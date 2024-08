Como criar um calendário de marketing para 2024: Modelos e exemplos gratuitos

O que as comunicações fazem, mídia social, redação, PPC eventos e SEO têm em comum? 👀

Todos eles estão sob o guarda-chuva de seu departamento de marketing e provavelmente trabalham com o mesmo calendário.

Suas equipe de marketing é maior do que você pensa e, quando você considera os projetos multifuncionais e os membros da equipe que desempenham um papel no sucesso de sua estratégia geral, esse grupo de membros fica ainda maior.

É por isso que é fundamental manter um calendário de marketing atualizado e detalhado para que sua organização possa acessá-lo a qualquer momento. 📅

Os calendários de marketing fornecem uma visão geral clara de todas as campanhas, tarefas, prazos e projetos para manter o departamento alinhado, organizado e, o mais importante, sem sobrecarga de trabalho. Além dos membros diretamente envolvidos, os calendários de marketing também são um ativo para as partes interessadas para que as partes interessadas, os vice-presidentes e outros superiores compreendam os principais marcos e acompanhem o sucesso geral da equipe de marketing.

Se estiver procurando renovar seu calendário de marketing atual ou criar um do zero, você veio ao lugar certo. Acompanhe-nos enquanto nos aprofundamos nos detalhes de tudo o que é necessário para criar o calendário de marketing dos seus sonhos.

Encontre detalhamentos dos principais elementos do calendário de marketing, benefícios, modelos e um guia passo a passo para ajudar seu departamento a atingir suas metas de marketing. 🎯

O que é um calendário de marketing?

Um calendário de marketing é um cronograma detalhado de todas as atividades relacionadas a marketing, independentemente de serem grandes ou pequenas, e que se estende até o futuro previsível.

A criação de seu calendário de marketing não é uma tarefa menor ou um item único por trimestre. É necessário prestar atenção, revisar e fazer referências cruzadas com frequência para garantir que o calendário permaneça atualizado para aqueles que trabalham com ele todos os dias. Porque seu calendário está sujeito a mudanças e provavelmente mudará muito. 🫣

Prazos, logística de eventos, tarefas relacionadas a campanhas e gerenciamento de recursos têm um impacto contínuo em seu calendário de marketing. Para mantê-lo sempre confiável, uma boa regra geral é verificar seu calendário com frequência e adicionar todas as atualizações no momento em que elas surgirem em seu radar, mesmo com um ano de antecedência.

Os melhores calendários de marketing fornecem as principais informações de todos os acontecimentos em um relance. Eles também oferecem a flexibilidade de aumentar e diminuir o zoom para obter informações mais detalhadas sobre um dia específico ou uma visão geral do restante do ano.

Além disso, seu calendário deve se integrar às ferramentas mais usadas ou até mesmo existir na mesma plataforma que abriga suas tarefas diárias. Isso ajuda você a gerenciar suas tarefas e prazos juntamente com outras datas importantes de forma conveniente e eficiente.

Edite facilmente as datas de vencimento e adicione novos eventos no ClickUp arrastando e soltando tarefas na visualização Calendar

Toda a sua organização - ou pelo menos todo o departamento de marketing - deve ter acesso ao seu calendário de marketing, pois todas as atividades do calendário devem estar enraizadas no objetivo geral da organização metas de marketing e estratégia de longo prazo.

Ainda assim, há muitas maneiras de criar um calendário de marketing, e nós o orientaremos em algumas das melhores opções para dar asas à sua criatividade!

Por que os calendários de marketing são importantes?

Os calendários de marketing mantêm suas atividades organizadas e apoiam a eficácia gerenciamento de projetos de marketing práticas. Embora possa parecer demorado elaborar os ossos de seu calendário de marketing a cada trimestre, esse é um ativo incrível que vale muito a pena.

