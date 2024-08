10 ferramentas de automação de vendas para pequenas empresas

Sua equipe de vendas trabalha arduamente para ampliar as operações, gerar novos negócios e manter o pipeline de vendas repleto de clientes potenciais. Com tanta coisa para fazer, seu dia a dia é repleto de listas de tarefas com quilômetros de extensão.

Para piorar a situação, à medida que os representantes de vendas são mais bem-sucedidos, suas cargas de trabalho aumentam drasticamente. Em muitos casos, isso significa que oportunidades são perdidas porque a equipe não consegue trabalhar com rapidez suficiente para atender à demanda.

É um problema bom de se ter e que pode ser resolvido com o uso de ferramentas de vendas software de automação de vendas programas. Aqui, mostraremos quais são esses programas e analisaremos os benefícios da automação para seu departamento de vendas.

Em seguida, destacaremos as 10 melhores ferramentas de automação de vendas. De software de automação de marketing a ferramentas de gerenciamento de projetos, você encontrará o que precisa para dimensionar suas equipes de vendas. 💪

O que são ferramentas de automação de vendas?

As ferramentas de automação de vendas são projetadas para otimizar os fluxos de trabalho, cuidando de tarefas repetitivas e demoradas. Em vez de um funcionário gastar tempo criando manualmente tarefas e documentos, essas ferramentas fazem o trabalho para as equipes de vendas, para que elas possam se concentrar em assuntos mais importantes. 🙌

Na maioria dos casos, essas ferramentas são alimentadas por software ou IA para fazer o trabalho automaticamente. A maioria das equipes de vendas tem como objetivo automatizar tarefas como:

Agendamento de reuniões

Preparar faturas e cotações

Acompanhamento de clientes potenciais

Envio de e-mails para geração de leads

Lidar com tarefas recorrentes, como relatórios

Pontuação de leads qualificados no pipeline de vendas

O melhor software de automação de vendas foi projetado para lidar com o trabalho intenso. Esses tipos de tarefas repetitivas consomem pouca energia cerebral, mas afastam até mesmo o melhor representante de vendas do trabalho mais importante.

Benefícios do uso de ferramentas de automação de vendas

O uso de ferramentas de automação de vendas é óbvio. Elas liberam tempo e eliminam o trabalho tedioso que as equipes de vendas não querem fazer. 👀

Aqui estão outros benefícios do uso de ferramentas de automação de vendas:

Gerenciamento de dados aprimorado: Essas ferramentas armazenam informações em um só lugar, facilitando o rastreamento de dados e akPIs de vendas sem precisar alternar entre as ferramentas

Essas ferramentas armazenam informações em um só lugar, facilitando o rastreamento de dados e akPIs de vendas sem precisar alternar entre as ferramentas Relatórios precisos: Como essas ferramentas são executadas por máquinas, a probabilidade de erro humano é eliminada. Isso significa relatórios melhores e mais precisos quando se trata demétricas do pipeline de vendas *Colaboração em tempo real: Muitos desses softwares de automação de vendas permitem que as equipes de vendas trabalhem juntas, tornando-as mais eficazes em todo o processo de vendas

Como essas ferramentas são executadas por máquinas, a probabilidade de erro humano é eliminada. Isso significa relatórios melhores e mais precisos quando se trata demétricas do pipeline de vendas *Colaboração em tempo real: Muitos desses softwares de automação de vendas permitem que as equipes de vendas trabalhem juntas, tornando-as mais eficazes em todo o processo de vendas Melhor experiência do cliente:Aplicativos de vendas ajudam você a entender melhor os clientes potenciais e a designar o agente de vendas certo para a conta. Eles também facilitam a resposta rápida de um representante de vendas para que você possa vencer a concorrência nas caixas de entrada de seus clientes potenciais

10 melhores ferramentas de automação de vendas 2024

Saiba como automatizar seus processos de vendas com estas 10 principais ferramentas. Nossa lista dos melhores softwares de automação de vendas inclui software de gerenciamento de projetos, programas de CRM e muito mais para ajudá-lo a realizar o trabalho. ✨

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

O ClickUp é o sonho da equipe de vendas, com automações, painéis e Ferramentas de CRM para lidar com clientes potenciais de vendas e otimizar os fluxos de trabalho. A ferramenta apresenta dezenas de integrações, o que facilita seu uso em conjunto com outros softwares essenciais.

Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, o trabalho pesado é feito automaticamente para suas equipes de vendas. Com mais de 100 automações, as oportunidades de tornar os fluxos de trabalho mais eficazes são infinitas. Por exemplo, crie tarefas quando um lead agendar uma demonstração no HubSpot ou quando um cliente se inscrever para uma avaliação.

Ou envie e-mails comemorativos para toda a equipe de vendas quando alguém fechar um negócio e faça o acompanhamento dos clientes que não usam seus produtos há algum tempo. Você pode usar as automações para marketing por e-mail, pontuação de leads e metas de vendas .

Com as automações implementadas, use Painéis do ClickUp para acompanhar o progresso de todos os seus projetos de vendas. O painel de controle totalmente personalizável facilita a alocação de recursos e destaca os gargalos no processo de vendas.

Acompanhe todo o seu funil de vendas em um único espaço com Vendas do ClickUp . A configuração simplificada permite que você veja todo o pipeline de vendas em um relance. Você pode acompanhar a atividade da conta e colaborar com os membros da equipe para fechar negócios.

Além disso, use O CRM incorporado do ClickUp para coletar dados e visualizar os relacionamentos com os clientes. As comunicações são aceleradas graças aos portais centralizados de contato com o cliente. Crie facilmente seu banco de dados de clientes e atribua campos prioritários e personalizados para facilitar o trabalho das equipes de vendas. 🛠️

Melhores recursos do ClickUp

Há mais de 1.000 modelos, incluindo o modeloModelo de relatório de vendas diárias do ClickUpque facilita a visibilidade dos esforços e das tendências de vendas

A automação de tarefas otimiza os leads de entrada e atribui o trabalho relevante aos tomadores de decisão mais importantes

Campos e status personalizados mantêm o controle da automação de e-mail, campanhas de gotejamento e atividades de vendas de comércio eletrônico em um só lugar

Trabalhe em um único espaço com dezenas de integrações

Limitações do ClickUp

No momento, o ClickUp AI está disponível apenas na versão para desktop, mas o lançamento para dispositivos móveis está a caminho

O grande número de recursos significa que leva um pouco de tempo para se familiarizar com a funcionalidade completa

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês (avaliação gratuita)

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.700+ avaliações)

2. Sales Cloud da Salesforce

via Força de vendas Combinando IA, dados e CRM em um só lugar, o Sales Cloud da Salesforce facilita o trabalho dos representantes de vendas. Esse software de automação de vendas permite que você mergulhe na jornada do cliente para obter insights e aumentar o envolvimento - melhorando o processo de vendas.

A ferramenta também aprimora o relacionamento com o cliente, criando instantaneamente notificações quando novos produtos são lançados e automatizando campanhas de e-mail com base na intenção do usuário. Outros recursos de automação incluem faturamento recorrente, rastreamento de gerenciamento de desempenho e insights para otimização da receita.

Melhores recursos do Sales Cloud

A IA geradora e preditiva integrada facilita a criação de e-mails de vendas personalizados e resumos de chamadas em segundos

O recurso Einstein GPT protege as informações confidenciais de sua empresa sempre que você usa modelos de inteligência artificial para criar sequências de e-mail, páginas de destino e outras campanhas de marketing

O CRM completo simplifica o gerenciamento de pipeline e oferece ferramentas para aumentar a receita com base nos clientes existentes

Oferece uma avaliação gratuita de seu software de automação de vendas para começar

limitações do #### Sales Cloud

Alguns usuários acharam que havia muita personalização, levando suas equipes de vendas mais tempo do que o necessário para configurar os processos

