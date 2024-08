Um guia para iniciantes sobre painéis no ClickUp (com 15 exemplos de casos de uso)

Você já passou horas dimensionando e redimensionando gráficos enquanto se angustiava com dados demais ou de menos. É doloroso criar um painel do zero e, sem dúvida, ainda mais doloroso olhar para ele e entender a história dos dados.

É por isso que as empresas que desejam uma visualização de alto nível e uma visão das atividades de sua empresa investem nos melhores recursos - como um centro de controle de missão no ClickUp - para criar painéis interativos que contam as peculiaridades, os padrões e as tendências da história dos dados. Dashboards no ClickUp reúnem fontes de informação para acessar rapidamente dados em tempo real, entender métricas populares, identificar gargalos em fluxos de trabalho e muito mais.

**Ao final deste artigo, você aprenderá

Como combinar adequadamente seu tipo de relatório com um widget no ClickUp Dashboards

Práticas recomendadas para o design e a função do ClickUp Dashboard

Várias maneiras de mostrar o mesmo KPI desejado

Perguntas orientadoras a serem feitas ao criar seu ClickUp Dashboard

Vamos começar!

O que são Dashboards no ClickUp? Dashboards no ClickUp minimizam o ruído que normalmente vemos nos relatórios de status enviados por relatórios diretos, recapitulando o que já sabemos sobre o projeto. Como uma única fonte de verdade, um ClickUp Dashboard agrega valor ao funcionar como um gerenciador de tarefas e uma ferramenta de geração de relatórios onde você puder:

Examinar rapidamente o Dashboard para entender as principais conclusões

Editar tarefas, cargas de trabalho e dentro do Dashboard para corrigir problemas

Adicionar notas para fornecer o contexto que está faltando

Organizar discussões para manter a comunicação do projeto em um só lugar e muito mais

Insanamente poderoso e inigualável, você pode criar versões melhores do mesmo Dashboard ao longo do tempo com o mínimo de esforço, conforme os KPIs da empresa mudam ou os membros da equipe mudam.

Quantos cliques são necessários para chegar à métrica que seu público está procurando?

Seu relatório não tem sentido se seu público tiver que procurar informações. Os ClickUp Dashboards fornecem acesso central às fontes de dados sem a complicação, para que você comunique os principais insights.

⚖️ Equilíbrio da carga de trabalho

Quando você é abordado por uma pessoa da sua equipe pedindo extensões de datas de entrega, naturalmente, você vai consultar a lista de tarefas dela e fazer ajustes. Infelizmente, embora sua proatividade tenha a intenção correta, o resultado pode ter impactos negativos.

Conecte-se com outros membros da equipe primeiro para explicar uma mudança no cronograma devido à capacidade de carga de trabalho. Em seguida, eles terão a oportunidade de levantar quaisquer sinais de alerta, para que o progresso não seja interrompido.

Scanalização

Se o seu público não conseguir saber o que o seu painel está comunicando nos primeiros dez segundos, você o perdeu. É útil saber quais KPIs eles precisam conhecer e quais informações são mais importantes para eles.

📈 Dados em tempo real

Metade da batalha na criação de qualquer tipo de relatório é saber de onde extrair as fontes de informação. Você está conectando os pontos manualmente? Tente automatizar o processo o máximo possível para não perder tempo.

Suponha que você não seja normalmente a pessoa voluntária que configura e realiza a manutenção de relatório de projeto porque é difícil de entender (também conhecido como chato). Nesse caso, você ficará impressionado com os widgets de relatórios personalizáveis do ClickUp Dashboards.

15 Casos de uso do ClickUp Dashboard

Você não precisa ser um especialista em gerenciamento de projetos para usar o ClickUp Dashboards. Desde um simples

rastreador de metas

para identificar as métricas da campanha, aqui estão os widgets recomendados para diferentes casos de uso.

📌

reuniões de desempenho 1:1 + RH

Os líderes de pessoas obtêm insights práticos sobre

gerenciamento de desempenho

e desenvolvimento de funcionários para dar e receber avaliações dos Dashboards.

Tipo de métrica Tipo de widget 1:1 Weekly Docs Custom Embed Links de referência rápida Bloco de texto Relatórios de programas Relatórios de programas Lista de tarefas Discussões de feedback Discussões de feedback Chat Progresso das tarefas Carga de trabalho por status OKRs Metas Horas extras Horas Extras Gráficos de Barras Gráficos de Dados

📌 Construção Há muitas partes móveis na construção - e não apenas no local! Com os Dashboards, os gerentes de projeto podem monitorar os principais riscos, acessar os sistemas de contabilidade e criar cronogramas de trabalho de qualquer lugar.

