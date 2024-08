Testamos os 15 melhores softwares de RH para equipes de pessoas em 2024

O que você obtém quando cruza Recursos Humanos (RH) com o poder da tecnologia moderna? software de gerenciamento de projetos ? Software desenvolvido para agilizar a integração benefícios, folha de pagamento e processos de novas contratações. 🙌🏼

O software de RH é imprescindível para empresas de qualquer porte, principalmente para as que estão focadas no crescimento e em colocar seus funcionários em primeiro lugar!

Criamos uma lista dos 15 melhores softwares de RH para sua empresa, incluindo os principais recursos, prós, contras, preços, feedback dos clientes e avaliações dos usuários. Além disso, apresentamos as perguntas frequentes e as categorias de software de RH para orientá-lo em sua pesquisa.

O que você deve procurar em um software de RH?

O software de RH ajuda os líderes e os membros da equipe a se alinharem às metas da empresa, gerenciarem os benefícios dos funcionários, simplificarem os processos diários e distribuírem seu tempo com mais eficiência. Em muitos casos, esse software também é usado pelos funcionários para gerenciar seus cartões de ponto, enviar solicitações, visualizar informações importantes sobre impostos e folha de pagamento e muito mais.

Seu software de RH deve ser flexível o suficiente para acompanhar o aumento do número de funcionários e as mudanças estruturais da sua empresa, sem forçá-lo a investir em mais uma ferramenta para realizar o trabalho. Os recursos a serem observados em seu próximo software de RH incluem:

Integrar novos funcionários

Gerenciar a folha de pagamento

Acessar as práticas e políticas da empresa

Rastrear o tempo gasto em tarefas e horas faturáveis

Agendar tarefas entre os funcionários

Gerenciar e solicitar o uso dos benefícios dos funcionários

Rastrear candidatos no processo de recrutamento

Gerenciar avaliações de funcionários eMetas de RH As características que tornam o software de RH tão valioso não se limitam a essa lista. As ferramentas para gerenciar tarefas, acompanhar o progresso, planejar projetos e colaborar com a equipe tornarão o dia a dia de todos um pouco mais fácil e mais tranquilo com o uso do software de RH ideal.

As 15 melhores ferramentas de software de RH

Fizemos nossa lição de casa para reunir uma lista das 15 melhores alternativas de software de RH para cada categoria, incluindo seus benefícios, principais recursos, feedback dos clientes, avaliações dos usuários e preços.

1. ClickUp #### Categoria: Melhor solução geral de software de RH

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades ClickUp é a única plataforma de produtividade tudo-em-um poderosa o suficiente para fornecer soluções de ponta a ponta para equipes de qualquer tamanho e setor. Com centenas de recursos personalizáveis e mais de 1.000 integrações o ClickUp pode centralizar seu trabalho entre aplicativos em um espaço de trabalho colaborativo perfeito para equipes de RH que gerenciam dados, tempo e metas dos funcionários.

Independentemente de estar simplificando o processo de recrutamento, integrando novos funcionários ou acompanhando o progresso deles em relação às metas, a plataforma flexível do ClickUp tem tudo o que você precisa para simplificar e otimizar processos de RH de longa data.

Recursos de RH do ClickUp

Várias exibições

Sobre 15 maneiras de visualizar seus fluxos de trabalho o ClickUp permite visualizar fluxos de trabalho, tarefas e projetos, incluindo várias visualizações importantes que sua equipe de RH vai adorar:

Visualização de tabela para uma experiência de gerenciamento de dados semelhante a uma planilha

Visualização de lista com várias opções de classificação, filtragem e agrupamento

Visualização de formulário para transformar respostas a pesquisas, solicitações e feedback de funcionários diretamente em uma tarefa acionável

Visualização de calendário para gerenciar cronogramas, folgas, agendas diárias e reuniões virtuais

Visualização de carga de trabalho para gerenciar as capacidades da sua equipe

Automações para processos de RH

Há mais de 100 maneiras de automatizar seus processos de RH no ClickUp para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante: seu pessoal! Automações no ClickUp podem acionar a criação de tarefas, atribuir tarefas, preencher e atribuir comentários, alterar o status das tarefas e muito mais.

Dashboards para rastreamento de RH

Ideal para rastrear marcos do projeto , metas e KPIs de RH , Dashboards no ClickUp reúnem todo o seu trabalho em uma visão geral instantânea e de alto nível. Os Dashboards são personalizáveis, altamente visuais e estão sempre prontos para serem apresentados às partes interessadas e a outros gerentes. Além disso, há mais de 50 variações de widgets nos Dashboards que podem ser criados para qualquer cenário de RH: posições preenchidas, tempo de contratação e desempenho da equipe.

