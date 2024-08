Como manter o controle das tarefas no trabalho

Nesta era de distrações digitais, todos nós somos atormentados por uma gama cada vez maior de tarefas e responsabilidades profissionais e pessoais. Não é engraçado como elas parecem se multiplicar mais rápido do que conseguimos eliminá-las de nossas listas de tarefas? ✔️

Mas hoje não estamos aqui para reclamar, mas sim para vencer a sobrecarga! Ao longo dos anos, os especialistas em produtividade descobriram várias maneiras de ajudá-lo a corrigir suas tarefas pessoais e obter o controle do seu tempo, e nós as compilamos para você!

Não importa se você é um multitarefa experiente que deseja ajustar sua abordagem de trabalho ou um novato que está apenas começando a jornada do gerenciamento de tarefas, nós o apoiamos. Neste artigo, vamos detalhar:

Os principais benefícios de manter o controle das tarefas diárias

10 dicas complexas para gerenciar tarefas com mais eficiência

E então, está pronto para explorar os melhores métodos para reduzir o estresse, aumentar a produtividade e atingir suas metas?

Benefícios de manter o controle das tarefas no local de trabalho

Todos nós sabemos o que leva à desorganização das tarefas: Estresse, ansiedade e baixa autoestima, especialmente no trabalho. 🫠

Mas o controle meticuloso das tarefas faz mais do que manter o estresse sob controle! Em primeiro lugar, você notará um aumento na produtividade - sua mente estará mais clara, permitindo que você identifique e resolva problemas no trabalho com facilidade e persiga os marcos de crescimento. Algumas outras vantagens incluem:

Alinhamento de metas : O acompanhamento de tarefas dentro das equipes ajuda todos os membros a trabalharem com os mesmos objetivos e a criar um senso de solidariedade

Gerenciamento de tempo aprimorado : O acompanhamento de tarefas permite que você aloque seu tempo com sabedoria. Você pode priorizar o que é importante com base em fatores como data de entrega ou urgência e racionar suas horas de trabalho de acordo com isso

: O acompanhamento de tarefas permite que você aloque seu tempo com sabedoria. Você pode priorizar o que é importante com base em fatores como data de entrega ou urgência e racionar suas horas de trabalho de acordo com isso Responsabilidade : Quando as tarefas são rastreadas, não há espaço para ambiguidade. Todos sabem o que se espera deles, promovendo uma cultura de responsabilidade

: Quando as tarefas são rastreadas, não há espaço para ambiguidade. Todos sabem o que se espera deles, promovendo uma cultura de responsabilidade Visualização do progresso : É genuinamente gratificante ver o quanto você avançou. O rastreamento de tarefas permite que você visualize o progresso feito, aumentando o moral e a motivação para continuar se esforçando à medida que você atingir seus KPIs ou métricas de crescimento pessoal

: É genuinamente gratificante ver o quanto você avançou. O rastreamento de tarefas permite que você visualize o progresso feito, aumentando o moral e a motivação para continuar se esforçando à medida que você atingir seus KPIs ou métricas de crescimento pessoal Melhoria na tomada de decisões: Ter uma visão geral de todas as tarefas e seus status facilita a tomada de decisões informadas

10 dicas de especialistas sobre como controlar as tarefas no trabalho

Temos um tesouro de 10 maneiras de ajudá-lo a monitorar suas tarefas sem esforço. De métodos testados e comprovados a ferramentas e estratégias modernas, temos tudo o que você precisa. 💫

1. Use um registro confiável software de gerenciamento de tarefas Na batalha pelo monitoramento eficaz de tarefas, uma das armas mais poderosas à sua disposição é a própria ferramenta de gerenciamento de tarefas. Essas ferramentas da nova era trazem inovação e eficiência na ponta de seus dedos, simplificando o rastreamento de tarefas com recursos como:

Notificações personalizáveis para manter o controle com lembretes oportunos

Automação de tarefas para executar tarefas repetitivas no piloto automático e economizar tempo

Acompanhamento do progresso para visualizar o movimento e manter-se atualizado sobre os cronogramas de entrega

Análises que geram relatórios perspicazes para entender seus níveis de produtividade e identificar áreas de melhoria

Você deve estar se perguntando: Uma ferramenta de gerenciamento de tarefas pode fazer TUDO isso? Sim, ClickUp pode!

