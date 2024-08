10 modelos gratuitos de relatórios de vendas no ClickUp e no Excel

Se você fizer uma grande venda e ninguém souber disso, será que ela aconteceu? 👀

Claro que aconteceu! Mas ainda é melhor para os representantes de vendas e todos os envolvidos se você tiver um mecanismo adequado de rastreamento vendas em uma cadência regular. Não apenas porque isso o ajuda a manter o controle de suas metas de vendas mas também porque ajuda você a ver e descobrir tendências de vendas e comportamentos de clientes que podem ser usados para otimizar as estratégias de aumento de receita.

Em outras palavras, você precisa de uma ótima maneira não apenas para informar sobre seus KPIs de vendas mas também para usar esses relatórios para obter insights sobre seus métricas do pipeline de vendas . E você precisa de uma maneira de tornar esse processo o mais repetível e simplificado possível.

Tudo isso começa com o modelo certo de relatório de vendas. Vamos nos aprofundar no conceito e em como ele se encaixa em um contexto mais amplo processo de gerenciamento de projetos de vendas antes de compartilhar alguns de nossos modelos favoritos gratuitos para seu uso.

O que é um modelo de relatório de vendas?

Um modelo de relatório de vendas é um relatório pré-criado para ajudar equipes e gerentes a armazenar e revisar dados de vendas para análise e insights. Como o formato de um modelo de relatório de vendas de alta qualidade é personalizável, flexível e fornece fórmulas para cálculos rápidos, você pode monitorar as principais métricas e KPIs de vendas ou compartilhá-los com as partes interessadas sem a necessidade de muito esforço.

Arraste e solte tarefas usando a exibição de tabela no ClickUp para facilitar a organização em uma estrutura semelhante a uma planilha

Elementos dos melhores modelos de relatório de vendas

Os modelos de relatório de vendas são ótimos ferramentas de vendas porque elas simplificam o esforço, que de outra forma consumiria muito tempo, de extrair e analisar dados manualmente. Mas isso só é verdade se você encontrar o modelo right, o que significa que ele deve ter a capacidade de:

Rastrear metas de vendas integrando-se com suas outras ferramentas de trabalho emodelos de definição de metas para conectar a estratégia à execução

integrando-se com suas outras ferramentas de trabalho emodelos de definição de metas para conectar a estratégia à execução Trabalhe na cadência certa para sua empresa . Emodelo de relatório anual é ótimo, mas talvez não o ajude se você quiser gerar relatórios de vendas diários

. Emodelo de relatório anual é ótimo, mas talvez não o ajude se você quiser gerar relatórios de vendas diários Criar automatizações de fluxo de trabalho. Seja transformando números brutos em insights ou atribuindo tarefas de acompanhamento automatizadas, seu relatório é tão bom quanto o tempo que ele economiza em comparação com o trabalho manual

automatizações de fluxo de trabalho. Seja transformando números brutos em insights ou atribuindo tarefas de acompanhamento automatizadas, seu relatório é tão bom quanto o tempo que ele economiza em comparação com o trabalho manual Ser acessado pelas partes interessadas. Os gráficos são melhores do que os números brutos, e as cores podem ajudar a entender tendências e conceitos em um piscar de olhos

Muitos relatórios de vendas vêm na forma de um Planilha do Excel ou pasta de trabalho, mas a opção correta software gratuito de gerenciamento de projetos oferecerá uma visualização de projeto comparável - e, idealmente, visualizações de trabalho adicionais - para obter melhores resultados. Semelhante a ir além do gerenciamento de projetos em planilhas se você não tiver uma planilha, poderá se surpreender com o tempo que economizará ao aproveitar a maior interatividade e as possibilidades de automação de uma ferramenta como o ClickUp.

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

10 modelos de relatórios de vendas

Infelizmente, há muitos modelos de relatórios de vendas para serem testados por meio de um processo típico de tentativa e erro. Em vez disso, reduza sua lista começando com os principais modelos do ClickUp e do Excel.