Modelos de RH

Este Modelo de SOP de RH da ClickUp é o recurso perfeito para apresentar à sua equipe os processos que utilizam Quadros brancos ClickUp . Esse modelo aplica uma tabela colorida, organizada e facilmente editada ao seu quadro branco colaborativo para ajudar os gerentes de RH a treinar a equipe, estabelecer tarefas de recrutamento, gerenciar processos de contratação e muito mais.

Simplifique seus processos de RH usando o modelo de POP de RH da ClickUp e Whiteboards

Faça o download deste modelo

Profissionais do ClickUp

Todas essas ferramentas poderosas são encontradas em uma plataforma dinâmica, portanto, você não precisará investir em produtos separados ou em um conjunto de software para acessar todas as funcionalidades do ClickUp

Mais de 1.000 integrações e centenas de modelos pré-construídos para ampliar e otimizar sua experiência com o ClickUp

suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, recursos de aprendizado comoUniversidade ClickUp,seminários on-lineeDocumentos de ajuda para tornar sua transição o mais tranquila possível

Contras do ClickUp

Não oferece pacotes de benefícios específicos, mas pode gerenciar os dados em uma plataforma segura

Pode ser um pouco difícil aprender a se adaptar à rica lista de recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário, por mês

: uS$ 7 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Business Plus : uS$ 19 por usuário, por mês

: uS$ 19 por usuário, por mês Enterprise: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 5.030 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.030 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.210+ avaliações)

2. Ondulação

Categoria: Melhores software de gerenciamento de funcionários

via Ondulação A Rippling oferece um conjunto de produtos para simplificar os processos de RH, TI e finanças usando seu software baseado em nuvem. Seu software de RH é agradável de usar, fácil de aprender e tem uma tonelada de recursos que vão desde a folha de pagamento até pesquisas de feedback de funcionários e muito mais.

Recursos do Rippling

Relatórios e análises da força de trabalho para acompanhar a contratação, o número de funcionários e o progresso

Automação do fluxo de trabalho em tarefas consistentes

Permissões e políticas baseadas em funções com acesso e aprovações personalizados

Gerenciamento de conformidade com recomendações locais, estaduais e federais

Prós do Rippling

Centenas demodelos para folha de pagamento e outras necessidades de RH que você pode personalizar conforme necessário

Criado para gerenciar uma força de trabalho global com recursos localizados de folha de pagamento, impostos e conformidade

Diversas integrações para ampliar a funcionalidade em todas as categorias de RH

Contras do Rippling

Integração necessária para gerenciardesempenhos e avaliações de funcionários usando o Rippling

O recurso de verificação de antecedentes por meio do Rippling é caro

A personalização e as várias exibições são estendidas apenas ao administrador, portanto, a maioria dos funcionários não terá acesso a esses recursos

Preços do Rippling

A Rippling começa em US$ 8 por usuário, por mês, mas todos os planos de preços exigem uma cotação personalizada da Rippling e são criados para cada equipe com base nos recursos de que você precisa.

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 1.470 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.470 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 1.840 avaliações)

Os líderes de RH têm uma tarefa difícil. Eles precisam encontrar os melhores talentos e gerenciá-los de forma que a empresa ganhe dinheiro. É por isso que os líderes de RH precisam do melhor software de RH! Escolhi o Rippling por sua interface amigável e preço acessível. Ele também tem recursos que outros programas de software de RH não têm. O Rippling me permite acompanhar o desempenho dos funcionários e criar relatórios personalizados. Ele também me ajuda a me conectar com outros líderes de RH para compartilhar as melhores práticas, e o sistema rastreia automaticamente as férias e os dias de licença médica, além de facilitar a visualização dos registros dos funcionários.

Travis Lindemoen diretor administrativo, grupo nexus IT

3. Dia de trabalho

Categoria: Melhor para grandes empresas

via Dia de trabalho O Workday mescla processos financeiros com RH, planejamento e análise para oferecer uma experiência completa para uma variedade de casos de uso. Com recursos adaptados a serviços profissionais que utilizam tempo faturável, gerenciamento de educação e operações de vendas, esse pacote de software de RH ajuda empresas de médio e grande porte a adaptar processos para acompanhar seu crescimento.