O ClickUp é uma solução versátil de gerenciamento de tarefas e produtividade, tudo em um, projetada para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência em qualquer espaço de trabalho.

Os tópicos de comentários mantêm as conversas organizadas em uma tarefa para que os usuários não precisem percorrer todos os comentários

O ClickUp 3.0 vem com um sistema intuitivo de suíte de gerenciamento de tarefas projetado para multitarefas perfeitas e organização e gerenciamento de projetos em qualquer escala. Ele oferece recursos para planejar fluxos de tarefas personalizados dentro de prazos e monitorar tudo em dashboards limpos .

O que é melhor? Com IA do ClickUp o ClickUp AI é um aplicativo de inteligência artificial que permite reduzir drasticamente o tempo e a energia mental gastos na criação e no monitoramento de tarefas. Ele combina o processamento de linguagem natural e prompts construídos por breves instantes, permitindo que você:

Criar tarefas e linhas do tempo de projetos em segundos

Gerar itens de ação e subtarefas no contexto das tarefas

Resumir tópicos de comentários enotas de reunião para obter atualizações sobre as tarefas

Se você estiver liderando uma grande equipe multifuncional use os recursos do ClickUp Visualização da carga de trabalho como seu gênio do gerenciamento de tarefas. O layout oferece uma visão abrangente das atribuições, datas de vencimento e equilíbrio da carga de trabalho da sua equipe.

O Visualização da tabela é igualmente potente, oferecendo um formato semelhante a uma planilha para o acompanhamento de tarefas. Suas colunas personalizáveis suportam manutenção de registros detalhados, classificação, filtragem e ações rápidas em massa.

2. Priorizar tarefas com base no esforço ou na urgência

Quando se trata de manter o controle de suas tarefas, aqui está um pequeno truque que pode tornar sua vida muito mais fácil: priorize-as com base em fatores como urgência ou esforço necessário. Os especialistas recomendam usar a técnica de comer o sapo que requer a execução de tarefas desagradáveis ou desafiadoras primeiro, aumentando a sensação de realização e alívio.

Precisa de ajuda para descobrir qual é o seu frog? Aproveite o Matriz de Eisenhower !

É uma caixa simples de quatro quadrantes que o ajuda a traçar, visualizar e determinar as tarefas prioritárias por urgência e importância, separando as atividades menos urgentes que você pode delegar ou não fazer nada.

Organize suas ideias e crie um plano de ação usando o Eisenhower Matrix Template do ClickUp

Se quiser se sentir mais no controle e menos sobrecarregado, recorra ao Modelo de matriz ClickUp Eisenhower . Ele permite que você comece a trabalhar com uma ferramenta pronta para capturar tarefas prioritárias com eficiência.

Esse auxílio visual é como uma bússola de priorização de tarefas, ajudando-o a tomar decisões mais rápidas e precisas sobre o que requer sua atenção imediata. Analise cada quadrante para definir o que fazer (seu sapo), _agendar (girino?), delegar ou excluir! Faça o download deste modelo

3. Defina datas de vencimento e lembretes para ficar em dia com os prazos

Ah, prazos, a batida do coração da produtividade! 💓

Por mais que os odiemos, eles exigem que os cumpramos:

Acrescentemos estrutura e ordem aos nossos fluxos de trabalho, garantindo que nada passe despercebido

Gerenciem o tempo de forma mais eficaz para evitar a perda de prazos

Eliminar a confusão e fazer com que as pessoas de uma equipe trabalhem juntas e realizem o trabalho

Uma maneira segura de reduzir o estresse de prazos iminentes é por meio de lembretes de tarefas e datas de vencimento. Confiança Lembretes do ClickUp para ajudar você com recursos como:

Definir lembretes diários para você e seus colegas de equipe

Obter resumos de tarefas de cada dia de trabalho

Gerenciar notificações em qualquer lugar a partir do navegador, do desktop e de dispositivos móveis

Defina lembretes no ClickUp para manter os novos hábitos positivos

E tem mais! Com Modelos de tarefas do ClickUp você pode facilmente adicionar e editar datas de vencimento em várias exibições, como Gantt , Diretoria , Calendário e Table view, permitindo uma flexibilidade inigualável na visualização de prazos.

