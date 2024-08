10 modelos gratuitos de pipeline de vendas para fechar mais negócios

O que torna uma equipe de vendas bem-sucedida? É o talento, o tamanho ou as ferramentas sofisticadas? Embora todos esses elementos sejam cruciais, as melhores equipes de vendas concentram-se incansavelmente no gerenciamento e no crescimento do pipeline de vendas.

O pipeline de vendas é uma parte essencial da previsão de receita e da formação de uma estratégia de vendas sólida.

No entanto, as equipes de vendas geralmente enfrentam desafios como leads desorganizados, falta de visibilidade da jornada de vendas dos clientes potenciais e dificuldades no processo de rastreamento ao estruturar seu pipeline de vendas.

Um modelo de pipeline de vendas pode ajudá-lo a otimizar seu processo de vendas, gerenciar leads, acompanhar o progresso das vendas e melhorar as taxas de conversão.

Este artigo compartilha 10 modelos gratuitos de pipeline de vendas que você pode usar para fortalecer seu pipeline de vendas e aumentar a eficiência e o desempenho das vendas.

O que é um modelo de pipeline de vendas?

Um modelo de pipeline de vendas mapeia visualmente todas as fases do processo de vendas, incluindo prospecção, qualificação de leads, nutrição de leads e finalização de negócios. Ele ajuda a contextualizar todos os dados do pipeline de vendas para que você possa acompanhar as negociações com eficiência, concentrar-se nas oportunidades certas e implementar uma estratégia bem planejada.

Um modelo eficaz de pipeline de vendas fornece uma estrutura clara que pode ser dividida em geração de leads, qualificação, contato, acompanhamento, negociações e fechamento de negócios. Se você não quer que seus negócios sejam perdidos, um modelo de pipeline de vendas é um excelente complemento para seu arsenal de software de controle de vendas ferramentas e recursos.

Os departamentos de vendas usam esses modelos para definir metas realistas, identificar obstáculos e oportunidades de vendas, acompanhar o progresso no estágio do pipeline de vendas e prever as vendas.

Idealmente, todo modelo de pipeline de vendas deve incluir os seguintes componentes:

Número de oportunidades em seu pipeline : Seu pipeline tem muitas oportunidades para se transformar em vendas?

: Seu pipeline tem muitas oportunidades para se transformar em vendas? Tamanho e valor de cada oportunidade: Qual é o tamanho médio do negócio e os registros do negócio? Quais representantes de vendas estão trabalhando no negócio, etc.?

Qual é o tamanho médio do negócio e os registros do negócio? Quais representantes de vendas estão trabalhando no negócio, etc.? Tempo entre as fases do pipeline de vendas: Quanto tempo leva para cada oportunidade passar de um estágio para o outro, incluindo a data prevista de fechamento, a probabilidade de ganho, o tempo total para fechar negócios

Antes de adotar um modelo para sua equipe, é útil entender o que faz um bom modelo de pipeline de vendas.

O que faz um bom modelo de pipeline de vendas?

Seu modelo de pipeline de vendas deve ser um recurso, não uma distração, que lhe permita gerenciar seu pipeline de vendas com eficiência e atingir suas metas de receita.

Para obter o máximo de ROI do seu modelo de pipeline de vendas, veja o que você precisa observar:

Estágios bem definidos

Você deve definir cada estágio do processo de vendas para garantir que seus representantes estejam na mesma página sobre como mover uma oportunidade da geração de leads para a qualificação e o fechamento e para evitar falhas de comunicação.

Representação visual

Um modelo eficaz de pipeline de vendas deve permitir uma representação visual das etapas críticas do processo de vendas métricas críticas do pipeline de vendas e KPIs.

Recursos de colaboração

Escolha um modelo de relatório de pipeline de vendas com edição em tempo real, recursos de formatação para tornar o modelo visualmente atraente e a capacidade de colaborar usando menções, tags e comentários.