Tipo de métrica Tipo de widget Tarefas da equipe Lista de tarefas Índice de satisfação do cliente Índice de satisfação do cliente Gráfico de barras Tempo médio para correção de defeitos Cálculo Reuniões de segurança recorrentes Documento Incorporação personalizada orçamento utilizado Cálculo Horas por período de pagamento Gráfico de barras Horas por período de pagamento Gráficos de barras Gráfico de Gantt do Projeto Incorporação Personalizada

📌 Atendimento ao cliente/suporte Reúna informações no local por meio de painéis para tomar decisões comerciais eficazes sem interromper a experiência de seus clientes.

Tipo de métrica Tipo de widget Tickets abertos por status Gráfico de pizza Número de novos tíquetes Cálculo Dicas compartilhadas Chat benchmarks e metas Metas Metas Custos de suporte em relação à receita Tempo médio de resposta/resolução Cálculo Atividade da tarefa

📌 Desenvolvimento Aja sobre problemas de desempenho e bugs antes que a equipe seja inundada com mensagens do Slack de outros departamentos! As equipes podem personalizar os painéis de acordo com qualquer processo ágil para otimizar a colaboração da equipe.

Tipo de métrica Tipo de widget Atividade em software Quem está por trás discussões Bate-papo Volume de tíquetes Cálculo Volume de tíquetes Cálculo Desenvolvimento de design Desenvolvimento de design Burnup Sprints Gráfico de velocidade SOPs da equipe SOPs, wikis e bases de conhecimento da equipe Docs KPIs de desempenho Metas

📌 Planejamento de eventos É preciso uma aldeia (e muitos recursos) para planejar e lançar eventos. Os painéis conectam equipes internas, clientes e fornecedores de eventos de pequeno a grande porte sem um único e-mail.

Tipo de métrica Tipo de widget Calendário Incorporação personalizada Progresso nas tarefas do evento Portfólio Progresso de cada responsável Tarefas por responsável Prazos rígidos Total de tarefas urgentes Tempo monitorado Relatório de faturamento Rascunhos de eventos Documentos Calendários Incorporação personalizada

📌 Educação Tudo pode ser acessado em um só lugar: informações essenciais sobre o curso, documentos e tarefas! Aproveite ao máximo o gerenciamento e o planejamento das aulas com os Dashboards.

Tipo de métrica Tipo de widget Planejamento do semestre Lista de tarefas Programa do curso e links Incorporação personalizada Deck de apresentação Google Slides metas semanais Objetivos Metas Notas do curso Bloco de texto Atribuições Documentos Progresso dos cursos Portfólio

📌 Finanças Os profissionais de finanças podem acessar rapidamente e

analisar orçamentos em tempo real para gerar relatórios na metade do tempo. Obtenha insights acionáveis para tomar decisões estratégicas mais inteligentes com a história dos dados por trás do raciocínio.

Tipo de métrica Tipo de widget Tendências ao longo do tempo Gráfico de barras Receita por departamento Gráfico de pizza Despesas totais, receita total Cálculo % do orçamento de receita, % do orçamento de despesas Comparação do status do projeto Gráfico de pizza Contas a receber x Contas a pagar Planilhas Excel da empresa Incorporação personalizada

📌 Saúde Com várias fontes reunidas em uma única exibição, os Dashboards digerem rapidamente os dados que sobrecarregam os sistemas de saúde. Como resultado, os profissionais de saúde podem concentrar seu tempo e atenção no atendimento ao paciente sem se preocupar com informações perdidas.

tipo de métrica Tipo de widget custos de conformidade/departamento Incorporação personalizada Total de pacientes admitidos Cálculo Total de pacientes admitidos Cálculo Calendário de disponibilidade da equipe Incorporação personalizada Tempo médio de espera Gráfico de barras Pacientes externos vs. pacientes internados Gráfico de barras Rede de saúde Lista de tarefas KPIs e OKRs KPIs e OKRs Metas

Confira estes_ Ferramentas de gerenciamento de projetos de saúde e Ferramentas de gerenciamento de pacientes

📌 Marketing As equipes de marketing são equipes dentro de uma equipe. Personalize os painéis de acordo com qualquer requisito: E-mail Marketing, SEO, Social, Google Analytics, Marketing de Conteúdo, Digital Analytics e muito mais!

