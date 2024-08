Relatórios de KPI: Como criar relatórios acionáveis para impulsionar o crescimento

Todos nós estamos familiarizados com o uso de indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar nosso progresso em relação às metas ao longo do tempo. Seu gerente pode monitorar seus KPIs ou você pode ser o responsável por defini-los para sua equipe.

Mas de que adiantam todos esses dados se você não fizer nada com eles?

É aí que entram os relatórios de KPI. Neste guia, entraremos em detalhes sobre o que é um relatório de KPI, por que ele é importante, quais métricas você deve monitorar e muito mais. Vamos nos aprofundar e explorar tudo o que há para saber sobre a criação e o gerenciamento de relatórios de KPI. 🙌

O que é um relatório de KPI?

Um relatório de KPI é um arquivo físico ou digital que compila dados de desempenho de todos os KPIs que você está monitorando no momento. Essencialmente, é o local onde todos os seus dados de KPI são consolidados - geralmente em um Painel de controle de KPIs -para que seja mais fácil entender seus dados e avaliar seus principais indicadores de desempenho.

Os relatórios de KPI geralmente são altamente visuais, de modo que você e os membros da sua equipe podem interpretar os dados rapidamente para identificar tendências ou desafios entre os objetivos de negócios.

Crie painéis detalhados de KPI no ClickUp para analisar, visualizar e priorizar seu trabalho

Muitas equipes usam um painel de KPI como interface visual para monitorar KPIs, com os próprios relatórios por trás dele oferecendo dados e informações adicionais.

Por que os relatórios de KPI são importantes?

O relatório de KPI oferece uma maneira de entender seu desempenho em relação a todos os seus KPIs mais valiosos em um só lugar. Isso por si só já o torna valioso, mas investir na maneira como você monitora os indicadores-chave de desempenho traz benefícios adicionais.

Os melhores relatórios de KPI permitem que você:

Acompanhar visualmente suas métricas mais importantes (mais uma vez, geralmente a partir de painéis visuais de KPI)

Rastrear dados históricos e definir benchmarks e metas para o futuro

Personalizar e identificar métricas, tendências e padrões de relatórios de KPI

Identificar gargalos, problemas erestrições do projeto* Demonstrar seu valor ou progresso às partes interessadas

Acesse insights detalhados e dados de desempenho para tomar decisões de negócios

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas

Os relatórios de KPI não são apenas uma opção melhor para a visualização de dados - eles o orientam em direção às suas metas, monitoram seu progresso e demonstram seu sucesso até o momento. 🏆

Métricas vs. KPIs: O que os torna diferentes

Embora os KPIs e as métricas de negócios pareçam semelhantes, há uma diferença fundamental. Veja a seguir como distinguir entre KPIs e métricas de negócios:

Se uma métrica rastreia seu desempenho em um períodometa de negóciosela é um indicador-chave de desempenho

Se uma métrica rastreia seu desempenho em relação a qualquer meta de negócios (principal/não principal), ela é uma métrica de negócios

Pense nos KPIs como um subconjunto de métricas de negócios que se concentram apenas no que é mais importante para sua empresa.

Por exemplo, um indicador-chave de desempenho na equipe de vendas pode ser vendas totais. São pontos de dados que toda a equipe pode medir e monitorar ao longo do tempo. Além disso, esses pontos de dados influenciam outras áreas de suas operações - pense nos KPIs de marketing.

Uma métrica de negócios relacionada seria turnover rate, que é um fator influenciado pelo número ou volume de vendas, mas tem um alcance muito maior. ✅

Métricas que você provavelmente desejará incluir nos relatórios de KPI

Embora os KPIs e as métricas sejam diferentes, ambos têm seu lugar em um painel de KPI. Ao relatar seu progresso em relação aos KPIs individuais, é útil visualizá-los em relação às métricas gerais de negócios - os números que definem seu sucesso em relação às metas.

Algumas empresas consideram que as métricas são apenas os destaques abrangentes, enquanto outras usam métricas e KPIs de forma muito mais intercambiável. Os Métricas de KPI que importam para você dependem de seu setor e função, mas as métricas comuns a serem apresentadas nos relatórios de KPI incluem:

Total de vendas

Retenção de clientes

Satisfação do cliente

Participação no mercado

Felicidade dos funcionários

Custo de aquisição de clientes

Valor da vida útil do cliente

Retorno sobre o investimento

Taxa de rotatividade

Margem de lucro líquido

Crescimento da receita

Taxa de conversão

Fluxo de caixa

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de sua progressão com o recurso Goals do ClickUp

Considere quais métricas de negócios e Exemplos de KPIs alinhe-se estreitamente com sua função e responsabilidades e apresente-os em seu processo de relatório de KPI. Ao fazer isso, você terá uma visão mais clara de como seus KPIs individuais estão vinculados ao sucesso em uma escala maior.