Recursos de relatório

O modelo gratuito de pipeline de vendas deve fornecer uma análise detalhada da integridade do pipeline e dos dados de vendas e acompanhar o desempenho dos representantes de vendas.

Integração com seus fluxos de trabalho

Por fim, suas equipes de vendas devem ser capazes de integrar esse modelo aos fluxos de trabalho existentes. Por exemplo, você deve ser capaz de importar automaticamente os dados do pipeline do modelo para o seu CRM para um fluxo de dados sem erros.

10 modelos gratuitos de pipeline de vendas

Se você está pronto para criar seu primeiro pipeline de vendas, aqui estão os 10 melhores modelos que você pode baixar gratuitamente e usar hoje mesmo.

1. Etapas do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas

Use o modelo de funil de vendas Steps to Create Sales do ClickUp para obter rapidamente insights sobre o cliente, desenvolver conscientização e criar tarefas automaticamente

Um dos principais componentes de um pipeline de vendas é o funil de vendas. Ele mostra o número de leads de vendas que passam do conhecimento de sua marca para a compra final.

O Etapas do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas auxilia as equipes de vendas a navegarem com seus clientes, desde prospects até leads e clientes, e visualiza diferentes estágios do funil para prever, gerenciar e melhorar o desempenho das vendas.

Esse modelo inclui Visualização do quadro ClickUp que você pode usar para visualizar todas as etapas, incluindo geração, qualificação, nutrição e conversão de leads.

Com esse modelo, você pode monitorar constantemente como um lead qualificado passa por cada etapa e tomar a ação apropriada em resposta. A análise desses estágios do negócio ajuda você a criar e selecionar conteúdo e materiais colaterais direcionados para nutrir os clientes em potencial de forma eficaz. Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, alivia a pressão sobre sua equipe de vendas preenchendo previamente os dados em seus modelos de pipeline de vendas. Além disso, o ClickUp Brain ajuda a:

Entender as preferências do cliente

Identificar leads potenciais rapidamente

Envolver-se com os clientes prontamente

Por exemplo, as equipes de vendas podem usar o ClickUp Brain para escrever e-mails envolventes para os clientes quando suas assinaturas estiverem prestes a expirar.

Uso do ClickUp Brain para gerar e-mails de renovação de assinatura para clientes ativos

Aqui está outro caso de uso de IA em vendas : Use o ClickUp Brain com Clipes do ClickUp para criar vídeos com transcrições geradas por IA.

Esse recurso é útil ao integrar um novo cliente e criar um vídeo de demonstração personalizado para explicar conceitos complexos.

Grave e compartilhe vídeos curtos com o ClickUp Clips

2. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Gerencie cada estágio de seu processo de vendas usando o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Seu pipeline de vendas é de onde vem toda a sua receita. Acompanhar de perto seus leads de vendas do início ao fim o ajuda a otimizar para obter números melhores.

Você precisa dos Modelo de pipeline de vendas do ClickUp para visualizar seu processo de vendas e priorizar leads com base em critérios como urgência e potencial.

Adicione leads coletados de chamadas telefônicas, indicações e e-mails e segregue-os gradualmente nos diferentes estágios do seu ciclo de vendas. Em seguida, delegue seus representantes a outros conjuntos de leads ou a diferentes estágios do pipeline de vendas.

Esse modelo gratuito de pipeline de vendas ajuda você a criar fluxos de trabalho eficientes e rotula as tarefas em status personalizados, como cancelado, acompanhamento e atenção necessária. Um pipeline de vendas eficaz leva a uma previsão mais precisa das vendas futuras e a um desenvolvimento mais rápido do produto. Ele também o aproxima de seus metas de vendas .

💡Dica profissional: A utilização de um software de CRM confiável para centralizar os dados do cliente e gerenciar toda a movimentação de leads pode tornar suas equipes de vendas mais produtivas. Esta lista com curadoria de 20 melhores softwares de CRM ajudará você a começar.

3. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Acompanhe e analise todas as partes móveis de seu processo de vendas usando o modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp

Para que os representantes de vendas tenham o melhor desempenho possível, você precisa de um processo de vendas completo. Use o Modelo de controle de vendas do ClickUp para ter uma visão de olho de águia de cada parte móvel de seu processo de vendas.

Esse modelo o ajuda a criar um plano de vendas infalível, acompanhando seu desempenho em relação às metas de vendas e obtendo visibilidade do desempenho individual e da equipe.

Os líderes de vendas podem monitorar cada interação entre o cliente potencial e o representante de vendas, capturar feedback e programar e-mails de acompanhamento oportunos.

Use Painéis do ClickUp em seu modelos de planos de vendas para identificar e acompanhar as principais métricas, como o valor do tempo de vida do cliente. Adicione um quadro de negócios padrão, a probabilidade de ganho e a receita média por cliente, conforme sua preferência.

Dica profissional: Marcos do ClickUp _divide metas maiores em tarefas menores, mantendo todos alinhados com as principais metas. Não se esqueça de comemorar pequenas vitórias para manter sua equipe motivada!

4. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Use o modelo de relatório de vendas do ClickUp para rastrear e analisar o desempenho das vendas

Modelo de relatório de vendas do ClickUp é uma planilha simples para acompanhar as principais métricas e obter insights sobre seu progresso e planos futuros.

Os gráficos visuais permitem que você identifique oportunidades e tendências, analise o desempenho das vendas e otimize seus resultados processos de planejamento de vendas e operações (S&OP) .

Embora seja possível criar relatórios de vendas em planilhas do Excel, modelos de relatórios de vendas oferecem visualizações de projeto comparáveis e recursos de automação para aumentar sua produtividade.

5. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Trace a jornada de seu cliente pelos diferentes estágios do funil de vendas usando o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

O Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp é um modelo de quadro branco que ajuda você a entender as experiências dos clientes com sua marca. Esse modelo descreve os pontos problemáticos, as ações, as necessidades e as expectativas dos clientes para melhorar a jornada do cliente em cada ponto de contato.

Os representantes de vendas que trabalham em negócios complexos podem usar esse modelo para obter insights mais profundos sobre os comportamentos e as sensibilidades dos clientes, o que lhes permite apresentar produtos com mais eficácia.

💡Dica profissional: Para apoiar seus esforços de mapeamento da jornada do cliente, considere investir em software de banco de dados de clientes que se alinhe com suas necessidades. Isso o ajudará a obter insights valiosos sobre as interações com seus clientes.

6. Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

Com o modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp, obtenha insights sobre o comportamento do cliente para que você possa melhorar suas ofertas

Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp descreve a estratégia e os processos de um plano abrangente de gerenciamento de pipeline de vendas. É ideal para equipes que buscam melhorar a experiência do cliente durante todo o ciclo de vida do cliente.

Esse modelo de pipeline de vendas oferece os seguintes benefícios:

Definir os critérios de sucesso específicos para cada cliente com status personalizados, como assinatura ativa, em risco, cancelado e novo cliente

Organize as atividades de integração, treinamento e sucesso e salve informações vitais sobre cada cliente com base no tipo de assinatura, estágio da conta, contrato e descrição do problema

Aprimore o acompanhamento do sucesso do cliente com subtarefas aninhadas, marcação, rótulos de prioridade e responsáveis

Dica profissional: Adquira um destes ferramentas de automação de vendas para automatizar tarefas demoradas, otimizar fluxos de trabalho, concentrar-se no gerenciamento e acompanhamento de pipeline e aumentar a produtividade de sua equipe.

7. Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

O modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp ajuda a avaliar as métricas e o desempenho semanal das equipes de vendas

Como especialista em vendas, você deseja acompanhar regularmente KPIs cruciais, como a relação entre leads e oportunidades, a taxa de conversão de leads, as vendas por região e o volume de vendas por canal. Modelo de relatório de vendas semanais do ClickUp é uma ótima maneira de acompanhar as principais métricas, planejar o sucesso futuro e otimizar o desempenho da sua equipe em um local centralizado, em vez de fazer malabarismos com várias ferramentas para reunir essas informações.

