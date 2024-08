10 melhores ferramentas e softwares de blog para usar em 2024

Os blogs são uma ótima maneira de compartilhar seus conhecimentos, paixões e percepções. No entanto, a criação de artigos para um blog bem-sucedido envolve muitas peças móveis - desde a criação de calendários de conteúdo até a redação e edição de posts, otimização de SEO e promoção do seu trabalho.

Felizmente, há muitas ferramentas e softwares fantásticos para blogs, pagos e gratuitos, no mercado que podem simplificar esse processo, ajudando você a se manter organizado, economizar tempo e aprimorar seu conteúdo.

O que você deve procurar nas ferramentas de blog?

Quando se trata de ferramentas para blogs, certamente não existe um tamanho único para todos. Por exemplo, você precisará de níveis diferentes de sofisticação para um blog pessoal em relação a um blog profissional para um SaaS B2B empresa. No entanto, há alguns recursos que você deve observar para ter certeza de que está obtendo o melhor valor.

Primeiro, considere para que você usará as ferramentas de blog: você precisa de ajuda com redação e edição, planejamento de conteúdo, SEO ou todos os itens acima? Ferramentas abrangentes de blog como o ClickUp podem ajudar no gerenciamento e planejamento de projetos, enquanto uma plataforma de blog como o Yoast se destaca em SEO.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

A facilidade de uso é outro fator importante, pois as ferramentas de blog devem simplificar suas tarefas, não complicá-las.

A capacidade de gerenciar cargas de trabalho de forma eficaz é outro recurso essencial a ser procurado nas ferramentas de blog, e o ClickUp's recursos de gerenciamento de carga de trabalho podem ajudá-lo a distribuir tarefas com eficiência.

Por fim, suas ferramentas de blog devem se integrar à plataforma de blog e a outras ferramentas de marketing que você usa.

As 10 melhores ferramentas de blog para usar em 2024

Agora que você já se familiarizou com o que deve procurar em uma plataforma de blog, faça um tour pelas melhores ferramentas de blog e ferramentas de SEO para acelerar seu mecanismo de conteúdo.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de conteúdo

Usando o IA do ClickUp para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

O ClickUp é mais do que apenas um ferramenta de gerenciamento de tarefas -é uma plataforma abrangente para criação de conteúdo, colaboração e gerenciamento de projetos. Se estiver procurando uma maneira de agilizar o planejamento e a redação de posts de blog, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Com o Modelo de gerenciamento de blog ClickUp com o ClickUp, você pode estruturar com eficiência as publicações do seu blog, colaborar com a sua equipe e acompanhar o processo de redação. O ClickUp tem até ferramentas de redação para criar sua postagem de blog na mesma plataforma. O ClickUp também oferece uma ampla gama de modelos de calendário de conteúdo que podem ser usados para planejar e programar as publicações do seu blog com antecedência.

Se estiver gerenciando uma campanha de marketing, o ClickUp's gerenciamento de campanhas de marketing são uma ótima aposta.

Melhores recursos do ClickUp

Integração perfeita com mais de 1.000 aplicativos, evitando a troca de contexto

Combina gerenciamento de tarefas, documentos e projetos em um hub central para todas as necessidades de trabalho

Oferece vários modelos de planos de marketing para agilizar o início do projeto

Automatiza as tarefas de rotina, aumentando a produtividade

Permite adaptar o gerenciamento da carga de trabalho e as interfaces às necessidades individuais

Crie um banco de dados de conteúdo para manter o controle de conteúdo importante e reutilizá-lo ou reaproveitá-lo no futuro

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem precisar de algum tempo para entender e explorar totalmente a ampla gama de recursos

A funcionalidade completa pode não estar acessível quando estiver off-line

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. BuzzSumo

Melhor para pesquisa e monitoramento

via BuzzSumo O BuzzSumo é uma ferramenta potente de pesquisa e monitoramento que oferece aos blogueiros uma vantagem na criação e promoção de conteúdo.

O Buzzsumo é semelhante ao Google Trends, mas vem carregado com mais recursos de análise de mídia social e engajamento do que essa ferramenta simples e gratuita. O Buzzsumo também se diferencia de outras ferramentas de blog porque permite que você descubra o conteúdo mais compartilhado e os influenciadores de tendências em seu setor, mantendo seu blog relevante e envolvente.

