10 ferramentas de software de análise de marketing em 2024

Nesta era de inovação digital, o papel da análise de marketing nunca foi tão importante para as equipes de marketing. Por trás de cada campanha de marketing bem-sucedida, há muita análise, revelando insights valiosos que orientam as decisões e impulsionam o crescimento.

No entanto, navegar pelo vasto mundo de dados de marketing pode ser uma tarefa árdua para as equipes de marketing, especialmente sem as melhores ferramentas de análise de marketing para ajudar. É aí que entram em ação essas 10 principais ferramentas de análise de marketing, prontas para transformar dados brutos de marketing em inteligência acionável.

Neste guia, destacamos as principais ferramentas de análise de marketing que capacitam os profissionais de marketing!

O que você deve procurar nas ferramentas de análise de marketing?

Ao escolher as melhores ferramentas de análise de marketing para sua empresa, vários fatores-chave devem orientar sua escolha processo de tomada de decisão . Ao priorizar esses aspectos em sua busca por ferramentas de análise de marketing, você poderá encontrar aquela que se alinha perfeitamente com suas necessidades metas de marketing .

Recursos de integração de dados: Procure ferramentas de análise de marketing que se integrem perfeitamente a várias fontes de dados de marketing, incluindo todos os seus canais de marketing e plataformas de mídia social, análise de sites, ferramentas de análise de marketing por e-mail esistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Isso garante uma visão abrangente de seus esforços de marketing e permite a tomada de decisões orientada por dados

Procure ferramentas de análise de marketing que se integrem perfeitamente a várias fontes de dados de marketing, incluindo todos os seus canais de marketing e plataformas de mídia social, análise de sites, ferramentas de análise de marketing por e-mail esistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Isso garante uma visão abrangente de seus esforços de marketing e permite a tomada de decisões orientada por dados Relatórios e painéis de controle em tempo real: Uma ferramenta de análise com insights em tempo real é vital paramarketing ágil estratégias. Escolha ferramentas de análise de marketing que ofereçam relatórios dinâmicos e painéis interativos permitindo que você monitore o desempenho de marketing de suas campanhas, identifique tendências para cada um de seus canais de marketing e faça ajustes rápidos conforme necessário

Uma ferramenta de análise com insights em tempo real é vital paramarketing ágil estratégias. Escolha ferramentas de análise de marketing que ofereçam relatórios dinâmicos e painéis interativos permitindo que você monitore o desempenho de marketing de suas campanhas, identifique tendências para cada um de seus canais de marketing e faça ajustes rápidos conforme necessário Recursos avançados de análise : Procure ferramentas de análise de marketing que vão além das métricas básicas de seus canais de marketing. Procure ferramentas de análise da Web, análise preditiva, recursos de aprendizado de máquina e algoritmos orientados por IA para obter insights mais profundos e desbloquear oportunidades ocultas

: Procure ferramentas de análise de marketing que vão além das métricas básicas de seus canais de marketing. Procure ferramentas de análise da Web, análise preditiva, recursos de aprendizado de máquina e algoritmos orientados por IA para obter insights mais profundos e desbloquear oportunidades ocultas Personalização e escalabilidade: Cada empresa tem necessidades exclusivas, portanto, suas ferramentas de análise de marketing devem ser flexíveis o suficiente para se adaptarem às suas necessidades específicas. Além disso, considere a escalabilidade da ferramenta para acomodar seus esforços de marketing à medida que sua empresa cresce

Cada empresa tem necessidades exclusivas, portanto, suas ferramentas de análise de marketing devem ser flexíveis o suficiente para se adaptarem às suas necessidades específicas. Além disso, considere a escalabilidade da ferramenta para acomodar seus esforços de marketing à medida que sua empresa cresce Interface fácil de usar: Um software de análise de marketing complexo pode prejudicar a produtividade. Opte por ferramentas de análise de marketing que apresentem uma experiência de usuário intuitiva, facilitando a navegação e a utilização eficaz por profissionais de marketing de todos os níveis de habilidade

Um software de análise de marketing complexo pode prejudicar a produtividade. Opte por ferramentas de análise de marketing que apresentem uma experiência de usuário intuitiva, facilitando a navegação e a utilização eficaz por profissionais de marketing de todos os níveis de habilidade Segurança e conformidade dos dados: Os dados de marketing geralmente contêm informações confidenciais. Certifique-se de que suas ferramentas de análise de marketing sigam os mais recentes padrões de segurança de dados e cumpram as regulamentações relevantes para proteger seus dados de marketing e manter a confiança do cliente

