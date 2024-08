Os 18 principais softwares de automação de tarefas para 2024 (definição e exemplos)

Atualmente, o software de automação de tarefas é usado em quase todos os lugares.

Há robôs nas linhas de montagem para automatizar a fabricação.

Nossos pagamentos de contas e respostas de férias são automatizados.

Até mesmo as empresas usam inteligência artificial ou software de automação especializado para aumentar sua eficiência, como EVE, um robô automatizado em WALL-E._ 🤖

A automação nos permitiu reduzir a quantidade de tarefas manuais em nosso fluxo de trabalho, resultando em maior produtividade, melhor consistência, mais tempo para nos concentrarmos nos aspectos principais do negócio e muito mais.

É seguro dizer que a tecnologia de automação mudou para sempre a maneira como vivemos e operamos nosso dia a dia.

Neste artigo, aprenderemos sobre automação de tarefas e destacaremos os 18 melhores softwares de automação de tarefas disponíveis atualmente. Continue lendo para saber o que cada ferramenta tem a oferecer e descobrir qual delas pode ser a ideal para sua empresa. 💘

Deixe a exploração de aplicativos começar.

O que é automação de tarefas?

**Automação de tarefas envolve o uso de uma ferramenta ou software para reduzir ou eliminar o esforço manual necessário para executar tarefas simples. O objetivo é automatizar tarefas e tornar os processos mais eficientes para aumentar a produtividade humana.

Agora, as ferramentas de automação de tarefas certas para suas necessidades dependerão dos processos ou tarefas que você deseja automatizar.

Para ajudá-lo a decidir, vamos explorar algumas das melhores ferramentas de automação de tarefas disponíveis atualmente.

Como escolher um software de automação?

Ao iniciar sua busca pelo melhor software de automação para sua empresa, recomendamos que você faça uma lista dos principais recursos que procura em uma ferramenta de automação.

Veja abaixo os recursos úteis de um software de automação que você deve procurar:

Integrações

Preços

Recursos de e-mail

Dependências

18 melhores softwares de automação de tarefas

Aqui estão 18 ferramentas de automação populares que devem estar em seu radar:

1. ClickUp

O ClickUp é um dos mais bem avaliados software de automação de tarefas e ferramentas de gerenciamento de projetos usadas por equipes produtivas em todo o mundo.

Com o ClickUp, você pode criar lembretes recorrentes para reuniões, atribuir tarefas automaticamente, mover status, publicar comentários e muito mais.

Vamos ver o que faz do ClickUp o software de automação de tarefas nº 1 da nossa lista.

Automações do ClickUp Automação inteligente do ClickUp não apenas reduz o esforço manual, mas também ajuda a automatizar tarefas para liberar recursos e colocá-los em uso criativo.

**Como a automação funciona no ClickUp?

Se um trigger acontece e atende a uma condição, o ClickUp executa automaticamente uma ação específica.

Explicaremos com um exemplo do WALL-E.

EVE, a tarefa do Extraterrestrial Vegetation Evaluator (Avaliador de Vegetação Extraterrestre):

Se um espécime de vegetação for encontrado na Terra, coloque-o dentro da cavidade torácica e desative-o.

Com o ClickUp, você pode automatizar a tarefa do EVE definindo os três aspectos: Acionador .

5. Wrike

Com o Wrike, você pode criar automação específica para a equipe para simplificar os processos de negócios.

Você pode usar a publicação digital e os calendários compartilhados da equipe para manter as datas de vencimento claras e reduzir os ciclos de feedback.

No entanto, o aplicativo móvel do Wrike não atinge os usuários.

Principais recursos do Wrike

Painéis e formulários de solicitação personalizados

Prova visual e sistemas de aprovação automatizadosFerramenta com tecnologia de IA .

6. LeapWork

Se estiver procurando por automação de processos robóticos ou automação de testes, experimente LeapWork.

Trata-se de um ferramenta sem código com automação de processos que todos possam entender e usar em escala.

No entanto, a depuração de fluxos de trabalho complexos pode ser complicada.