Experimente nossa visualização favorita modelos de lista de tarefas para mapear e remapear suas datas de vencimento mais rápido do que nunca:

Muitos de nós cometemos o erro de adicionar tarefas vagas à nossa lista de tarefas. Por exemplo, considere um construtor chamado Bob adicionando "Construir uma nova casa" como um item de tarefa. Isso faria sentido? Não! Ele precisa adicionar itens como "Finalizar o projeto da construção" e "Impermeabilizar matérias-primas" à sua lista - esse é o linha tênue entre gerenciamento de tarefas e de projetos .

A lição: divida tarefas gigantescas em subtarefas menores e mais gerenciáveis. Não se trata apenas de um truque elegante - é uma estratégia comprovada que aumenta a produtividade para fazer com que seu projeto pareça menos assustador.

Comece identificando os principais componentes de uma tarefa e atribua uma subtarefa para cada um deles. À medida que você for marcando cada subtarefa, estará um passo mais perto de concluir o projeto.

Digamos que você esteja lidando com uma grande campanha de marketing para o lançamento de um novo produto. Nesse caso, um atalho seria usar a função Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp para dividir suas tarefas e acompanhar o progresso delas em um só lugar.

Garanta que seu projeto tenha um início tranquilo com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Com esse modelo, você pode definir subtarefas como projetar materiais promocionais e executar anúncios de mídia social para sua campanha de marketing. Atribua tarefas aos membros da sua equipe com controles de acesso específicos, garantindo que as responsabilidades de cada pessoa estejam claras. Em seguida, você pode visualizar as progresso do projeto por meio de linhas do tempo e gráficos de Gantt, veja quando cada tarefa começa e termina e garanta que tudo esteja no caminho certo para o grande dia do lançamento! 🥳

Dica profissional: Com o Task View 3.0, você pode criar facilmente subtarefas clicando no ícone "+" ao lado do cabeçalho das subtarefas. Isso permite que você adicione várias subtarefas a uma tarefa em um instante! Faça o download deste modelo

5. Estabeleça uma cadeia de autoridade responsável com delegação de tarefas

O sucesso da equipe tem tudo a ver com esforço coletivo, e aceitar a delegação é a regra de ouro para controlar quem é responsável pelo quê. 🎖️

O planejamento de uma rede de delegação inteligente garante que cada tarefa possa ser vinculada a uma cadeia de autoridade, responsabilidade e prestação de contas. Isso é especialmente importante se você tiver uma equipe remota que muitas vezes carece de coordenação.

A boa notícia é que o ClickUp tem várias ferramentas inovadoras para preencher a lacuna de comunicação, estabelecendo uma hierarquia de equipe transparente. Imponha uma delegação eficaz e padrões de comunicação claros para que você tenha alguém responsável por cada tarefa.

Faça uso da ferramenta Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp e sua visualização By Role para simplificar a delegação de tarefas em sua organização. Essa ferramenta tem um campo padrão para Productivity Level, que é ideal para monitorar o desempenho dos funcionários. Você também pode definir metas rastreáveis para cada funcionário e medir seu progresso por meio de scorecards semanais.

Planeje seu dia, sua semana e muito mais com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Faça o download deste modelo

6. Utilize rótulos ou etiquetas para categorizar as tarefas

Já sentiu que sua lista de tarefas é um quebra-cabeça caótico em que faltam algumas peças vitais? É aí que os rótulos e as etiquetas vêm em seu socorro. Eles são como o Sherlock Holmes do rastreamento de tarefas, garantindo que cada tarefa tenha sua identidade "elementar", facilitando a identificação e a priorização. 🕵️

Tudo isso é muito bom e elegante na teoria, mas absolutamente satisfatório na prática, especialmente se você estiver usando as tags e rótulos codificados por cores do ClickUp para priorizar.

