Os Liveboards oferecem relatórios interativos para insights rápidos

Seu aplicativo móvel permite que você verifique a análise de dados a qualquer hora e em qualquer lugar

Limitações do Thoughtspot

Com tantos recursos complexos, é mais adequado apenas para profissionais de dados

Falta flexibilidade e personalização dos recursos visuais

Preços da Thoughtspot

Equipe: US$ 95/mês para 5 usuários

US$ 95/mês para 5 usuários Profissional: US$ 2.500/mês para usuários ilimitados, cobrados anualmente

US$ 2.500/mês para usuários ilimitados, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Thoughtspot

G2: 4,4/5 (mais de 240 avaliações)

4,4/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4/5 (2 avaliações)

8. Estúdio Looker

**Melhor para modelagem de dados personalizados

Via Estúdio Looker Organizações do Google, alegrem-se: O Looker Studio é um software de geração de relatórios criado pelo Google, para empresas do Google. O Looker Studio cria modelos de dados em tempo real, o que significa que você pode monitorar seus dados em várias áreas da empresa em um único painel interativo. Esse software de business intelligence também oferece alertas proativos para acelerar a tomada de decisões.

Embora o Looker Studio seja um produto do Google (como o Google Analytics ), ela definitivamente não é para iniciantes. Você precisará conhecer SQL e noções básicas de programação para entender bem essa plataforma.

Melhores recursos de relatório do Looker Studio

O Looker Studio se integra aos dados do Google, portanto, é perfeito se sua empresa trabalha no Google Cloud

O Looker Studio vem com modelos de dados pré-criados

Essa ferramenta de geração de relatórios se integra ao Looker Actions para automatizar fluxos de trabalho

Limitações do Looker Studio

O Looker Studio é complexo, por isso é melhor para programadores ou cientistas de dados

As integrações de dados de terceiros são um pouco irregulares

Alguns usuários corporativos relatam atrasos e problemas de desempenho

Falta personalização

Preços do Looker Studio

Personalizado preço : Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e resenhas do Looker Studio

G2: 4,4/5 (370+ avaliações)

4,4/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

9. GoodData

**Melhor para relatórios de nível empresarial

Via GoodData A GoodData é uma plataforma de BI e análise baseada em nuvem que os desenvolvedores usam para adicionar painéis de dados aos aplicativos. Mas os gerentes também recorrem à GoodData para criar painéis em tempo real seriamente personalizáveis.

Você precisará de uma equipe de dados sólida para criar a ferramenta de geração de relatórios, mas quando ela estiver em funcionamento, você terá um painel de relatórios 100% personalizado e adaptado às necessidades exatas da sua equipe. A boa notícia é que a GoodData tem um low-code/no-code para que você possa configurar visualizações de dados com uma interface simples de arrastar e soltar.

Melhores recursos de relatório do GoodData

O GoodData simplifica a análise incorporada

Você pode personalizar completamente os relatórios

Software de marca branca disponível

Limitações do GoodData

Ferramenta de relatório cara

Alguns usuários dizem que ela é muito complexa

Falta de treinamento e recursos

Preços da GoodData

Profissional: US$ 1.000/mês para usuários ilimitados

US$ 1.000/mês para usuários ilimitados Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do GoodData

G2: 4,1/5 (mais de 350 avaliações)

4,1/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (20 avaliações)

10. Datadog

**Melhor para relatórios de TI e DevOps

Via Dadosadog O Datadog é uma plataforma completa de gerenciamento de dados e uma ferramenta de geração de relatórios que lida com tudo, desde DevOps até análises de segurança e monitoramento de IoT. Sua funcionalidade é definitivamente mais avançada, mas isso pode ser uma vantagem se você gerencia uma equipe corporativa ou um departamento de TI.

Em termos de recursos de relatório, o Datadog oferece inteligência de negócios em tempo real a todos os usuários da sua organização. Você pode rastrear literalmente tudo: cliques em botões, ações em sistemas de terceiros e até mesmo alterações no inventário.

Melhores recursos de relatório do Datadog

Você pode combinar dados de desempenho de TI e de negócios em um único painel

Criar alertas personalizados, bem como manuais para cada alerta

Refinar suas métricas com análise comportamental

Limitações do Datadog

O Datadog não tem recursos úteisdocumentação do projeto e treinamento

A plataforma não tem uma interface de usuário intuitiva

Preços da Datadog

**Gratuito

Pro: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: $23/mês por usuário

Datadog ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (215+ avaliações)

11. Zoho Analytics

**Melhor para relatórios de dados comerciais integrados

via Zoho Analytics O Zoho Analytics é uma plataforma de business intelligence e análise de autoatendimento que permite que os usuários analisem seus dados de negócios e criem relatórios e painéis perspicazes. Ele pode processar uma grande quantidade de dados e criar visualizações impactantes para simplificar a interpretação dos dados.

Melhores recursos de relatório do Zoho Analytics

Interface fácil de arrastar e soltar para criar relatórios e painéis com facilidade

Assistente Zia com tecnologia de IA que pode responder suas perguntas na forma de relatórios.

Capacidade de combinar dados de diferentes fontes para criar relatórios multifuncionais

Recursos de colaboração aprimorados para compartilhar e colaborar em relatórios e painéis

Medidas de segurança robustas, incluindo controles de acesso baseados em funções

Limitações do Zoho Analytics

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada para iniciantes

Opções limitadas de personalização na versão gratuita

Preços do Zoho Analytics

O Zoho Analytics tem quatro planos de preços. Os planos pagos começam em US$ 24/mês.

Avaliações de usuários do Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Obtenha o software de geração de relatórios mais robusto para sua empresa em crescimento

Quer você queira uma ferramenta de geração de relatórios plug-and-play ou queira personalizar completamente os relatórios, nossas 11 principais opções de software de geração de relatórios levarão sua equipe ao próximo nível.

O problema é que a maioria dessas ferramentas não é barata e seu uso é complexo. Em nossa humilde opinião, o ClickUp é a opção mais robusta pelo preço. Economize tempo, reduza o incômodo e faça melhores negócios com as ferramentas e os modelos de relatórios incorporados do ClickUp.

Não tem certeza se o ClickUp é para você? Faça um test drive conosco. Registre-se no ClickUp para começar a criar seu primeiro relatório - de graça!