Recursos do Workday

Análises e relatórios para acompanhar o andamento das tarefas de RH, folha de pagamento e benefícios

Controle e gerenciamento de tempo dos funcionários

Automação do fluxo de trabalho para serviços profissionais

Profissionais do Workday

Vários produtos para atender a empresas de todos os setores

Criado para gerenciar processos de RH para equipes de grandes empresas com muitos dados, mudanças frequentes e milhares de funcionários

Opções de autoatendimento por meio de portais pessoais para funcionários

Contras do Workday

Interface pouco intuitiva, difícil de navegar e com aparência ultrapassada

Pode ser um processo de implementação demorado, especialmente para empresas maiores

Caro e não é uma opção acessível para pequenas empresas

Preços do Workday

Entre em contato com a Workday para obter informações sobre preços.

Avaliações e resenhas da Workday

G2: 4/5 (mais de 1.290 avaliações)

4/5 (mais de 1.290 avaliações) Capterra: 4,4/5 (980+ avaliações)

Como consultor, trabalho com vários tipos de software de RH. Como líder de RH, meus dois recursos de HRIS favoritos são o Bamboo e o Workday. O Workday é um recurso incrível para grandes empregadores com a potência necessária para lidar facilmente com processos anuais de mérito. Escolhi o Workday por sua facilidade de uso e capacidade de integração com outros softwares de RH, como o ADP e a administração de benefícios. Tawanda Johnson líder de pensamento de pessoas e cultura, Sorrisos esportivos 4. Gosto

Categoria: Melhor para pequenas empresas

via Gosto O Gusto é uma ferramenta de RH para equipes de pequeno e médio porte para gerenciar a folha de pagamento, os benefícios dos funcionários, as avaliações de desempenho e a integração . Assim como o Workday e o Rippling, o Gusto oferece insights e recursos de tempo e presença para uma experiência de autoatendimento entre os funcionários, mas oferece mais recursos de contratação e aquisição de talentos incluindo anúncios de emprego, solicitações de feedback e modelos de carta de oferta.

recursos do #### Gusto

Folha de pagamento com serviço completo, incluindo conformidade, preenchimento automático de impostos epagamentos de prestadores de serviços* Gerenciamento de funcionários para supervisionar os candidatos desde a inscrição até a integração

Planos médico, odontológico, 401K, de visão e muito mais

Gusto pros

Vários modelos para vários casos de uso, como cartas de oferta, contratação e anúncios de emprego

Pode organizar e gerenciar todos os aspectos relacionados à folha de pagamento e aos benefícios

Ótimo para novas empresas e pequenas empresas que procuram um software de RH pela primeira vez

contras do #### Gusto

Há um salto acentuado nos preços entre os planos pagos e não há oferta de plano gratuito

Pode levar algum tempo para aprender a plataforma e se ajustar à sua interface de usuário

Nem todos os recursos de seu aplicativo da Web estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do Gusto

Simples : uS$ 40 por mês, mais um adicional de US$ 6 por pessoa, por mês

: uS$ 40 por mês, mais um adicional de US$ 6 por pessoa, por mês Mais : uS$ 80 por mês, mais um adicional de US$ 12 por pessoa, por mês

: uS$ 80 por mês, mais um adicional de US$ 12 por pessoa, por mês Premium: Entre em contato com a Gusto para obter uma cotação

Gusto ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 650 avaliações)

4,2/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

Descobrimos que o Gusto é o melhor software de RH para nossas necessidades e tem sido fundamental para ajudar nosso fluxo de trabalho a funcionar sem problemas. O Gusto faz da satisfação dos funcionários a prioridade número um, o que é essencial para nós. Ele tem recursos fáceis de usar, como gerenciamento de remuneração, integração de funcionários e um portal de autoatendimento. Também inclui gerenciamento de folgas e benefícios, o que é importante em uma empresa de pequeno porte para garantir que, com uma equipe pequena, essas tarefas ainda sejam tratadas com profissionalismo.

Anthony Martin fundador e CEO, Choice Mutual

5. BambooHR

Categoria: Melhor opção de autoatendimento para funcionários

via BambooHR O BambooHR é a trifeta de software de RH para folha de pagamento, benefícios e dados de funcionários que gira em torno da experiência pessoal do funcionário ao acessar suas tarefas relacionadas. Criado para empresas de pequeno e médio porte, o BambooHR ajuda as equipes a se concentrarem na retenção de funcionários por meio de uma ferramenta que permite que os membros usem facilmente seus benefícios, coletem feedback, definam metas de desempenho e muito mais.