Você terá que dar um pulo de fé para usar o LeapWork.

Principais recursos do LeapWork

Oferece suporte a aplicativos da Web e de desktop criados em qualquer plataforma

Representação hipervisual de bugs

Assistente de calendário avançado para obter uma visão geral das tarefas

Fluxo de trabalho e gerenciamento de responsáveis

Preços do LeapWork

Os preços do LeapWork estão disponíveis mediante solicitação.

Avaliações de clientes do LeapWork

G2 :4,4/5 (mais de 10 avaliações)

:4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

7. ProcessMaker

Você pode usar o ProcessMaker como uma ferramenta de automação de processos de negócios para automatizar tarefas repetitivas, como formulários e processos baseados em aprovação em todos os departamentos.

Você pode se conectar a sistemas de terceiros via API e também aproveitar a automação de processos robóticos para obter mais funcionalidade.

No entanto, é difícil adicionar um novo processo automatizado no ProcessMaker.

Principais recursos do ProcessMaker

Modelador de processos de negócios para arrastar e soltar tarefas e pontos de decisão

Painéis para monitorar processos

Formulários sem código e telas de exibição

Aprovar ou rejeitar solicitações diretamente da caixa de entrada de e-mail ou do Slack

Preços do ProcessMaker

A versão premium padrão desse aplicativo custa US$ 1.495/mês (cobrado anualmente).

Avaliações de clientes do ProcessMaker

G2 :4,3/5 (mais de 240 avaliações)

:4,3/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 170 avaliações)

8. Pipefy

Não são necessárias habilidades de codificação para automatizar seu fluxo de trabalho ou processo de negócios com o Pipefy.

Simplifique o gerenciamento de solicitações, implemente fluxos de trabalho digitais e reduza erros automatizando o trabalho manual.

Principais recursos do Pipefy

Integrações personalizadas, de aplicativos de bate-papo a ERPs

Os portais de serviço centralizam documentos, políticas e formulários de solicitação

E-mails automatizados com modelos

Relatórios avançados filtram e combinam informações de processos

Preços do Pipefy

O Pipefy oferece um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 22/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Pipefy

G2 :4,6/5 (mais de 170 avaliações)

:4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.6/5 (260+ avaliações)

9. Zapier

O Zapier funciona brilhantemente como um conector de terceiros para mais de 750 aplicativos. Ele permite que você integre, automatize e inove com apenas alguns cliques.

No entanto, todo o processo de integração pode se tornar bastante complicado. Talvez você queira simplesmente sair dessa.

Principais recursos do Zapier

Automatize várias tarefas com um único acionador

Filtros para definir as regras básicas

Histórico do Zap para manter um registro de automação em andamento

Modelos de fluxo de trabalho automatizados

Preços do Zapier

O Zapier tem um plano gratuito. Seu plano pago começa em US$ 29,99/mês.

Avaliações de clientes do Zapier

G2 :4,5/5 (mais de 740 avaliações)

:4,5/5 (mais de 740 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. RoboTask

Como o Windows não possui um gravador de macro, **RoboTask é uma ferramenta de automação de desktop projetada especificamente para PCs com Windows.

Ele tem um gravador de macros para registrar as ações do mouse e do teclado para automatizar tarefas.

No entanto, pode demorar um pouco para se acostumar com sua interface assustadora e desatualizada.

_Então, quem vai primeiro?

Principais recursos do RoboTask

Executa aplicativos e abredocumentos automaticamente* Gerencia backups automáticos

Envia cartas e arquivos por e-mail

Funciona como um despertador

Preços do RoboTask

O RoboTask custa US$ 150/licença.

Avaliações de clientes do RoboTask

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

11. Alfred

o Alfred é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho para usuários de Mac. Você pode usá-la como uma ferramenta de teclas de atalho para navegar em sua interface com o teclado ou automatizar fluxos de trabalho.

No entanto, o Alfred não oferece um bom suporte da comunidade para plug-ins.

