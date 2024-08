12 melhores softwares de definição de metas para equipes em 2024

Sonhar com todas as metas incríveis que você quer alcançar é fácil, mas ir em frente e realmente estabelecê-las... nem tanto.

Mas não fique desanimado!

Isso é completamente normal, pois nos distraímos com várias coisas.

E, outras vezes, simplesmente não sabemos como estabelecer metas realistas.

É aí que o software de definição de metas pode ajudá-lo.

Neste artigo, falaremos sobre o que é um software de definição de metas e destacaremos 12 ferramentas fantásticas que o ajudarão a definir e atingir suas metas como Elle Woods.

Vamos começar. 👛🐕

O que é um software de definição de metas?

Seja em nível pessoal ou profissional, as metas alinham seu foco com onde você quer estar na vida . Também aumenta o envolvimento dos funcionários, garantindo que as empresas não fiquem estagnadas.

Mas todos nós sabemos como pode ser frustrante definir metas e acompanhar o progresso manualmente.

**Então, como você define metas e acompanha o progresso diário sem suar a camisa?

Usando um aplicativo de definição de metas

Uma ferramenta de definição de metas permite que você defina e acompanhe seu progresso em direção a Metas SMART , KPIs e OKRs .

**Espere... o que são esses?

Aqui está um resumo rápido:

Uma meta SMART é um guia de realização de metas em que você define metas específicas, m easurable, a chievable, r ealistic, e t time-bound

é um guia de realização de metas em que você define metas m a r t time-bound AKPI (Indicadores-chave de desempenho) ajuda as empresas a determinar se estão progredindo em direção aos objetivos centrais do negócio

do negócio OKR (Objectives and Key Results) é um método de definição de metas que ajuda as equipes e os indivíduos a definir metas e a criar uma maneira de medi-las

Por exemplo, a Elle pode definir OKRs como:

Objetivo : entrar na Faculdade de Direito de Harvard

entrar na Faculdade de Direito de Harvard Resultado-chave 1: estudar três horas por dia

estudar três horas por dia Resultado-chave 2: fazer um teste prático por dia

fazer um teste prático por dia **Resultado-chave 3: marcar 179 pontos no LSAT

O software de gerenciamento de metas ajuda você a fazer isso com vários recursos, como

Sistemas automatizados de acompanhamento de metas para monitorar suas metas

Painéis e relatórios de progresso para ajudá-lo a analisar seu progresso com precisão

Fluxos de trabalho para dividir suas metas em tarefas simples

Notificações de texto e e-mail para ficar em dia com os prazos

Aplicativos para celular para revisitar suas metas em seu telefone rosa e deslumbrante 😉

Com um aplicativo de controle de metas você será capaz de lidar com qualquer meta que apareça em seu caminho, mesmo que seja tentar passar na faculdade de direito como "Barbie Malibu" ou garantir o emprego dos sonhos.

12 melhores softwares de definição de metas em 2024

Aqui estão os 12 melhores softwares de definição de metas que o ajudarão a ser tão confiante quanto a Elle em relação às suas metas:

Meça suas metas e acompanhe o progresso com o ClickUp Goals

O ClickUp é um dos mais bem avaliados definição de metas e software de gerenciamento de projetosusado por equipes superprodutivas em pequenas e grandes empresas.

De priorização de metas para agendando-os em um calendário dinâmico o ClickUp é a última ferramenta de gerenciamento de metas.

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a definir e atingir todas as suas metas Metas no ClickUp são objetivos de alto nível que você pode dividir em metas menores e mensuráveis

metas **Para atingir sua meta, tudo o que você precisa fazer é completar essas metas simples.

E, enquanto você vai derrubando essas metas, o ClickUp calcula automaticamente o quanto você está próximo de atingir sua meta.

**Mas espere... como você define metas?

Definir metas no ClickUp é tão fácil quanto aprender a dobrar e estalar!

Basta ir para "goals" (metas) no ClickUp e criar uma nova meta clicando no botão "+new goal" (nova meta). Veja o que mais você pode definir:

O nome de sua meta

A data de vencimento

Quem é responsável por ela e muito mais

e voilà!

Você tem uma meta definida.

Com o ClickUp, você pode definir metas alcançáveis objetivos para manter o foco e a motivação, mesmo quando você só quer ficar deitado na cama com uma caixa de chocolates o dia todo. 🍫

_Como?

