10 melhores alternativas ao Google Analytics para gerar relatórios de estatísticas de sites em 2024

Se você deseja um site que transforme cliques em conversões e impulsione o crescimento de sua empresa, precisa prestar atenção à análise da Web.

O Google Analytics tem sido a ferramenta de análise preferida desde seu lançamento em 2005, mas está longe de ser perfeita. A versão mais recente do Google, o GA4, apresenta discrepâncias de dados, métricas ausentes e grandes preocupações com a privacidade. Isso fez com que muitos proprietários de sites procurassem alternativas adequadas de análise avançada.

Se você estiver procurando as melhores alternativas para o Google Analytics em 2024, considere estas dez excelentes ferramentas de análise da Web que reunimos.

O que você deve procurar em alternativas ao Google Analytics?

Se você deseja monitorar o tráfego do seu site, otimizar a jornada dos clientes e maximizar suas conversões e vendas, qualquer alternativa ao Google Analytics deve ter estes cinco recursos principais:

Privacidade e conformidade de dados: Você precisará de uma ferramenta de análise da Web que priorize a privacidade do usuário e esteja em conformidade com as leis de proteção de dados. Procure ferramentas que ofereçam anonimização de dados e lhe dêem controle sobre os dados coletados dos visitantes do seu site Precisão dos dados: Procure recursos em sua possível ferramenta de análise, como atualizações de dados em tempo real e amostragem inteligente de dados, que garantam que as informações obtidas da plataforma sejam confiáveis e acionáveis Opções de personalização: Você deve ser capaz de configurar, no mínimo, relatórios personalizados. É ainda melhor se for possível criar um painel de análise personalizado para que você possa acompanhar com facilidade e rapidez as métricas mais importantes para você Interface amigável: A interface do usuário na plataforma de análise escolhida deve facilitar o acesso e a compreensão dos dados quantitativos, mesmo para os membros da equipe que talvez não tenham muito conhecimento técnico Recursos de integração: Procure alternativas do Google Analytics que se integrem aos seus sistemas de gerenciamento de conteúdo, plataformas de comércio eletrônico e redes de publicidade. Essa é uma ótima maneira de centralizar seus dados e obter uma visão mais abrangente de suas métricas on-line

As melhores alternativas para o Google Analytics dependerão de sua organização e dos objetivos de marketing que você tem para sua presença on-line. Muitas das alternativas do Google Analytics nesta lista oferecem um plano gratuito ou uma avaliação gratuita. Essa é uma ótima maneira de testar os recursos de diferentes soluções de análise e ver qual ferramenta de análise da Web funciona melhor para você.

As 10 melhores alternativas ao Google Analytics para usar em 2024

1. Semrush

Via Semrush A Semrush é uma alternativa ao Google Analytics com recursos suficientes para se tornar uma ferramenta de marketing digital completa. A plataforma se destaca por suas ferramentas de otimização de mecanismos de busca (SEO) e de marketing de conteúdo. Essa é uma ótima opção se você quiser alternativas de análise que também possam ajudá-lo a impulsionar seu conteúdo e verificar a concorrência.

Melhores recursos da Semrush

Essa plataforma de análise também oferece ferramentas abrangentes de pesquisa de palavras-chave que o ajudam a encontrar palavras-chave de alto valor para seu site ou tarefas de criação de conteúdo

Ótima análise da concorrência para que você possa identificar o que os outros estão usando para palavras-chave e backlinks ou até mesmo como eles estão gerenciando suas campanhas de publicidade on-line

Excelente recurso de auditoria de site que examina seu site em busca de problemas de SEO, como links quebrados, e informa o que você precisa fazer para melhorá-los

Limitações da Semrush

Os dados geralmente são atualizados com um dia ou mais de atraso, portanto, não espere ver informações em tempo real

Alguns usuários observam que os relatórios poderiam ser mais detalhados

Preços da Semrush

Pro: $129,95/mês

$129,95/mês Guru: $249,95/mês

$249,95/mês Business: $499,95/mês

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

2. Mixpanel

Via Mixpanel A Mixpanel é uma plataforma de análise que ajuda as organizações a rastrear e analisar as interações dos usuários com suas plataformas digitais, como seu site ou aplicativo. Com os insights da Mixpanel sobre o comportamento do usuário, as organizações podem tomar melhores decisões baseadas em dados sobre seus produtos e experiências de usuário.