A interface do usuário leva tempo para ser aprendida por algumas equipes de vendas e nem sempre é intuitiva

Preços do Sales Cloud

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: US$ 165/mês por usuário

US$ 165/mês por usuário Ilimitado: $330/mês por usuário

Sales Cloud avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 15.700 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 17.700 avaliações)

3. Sales Hub da HubSpot

via HubSpotHubSpot é uma das melhores ferramentas de marketing do mercado, mas sua oferta de vendas também é útil para equipes que desejam simplificar os fluxos de trabalho. A plataforma de CRM permite que você crie automaticamente e-mails para enviar a segmentos de clientes e organize seu pipeline com base no status da tarefa. ✅

Use o HubSpot Sales para melhorar a nutrição de leads, obter insights para previsão de vendas e criar fluxos de trabalho automatizados. Se você deseja simplificar tarefas administrativas, como relatórios, ou tarefas de vendas, como criar e enviar e-mails de saída, essa ferramenta dá conta do recado.

Melhores recursos da HubSpot

O aplicativo CRM móvel facilita a realização do trabalho em qualquer lugar, mesmo quando você está correndo entre reuniões com clientes potenciais

Automatização de tarefas para liberar tempo para que a equipe de vendas possa buscar ativamente melhores clientes potenciais na metade do tempo

O rastreamento de chamadas registra automaticamente as chamadas de vendas para aumentar a eficiência

Limitações da HubSpot

Os planos de preços aumentam rapidamente, mas há opções de avaliação gratuita para as equipes de vendas

Não há muitas integrações, por isso alguns usuários se sentiram forçados a usá-la como uma ferramenta completa, quando preferiam usar uma combinação de ferramentas

Preços da HubSpot

Gratuito: $0

$0 Iniciante: US$ 45/mês

US$ 45/mês Profissional: $450/mês

$450/mês Empresa: US$ 1.200/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4. Overloop

via Sobreposição O Overloop é uma plataforma de automação de vendas e uma solução de produtividade projetada para tornar a vida dos representantes de vendas mais fácil do que nunca. O foco principal da ferramenta de automação de vendas é simplificar as campanhas de vendas e aumentar o envolvimento do cliente.

Comece criando listas de clientes potenciais e envie campanhas automaticamente pelos canais. Gerencie o pipeline desde o contato até a integração e use os insights gerados para aprimorar seus processos.

Melhores recursos do Overloop

As integrações com ferramentas de e-mail, como o Gmail e o Office 365, facilitam o envio de e-mails frios e o acompanhamento das taxas de abertura e respostas

A ferramenta Email Finder ajuda a localizar endereços de e-mail de contatos potenciais

O recurso de importação de CSV permite trazer e-mails e informações de contato de ferramentas como HubSpot e Pipedrive

Limitações do overloop

Alguns usuários acharam que a ferramenta não era escalável, o que a torna um desafio para empresas que estão crescendo rapidamente

Em comparação com os concorrentes, os usuários acharam que deveria haver mais recursos de e-mail

Preços do Overloop

Básico: US$ 99/usuário/mês

US$ 99/usuário/mês Agência Preços : Tarifas personalizadas

Avaliações e opiniões sobre o Overloop

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4/5 (1+ avaliações)

5. Robôs de crescimento

via Robôs de crescimento A Growbots é uma ferramenta de automação de vendas de saída que visa facilitar a busca de seu próximo cliente. O registro de uma conta lhe dá acesso a mais de 180 milhões de clientes potenciais verificados. Limite a lista escolhendo entre 15 critérios, incluindo setor e receita.

Com base em suas entradas, você obterá uma lista de clientes potenciais com seus detalhes de contato, incluindo e-mails, contas de mídia social e números de telefone. Você paga apenas pelos leads que deseja. Em seguida, use os painéis de controle integrados para executar testes A/B, automatizar e-mails enviados e monitorar respostas.