Você pode dividir seu objetivo em metas gerenciáveis. Basta clicar no botão "adicionar meta" e ver suas metas aparecerem logo abaixo de sua meta geral.

Divida facilmente qualquer objetivo em metas mensuráveis com o recurso de metas do ClickUp

O ClickUp permite que você defina diferentes metas, como:

Número: valores numéricos, como a pontuação que você deseja obter no teste de admissão à faculdade de direito 📖

valores numéricos, como a pontuação que você deseja obter no teste de admissão à faculdade de direito 📖 Verdadeiro ou falso: digite se algo foi feito ou não. Por exemplo, se você ganhou um caso de grande repercussão ou não

digite se algo foi feito ou não. Por exemplo, se você ganhou um caso de grande repercussão ou não **Moeda: mantenha o controle do seu dinheiro. Por exemplo, quanto você vai gastar em sua viagem de compras 💰

Tarefas: se uma de suas tarefas for reunir provas de que Chutney não fez permanente no cabelo, você pode adicionar essa tarefa individual às suas metas

E quando tiver todas as suas metas organizadas, basta armazená-las em Pastas de metas . As pastas de metas permitem que você agrupe metas semelhantes em pastas organizadas e claras.

Armazene e categorize de forma organizada metas semelhantes em Goal Folders no ClickUp

A próxima etapa é acompanhar seu progresso em relação a elas.

Veja como o ClickUp promove o controle de metas:

1. Acompanhe seu progresso para cada meta: se sua meta é passar em dez exames na faculdade de direito, você pode ver quantos já passou até agora

2. Veja como suas metas contribuíram para sua meta geral: se você concluiu 25% de todas as suas metas até o momento, o progresso de sua meta será de 25%

Dessa forma, você sempre terá um feedback contínuo sobre seu progresso.

Monitore seu progresso com a porcentagem de suas metas concluídas nas metas do ClickUp

E, assim como Elle Woods, também estamos cheios de surpresas!

Então, aqui está uma prévia do que o ClickUp tem reservado para você:

Outros recursos importantes do ClickUp

Profissionais do ClickUp

Limitações do ClickUp

Não há exibição de tabela no aplicativo móvel (ainda)

Dê uma olhada em Roteiro do ClickUp para ver como estamos corrigindo essas pequenas desvantagens.

E não perca todas as novidades recursos que esse Software OKR tem para você!

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece cinco preços planos:

Free Forever Plan (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Business (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Enterprise (entre em contato com a equipe de vendas para obter informações sobre preços)

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Caixa de dados

via Databox

o Databox é um ferramenta de gerenciamento de desempenho que reúne todos os seus dados para que você possa acompanhar as metas com facilidade. O aplicativo também permite que você acompanhar o progresso com dados de KPI portanto, se você tiver uma próxima avaliação de desempenho o Databox pode ser útil.

No entanto, esse objetivo software de planejamento tem planos de preços bastante caros, portanto, você terá que juntar todas as suas finanças apenas para usá-lo.

principais recursos do #### Databox

Visualize o progresso das metas em painéis

Monitore o progresso usando barras de progresso, tabelas, gráficos de linhas ou de barras e muito mais

Receba notificações quando for provável ou improvável que você atinja sua meta

Atribua metas a equipes e indivíduos

Prós do Databox

Definir metas organizacionais para as próximas semanas, meses e trimestres

As metas mensais são automaticamente atribuídas às metas semanais e diárias apropriadas

Acesse os dados de suas metas por meio de seu laptop ou dispositivo móvel

limitações do #### Databox

O plano gratuito do software de definição de metas tem apenas três painéis de metas

Não é possível personalizar os relatórios (você está limitado a apenas relatórios semanais ou mensais)

A configuração inicial pode ser difícil

Preços do Databox

Essa ferramenta de definição de metas tem quatro planos de preços:

Gratuito 3 fontes de dados 3 usuários 3 painéis de controle E mais

Básico ( $59/mês) 10 fontes de dados 10 usuários 10 painéis E mais

$59/mês) Plus ( $119/mês):

Anotações Criador de consultas Integração com o Slack E mais

$119/mês): Business ( $299/mês):

50 fontes de dados 20 usuários 50 painéis de controle E mais

$299/mês):

Avaliações de clientes do Databox

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

3. Paisagem de objetivos

via Goalscape

O Goalscape é uma ferramenta visual de definição de metas que o ajuda a dividir grandes desafios em submetas gerenciáveis.

Mas se você estiver se perguntando se esse software gratuito de definição de metas tem quadros kanban , Gráficos de Gantt ou até mesmo uma visualização de calendário..