Essa é uma das poucas alternativas do Google Analytics que informa o que seus usuários estão fazendo e ajuda a entender por que eles estão fazendo isso.

Melhores recursos do Mixpanel

Rastrear o comportamento do usuário ou eventos em seu site, inclusive inscrições, uso de recursos, cliques em botões e muito mais, para entender como os usuários estão se envolvendo com seus produtos

A análise de funil permite visualizar dados sobre as etapas que os usuários realizam para ir do primeiro clique até o importante ponto de conversão.

Oferece insights sobre onde os usuários caem no seu funil e onde você pode otimizar a jornada deles

Excelentes recursos de teste A/B para que você possa testar alterações e variações em suas plataformas digitais. Em seguida, você pode medir o impacto dessas alterações no envolvimento do usuário, nas conversões e muito mais

Limitações do Mixpanel

A interface do usuário não é muito intuitiva, portanto, espere uma curva de aprendizado acentuada com essa alternativa ao Google Analytics

Preços do Mixpanel

Inicial: Gratuito

Gratuito Growth: A partir de US$ 20/mês

A partir de US$ 20/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

Mixpanel ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

3. Clique

Via Clique O Clicky é uma ferramenta de análise da Web que fornece às organizações análises de sites em tempo real. Como fornece dados em tempo real, o Clicky é especialmente útil para organizações que precisam responder imediatamente às interações dos usuários, como sites de comércio eletrônico e de notícias.

Melhores recursos do Clicky

Conhecido por seus recursos de rastreamento de dados em tempo real, o Clicky permite monitorar a atividade do site no momento em que ela acontece

Excelentepainéis personalizados exibem as métricas mais importantes para você, para que você possa criar painéis personalizados com informações sobre tendências de tráfego, páginas principais e muito mais

Os mapas de calor oferecem representações visuais de onde os usuários estão clicando no seu site para que você possa entender as interações e otimizar o design com base nesses dados

Limitações do Clicky

A interface do usuário está desatualizada. Embora essa possa ser uma alternativa econômica ao Google Analytics para empresas menores, as organizações de nível empresarial podem querer uma opção mais atualizada

Preços do Clicky

Gratuito para um site

Pro: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Pro Plus: $14,99/mês

$14,99/mês Pro Platinum: $19,99/mês

$19,99/mês Custom: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões sobre o Clicky

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,2/5 (4+ avaliações)

4. Análise da Adobe

Via Análise da Adobe O Adobe Analytics, parte do pacote Adobe Experience Cloud, é uma plataforma abrangente de análise da Web. Ele facilita para as organizações a medição e a análise de dados de seus sites e esforços de marketing . O Adobe Analytics é uma solução frequentemente usada por organizações maiores ou por aquelas que precisam de análises avançadas.

Melhores recursos do Adobe Analytics

Coleta de dados abrangente para seu site, aplicativo para dispositivos móveis, canais de mídia social, campanhas de e-mail, anúncios do Google e muito mais

Os dados em tempo real permitem que você monitore o que está acontecendo enquanto acontece e responda instantaneamente às mudanças no comportamento do usuário

A excelente análise de caminhos oferece uma compreensão mais profunda de como os usuários chegam ao seu site ou aplicativo, inclusive onde eles param durante a jornada

Limitações do Adobe Analytics

Essa alternativa do Google Analytics é uma das opções mais caras disponíveis, portanto, organizações menores podem não ter acesso a ela

Preços do Adobe Analytics

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (mais de 990 avaliações)

4,1/5 (mais de 990 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

5. Matomo

Via Matomo O Matomo é uma plataforma de análise da Web de código aberto. É uma das únicas alternativas ao Google Analytics que é auto-hospedada. Isso significa que você tem controle total sobre a coleta de dados, pois a hospeda em seus próprios servidores.

O Matomo é conhecido como uma alternativa de análise que está comprometida com a privacidade dos dados.