Sem um calendário de marketing, seu departamento corre o risco de:

Perder o controle dos eventos

Perder prazos

Colocar em risco parcerias com clientes, marcas ou fornecedores

Fazer reservas em excesso

Excesso de trabalho da sua equipe

Os calendários de marketing também ajudam a gerenciar melhor as atividades inesperadas da sua equipe. Não é incomum que mudanças de última hora ou eventos não planejados apareçam de um momento para outro, e ter um calendário atualizado fornecerá a melhor visão da largura de banda da sua equipe e dos recursos disponíveis para mudar sua estratégia o mais rápido possível.

Um calendário designado também ajuda as equipes a se responsabilizarem por atingir os principais objetivos marcos do projeto e ajuda os membros individuais a entender como suas funções se encaixam no panorama geral. Como cada evento do calendário está vinculado aos objetivos maiores da organização, isso garante que a equipe possa priorizar adequadamente os prazos e usar o tempo da maneira mais benéfica possível para a organização como um todo.

Bônus:_ Software de marketing de IA

O que incluir em um calendário de marketing?

Os tipos de eventos em seu calendário de marketing vão muito além das principais campanhas de marketing, conferências e lançamentos de produtos. Publicações em mídias sociais , programação de blogs webinars e prazos de design também têm lugar em seu calendário de marketing.

Além disso, parte de ser um bom profissional de marketing é estar a par dos eventos atuais, das principais mudanças e das oportunidades relacionadas ao seu público-alvo, portanto, é uma boa ideia incluir marcos globais, como feriados e eventos culturais, juntamente com os prazos e as promoções de conteúdo.

Como criar um calendário de marketing para sua equipe

Quando você está começando do zero com tarefas maiores, pode ser mais fácil começar com seus objetivos de alto nível e ir descendo.

Etapa 1: Solidifique sua estratégia de marketing

Primeiro, analise a estratégia de marketing existente em sua organização e considere seus objetivos maiores. Você está procurando reduzir a rotatividade? Atingir novos clientes? Divulgar o conhecimento de uma grande reformulação da marca? Talvez todos os três! Seus eventos, blogs e a cadência da campanha devem ser programados de forma a atender a essas necessidades.

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais diretamente no ClickUp e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso

Etapa 2: Determinar as datas principais

Depois de isolar seus grandes eventos e marcos para trabalhar, você pode começar a elaborar um cronograma realista. Seja realista quanto aos prazos e tente considerar quais tarefas ou projetos podem depender de outros que sejam concluídos primeiro. E, é claro, não se esqueça de seu pessoal. 💜

Etapa 3: Identifique seus principais participantes

Identifique os membros envolvidos em cada atividade e tenha em mente que a equipe de marketing é grande. Seu departamento pode ser composto por redatores, produtores de vídeo, gerentes de mídia social, planejadores de eventos, designers, editores e até mesmo colaboradores de outros departamentos!

Adicione vários responsáveis, delegue comentários e crie cálculos usando campos personalizados, tudo a partir de suas tarefas do ClickUp

Depois que sua equipe estiver alinhada com a estratégia de marketing, os principais eventos, projetos e principais participantes, é hora de adicioná-los ao seu aplicativo de calendário de marketing.

Etapa 4: Escolha seu ferramenta de calendário de marketing Usando um calendário dinâmico

software de gerenciamento de projetos de marketing projetado para sincronizar seu trabalho em menos canais é, sem dúvida, o uso mais produtivo de seu tempo. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver querendo criar o calendário de marketing dos seus sonhos.

Ter seu aplicativo de calendário completamente separado das plataformas em que seu trabalho realmente acontece faz com que verificar o calendário seja um grande desperdício de tempo. E se você não puder cruzar convenientemente as referências do seu calendário de marketing, as chances de ele ficar desatualizado são muito maiores.