Os dados de marketing geralmente contêm informações confidenciais. Certifique-se de que suas ferramentas de análise de marketing sigam os mais recentes padrões de segurança de dados e cumpram as regulamentações relevantes para proteger seus dados de marketing e manter a confiança do cliente Suporte ao cliente e treinamento: Recursos robustos de suporte ao cliente e treinamento são cruciais para um processo de integração tranquilo e para o sucesso contínuo com sua ferramenta de análise. Procure fornecedores que ofereçam assistência abrangente para seus esforços de marketing

As 10 melhores ferramentas de análise de marketing digital para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Melhor para análise de projetos de marketing

A plataforma altamente personalizável do ClickUp torna extremamente conveniente para os gerentes de marketing integrá-la às ferramentas corretas de análise de marketing para rastrear campanhas de marketing projetos e iniciativas em escala.

Essa plataforma de produtividade completa é a ferramenta de análise favorita para equipes de marketing porque pode ser facilmente projetado para dar suporte a equipes multifuncionais. Alguns recursos notáveis, como Dashboards do ClickUp e as integrações da plataforma com ferramentas de análise essenciais ajudam a aprimorar o marketing fluxos de trabalho significativamente.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp permite que você crie arquivos dinâmicospainéis de projetos que funcionam como ferramenta de relatório e gerenciador de tarefas. Edite tarefas, adicione notas e comunique-se sobre um projeto, tudo em um só lugar

O ClickUp se integra facilmente a várias ferramentas de análise relevantes e ajuda a simplificar todos os seus processos em um fluxo de trabalho fácil de navegar

Acesse milhares de modelos personalizáveis que podem ser usados para analisar os relatórios da campanha de forma rápida e contínua (confira estesModelos QBR!)

O recurso de quadro branco permite que os gerentes de marketing mapeiem visualmente sua estratégia

As equipes e os indivíduos podem gerenciar suascalendário de marketing com o recurso de visualização de calendário do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel, ainda

Curva de aprendizado acentuada devido à sua vasta gama de funcionalidades

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados disponíveis

Preços personalizados disponíveis o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Tableau

via Tableau

Melhor para visualização de dados

O Tableau é uma plataforma de business intelligence que ajuda as organizações a visualizar e entender seus dados de marketing para implementar um engajamento de clientes de alta conversão.

Esse software de análise visual se concentra em aprimorar o fluxo de análise e tornar as informações mais acessíveis às partes interessadas relevantes por meio da visualização.

Melhores recursos do Tableau

Gerenciamento de dados de marketing e análise incorporada

Calendário fiscal interativo

mais de 1.400 recursos de aprendizado

Funcionalidades de inteligência artificial e aprendizado de máquina

Integração com ferramentas de análise de marketing como Salesforce, Slack, Mulesoft e muito mais

Limitações do Tableau

Dificuldade de ajustar as exibições e as disposições do painel

É necessário algum conhecimento de Python para configurar a automação de dados na plataforma

A maioria das configurações de formatação e visualização avançada está disponível na versão desktop do software, enquanto a versão em nuvem não as possui

Opções limitadas de programação disponíveis para modelagem preditiva e processamento de dados

Preços do Tableau

Criador Cloud: US$ 70/mês por usuário Servidor : uS$ 70/mês por usuário

Explorador * Cloud: $42/mês por usuário * Servidor: $35/mês por usuário

Cloud: Servidor: $35/mês por usuário Viewer Cloud: $15/mês por usuário Servidor: $12/mês por usuário



Avaliações de clientes do Tableau

G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.100 avaliações)

3. Google Analytics

via Google Analytics

O melhor para análise de sites

Parte integrante da Google Marketing Platform, o Google Analytics oferece ferramentas e soluções gratuitas de análise de marketing para coletar e analisar dados de sites. Essa ferramenta de análise de marketing gera relatórios críticos de análise de sites e aplicativos que fornecem insights relevantes, permitindo que as empresas tomem decisões de negócios mais inteligentes e bem informadas.

Com o Google Analytics, as empresas podem saber mais sobre os visitantes de seus sites, como eles se comportam e as melhores maneiras de convertê-los em clientes fiéis.