Melhores recursos do Matomo

Solução auto-hospedada, para que você tenha controle total sobre seus dados analíticos e o local onde os armazena. Você não precisa compartilhar dados com uma grande corporação que pode aproveitá-los para suas próprias necessidades de marketing

Altamente personalizável, permitindo definir metas, eventos personalizados e segmentação de dados para que você possa obter os dados de que precisa, mesmo que tenha requisitos de rastreamento exclusivos

O Matomo é conhecido por seu foco em segurança e privacidade de dados, de modo que os usuários podem tornar anônimos seus endereços IP ou optar por não receber rastreamento, mantendo a conformidade com o GDPR, a CCPA e outras normas rigorosas de privacidade de dados

Limitações do Matomo

Pode ser lento, especialmente quando se trabalha com conjuntos de dados maiores, portanto, as organizações maiores podem considerá-lo desajeitado

Preços do Matomo

Planos gratuitos e de código aberto disponíveis

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões sobre o Matomo

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

4,2/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

6. Hotjar

Via Hotjar O Hotjar é uma ferramenta de análise quantitativa fácil de usar que ajuda as organizações a entender o comportamento dos visitantes do site. Ela tem recursos como mapas de calor, gravações de sessões, pesquisas e ferramentas de coleta de feedback.

A plataforma fácil de usar tem um excelente plano gratuito, o que a torna uma alternativa razoável ao Google Analytics para pequenas empresas e proprietários de sites.

Melhores recursos do Hotjar

Excelentes gravações de sessões, para que você possa ter uma visão detalhada do comportamento dos usuários em seu site, inclusive os caminhos que eles percorrem, os cliques que fazem e as áreas em que encontram problemas

Várias ferramentas para coletar feedback do usuário, incluindo pesquisas no site e formulários de feedback, para que você possa entender melhor o seu público e ver como melhorar a experiência dele

A análise de funil ajuda a rastrear o comportamento do usuário à medida que ele percorre o funil de vendas, fornecendo informações sobre onde ele sai da jornada do cliente e o que você pode fazer para melhorar as taxas de conversão

Limitações do Hotjar

Os mapas de calor são limitados aos últimos 30 dias

Alguns usuários acham que os mapas de calor nem sempre são precisos

Preços do Hotjar

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: $39/mês

$39/mês Business: $99/mês

$99/mês Scale: $389/mês

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

4,3/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,7/5 (490+ avaliações)

7. Piwik

Via Piwik O Piwik é uma solução de análise de código aberto criada para ajudar as organizações a rastrear o comportamento do usuário do site. Ele oferece muitas das ferramentas padrão necessárias para coletar e analisar dados, mas com foco na privacidade dos dados.

O Piwik é uma das únicas alternativas auto-hospedadas do Google Analytics, de modo que você mantém a propriedade total dos dados e, ao mesmo tempo, fica em conformidade com o GDPR e outras regulamentações de privacidade de dados.

Melhores recursos do Piwik

Uma plataforma de análise da Web auto-hospedada, o Piwik oferece excelentes opções de privacidade para dados confidenciais de clientes, permitindo que as organizações mantenham controle total sobre a coleta de dados

O rastreamento analítico em tempo real permite que as organizações vejam a atividade do site no momento em que ela acontece e respondam rapidamente a qualquer problema

Opções muito boas de personalização do painel de análise, para que você possa obter os dados mais relevantes para sua organização e concentre-se no acompanhamento de suas metas Limitações do Piwik

Uma das alternativas do Google Analytics relativamente limitada em relação aos recursos de integração quando comparada a outras opções

Os planos empresariais podem se tornar caros rapidamente

Preços do Piwik

Core: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Piwik

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15 avaliações)

8. Fathom

Via Fathom O Fathom é um software de análise da Web que, assim como o Google, fornece insights sobre o tráfego do site e o comportamento do visitante. No entanto, a Fathom tem o compromisso de respeitar os dados pessoais, mantendo-se em conformidade com o GDPR e praticando a minimização de dados. Essa é uma excelente opção para organizações que desejam obter insights sobre o comportamento do usuário sem comprometer a privacidade.

Melhores recursos do Fathom

Conhecida por seu foco na privacidade, a plataforma de análise da Web não usa cookies nem rastreia informações de identificação pessoal, alinhando-se com as organizações que desejam praticar uma coleta de dados respeitosa sem rastreamento de terceiros

A interface simples e fácil de usar facilita a obtenção de análises de sites

Um script leve que não diminui o desempenho do seu site, de modo que a ferramenta de análise não terá um efeito adverso na classificação da sua página

limitações do #### Fathom

Pode ser um pouco complicado obter as informações de que você precisa na ferramenta de análise, portanto, esteja preparado para fazer algumas buscas e pesquisas no início

Preços do Fathom

30 dias de teste gratuito

uS$ 14/mês para até 100.000 visualizações de página por mês

uS$ 24/mês para até 200.000 visualizações de página por mês

uS$ 44/mês para até 500.000 exibições de página por mês

Avaliações e resenhas do Fathom

G2: 5/5 (mais de 1.500 avaliações)

5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

9. Pilha

Via Pilha O Heap é uma ferramenta de análise para sites e aplicativos móveis com vários recursos que ajudam as organizações a entender o comportamento do usuário. O software de análise é conhecido por ser fácil de usar, por isso é uma escolha popular para organizações que precisam de uma plataforma de insights digitais sem depender de muito conhecimento técnico.