Visualize as campanhas, reuniões e eventos em seu calendário de marketing juntamente com o restante do seu trabalho usando mais de 15 visualizações de fluxo de trabalho no ClickUp, incluindo Calendário, Gantt, Lista, Quadro e muito mais

Felizmente, há muitos aplicativos de calendário flexíveis e intuitivos disponíveis para todos os orçamentos! A ferramenta certa dependerá do tamanho da sua equipe e da complexidade da sua estratégia de marketing, mas alguns dos recursos mais usados e valiosos do calendário de marketing incluem:

Vários responsáveis e observadores para manter todos os envolvidos informados

para manter todos os envolvidos informados Status personalizados para transmitir de forma visual e completa o progresso de qualquer tarefa, campanha ou projeto

Painéis de controle e relatórios para gerenciar a carga de trabalho da sua equipe e acompanhar o andamento de suaskPIs de marketing* Várias visualizações (sim, mais do que apenas um calendário!) para organizar e visualizar seus fluxos de trabalho em uma lista, Quadro Kanban ,Gráfico de Gantte mais

para gerenciar a carga de trabalho da sua equipe e acompanhar o andamento de suaskPIs de marketing* Várias visualizações (sim, mais do que apenas um calendário!) para organizar e visualizar seus fluxos de trabalho em uma lista, Quadro Kanban ,Gráfico de Gantte mais Filtragem e classificação para encontrar rapidamente datas importantes, personalizar o tipo de atividades que você vê em um determinado momento e organizar seu calendário

Automações para eliminar o trabalho pesado envolvido nas tarefas diárias e manter os projetos em andamento, mesmo que a equipe trabalhe de forma assíncrona

Várias integrações com ferramentas de trabalho comuns como Zoom, Google Calendar, Slack e Excel para sincronizar seu calendário com sua pilha de tecnologia ou incorporar informações importantes diretamente em seu calendário para obter mais contexto

Depois de escolher o melhor software para abrigar suas atividades, comece sempre com um modelo de calendário de marketing. Isso garante que você esteja cobrindo suas bases com os recursos certos para criar os cronogramas de sua campanha, definir prazos, atribuir tarefas, comunicar-se com a equipe e vincular tudo às suas metas rastreáveis.

Além disso, se você estiver usando a ferramenta pela primeira vez, fazendo malabarismos com várias campanhas complexas ou tentando ensinar a sua equipe durante o processo, um modelo de calendário de marketing agilizará o processo da maneira mais eficiente possível. Ou seja, usando seus recursos corretamente e adicionando o mínimo de estresse possível. 🙂

Já apresentamos vários modelos de diferentes tipos de calendários de marketing, mas se você estiver procurando um modelo que sirva de base para criar sua estratégia de marketing e organizar os principais projetos, procure um que seja fácil de aprender e que possa ser dimensionado à medida que seus objetivos aumentam.

Comece a criar seu calendário de marketing ideal usando o modelo de calendário de marketing personalizável do ClickUp

Nossa sugestão é o Modelo de calendário de marketing do ClickUp por sua facilidade de uso, documento de ajuda detalhado e recursos organizacionais completos.

Aplique essa lista ao seu espaço de trabalho e use as seis exibições personalizáveis para criar seu processo de marketing, organizar projetos, visualizar cronogramas e dividir seu orçamento. Além disso, seus seis status personalizados codificados por cores transmitirão claramente o progresso de cada tarefa em um relance.

Tipos de calendários de marketing com 5 exemplos

Embora todo o departamento se beneficie de um calendário de marketing, diferentes equipes podem criar seus próprios calendários ou trabalhar a partir de uma variação do calendário maior usando filtragem e classificação para isolar as tarefas e os eventos que lhes dizem respeito.

Há também vários tipos de calendários de marketing para atender às necessidades e diferenças das equipes do departamento de marketing e da sua organização como um todo. Alguns dos calendários de marketing mais comuns incluem (mas não estão limitados a):

Calendário de conteúdo

Programe publicações sociais, blogs e anúncios juntamente com outras tarefas e reuniões usando a visualização Calendar no ClickUp

Especialmente se a sua empresa publica regularmente em seu próprio blog ou contribui para outros, os calendários de conteúdo podem ajudá-lo a definir prazos, gerenciar sua banco de dados de conteúdo e fique por dentro de tudo o que você publica, desde artigos editoriais até campanhas de marketing por e-mail, dependendo da escala em que você está produzindo!

