10 melhores ferramentas e aplicativos de gerenciamento de desempenho em 2024

Os funcionários de hoje estão procurando uma carreira com potencial de crescimento. Ao mesmo tempo, a gerência precisa de funcionários que façam o melhor possível para ficar à frente da concorrência. As avaliações regulares de desempenho atendem a esses dois objetivos.

O software de gerenciamento de desempenho permite que os gerentes avaliem o desempenho de seus funcionários e desenvolvam planos de aprimoramento que acelerarão o crescimento de suas carreiras. Há várias opções no mercado, e muitas são muito parecidas. Mas como elas se comparam?

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de desempenho?

As carreiras de seus funcionários e a saúde de sua empresa dependem de um software de gerenciamento de desempenho preciso e confiável. Há muitos fatores a serem considerados ao selecionar um produto para sua empresa.

Interface amigável: O sistema deve ser fácil de usar tanto para gerentes quanto para funcionários

Personalização: Há muitas funções diferentes nos negócios. O programa de software que você escolher deve ser flexível o suficiente para acomodar todas as funções relevantes para sua empresa

Feedback regular: Os funcionários precisam de feedback regular para se tornarem sua melhor versão. O software deve dar suporte a esses canais de comunicação

Planos de desenvolvimento do funcionário: Um plano de desenvolvimento personalizado pode fazer uma grande diferença na carreira de um funcionário. As ferramentas que você usa devem permitir a criação e o gerenciamento desse plano

Informações em 360 graus: Os colegas, subordinados e gerentes têm informações sobre o desempenho de um funcionário. O software escolhido deve permitir que todos forneçam feedback

Métricas de desempenho e indicadores-chave de desempenho: A medição de métricas é a maneira mais precisa de avaliar o desempenho. Escolha um programa que tenha ferramentas para medir os indicadores mais importantes

Integração com outros sistemas: A capacidade de integração com outras áreas relevantes de sua pilha de tecnologia melhorar os fluxos de trabalho

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de desempenho a serem usados em 2024

Para ajudá-lo a encontrar o melhor sistema de gerenciamento de desempenho para sua empresa, elaboramos uma lista com algumas das principais opções do mercado.

1. ClickUp - Melhor para rastreamento de metas de desempenho

Crie um sistema eficaz de gerenciamento de desempenho no ClickUp

O ClickUp é uma solução completa de gerenciamento de projetos com recursos de gerenciamento de desempenho. O ClickUp permite que as equipes definam metas, acompanhem o progresso, gerenciem tarefas e colaborem.

Para orientar um funcionário em seu plano de crescimento, você pode definir metas individuais e acompanhar seu progresso usando status personalizáveis. Em seguida, priorize essas metas para que os funcionários saibam contra o que estão sendo avaliados.

Com as visualizações Timeline e Dashboards, o ClickUp permite visibilidade em tempo real do progresso das metas e tarefas. Tanto os gerentes quanto os funcionários terão uma visão geral abrangente das melhorias de desempenho.

Os recursos do software

recursos humanos

os recursos abrangem todos os aspectos do gerenciamento de funcionários, incluindo recrutamento e crescimento na carreira. Você pode usar os recursos

Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

para apresentar o progresso geral de funcionários e projetos.

Entenda como está o desempenho da sua equipe com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas robustas de gerenciamento de tarefas e colaboração

Objetivos do ClickUp para acompanhar as metas de reconhecimento dos funcionários

Fluxos de trabalho e status de tarefas personalizáveis para um processo de avaliação de desempenho mensal, trimestral e anual

Integração com vários aplicativos de terceiros, incluindo outras ferramentas de gerenciamento de desempenho de funcionários

Recursos de controle de tempo e relatórios para apoiar o progresso dos funcionários

Formulários ClickUp para criar e enviar pesquisas de envolvimento dos funcionários

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado inicial acentuada

Os recursos complexos podem ser excessivos para projetos simples

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. PerformYard - Melhor para rastrear métricas de funcionários

Via PerformYard O PerformYard é um software de gerenciamento de desempenho que simplifica e aprimora o processo de avaliação de desempenho, as metas e o desenvolvimento dos funcionários. O sistema permite que os gerentes definam e acompanhem os objetivos, os principais resultados (OKRs) e outras métricas importantes dos funcionários. É possível monitorar os objetivos e o progresso em nível individual e organizacional.