É importante ter em mente que nenhum dos modelos abaixo é inerentemente melhor do que outros da lista. Em vez disso, trata-se de encontrar o melhor modelo para suas necessidades e situação. Além disso, todos eles são gratuitos! Portanto, não tenha medo de experimentar vários antes de escolher o modelo que faz mais sentido para você.

1. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Modelo de relatório de vendas da ClickUp

O modelo Modelo de relatório de vendas do ClickUp aplica um guia detalhado para seu Espaço de trabalho na forma de uma lista dinâmica. É um excelente recurso para avaliar uma visão geral de seus esforços de vendas, estabelecendo um resumo de suas vendas anuais, trimestrais e mensais - permite até mesmo comparar anos diferentes entre si.

Acompanhe suas vendas reais em relação às projeções ou divida suas vendas por tipo de serviço. Acompanhe a sazonalidade com a variável mês de vendas ou compare o desempenho de diferentes regiões entre si.

Esse modelo amigável para iniciantes também vem carregado com dois status personalizados e cinco tipos de exibição para visualizar suas tarefas de vendas individuais e o progresso em um nível elevado, mas Campos personalizados é onde esse modelo realmente se destaca. Com 10 campos personalizados para identificar o motivo da venda, a realização, o ano, a projeção e muito mais, você pode classificar, filtrar e acessar rapidamente as informações diretamente da sua lista de tarefas.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de relatório de vendas semanais da ClickUp

Modelo de relatório semanal de vendas da ClickUp

Pronto para detalhar mais as coisas? Especialmente em uma empresa com muitas vendas menores, uma visão geral anual provavelmente não é suficiente, mas o Modelo de relatório semanal de vendas da ClickUp torna mais rápido e fácil para você e sua equipe se aprofundarem nos dados e relatórios de vendas semanais recentes.

Faça o check-in de métricas como o total de chamadas frias durante uma semana, o número de reuniões marcadas, visitas presenciais, chamadas de acompanhamento e produtos efetivamente vendidos. Analise até mesmo outras variáveis de desempenho, como chamadas convertidas.

Esse é um recurso útil para acompanhar o progresso feito em direção à sua meta de renda, sua renda real e como os dois estão se desviando um do outro.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de vendas diárias da ClickUp

Modelo de relatório de vendas diárias da ClickUp

Sim, você pode obter ainda mais detalhes do que uma visualização semanal! Neste Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp com este modelo, você pode visualizar o desempenho da sua equipe de vendas todos os dias da semana.

Esse modelo é mais fácil de ser preenchido e integrado aos seus processos de vendas existentes, pois deve ser atualizado todos os dias. E, em vez de um número de visualizações, campos personalizados e tarefas a serem monitorados, esse modelo aplica um formato de Documento ClickUp para trabalhar. Divida suas vendas diárias com uma descrição geral do desempenho geral da equipe e uma lista detalhada dos produtos que tiveram o melhor desempenho naquele dia.

A maior vantagem desse modelo é que ele documenta as principais conclusões de cada dia de trabalho para determinar possíveis tendências. Devido à sua simplicidade, esse é o modelo de relatório perfeito para iniciantes. Você não obterá insights profundos gerados automaticamente, mas se estiver procurando um instantâneo rápido das vendas diárias? Não precisa procurar mais.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório mensal de vendas da ClickUp

Modelo de relatório mensal de vendas da ClickUp

Especialmente em operações de vendas que dependem muito de chamadas frias e de acompanhamento, os relatórios mensais de chamadas são cruciais. Eles ajudam as partes interessadas relevantes da empresa a entender rapidamente a atividade de chamadas e como ela afetou a cota de vendas. Esse Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp simplifica esse processo para todos os envolvidos.

Outro modelo específico para o ClickUp Docs, esse relatório ajuda as organizações a manter uma lista de todas as chamadas durante o mês, juntamente com seus resultados. Quando usado de forma consistente, ele funciona como o registro oficial de todas as chamadas feitas por membros individuais da equipe de vendas naquele mês.