Manter um blog por si só é um trabalho enorme (acredite em nós) e, quando você aumenta o número de artigos que publica por mês, o calendário de conteúdo pode se esgotar rapidamente. Especialmente quando você leva em conta as outras tarefas necessárias além de simplesmente escrever o blog, como edição por pares, atualizações de SEO, design de imagens e atualizações anuais.

Todas essas atividades devem ser facilmente encontradas e programadas no seu calendário de marketing de conteúdo, juntamente com as principais informações, inclusive o nome do blog ao qual cada tarefa está relacionada, o redator, outros membros da equipe necessários e o status do item de ação - é muita coisa para acompanhar. É por isso que sugerimos começar com um modelo de calendário de conteúdo para orientar seu processo de agendamento.

Organize seu conteúdo para a semana, o mês ou o trimestre usando o modelo de calendário de conteúdo personalizável do ClickUp

Este Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp é completo e amigável para iniciantes. Essa lista personalizável é equipada com cinco status personalizados para rastrear cada estágio pelo qual um rascunho passa antes de ser publicado, além de sete Campos personalizados e cinco exibições diferentes para manter todas as atualizações organizadas e facilmente acessíveis. Experimente o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Calendário promocional ou de campanha

Se estiver planejando eventos futuros, ofertas especiais, lançamentos de produtos ou iniciativas de relações públicas, todas as atualizações relacionadas podem ser encontradas no seu calendário promocional ou de campanha de marketing.

Da mesma forma que os calendários de conteúdo, a frequência com que você planeja essas atividades terá algum impacto sobre o que será incluído no seu calendário promocional. Por exemplo, se você faz parte de uma agência de planejamento de eventos, a estrutura do seu calendário provavelmente será bem diferente da de uma empresa centrada em um produto.

Mas se a equipe só participa ou planeja uma conferência importante por ano, é possível que essas tarefas sejam incluídas nos itens de ação para RP, promoções ou publicidade.

Gerencie cargas de trabalho, campanhas e recursos a partir de uma visão panorâmica usando a visualização de linha do tempo no ClickUp

A Modelo de calendário de campanha do ClickUp é um ótimo recurso para colocar seu calendário promocional em funcionamento. Cinco exibições personalizáveis, incluindo Calendário, Lista e Linha do tempo, ajudam os gerentes a supervisionar o progresso de várias campanhas de marketing ao mesmo tempo sem perder o controle da programação planejada.

Além disso, os campos personalizados acrescentam informações importantes a cada tarefa, incluindo o mercado-alvo, o orçamento, as metas e a duração, para facilitar o planejamento gerenciamento de campanhas de marketing . Experimente o modelo de calendário de campanha do ClickUp

Calendário de mídia social

Seus eventos, blogs e ofertas promocionais provavelmente terão postagens nas mídias sociais para ajudar a divulgar e atingir seu público-alvo, mas há muito mais por trás da estratégia de mídia social da sua organização do que parece.

Sua organização publica muito.

Provavelmente muito mais do que você pensa! Essas atividades precisam de um calendário específico de marketing de mídia social, não apenas para acompanhar as postagens que ajudam a promover outras campanhas de marketing, mas também para aquelas que simplesmente promovem o engajamento e o reconhecimento da sua marca.

Sem mencionar que o número de plataformas de mídia social pode ser esmagador. E, embora sua equipe provavelmente não priorize cada plataforma da mesma forma, é importante planejar e organizar adequadamente uma variedade de publicações para cada canal, incluindo fotos, vídeos, tópicos ou até mesmo artigos.