Os 3 tipos comuns de relatórios de KPI que você deve conhecer

A maioria dos relatórios de KPIs empresariais é incrivelmente abrangente e é capaz de lidar com todos os tipos de dados de desempenho.

No entanto, ainda existem três tipos distintos de relatórios que podem ser usados para diferentes finalidades:

1. Relatórios operacionais

Os relatórios operacionais concentram-se em seu desempenho real nas operações diárias de sua empresa. Os pontos de dados nos relatórios operacionais são monitorados regularmente para avaliar seu desempenho real em atividades diárias repetitivas e objetivos de negócios. 💰

Exemplos de relatórios operacionais incluem:

Vendas (mensais, trimestrais ou anuais)

Fluxo de caixa

Devedores ou credores

O acompanhamento regular dessas métricas e KPIs lhe dá uma visão do desempenho e cria a oportunidade de fazer ajustes com base em possíveis obstáculos, desafios ou oportunidades. As equipes que monitoram as vendas ou o fluxo de caixa regularmente têm a chance de agir mais rapidamente, o que resulta em menos problemas e mais crescimento.

2. Relatórios analíticos

Esses relatórios se concentram em fornecer insights analíticos detalhados sobre o desempenho de suas principais métricas. Eles geralmente destacam as tendências dos indicadores de desempenho que mostram se você está indo na direção certa. 🌻

Exemplos de relatórios analíticos incluem:

Crescimento de vendas ano a ano ou trimestral

Taxas de retenção de clientes

Índices de satisfação do cliente

Veja o trabalho de suas equipes em um relance, acompanhando ou categorizando o progresso geral nos ClickUp Dashboards

Os relatórios analíticos servem como uma referência útil para saber onde você está agora, onde esteve e como será o seu futuro. Use esses relatórios para refletir sobre o que funcionou bem e identificar áreas que exigem mudanças ou aprimoramento antes que se tornem um problema futuro.

3. Relatórios estratégicos

Os relatórios estratégicos se concentram em fornecer insights detalhados sobre o status atual da sua estratégia de negócios, a saúde dos negócios e o rumo que as coisas estão tomando. Os tomadores de decisão usam esses relatórios para obter insights acionáveis sobre seu crescimento futuro. 📈

Exemplos de relatórios estratégicos incluem:

Porcentagem de vendas de um produto específico, campanha de marketing ou região

Participação de mercado ao longo do tempo

Projetos futuros

Identifique seus gargalos mais rapidamente e divida as tarefas por status com o controle de progresso no ClickUp Dashboards

Esses relatórios estratégicos fornecem aos tomadores de decisão e às partes interessadas dados valiosos para que possam tomar as decisões mais bem informadas. A identificação de um pico nas tendências de uma campanha de marketing significa que você pode priorizar os gastos e ajustar outras campanhas para causar o maior impacto.

O monitoramento de sua lista de projetos recebidos oferece confiança de que seu fluxo de trabalho está estável ou motivação para fechar novos negócios.

Como criar um relatório de KPI confiável e perspicaz

Você conhece as métricas gerais de sua empresa e seus KPIs gerais. Esperamos que você possa ver o valor de um painel ou relatório de KPI para realmente revelar pontos de dados perspicazes.

Agora, vamos mostrar como criar seu próprio relatório de KPI para planejar, criar e compartilhar melhor suas métricas com a ajuda de Software de KPI .

1. Defina suas metas

Decida o que você está tentando alcançar com seus relatórios de KPI. Confirme seu objetivo para o relatório, como ele será usado, o público principal e como você o compartilhará.

Crie objetivos de alto nível com metas no ClickUp e, em seguida, divida-os em metas menores para acompanhar seu progresso

Esses critérios não só permitem que você compreenda melhor suas próprias metas estratégicas, mas também informam a maneira como você aborda o design e a funcionalidade do próprio relatório. 🎯

2. Decidir quais KPIs específicos serão rastreados

Há centenas de exemplos de relatórios de KPI que você poderia monitorar, mas não é necessário cobrir todos eles. Decida quais KPIs são os mais valiosos de acordo com seus objetivos e prepare os dados para que estejam prontos para serem exibidos.