O PerformYard oferece uma interface intuitiva para os supervisores gerenciarem seus funcionários. Você pode fornecer feedback regular por meio de notas e realizar check-ins estruturados e avaliações de desempenho.

O objetivo do software é permitir que os líderes tenham conversas individuais de alta qualidade com seus funcionários. Ele promove check-ins consistentes durante todo o ano, em vez de revisões anuais isoladas.

Melhores recursos do PerformYard

Definição de metas e acompanhamento para indivíduos e equipes

Feedback contínuo e análises de desempenho

Análises para insights sobre o desempenho

Integração com o HRIS e outras ferramentas

Limitações do PerformYard

Integrações limitadas

As opções de personalização podem ser excessivas para equipes pequenas

Preços do PerformYard

Envolvimento do funcionário: US$ 1-3/mês por pessoa

US$ 1-3/mês por pessoa Gerenciamento de desempenho: US$ 5-10/mês por pessoa

Classificações e resenhas do PerformYard

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (88 avaliações)

3. Engagedly - Melhor para gerenciamento de talentos

Via Com engajamento O Engagedly é um site de

plataforma de gerenciamento de talentos

que capacita as organizações ao impulsionar a participação, o progresso e a colaboração dos funcionários. O software tem como objetivo ajudar os empregadores a desenvolver uma cultura que se concentre no crescimento e no avanço no local de trabalho. Ele incentiva discussões consistentes entre gerentes e funcionários.

A plataforma tem ferramentas que podem sincronizar metas individuais com metas de negócios. Você poderá criar uma força de trabalho mais inspirada e eficiente. Há ferramentas que ajudam a tornar mais eficaz a

gerenciamento de equipes

e cada funcionário pode acompanhar seu progresso ao longo do caminho.

Melhores recursos do Engagedly

Definição e alinhamento das metas dos funcionários

Feedback e reconhecimento em tempo real

Ferramentas de aprendizado e desenvolvimento

Avaliações de competência e rastreamento de habilidades

Limitações de engajamento

A interface poderia ter alguns aprimoramentos

Opções de integração limitadas

Preços da Engagedly

A partir de US$ 5.000/ano

Classificações e avaliações do Engagedly

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (76 avaliações)

4. Workhuman Conversations - Melhor para gerenciamento de operações

via Homem de trabalho O Workhuman Conversations é uma parte do Workhuman

software de gerenciamento de operações

suíte. Ele se concentra em fornecer feedback e reconhecimento contínuos aos funcionários e possibilita discussões francas entre a equipe, permitindo que eles expressem sua apreciação e forneçam feedback.

O software incentiva os funcionários a elogiarem o trabalho uns dos outros e capacita os gerentes a valorizarem aqueles que superam suas metas.

A ideia é aumentar o moral e o envolvimento por meio de elogios frequentes e de uma cultura positiva. O software se integra a outros aplicativos, de modo que você pode interagir com outros funcionários sem sair do seu aplicativo de trabalho principal.

Melhores recursos do Workhuman Conversations

Conversas contínuas sobre desempenho

Reconhecimento e prêmios sociais

Insights sobre o desempenho individual e da equipe

Integração com outros plataformas de comunicação

Limitações das conversas com humanos de trabalho

Opções de personalização limitadas

O preço pode ser muito alto para pequenas empresas

Preços do Workhuman Conversations

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Classificações e resenhas de Workhuman Conversations

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,2/5 (4 avaliações)

5. Bamboo HR - O melhor para gerenciamento de RH

Via RH de bambu O Bamboo HR é uma plataforma abrangente de gerenciamento de RH. Ele simplifica o gerenciamento de dados, a documentação e as análises de desempenho dos funcionários. O software oferece ferramentas para tarefas comuns de RH, como integração, gerenciamento de benefícios e folha de pagamento.

A plataforma principal tem recursos para rastrear candidatos e definir metas para os funcionários. Com formulários personalizados e uma interface intuitiva, é fácil começar a trabalhar com o software básico.

Para o gerenciamento de desempenho, o Bamboo HR permite pesquisas de feedback, avaliações de habilidades e treinamento contínuo. Cada um deles é vinculado diretamente ao perfil do funcionário dentro da plataforma mais ampla. Isso facilita o acompanhamento do progresso de seus funcionários

plano de melhoria de desempenho

.