Tipo de métrica Tipo de widget Links e notas de referência rápida Bloco de texto Clicks Cálculo Lista completa de recursos Lista completa de recursos Incorporação personalizada Impressões Impressões Gráfico de linhas ROI de e-mail Cálculo Tarefas do projeto Lista de tarefas Estatísticas sociais Estatísticas sociais Incorporação personalizada

📌 Pessoal Enquanto estiver ocupado fazendo mudanças em sua vida profissional, não se esqueça de dedicar tempo para cultivar relacionamentos significativos! Use os painéis como um CRM pessoal e

planejador diário para fazer as coisas .

Tipo de métrica Tipo de widget Lista de tarefas Prioridades Prioridades Uso de tags Objetivos pessoais objetivos pessoais Metas Metas Notas Incorporação personalizada Calendário Incorporação personalizada Celebrações e acompanhamento de feriados Lista de tarefas Listas de Leitura Lista de Tarefas Lista de Tarefas

📌 Produto Quais tarefas precisam de acompanhamento? Quem precisa de ajuda para priorizar sua carga de trabalho? Obtenha respostas a perguntas com os painéis sem enviar um convite de reunião para uma chamada "rápida" de contato.

Tipo de métrica Tipo de widget tarefas do Sprint por status Gráfico de pizza Discussões Chat Discussões Discussões Bate-papo Tarefas do Sprint sem bloqueio Lista de tarefas /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/43673/resumo-do-projeto/Product Brief/%href/ Doc Incorporação personalizada Bloqueadores de construção Bloqueio de texto metas semanais Objetivos Metas Prioridades urgentes Total de tarefas urgentes

📌 Garantia de qualidade Acompanhe as tendências e obtenha insights sobre o desempenho geral com base na história dos dados. As equipes de controle de qualidade podem personalizar painéis para atender a qualquer preferência, com maneiras ilimitadas de visualizar o trabalho de alto nível.

Tipo de métrica Tipo de widget Média do Scorecard Gráfico de linhas Lista de tarefas individuais Lista de tarefas KPIs Metas Contagem total de tickets Contagem total de tíquetes Gráfico de barras média de tíquetes Cálculo Discussão Bate-papo Chat Discussão Discussão Bate-papo Links e notas de referência rápida Links e notas de referência rápida Bloco de texto Métricas individuais métricas individuais Cálculo Discussão Chat Links e notas de referência rápida Bloco de texto

📌 Equipe remota Perdido na tradução? Não para equipes remotas que usam Dashboards. Embora os membros da equipe estejam separados por locais ou fusos horários, os painéis servem como uma única fonte de verdade para manter o alinhamento.

Tipo de métrica Tipo de widget metas semanais Objetivos Metas Progresso da tarefa por responsável Trabalho realizado Atividade do projeto Visualização da atividade Documentos do processo Documentos do processo Incorporação personalizada Status da tarefa Carga de trabalho por status Discussões Bate-papo Documentos semanais 1:1 Incorporação personalizada

📌 Vendas Junto às metas de vendas e métricas de previsão, monitore e atualize

KPIs e OKRs diretamente dos Dashboards. Há gargalos ou processos que precisam ser resolvidos? Os painéis ajudam as equipes a analisar rapidamente os dados e a corrigir o curso.

tipo de métrica Tipo de widget Tipo de gráfico Vendas por membro da equipe Cálculo Principais produtos em receita Gráfico de pizza Documentos semanais 1:1 Incorporação personalizada Oportunidades com prazo vencido Cálculo Listas de tarefas individuais Lista de tarefas Pipeline de vendas Gráfico de barras Metas semanais Objetivos Metas Tarefas de vendas versus tarefas de não-vendas Cálculo Tarefas de vendas versus tarefas de não-vendas

📌 Equipe Em vez de analisar uma simples planilha do Excel, compartilhe o Dashboard na próxima reunião de stand-up para agir rapidamente em tarefas urgentes.

Tipo de métrica Tipo de widget OKRs da equipe Metas discussões Bate-papo Metas semanais Objetivos Metas metas semanais Objetivos Metas Documentos de processo Incorporação personalizada Agenda diária de reunião Incorporação personalizada Progresso da equipe Carga de trabalho por status Documentos semanais 1:1 Incorporação personalizada

Widgets populares para painéis no ClickUp

Os widgets são os blocos de construção de Painéis do ClickUp e onde começa a diversão da personalização. À primeira vista, pode parecer intimidador porque há muitas opções, mas esse é o segredo: ele não se limita a nenhum fluxo de trabalho. Mais tarde, vamos

#27-a-clickup-dashboard-formula-to-follow

.

