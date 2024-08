10 modelos de plano de melhoria de desempenho (PIP) para gerentes

Ninguém é perfeito. Mas imagine a diferença que qualquer pessoa da organização poderia fazer se fosse diligente em se aproximar dela.

É claro que isso ainda pode ser um exagero ou uma meta irrealista. Ainda assim, as organizações prosperam quando há planos estruturados para que todos se aprimorem no que fazem ao longo do tempo, ajudando a empresa e maximizando sua produtividade.

Para chegar lá, você precisa de um plano estruturado para gerenciar e melhorar o desempenho de todos na equipe.

Como gerente, você quer ajudar suas equipes a serem bem-sucedidas. A maré alta levanta todos os barcos e, como qualquer pessoa que tenha participado de projetos em grupo, mesmo na escola, sabe, a equipe só pode ir tão longe quanto seu elo mais fraco.

No entanto, pode ser difícil ajudar a sua equipe a melhorar, mesmo quando você trabalha com a sua própria lista de afazeres e tarefas diárias. Quanto mais você puder padronizar o processo, melhor. E é aí que os modelos de plano de melhoria de desempenho entram na equação.

O que é um modelo de plano de melhoria de desempenho (PIP)?

Um modelo de plano de melhoria de desempenho é um documento padronizado que ajuda você - e qualquer pessoa que esteja gerenciando - a criar uma estratégia para desenvolver suas habilidades e aumentar seu desempenho. Por ser padronizado, é uma excelente ferramenta de gerenciamento e Modelo de RH para gerenciar suas equipes sem consumir muito do seu tempo.

Por exemplo, você pode gerenciar sua equipe de acordo com o modelo Método OKR de definição de metas organizacionais. O modelo certo de plano de melhoria de desempenho ajuda a definir planos semelhantes para cada membro da sua equipe, o que permite que eles trabalhem para atingir objetivos comuns.

O que faz um bom modelo de plano de melhoria de desempenho?

Não existe um único modelo de plano de melhoria de desempenho "melhor", simplesmente porque "melhor" depende inteiramente do que você está procurando. Por exemplo, talvez você precise de um modelo que acompanhe regularmente avaliações de desempenho programadas . Ou você precisa de um plano de melhoria de desempenho que ajude a melhor alocação de recursos .

Talvez você queira melhorar o gerenciamento da carga de trabalho em toda a sua equipe, mas, seja qual for o caso, ele deve ter objetivos mensuráveis e descrever ou discutir claramente os problemas de desempenho. Dito isso, os melhores modelos de plano de melhoria de desempenho compartilham algumas características que você pode procurar:

Uma visão geral simples : Isso permite que o relatório que você está elaborando seja fácil de ler, permitindo que qualquer pessoa pronta retire imediatamente o que é necessário para avaliar os planos de melhoria de desempenho.

: Isso permite que o relatório que você está elaborando seja fácil de ler, permitindo que qualquer pessoa pronta retire imediatamente o que é necessário para avaliar os planos de melhoria de desempenho. Uma ênfase visual . Ninguém gosta de parágrafos longos ou marcadores com várias frases (irônico, nós sabemos), portanto, quanto mais visual for o seuo relatório de progresso do funcionáriomelhor você definirá expectativas claras.

. Ninguém gosta de parágrafos longos ou marcadores com várias frases (irônico, nós sabemos), portanto, quanto mais visual for o seuo relatório de progresso do funcionáriomelhor você definirá expectativas claras. Uma conclusão mutuamente benéfica . O plano de melhoria de desempenho tem uma seção de conclusões que mostra exatamente o que precisa acontecer em seguida? Essa é a melhor maneira de garantir que a recomendação do plano de melhoria de desempenho realmente aconteça para que as expectativas sejam atendidas.