Sua capacidade de identificar conteúdo de alto desempenho e os principais influenciadores pode fornecer insights estratégicos para o desenvolvimento de conteúdo impactante.

O BuzzSumo oferece uma ferramenta de análise robusta, que lhe dá uma compreensão clara do sucesso de sua estratégia de conteúdo e fornece os dados necessários para refinar seus esforços de blog.

Melhores recursos do BuzzSumo

Ferramenta de descoberta de conteúdo para ajudá-lo a encontrar tópicos de tendências

Ferramenta de marketing de influenciadores para ajudá-lo a descobrir e se conectar com os principais influenciadores

Alertas do sistema de gerenciamento de conteúdo para mantê-lo atualizado com o conteúdo mais recente em seu nicho

Exportação fácil de uma lista de influenciadores para o Google Analytics, Google Docs ou Google Sheets para criar um banco de dados

Limitações do BuzzSumo

Os recursos avançados podem exigir uma curva de aprendizado em comparação com outras ferramentas de blog

O preço pode ser um pouco alto para blogueiros individuais e não há ferramenta gratuita disponível

Preços do BuzzSumo

Básico : $119/mês

: $119/mês Criação de conteúdo: $249/mês

$249/mês PR & Comms: $249/mês

$249/mês Suite : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: $999/mês

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

3. Campeão social

Melhor ferramenta de gerenciamento de mídia social

via Campeão social O Social Champ é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de mídia social - é sua arma secreta para executar campanhas de marketing de mídia social bem-sucedidas.

Com seus recursos abrangentes, você pode agendar postagens sem esforço, acompanhar seu desempenho e interagir com seu público.

O Social Champ vai além do simples agendamento - ele também oferece recursos de execução de projetos para ajudá-lo a planejar, organizar e executar suas campanhas de mídia social de forma sistemática e eficiente.

melhores recursos do #### Social Champ

Carregamento em massa e agendamento de postagens em suas diferentes plataformas de mídia social

Acompanhamento do desempenho para analisar postagens em todos os canais de mídia social

Recursos colaborativos para equipes

limitações do #### Social Champ

A interface do usuário pode não ser intuitiva para todos os usuários

Integração limitada com outras ferramentas de blog

Preços do Social Champ

**Gratuito

Campeão : $26/mês

: $26/mês Business : $89/mês

: $89/mês Agência: Entre em contato com o Social Champ para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Social Champ

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

4. CoSchedule

Melhor para marketing de conteúdo

Via CoSchedule O CoSchedule é uma plataforma de marketing holística com um conjunto integrado de ferramentas de blog.

De um calendário de conteúdo dinâmico a um agendador de mídia social intuitivo e um gerente de projeto de marketing dedicado, o CoSchedule atende a todas as facetas das suas necessidades de marketing de conteúdo.

Como uma das melhor software de calendário de conteúdo no mercado, o CoSchedule simplifica a tarefa de planejar, criar e compartilhar conteúdo, mantendo seus esforços de blog consistentes e impactantes.

Melhores recursos do CoSchedule

Calendário de conteúdo unificado para planejar e programar postagens

Ferramentas de gerenciamento de mídia social para postar e acompanhar o desempenho social

Recursos robustos de gerenciamento de projetos de marketing

Limitações do CoSchedule

Pode ser complicado para usuários novos em ferramentas de blog devido à variedade de recursos

O preço pode ser proibitivo para pequenas empresas ou blogueiros individuais

Ferramentas de SEO limitadas

Preços do CoSchedule

Gratuito

Pro : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Marketing Suite: Entre em contato com a CoSchedule para obter preços

Avaliações e resenhas do CoSchedule

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

5. Yoast SEO

Melhor plug-in de plataforma de blog de SEO

via Yoast SEO O Yoast SEO traz o poder da otimização de mecanismos de pesquisa para a ponta de seus dedos.

Como um plug-in de blog do WordPress, o Yoast simplifica as ferramentas de SEO, tornando-as acessíveis até mesmo para aqueles com conhecimento técnico mínimo.

Ele é altamente classificado como um dos melhores ferramentas de software para agências de SEO devido à sua integração perfeita com plataformas de blog populares, como o plug-in do WordPress, e à sua orientação detalhada sobre como melhorar a classificação do conteúdo.