Infelizmente, você está limitado a uma visualização circular ou a uma visualização de lista.

principais recursos do #### Goalscape

Defina metas e crie uma hierarquia visual para gerenciá-las

Atribuir responsabilidade pelas metas a indivíduos ou grupos

Acompanhamento do progresso em tempo real

Definir prioridades de metas marcando-as com cores diferentes

Prós do Goalscape

Convide usuários externos para colaborar com suas metas gratuitamente

Nunca perca um prazo, adicionando datas de vencimento e prazos às suas metas de negócios

Personalize suas metas comnotasanexos e hiperlinks

Limitações do Goalscape

Não há recursos de rastreamento de metas de longo prazo

O plano gratuito é limitado a um projeto on-line

Não há recurso nativo de controle de tempo

Preços do Goalscape

Esse software de planejamento de metas tem três planos de preços:

Goalscape online gratuito Definição visual de metas Um projeto on-line Aplicativo móvel complementar E mais

Goalscape online ilimitado (US$ 6/mês):

Projetos on-line ilimitados Compartilhe on-line com qualquer pessoa Suporte completo Atualizações gratuitas e muito mais

(US$ 6/mês): Goalscape desktop (pagamento único de US$ 60):

Crie projetos off-line Suporte e atualizações vitalícias E mais

(pagamento único de US$ 60):

Avaliações de clientes do Goalscape

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 5/5 (4+ avaliações)

Bônus:_ **Metas SMART para alunos

4. Metas.com

via Goals.com

O Goals.com é um site de definição de metas pessoais com um diário de transformação e um rastreador de hábitos para ajudá-lo a criar bons hábitos, como ir à academia todos os dias.

Infelizmente, a maioria dos recursos essenciais de acompanhamento de metas, como mapas de metas e o rastreador de hábitos, só está disponível nos planos pagos. (Onde estão as endorfinas quando você precisa delas! 😢)_

principais recursos do #### Goals.com

Rastreador de hábitos integrado

Uma plataforma de mensagens que permite enviar mensagens individuais e em grupo

Receber relatórios regulares de progresso e resumos de sucesso por texto e e-mail

Crie um poderosopara se manter motivado Profissionais do Goals.com

Conecte-se com uma comunidade de definidores de metas que o manterão inspirado

Defina lembretes que lhe enviarão uma notificação quando você estiver em casa ou em trânsito

Use um modelo de meta personalizado ou crie o seu próprio

limitações do #### Goals.com

O recurso de diário pessoal só está disponível nos planos pagos

Não é possível atribuir tarefas a membros da equipe

Não há rastreador de tempo nativo

Preços do Goals.com

Essa ferramenta de definição de metas tem três planos de preços:

Basic (gratuito):

Lembretes Foco de hoje Comunidade E mais

(gratuito): Pessoal (entre em contato com a Goals.com para obter uma cotação personalizada):

Mapas de metas Treinamento móvel Quadro de visão Rastreador de hábitos E mais

(entre em contato com a Goals.com para obter uma cotação personalizada): Teams (US$ 6,99/mês por usuário):

Mapas de metas para equipes Treinamento móvel para equipes Compartilhamento de arquivos E mais

(US$ 6,99/mês por usuário):

Avaliações de clientes do Goals.com

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Metas no caminho certo

via Goals On Track

O Goals On Track é uma ferramenta de definição e gerenciamento de metas criada para dividir cada obstáculo em metas SMART e em uma estratégia focada plano de ação .

Seu painel personalizável, semelhante ao kanban, oferece um detalhamento diário das principais metas e tarefas futuras, enquanto os recursos de marcos e submetas o ajudam a tomar medidas consistentes e gerenciáveis para concluir essas metas.

Essa plataforma também oferece um recurso de acompanhamento de hábitos, além de um diário de metas e um quadro de visão virtual para ajudar a criar hábitos saudáveis e sábios diariamente.

principais recursos do #### Goals On Track

Crie metas a partir de um dos modelos predefinidos do Goals On Track ou crie seu próprio modelo para reutilizá-lo posteriormente

Recursos de controle de tempo e de hábitos

Visualize suas metas pessoais e OKRs em um gráfico interativo e relatório de metas

Definir metas recorrentes para serem repetidas diariamente, semanalmente ou mensalmente

Prós do Goals On Track

Compatível com dispositivos iOS e Android para acompanhar suas metas fora de casa