Recursos do BambooHR

Relatórios para gerenciamento da empresa, crescimento, retenção e satisfação dos funcionários

Vários calendários pessoais e públicos para calcular o tempo livre e ver quem está fora no dia

Pacotes de integração integrados, incluindo assinatura eletrônica

BambooHR pros

Esta empresa pratica o que prega ao colocar os funcionários em primeiro lugar e priorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Cria um espaço para as equipes de RH, recrutadores e gerentes colaborarem com os novos candidatos

Vários recursos para que os funcionários acompanhem seu desempenho por meio de avaliações, feedback, metas e treinamento

BambooHR contras

UX e UI desatualizados

Métricas limitadas em seu recurso de relatório

Não há recurso de agendamento incorporado

BambooHR preços

Todos os preços do BambooHR são personalizados por equipe e estão disponíveis mediante solicitação.

Avaliações e opiniões sobre o BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 1.210 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.210 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.920 avaliações)

O software BambooHR é fácil de usar e está entre as melhores opções de HRIS para empresas de pequeno e médio porte. O BambooHR é fácil de usar, tanto para profissionais de HRIS quanto para funcionários. Os fluxos de trabalho são personalizáveis e a funcionalidade de relatórios é simples. O BambooHR torna a integração de novos funcionários divertida e ajuda a fazer com que eles se envolvam com a empresa desde o primeiro dia. Um dos meus recursos favoritos é a capacidade de criar fluxos de trabalho entre departamentos. Para nós, isso simplificou o processo de equipamento de novas contratações, agilizando a comunicação entre o RH e o departamento de TI.

Brittney Simpson gerente de Operações de RH, Walker Miller Serviços de Energia

6. Nomeadamente

Categoria: Melhor software de RH para equipes de médio porte

via Nomeadamente O Namely é um software de RH para empresas de médio porte que permite manter o controle de seus processos de folha de pagamento, gerenciar benefícios e controlar o tempo de trabalho.

Recursos do Namely

Recursos de recompensa e reconhecimento paramotivar os funcionários* Funcionalidade de assinatura eletrônica e verificação eletrônica para simplificar os processos de integração

Diversas integrações com a opção de criar a sua própria por meio da API

Prós do Namely

É muito fácil para os funcionários visualizarem seus horários e contracheques por meio de seus portais pessoais

Interface simples que imita muitos feeds de plataformas de mídia social

Projetado para empresas de médio porte com 25 a 1.000 funcionários

Contras do Namely

Falta de recursos poderosos e intuitivos de relatório e desempenho dos funcionários

A plataforma tem dificuldade para gerenciar dados de empresas maiores e foi criada quase que exclusivamente para equipes de médio porte

Pode ser difícil gerenciar relatórios de horas para funcionários horistas

Nomeadamente o preço

Todas as informações sobre preços da Namely estão disponíveis somente mediante solicitação.

Avaliações e resenhas do Namely

G2: 3,9/5 (mais de 270 avaliações)

3,9/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 410 avaliações)

Estamos usando a Namely para gerenciamento de pessoas há quatro anos e ela tem sido um divisor de águas. Nunca imaginei a diferença que faria ter todas as informações dos funcionários em um único local central. Não só é conveniente, mas também torna muito mais fácil acompanhar o progresso e o desempenho de todos. E como a Namely se integra a outras plataformas de software, posso conectá-la aos nossos sistemas de folha de pagamento e benefícios. No geral, a Namely tem sido uma grande ajuda para manter minha empresa organizada e funcionando sem problemas. Antreas Koutis gerente Administrativo, Financiador 7. Oráculo

Categoria: Melhor para recursos específicos do setor

via Oráculo A Oracle oferece um conjunto de aplicativos baseados em nuvem para que as empresas gerenciem tudo, desde o planejamento de recursos até o conteúdo, a experiência do cliente, os processos da cadeia de suprimentos e muito mais. Entre seus vários produtos está o Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, seu software de RH para gerenciamento de capital humano.

