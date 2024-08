10 melhores softwares de avaliação de desempenho de funcionários em 2024

As avaliações de desempenho dos funcionários são importantes tanto para as empresas quanto para a equipe. Esse feedback mostra aos funcionários como o trabalho deles contribui para os objetivos da empresa e os ajuda a crescer e a se desenvolver profissionalmente.

As avaliações de desempenho também permitem que as empresas definam expectativas claras de desempenho e reconheçam as conquistas dos funcionários para reforçar uma cultura de valorização.

Deseja aprimorar os processos de avaliação de desempenho de sua empresa? Considere a possibilidade de experimentar um software de avaliação de desempenho. Confira esta lista com curadoria das melhores opções de software de avaliação de desempenho de funcionários disponíveis para as equipes em 2024.

O que você deve procurar em um software de avaliação de desempenho?

Ao procurar o software de avaliação de desempenho certo, você deve considerar fatores como:

Facilidade de uso : Você quer uma plataforma em que tanto os gerentes quanto os funcionários possam navegar facilmente

: Você quer uma plataforma em que tanto os gerentes quanto os funcionários possam navegar facilmente Opções de personalização : Procure um software de avaliação de desempenho que possa ser adaptado às métricas e metas de desempenho exclusivas de sua organização

: Procure um software de avaliação de desempenho que possa ser adaptado às métricas e metas de desempenho exclusivas de sua organização Recursos de integração : Procure um software que se integre perfeitamente a outras ferramentas que sua organização utiliza, como sistemas de gerenciamento de projetos ou de RH, para eliminar a necessidade de transferência manual de dados

: Procure um software que se integre perfeitamente a outras ferramentas que sua organização utiliza, como sistemas de gerenciamento de projetos ou de RH, para eliminar a necessidade de transferência manual de dados Recursos robustos de relatórios e análises: Obtenha insights orientados por dados que revelem tendências, pontos fortes e áreas paramelhoria em sua força de trabalho ## Os 10 melhores softwares de avaliação de desempenho para usar em 2024

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma solução exclusiva porque é incrivelmente versátil. Não se trata especificamente de um software de avaliação de desempenho de funcionários, mas é poderoso e versátil o suficiente para ser usado como software de avaliação de desempenho por profissionais de recursos humanos (RH) em empresas de qualquer tamanho e tipo.

O ClickUp pode ser usado como um poderoso Software de RH que ajuda você a conduzir, analisar e implementar melhores avaliações de desempenho dos funcionários. Muitas empresas usam o ClickUp como um software de gerenciamento de desempenho modelo de avaliação de desempenho é um dos modelos mais baixados na plataforma.

O ClickUp oferece muitos modelos gratuitos de avaliação de desempenho que facilitam o início da configuração dos processos de avaliação de desempenho e a personalização dos mesmos para atender às necessidades da sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os muitos recursos e a grande versatilidade oferecidos pela plataforma podem levar a uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. PerformYard

via PerformYard O PerformYard é uma ferramenta popular de desempenho de funcionários que permite que as empresas criem e administrem avaliações de desempenho. Ela também oferece gerenciamento de metas, feedback regular e realiza pesquisas de envolvimento.

O software se concentra na avaliação de desempenho, mas oferece recursos adicionais voltados para melhorar o envolvimento dos funcionários. É uma plataforma flexível e simples de usar para profissionais de RH.

Melhores recursos do PerformYard

Fácil de estabelecer hierarquia e designar avaliadores

Módulo de definição de metas poderoso e versátil

Interface de usuário moderna

Facilmente personalizável

Limitações do PerformYard

Poderia oferecer melhores integrações com ferramentas mais populares de gerenciamento de equipes e RH

Preços da PerformYard

Entre em contato para obter uma cotação de preços

Avaliações e resenhas do PerformYard

G2 : 4.7/5 (mais de 660 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 660 avaliações) Capterra: 4.8/5 (90 avaliações)

3. Equipe de conexão

via Equipe de conexão Ideal para equipes menores e remotas, o Connecteam aborda o gerenciamento de desempenho, mas seu foco principal é o envolvimento dos funcionários.

É um aplicativo móvel que ajuda as equipes a melhorar sua comunicação, tornar os processos mais eficientes e economizar tempo .

Melhores recursos do Connecteam

Software de avaliação de desempenho eficiente e econômico

Os materiais de comunicação e treinamento da equipe são abundantes e fáceis de encontrar

O atendimento ao cliente é muito ágil

Limitações do Connecteam

O módulo de agendamento do aplicativo é um pouco difícil de usar e integrar com outros aplicativos de calendário populares em comparação com outros softwares de avaliação de desempenho

Preços do Connecteam

**Gratuito

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Avançado: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Expert: $99/mês por usuário

Connecteam avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (39 avaliações)

: 4.3/5 (39 avaliações) Capterra: 4.8/5 (290 avaliações)

4. BambooHR

Via BambooHR O BambooHR é um dos sistemas de RH mais conhecidos e abrangentes usados por pequenas e médias empresas para contratação, avaliações de desempenho e muito mais. Ele possui recursos de gerenciamento de desempenho, mas também inclui funções importantes de RH, como folha de pagamento integrada, rastreamento de candidatos ferramentas de integração, controle de férias e muito mais.