. O plano de melhoria de desempenho tem uma seção de conclusões que mostra exatamente o que precisa acontecer em seguida? Essa é a melhor maneira de garantir que a recomendação do plano de melhoria de desempenho realmente aconteça para que as expectativas sejam atendidas. Codificação intuitiva por cores . Você pode se surpreender com a diferença que um simples código de cores pode fazer. O vermelho pode ser um problema de desempenho ruim, o amarelo, um atendimento às expectativas, e o verde, um desempenho alto ou aceitável. As cores certas só ajudam a reduzir a confusão e a definir expectativas claras.

. Você pode se surpreender com a diferença que um simples código de cores pode fazer. O vermelho pode ser um problema de desempenho ruim, o amarelo, um atendimento às expectativas, e o verde, um desempenho alto ou aceitável. As cores certas só ajudam a reduzir a confusão e a definir expectativas claras. Fácil de ajustar com o tempo. Ninguém gosta de um plano de melhoria do desempenho no trabalho que, uma vez criado, nunca poderá ser alterado. Afinal de contas, você quer realmente monitoraro desempenho do funcionário melhorias e qualquer feedback que esteja recomendando! Quanto mais flexível for o modelo, melhor.

Não importa o modelo exato que você está procurando. Desde que o plano de melhoria de desempenho tenha essas características, você terá um ótimo começo.

10 Modelos de plano de melhoria de desempenho

Sem mais delongas, vamos direto ao assunto principal. Semelhante ao modelos de etapa de ação se o seu plano de melhoria de desempenho é um modelo de ação, esses modelos de plano de melhoria de desempenho se destacam porque são acionáveis e seguem todas as práticas recomendadas acima.

Vamos aos nossos favoritos.

1. Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Criado em um formato de quadro branco, este Modelo de ação corretiva do ClickUp é o nosso favorito entre os PIPs devido à sua natureza visual e espacial. Ele apresenta seis seções cuidadosamente codificadas por cores, organizadas em colunas que fazem sentido intuitivamente quando lidas da esquerda para a direita:

Áreas de melhoria : Identifica categorias gerais nas quais os membros individuais da equipe podem melhorar.

: Identifica categorias gerais nas quais os membros individuais da equipe podem melhorar. Problemas e causas-raiz : Oportunidades em cada área para identificar exatamente o que deu errado ou os problemas de desempenho ruim que precisam ser melhorados e por quê.

: Oportunidades em cada área para identificar exatamente o que deu errado ou os problemas de desempenho ruim que precisam ser melhorados e por quê. Possíveis soluções : Abordar diretamente os problemas de desempenho identificados com maneiras pelas quais o funcionário ou a tarefa poderia melhorar seu desempenho no trabalho.

: Abordar diretamente os problemas de desempenho identificados com maneiras pelas quais o funcionário ou a tarefa poderia melhorar seu desempenho no trabalho. Medida de sucesso : Adicione responsabilidade e avaliação à equação para facilitar o acompanhamento do progresso das soluções identificadas e criar objetivos mensuráveis.

: Adicione responsabilidade e avaliação à equação para facilitar o acompanhamento do progresso das soluções identificadas e criar objetivos mensuráveis. Proprietários de tarefas : Identifique áreas de melhoria dentro deprojetos e tarefas com vários responsáveis.

: Identifique áreas de melhoria dentro deprojetos e tarefas com vários responsáveis. Cronograma: Datas de vencimento e possíveis marcos para manter todos na tarefa de implementar as soluções identificadas.

Combinando as colunas, esse modelo se alinha perfeitamente com Abordagem de meta SMART do ClickUp para o gerenciamento de projetos e pessoas. E, ainda assim, as coisas permanecem simples o suficiente para criar planos de melhoria rápida até mesmo para os problemas mais complexos.

2. Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

Modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp tem uma abordagem diferente do modelo de ação do quadro branco mencionado acima. Esse plano de ação estruturado é mais linear, incluindo uma visão geral clara e simples que identifica o nome do funcionário, a função e o supervisor, além de um campo de data para referência futura.