Se você ainda não conhece os Dashboards no ClickUp, vamos abordar os widgets mais populares para ter algumas ideias para o seu Dashboard!

⌚️ Widgets de controle de tempo As pessoas ou equipes inteiras estão excedendo sua capacidade? Quais projetos estão consumindo mais tempo?

Com informações precisas, os proprietários e gerentes podem ajustar o Dashboard para manter fluxos de trabalho saudáveis.

Relatório de tempo : veja as tarefas que têm tempo registrado

: veja as tarefas que têm tempo registrado Planilha de horas : veja uma planilha de horas

: veja uma planilha de horas Relatório de faturamento: rastreie as entradas de tempo faturáveis

Relacionado **Como usar o controle de tempo para concluir projetos mais rapidamente

Veja um total de quanto tempo cada pessoa em seu espaço de trabalho registrou

Identifique os gargalos antes que eles se tornem um problema

Qualquer pessoa envolvida no projeto pode visualizar rapidamente um gráfico para entender como os status são usados em seus ClickUp Spaces, Folders ou Lists.

Carga de trabalho por status : exibe um gráfico de pizza, um gráfico de barras ou um detalhamento do uso de seus status em todos os locais

: exibe um gráfico de pizza, um gráfico de barras ou um detalhamento do uso de seus status em todos os locais Número de tarefas em andamento : veja quantas tarefas estão em andamento em qualquer local

: veja quantas tarefas estão em andamento em qualquer local Número de tarefas concluídas : Veja quantas tarefas foram concluídas em qualquer local

: Veja quantas tarefas foram concluídas em qualquer local Tempo no status : veja o tempo total em várias tarefas como um gráfico de barras

: veja o tempo total em várias tarefas como um gráfico de barras E muito mais!

Relacionado: **O guia definitivo para gerenciamento de recursos (2021)

🎨 Widgets personalizados Os widgets personalizados dão um toque especial à relação entre os dados e a visualização.

Adicione widgets de bloco de texto e de bate-papo para comunicar os detalhes do projeto em um só lugar!

Gráfico de linhas e Gráfico de pizza: gráficos personalizados com qualquer dado

e Gráfico de pizza: gráficos personalizados com qualquer dado Portfolio : categorize e acompanhe o progresso de Listas e Pastas

: categorize e acompanhe o progresso de Listas e Pastas Bloco de texto : Adicione texto rico, imagens e até mesmo use comandos /slash para adicionar contexto

: Adicione texto rico, imagens e até mesmo use comandos /slash para adicionar contexto Chat : um widget de conversa

: um widget de conversa E muito mais!

Relacionado: **O guia definitivo para gerenciamento de projetos empresariais

Crie um gráfico de linhas personalizado com qualquer dado

Exibir o número total de tarefas divididas por responsável Gerenciamento de carga de trabalho pode consumir muito tempo se você tiver limitações em sua ferramenta de software. O ClickUp Dashboards oferece uma opção de filtro para ajustar o escopo do widget.

Veja em quais tarefas ou subtarefas sua equipe está trabalhando, bem como o que pode ter sido esquecido.

Tasks by Assignee : exiba um gráfico de pizza, um gráfico de barras ou uma bateria do total de tarefas por Assignee

: exiba um gráfico de pizza, um gráfico de barras ou uma bateria do total de tarefas por Assignee Total de tarefas não atribuídas : veja quantas tarefas não estão atribuídas em nenhum local

: veja quantas tarefas não estão atribuídas em nenhum local Total Assigned (Not Completed) Tasks: veja quantas tarefas têm responsáveis em qualquer local

Relacionado **O guia definitivo para o gerenciamento visual de projetos

🛎 Widgets de tabela Durante os picos de atividade em nossa semana de trabalho, podemos perder notificações importantes.

Os widgets de tabela trazem informações de áreas específicas do seu espaço de trabalho para mostrar onde sua equipe pode estar sobrecarregada.