Melhores recursos do Yoast SEO

Análise de SEO para cada postagem com seu plugin para WordPress

Análise de legibilidade para melhorar a estrutura do conteúdo em seu site WordPress

Esse plug-in do WordPress inclui a implementação de esquemas para ajudar os mecanismos de pesquisa a entender melhor seu conteúdo

Limitações do Yoast SEO

Os recursos avançados exigem a versão premium

Preços do Yoast SEO

Gratuito

Premium: $99/ano

Yoast SEO ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

6. Escritor Calmamente

Melhor ferramenta para escrever posts em blogs

via Escritor Calmamente O Calmly Writer é um aplicativo minimalista ferramenta de escrita projetada para eliminar distrações e criar um ambiente propício à escrita concentrada.

Seu design intuitivo e sem desordem promove uma experiência de escrita imersiva, permitindo que você canalize sua criatividade e se concentre no desenvolvimento de um conteúdo de blog envolvente.

Ferramentas de blog como essa não deixam que sua simplicidade sacrifique sua funcionalidade em comparação com algumas das outras melhores ferramentas de blog. Ela também inclui recursos essenciais, como salvamento automático e modo off-line, e vem com uma ferramenta de edição para gramática.

Melhores recursos do Calmly Writer

Interface sem distrações para aumentar o foco

Salvamento na nuvem para fácil acessibilidade

Suporte para Markdown

Ferramenta de edição para ajudar com a gramática

Limitações do Calmly Writer

Opções de formatação limitadas

Sem recursos de colaboração

Preços do Calmly Writer

pagamento único de US$ 12,99

Classificações e resenhas do Calmly Writer

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Gramática

Melhor para correções gramaticais e de pontuação

via Gramática O Grammarly é indispensável entre as ferramentas de blog. Seu conjunto de recursos o ajuda a transcender o software tradicional de verificação ortográfica.

Ele oferece correções gramaticais e de pontuação em tempo real, sugestões de estilo e até mesmo verifica se há plágio.

Seja na elaboração de uma publicação de blog detalhada ou em uma atualização concisa de marketing de mídia social, o Grammarly garante que seu conteúdo seja polido, profissional e livre de erros.

Melhores recursos do Grammarly

Feedback detalhado da redação para melhorar a clareza e o envolvimento

Ferramenta de detecção de plágio para comparação entre mecanismos de pesquisa e outras publicações de blog

Metas de redação personalizáveis

Limitações do Grammarly

As verificações avançadas exigem uma conta premium

Não é possível detectar todos os erros baseados no contexto

Preços do Grammarly

Depende do tamanho da equipe. Visite a página de preços do Grammarly para obter mais informações

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Comparar *Gramática Vs Wordtune_* !

8. Surfista

Melhor ferramenta de pesquisa de palavras-chave

via Surfista O Surfer otimiza seu conteúdo on-line para obter melhores classificações nos mecanismos de pesquisa. Ele analisa uma grande variedade de pontos de dados de sua página da Web e oferece insights práticos para aprimorar a relevância e a competitividade de seu conteúdo.

Com o Surfer, você pode fazer uma pesquisa abrangente de palavras-chave, realizar análises de SERP e comparar seu conteúdo com o dos concorrentes mais bem classificados.

O editor de conteúdo robusto da ferramenta permite que você elabore conteúdo otimizado para SEO, fornecendo sugestões em tempo real à medida que você escreve. Ela também é equipada com um analisador de SERP que detalha por que determinadas páginas têm classificação mais alta, oferecendo um plano estratégico para melhorar sua classificação.

O recurso de pesquisa de palavras-chave do Surfer auxilia na identificação de palavras-chave de alto desempenho para ajudar seu blog a alcançar um público mais amplo.

Quer você seja blogueiro, criador de conteúdo ou profissional de SEO, o Surfer oferece um conjunto de recursos que podem ajudar a aumentar a visibilidade, o tráfego e o envolvimento do seu site.