Use esse modelo para analisar dados essenciais para seus relatórios semanais de vendas, como o número de leads e vendas geradas.

Analise esses dados em relação ao desempenho de vendas anterior, como relatórios semanais, mensais ou trimestrais, para identificar padrões no pipeline de vendas, anomalias no estágio do negócio e escopo para aprimoramento das atividades de vendas.

Ao atribuir tarefas semanais à sua equipe de vendas, use Visualização da carga de trabalho do ClickUp para avaliar a carga de trabalho, garantir que todos trabalhem em sua capacidade ideal e reatribuir o trabalho com base em suas descobertas para evitar o esgotamento.

💡 Dica profissional: Capacite sua equipe de vendas com as ferramentas e os recursos para ajudá-la a ter o melhor desempenho possível. Aqui está uma lista de principais ferramentas de capacitação de vendas para aprimorar sua estratégia de vendas.

8. Planilha de acompanhamento de pipeline do Sales Hacker

via Hacker de vendas Você está procurando um modelo simples de pipeline de vendas que se concentre principalmente nos números? Então, o Planilha de acompanhamento de pipeline do Sales Hacker pode ser uma boa opção. Ela fornece uma visão geral trimestral de seus números de vendas, permitindo que você se mantenha organizado e tome decisões baseadas em dados para impulsionar as decisões de vendas.

Bônus: Confira esta lista de mais de 30 ferramentas de vendas você precisa estar à frente da curva e criar um processo de vendas mais eficiente.

9. Modelo de pipeline de vendas em Excel da OnePageCRM

via OnePageCRM Use o modelo de pipeline de vendas em Excel do OnePageCRM para mapear sua estratégia de pipeline de vendas

O modelo Modelo de pipeline de vendas em Excel da OnePageCRM foi criado para mapear sua estratégia de pipeline do zero e preparar sua equipe de vendas para o sucesso.

Ele inclui tudo o que seus representantes de vendas precisam para gerenciar o pipeline, desde o nome do contato, a organização, o estágio do negócio, a probabilidade de ganho, a data de fechamento esperada e a previsão ponderada. Conecte seus dados a essa planilha do Excel e comece a monitorar seu pipeline de vendas.

10. Modelo de funil de vendas em Excel da SalesFlare

via SalesFlare A Modelo de funil de vendas em Excel da SalesFlare é perfeito para criar estágios de funil de vendas personalizados que correspondam ao seu processo de vendas exclusivo.

É possível adicionar e remover etapas, gerenciar membros da equipe, criar metas e até mesmo definir lembretes para acompanhamento dos leads.

Esse modelo gratuito está disponível nos formatos Google Sheets e Excel, permitindo um processo de otimização de vendas simples e eficaz.

Importe esse modelo de gerenciamento de pipeline de vendas para o seu CRM da Salesflare, elimine a entrada manual de dados e concentre-se na construção de relacionamentos mais fortes. A Salesflare também envia notificações úteis para acompanhamento e controle de suas tarefas.

Feche mais negócios com os modelos de pipeline de vendas do ClickUp

Quando você estiver cansado de inserir dados manualmente para gerenciar seu pipeline de vendas e clientes no Excel, experimente os modelos de pipeline de vendas pré-criados e gratuitos do ClickUp.

O conjunto de recursos do ClickUp - do ClickUp Brain para automatizar o pré-preenchimento de modelos, Milestones para visualizar o progresso, Automations para eliminar o trabalho pesado e CRM para importar todos os dados relacionados às interações com clientes e leads para uma plataforma centralizada - é amplamente utilizado por equipes de vendas de alto desempenho. Registre-se no ClickUp gratuitamente e baixe nosso modelo gratuito de pipeline de vendas agora mesmo.