É uma das ferramentas mais populares para empresas que desejam equipar suas equipes de RH com uma solução de RH completa.

Melhores recursos do BambooHR

Excelentes recursos de controle de tempo e de férias

Módulos de integração de funcionários poderosos e personalizáveis

Organogramas fáceis de criar

Recursos de desempenho dos funcionários, incluindo um processo de avaliação de desempenho

Limitações do BambooHR

Como a plataforma é uma solução de RH completa, não há muito foco nos recursos de avaliação de desempenho, embora eles existam.

Preços do BambooHR

Entre em contato para obter os preços

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.440 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.440 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.500+ avaliações)

5. Eloomi

via Eloomi O Eloomi é uma plataforma de gerenciamento de aprendizagem e experiência de aprendizagem que também funciona como um sistema de gerenciamento de desempenho. Embora tenha sido projetada principalmente para treinamento de funcionários e desenvolvimento de habilidades ele também pode servir como software de avaliação de desempenho.

Ele ajuda os gerentes a criar jornadas de desenvolvimento automatizadas e otimiza as reuniões individuais ao sugerir pontos de discussão e itens de ação. Isso o torna uma excelente solução para o processo de avaliação de desempenho dos funcionários.

Melhores recursos do Eloomi

Robusto e muito intuitivo

feedback 360

Análise de lacunas de habilidades e cursos recomendados

Análise avançada de pessoas e dados

Limitações do Eloomi

Opções de integração bastante limitadas em comparação com outros softwares de gerenciamento de desempenho de funcionários

Alguns usuários relatam problemas com fluxos de trabalho personalizados

Preços do Eloomi

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Eloomi

G2: 4,7/5 (31 avaliações)

4,7/5 (31 avaliações) Capterra: 4,4/5 (90 avaliações)

6. Cultura Amp

via Amp. de cultura A Culture Amp é uma plataforma nova e robusta de experiência do funcionário com uma abordagem que coloca a cultura em primeiro lugar. Com recursos como previsão de rotatividade, pesquisas prontas, envolvimento dos funcionários e análises poderosas, ela permite que os empregadores desenvolvam uma compreensão profunda e substancial de seus funcionários.

Também estão disponíveis recursos melhores de 1-1s, controle de metas e feedback de várias fontes. Graças aos excelentes recursos de acompanhamento de metas, o gerenciamento de desempenho se torna simples, fácil e contínuo em todas as equipes.

Melhores recursos do Culture Amp

Autorreflexões e feedback dos colegas para aprimorar as avaliações de desempenho

Sincronização automática com software de RH e sistemas de registro (BambooHR, Workday, Personio, Namely, etc.)

Biblioteca rica de modelos de pesquisas para o envolvimento dos funcionários ou para acompanhar o desempenho deles

Limitações do Culture Amp

Curva de aprendizado um pouco acentuada em comparação com outros softwares de gerenciamento de desempenho desta lista

Não há opções suficientes de compatibilidade e personalização

Não há avaliação gratuita

Preços do Culture Amp

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Culture Amp

G2: 4,6/5 (576 avaliações)

4,6/5 (576 avaliações) Capterra: 4.7/5 (74 avaliações)

7. Homem do trabalho

via Workhuman

A Workhuman é uma empresa de gerenciamento de capital humano com mais de 20 anos de experiência na área. Suas soluções são baseadas em soluções de reconhecimento social, capacitando os funcionários a avaliar e recompensar uns aos outros para ajudar a criar uma cultura mais forte e melhorar a retenção.

Seus recursos de avaliação de desempenho são interculturais e, portanto, escaláveis, com opções para mais de 30 idiomas diferentes.

Melhores recursos do Workhuman

Solução de análise social com tecnologia de IA no sistema de gerenciamento de desempenho

Integra-se com ferramentas de negócios populares, como Microsoft Teams, Slack e Yammer

A API aberta permite a integração perfeita com vários sistemas

Limitações do Workhuman

Sem RH ou folha de pagamentointegrações de software* Caro para pequenas empresas

Preços do Workhuman

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre a Workhuman

G2: 4,3/5 (68 avaliações)

4,3/5 (68 avaliações) Capterra: 4,2/5 (4 avaliações)

8. Pedra angular

via Pedra angular A Cornerstone é uma plataforma que prioriza as habilidades para capacitar novas formas de trabalho. Essa ferramenta de gerenciamento de desempenho inclui gerenciamento de desempenho, gerenciamento de aprendizado, recrutamento, integração, desenvolvimento de funcionários e muito mais.

