10 modelos gratuitos de calendário de marketing para conteúdo em 2024

Como profissional de marketing, você faz malabarismos com vários projetos ao mesmo tempo, e mantê-los todos dentro do cronograma é um desafio. Você não apenas monitora métricas e entregáveis mas provavelmente você também gerencia uma equipe envolvida em vários projetos, desde a veiculação de anúncios pagos e agendamento de publicações em mídias sociais até publicação de conteúdo de blog. O uso de modelos de calendário de marketing pode ajudá-lo a manter o controle de todas as suas projetos de marketing do início ao fim. Aqui, veremos o que esses modelos fazem e discutiremos como encontrar o modelo certo.

Também compartilharemos 10 dos melhores modelos de calendário de marketing a serem usados para obter sucesso campanhas de marketing . ✨

O que é um modelo de calendário de marketing?

Um modelo de calendário de marketing é uma planilha ou documento que contém todas as datas de vencimento importantes, tarefas de projeto e responsáveis pelas suas campanhas de marketing. Esses modelos facilitam o início de projetos de marketing semelhantes e fornecem uma visão geral do seu progresso.

A ideia por trás da criação de um calendário de marketing é que você pode começar com um roteiro para atingir metas específicas e acompanhar a progressão do início ao fim. Dessa forma, você pode identificar rapidamente as áreas de melhoria e determinar possíveis atrasos antes que eles tenham a chance de inviabilizar o projeto.

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

Há vários tipos de casos de uso de modelos de calendário de marketing, incluindo marketing por e-mail, editorial, conteúdo e calendários de mídia social. Alguns pequenas empresas e departamentos de marketing usam um calendário para acompanhar todas as sua estratégia de marketing de conteúdo e campanhas, enquanto entidades maiores podem optar por vários calendários de marketing para manter o controle de campanhas mais complexas. 🗓️

O que faz um bom modelo de calendário de marketing?

Há muitas opções de modelos de calendário de marketing, mas alguns são mais úteis do que outros. Encontrar o modelo certo pode aumentar a produtividade, gerenciar recursos de marketing e levar a campanhas mais bem-sucedidas. 💪

Veja a seguir o que procurar em um modelo de calendário de marketing:

Diferentes tipos de conteúdo: Seu modelo de calendário de marketing deve suportar tags ou campos para diferentes tipos de conteúdo. Isso facilita o acompanhamento de várias campanhas, e você pode ter uma visão melhor do desempenho de cada conteúdo e do tempo necessário para criá-lo

Seu modelo de calendário de marketing deve suportar tags ou campos para diferentes tipos de conteúdo. Isso facilita o acompanhamento de várias campanhas, e você pode ter uma visão melhor do desempenho de cada conteúdo e do tempo necessário para criá-lo Delegação automática de tarefas: Um ótimo modelo de calendário de marketing faz o trabalho comum para você, atribuindo automaticamente as tarefas ao membro certo da equipe

Um ótimo modelo de calendário de marketing faz o trabalho comum para você, atribuindo automaticamente as tarefas ao membro certo da equipe Múltiplas visualizações: Algumas pessoas gostam de ver as tarefas integradas em um calendário mensal. Outras preferem acompanhar o progresso com visualizações diárias ou semanais. Escolha um modelo de calendário de marketing que ofereça flexibilidade quando se trata de ver o que está programado

Algumas pessoas gostam de ver as tarefas integradas em um calendário mensal. Outras preferem acompanhar o progresso com visualizações diárias ou semanais. Escolha um modelo de calendário de marketing que ofereça flexibilidade quando se trata de ver o que está programado Recursos de colaboração: Simplifique o trabalho em equipe procurando um modelo de calendário de marketing que permita trabalhar com todos os membros da equipe e obter atualizações em tempo real

10 modelos de calendário de marketing para usar em 2024

O melhor tipo de calendário de marketing depende de sua metas de marketing o tipo de conteúdo que está programando e o seu nicho. Você também pode precisar de calendários de marketing para este trimestre e de tipos diferentes quando mudar o foco de marketing para o próximo trimestre.