Melhores recursos do Google Analytics

Recursos preditivos por meio de modelos de aprendizado de máquina seguros para a privacidade criados pelo Google Analytics

Confira os relatórios de aquisição, engajamento e monetização em tempo real no Google Analytics

O Google Analytics conta com um espaço de trabalho de publicidade para entender o marketingROI e tomar decisões orçamentárias orientadas por dados* APIs de coleta de dados e administração

Exportação do Google BigQuery

O Google Analytics tem integrações com o Google Ad Manager, o Google Data Studio, o Search Console, o Salesforce e muito mais

Limitações do Google Analytics

Dificuldade em configurar segmentos precisos

O processo de análise de dados do Google Analytics não é amigável para iniciantes em comparação com outras ferramentas de análise de marketing

Não há suporte direto ao cliente disponível

Preços do Google Analytics

Gratuito

Pago: Entre em contato com a equipe de vendas da empresa para obter mais detalhes

Avaliações de clientes do Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6100 avaliações)

4,5/5 (mais de 6100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7500+ avaliações)

4. Análise de pilha

via Análise de pilha

Melhor para rastrear o comportamento do usuário

Se você deseja monitorar a jornada digital do seu cliente, analisar o comportamento do usuário e melhorar a retenção, o Heap Analytics está entre as principais ferramentas de análise de marketing. Ele permite a fácil divisão de seus clientes críticos em segmentos relevantes, nos quais você pode monitorá-los separadamente e usar os insights para otimizar a jornada ou a experiência do cliente.

Melhores recursos do Heap Analytics

Governança, segurança e privacidade de dados

Painéis de análise de dados, gráficos e manuais

Mapas de calor e repetições de sessão para monitorar o comportamento do usuário e as jornadas do cliente em sites e aplicativos móveis

Limitações do Heap Analytics

As exportações de dados para essa ferramenta de análise são limitadas

Necessita de algum tipo de treinamento para ser implementada completamente

Preços do Heap Analytics

**Gratuito

Growth: Registre-se e instale o snippet gratuito para obter uma estimativa

Registre-se e instale o snippet gratuito para obter uma estimativa Pro: Preços de sessões personalizadas

Preços de sessões personalizadas Premium: Preços de sessões personalizadas

Avaliações de clientes do Heap Analytics

G2: 4,3/5 (mais de 900 avaliações)

4,3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

5. Qualagraph

via Que parágrafo

Melhor para criar relatórios

O Whatagraph é uma ferramenta de análise de marketing completa, na qual agências e profissionais de marketing podem visualizar, compartilhar e importar dados para aprimorar os esforços de marketing. Esse software foi fundado em 2015 com foco na minimização da complexidade em comparação com outras ferramentas de análise de marketing no que se refere à interpretação de dados e à criação de relatórios perspicazes.

Melhores recursos do Whatagraph

Integração com o BigQuery

Mais de 40 integrações nativas com outras ferramentas de análise de marketing para extrair dados

Recurso Smart Builder que cria relatórios personalizados sobre o comportamento do usuário

Relatório ao vivo e compartilhamento automatizado

Limitações da Whatagraph

Resposta lenta do atendimento ao cliente

Os recursos não são fáceis de descobrir

Pequenas falhas no software

Que preços são esses?

Profissional: $223/mês por usuário

$223/mês por usuário Premium: $335/mês por usuário

$335/mês por usuário Personalizado: Entre em contato com a Whatagraph para obter preços

Avaliações de clientes da Whatagraph

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

6. Insight fácil

via Visão fácil

Melhor para análise de dados

O Easy Insight é uma ferramenta de business intelligence que permite que organizações de pequeno a grande porte obtenham visibilidade instantânea de seu gerenciamento de inventário, taxas de conversão, comportamento do usuário e cronogramas de projetos. Com apenas alguns cliques, você pode usar o Easy Insight para conectar seus aplicativos em nuvem, desbloquear insights acionáveis e transformar dados em painéis visualmente atraentes e fáceis de ler.

Melhores recursos do Easy Insight

Fontes de dados personalizadas

Personalize a aparência dos relatórios por meio de scripts de campo

Facilidade de mesclar dados de várias fontes

Opção de exportar relatórios e dashboards por e-mail

Crie painéis de processos para rastrear processos criativos

Limitações do Easy Insight

Dificuldade de combinar dados de vários bancos de dados

Risco de dados ocultos serem expostos aos clientes

Preços do Easy Insight

Equipe: US$ 49/mês

US$ 49/mês Profissional: $149/mês

$149/mês Premium: $299/mês

$299/mês Enterprise: $499/mês

$499/mês Unlimited: US$ 1.499/mês

Avaliações de clientes do Easy Insight

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,9/5 (mais de 10 avaliações)

7. Klipfolio

via Glossário

Melhor para business intelligence

O Klipfolio é um painel de controle e uma ferramenta de geração de relatórios baseada na nuvem, projetada para ajudar as empresas a integrar, analisar e visualizar dados de várias ferramentas de análise de marketing e outras fontes em tempo real. Fundado em 2001, esse software cresceu e se tornou um dos líderes na coleta e análise de business intelligence.

