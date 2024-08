10 melhores aplicativos de vendas para que os representantes aumentem a receita em 2024

Existem dezenas de aplicativos de software projetados para facilitar a vida das equipes de marketing e vendas. Porém, com tantas opções para escolher, entender as opções disponíveis e como elas se comparam leva tempo.

Não se preocupe; nós fizemos a lição de casa para você! Neste guia dos melhores aplicativos de vendas para 2024, abordaremos alguns dos mais populares plataformas de software de marketing e vendas no setor e listar seus prós e contras específicos. Com essa análise simples, você terá todas as informações necessárias para fazer a seleção certa ao escolher seu próximo aplicativo de vendas. ✨

O que você deve procurar nos aplicativos de vendas?

As ferramentas que você oferece à sua equipe de vendas podem ter um grande impacto no número de negócios que ela conseguirá fechar. Ao avaliar os aplicativos de vendas para sua empresa, há sete fatores principais que diferenciam os melhores aplicativos de vendas dos concorrentes:

Recursos de integração: O aplicativo de vendas deve se integrar bem a outros aplicativos em sua pilha de tecnologia, como a plataforma de e-mail de marketing ou o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) Interface amigável para dispositivos móveis: Os aplicativos de vendas móveis permitem que você e sua equipe de vendas trabalhem em qualquer lugar, seja em uma sala de reuniões ou enquanto você faz networking em uma conferência de marketing Processos fáceis de usar: Um aplicativo de vendas só é útil se todos, inclusive um representante de vendas, se sentirem à vontade para usá-lo em suas vendas diárias Opções de personalização: O aplicativo deve permitir que você combine seus campos e fluxo de trabalho com seus processos e requisitos internos específicos Colaboração e comunicação: Recursos eficazes de colaboração e comunicação permitem que sua equipe mantenha contato, compartilhe anotações sobre interações com clientes e faça brainstorming Relatórios e análises: Acompanhe as principais métricas de vendas e meça o desempenho individual e da equipe para obter insights adicionais sobre o estado do marketing e das vendas em sua organização Suporte e treinamento ao cliente: Se algo der errado, você deseja obter uma solução rápida antes que isso prejudique suas vendas

Os 10 melhores aplicativos de vendas para usar em 2024

As táticas de vendas individuais podem variar de setor para setor, mas todas as equipes de vendas de alto desempenho têm necessidades semelhantes. Pesquisamos vários aplicativos de vendas e plataformas de software de vendas para criar este resumo dos nossos 10 aplicativos de vendas favoritos de todos os tempos. Se você quiser atingir seu objetivo oKRs de vendas para criar relacionamentos mais fortes com os clientes e fechar mais vendas a cada trimestre, estes são os melhores aplicativos de vendas para usar em 2024. 📅

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração

Experimente um aplicativo de gerenciamento de tarefas como o ClickUp para organizar o trabalho em uma única plataforma

O ClickUp é uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos e de vendas. Seus recursos organizacionais exclusivos fazem dele o aplicativo perfeito para CRM para gerenciar todo o seu funil de vendas. Você pode até mesmo monitorar métricas do pipeline de vendas para orientar ainda mais a tomada de decisões.

O software de gerenciamento de vendas tem uma gama de modelos diversificados para ajudar ainda mais suas várias vendas e fluxos de trabalho de marketing incluindo Modelos de CRM , modelos de citação e modelos de relatórios de vendas . Há também modelos para os extensos relatórios de vendas do ClickUp recursos de gerenciamento de tarefas que ajudarão a organizar suas equipes de vendas para que elas sigam os leads mais adequados e façam o melhor uso do tempo. Equipes de vendas eficazes exigem uma comunicação eficaz, e é por isso que o ClickUp apresenta um conjunto robusto de ferramentas para facilitar a colaboração entre os membros da equipe de vendas. Eles poderão deixar comentários, mencionar outros membros da equipe pelo nome e compartilhar arquivos importantes com facilidade. E por falar em tornar seus vendedores mais eficientes, os membros da equipe que estão presos em tarefas repetitivas provavelmente não trabalharão com eficiência. Felizmente, o ClickUp tem automações abrangentes para reduzir essas tarefas e permitir que os vendedores se concentrem no trabalho importante.