De calendários de marketing por e-mail a programações de mídia social e planos de conteúdo, aqui estão 10 dos melhores modelos de calendário de marketing para experimentar hoje. 👀

1. Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Comece a criar seu calendário de marketing ideal usando o modelo de calendário de marketing personalizável do ClickUp

Modelo de calendário de marketing do ClickUp facilita a obtenção de uma visão geral de todas as suas campanhas de marketing e as mantém no caminho certo. Esse modelo de calendário de marketing gratuito é parte integrante de qualquer estratégia de marketing, pois você pode acompanhar várias campanhas, tudo em um espaço conveniente.

Use o modelo para rastrear fluxos de trabalho e monitore a capacidade de ajuste com base nas necessidades da sua equipe de marketing. A automação de tarefas simplifica o processo, atribuindo instantaneamente tarefas e subtarefas a outros participantes quando uma etapa é concluída.

Esse modelo apresenta seis tipos de visualização diferentes, para que você possa se aprofundar em projetos de marketing individuais, obter uma visão geral de todas as campanhas de marketing e acompanhar os impactos no orçamento. Além disso, você pode priorizar tarefas com quatro configurações de sinalização diferentes, que variam de prioridade baixa a urgente. Agora, todos na sua equipe de marketing saberão o que é prioritário.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Planeje campanhas de marketing desde a produção até o lançamento usando o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Planeje o sucesso e acompanhe os projetos de marketing com o Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp . O modelo apresenta exemplos de tarefas para cada estágio da campanha de marketing, facilitando o início e a utilização do documento para atender às necessidades específicas da sua equipe de marketing.

Comece criando a estrutura da campanha e identificando o objetivo geral, o público-alvo e os recursos necessários para o projeto. Em seguida, crie tarefas usando software de gerenciamento de projetos e comece a trabalhar!

Esse modelo de calendário de marketing apresenta visualizações e seções para todos os tipos de campanhas da equipe de marketing, incluindo:

Campanha de lançamento de produto: Facilita a criação e o agrupamento de tarefas que precisam ser concluídas para o desenvolvimento bem-sucedido do produto

Facilita a criação e o agrupamento de tarefas que precisam ser concluídas para o desenvolvimento bem-sucedido do produto **Calendário de mídia social: Monitore as entregas de mídia social com tarefas criadas para identificar o tipo de conteúdo, rascunhos, conteúdo final e aprovação para postagem

**Fase de marketing: obtenha um visualVisualização da diretoria dos diferentes estágios da campanha de marketing. Arraste e solte-os de um estágio para outro e entre nos cartões de tarefas individuais para obter mais detalhes sobre as etapas do projeto

Calendário: OVisualização do calendário agrupa todas as tarefas e subtarefas em um calendário para obter informações diárias, semanais e mensais sobre a carga de trabalho e o progresso

OVisualização do calendário agrupa todas as tarefas e subtarefas em um calendário para obter informações diárias, semanais e mensais sobre a carga de trabalho e o progresso Referências: Criar umbase de conhecimento com guias de estilo,diretrizes de marcapráticas recomendadas de SEO e informações sobre produtos que sua equipe pode consultar ao criar conteúdo

Criar umbase de conhecimento com guias de estilo,diretrizes de marcapráticas recomendadas de SEO e informações sobre produtos que sua equipe pode consultar ao criar conteúdo Rastreador de orçamento: OVisualização da tabela rastreia todas as despesas relacionadas à campanha de marketing digital para que você fique dentro do orçamento Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de calendário de mídia social do ClickUp

Gerencie seu calendário de mídia social e publique em todos os canais na visualização ClickUp Calendar e no modelo de calendário de mídia social

Calendário moderno de mídia social do ClickUp permite que você fique à frente da concorrência e no topo de suas campanhas de marketing de mídia social. Use o modelo de calendário de marketing para programar publicações sociais em todas as plataformas e atribuir tarefas a todos da sua equipe, desde o gerente de marketing até o especialista em anúncios.

Esse modelo de calendário de mídia social apresenta um fluxo de trabalho simplificado graças a status, visualizações e campos personalizados. Atribua categorias como canal, hashtags e data de publicação para monitorar suas campanhas de mídia social à medida que elas passam pelo pipeline.

