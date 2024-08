8 modelos confiáveis de ROI para rastrear retornos no Excel e no ClickUp

ROI, ou Return on Investment (retorno sobre o investimento), é a métrica de referência para acompanhar a lucratividade de qualquer coisa feita com um motivo comercial. Trata-se de descobrir quanto um projeto rende em relação ao seu custo, expresso como uma porcentagem. ROIs negativos significam que um empreendimento está dando prejuízo.

Embora os cálculos de ROI sejam bastante básicos, eles têm um peso imenso no mundo corporativo. As decisões sobre prosseguir ou abandonar projetos dependem desses números.

Parece exigente? É por isso que você precisa dos modelos de ROI corretos para gerenciar o portfólio da sua empresa e otimizar sua estratégia de alocação de capital.

Apresentamos a você uma lista dos modelos de ROI mais sofisticados para gerenciar vendas e investimentos e tomar decisões baseadas em dados para maximizar seus resultados.

O que é um modelo de ROI?

Antes de falarmos sobre os modelos, vamos atualizar nosso conhecimento sobre ROIs do ponto de vista matemático. O retorno sobre o investimento revela essencialmente a taxa de crescimento ou redução do seu investimento em um projeto ou atividade. Aqui está uma equação de ROI:

Retorno sobre o investimento (ROI) = (Vendas totais - Custo do investimento) ÷ Custo do investimento

A relevância de tudo o que uma empresa faz se resume a retornos, e é por isso que você precisa de um template para adicionar estrutura ao seu método de lucro líquido.

Um modelo de ROI é uma ferramenta de revisão financeira voltada para gerentes de projeto e líderes estratégicos. Ele centraliza os dados de projetos em andamento e propostos, fornecendo insights sobre:

Os projetos que mais valem a pena

Projetos que devem ser descartados devido a ROIs negativos/baixos

Oportunidades de investimento lucrativas

Projetos que estão bloqueando mais fundos (capital) do que deveriam

A saúde financeira geral da empresa

Esse modelo fornece a estrutura para planejar, calcular e ilustrar seu ROI para as partes interessadas internas. Ele pode vir com recursos extras para definir metas, delinear atividades que aumentem o ROI e acompanhar as métricas de vendas,

priorizar projetos

e tarefas, ou fazer previsões.

O que faz um bom modelo de ROI?

O tipo de modelo de ROI de que você precisa depende do seu objetivo, seja analisar um único projeto, comparar vários deles ou criar um portfólio para toda a empresa. Ainda assim, para que o modelo seja eficaz, ele deve ter certas características-chave, tais como:

Customizabilidade : Ele deve permitir a edição e a personalização de diferentes seções para calcular o ROI e acompanhar o custo total. Por exemplo, muitos modelos permitem que você personalize as metas usando a opção Estrutura OKR (objetivos e principais resultados)

: Ele deve permitir a edição e a personalização de diferentes seções para calcular o ROI e acompanhar o custo total. Por exemplo, muitos modelos permitem que você personalize as metas usando a opção Estrutura OKR (objetivos e principais resultados) Apelo visual : Você deve ser capaz de adicionar elementos como imagens, tabelas e gráficos para fornecer uma representação visual dos ROIs e facilitar a comparação

: Você deve ser capaz de adicionar elementos como imagens, tabelas e gráficos para fornecer uma representação visual dos ROIs e facilitar a comparação Estrutura clara : Os melhores modelos de ROI têm seções organizadas que permitem absorver as principais informações em um folha de preços

: Os melhores modelos de ROI têm seções organizadas que permitem absorver as principais informações em um folha de preços Versatilidade e escalabilidade : Embora os modelos de ROI normalmente não atendam a um setor específico, eles devem se adaptar facilmente para representar diferentes tipos e tamanhos de investimentos, despesas, projetos ou pools de receita

: Embora os modelos de ROI normalmente não atendam a um setor específico, eles devem se adaptar facilmente para representar diferentes tipos e tamanhos de investimentos, despesas, projetos ou pools de receita Opções de colaboração: Ele deve oferecer suporte a revisões em tempo real e sessões de brainstorming com sua equipe de estratégia

8 modelos de ROI para usar em 2024

Você encontrará mais do que algumas calculadoras de ROI na Internet, mas o poço está bem vazio quando se trata de modelos fáceis de analisar para determinar o fluxo de caixa da empresa.