A partir daí, ele vai direto para o relatório de incidentes de um item específico que precisa de melhoria de desempenho. O relatório de incidentes permite que o gerente inclua alguns detalhes sobre um gatilho específico que faz com que o funcionário precise de aprimoramento de desempenho, como não atingir metas de vendas ou não seguir protocolos.

Em seguida, há uma seção sobre descobertas, que permite mais detalhes sobre o que uma investigação mais aprofundada sobre o incidente trouxe e iniciativas corretivas para atender às expectativas.

Por fim, o relatório inclui uma seção criada para os gerentes atualizarem continuamente, chamada "indicações de progresso" À medida que o funcionário trabalha no plano de melhoria de desempenho, essa é a seção em que os sucessos podem ser comemorados tanto pelos gerentes quanto pelos funcionários.

3. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Nem todo plano de melhoria de desempenho precisa ser acionado por um incidente negativo. Gerenciamento proativo significa ajudar os funcionários a se tornarem mais bem-sucedidos ao longo do tempo, independentemente de seu desempenho atual. Isso é o que Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp ajuda a monitorar.

Na visualização padrão, cada membro da equipe recebe um item de linha que identifica o status de seu plano de melhoria de desempenho, suas informações básicas e quais oportunidades de desenvolvimento profissional foram identificadas para ele.

Isso ajuda a encontrar a causa raiz de problemas específicos e economizará tempo ao delinear um caminho claro para atingir os marcos de progresso esperados.

As seções de Concluído a Em andamento ajudam o gerente a acompanhar exatamente a situação de cada funcionário em um determinado momento. Mas isso é só o começo. O modelo também inclui um plano de departamento que aborda em um nível mais alto as metas de aprimoramento e o acompanhamento dessas metas.

Enquanto isso, os campos personalizados, como requisitos de pessoal, cronogramas e habilidades adquiridas, ajudam os gerentes a se manterem sempre atualizados sobre a situação de sua equipe e quais membros mais precisam de desenvolvimento contínuo.

4. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Parece uma agenda simples, mas esse Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp tem um poder oculto. Além das seções fáceis de usar, como pontos de discussão e feedback, esse documento de melhoria de desempenho também permite que os gerentes descrevam exatamente quais iniciativas e quais prioridades são mais importantes para os membros da equipe, pois eles buscam otimizar o desempenho da equipe ao longo do tempo.

E isso é só o começo. A parte de gerenciamento de desempenho desse modelo inclui um gráfico que pode ser usado para que o funcionário e seus colegas avaliem a si mesmos e uns aos outros em categorias como compreensão do trabalho, habilidades profissionais e muito mais. Os códigos de medição de U para insatisfatório a E para excelente mantêm o preenchimento dessa seção simples e direto para todos os envolvidos.

Por fim, este modelo inclui uma seção que deve fazer parte da avaliação de desempenho de todos os funcionários: realizações. Embora todos precisem melhorar em algumas áreas, concentrar-se nessas melhorias necessárias pode facilitar a desconsideração de que esse funcionário provavelmente já comemorou grandes conquistas e sucessos em outras.

A inclusão de uma seção como essa em um modelo de plano de melhoria de desempenho cria uma cultura de trabalho mais positiva e orientada para o sucesso, equilibrando o lado ruim com o lado bom.

5. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Como este Modelo de relatório de desempenho do ClickUp mostra que nem todo plano de melhoria de desempenho precisa estar ligado ao desempenho de um funcionário individual. Em vez disso, ele destaca uma abordagem focada no projeto que ajuda a equipe que você está gerenciando a manter-se no caminho certo e a cumprir seus cronogramas e entregáveis .

O modelo em si inclui uma visão geral fácil de vários projetos, o que é especialmente útil para gerentes que precisam documentar o andamento do projeto em vários níveis. Além de uma visão geral das expectativas da empresa, ele inclui um instantâneo para cada projeto a ser relatado, que inclui a porcentagem de tempo e orçamento gastos e o progresso obtido.