Planeje e agende suas próximas postagens em mídias sociais usando a visualização de Lista, Calendário e Quadro no ClickUp

Recursos como o Modelo de postagem em mídia social da ClickUp ajude as equipes a economizar tempo e trabalhar mais rapidamente ao estabelecer uma presença na mídia social. Essa lista personalizável se aprofunda nos detalhes com um calendário pré-criado para todas as atividades de mídia social.

É uma lista de tarefas completa para acompanhar os responsáveis, as aprovações e os ativos, além de um quadro Kanban interativo para gerenciar o conteúdo de cada plataforma. Experimente o modelo de postagem em mídia social do ClickUp

Calendário de marketing por e-mail

Os boletins informativos e as campanhas por e-mail são econômicos, mensuráveis e direcionados - uma grande vitória para as empresas que buscam aumentar sua base de clientes sem estender demais o orçamento! Especialmente se você estiver executando várias campanhas ao mesmo tempo, ter um calendário de marketing por e-mail designado pode ajudá-lo a acompanhar o progresso e o sucesso de suas campanhas desde o estágio de planejamento até a execução.

Embora muitas campanhas sejam planejadas com bastante antecedência, é fácil que novas campanhas de e-mail surjam no último minuto, e ter um calendário completo o ajudará a gerenciar sua equipe e seus recursos da forma mais eficiente possível.

Da mesma forma que os calendários de mídia social e conteúdo, certifique-se de adicionar o tempo e as tarefas adequadas ao calendário de marketing por e-mail. Isso deve ser feito para cada rascunho, a fim de obter a quantidade adequada de revisões por pares e de revisões antes de clicar em enviar.

Ao contrário de outras publicações, depois de enviar um e-mail, você perde a oportunidade de editá-lo novamente. Isso significa que um pequeno erro de ortografia ou uma seção ausente ficará gravado na pedra - e ninguém quer isso.

Calendário de publicidade

Assim como as postagens de blog, os anúncios exigem trabalho adicional depois que a campanha de marketing estiver no ar. Os calendários de publicidade são uma ótima maneira de garantir que você esteja cobrindo suas bases antes, durante e depois do lançamento da campanha.

Até mesmo as menores campanhas devem ser baseadas em pesquisas e testadas antes de verem a luz do dia, e o calendário adequado ajudará sua equipe a se manter no caminho certo, criando um cronograma realista, configurando análises com bastante antecedência, testando diferentes versões de campanhas de marketing e muito mais.

Crie painéis personalizados no ClickUp para gerenciar atualizações de aprovação, fazer check-in com as partes interessadas e obter uma visão geral de alto nível de seus anúncios em andamento

Com tantas partes móveis para gerenciar, use o Modelo de programação de anúncios de marketing do ClickUp para detalhar e otimizar suas necessidades de publicidade. Supervisione as próximas tarefas em seu fluxo de trabalho usando a lista predefinida, visualize suas campanhas com o Visualização do calendário do ClickUp ou acompanhe o progresso de cada anúncio em seu pipeline em um quadro Kanban personalizável.

Além disso, você diz adeus à configuração demorada. Insira as informações de sua campanha e veja seu calendário de publicidade tomar forma no ClickUp! Experimente o modelo de programação de marketing do ClickUp

3 modelos de calendário de marketing que você precisa experimentar

_Ainda está procurando o modelo perfeito?

Acredite ou não, há ainda mais estilos de calendários de marketing do que os mencionados até agora. E como as equipes e os departamentos de marketing podem ser estruturados de forma muito diferente, encontrar o modelo de calendário de marketing certo para o seu estilo preferido pode ser um pouco desafiador.

Mas você está com sorte! Temos mais três modelos de calendário de marketing personalizáveis para você baixar diretamente deste artigo e experimentar gratuitamente. 🤩

1. Modelo de marketing de eventos da ClickUp

Gerencie os documentos da equipe, as atualizações de reuniões e o calendário de eventos em um quadro Kanban dinâmico usando o modelo de marketing de eventos da ClickUp

Eventos de qualquer tamanho são difíceis de gerenciar. Entre fornecedores, vendas de ingressos, participantes, palestrantes convidados e orçamento, é importante ter uma maneira confiável de organizar o progresso do evento em um só lugar. O Modelo de marketing de eventos da ClickUp aplica uma pasta pré-criada ao seu espaço de trabalho para atender exatamente a essa necessidade!