Melhores recursos do Growbots

O banco de dados de clientes potenciais é atualizado continuamente por meio de verificação de e-mail em tempo real, garantindo informações atualizadas

Os filtros avançados permitem que você restrinja seu público-alvo ao enviar e-mails de divulgação

Personalize as campanhas criando modelos de e-mail ilimitados, adicionando tarefas como chamadas telefônicas às sequências e programando o contato com base no fuso horário dos clientes potenciais

Limitações do Growbots

Alguns usuários acharam que a interface da plataforma era confusa

Outros acharam que deveria haver mais personalização ao entrar em contato com novos leads

Preços da Growbots

Alcance: US$ 49/mês

US$ 49/mês All-in-One: US$ 199/mês

US$ 199/mês Pro: Preço personalizado/mês

Growbots ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Pipedrive

via Pipedrive O Pipedrive é um CRM de vendas que apresenta um pipeline de vendas visual para acompanhar o progresso e acelerar o crescimento. Os recursos de colaboração em equipe facilitam o trabalho com outros representantes de vendas e a comemoração de vitórias. Use o Pipedrive para simplificar a entrada de dados, automatizar o agendamento de reuniões e descobrir novas abordagens para suas campanhas de vendas. 👩🏽‍💼

Os filtros personalizados permitem que você segmente mercados-alvo para um melhor alcance. Os painéis de relatórios e as previsões de receita mantêm sua equipe responsável. Integração com o ClickUp do Pipedrive permite sincronizar tarefas automaticamente e conectar seu CRM com sua ferramenta de gerenciamento de projetos mais abrangente.

Melhores recursos do Pipedrive

A tecnologia de IA fornece insights sobre campanhas e automatiza fluxos de trabalho para um alcance de vendas mais eficaz

Você pode criar lembretes de atividades para monitorar seu funil de vendas e aumentar o envolvimento das vendas com campanhas oportunas

A interface amigável é fácil de usar para iniciantes, o que a torna uma ótima opção para equipes com representantes de vendas mais novos

Limitações do Pipedrive

Nem todos os recursos estão disponíveis no plano de preço mais baixo

Alguns usuários acharam difícil obter ajuda do suporte ao cliente

Preços do Pipedrive

Essencial: $21,90/mês por usuário

$21,90/mês por usuário Avançado: $37,90/mês por usuário

$37,90/mês por usuário Profissional: $59,90/mês por usuário

$59,90/mês por usuário Power: $74,90/mês por usuário

$74,90/mês por usuário Enterprise: $119/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

7. UpLead

via UpLead O UpLead é uma ferramenta de automação de vendas projetada para agilizar a criação de listas de leads para empresas B2B. Enquanto outras ferramentas coletam automaticamente milhões de e-mails e dados, esta se concentra em fornecer apenas os leads mais qualificados, com uma taxa de precisão de 95% ou mais.

melhores recursos do #### UpLead

O recurso de discagem móvel e direta fornece informações telefônicas precisas para cada lead

Dados focados na intenção significam que você tem acesso a clientes potenciais que já estão procurando seus produtos e serviços

A verificação de e-mail em tempo real garante que você esteja entrando em contato com clientes potenciais válidos e ativos

limitações do #### UpLead

Alguns usuários acharam que a interface do usuário estava desatualizada

As assinaturas são renovadas automaticamente, portanto, você precisa se lembrar de cancelar

Preços do UpLead

Avaliação gratuita: US$ 0 para avaliação de sete dias

US$ 0 para avaliação de sete dias Essentials: $74/mês

$74/mês Plus: $149/mês

$149/mês Profissional: Preço personalizado

UpLead ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

4,7/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

8. Freshsales por Freshworks

via Trabalhos frescos O Freshsales é um CRM inteligente projetado para ajudar os representantes de vendas a fechar leads de forma mais rápida e eficaz. A ferramenta de vendas usa IA para pontuar os leads, ajudando você a identificar os alvos mais importantes com mais rapidez.