Melhores recursos do ClickUp

Recursos robustos de gerenciamento de tarefas para capacitar suas equipes de vendas a manter o foco

Os recursos de colaboração mantêm as equipes atualizadas e informadas

Integrações com ferramentas populares e outras plataformas de softwareagilizam seus fluxos de trabalho de CRM* Dashboards altamente personalizáveis oferecem as informações exatas de que você precisa

Um aplicativo móvel para levar o trabalho para qualquer lugar

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e visualizações poderosos, alguns usuários novos podem ter uma curva de aprendizado um pouco difícil

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Crie e organize tarefas por equipe, tipo de entrega, prioridade, datas de vencimento e estado de aprovação com o Modelo de plano de vendas do ClickUp

2. Insightly

Melhor para CRM (Customer Relationship Management)

via Insightly A Insightly é uma plataforma de CRM que fornece à sua equipe de vendas as ferramentas necessárias para otimizar os processos de vendas. Ela tem aplicativos de vendas móveis para iOS e Android que oferecem acesso off-line para que os funcionários possam trabalhar nas atividades de vendas onde quer que estejam.

Os recursos do Insightly ajudam as equipes de vendas a gerenciar o pipeline de vendas, acompanhar as principais métricas e fechar mais negócios. Com as ferramentas de gerenciamento de leads do software, os agentes de vendas podem priorizar melhor seus esforços, o que lhes permite criar relacionamentos com os clientes que sejam mais frutíferos e úteis para o fechamento de vendas.

Os gerentes de vendas apreciarão o gerenciamento de tarefas e os recursos analíticos detalhados de vendas do Insightly. E você pode aumentar a funcionalidade integrando-se a ferramentas populares como LinkedIn Sales Navigator, Google Maps e Google Calendar.

Melhores recursos do Insightly

Criado na mesma plataforma que seu CRM para facilitar o fluxo de dados

Interface fácil de usar com painéis compartilháveis

Ferramentas inteligentes de segmentação e direcionamento de público-alvo

Análises avançadas para acompanhar facilmente o progresso

Limitações do Insightly

A interface do usuário às vezes é lenta

Precisa de mais recursos de sincronização automática de dados

Preços do Insightly

Mais : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Profissional : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: $999/mês

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2 : 4.2/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 600 avaliações)

3. Pipedrive

Melhor para rastrear atividades de vendas e dados de clientes

via Pipedrive O Pipedrive é um dos melhores aplicativos de vendas do mercado. Seus recursos foram projetados tendo em mente tanto os representantes de vendas individuais quanto as equipes de vendas. Suas ferramentas de vendas ajudarão sua equipe a gerenciar o pipeline de vendas com mais eficiência. O Pipedrive permite acompanhar a atividade de vendas e acessar os dados dos clientes a partir de dispositivos móveis, para que você esteja sempre por dentro de tudo.

Da geração de leads ao fechamento de vendas, o Pipedrive cobre todo o processo de vendas. Isso reduz a necessidade de vários aplicativos e permite que você trabalhe com menos atrito. A integração com o Google Apps facilita o planejamento de rotas para os representantes de campo. A conexão com o LinkedIn Sales Navigator aprimorará os esforços de prospecção de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

A baixa curva de aprendizado significa que os representantes de vendas e as equipes se tornam produtivos rapidamente

Diversas opções de personalização para atender a fluxos de trabalho individuais

Relatórios detalhados para equipes/líderes de vendas

Aplicativo móvel para gerenciar negócios em qualquer lugar

Limitações do Pipedrive

Opções limitadas de marca

Menos opções de automação do que alguns concorrentes

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14,90/mês por usuário

: uS$ 14,90/mês por usuário Avançado : uS$ 27,90/mês por usuário

: uS$ 27,90/mês por usuário Profissional : uS$ 49,90/mês por usuário

: uS$ 49,90/mês por usuário Power : uS$ 64,90/mês por usuário

: uS$ 64,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

4. Calendly

Melhor para agendamento de compromissos

via Calendly O Calendly é uma ferramenta de agendamento e gerenciamento de compromissos que simplifica o processo de agendamento da sua equipe de vendas. O agendamento de reuniões e outras atividades geralmente exige muitas idas e vindas para encontrar o melhor horário para todos. O Calendly elimina a necessidade de várias chamadas telefônicas ou e-mails, fornecendo uma solução de agendamento de autoatendimento.

Por meio do software, você pode compartilhar a disponibilidade e permitir que clientes potenciais, clientes e outras partes interessadas marquem reuniões diretamente no aplicativo. Isso elimina as intermináveis idas e vindas para que você possa se concentrar no relacionamento com os clientes, no gerenciamento de leads e em outras tarefas que ajudam a fechar negócios.