Interrogue seus registros internos para saber se você já acompanha esse KPI ou se precisa configurar um novo sistema. Reflita se a fonte de dados é precisa, quem é o responsável por mantê-la atualizada e as etapas necessárias para usá-la em seu relatório.

Os KPIs nem sempre precisam estar relacionados a valores monetários ou números de produção. Alguns KPIs que você pode querer considerar giram em torno do gerenciamento de tempo.

Atualize e ajuste automaticamente os intervalos de tempo das solicitações ou tíquetes recebidos com o Rolling Time Period no ClickUp Dashboards

É por isso que o recurso de tempo de rolagem do ClickUp em Painéis de controle é uma ótima opção para rastrear tarefas em vários espaços e dentro de um prazo específico.

3. Escolha como visualizar seus KPIs

Os KPIs brutos geralmente são apresentados na forma de números ou declarações e não são fáceis de entender à primeira vista. Para que seus relatórios de KPI sejam úteis, você precisa usar a visualização de dados para comunicar o desempenho da sua empresa de forma mais significativa.

Decida qual é a melhor maneira de apresentar seus dados e, em seguida, crie tabelas, gráficos e diagramas com um ferramenta de visualização de dados . Mantenha sua apresentação simples.

O objetivo é comunicar rapidamente os insights e as tendências. As partes interessadas e os gerentes sempre podem se aprofundar em seus exemplos de relatórios de KPI se quiserem obter mais detalhes. 📊

4. Use um software para criar um relatório de KPI

A criação manual de seus próprios relatórios de KPI consome muito tempo e pode dar margem a erros. Há uma maneira muito melhor de criar e monitorar seus relatórios de KPI - e isso é com Metas do ClickUp .

O ClickUp Goals apresenta uma nova maneira de sua equipe monitorar objetivos e principais resultados (OKRs) e metas. Nossa plataforma altamente visual capacita os membros da sua equipe a permanecerem no caminho certo, graças a metas claras, cronogramas fáceis de usar e acompanhamento automático do progresso.

Use o recurso Goal Tracking do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

Adicione seus próprios objetivos, metas ou KPIs e personalize-os completamente. Acompanhe o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso ou de tarefas. Visualize esses dados em um painel de relatórios de KPI altamente visual que permite ver seu progresso em relação a vários KPIs de uma só vez.

Criar seu próprio relatório de KPI é fácil com o ClickUp Goals, mas se você estiver procurando um caminho ainda mais fácil, nós o ajudamos. O Modelo de KPI do ClickUp vem configurado e pronto com tudo o que você precisa para monitorar suas métricas e KPIs - tudo o que você precisa fazer é adicioná-los ao modelo.

5. Compartilhe seu relatório de KPI

Com o seu relatório de KPI criado e pronto para ser usado, você pode começar a compartilhá-lo com as partes interessadas, líderes de tomada de decisão, membros da equipe e qualquer outra pessoa que tenha interesse no seu progresso.

Se estiver usando ClickUp para seus relatórios de KPI, é fácil compartilhar seus relatórios com qualquer pessoa, a qualquer momento. A colaboração e a comunicação sempre aprimorarão seu processo para que você tenha a estratégia de relatório de KPI mais bem-sucedida.

Use as preferências de privacidade e compartilhamento para personalizar quem tem acesso a quais metas e marque os membros da equipe para que eles possam monitorar sua influência individual em relação a metas e objetivos específicos. 💬

9 Exemplos e modelos de relatórios de KPI para simplificar o processo

Você pode criar um relatório de KPI com base em qualquer métrica ou KPI em qualquer equipe, seja de vendas, operações, RH ou marketing. Inspire-se nesses exemplos de relatórios de KPI para descobrir uma nova maneira de monitorar e apresentar seus dados usando nosso KPI favorito software de relatório e aplicativo de controle de metas , ClickUp.

1. Modelo de quadro branco do Balanced Scorecard do ClickUp

Esteja você acompanhando o progresso individual ou medindo o crescimento organizacional, o modelo de Balanced Scorecard do ClickUp o ajudará a ficar por dentro de tudo

O modelo Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp é uma das formas mais visuais de rastrear dados e ver o progresso em vários KPIs, incluindo KPIs operacionais, KPIs de marketing e KPIs financeiros.

Convide os membros da equipe para analisar dados, entender as necessidades dos clientes, definir metas e acompanhar o progresso de diferentes KPIs com esse modelo colaborativo.

2. Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp

Crie uma hierarquia de metas de equipe, departamento e empresa com o modelo de metas e objetivos da empresa

Toda empresa tem OKRs, metas e objetivos que deseja monitorar. Os Modelo de metas e OKRs da empresa por ClickUp apresenta a você uma maneira fácil de fazer exatamente isso dentro do melhor Software OKR disponível hoje.