Tendo em mente as diversas metas de negócios, selecionamos oito dos modelos de ROI mais poderosos para avaliar e comparar projetos e processos de negócios. Uma grande parte de nossos modelos é de

ClickUp

-são totalmente gratuitos e funcionam para a maioria dos casos de uso. As opções além do ClickUp podem ter um preço.

Vamos nos aprofundar e preparar sua empresa para o crescimento!

1. Modelo de folha de comissão de ROI do ClickUp

Faça o download deste modelo

Nossa primeira opção é o

Modelo de planilha de comissão de ROI do ClickUp

-Ideal para analisar os ROIs da equipe de vendas e o valor gasto em comissões para cada membro!

Esse modelo o ajuda a controlar as comissões ganhas por diferentes equipes de vendas e membros individuais. É uma ferramenta completa para calcular as comissões em relação ao número de unidades vendidas.

Para começar a usar o modelo, é melhor ter em mente uma faixa de ROI, como 25% a 30%. Você pode alimentar o modelo com estruturas de comissão simples ou complicadas e garantir que todos sejam compensados de forma justa pelo trabalho realizado. Ajuste as taxas de comissão com base nas tendências atuais do mercado, desde que seu ROI não fique abaixo da taxa desejada.

Um dos recursos mais louváveis do modelo é que os membros da sua equipe podem ter taxas de comissão diferentes com base em sua experiência ou desempenho.

Aqui estão algumas coisas práticas que você pode fazer com esse modelo:

Metas do ClickUp para cada vendedor e acompanhe seu desempenho (mantenha metas realistas para não desmotivar sua equipe) Personalize fórmulas para comissões totais ou ROI Defina marcos e incentive os membros da equipe a atingi-los Forneça feedback à sua equipe de vendas mensal ou trimestralmente Fazer previsões orçamentárias com base nos últimos relatórios de vendas

Usar o modelo não poderia ser mais simples - basta adicionar os nomes de cada vendedor, juntamente com informações relevantes, como classificação da equipe e estrutura de comissões. Acompanhe os dados por meio das visualizações Commission per Team e Commissions per Area.

Faça o download desse modelo

2. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Faça o download deste modelo

Mudanças constantes nas vendas podem tornar desafiadora a manutenção de um ROI médio. Felizmente, você tem a

Modelo de rastreamento de vendas do ClickUp

para estabilizar os ROIs diante de processos de vendas em constante evolução. Esse modelo vem com uma série de recursos para ajudá-lo a:

Obter informações precisas em tempo real sobre todos os aspectos móveis do seu fluxo de trabalho de vendas

Adaptar planos e escrever OKRs eficazes para atingir as metas

Testar diferentes técnicas de vendas

Manter o controle das metas atingidas e não atingidas

Se quiser usar esse modelo com eficiência, tudo o que você precisa fazer é inserir os dados corretos nos campos personalizados fornecidos. Adicione informações sobre praticamente qualquer coisa, desde Tipo de produto e Meta de lucro até Número de devoluções.

Com base no desempenho da sua equipe, é possível calcular ROIs classificados por produtos ou períodos de tempo. Brinque com as visualizações de modelos para obter perspectivas simplificadas.

Por exemplo, a visualização Volume de vendas por mês descreve o total de vendas de cada mês, ajudando-o a identificar padrões e prever vendas futuras. Ou, você pode usar a visualização Volume de vendas por produto e explorar a qualidade do ROI de seus produtos mais populares.

Manter o controle das vendas por conta própria pode ser uma tarefa árdua, especialmente se sua empresa vende milhares de unidades todos os meses. Isso dificilmente será um problema com esse modelo - ele oferece excelentes recursos para colaborar e delegar tarefas aos seus colegas de equipe.

E graças ao

As ricas opções de personalização do ClickUp

você pode criar um rastreador de vendas que se adapte à sua empresa como uma luva!

Faça o download deste modelo

3. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Manter o controle dos clientes em potencial é uma prioridade máxima para qualquer empresa. Mas, sejamos honestos, cuidar de leads, conversões e

jornadas do cliente

24/7 não é fácil.

Um descuido trivial pode levar à perda de credibilidade com os clientes, o que acaba prejudicando seu ROI. Mas graças a

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

você pode observar seu pipeline de vendas como um falcão, dia após dia!