Por exemplo, equipes ágeis adoram usar o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para sprints. Ele permite definir prioridades de tarefas com bandas coloridas, rotulando-as como Urgente, Alta, Normal ou Baixa, o que serve como uma dica visual para as equipes.

Esse modelo tem Campos personalizados para mostrar quem é o responsável, quando as tarefas devem ser concluídas e quanto tempo podem levar. Acompanhe o progresso da tarefa por meio de status como In Progress, Review, Revision e Complete.

Visualize suas tarefas diárias e o progresso delas no modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Faça o download deste modelo

7. Use filtros e a funcionalidade de pesquisa para encontrar rapidamente tarefas específicas

Você sabe como pode ser difícil encontrar aquela agulha no palheiro, certo? Equipes grandes geralmente sofrem com a incapacidade de encontrar informações relacionadas a tarefas quando necessário, e isso pode ter um impacto brutal no resultado final.

Com Pesquisa universal do ClickUp você pode instantaneamente pontuar o item específico que está procurando em vez de vasculhar uma lista interminável de tarefas. Da mesma forma, você pode aproveitar os Dashboards e o Visualização de lista no ClickUp para verificar o andamento e os prazos de suas tarefas em segundos.

Filtre sua visualização de lista por status, prioridade, responsável ou qualquer campo personalizado para adaptar melhor as listas de tarefas às suas necessidades

Em todos os planos do ClickUp 3.0, você terá a opção de escolher filtros, como:

Por status : Filtre as tarefas por status, como Concluído, Em andamento ou Pendente, para que você possa identificar rapidamente o que exige sua atenção

: Filtre as tarefas por status, como Concluído, Em andamento ou Pendente, para que você possa identificar rapidamente o que exige sua atenção Por data : Revise as tarefas com base nos prazos e veja o que está vencendo quando

: Revise as tarefas com base nos prazos e veja o que está vencendo quando Por responsável: Particularmente útil em cenários de equipe, pois você pode acompanhar as tarefas de cada membro da equipe

8. Criar dependências de tarefas para estabelecer relacionamentos entre as tarefas

Definir dependências de tarefas é essencial para rastrear tarefas interconectadas. É como dizer: "Tarefa A, você precisa esperar a Tarefa B terminar para poder começar."

E adivinhe? O ClickUp permite que você defina essas dependências diretamente em suas tarefas ou exibições. Você tem uma interface visual para determinar e rastrear quais tarefas dependem de outras, garantindo que tudo aconteça na sequência correta.

A maioria dos modelos de tarefas do ClickUp permite que você desenhe algum tipo de roteiro para conclusão. Você pode experimentar o Modelo de lista de atividades do ClickUp para designar um cronograma de tarefas cuidadoso para a sua equipe. Crie links entre tarefas e documentos para criar um banco de dados avançado para seus fluxos de trabalho.

Organize e planeje todas as suas atividades em um só lugar com o modelo de lista de atividades do ClickUp Faça o download desse modelo

9. Aproveite os comentários e as anotações da tarefa

Se você estiver mergulhado em tarefas, muitas vezes é fácil perder o contexto de uma entrega específica. Por exemplo, você verifica sua lista de tarefas e encontra um item chamado "Revisar inventário antigo e enviar um relatório." Agora, de repente, você não se lembra de qual inventário verificar e para quem enviar o relatório! 😅

Você descobrirá que adicionar comentários e notas às suas tarefas pode fornecer instruções precisas, aprimorando o processo geral de rastreamento. O ClickUp tem recursos revolucionários para evitar cenários de perda de contexto. Você pode usar:

Notas contextuais: Use notas adesivas digitais para anotar insights ou pensamentos relacionados a uma tarefa para referência futura Comentários instrucionais**Adicione instruções detalhadas na tarefa para orientar o responsável, reduzindo erros e confusão Registros de progresso: Atualizar regularmente os comentários da tarefa com o seu progresso pode criar um registro abrangente, evitando a duplicação de tarefas **Revisão: o compartilhamento de feedback e sugestões colaborativas por meio da revisão pode levar a melhores resultados da tarefa