Principais recursos do Alfred

Histórico da área de transferência para localizar qualquer texto, imagem ou arquivo

Powerpack para criar um fluxo de trabalho automatizado

Integração profunda com o macOS para fornecer comandos do sistema

Buffer de arquivos para selecionar e executar ações em vários arquivos simultaneamente

Preços do Alfred

Você pode fazer o download software de gerenciamento de fluxo de trabalho gratuitamente. Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços dos planos pagos.

Avaliações de clientes do Alfred

G2 :4,4/5 (mais de 20 avaliações)

:4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

12. Fluxo de beijo

Kissflow é uma empresa gerenciamento de processos e ferramenta de automação de fluxo de trabalho que permite personalizar qualquer processo.

Você não precisa de conhecimento de codificação para a automação de tarefas.

Entretanto, com o Kissflow, você pode dar adeus à facilidade de migração.

Principais recursos do Kissflow

Arraste e solte formulários para criar aplicativos

Análise em tempo real para processos automatizados

Gerenciamento de processos e fluxos de trabalho sem código

Escalável para lidar com grande volume e complexidade de dados

Preços do Kissflow

O Kissflow custa a partir de US$ 12/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Kissflow

G2 :4,3/5 (mais de 470 avaliações)

:4,3/5 (mais de 470 avaliações) Capterra: 3.8 (mais de 10 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Kissflow !

13. Integrify

O Integrify é um software de automação que permite que você crie seus aplicativos de processo com formulários, portais de serviço e relatórios.

No entanto, é um desafio criar um fluxo de trabalho ou processo de negócios complexo aqui.

Principais recursos do Integrify

Designer de formulários para criar formulários reutilizáveis

Aplicativos gratuitos e pré-criados de processos de trabalho

Notificações, lembretes e escalonamentos personalizados

Relatórios e painéis personalizados

Preços do Integrify

Os preços do Integrify estão disponíveis mediante solicitação.

Avaliações de clientes do Integrify

G2 :4,4/5 (mais de 30 avaliações)

:4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

14. Fluxo de gravidade

O Gravity Flow é um plug-in do WordPress para criar fluxos de trabalho personalizados que ajudam a automatizar seus processos baseados em formulários e a reduzir o erro humano. Por exemplo, use-o para automatizar solicitações de férias, formulários de admissão, pedidos de compra etc.

No entanto, como é caro, pode ser mais difícil para você gravitar em direção ao Gravity Flow.

Principais recursos do Gravity Flow

mais de 40 etapas prontas para uso para projetar fluxos de trabalho

Criador de processos do tipo arrastar e soltar

Relatórios detalhados sobre cada tarefa e seus gargalos

Trilha de auditoria para uma linha do tempo detalhada e registro de atividades

Preços do Gravity Flow

Os planos de preços do Gravity Flow começam em US$ 99/ano.

Avaliações de clientes do Gravity Flow

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

15. Flokzu

O Flokzu é um software de gerenciamento de processos de negócios e automação de fluxo de trabalho.

Use sua interface de arrastar e soltar para combinar tarefas, definir regras de negócios, prazos, etc.

Mas essa ferramenta carece de algo que poderia ser útil em seu gerenciamento de processos.

Sua funcionalidade de arrastar e soltar não funciona com processos que têm vários caminhos de ramificação.

Você pode ter esperança de sucesso ao fluke no Flokzu.

Principais recursos do Flokzu

Temporizadores e datas de vencimento para cumprimento de prazos

Relatórios personalizados

Atualizações automáticas do banco de dados usando informações de APIs

E-mails automatizados

Preços do Flokzu

Os planos de preços do Flokzu começam em US$ 15/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Flokzu

G2 : 4.9/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

16. Nintex

O Nintex é uma ferramenta de automação fácil de usar para gerenciar e otimizar qualquer processo comercial.

Ele oferece um conector de arrastar e soltar integrado que facilita a visualização de processos complexos.

Principais recursos do Nintex

Automação de processos robóticos para tarefas repetitivas

DocGen® para criar e compartilhar documentos no Salesforce ou no Office 365

Formulários on-line para capturar e enviar dados

Software K2 Cloud para projetar visualmente um fluxo de trabalho automatizado

Preços da Nintex

Os preços da Nintex começam em US$ 910/mês.