O modelo oferece uma série de recursos inteligentes para melhorar

gerenciamento de clientes

. Suas múltiplas visualizações e seções cuidadosamente projetadas permitem visualizar seu funil de vendas de cima para baixo - revisar, priorizar e gerenciar leads com uma interface de arrastar e soltar.

Esse modelo é dividido em duas seções:

Gerenciamento de pipeline Gerenciamento de contas

Ambas as partes fornecem insights detalhados sobre seus processos de vendas.

Para prever vendas futuras e ROIs com alta precisão, recomendamos dividir seu pipeline em fases menores, como qualificação de leads, contato, negociação e fechamento. Atribua tarefas aos membros em cada estágio, estabelecendo a responsabilidade no processo.

O gerenciamento de contas tem tudo a ver com o rastreamento de clientes, a abordagem de feedbacks e solicitações de serviços e a identificação de áreas para aprimoramento. Adicione Atributos de status de cliente e Last Contacted a cada cliente para manter seu

Fluxo de trabalho de CRM

consistente e produtivo!

Está preocupado em fazer alterações manuais no modelo todos os dias? Não se preocupe! Esse modelo vem com três automações do ClickUp para atualizar as listas e os responsáveis no piloto automático.

Faça o download desse modelo

4. Modelo de plano de ação do ClickUp Real Estate

Faça o download deste modelo

A

Modelo de plano de ação do ClickUp Real Estate

pode ser a única opção específica do setor em nossa lista, mas confie em nós quando dizemos que ele pode ajudá-lo a fazer projeções financeiras para qualquer nicho.

Esse modelo foi projetado para servir

corretores de imóveis e gerentes de propriedades

. Ele permite que você organize e priorize tarefas por meio de planos de ação diários, ajudando-o a

criar um roteiro

para sua jornada de investimento e compare propriedades usando ROIs.

Em sua essência, esse modelo trata da prospecção de possíveis oportunidades de investimento para aumentar seu ROI. Seus recursos de comparação baseados em lucratividade o tornam uma ferramenta versátil de análise de ROI para qualquer projeto ou portfólio.

Veja a seguir como usar o modelo para medir o crescimento de seus investimentos:

Defina metas mensuráveis: Anote seus lucros-alvo e osprincipais métricas para medir o sucesso. Você pode usarDocumentos do ClickUp para manutenção de registros Identifique seus investimentos: Adicione detalhes uniformes sobre todas as suas vias de investimento para facilitar a comparação. Você pode gerar projeções de ROI para todos os projetos ou para projetos específicos Faça comparações de ROI lado a lado: Aproveite os números de ROI para selecionar o(s) projeto(s) em que vale a pena investir

No entanto, é apenas um esboço, pois dezenas de processos entre você e o ROI desejado. Mas lembre-se de que esse é um

modelo de plano de ação

e, portanto, ele o ajudará a criar um plano detalhado para aumentar seu rendimento a longo prazo. 🤑

Faça o download deste modelo

5. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Para entender e aumentar seu ROI, primeiro você precisa analisar

métricas de vendas

de diferentes ângulos. As

Modelo de KPI de vendas do ClickUp

oferece um hub central para medir o desempenho da sua equipe e fazer planos para aumentar o potencial de receita! 📈

O modelo apresenta os KPIs de vendas em três seções:

Relatório semanal Relatório mensal Quadro de receitas por mês (uma exibição no estilo Kanban que mostra as vendas semanais de um mês)

O modelo fornece 15 campos personalizados representando métricas como número de vendas, receita total de vendas, tentativas de upsell, upsells bem-sucedidos e número de cotações.

Deseja investigar métricas específicas? Você pode classificar os campos usando filtros e

gerar relatórios específicos

com números de lucro líquido para cada semana ou mês.

Além de ajudá-lo a monitorar seu ROI, esse modelo oferece muitas ferramentas de colaboração e personalização. Você pode codificar as seções por cores, brincar com as colunas e criar layouts exclusivos para promover visualizações rápidas dos KPIs relevantes.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de ROI de marketing da SlideTeam

Represente o retorno sobre o investimento de seus esforços de marketing e acompanhe o sucesso de suas campanhas

Uma das maneiras mais rápidas de garantir que mais pessoas ouçam falar de sua empresa é por meio de conteúdo de marketing e campanhas de marketing, seja por e-mail,

mídia social

anúncios, folhetos ou outdoors. Mas você estaria investindo dinheiro em

projetos de marketing

sem calcular o ROI?