Melhores recursos do Calendly

Atribui automaticamente as reuniões às pessoas certas

Integração com o Calendly com o Salesforce para obter funcionalidades mais avançadas

As notificações lembram todas as partes das próximas reuniões de vendas

Faça anotações antes das reuniões para não se esquecer de nada

Limitações do Calendly

O preço é mais alto do que o de alguns concorrentes, considerando o conjunto de recursos

Pode ser difícil de usar para necessidades mais avançadas

Preços do Calendly

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Essenciais : uS$ 8/mês por assento

: uS$ 8/mês por assento Profissional : uS$ 12/mês por assento

: uS$ 12/mês por assento Equipes : uS$ 16/mês por assento

: uS$ 16/mês por assento Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Calendly

G2 : 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.500 avaliações)

5. Mailshake

Melhor para Email Alcance e automação

via Mailshake O Mailshake é uma plataforma de engajamento de vendas que ajuda a impulsionar as vendas ao simplificar seus processos de alcance e acompanhamento de e-mails. Um representante de vendas pode usar o Mailshake para criar modelos de e-mail personalizados, programar sequências automáticas de e-mail e acompanhar as métricas de envolvimento. Isso o torna uma das principais plataformas de vendas aplicativos de vendas para gerenciamento de e-mail .

O software se integra a provedores de serviços de e-mail populares para proporcionar uma experiência perfeita que minimiza a carga de trabalho. Melhore seus resultados com recursos como testes A/B e ferramentas de colaboração. Além da automação de vendas, o Mailshake fornece análises para monitorar o progresso e medir os resultados.

Melhores recursos do Mailshake

A interface intuitiva e fácil de aprender simplifica a sequência de e-mails

Treinamento abrangente e equipe de integração ágil

Recomendações inteligentes ajudam a melhorar a capacidade de entrega de e-mails

Limpeza automatizada da lista de e-mails

Limitações do Mailshake

O preço é mais alto do que o de concorrentes semelhantes

Integração limitada com aplicativos de terceiros

Preços do Mailshake

Alcance de e-mail : uS$ 699/ano por usuário

: uS$ 699/ano por usuário Engajamento de vendas: $999/ano por usuário

Mailshake ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Sinal do Dropbox

Melhor para gerenciamento e colaboração de documentos

via Sinal do Dropbox Anteriormente chamado de HelloSign, o Dropbox Sign é uma plataforma de assinatura eletrônica que simplifica o processo de assinatura de documentos. Em vendas, você lida com uma grande quantidade de documentos. Isso pode resultar em muita comunicação e documentos perdidos.

O Dropbox Sign facilita o controle de quais documentos precisam ser assinados. As partes interessadas podem assinar documentos com apenas alguns cliques, reduzindo a carga de tarefas administrativas para que você possa se concentrar no processo de vendas real.

Melhores recursos do Dropbox Sign

Preços acessíveis

Interface simples que a equipe do escritório e os clientes podem usar com facilidade

A criação de modelos ajuda agerenciar recursos e economizar tempo em tarefas que, de outra forma, seriam repetitivas

Um plug-in do Gmail acelera ainda mais os processos de solicitação e recebimento de assinaturas

Limitações do Dropbox Sign

O suporte para dispositivos móveis não é tão bom quanto poderia ser

Falta a capacidade de pré-preencher um modelo

Preços do Dropbox Sign

**Gratuito para sempre

Essenciais : $15/mês

: $15/mês Dropbox + eSign : $24,99/mês

: $24,99/mês Padrão : A partir de US$ 25/mês

: A partir de US$ 25/mês Premium: Entre em contato para saber o preço

Dropbox Sign avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

Experimente estes *Alternativas ao papel de caixa suspensa/%href/* !

7. Dialpad

Melhor para comunicação e chamadas

Via Teclado de discagem O Dialpad é um sistema telefônico baseado em nuvem que visa a melhorar drasticamente as chamadas de vendas. A plataforma permite chamadas telefônicas tradicionais, chamadas de vídeo e mensagens em uma única plataforma. Essa ferramenta de vendas está repleta de recursos que a tornarão um dos seus aplicativos de gerenciamento de leads favoritos, incluindo encaminhamento de chamadas, gravação de chamadas e análises.

Além disso, suas poderosas ferramentas de processamento de fala com IA transcreverão automaticamente as chamadas em tempo real. Diga adeus às anotações durante as reuniões! O Dialpad fornece um registro permanente de tudo e se integra a softwares populares de gerenciamento de relacionamento com o cliente, como o Zoho CRM, para que as informações relevantes do cliente permaneçam atualizadas.

Melhores recursos do Dialpad

Reúne vários canais de comunicação, como telefone, texto e mensagens diretas

A IA integra transcrições automáticas e instantâneas de chamadas

Ferramentas de treinamento treinam os funcionários para serem mais eficazes nas chamadas

O compartilhamento de fotos e vídeos facilita a colaboração

Limitações do Dialpad

Faltam opções de integração personalizadas

Falta de opções de toques de celular

Preços do Dialpad

**Pró: uS$ 95/mês por usuário

Personalizado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

Confira estes_ Alternativas de gongos/%href/ !