Avaliações de clientes da Nintex

G2 : 4.2/5 (mais de 660 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 660 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 70 avaliações)

17. Trello

O Trello é uma ferramenta popular de colaboração e gerenciamento de projetos que oferece automação integrada para tarefas rotineiras.

Com esse software de automação, você também pode expandir com mais recursos à medida que o trabalho em equipe cresce.

No entanto, essa ferramenta de automação só funciona se você estiver on-line.

_Prepare-se para o silêncio do rádio

Principais recursos do Trello

Comandos de linguagem natural para automatizar qualquer coisa

Comandos de data de vencimento para acionar ações

Comandos de calendário para executar ações em um horário ou dia específico

Botões personalizados para criar processos

Preços do Trello

O Trello tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 6/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Trello

G2 :4,4/5 (mais de 11.870 avaliações)

:4,4/5 (mais de 11.870 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 19.770 avaliações)

Confira estes excelentes *[_alternativas ao Trello](HREF)* .

18. Fazer

Fazer (anteriormente Integromat) é a principal plataforma visual para qualquer pessoa projetar, criar e automatizar qualquer coisa - de tarefas e fluxos de trabalho a aplicativos e sistemas - sem a necessidade de habilidades de codificação.

O Make permite que indivíduos, equipes e empresas de todas as verticais criem soluções personalizadas poderosas que dimensionam seus negócios mais rápido do que nunca.

Principais recursos do Make

Cenários de várias etapas com lógica de ramificação

Conjunto de ferramentas de automação (filtros, iteradores, agregadores, roteadores, manipuladores de erros)

mais de 1.000 aplicativos disponíveis e 6.000 pontos de extremidade disponíveis

Possibilidade de conectar-se a qualquer API com seu módulo HTTP

Make Pricing

O Make tem um plano gratuito para sempre que oferece 1.000 operações/mês. Seus planos pagos começam em US$ 9/mês.

Avaliações de clientes da Make

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 230 avaliações)

Exemplos de automação de tarefas

Automações de tarefas de campanhas de marketing

As equipes de marketing são responsáveis pelo lançamento e acompanhamento de campanhas de divulgação em grande escala, com foco na aquisição e no envolvimento do usuário. Com vários projetos e estratégias trabalhando simultaneamente, a automação de marketing e o rastreamento de tarefas são um grande benefício para a organização e o gerenciamento.

As equipes de marketing costumam usar software de automação para automatizar campanhas que incluem:

Fluxos de marketing por e-mail ecampanhas de gotejamento Assinatura eboletins informativos mensais Marketing de mídia social

Programação de blogs e conteúdo

Automações de tarefas de fatura

O uso de software de automação pode ajudá-lo a se manter organizado se estiver lidando com faturas para sua empresa.

O software de automação pode enviar um lembrete automático sempre que você precisar enviar faturas por e-mail.

Ele também pode automatizar o processo de faturamento:

Agendamento e envio automático de faturas recorrentes

Rastrear se as faturas foram pagas

Automações de tarefas de RH

Os departamentos de RH lidam com um grande número de tarefas recorrentes.

As equipes de RH podem usar o software de automação para automatizar tarefas como:

Triagem de possíveis candidatos

Gerenciamento de benefícios

Agendamento de compromissos

Tarefas administrativas

Qual ferramenta de automação impulsionará sua equipe de trabalho?

A ferramentas automatizadas de gerenciamento de projetos listadas aqui têm ótimos recursos de automação de tarefas a oferecer.

No entanto, o ClickUp lidera a frota com 50+ fluxos de trabalho automatizações e um Plano Gratuito para Sempre rico em recursos

Com essa ferramenta, você pode automatizar uma tarefa recorrente, definir lembretes recorrentes, criar status de tarefa personalizados... as possibilidades são infinitas.

Por que esperar? Registre-se no ClickUp gratuitamente para relaxar e ver ele cuidar de todo o seu trabalho para você!