Um modelo de ROI específico de marketing ajuda a prever o sucesso de seus esforços, estimando a lucratividade dos gastos relativos. Ele é usado para orçar ou justificar os custos de marketing, como anúncios, pesquisas com clientes, honorários de agências e salários da equipe.

Use o Modelo de ROI de marketing da SlideTeam e crie a representação visual perfeita de suas campanhas passadas ou futuras para as partes interessadas. Esse modelo do PowerPoint vem com slides 100% editáveis, ícones personalizados e formas.

Embora os slides padrão tenham elementos predefinidos, cabe à sua equipe de marketing alterá-los de acordo com seu público e sua marca. Você pode personalizar as cores e as fontes e adicionar caixas de diálogo para facilitar a compreensão da apresentação para quem está assistindo pela primeira vez.

Esse modelo é útil principalmente para comunicar seus planos às equipes de liderança ou de contabilidade em reuniões de orçamento.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório de rastreamento de ROI em PowerPoint da SlideTeam

Represente seus detalhes de ROI com o modelo de relatório de acompanhamento de ROI em PowerPoint da SlideTeam

Calcular ROIs não é nada demais, mas saber como apresentar os dados de forma coesa para um público geral é uma tarefa difícil. Na maioria dos casos, o maior obstáculo é comunicar números a pessoas sem experiência em finanças ou contabilidade.

O modelo de relatório de acompanhamento de ROI para PowerPoint da SlideTeam resolve esse problema. Sua estrutura de tabela simples apresenta os dados numéricos básicos sem sobrecarregar seu público. Você pode listar o custo de um investimento e a receita gerada e conectá-los ao valor do ROI em uma única janela!

A representação dos números de lucro pode ser ainda mais desafiadora se você estiver apresentando mais de um investimento, o que geralmente é o caso. Mas com este modelo, você terá espaço mais do que suficiente para descrever vários investimentos e

criar relatórios

sobre como eles se comparam.

Um dos benefícios mais significativos desse modelo é sua facilidade para o usuário. Como se trata de um modelo do PowerPoint, a maioria dos usuários gosta da sensação de familiaridade que ele proporciona.

Cada elemento do modelo é personalizável - adicione ou exclua seções, altere cores ou use ícones e símbolos para dar personalidade à sua apresentação!

Faça o download deste modelo

8. Modelo de ROI do Excel por 365FinancialAnalyst

Calcule seu ROI com o modelo de ROI em Excel da 365FinancialAnalyst

Se tudo o que você precisa é de uma calculadora de ROI para investimentos ou projetos supercomplicados, o modelo de ROI em Excel da 365FinancialAnalyst é o ideal.

Esse modelo foi projetado exclusivamente para cálculos complexos de ROI que dependem de diversas variáveis, como comissões da equipe de vendas, impostos e rendimentos de dividendos. Não é viável realizar manualmente cálculos tão trabalhosos e propensos a erros.

Um pequeno erro pode criar uma imagem distorcida da saúde de sua empresa. Como resultado, você pode acabar tomando as medidas erradas e prejudicando seus negócios.

Esse modelo gratuito de planilha de ROI em Excel tem como objetivo facilitar os cálculos. Ele vem com fórmulas definidas para extrair a taxa de retorno correta depois de levar em conta todas as variáveis - tudo o que você precisa fazer é inserir os dados nas células necessárias.

O modelo prioriza a funcionalidade em detrimento da estética, portanto, não espere recursos de personalização ou colaboração.

Faça o download deste modelo

Meça a lucratividade de sua empresa com modelos de ROI

Os modelos de ROI são ferramentas valiosas para determinar a lucratividade de sua empresa. Ao utilizar esses modelos, você pode acompanhar seus investimentos com facilidade e precisão, medir seus retornos e, por fim, tomar decisões informadas sobre finanças.

Lembre-se de que a chave para aumentar a lucratividade da sua empresa está no monitoramento e na análise consistentes. Os modelos de ROI podem servir de guia nesse processo, ajudando-o a navegar no complexo cenário das finanças empresariais.