Recursos da Oracle

Um assistente digital para ajudar a gerenciar benefícios, previsões de força de trabalho e planejamento estratégico da empresa

Desenvolvimento de carreira egerenciamento de desempenho recursos que incluem listas de verificação e módulos

Pré-construídos e personalizadosKPIs de RH e painéis de controle

Profissionais da Oracle

Localizações de folha de pagamento para uma força de trabalho global que vai do México à China

Recursos específicos do setor para uma experiência de software de RH sob medida

Este software foi desenvolvido para ajudar as empresas a escalar e implementar práticas ágeis nos processos de RH

Contras da Oracle

A maioria das desvantagens decorre do fato de o Oracle ser um software tão grande. A configuração e a curva de aprendizado podem ser muito demoradas

Muitos aplicativos diferentes em cada produto se tornam caros rapidamente

A interface parece desatualizada e não é intuitiva

Preços Oracle

Entre em contato com o departamento de vendas da Oracle para obter informações detalhadas sobre preços.

Classificações e resenhas da Oracle

G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliações)

3,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

8. HR360

Categoria: Melhor para recursos de conformidade

Via HR360 O HR360 é um recurso digital para gerenciamento de pessoas. Ele ajuda as empresas a manter o controle das informações dos funcionários, dos dados de desempenho e da conformidade com as normas de RH.

Recursos do HR360

Descrição automatizada de cargos ecriador de perguntas para entrevistas* Calculadora de custos de funcionários e ferramenta de benchmarking salarial

Uma biblioteca de guias interativos para alinhamento com as conformidades de RH e as melhores práticas dos funcionários

HR360 pros

Aplicativos adicionais para ampliar a funcionalidade de seus recursos

Uma biblioteca on-line completa de todas as leis federais e estaduais

Mais de 500 modelos de formulários para download

HR360 contras

Este software depende de aplicativos separados para acessar seus recursos

Essa ferramenta é útil para equipes de RH, mas menos valiosa para funcionários de vários departamentos

Não é a melhor opção para equipes de médio a grande porte

Preços do HR360

Entre em contato com o HR360 para obter todas as informações sobre preços.

HR360 avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 avaliações)

Escolhi o HR360 porque ele oferece um conjunto abrangente de recursos de RH, incluindo um portal de autoatendimento para funcionários, um módulo de integração e um sistema de gerenciamento de desempenho. O HR360 também é altamente configurável, de modo que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas da minha empresa. Além disso, o preço é competitivo em comparação com outros programas de software de RH. No geral, o HR360 é a melhor solução de software de RH para minha empresa.

Tracey Beveridge diretora de RH, Verificações de pessoal

9. Relógio

Categoria: Melhor para gerenciar solicitações de folga de funcionários

via RelógioO Clockify é um software de controle de tempo que as equipes de RH podem usar para categorizar e acompanhar o progresso dos funcionários durante os dias de trabalho. O Clockify oferece ao departamento de RH uma visão do desempenho do funcionário, dos projetos atuais e da atividade geral. Ele também oferece aos funcionários um calendário de trabalho privado para solicitar folgas remuneradas para datas futuras ou solicitações de dias de folga. No lado administrativo, o departamento de RH e os gerentes têm acesso a uma linha do tempo anual com as solicitações aprovadas e pendentes de todos.

Recursos do Clockify

Vários recursos de registro de horas para inserir horas, marcar tempo faturável, definir um cronômetro e supervisionar sua planilha de horas

Faturas criadas por tempo registrado, despesas e taxas horárias

Várias exibições para supervisionar o tempo livre, os cronogramas do projeto, a equipe e o progresso

Prós do Clockify

Útil para rastreamento egerenciar a carga de trabalho da equipe* Ajuda os funcionários a assumir total propriedade e responsabilidade por suas horas de trabalho e folgas

Alguns recursos de gerenciamento de projetos, incluindo marcos e tarefas atribuídas

Contras do Clockify

Falta de muitos recursos essenciais de RH para gerenciar benefícios, portais de funcionários e contratação

Recursos limitados de automação de controle de tempo

O Clockify seria útil para alguns departamentos, mas não para todos eles, o que não é ideal para um software de RH

Preços do Clockify

Básico : uS$ 3,99 por usuário, por mês

: uS$ 3,99 por usuário, por mês Standard : uS$ 5,49 por usuário, por mês

: uS$ 5,49 por usuário, por mês Pro : uS$ 7,99 por usuário, por mês

: uS$ 7,99 por usuário, por mês Enterprise: uS$ 11,99 por usuário, por mês

Avaliações e opiniões sobre o Clockify

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.290 avaliações)

Além do gerenciamento de desempenho, o departamento de RH pode distribuir tarefas de forma eficiente, acompanhar o progresso e atender às necessidades de todos em tempo hábil com o Clockify. Eles também podem usar os relatórios do Clockify para determinar quem pode estar sobrecarregado de trabalho e ajudar os líderes de equipe a distribuir tarefas e projetos. Os dados de rastreamento de tempo do Clockify também ajudam o RH a saber mais sobre os hábitos de trabalho de seus funcionários, especialmente se a empresa contar com um sistema de trabalho remoto/híbrido._

Boris Vesovic autor de produtividade e pesquisador da COING (criador do Clockify)

Dê uma olhada nisso_ **Ferramentas de trabalho híbridas !