Com sinalizadores de prioridade codificados por cores, você pode ajustar seus esforços de marketing e diminuir a probabilidade de que as coisas fiquem perdidas. Isso é modelo de marketing é especialmente útil para startups ! Use a visualização de calendário para obter insights sobre o que foi publicado, o que está tendo bom desempenho e o que está na fila de espera. ✅ Faça o download deste modelo

4. Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Veja rapidamente como será sua programação de conteúdo futuro com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

O planejamento de conteúdo é um aspecto essencial de qualquer campanha de marketing, quer você esteja escrevendo artigos fundamentais para o seu blog, criando publicações criativas nas mídias sociais ou elaborando e-mails de marketing atraentes.

Com Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp com o modelo de calendário de marketing de conteúdo do ClickUp, você pode desenvolver e monitorar o processo de criação de conteúdo - desde o brainstorming até a verificação do cronograma de publicação.

Use um modelo de plano de marketing como este para criar um calendário de marketing de conteúdo visualmente agradável. Sete status e 12 campos personalizados facilitam o planejamento de conteúdo.

Acesse os quatro tipos de visualização, inclusive o Content Plan, para ver as palavras-chave que você está segmentando e os diferentes tipos de conteúdo no cronograma. A visualização do Publishing Calendar permite ver quando o conteúdo está programado para ir ao ar.

Além disso, você pode usar o quadro de progresso no calendário de marketing de conteúdo para obter detalhes sobre o que foi publicado e como foi o desempenho. Compartilhe ou dê acesso facilmente ao modelo de calendário de marketing com clientes ou colegas internos da sua equipe de marketing. Faça o download deste modelo

5. Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp

Com o Modelo de Lista de Calendário Editorial do ClickUp, monitore o processo de publicação do início ao fim em um painel de fácil visualização

Com este modelo de calendário de marketing do ClickUp, você pode monitorar o processo de publicação do início ao fim em um painel de lista fácil de visualizar.

Use o Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp o ClickUp permite que você estabeleça as bases para comunicações ativas e consistentes e monitore as tarefas editoriais desde a concepção até a publicação. Quer esteja acompanhando o lançamento de um produto ou monitorando o cronograma de publicação de diferentes tipos de conteúdo, atinja suas metas de marketing com este modelo prático.

Use os cinco status personalizados - incluindo a fazer, revisão, em andamento, em revisão e concluído - para mover projetos e tarefas pelo pipeline. Priorize as tarefas e use filtros para restringir a visualização com base na data de publicação ou no tipo de conteúdo nesse calendário de marketing de conteúdo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de calendário de postagem do ClickUp

Mantenha o controle de todo o seu conteúdo que está pronto para publicação usando o modelo de calendário de publicação do ClickUp

Acompanhe todo o seu conteúdo que está pronto para ser publicado usando calendários de marketing que podem fornecer atualizações detalhadas sobre as programações de postagem para blogs, mídias sociais ou campanhas de e-mail.

Uma das melhores etapas do processo de processo de produção de conteúdo é a publicação. Você se dedicou muito, trabalhou em colaboração com outros criadores de conteúdo e elaborou o conteúdo perfeito. Agora é hora de colocá-lo no ar e na frente do seu público-alvo para apoiar suas atividades de marketing.

Use Modelo de calendário de postagem do ClickUp para acompanhar todas as suas iniciativas no estágio de postagem. Sete status personalizados criam uma estrutura para sua equipe de conteúdo, incluindo etapas para pesquisa, redação de conteúdo e aprovação para publicação.

Com os três campos personalizados, visualize o progresso por data de postagem, plataforma e tipo de conteúdo. Esse simples calendário de marketing de conteúdo será um raio de sol em seu processo geral. 🌻 Faça o download deste modelo

7. Modelo de calendário de marketing editorial do blog ClickUp

Crie uma programação consistente de postagens no blog usando o modelo de calendário de marketing editorial de blog da ClickUp

Uma grande parte da estratégia de conteúdo para a maioria das empresas é escrever posts em blogs. Muitas empresas fazem isso bem, mas, muitas vezes, isso é deixado de lado e o conteúdo não é criado regularmente. Às vezes, isso acontece porque o fundador não tem tempo para escrever conteúdo. Outras vezes, é o resultado de um planejamento inadequado e da falta de um cronograma de conteúdo.

Independentemente do motivo, a baixa cadência de publicação afeta as classificações de pesquisa e diminui o tráfego em seu site. Isso significa menos conversões e vendas.