Automatize o trabalho de gerenciamento de leads e os processos de vendas para liberar tempo para outros projetos. Use modelos para criar lembretes e redigir e-mails frios de contato. 📨

Melhores recursos do Freshsales

As sequências de vendas baseadas em comportamento ajudam você a se concentrar em clientes potenciais que estão prontos para usar seus produtos e serviços

Use silos para se aprofundar na mentalidade do cliente e encontrá-lo onde ele está em sua jornada

Os fatores de pontuação automática facilitam a visualização de leads qualificados para priorizar os clientes em potencial mais importantes

Limitações do Freshsales

Alguns usuários acharam que a interface não era tão intuitiva quanto gostariam

A ferramenta nem sempre define os leads com precisão

Preços do Freshsales

Gratuito: US$ 0 para até três usuários

US$ 0 para até três usuários Growth: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: $83/mês por usuário

Freshsales avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

9. Zendesk Sell

via Zendesk O Zendesk Sell é uma plataforma de automação de vendas que oferece mais insights sobre seu pipeline de vendas e coloca seu processo de vendas no piloto automático. O software de CRM de alta qualidade permite que você automatize tarefas manuais para aumentar a produtividade e simplificar os procedimentos de gerenciamento de vendas.

Use o Zendesk para ver o que seus clientes querem em diferentes pontos do funil de vendas. Obtenha análises para criar campanhas de divulgação melhores. Em seguida, dê um passo adiante usando a API para conectar sua pilha de tecnologia e integrar-se aos aplicativos que você usa diariamente.

Melhores recursos do Zendesk

As ferramentas integradas de gerenciamento de contatos facilitam o acompanhamento dos leads e o contato com eles por SMS, chamadas telefônicas de discagem direta e e-mails

Você pode criar modelos personalizados e enviar e-mails em massa na metade do tempo

Gatilhos personalizados e tarefas automatizadas mantêm a equipe de vendas, especialmente os representantes de vendas, dentro do cronograma

Limitações do Zendesk

Os recursos mais avançados tendem a ser caros

Há uma curva de aprendizado, o que torna mais difícil para novos usuários

Preços do Zendesk

Equipe de vendas: US$ 25/mês por agente

US$ 25/mês por agente Sell Growth: $69/mês por agente

$69/mês por agente Venda Profissional: $149/mês por agente

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

4,2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

10. Keap

via Keap O Keap é uma ferramenta desenvolvida para pequenas empresas que desejam ampliar seu processo de vendas. Use a interface intuitiva para reunir leads em potencial, criar automações personalizadas para limitar o trabalho pesado e enviar mensagens envolventes para seu público.

Melhores recursos do Keap

As automações economizam horas, liberando tempo para sua equipe se envolver melhor com leads qualificados

Graças à organização clara dos contatos, você pode alcançar os segmentos apropriados com produtos direcionados

Os relatórios em tempo real no painel inicial permitem que você veja o progresso em relação às metas de vendas

Limitações do Keap

Algumas ações envolvem mais etapas do que o necessário, tornando o processo de vendas mais lento

Com grandes quantidades de dados, algumas métricas levam muito tempo para carregar

Preços do Keap

Pro: US$ 199/mês

US$ 199/mês Máximo: $289/mês

Avaliações e resenhas do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.200 avaliações)

Venda melhor com ferramentas de automação de vendas como o ClickUp

Com o melhor software de automação de vendas, você certamente encontrará maneiras de atender seus clientes com mais eficiência. De ferramentas de automação de tarefas a geradores de leads, há uma ferramenta nesta lista para cada meta de vendas. 🌻 Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a automatizar fluxos de trabalho, criar pipelines de leads melhores e interagir com seus clientes. Economize tempo criando automaticamente tarefas para o trabalho intenso e usando os recursos de CRM para organizar seus leads.