Lista de tarefas : crie uma visualização de lista usando tarefas de qualquer local

: crie uma visualização de lista usando tarefas de qualquer local Relatório concluído : tarefas concluídas divididas por responsável

: tarefas concluídas divididas por responsável Worked On : veja no que as pessoas trabalharam, determinado pela atividade em uma tarefa

: veja no que as pessoas trabalharam, determinado pela atividade em uma tarefa Pontos do espaço de trabalho : veja quem está se comunicando com eficiência, verificando suas tarefas e fornecendo o máximo de resultados

: veja quem está se comunicando com eficiência, verificando suas tarefas e fornecendo o máximo de resultados Who's Behind : veja quem está atrasado em relação a notificações e tarefas atrasadas

: veja quem está atrasado em relação a notificações e tarefas atrasadas Visualização de atividade: crie uma visualização de atividade

Relacionado **O guia definitivo para gerenciamento de carga de trabalho

Veja o número total de notificações liberadas

Crie e edite metas sem sair do seu Dashboard

Acompanhe e comemore o progresso e as contribuições da sua equipe em tempo real com o widget de metas.

O widget de metas é um elemento básico para qualquer caso de uso do Dashboard, pois você pode analisar o progresso ao lado de outras informações e evitar procurar em diferentes lugares para se manter atualizado.

Relacionado: **Como usar o ClickUp para definir metas para sua equipe

🏃‍♀️ Widgets do Sprint O complemento perfeito para os Sprints que você criou no

Sprints ClickApp ! Para as equipes que usam um fluxo de trabalho Agile ou Scrum, os widgets de Sprint são essenciais para os seus Dashboards.

Burnup : quantidade de trabalho realizado em um sprint

: quantidade de trabalho realizado em um sprint Burndown : quantidade de trabalho que falta fazer em um sprint

: quantidade de trabalho que falta fazer em um sprint Fluxo cumulativo : quantidade de trabalho em cada estágio dos sprints

: quantidade de trabalho em cada estágio dos sprints Velocity Chart : quantidade total de trabalho realizado em dois ou mais sprints

: quantidade total de trabalho realizado em dois ou mais sprints E mais!

Relacionado: O que é gerenciamento ágil de projetos? Tudo o que você precisa saber

Exibir os dados mais recentes do local escolhido

Os widgets incorporados podem ser redimensionados e posicionados ao lado de outros widgets e conteúdos

Se você tiver documentos, planilhas, formulários, vídeos - qualquer coisa com um link -, crie quantos widgets de incorporação personalizados forem necessários para apoiar o objetivo do seu Dashboard.

Ou use um dos widgets disponíveis para trazer aplicativos e sites compatíveis com um link ou código incorporado:

Google Docs, Google Slides e Google Sheets

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Rrelacionados: **Como criar um painel de gerenciamento de projetos (Guia 2021)

Uma fórmula de painel do ClickUp a ser seguida

Se você está se perguntando como configurar seu Painel de controle do ClickUp que atenda às suas expectativas de design e função, você não está sozinho. Há empresas como a sua que são novas no ClickUp ou que ainda não aproveitaram todo o potencial dos ClickUp Dashboards.

Isenção de responsabilidade: a parte mais desafiadora desse processo será o início. Esse é o maior problema de qualquer tipo de relatório:

**Se você não entender o objetivo do seu Dashboard, você o abandonará como uma batata quente na primeira semana

Abaixo está uma fórmula simples que você pode usar para começar a criação do seu Dashboard com o pé direito.

Lembre-se: o objetivo final deve ser sempre comunicar os principais insights de forma rápida, clara e poderosa. ⭐️

Pronto para vê-la em ação? Nosso exemplo será um objetivo de Dashboard que todos nós podemos usar imediatamente: Metas de trabalho .

1️⃣ Defina o público-alvo do seu painel e a história dos dados

Título_ : My Goals

: My Goals Audience : Eu mesmo

: Eu mesmo _Problema _: Não sei se estou trabalhando em tarefas que realmente contribuem para as iniciativas da empresa

_: Não sei se estou trabalhando em tarefas que realmente contribuem para as iniciativas da empresa História dos dados__: Quero uma única fonte de verdade para visualizar minhas tarefas semanais

Não é um mau começo, mas podemos fazer melhor:

Title : Meus objetivos semanais_

: Meus objetivos semanais_ Audience : Eu mesmo

: Eu mesmo Data story: Quero uma única fonte de verdade para visualizar minhas tarefas semanais _relacionadas aos objetivos do quarto trimestre da empresa

Agora nossa história de dados está clara, o que é a etapa mais importante de nossa construção. Sem essa clareza, poderíamos criar confusão e frustração ao nos concentrarmos nas coisas erradas.