Use o Modelo de calendário editorial de blog do ClickUp para criar um roteiro de publicação consistente para artigos de blog. Use os quatro status para monitorar cada tarefa e peça de conteúdo à medida que ela avança pelo pipeline. Acesse a visualização do Blog Calendar para ver os marcos da equipe de conteúdo e o que eles planejaram em seguida. Faça o download deste modelo

8. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Organize seu conteúdo para a semana, o mês ou o trimestre usando o modelo de calendário de marketing de conteúdo personalizável do ClickUp

A publicação consistente de conteúdo não se limita às postagens de blog. Os planos de gerenciamento de conteúdo bem-sucedidos também incluem etapas para a criação regular de outros tipos de conteúdo de marketing, inclusive boletins informativos por e-mail, publicações em mídias sociais e especificações técnicas de produtos.

Crie um cronograma de conteúdo claro e conciso usando o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp . Divida as tarefas por semana e crie campos personalizados para acompanhar o progresso e os diferentes tipos de conteúdo. Outros campos personalizados úteis incluem data de publicação, aprovação e classificações de valor para que sua equipe possa trabalhar primeiro nas peças mais importantes.

Com cinco tipos de visualização, você pode criar um calendário de marketing de conteúdo e monitorar o processo mais rápido do que nunca. A visualização Content Plan List é um ótimo lugar para armazenar ideias de palavras-chave e tópicos para as próximas postagens. Além disso, a visualização Production Board agrupa as tarefas em uma visualização Kanban com base no status para maximizar a eficiência. 🛠️ Faça o download deste modelo

9. Modelo de calendário de conteúdo do Google Sheets por Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint

O Spreadsheetpoint oferece um modelo gratuito para criar um calendário de conteúdo simples no Google Sheets. O modelo apresenta uma visão geral do calendário mensal no lado esquerdo e colunas para datas de vencimento, tipos de conteúdo e detalhes de formatação. Peça aos membros da equipe que usem as caixas de seleção para acompanhar o progresso de cada conteúdo e adicionar notas quando for relevante.

O modelo apresenta uma guia para cada mês do ano. Planeje com antecedência programando o conteúdo para todo o trimestre e consulte as guias anteriores para ver o que já foi feito.

O Google Sheets oferece integrações com o Google Agenda para importar datas de vencimento e tarefas importantes para todos da equipe. E sejam gerentes de projeto, conteúdo ou mídia social, as equipes de marketing têm uma planilha facilmente compartilhável que inclui informações sobre várias campanhas de marketing. Faça o download deste modelo

10. Modelo de calendário de conteúdo de marketing do Excel por Vertex42

via Vertex42

Se você gosta de usar modelos de calendário de conteúdo no Microsoft Office, considere o modelo de calendário de conteúdo de marketing do Excel da Vertex42.

Projetado para planejar diferentes tipos de conteúdo em vários canais, esse modelo é ideal para equipes pequenas e grandes com uma estratégia de marketing de amplo alcance. O modelo também é útil para programar férias da equipe, check-ins regulares e revisões.

O modelo gratuito funciona no Excel e no Google Sheets e apresenta Linha do tempo do gráfico de Gantt e visualizações de calendário mensal. No modelo, crie uma pasta compartilhada para armazenar imagens de várias peças de conteúdo e rastreie a descrição e as hashtags de várias campanhas. Adicione colunas personalizadas para rastrear métricas importantes e use o código de cores para destacar diferentes tipos de conteúdo ou estágios do processo. Faça o download deste modelo

Crie calendários de marketing úteis com os modelos do ClickUp

Criar um calendário de conteúdo é uma tarefa essencial para qualquer gerente de marketing. Você precisa publicar conteúdo excelente de forma consistente para alcançar seu público e seus clientes.

Um calendário ajuda a mapear o que você está produzindo e como está fazendo isso. Ele também estabelece as bases para o controle do sucesso de cada peça. Além disso, um calendário pode oferecer informações sobre a capacidade de trabalho e o fluxo de trabalho para manter a sua equipe com o melhor desempenho possível.

Da estratégia de mídia social ao marketing de conteúdo de blog e outras campanhas, ter um ótimo modelo pode economizar tempo e dinheiro ao mapear seu processo. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para começar a aprimorar seu processo de criação de conteúdo e elaborar calendários de marketing que apoiem todos os seus esforços. Acesse mais de 1.000 modelos para encontrar a ferramenta perfeita para a sua equipe. 🙌