Melhores recursos do Surfer

O analisador de SERP do Surfer detalha por que determinadas páginas têm classificação mais alta, fornecendo um roteiro para você elevar suas classificações

O editor de conteúdo permite que você crie conteúdo compatível com SEO, oferecendo sugestões em tempo real para otimizar seu processo de redação

Compare seu conteúdo com o dos concorrentes mais bem classificados e obtenha insights sobre o que funciona em seu nicho e como você pode aproveitá-lo em seu blog

Conecte sua ferramenta de pesquisa de palavras-chave ao Google Search Console para obter uma ferramenta de pesquisa mais avançada

Use as diretrizes do Content Editor diretamente no Google Docs com extensões Surfer fáceis de usar

Limitações do Surfer

O número de recursos pode torná-lo um pouco complicado para iniciantes em SEO

Não há versão gratuita

preços do #### Surfer

Essencial: $89/mês

$89/mês Avançado: $179/mês

$179/mês Máximo: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato com o Surfer para obter preços

Surfer classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 300 avaliações)

9. Criador do título Portent

Melhor ferramenta gratuita para blogs

via Criador do título de portento O Title Maker da Portent é uma ferramenta bacana e gratuita que gera títulos atraentes e otimizados para SEO para as postagens do seu blog.

Seu design intuitivo e seu algoritmo inteligente geram sugestões de títulos inovadores que estimulam a sua criatividade quando você está com bloqueio de escrita.

Com o Portent Title Maker, você pode garantir que cada post do blog tenha um título envolvente que atraia cliques e impulsione seus esforços de SEO.

Melhores recursos do Portent Title Maker

Gera sugestões de títulos criativos para cada post do blog

Ferramenta de blog fácil de usar, sem necessidade de conta

Ajuda a otimizar títulos para tráfego de blog com SEO

limitações do #### Portent Title Maker

As sugestões podem nem sempre estar alinhadas com seu conteúdo

Não há recursos adicionais além da geração de títulos

Preços do Portent Title Maker

**Gratuito

Classificações e resenhas do Portent Title Maker

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. RightBlogger

Melhor para gerenciamento de campanhas de marketing

via RightBlogger O RightBlogger é um site estratégico gerenciamento de campanhas de marketing ferramenta desenvolvida para blogueiros.

Sua principal funcionalidade consiste em encontrar influenciadores em seu nicho e entrar em contato com eles para obter oportunidades de guest blogging - uma técnica comprovada para aumentar o tráfego do blog de SEO e ampliar seu público.

Juntamente com sua estratégia de SEO e marketing, o RightBlogger pode ser um companheiro revolucionário em sua jornada de blog.

Melhores recursos do RightBlogger

Ajuda a encontrar os influenciadores certos em seu nicho

Simplifica o processo de contato para guest blogging

Limitações do RightBlogger

Funcionalidade limitada em comparação com as ferramentas de blog de influenciadores de suíte completa

A precisão dos dados pode variar

Preços do RightBlogger

**Ilimitado: US$ 29,99/mês

Avaliações e resenhas do RightBlogger

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Revolucione o gerenciamento de seu blog com o ClickUp

As ferramentas e os softwares de blog destacados neste artigo podem complementar e aprimorar seu processo de blog com recursos exclusivos. Mas, para realmente otimizar sua jornada de blog, é essencial centralizar seus processos e gerenciar seu conteúdo com eficiência.

É nesse ponto que o ClickUp se destaca. Como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece modelos robustos de gerenciamento de blogs projetados para organizar, planejar e acompanhar as postagens do seu blog sem esforço. Seja você um blogueiro individual ou parte de uma equipe de conteúdo, esses modelos podem ser adaptados para atender ao seu fluxo de trabalho, para que você fique sempre no topo do seu jogo de blog.

Mas isso não é tudo. Documentos do ClickUp são um espaço de trabalho completo no qual você pode escrever, editar e colaborar nas publicações do seu blog. Com sua interface amigável e recursos de edição em tempo real, você e sua equipe podem criar, revisar e finalizar seu conteúdo sem esforço, tudo em uma única plataforma.

Por fim, é importante lembrar que seu blog é apenas uma engrenagem na roda de sua estratégia geral de marketing. À medida que seu blog cresce, aumenta também sua necessidade de uma abordagem de marketing integrada. Com o ClickUp's recursos de gerenciamento de projetos de marketing com os recursos de gerenciamento de projetos de marketing, você pode orquestrar perfeitamente suas campanhas de marketing, acompanhar seu desempenho e garantir que cada conteúdo esteja alinhado com suas metas de marketing mais amplas.

Então, por que não dar uma chance ao ClickUp? Com seu conjunto completo de recursos, modelos e recursos colaborativos, ele é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos - é seu maior aliado para blogs. Feliz blog!