Esse modelo de definição de metas permite priorizar metas específicas e alinhar os membros da equipe com os mesmos objetivos.

3. Modelo de projeto de aprendizado e desenvolvimento do ClickUp

Seja um projeto único ou uma iniciativa contínua, o Modelo de Projeto de Aprendizado e Desenvolvimento do ClickUp tem todas as ferramentas necessárias para garantir o sucesso

Para muitas organizações, acompanhar o aprendizado e o desenvolvimento de seus funcionários se tornou um KPI valioso. Use o Modelo de projeto de aprendizado e desenvolvimento do ClickUp para definir uma meta para o seu próximo projeto de aprendizagem e, em seguida, acompanhar o progresso do KPI durante todo o processo para que você possa relatar o impacto de forma mais eficaz.

4. Modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp

De relatórios de vendas a análises de feedback de clientes, este modelo versátil o ajudará a ficar por dentro de tudo, tudo em um só lugar!

Se você tiver que fazer uma atualização mensal ou relatório de status do projeto para sua equipe ou departamento, o Modelo de relatório mensal de status do negócio da ClickUp é um exemplo eficaz de relatório de KPI para você.

Esse relatório em estilo de memorando permite que você rastreie e visualize as métricas de desempenho e adicione resumos e contexto a elas na forma de um relatório.

5. Modelo de estrutura ClickUp OKR

Nosso modelo de estrutura de OKR manterá todos na mesma página e garantirá que seus projetos permaneçam no caminho certo

Monitorar seus objetivos e principais resultados em toda a empresa pode se tornar uma tarefa árdua se você não tiver um sistema que funcione. Use o Modelo de estrutura de OKR do ClickUp para introduzir um processo mais robusto que permite que você defina Metas SMART e acompanhar seu progresso em tempo real.

6. Modelo de revisão trimestral de negócios do ClickUp

Crie relacionamentos mais sólidos com seus principais clientes e prepare-se para impressionar durante sua próxima Revisão Trimestral de Negócios com nosso modelo personalizável de QBR

Verificar seu progresso a cada trimestre tornou-se um hábito útil para a maioria das organizações. Use o modelo Modelo de revisão trimestral de negócios do ClickUp para simplificar o processo e apresentar o progresso de seus KPIs de forma mais visual.

7. Modelo de painel de KPI de vendas do ClickUp

Com o modelo de KPI de vendas do ClickUp, você pode medir e melhorar facilmente o sucesso do seu processo de vendas - tudo em um só lugar

Os KPIs de vendas são essenciais para qualquer equipe de vendas eficaz. Use o Modelo de KPIs de vendas do ClickUp para motivar sua equipe a atingir metas compartilhadas, com um design que permite que todos vejam quais são os KPIs mais valiosos e como está o progresso até o momento.

8. Modelo de painel de KPI do ClickUp Warehouse

O ClickUp Warehouse KPI Template ajuda a monitorar, analisar e otimizar as operações do seu depósito

Assim como as equipes de vendas, as equipes de armazém são altamente orientadas por seus KPIs. Os Modelo de KPIs de armazém da ClickUp foi projetado especialmente para as necessidades das equipes de armazenamento com rastreamento de KPI, visualizações de dados em tempo real e insights operacionais importantes.

9. Modelo de relatório de status semanal do ClickUp

O modelo de relatório de status semanal do ClickUp oferece à sua equipe as ferramentas necessárias para criar relatórios significativos rapidamente, incluindo um painel personalizável

Se você estiver fazendo relatórios sobre métricas que mudam diariamente, um relatório semanal para sua equipe é uma ótima maneira de manter todos informados e motivados para atingir as metas compartilhadas. Use o Modelo de relatório de status semanal do ClickUp para comunicar seu progresso semana a semana, para que você possa monitorar o progresso e tomar medidas rapidamente.

Torne os relatórios de KPI mais fáceis com o ClickUp

O uso de KPIs é uma das maneiras mais fáceis de manter o controle de suas principais metas e objetivos comerciais. Mas lembre-se, a seleção de KPIs é apenas uma parte do processo: Você também precisa de uma maneira de monitorá-los.

Não há maneira mais fácil de fazer isso do que com uma ferramenta avançada de relatórios comerciais como o ClickUp. Nossa plataforma completa tem tudo o que você precisa para acompanhar o progresso de seus KPIs e medir o desempenho. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente uma maneira melhor de abordar os relatórios de KPI. ✨