Melhores recursos do Klipfolio

Melhores métricas e visualizações de dados do que muitas ferramentas de análise de marketing

Armazenamento e histórico de dados

Controles de segurança, privacidade e acesso

Soluções de relatórios para clientes

Limitações do Klipfolio

Fica lento ao realizar análises em conjuntos de dados maiores

A interface do usuário é considerada um pouco hostil em comparação com outras ferramentas de análise de marketing

Preços da Klipfolio

**Gratuito

Go: $90/mês por usuário

$90/mês por usuário Pro: $225/mês por usuário

$225/mês por usuário Business: $800/mês por usuário

Avaliações de clientes do Klipfolio

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

8. Equivale ao aplicativo

via Equivale a App

Melhor para painéis de banco de dados

O Equals é um software de análise de marketing com uma planilha integrada que permite startups realizem diferentes tipos de análise de marketing . Com seus recursos simples, fluxos de trabalho intuitivos e várias conexões de fontes de dados, o Equals facilitou a criação de painéis de banco de dados.

Melhores recursos do aplicativo Equals

Planilha embutida conectada às suas fontes de dados

Não é necessário SQL para unir fontes de dados

Modelos personalizáveis para medir o desempenho de seus negócios

Integração com o Google BigQuery, Snowflake, Redshift e outros

limitações do aplicativo #### Equals

As páginas podem levar mais tempo do que o necessário para carregar

Ocasionalmente, podem ocorrer falhas e erros de formatação

Preços do aplicativo Equals

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês **Profissional: $149/mês

Enterprise: Entre em contato com a Equals para obter os preços

Avaliações de clientes do aplicativo Equals

G2: 4,5/5 (2 avaliações)

4,5/5 (2 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 270 avaliações)

9. Sprout Social

via Sprout Social

Melhor para análise de mídia social

O Sprout Social é uma plataforma popular de análise de marketing para gerenciamento de mídias sociais, pois permite que as equipes gerem impacto de forma eficiente com vastos dados e painéis de mídia social à sua disposição. A ferramenta de mídia social também permite que as equipes criem relatórios extremamente personalizados para diferentes necessidades comerciais.

Com ferramentas de analítica de marketing como o Sprout Social, você pode automatizar a coleta de dados de mídias sociais e se concentrar em outras tarefas de alto nível, como estratégia de mídias sociais, planejamento de campanhas e alocação de orçamento.

Melhores recursos do Sprout Social

Publicação e monitoramento centralizados em várias redes de mídia social

A escuta de mídias sociais é um recurso adicional em qualquer plano do Sprout Social

Permite que as equipes criem relatórios de mídia social personalizados

Integrações com a Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce e muito mais

O Sprout Social oferece rastreamento de sites e links para ajudar a monitorar campanhas de mídia social

Oferece um teste gratuito

Limitações do Sprout Social

As opções de preços elevados o tornam inacessível para indivíduos e pequenas equipes que desejam ferramentas de análise de marketing

Ausência de ferramentas importantes de relatório e agendamento

Considerando o preço, o Sprout não permite a integração com perfis de mídia social suficientes

Preços do Sprout Social

Padrão: $249/mês

$249/mês Profissional: $399/mês

$399/mês Avançado: $499/mês

$499/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços personalizados

Avaliações de clientes do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 2500 avaliações)

4,4/5 (mais de 2500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

10. AWeber

via AWeber

Melhor para análise de marketing por e-mail

A AWeber é uma plataforma de marketing por e-mail criada para enviar boletins informativos, promoções por e-mail e monitorar a análise de marketing por e-mail. Lançada em 1998, essa plataforma de e-mail aplicativo de marketing é um presente que continua sendo oferecido - desde a captura de dados em listas de e-mail até a automatização de campanhas de marketing por e-mail e a análise dos resultados dessas campanhas.

Melhores recursos do AWeber

Facilidade de analisar estatísticas de campanhas de e-mail

Grande variedade de modelos personalizáveis para escolher

Plano gratuito disponível

Limitações do AWeber

Interface de usuário desatualizada em comparação com outras ferramentas de análise

Recursos limitados de automação e flexibilidade de modelos de e-mail

Processo de registro complicado

Preços da AWeber

Gratuito

Lite: $12,50/mês

$12,50/mês Plus: $20/mês

$20/mês Ilimitado: $899/mês

Avaliações de clientes da AWeber

G2: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

4,2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Melhore o ROI de sua empresa com as ferramentas de análise de marketing do ClickUp

Consolide todos os seus fluxos de dados, diga adeus às várias planilhas e experimente a alegria dos painéis simplificados e das ferramentas de análise como nunca antes. Inscreva-se no ClickUp, aumente suas campanhas de marketing e deixe seus concorrentes boquiabertos. Abrace o futuro das melhores ferramentas de análise de marketing hoje mesmo!