2️⃣ Escolha os KPIs certos para apoiar a história dos dados

KPI #1 : Número de tarefas em andamento

: Número de tarefas em andamento KPI #2 : Scorecard semanal de metas

: Scorecard semanal de metas KPI #3 _: Número de tarefas atrasadas

_: Número de tarefas atrasadas KPI #4_ _: Lista de objetivos da empresa para o quarto trimestre

_: Lista de objetivos da empresa para o quarto trimestre KPI #5: Detalhamento do status da tarefa

Passe algum tempo obtendo seus KPIs e consulte sua história de dados se estiver se sentindo preso. Quanto mais específico você for, melhor será o tempo gasto.

3️⃣ Selecione o widget para o tipo de relatório

**KPI nº 1: Número de tarefas em andamento

Estou procurando o número total de tarefas em andamento para esse KPI, portanto, usarei o widget Cálculo.

via ClickUp

Estamos indo muito bem! Vamos continuar!

**KPI nº 2: Quadro de resultados semanal das metas

O widget Metas é perfeito para isso!

via ClickUp

Temos que clicar no scorecard para ver minhas metas. Talvez possamos dar um passo adiante e mostrar o scorecard real, já que só precisamos de um. Portanto, em vez do widget Goals, vamos usar o widget Custom Embed.

via ClickUp

Ficou muito melhor! Menos cliques. 😉

**KPI nº 3: Número de tarefas atrasadas

Semelhante ao nosso primeiro KPI, precisamos do widget de cálculo para visualizar o número total.

via ClickUp

Você já fez isso antes?

**KPI nº 4: Lista de objetivos da empresa para o quarto trimestre

Outro widget de incorporação personalizada funcionará para esse KPI. Poderemos editar o documento em nosso Dashboard.

via ClickUp

**KPI #5: Detalhamento do status da tarefa

Um gráfico de pizza funcionará para esse KPI para ver onde está a maior parte das minhas tarefas.

via ClickUp

4️⃣ Organize seus widgets para criar uma hierarquia visual e equilíbrio

Agora vamos começar a personalizar o layout do nosso Dashboard!

Essa parte da fórmula exigirá algumas tentativas, mas lembrar que nosso objetivo principal é comunicar os principais insights de forma rápida, clara e poderosa nos manterá na direção certa.

**Versão 1

via ClickUp

Qual é a aparência disso? 🤔

Pensamentos funcionais: Todos os widgets importantes estão acima da dobra, para que eu não precise rolar a tela para baixo Os widgets exibem os KPIs de que preciso Pensamentos visuais: Não é o melhor layout para ver as metas semanais ao lado das metas do quarto trimestre (que é a nossa história de dados) O widget Carga de trabalho por status é pequeno e fica na parte inferior

Vamos tentar novamente!

**Versão 2

via ClickUp

5️⃣ Peça feedback ao seu público

Vamos analisar nossos pensamentos anteriores.

Pensamentos sobre a funcionalidade: Todos os widgets importantes estão acima da dobra, para que eu não precise rolar a tela para baixo ✅ Os widgets exibem os KPIs de que preciso ✅ Pensamentos visuais: Não é o melhor layout para ver as metas semanais ao lado das metas do quarto trimestre, o que é mais importante (nossos widgets de metas semanais e metas criativas do quarto trimestre estão um ao lado do outro, portanto, isso dobra os pontos em termos de visual e funcionalidade! ✅) O widget Workload by Status (Carga de trabalho por status) é pequeno e fica na parte inferior (nosso gráfico de pizza fica na parte superior para dar uma olhada rápida no progresso! ✅) Nosso painel é fácil de ler da esquerda para a direita

Crie um painel no ClickUp hoje

Você arrasou! 🎉

Foi fácil criar um Dashboard no ClickUp com essa fórmula? Agora que você já sabe o básico, use essa base para criar Dashboards básicos (ou avançados) no ClickUp!

Os Dashboards são uma ótima ferramenta não apenas para uso pessoal, mas também para compartilhar com seus colegas. Não deixe que sua equipe saia menos informada (ou pior, confusa) porque as informações não estavam claras para influenciar a tomada de decisões.

Se você já passou metade de um dia de trabalho criando um painel no Excel em mais de uma ocasião e teve que começar tudo de novo porque os dados mudaram completamente nos últimos 22 minutos, experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo e crie um Dashboard avançado que promoverá melhor tomada de decisões e produtividade. Este é para você. 🤝