A natureza visual desses números faz com que esse modelo seja um relatório útil para os gerentes que desejam comunicar a visão geral de todo o trabalho que está sendo feito. Como continua sendo uma visão geral de alto nível, esse modelo funciona especialmente bem quando combinado com outros relatórios de desempenho de projeto.

Por exemplo, ele pode ser usado para manter a visão geral de vários projetos ágeis para as partes interessadas de alto nível, enquanto relatórios mais detalhados, como retrospectivas de sprint pode entrar em mais detalhes sobre cada um desses projetos e seu progresso esperado.

6. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Modelo de análise de desempenho trimestral do ClickUp

Enquanto Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp concentra-se principalmente na avaliação retrospectiva de um funcionário, mas também tem exemplos de planos de melhoria de desempenho voltados para o futuro.

Documente o desempenho de um membro da sua equipe, o que ele realizou e como essas percepções podem levar a um plano de melhoria antes da próxima avaliação avaliação trimestral de desempenho .

7. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Os novos contratados precisam necessariamente de um plano de integração que os ajude a melhorar nos primeiros meses em que estiverem em sua organização. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp ajuda nesse esforço, permitindo que você defina metas acionáveis e documente o progresso do novo membro da equipe em relação a essas metas. Criar o plano de 30-60-90 dias e a medição do progresso são fáceis, assim como compartilhar o plano com o novo contratado. Isso é especialmente importante para manter e agendar verificações regulares. Isso também o ajudará a manter uma atitude positiva com os funcionários.

8. Modelo de trilha de carreira do ClickUp

Modelo de trilha de carreira do ClickUp

Se você estiver orientando membros da sua equipe, o Modelo de trilha de carreira do ClickUp é uma ferramenta perfeita. É uma ferramenta mais qualitativa ferramenta de avaliação de desempenho do que a maioria dos outros modelos mencionados neste guia, permitindo que você trabalhe com seu mentorado para criar metas de carreira e um caminho mensurável para atingir essas metas de carreira.

Tudo isso acontece em um gráfico fácil de entender e codificado por cores que faz todo o sentido para as expectativas da empresa - mesmo à primeira vista.

9. Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

Modelo de formulário de avaliação de funcionário do ClickUp

Configurado como um formulário interativo, Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp funciona devido à sua simplicidade. Você preenche o formulário, que preenche uma exibição baseada em lista que funciona como avaliação.

Enquanto isso, os campos personalizados, como prêmios e marcos recebidos, a capacidade de trabalhar com uma equipe, as habilidades técnicas e outros campos personalizados ajudam a especificar exatamente onde o funcionário foi bem-sucedido, onde são necessárias melhorias e as expectativas gerais da empresa quanto ao desempenho no trabalho.

10. Modelo de plano de melhoria de desempenho do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

Este modelo de Plano de Melhoria de Desempenho (PIP) do Microsoft Word da Template.net é um documento abrangente, editável e imprimível, criado para ajudar empresas e organizações a melhorar o desempenho dos funcionários. Esse modelo serve como um guia estruturado para os gerentes delinearem as áreas de melhoria, estabelecerem expectativas claras e definirem objetivos mensuráveis para funcionários com baixo desempenho.

Benefícios dos modelos de plano de melhoria de desempenho para equipes de RH

Os planos de melhoria de desempenho (PIP) são uma maneira eficaz de garantir que os funcionários estejam cumprindo as expectativas e as metas estabelecidas por uma organização. Eles são uma parte essencial de qualquer Equipe de RH da equipe de RH. Um modelo de PIP bem elaborado pode ajudar a apoiar um processo de melhoria de desempenho bem-sucedido, fornecendo um formato e uma estrutura consistentes para as equipes trabalharem.

O uso de um modelo de PIP simplifica o processo de desenvolvimento, implementação e gerenciamento de um plano de melhoria de desempenho. Ao fornecer uma estrutura abrangente que a equipe pode consultar ao criar seu próprio plano, ele simplifica as etapas necessárias para maximizar a eficácia de um PIP. O acesso a um modelo de PIP atualizado garante que a equipe atenda às expectativas e às metas da organização e, ao mesmo tempo, permite flexibilidade.