10. Compt

Categoria: Melhor para gerenciar estipêndios de funcionários

via Compt A Compt é uma plataforma de estipêndios para funcionários que dá às pessoas a liberdade de escolher as vantagens de estilo de vida apoiadas por sua empresa. Útil para as equipes de RH que gerenciam os benefícios dos funcionários, o software de recompensas e estipêndios para funcionários da Compt é personalizável, está em conformidade com o IRS e pode oferecer suporte a equipes globais.

Recursos do Compt

Várias categorias de benefícios para recompensar seus funcionários com material de escritório, aulas de saúde e bem-estar, alimentação e benefícios de desenvolvimento

Recurso de bônus completo para compensar os funcionários durante os marcos da carreira

Prós do Compt

Uma visão moderna dos benefícios para funcionários que todos os membros da equipe podem e querem usar

Ótimo para demonstrar apreço por funcionários remotos e globais

Contras do Compt

Falta de outros recursos essenciais de RH para contratação, retenção, análise e controle de desempenho

Foco apenas em estipêndios e vantagens, em vez de planos de benefícios completos

Preços do Compt

Entre em contato com a Compt para obter todas as informações sobre preços.

Avaliações e resenhas do Compt

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

À medida que o futuro do trabalho se aproxima de ambientes de trabalho híbridos e totalmente remotos, as equipes de RH estão passando por uma mudança categórica na forma como oferecem vantagens corporativas. Tradicionalmente, esses extras incluíam benefícios básicos, como assistência médica e aposentadoria, e agora incluem vantagens como almoços gratuitos para a equipe e aulas de ginástica em grupo. O Compt permite que as equipes criem categorias de estipêndios como "saúde e bem-estar" ou "família" Os funcionários, então, escolhem os serviços nessas categorias e são reembolsados enviando os recibos por meio do aplicativo ou das integrações do Compt.

Lauren Schneider gerente sênior de Gerente de RP da Compt

11. Escriba

Categoria: Melhor para compartilhar materiais de treinamento

via Escriba O Scribe é uma ferramenta de RH útil para documentar seus processos para você. A ferramenta gera automaticamente guias visuais passo a passo com texto e capturas de tela anotadas. As equipes podem criar SOPs em segundos e, em seguida, compartilhar ou incorporar Scribes em qualquer base de conhecimento para simplificar os processos de integração, treinamento e adoção de ferramentas .

Recursos do Scribe

Documentação automatizada que registra processos por meio do seu navegador

Personalize seus guias passo a passo com anotações, textos, redações e marcas

Opções fáceis de compartilhamento via PDF, incorporação, URL ou opções adicionais de exportação

Scribe pros

Essa é uma ferramenta útil para mostrar e ensinar rapidamente aos novos membros da equipe como seguir os processos padronizados da empresa

Essa seria uma ótima ferramenta para ser usada além de sua pilha de tecnologia atual em todos os departamentos

O Scribe cumpre incrivelmente bem sua função principal, incluindo capturas de tela e instruções em seus guias automatizados passo a passo

Contras do Scribe

O Scribe eleva a transcrição a um novo patamar, mas não se sustenta sozinho como um software de RH de serviço completo

Você dependerá de integrações para usar o Scribe em toda a sua extensão

Não há ferramentas de controle de tempo, gerenciamento de benefícios ou desempenho de funcionários para alinhar o Scribe aos seus processos de RH

Preços do Scribe

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 29 por usuário, por mês

: uS$ 29 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato com a Scribe para obter preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scribe

G2: 5/5 (mais de 50 avaliações)

5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 5/5 (5 avaliações)

Qualquer usuário pode criar e compartilhar um número ilimitado de Scribes (guias passo a passo). Eles são fáceis de criar, duplicar e personalizar para cada funcionário. Os Scribes ficam em um espaço de trabalho fácil de organizar, mas também podem ser incorporados a qualquer base de conhecimento, wiki ou CMS.