Integra-se com outros aplicativosaplicativos de calendário como iCalendar, Google Calendar, Outlook e outros

Capacidade de compartilhar o progresso feito com outras pessoas na versão Team

limitações do #### Goals On Track

Não é possível atribuir metas a outras pessoas ou comentar sobre metas de tarefas

Melhor para acompanhamento de metas individuais e hábitos do que para metas de equipe

Limitado apenas a visualizações de calendário e painel do tipo kanban

Preços do Goals On Track

Essa ferramenta de controle de metas e de hábitos oferece dois planos pagos:

Associação (US$ 68/ano para uso individual) Uso ilimitado na Web e no aplicativo móvel Uso ilimitado dos recursos Acesso a todos os modelos de metas e futuros add-ons Suporte técnico gratuito

(US$ 68/ano para uso individual) Conta de equipe (entre em contato para saber o preço) Inclui todas as vantagens da associação individual Recursos multiusuário Suporte técnico gratuito Livros eletrônicos e recursos de bônus

(entre em contato para saber o preço)

Avaliações de clientes do Goals On Track

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Comprometidamente

via Engagedly

O Engagedly é um sistema de gerenciamento de desempenho para ajudar os funcionários a se manterem produtivos. Seu processo se baseia na criação de uma cultura de feedback frequente para manter o controle das metas, OKRs e gerenciar o desenvolvimento de talentos .

Principais recursos do Engagedly

Recursos de rastreamento de metas estratégicas e OKR

Feedback em tempo real

Várias maneiras de analisar as metas da equipe e o progresso das metas individuais

Prós da Engagedly

Tem vários produtos e recursos para controle de metas, análise, sistema de recompensas e orientação

Painéis, caixa e visualizações semelhantes a mapas mentais disponíveis para alguns produtos

Limitações do Engagedly

Mais paraEquipes de RH e de gerenciamento do que para uso individual

Não há ferramentas de rastreamento de hábitos no aplicativo

Preços do Engagedly

Entre em contato com o departamento de vendas da Engagedly para obter detalhes sobre preços

Avaliações de clientes do Engagedly

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (74 avaliações)

7. Malha

via Lattice **Lattice é um sistema de gerenciamento de desempenho de funcionários com produtos separados de acompanhamento de metas para ajudar os gerentes a desenvolver as habilidades profissionais dos membros da equipe e atingir objetivos que visam melhorar o local de trabalho.

Principais recursos do Lattice

Cinco produtos separados, incluindo Performance, Goals e Grow, cada um focado em impulsionar o desempenho, OKRs emelhoria contínua* Os painéis no produto Goals ajudam a ver quem está no caminho certo e a identificar espaço para crescimento

Prós da Malha

Integra-se com outros produtos administrativosferramentas administrativas, como o Zenefitsrippling e ADP e pode ser usado tanto por equipes presenciais quanto remotas

Vários produtos ajudam os empregadores a escolher o software mais adequado às metas de suas equipes

Limitações da Lattice

Não foi desenvolvido para metas próprias

Não há recursos de rastreamento de hábitos ou de tempo oferecidos no aplicativo

Preços do Lattice

Essa ferramenta de gerenciamento de pessoas oferece quatro planos pagos

Growth (US$ 3/pessoa por mês, cobrado anualmente) Planos de crescimento Áreas de crescimento integração 1:1 e revisões Trilhas de carreira

(US$ 3/pessoa por mês, cobrado anualmente) Performance (US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente) Relatórios e análises de desempenho OKRs e gerenciamento de metas Atualizações semanais Integrações com Slack, aplicativos do Google e Outlook SSO Universidade Lattice Aplicativo móvel

(US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente) Performance & Engagement (US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente) Todos os recursos do plano Performance Relatórios e análises de envolvimento dos funcionários Referências históricas Modelos de pesquisa Treinamentos de desempenho Consultas regulares

(US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente) Enterprise (entre em contato com a Lattice para saber o preço) Treinamento no local Planos personalizados Pacotes de produtos personalizados Treinamento de desempenho e engajamento baseado em funções

(entre em contato com a Lattice para saber o preço)

Avaliações de clientes da Lattice

G2 : 4.6/5 (mais de 2.600 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 75 avaliações)

8. Semanal

via Weekdone

O Weekdone é um software de rastreamento de metas que se baseia em OKRs para garantir que você esteja constantemente fazendo movimentos intencionais e definindo objetivos que se alinham com as metas da empresa.