Ele também permite que você vá além. A seção Top Sales Performers fornece um guia fácil para listar o agente de vendas que você acha que merece reconhecimento em um determinado mês, aumentando o engajamento e o moral no processo

Faça o download deste modelo

5. Modelo de planilha de comissão de vendas da ClickUp

Modelo de planilha de comissão de vendas da ClickUp

Manter o controle das comissões recebidas por seus funcionários equipe de vendas é importante no cálculo da receita da empresa e as recompensas da equipe. O Modelo de planilha de comissão de vendas do ClickUp foi projetado para calcular automaticamente essa comissão, independentemente da estrutura que sua organização tenha estabelecido.

O modelo está praticamente completo depois de aplicado à sua plataforma - tudo o que ele precisa é de algumas entradas de dados de vendas específicas, incluindo vendas totais, comissões ganhas e bônus. A partir daí, ele usa essas informações para calcular o total de comissões juntamente com outras métricas e KPIs, como seu ROI e o custo de cada venda realizada.

Você também tem várias maneiras de classificar as tarefas em seu relatório de planilha de preços . Verifique as comissões por equipe de vendas, por status ou por área funcional. Dessa forma, você sempre terá a visão geral de que precisa, desde o planejamento até os pagamentos. Parece simples, mas esse modelo também é incrivelmente detalhado e repleto de recursos para ajudá-lo a ter sucesso ao usá-lo, incluindo

Dois status personalizados

Nove campos personalizados

Três visualizações de projeto

Além disso, vários Documentos de ajuda e dicas para usar esse modelo da maneira mais produtiva desde o início.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de controle de comissão de vendas da ClickUp

Modelo de rastreamento de comissões da ClickUp

Para usuários mais imediatos e gerentes de vendas, o acompanhamento de comissões pode exigir mais variáveis. E a boa notícia é que o Modelo de controle de comissão de vendas do ClickUp é exatamente o que o médico pediu para ajudá-lo a monitorar e otimizar todas as variáveis envolvidas no processo.

Como no modelo anterior, você precisa inserir algumas variáveis na estrutura do modelo existente, como o valor real, a data de fechamento e a porcentagem de comissão de suas vendas. A partir daí, você pode monitorar tudo, desde as comissões recebidas até o status do pagamento, o status da fatura, o tipo de pagamento e muito mais em uma pasta organizada.

Além disso, todas as variáveis de entrada e saída podem ser classificadas e extraídas em um relatório. Visualize suas comissões em uma lista ou linha do tempo, ou crie uma tabela codificada por cores para ter uma visão geral mais ampla.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de CRM de vendas da ClickUp

Modelo de CRM de vendas da ClickUp

Seus clientes precisam saber que você está presente para eles - não apenas para saber o status da venda e o que está fazendo, mas também para atender e superar suas expectativas. A estratégia de CRM (Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente) tornou-se tão popular no setor de vendas justamente por causa dessa necessidade.

Em sua essência, um CRM é uma ferramenta que pode ser usada para acompanhar seu relacionamento com clientes atuais e potenciais. Ele contém tudo, desde dados demográficos básicos do usuário até pontos de contato de vendas e em que ponto do funil cada membro do seu banco de dados se encontra atualmente.

Mas esse tipo de banco de dados não se constrói sozinho. Em vez disso, apoie-se em um Modelo de CRM que pode ajudá-lo a acompanhar de perto as variáveis e se conectar com seus outros ferramentas de planejamento para dar andamento a eles a jornada do cliente . A Modelo de CRM de vendas da ClickUp é um recurso fácil de usar e abrangente para criar seu CRM ideal.

O CRM é um caso único porque é muito mais complexo do que um relatório de vendas. Mas, ao mesmo tempo, qualquer discussão sobre modelos de relatórios de vendas seria incompleta sem ele. Nesse modelo, você terá um espaço organizado em sua plataforma com 20 status personalizados prontos, seis ClickApps cinco exibições personalizadas e automações de fluxo de trabalho para orientar seu processo de desenvolvimento de CRM.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de KPI de vendas da ClickUp

Modelo de KPI de vendas da ClickUp

Nenhuma operação de vendas pode ser bem-sucedida sem um conjunto sólido de KPIs que todos possam trabalhar para alcançar e acompanhar. Com o Modelo de KPI de vendas do ClickUp com o modelo de KPI de vendas da ClickUp, você pode acompanhar qualquer número de KPIs de vendas em uma visão geral fácil.