8. Spotio

Melhor para vendas em campo e atividades baseadas em localização

via Localização O Spotio é um aplicativo de rastreamento de vendas e gerenciamento de territórios para representantes de vendas em campo. Ele fornece às equipes de vendas ferramentas e dados baseados em localização para planejar rotas, rastrear atividades de vendas e gerenciar territórios. Seus recursos incluem gerenciamento de leads, mapeamento de territórios e check-ins.

O aplicativo de vendas móvel ajuda a capturar dados de clientes em qualquer lugar, simplificando a entrada de dados e melhorar as interações com os clientes. Além de se integrar ao Google Maps para melhorar o planejamento de rotas, o software pode se comunicar com ferramentas populares de gerenciamento de relacionamento com o cliente para manter a sincronia.

Melhores recursos do Spotio

Modelos para planos de vendas e-mails, chamadas e textos

Captura automatizada de dados de CRM

Rastreia a atividade em todos os canais de comunicação

Algoritmos de qualificação de leads para empresas B2B e B2C

Limitações do Spotio

Às vezes, opta pela simplicidade em detrimento da eficácia

A navegação da interface pode ser confusa

Preços do Spotio

Equipe : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços **Profissional Entre em contato para obter preços

Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Spotio

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (78 avaliações)

9. Aplicativo

Melhor para gerenciamento de negócios

via Aplicativo O Apptivo é uma plataforma abrangente de CRM e gerenciamento de negócios. Ela inclui várias ferramentas para ajudar as equipes de vendas a realizar seu trabalho com mais eficiência, como recursos para gerenciamento de vendas, integração de e-mail, cotação e faturamento e acompanhamento de métricas importantes. Os recursos de CRM do software facilitam os processos de vendas, como a geração de leads e as interações com os clientes.

Adapte seus fluxos de trabalho com estágios de vendas personalizáveis, combinando ciclos de vendas exclusivos com os recursos do software. A integração com provedores de e-mail populares e outros produtos fundamentais para os negócios reduz a entrada de dados e reúne todas as comunicações em uma única plataforma. As versões para iOS e Android oferecem aplicativos móveis avançados para quem está em trânsito.

Melhores recursos do Apptivo

Muitas opções de personalização para se adequar a qualquer fluxo de trabalho

Funcionalidade de arrastar e soltar fácil de usar para tarefas básicas

Dimensiona facilmente os recursos à medida que sua empresa cresce

O suporte de integração oferece amplos recursos de aprendizado

Limitações do Apptivo

A configuração de fluxos de trabalho personalizados tem uma curva de aprendizado

Os recursos mais recentes ocasionalmente apresentam bugs

Preços do Apptivo

Gratuito para sempre

Lite : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Premium : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Ultimate : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Apptivo

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 600 avaliações)

10. SalesRabbit

Melhor para atividades baseadas em localização

via SalesRabbit O SalesRabbit é outro plataforma de capacitação de vendas projetada para representantes de vendas que trabalham em campo. Eles terão todas as ferramentas que os representantes móveis precisam em seus dispositivos móveis para otimizar os esforços de vendas porta a porta, incluindo recursos para rastreamento de leads, gerenciamento de territórios e ferramentas de colaboração para que as equipes de vendas trabalhem juntas de forma eficaz.

Os membros da equipe poderão compartilhar informações e coordenar esforços para aumentar as vendas. Enquanto isso, os gerentes de vendas podem usar o recurso de análise para acompanhar o desempenho de representantes de vendas individuais ou de equipes de vendas inteiras. O SalesRabbit está disponível para iOS e Android, para que os representantes de vendas possam fechar negócios independentemente da plataforma escolhida.

Melhores recursos do SalesRabbit

Rastreia leads de forma eficiente e planeja efetivamente as rotas entre eles

Monitora o progresso da equipe de vendas

Fornece um repositório digital para documentos importantes

Integra-se com outros softwares comerciais de ponta

Limitações do SalesRabbit

O rastreamento de localização nem sempre é preciso

Os dados poderiam ser atualizados com mais frequência

Preços do SalesRabbit

Lite : Grátis para sempre

: Grátis para sempre Equipe : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Pro : uS$ 35/mês

: uS$ 35/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

Faça a venda com o melhor aplicativo de vendas móvel em 2024

Os melhores aplicativos de vendas ajudam você a alcançar novos clientes sem complicação. Quer você esteja em campo ou trabalhando remotamente, há um aplicativo de vendas perfeito para você. Na ClickUp, estamos simplificando as vendas ao integrar ferramentas de vendas com nosso poderoso aplicativo de vendas móvel software de gerenciamento de projetos para que todas as equipes permaneçam conectadas. Mas não acredite apenas em nossa palavra. Inicie um espaço de trabalho gratuito hoje mesmo !