Mantenha todas as suas conversas juntas diretamente na tarefa e atribua comentários para transformar facilmente seus pensamentos em itens de ação

10. Revise e ajuste regularmente as listas de tarefas para manter-se organizado

Todos os dias, reserve um pouco de tempo para fazer um check-in amigável em sua lista de tarefas. Sabemos que parece tedioso, mas acredite, você só está facilitando o seu amanhã. Reserve um momento para ver o que você concluiu de forma triunfante e se algo precisa ser ajustado. Faça dela sua ritual diário para fazer as coisas e veja como você se transforma em um ninja imbatível das tarefas!

Falando sobre fazer as coisas (GTD), Método de produtividade GTD de David Allen é uma ótima maneira de reduzir a desordem mental, adotar medidas de autocorreção e concluir o trabalho com eficiência. Ele envolve o planejamento e o acompanhamento de tarefas por meio de cinco etapas:

Capturar Esclarecer Organizar Refletir Envolver-se

A Modelo do ClickUp Getting Things Done inspira-se nessa metodologia e a combina com ferramentas modernas, como exibições pré-criadas, campos personalizados e documentos. É a ferramenta ideal para priorizar, acompanhar, executar e, o mais importante, organizar as tarefas exatamente da maneira que David Allen aprovaria!

O modelo Getting Things Done (GTD), baseado no sistema GTD de David Allen, ajuda a organizar tarefas e projetos, registrando-os e dividindo-os em itens de trabalho acionáveis Faça o download desse modelo

Como manter o controle das tarefas: Um passo de cada vez

Mesmo com as melhores ferramentas de gerenciamento de tarefas, fazer malabarismos com uma infinidade de tarefas em um dia pode parecer como pastorear gatos selvagens se você não tiver um plano.

Por isso, vamos fazer isso passo a passo - aqui está um plano que pode prepará-lo para o sucesso desde o início:

Download aaplicativo de monitoramento de tarefas De sua escolha: Você poderegistrar-se no ClickUp ou qualquer outro aplicativo de produtividade de sua preferência **Planeje seus fluxos de trabalho, tarefas recorrentes e listas de afazeres: Quando estiver pronto para usar o aplicativo, comece com o básico. Crie a meta principal, divida-a em tarefas, defina os parâmetros de conclusão esperados e, em seguida, designe quem deve fazer o quê Estabeleça suas prioridades corretamente: Use um sistema para priorizar as tarefas diárias, como a Matriz de Eisenhower ou rótulos de prioridade, e configure lembretes para se manter no caminho certo **Iníciobloqueio de tempo: Se o seu dia tende a ser interrompido por distrações imprevistas, recomendamos a prática do bloqueio de tempo. Isso implica alocar intervalos de tempo específicos em seu dia para tarefas não negociáveis. Esse método ajuda você a priorizar a entrega sem ser desviado Conclua a integração de seu calendário: Integre sua lista de tarefas ou aplicativo de gerenciamento de tarefas ao seu calendário para ver as tarefas pendentes junto com os compromissos e reuniões. Por exemplo, você podesincronizar seu ClickUp Calendar com qualquer calendário externo para agilizar seu dia Estabeleça uma higiene regular de monitoramento de tarefas: Com seus fluxos de trabalho definidos, tudo o que você precisa fazer é revisitar o aplicativo de monitoramento de tarefas sempre que quiser para verificar o progresso

Controle sua carga de trabalho com ferramentas de gerenciamento de tarefas

Lembre-se de que a verdadeira mágica acontece quando você aplica estratégias de rastreamento de tarefas de forma consistente. O primeiro passo pode ser o mais difícil de dar, mas um software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp torna o processo muito mais fácil. Com sua análise de produtividade incorporada, ferramentas de controle de tempo e automatizações de tarefas de rotina você pode moldar seu dia de trabalho da maneira que quiser!