Principais recursos do Weekdone

Plano semanal e recurso de check-in para criar hábitos produtivos

Relatórios e visualização de dados com painéis visuais

E-mails semanais de progresso

Profissionais do Weekdone

Bate-papo ao vivo e treinamento de OKR para ajudar a otimizar sua experiência com o Weekdone

Integra-se com Slack, Teams, Zapier e muito mais paramelhorar o envolvimento dos funcionários erastreamento de metas de comunicação da equipe Limitações do Weekdone

Essa plataforma foi criada para gerentes que desejam monitorar o desempenho de uma equipe erastreamento profissional de metasnão metas ou hábitos individuais

Não há recursos de rastreamento de hábitos ou de tempo

Não oferece várias exibições

Preços do Weekdone

Este software de rastreamento e gerenciamento de metas oferece um plano gratuito e um plano premium

Teste gratuito (4 ou mais usuários por 14 dias) Todos os recursos incluídos

(4 ou mais usuários por 14 dias) Plano gratuito (até 3 usuários) Todos os recursos incluídos

(até 3 usuários) Premium (a partir de equipes de 4 a 10 pessoas, US$ 90/mês cobrados anualmente, o preço varia de acordo com o tamanho da equipe) Todos os recursos incluídos

(a partir de equipes de 4 a 10 pessoas, US$ 90/mês cobrados anualmente, o preço varia de acordo com o tamanho da equipe)

Avaliações de clientes do Weekdone

G2 : 4/5 (20 avaliações)

: 4/5 (20 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

9. OKRs do Profit.co

via Profit.co Profit.co é um ferramenta de gerenciamento e engajamento de funcionários com um conjunto de produtos para ajudar sua empresa a aumentar o desempenho da equipe de diferentes maneiras.

Seu produto OKRs Management ajuda as empresas a priorizar as metas de suas equipes, economizar tempo, envolver os funcionários e promover uma cultura de colaboração e melhoria constante da equipe.

Principais recursos dos OKRs do Profit.co

Painéis de alinhamento para ajudar a equipe a criar metas que beneficiem o panorama geral

Sete tipos de resultados-chave para monitorar todos os tipos de metas

Vincular tarefas com resultados-chave no Profit.co

Profissionais de OKRs do Profit.co

Mais de 400 KPIs pré-criados e personalizados

Modelos paracriar metas estratégicas* Vários painéis e recursos dentro dos painéis para filtrar, rastrear e recompensar o progresso

Limitações dos OKRs do Profit.co

Não se destinam à definição de metas pessoais

Não são adaptados para o controle de hábitos

Preços dos OKRs do Profit.co

A Profit.co oferece uma avaliação gratuita e três tipos de planos para seu conjunto de produtos

*Gratuito Até cinco usuários Mais de 300 KPIs incorporados Modelos de OKR pré-criados Defina prazos para criar/editar OKRs Lembretes e notificações automatizados Check-ins semanais Aplicativo móvel gratuito

Crescimento (US$ 7/mês por usuário, cobrado anualmente) Todos os recursos do plano gratuito Personalize sua página de lista de OKRs Coms para os principais resultados e objetivos Possibilidade de adicionar a maioria dos outros recursos adicionais suporte telefônico e por bate-papo 24 horas por dia, 7 dias por semana Integrações adicionais

(US$ 7/mês por usuário, cobrado anualmente) Enterprise (entre em contato para saber o preço) Todos os recursos do plano Growth Todos os recursos adicionais incluídos suporte prioritário 24 horas por dia, 7 dias por semana Dedicado sucesso do cliente gerente Implementação no local

(entre em contato para saber o preço)

Avaliações de clientes OKRs do Profit.co

G2 : 4.8/5 (mais de 175 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 175 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 115 avaliações)

10. 15five

via 15five

O 15five é uma ferramenta de desempenho profissional com produtos separados relacionados a metas para ajudar os gerentes e os departamentos de RH a supervisionar o progresso de suas equipes.

Ele oferece vários planos de produtos, incluindo Desempenho e Foco, para ajudar a equipe a atingir metas e dividi-las em objetivos SMART que podem ser medidos ao longo do tempo no aplicativo.