Como um software de avaliação de desempenho de funcionários, o Cornerstone vem com recursos altamente configuráveis e é uma ótima solução para conversas, pesquisas e avaliações frequentes. O processo de avaliação pode ser automatizado e integrado a metas e avaliações de competência.

Os empregadores podem identificar facilmente as lacunas de habilidades usando feedback e autoavaliações de 180 e 360 graus. Gerenciamento de sucessão também estão disponíveis.

melhores recursos do #### Cornerstone

Interface de administração intuitiva

Listas de verificação convenientes

Pesquisas de engajamento de pulso

Limitações do Cornerstone

A integração é complexa

Alguns avaliadores reclamam do suporte ao cliente

Preços da Cornerstone

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Cornerstone

G2: 3,9/5 (115 avaliações)

3,9/5 (115 avaliações) Capterra: 4,1/5 (35 avaliações)

9. ClearCompany

via ClearCompany O ClearCompany é uma solução de RH de serviço completo com ferramentas robustas de avaliação de desempenho. Ele foi projetado para automatizar, aprimorar e simplificar o processo de avaliação, realizando avaliações melhores, simplificando o ciclo de avaliação, aprimorando o desenvolvimento dos funcionários e obtendo um feedback melhor.

O ClearCompany vem com modelos de avaliação que mudam o foco da classificação e da avaliação conservadora para o crescimento e o potencial do funcionário. Os fluxos de trabalho, os formatos e as escalas do ciclo de avaliação são facilmente personalizados, e os modelos pré-fabricados tornam o processo mais rápido e eficiente.

Melhores recursos do ClearCompany

Modelos para todos os formatos de avaliação padrão

Software de avaliação de desempenho multilíngue e compatível com dispositivos móveis

Excelentes ferramentas de planejamento de metas

Relatórios pré-criados

Limitações do ClearCompany

Os relatórios são limitados e exigem algum trabalho de limpeza

Suporte ao cliente lento

Integração e integração um pouco lentas

Preços da ClearCompany

Entre em contato com a ClearCompany para obter uma cotação de preços

Avaliações e resenhas da ClearCompany

G2: 4,6/5 (286 avaliações)

4,6/5 (286 avaliações) Capterra: 4,4/5 (311 avaliações)

10. Malha

via Malha O Lattice é uma plataforma robusta de sucesso de pessoas que ajuda os empregadores a executar avaliações de desempenho, definir metas e realizar pesquisas. Seus recursos permitem que todas as partes envolvidas criem e participem de todos os formatos de avaliação padrão, com ciclos rápidos e contínuos, desde avaliações baseadas em projetos até avaliações de 360 graus.

Esse software de avaliação de desempenho ajuda a acelerar o processo, destacando o contexto das atualizações e do feedback dos colegas, além de permitir ajustes no meio do ciclo.

melhores recursos do #### Lattice

Regras automáticas, notas e etiquetas em linha e modelos prontos para leitura

Integração perfeita com mais de 20 ferramentas de RH e produtividade

Preços transparentes

Uma das melhores opções de software de gerenciamento de desempenho para empresas e equipes de RH em crescimento

Limitações do Lattice

Navegação complexa e UX que poderia ser melhorada

Preços da Lattice

Gerenciamento de desempenho + OKRs e metas : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Engagement : +$4/mês por usuário

: +$4/mês por usuário Crescimento : +$4/mês por usuário

: +$4/mês por usuário Compensação: +$6/mês por usuário

Lattice ratings and reviews

G2: 4,7/5 (3.701+ avaliações)

4,7/5 (3.701+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (108 avaliações)

Encontre a melhor plataforma de gerenciamento de desempenho para sua equipe

Cada empresa tem um processo de avaliação de desempenho exclusivo. Por isso, é muito importante encontrar o software que melhor atenda às necessidades da sua equipe. O melhor software de gerenciamento de desempenho automatiza suas tarefas mais importantes para economizar tempo e esforço tanto para os funcionários quanto para os empregadores.

O ClickUp é uma das soluções de gerenciamento de desempenho mais recomendadas do mercado. Ele permite automatizar os processos de desenvolvimento dos funcionários, as avaliações de desempenho dos funcionários e garantir que o processo de avaliação dos funcionários seja sempre executado sem problemas.

Se ainda estiver procurando a ferramenta certa de gerenciamento de desempenho e a solução de gerenciamento de talentos para sua empresa, experimente o ClickUp. Ele é totalmente gratuito, fácil de automatizar e vem com dezenas de modelos prontos para aprimorar seu processo de gerenciamento de desempenho. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo se estiver procurando avaliar o desempenho dos funcionários com facilidade e total transparência.