Os status personalizados e as cinco visualizações de projeto o ajudarão a gerenciar documentos da equipe, eventos individuais, atualizações de reuniões e o calendário de eventos, mas o que realmente destaca esse modelo são os 12 campos personalizados, incluindo:

Tipo de presença

Contas e recibos

Orçamento

Localização

Meta principal de marketing

Meta de leads

2. Modelo de calendário editorial de blog da ClickUp

Crie uma programação consistente de postagens no blog usando o modelo de calendário editorial do blog da ClickUp

A consistência é fundamental quando se trata de publicar novos conteúdos, mas para levar um blog até o fim é preciso muito mais do que apenas escrever o rascunho. A pesquisa de palavras-chave, as revisões por pares, os gráficos e o acompanhamento do desempenho também desempenham um papel importante no seu calendário editorial.

O Modelo de calendário editorial de blog do ClickUp organiza todas essas tarefas em seu modelo Kanban Visualização do quadro para ajudá-lo a desenvolver e manter sua estratégia de conteúdo. Além disso, três visualizações adicionais, incluindo Calendar, Docs e List, ajudam os gerentes e membros a manter o controle de sua carga de trabalho o tempo todo.

Baixar este modelo

3. Modelo de calendário de podcast da ClickUp

Gerencie os conceitos, a divulgação, a programação e os convidados dos episódios de seu podcast usando o modelo de calendário de podcast da ClickUp

Nós nos concentramos muito em conteúdo, e-mail e marketing de produtos mas para aqueles que desejam divulgar seu conhecimento do setor por meio de podcasts, vídeos do YouTube e webinars, experimente o Modelo de calendário de podcast da ClickUp para organizar sua pesquisa, produção, episódios e muito mais.

Todo mundo adora a ideia de lançar um podcast para a sua marca, mas é preciso muito planejamento e colaboração para fazer isso bem feito! As sete visualizações de projeto deste modelo são excelentes para detalhar tudo, desde os próximos convidados até as anotações do programa, enquanto os 18 campos personalizados acrescentam um contexto importante a cada tarefa.

Ainda não encontrou o modelo perfeito? Não tem problema.

O vasto e sempre crescente acervo do ClickUp Biblioteca de modelos está repleta de modelos personalizáveis para qualquer caso de uso. Mesmo que você seja novo na plataforma, encontre centenas de modelos fáceis de usar para iniciantes, mas detalhados, com orientação sobre como usar a plataforma Documentos de ajuda para que seu calendário de marketing comece a funcionar rapidamente.

Gerencie sua equipe com calendários de marketing

Não é segredo que somos grandes defensores do investimento no software certo para otimizar e dimensionar seus processos de marketing, mas nem todos os aplicativos compartilham os mesmos recursos, a facilidade de uso e a flexibilidade para ajudar sua equipe a atingir suas metas.

Por esse motivo, sugerimos o uso de ClickUp para gerenciar seus calendários de marketing, campanhas, tarefas e rastreamento analítico.

O ClickUp é a única plataforma de produtividade projetada para impulsionar a produtividade de toda a empresa e centralizar todo o seu trabalho nos aplicativos em um espaço de trabalho colaborativo. E ela é tão intuitiva quanto poderosa! Com mais de 15 exibições personalizáveis para ajudá-lo a supervisionar seu calendário de marketing de todos os ângulos.

Comece do zero ou com um dos muitos modelos do ClickUp para acessar seus rico conjunto de recursos , 1.000 integrações e muito mais quando você experimentar o ClickUp gratuitamente hoje. 🏆