Melhores recursos do Heap

Excelente no rastreamento de eventos, para que você possa capturar e analisar as interações dos usuários em seu site automaticamente e analisar os dados retroativamente

Boas ferramentas de análise de retenção ajudam a medir a retenção de usuários ao longo do tempo, como a frequência com que os usuários retornam ao seu site ou aplicativo e os padrões de engajamento de longo prazo dos usuários

As ferramentas de visualização facilitam a comunicação de insights e o compartilhamento de dados do site com as partes interessadas

Limitações do Heap

Essa ferramenta de análise requer um pouco de treinamento para entender todos os recursos disponíveis, portanto, a integração pode levar algum tempo

Tutoriais limitados disponíveis

Preços do Heap

Plano gratuito disponível

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Heap

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

10. Woopra

Via Woopra O Woopra é uma solução de análise usada por organizações que desejam entender e interagir com seu público em um nível mais profundo. Ela pode fornecer insights sobre o comportamento do cliente em canais digitais, como um site ou aplicativo móvel, e ajudar a melhorar a jornada do cliente.

Melhores recursos do Woopra

Ferramentas exclusivas, como perfis detalhados de clientes, que combinam dados quantitativos e qualitativos para criar visões holísticas de como os clientes interagem com a pegada digital da organização

Excelentes opções de integração, para que você possa conectá-lo com suas ferramentas de marketing eFerramentas de CRM para oferecer uma visão mais holística dos dados do usuário

As ferramentas de análise de funil ajudam a rastrear as jornadas dos usuários e a identificar quando eles desistem ou realizam as ações desejadas, o que permite refinar a jornada do cliente e melhorar a experiência do usuário

Limitações do Woopra

O painel personalizável não é muito fácil de usar e pode parecer um pouco desatualizado para alguns

Preços do Woopra

Core: Gratuito

Gratuito Pro: $999/mês

$999/mês Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Woopra avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

4,4/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas de análise

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Talvez você já conheça (e adore!) o ClickUp como uma ferramenta de ferramenta de gerenciamento de projetos . Os recursos da plataforma se estendem a gerenciamento visual de projetos e pode ser uma ferramenta valiosa para monitorar a análise de sites.

O ClickUp não oferece recursos nativos de análise da Web, mas é excelente na criação de visualizações de dados excepcionais com seus painéis e modelos de análise gratuitos. Dashboards do ClickUp ajudam a transformar os dados de sua plataforma de análise da Web em insights acionáveis por meio de uma melhor visualização de dados. Você pode criar Dashboards personalizados que exibem os dados recebidos em formatos visualmente atraentes e fáceis de entender.

Seus ClickUp Dashboards podem incluir quadros, gráficos, tabelas e widgets para mostrar KPIs facilitando a tomada de decisões baseadas em dados para a experiência do usuário.

O ClickUp também oferece uma ampla variedade de modelos pré-criados que podem ajudá-lo a transformar dados em decisões. Por exemplo, o modelo Modelo de relatório do ClickUp Analytics pode ajudá-lo a entender as tendências e os padrões dos seus dados para proporcionar uma compreensão mais profunda da jornada do usuário. Enquanto isso, o Modelo de relatório de análise de dados do ClickUp é excelente para coletar insights de dados rapidamente e compartilhar esses insights com as partes interessadas em um formato fácil de ler.

Comece a analisar seu site com dados e processos mais claros

Depois de escolher sua alternativa favorita entre as melhores alternativas do Google Analytics para 2024 para sua organização, conecte a ferramenta de análise à sua conta ClickUp.

O ClickUp se integra perfeitamente a milhares de aplicativos e serviços, para que você possa criar um local central para gerenciar, analisar e agir com base nos dados do usuário. É uma ótima maneira de centralizar e compartilhar informações com sua equipe para que você possa tomar melhores decisões baseadas em dados.

Está pronto para levar sua análise da Web para o próximo nível sem depender do Google Analytics? Criar uma conta ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode ajudá-lo a proporcionar uma experiência melhor para seu público on-line.