O modelo vem com 15 campos personalizados que abrangem os KPIs de vendas mais comuns, incluindo:

Tentativas de upsell

Custo do produto

Receita de vendas repetidas

Lucro líquido

Número de novos leads

Receita total de vendas

Taxa de sucesso de upsell

Receita de novas vendas

E muito mais! A partir daí, você pode acompanhar cada KPI que escolher para se concentrar em um relatório semanal ou mensal. Mas esse modelo não para por aí - usando o modo de exibição Quadro, você pode visualizar rapidamente sua receita mensal em um quadro Kanban dinâmico.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de controle de vendas da ClickUp

Modelo de controle de vendas da ClickUp

Trata-se de uma visão geral abrangente. Com este Modelo de controle de vendas da ClickUp com o Sales Tracker, você pode acompanhar e analisar facilmente cada parte móvel de todo o processo de vendas. Os insights obtidos serão inestimáveis para otimizar e simplificar sua estratégia ao longo do tempo.

Os campos personalizados mostram como esse modelo de rastreador de vendas é abrangente. Você pode inserir qualquer coisa, desde custos unitários e de remessa até cobranças, número de devoluções e muito mais. Adicione sua meta de lucro e custos unitários juntamente com as unidades a serem vendidas e, em seguida, calcule tudo, desde sua margem de lucro até a receita real.

Um campo de status permite que você saiba se suas metas foram atingidas, enquanto as categorias mensais o ajudam a entender as tendências ao longo do tempo. Navegue do seu rastreador de vendas para as visualizações de lista Volume de vendas por mês e Status de vendas por mês para obter análises e percepções ainda mais profundas.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de relatório de equipe de vendas para Excel

Modelo de relatório de vendas para Excel via Microsoft365

Neste modelo do Microsoft Excel, você pode inserir uma variedade de produtos junto com os números de vendas trimestrais. Em seguida, o modelo converte os dados de vendas em um gráfico de barras moderno que é mais fácil de revisar e analisar.

O modelo de relatório inclui colunas personalizáveis que somam suas entradas individuais em um total definitivo. Ele também ajuda você a obter relatórios de vendas específicos para cada um dos produtos inseridos.

É uma ferramenta simples, mas potencialmente eficaz. Além disso, você pode integrar facilmente todas as animações e transições do Excel, juntamente com gráficos que podem tornar o relatório mais atraente para análise. Você pode compartilhar o relatório com as partes interessadas, superiores e outros membros exportando-o como um arquivo Excel ou PDF a qualquer momento.

Faça o download deste modelo

Simplifique seus relatórios de vendas com um modelo da ClickUp

Convenhamos: gerenciar sua equipe de vendas e, ao mesmo tempo, acompanhar o desempenho dela pode parecer um ato de malabarismo. Ainda assim, é uma etapa vital se você realmente deseja otimizar suas operações para obter o máximo de receita.

Isso significa gerar relatórios de vendas eficazes que mostrem exatamente como sua equipe de vendas se destacou, onde os custos aumentaram e as áreas de melhoria. É o primeiro passo lógico para gerenciar todo o pipeline de vendas de forma mais eficaz e orientada por dados.

E é aí que entra o ClickUp. O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para trazer todos os dados de sua equipe de vendas para o seu ambiente de trabalho trabalho em conjunto nos aplicativos em uma única plataforma colaborativa. Com sua vasta Biblioteca de modelos , mais de 1.000 integrações e centenas de recursos de gerenciamento de projetos o ClickUp é o recurso definitivo para as equipes de vendas gerenciar todo o funil de vendas .

Comece a automatizar seus processos de vendas e forme relacionamentos mais sólidos com os clientes quando você escolher o ClickUp hoje mesmo .