Lauren Funaro , editora de conteúdo da Scribe

12. Sempre-viva

Categoria: Melhor para recompensar sua equipe

via Sempre verde O Evergreen é uma ferramenta de RH que se baseia na positividade. Seus principais recursos motivam os funcionários e mantêm o moral saudável no local de trabalho por meio do reconhecimento entre colegas. Além disso, quanto mais você reconhecer sua equipe, mais árvores o Evergreen plantará em seu nome - tão saudável! 🌎

Recursos do Evergreen

Acompanhe suas conquistas e de sua equipe pelo número de conquistas concedidas e o número de árvores plantadas

Várias integrações, incluindo Microsoft Teams e Slack

Prós do Evergreen

Toda vez que você retribui aos seus funcionários, também está retribuindo ao planeta

Este software é saudável e totalmente baseado em reforço positivo

Contras do Evergreen

Essa é uma ferramenta divertida para oferecer à sua equipe, mas não é necessária quando se está tentando economizar

Falta de recursos essenciais de software de RH, incluindo benefícios, folha de pagamento, desempenho e gerenciamento de talentos

Preços do Evergreen

uS$ 2,99 por usuário, por mês - é isso! Fácil e agradável.

Avaliações e resenhas do Evergreen

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

4,7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: N/A

Evergreen é o único aplicativo de reconhecimento ponto a ponto que permite que as equipes reconheçam um trabalho bem feito enquanto plantam árvores para o planeta. Para uma cultura de equipe positiva e de bem-estar. Meus recursos favoritos são o reconhecimento público ponto a ponto dentro do Slack ou do MS Teams, ótimas análises e o fato de que os valores da empresa são visíveis nas operações diárias.

Teemu Puuska cofundador da Evergreen

13. DeskTime

Categoria: Melhor para rastrear o tempo do funcionário no trabalho

via Tempo de mesa O DeskTime controla automaticamente o tempo que você passa no computador, registrando sua chegada, saída e tempo gasto em projetos ou tarefas. Os gerentes podem ver para onde vai o tempo de sua equipe e fornecem aos funcionários uma prova do tempo gasto no trabalho. Embora muitas das ferramentas de RH desta lista ofereçam uma série de recursos de horário e presença, a principal função do DeskTime é registrar detalhadamente o tempo que os funcionários passam no trabalho e o que é realizado nesse período.

Recursos do DeskTime

Cálculo de custos para atribuir taxas horárias para fazer cálculos de folha de pagamento

Programação de turnos para distribuir o tempo da sua equipe de maneira uniforme e dar aos funcionários a opção de solicitar turnos específicos

Ferramentas de reserva que permitem que os membros da equipe reservem mesas, salas de reunião, vagas de estacionamento ou equipamentos de escritório

Calendário de ausências para controlar as folgas

Prós do DeskTime

O DeskTime tem vários recursos de controle de tempo para promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional

Oferece suporte a estratégias de bloqueio de tempo, como a técnica Pomodoro

Ótimo para pequenas empresas e freelancers

Contras do DeskTime

Muita visibilidade do tempo dos membros da sua equipe pode levar a uma relação de microgerenciamento e desconfiança entre funcionários e gerentes

Trata-se principalmente de uma ferramenta de controle de tempo que tem alguns cruzamentos com recursos comuns de software de RH

A interface do usuário parece muito ultrapassada

Preços do DeskTime

**Profissional: uS$ 7 por usuário, por mês

Premium : uS$ 10 por usuário, por mês

: uS$ 10 por usuário, por mês Enterprise: uS$ 20 por usuário, por mês

DeskTime avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (340+ avaliações)

O DeskTime é um rastreador automático de tempo e um sistema de gerenciamento da força de trabalho que ajuda a planejar os recursos da equipe, supervisionar as cargas de trabalho, evitar o esgotamento e muito mais. Ele é amigável para empregadores e funcionários, com soluções de gerenciamento de equipes e recursos para garantir um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Liva Spandega , profissional de marketing de conteúdo da DeskTime

14. 15five

Categoria: Melhor para gerenciamento de desempenho

via 15five o 15five é uma solução de software de RH que se concentra no gerenciamento de desempenho e na capacitação de funcionários. Ele oferece suporte a quatro produtos nomeados de acordo com os problemas que pretendem resolver: Engage, Perform, Focus e Transform.