Bamboo Melhores recursos de RH

Banco de dados centralizado de funcionários

Recursos de autoatendimento para funcionários

Relatórios e análises personalizáveis

Fluxos de trabalho de integração e desligamento

Limitações do Bamboo HR

Problemas ocasionais de desempenho

Os recursos avançados exigem configuração adicional

Preço do Bamboo HR

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Bamboo HR classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

6. Lattice - Melhor para avaliações de desempenho

Via Malha Lattice é um

software de avaliação de desempenho

para apoiar o desenvolvimento da equipe. Ele tem recursos que facilitam a definição de metas, o feedback e as avaliações tanto para o gerente quanto para o funcionário.

Os fluxos de trabalho são personalizáveis, o que simplifica a configuração de ciclos de revisão e perguntas de feedback. Os gerentes podem criar facilmente OKRs para os funcionários e fornecer feedback. A funcionalidade de revisões regulares de desempenho promove o crescimento dos funcionários.

O desenvolvimento contínuo é vital para a progressão dos funcionários. O Lattice permite que os gerentes forneçam treinamento contínuo e os funcionários podem solicitar ou fornecer feedback a qualquer momento.

Recursos como elogios anônimos e acompanhamento em tempo real incentivam o envolvimento e o feedback das partes interessadas.

Melhores recursos da Lattice

Gerenciamento contínuo do desempenho

feedback e avaliações de 360 graus

Acompanhamento e alinhamento de metas

Desenvolvimento de habilidades e planos de crescimento

Limitações da rede

A interface do usuário pode ser pouco intuitiva

Integrações limitadas de ferramentas

Preços da Lattice

Engagement: US$ 4/mês por pessoa

US$ 4/mês por pessoa Crescimento: US$ 4/mês por pessoa

US$ 4/mês por pessoa Gerenciamento de desempenho: US$ 8/mês por pessoa

US$ 8/mês por pessoa OKRs e metas: US$ 8/mês por pessoa

US$ 8/mês por pessoa Gerenciamento de desempenho e OKRs e metas: US$ 11/mês por pessoa

US$ 11/mês por pessoa Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do Lattice

G2: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Leapsome - Melhor para capacitação de pessoas

Via Salto Os gerentes geralmente lutam com sistemas fragmentados e processos manuais que dificultam o gerenciamento do desempenho. Quando isso acontece, há desinteresse dos funcionários, alta rotatividade de pessoal e potencial não alcançado.

A Leapsome é uma plataforma de capacitação de pessoas que visa a resolver esse problema. Ela oferece uma solução completa, melhorando a cultura de trabalho em sua organização ao fornecer insights sobre os funcionários e aumentar o envolvimento.

Os principais recursos da Leapsome permitem um feedback significativo que se concentra no crescimento do funcionário. Seus processos são escalonáveis para lidar com empresas de qualquer tamanho, proporcionando experiências consistentes aos funcionários.

Os sistemas flexíveis e modulares permitem que você monte um fluxo de trabalho que faça exatamente o que você precisa e nada mais. Quaisquer que sejam as peças que você escolher, todas elas serão combinadas com uma solução analítica superior.

Melhores recursos do Leapsome

Avaliações de desempenho e feedback

Pesquisas com funcionários e ferramentas de engajamento

Recursos de aprendizado e desenvolvimento

Ciclos e modelos de avaliação personalizáveis

Limitações de salto

Ocorrem falhas ocasionais na plataforma

Opções de integração limitadas

Preços incríveis

A partir de US$ 8/mês por pessoa

Classificações e resenhas do Leapsome

G2: 4,8/5 (mais de 1.250 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (58 avaliações)

8. Grove HR - O melhor para automatizar tarefas de RH

Via RH da Grove O Grove HR é um sistema multifuncional

Software de RH

solução que pode automatizar as tarefas manuais de toda a sua empresa. Ele centraliza as principais funções de RH, como a integração, e gerencia os dados dos funcionários sem problemas. Os funcionários podem facilmente solicitar folgas ou acessar avaliações.

Os gerentes têm acesso a um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento de desempenho. Eles podem definir e monitorar metas para os funcionários com base em avaliações de desempenho automatizadas. A plataforma facilita o agendamento dessas avaliações e o acompanhamento dos resultados.

Você poderá obter insights significativos sobre o desempenho dos funcionários por meio de feedback de 360 graus. Colegas, subordinados e gerentes podem fornecer avaliações confidenciais do desempenho do funcionário para que você possa ter uma visão completa.