Ao usar um modelo de PIP, é importante garantir que todos os elementos necessários sejam incluídos. Além de definir expectativas e delinear objetivos específicos, ele também deve incluir informações sobre cronogramas, responsabilidades e consequências.

Como criar um plano de melhoria de desempenho

Defina as expectativas: Essa é a primeira etapa da criação de um PIP e é essencial garantir que as expectativas sejam claras e específicas. Defina objetivos: Estabelecer metas mensuráveis ajuda a dar foco ao plano e pode ser usado como referência durante todo o processo. Atribua cronogramas: Defina quanto tempo o processo do PIP levará, bem como quando e como o progresso deve ser revisado. Alocar recursos: Certifique-se de que haja recursos suficientes para apoiar os objetivos do plano, como treinamento adicional ou coaching. **Atribuição de responsabilidades: Defina claramente quem é responsável por quais tarefas dentro do processo do PIP. **Monitorar o progresso:Acompanhe o progresso e forneça feedback para garantir que os objetivos estejam sendo atingidos. Revisite o plano: Verifique regularmente o processo do PIP para avaliar se é necessário fazer alguma alteração. Estabeleça consequências: Se as metas não forem atingidas, é importante ter um sistema de responsabilidade em vigor com consequências claramente definidas para o não cumprimento.

Exemplos de planos de melhoria de desempenho

Os Planos de Melhoria de Desempenho (PIPs) são uma ferramenta poderosa que as equipes de RH podem usar para lidar com o baixo desempenho e o absenteísmo. Um modelo de PIP é uma ótima maneira de começar quando você não sabe por onde começar. Veja a seguir as situações em que vale a pena criar seu próprio modelo de PIP:

Quando um funcionário tiver sido advertido várias vezes sobre seu desempenho insatisfatório

Quando o desempenho do funcionário está abaixo das expectativas

Quando um funcionário não consegue cumprir prazos ou metas

Quando há uma lacuna entre a produtividade esperada e a real

Quando há reclamações de clientes ou colegas sobre o comportamento ou a atitude do funcionário

Quando evitar o uso de planos de melhoria de desempenho

Embora os modelos de PIP sejam um recurso valioso para as equipes de RH, há certas situações em que é melhor evitar usá-los:

Quando o desempenho do funcionário se deve a um problema fora de seu controle.

Se a raiz do problema estiver em uma falha de comunicação ou na falta de recursos.

Quando o progresso do funcionário exigir treinamento, orientação ou coaching adicionais antes que ele possa melhorar seu desempenho.

Se as responsabilidades de trabalho do funcionário tiverem mudado e não mais

Aumente a produtividade da sua equipe com modelos de PIP

Que gerente não quer uma equipe que funcione como uma máquina bem lubrificada? É claro que chegar lá é um trabalho árduo. Qualquer ajuda que você possa obter para maximizar o desempenho e a produtividade de cada um dos membros da sua equipe é vital. É isso que faz com que um modelo de plano de melhoria de desempenho seja uma ferramenta vital na caixa de ferramentas de qualquer gerente.

Você pode usar modelos de plano de ação de desempenho para corrigir um erro específico ou criar um plano de desenvolvimento mais geral e claro. É tão bom para integrar novas contratações quanto para conectar o desempenho aos projetos atuais.

Você só precisa saber qual modelo usar, e esta seleção pode ajudá-lo a chegar lá.

Por falar em gerenciar sua equipe como uma máquina bem lubrificada: o gerenciamento de projetos correto e o ferramenta de produtividade pode ajudar você a chegar lá também, especialmente se for gratuita para sempre. Pronto para saber mais sobre o ClickUp e começar a usar os modelos acima? Registre-se para começar hoje mesmo .