15five recursos

Gerencie e planeje check-ins, 1-1s, avaliações e revisões de dentro do software

Metas e OKR acompanhamento em um painel ao vivo

15five pros

Uma forte comunidade de profissionais líderes de RH para obter dicas e estratégias

Os gerentes de RH podem supervisionar o progresso dos funcionários usando OKRsMetas SMART 15five cons

Personalização limitada na plataforma

Sem recursos de gerenciamento de benefícios ou folha de pagamento

Preços da 15five

Engage : uS$ 4 por usuário, por mês

: uS$ 4 por usuário, por mês Perform : uS$ 8 por usuário, por mês

: uS$ 8 por usuário, por mês Foco : uS$ 8 por usuário, por mês

: uS$ 8 por usuário, por mês Total Platform: uS$ 14 por usuário, por mês

15five avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.720 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.720 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

15. Trakstar

Categoria: Melhor para dar feedback

via Estrela da trilha O Trakstar é um software de RH de gerenciamento de desempenho para que os gerentes avaliem o progresso e as metas dos funcionários por meio de feedback constante e direto.

Recursos do Trakstar

feedback de 360 graus por meio de umloop de feedback contínuo para responsabilização dos funcionários

Recurso de metas para definir metas SMART, objetivos, conquistas e acompanhar o progresso

Relatórios e painéis de controle

Prós do Trakstar

Várias maneiras de acompanhar o progresso do RH por meio de candidatos, anúncios de emprego, metas e análises

Rastreia todo o ciclo de vida do funcionário, incluindo gerenciamento de aprendizado e desempenho

Contras do Trakstar

Falta de recursos de benefícios e folha de pagamento

Você dependerá de vários produtos para resolver diferentes processos diários de RH

Preços do Trakstar

Entre em contato com a Trakstar para obter uma cotação de preço personalizada.

Avaliações e resenhas do Trakstar

G2: 4,3/5 (mais de 220 avaliações)

4,3/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

Benefícios do software de RH

Agora que você aprendeu sobre as melhores ferramentas de RH do mercado, reserve um momento para entender os benefícios de usar um software de RH para a sua equipe.

Os benefícios do software de RH incluem:

Aumento da segurança dos dados dos funcionários

Processos de RH otimizados

Mais organização

Melhoria na integração

Minimização de erros no rastreamento de funcionários

Tipos de software de RH

Para criar uma experiência mais personalizada para diferentes casos de uso, a maioria das ferramentas de RH pode ser dividida em alguns tipos de software.

os Sistemas de Gerenciamento de Recursos Humanos (HRMS), Sistemas de Informações de Recursos Humanos (HRIS) e Gerenciamento de Capital Humano (HCM) referem-se a uma categoria de software de RH que normalmente envolve um conjunto de produtos que trabalham juntos para direcionar funções individuais de RH, como folha de pagamento, benefícios e integração de funcionários.

o Core HR e o HR administration software também se enquadram no HRMS, HCM e HRIS, portanto, se você estiver vendo esses termos serem usados para descrever sua futura ferramenta de RH, não precisa se preocupar - você está no caminho certo. 🚗💨

Se a estrutura de sua empresa combina processos de RH com aquisição de talentos, você também pode se beneficiar de sistemas de gerenciamento de talentos para otimizar seus fluxos de trabalho. Essas ferramentas incluem recursos para ajudar as equipes a se concentrarem no recrutamento de novos candidatos, no gerenciamento do desempenho dos funcionários, na oferta de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento e na supervisão da remuneração.

Escolha o melhor software de RH para sua equipe

Mas com qual tipo de software de RH a sua equipe estará mais propensa a se envolver e a apresentar mais benefícios para a sua organização? O tipo que faz tudo, como o ClickUp!

Classificado em primeiro lugar nesta lista como o melhor software de RH geral e amplamente utilizado por equipes de todos os setores, o ClickUp é a única ferramenta flexível e poderosa o suficiente para fornecer soluções completas para toda a empresa. Ele está repleto de centenas de recursos para otimizar seus processos de RH relacionados à integração, avaliações de desempenho, solicitações de funcionários, desenvolvimento de talentos e muito mais. 🤯

Além disso, o ClickUp é tão poderoso quanto econômico. Acesse tarefas e membros ilimitados, ClickUp Docs, quadros brancos, 100 MB de armazenamento e toneladas de modelos de RH pré-criados em Plano gratuito para sempre do ClickUp . Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar processos de RH que realmente coloquem seu pessoal em primeiro lugar. 🏆