Os melhores recursos do Grove HR

Definição de metas e controle de desempenho

Recursos de feedback e reconhecimento

Planejamento de desenvolvimento de funcionários

Indicadores de desempenho personalizáveis

Limitações do Grove HR

Recursos de relatório reduzidos

Navegação difícil devido a uma interface complicada

Preços do Grove HR

Essentials: A partir de US$ 3/mês por pessoa

A partir de US$ 3/mês por pessoa Performance: A partir de US$ 4/mês por pessoa

A partir de US$ 4/mês por pessoa Engage: A partir de US$ 6/mês por pessoa

Classificações e avaliações do Grove HR

G2: 4,5/5 (69 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (67 avaliações)

9. PeopleGoal - Melhor para desenvolvimento de funcionários

Via Meta de Pessoas O PeopleGoal é um sistema de gerenciamento de desempenho que conecta os processos de RH em uma solução simples. Sua empresa pode

automatizar fluxos de trabalho

e impulsionar o crescimento dos funcionários a um preço acessível.

Como a cultura da empresa varia de empresa para empresa, os aplicativos que compõem a plataforma são personalizáveis para atender às suas necessidades específicas. Esses aplicativos abrangem

rastreamento de metas

avaliações de desempenho, OKRs, feedback 360 e muito mais.

Para o desempenho, o PeopleGoal alinha as metas individuais, da equipe e da empresa. Ele fornece feedback 360º imparcial para o autoconhecimento. Após uma avaliação de desempenho, você pode criar planos de desenvolvimento pessoal que tenham em mente as metas do funcionário e da empresa.

Para o envolvimento, você pode criar pesquisas para obter o feedback dos funcionários. As perguntas personalizadas permitem que você reúna informações exclusivas do seu setor ou empresa. Promova o envolvimento de longo prazo dos funcionários com ferramentas que os ajudem a planejar sua carreira.

Melhores recursos do PeopleGoal

Fluxos de trabalho de gerenciamento de desempenho personalizáveis

Acompanhamento e alinhamento das metas dos funcionários

Feedback e reconhecimento em tempo real

Planos de desenvolvimento do funcionário e caminhos de aprendizagem

Limitações do PeopleGoal

Opções limitadas de modelos em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de desempenho

A configuração inicial requer alguma orientação

Preços do PeopleGoal

A partir de US$ 4/mês por pessoa

Classificações e resenhas do PeopleGoal

G2: 4,7/5 (14 avaliações)

4,7/5 (14 avaliações) Capterra: 4,6/5 (20 avaliações)

10. Actus - Melhor para o envolvimento dos funcionários

Via Ato O Actus é outra solução de software de RH com gerenciamento de desempenho e envolvimento dos funcionários em sua essência. Sua principal funcionalidade é a capacidade de facilitar a definição e o alinhamento de metas. Isso funciona nos níveis individual, de equipe e organizacional, ajudando a alinhar as metas de todos.

O software enfatiza a importância tanto das revisões anuais tradicionais quanto dos check-ins mais frequentes. Ele tem ferramentas para facilitar ambas, incentivando conversas significativas entre gerentes e funcionários sobre seus pontos fortes e fracos.

A abordagem inclusiva do software facilita a obtenção de feedback dos colegas, subordinados ou gerentes do funcionário.

O software se integra a outros produtos de RH para oferecer uma solução mais completa.

Melhores recursos do Actus

Ferramentas de gerenciamento e avaliação de desempenho

Avaliação de competências e planejamento de desenvolvimento

Integração com sistemas de RH

Relatórios e análises personalizáveis

Limitações do Actus

Interface primitiva que requer modernização

O preço pode ser muito alto para organizações menores

Preços do Actus

Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Classificações e resenhas do Actus

G2: 4,6/5 (13 avaliações)

4,6/5 (13 avaliações) Capterra: 4,7/5 (58 avaliações)

Priorize o envolvimento dos funcionários com um sistema de gerenciamento de desempenho

As empresas prosperam quando seus funcionários entendem suas responsabilidades, recebem feedback objetivo e podem ver as possibilidades de sua trajetória de carreira à sua frente. O software de gerenciamento de desempenho correto e o

ferramentas organizacionais

ajudam os gerentes a avaliar o desempenho ao longo do ano para que as equipes possam se beneficiar dos dados.

Os modelos versáteis, as ferramentas de software e as tabelas do ClickUp podem ser a base para seus novos planos de gerenciamento de desempenho até o final de 2024 e além.

e obtenha acesso aos recursos do ClickUp

recursos de gerenciamento de funcionários

!