15five principais recursos

Acompanhe os OKRs e as metas da equipe para ficar por dentro dos principais objetivos

Capacidade de dar feedback em tempo real ou realizar revisões de metas pessoais

Ver o progresso em um painel de controle ao vivo

15five pros

Útil para gerentes que supervisionam vários membros da equipe

Recursos focados em metas SMART e orientados por OKR

Limitações do 15five

Não há recurso de rastreamento de hábitos ou de tempo

Não é adequado para metas próprias

Personalização e visualizações limitadas

15five preços

Esse software de acompanhamento de metas divide seus planos com base no tamanho da empresa ou da equipe que o utiliza

Engage (US$ 4/mês por usuário) Avaliações personalizadas baseadas em tópicos Referências históricas Painel de controle do plano de ação Briefings de insights e planejamento estratégico Coaching disponível para gerentes e funcionários

(US$ 4/mês por usuário) Perform (US$ 8/mês por usuário) Tudo no Engage Insights de dados aplicativos para iOS e Android Calibração Integrações de HRIS SSO

(US$ 8/mês por usuário) Focus (US$ 8/mês por usuário) Rastreamento de metas com OKRs Visualização do gráfico de OKR Integração com Jira e Salesforce Informações sobre dados Integrações com o HRIS SSO

(US$ 8/mês por usuário) Total Platform (US$ 14/mês por usuário) Tudo, desde os planos de nível inferior DPAs e questionários de segurança

(US$ 14/mês por usuário)

15five classificações de clientes

G2 : 4.6/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

11. Estrela da trilha

via Trakstar

O Trakstar é um software de controle de metas adaptado às metas de negócios, ao desempenho e ao progresso por meio de feedback.

Essa ferramenta é mais voltada para gerentes e profissionais de RH e, embora não ofereça um recurso de acompanhamento de hábitos no aplicativo, certamente há benefícios em usar esse software se você estiver gerenciando uma equipe e ajudá-los a estabelecer metas individuais.

principais recursos do #### Trakstar

Recurso de metas SMART para definir objetivos, rastrear conquistas e monitorar o progresso dos funcionários

Monitore o progresso com avaliações de desempenho, acompanhamento personalizado de metas, ciclos de avaliação ilimitados e feedback contínuo

Feedback de 360 graus que muda o jogo - incentive o envolvimento, a responsabilidade e o desenvolvimento dos funcionários com umciclo contínuo de feedback em tempo real

Lembretes automatizados por e-mail

Prós do Trakstar

Oferece vários produtos para atender a diferentes objetivos ou necessidades profissionais

Painéis de controle com dados em tempo real

Criado para equipes para melhorar o progresso individual e geral por meio de técnicas de definição de metas SMART

Limitações do Trakstar

Não há recurso de rastreamento de hábitos ou de tempo

Não foi criado para metas pessoais

É mais umPlataforma de RH alternativa do que um rastreador de hábitos ou metas

Preços do Trakstar

Entre em contato com a Trakstar para obter uma cotação

Avaliações de clientes do Trakstar

G2 : 4.3/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 280 avaliações)

12. Metas de Joe

via Joe's Goals

O Joe's Goals é um aplicativo de definição de metas baseado na Web que permite que você mantenha metas ilimitadas.

E, embora essa ferramenta on-line de definição de metas seja totalmente gratuita, a versão gratuita tem muitos anúncios.

Não é isso que você quer ver quando está tentando definir metas ambiciosas, certo?

principais recursos do #### Joe's Goals

Adicione listas de verificação personalizadas para suas metas

Use o diário de bordo para anotar suas atividades e metas

Adicione várias marcas de verificação na mesma meta quando estiver se sentindo mais produtivo

Prós das metas de Joe

Use a pontuação diária para acompanhar suas metas

Crie metas negativas para se livrar delas

Adicione quantas metas individuais quiser e atualize-as em uma única interface

Limitações do Joe's Goals

Não há suporte off-line

Falta de recursos avançados de produtividade dos funcionários, como lembretes

Não há aplicativos móveis disponíveis

Preços do Joe's Goals

O uso do Joe's Goals é gratuito.

Avaliações de clientes do Joe's Goals

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Sempre tenha fé em si mesmo 🎓

As ferramentas de definição de metas ajudam você a definir metas ambiciosas e a acompanhar seu progresso em relação a elas com recursos como rastreadores de hábitos, lembretes, comunidades de definição de metas e muito mais.

E, com a ferramenta certa de gerenciamento de metas, você poderá dobrar e encaixar todas as suas metas no lugar. 💁

Em outras palavras, comece a monitorar com o ClickUp!

Com recursos como datas de início e datas de vencimento para ajudá-lo a gerenciar seu tempo com eficiência para Campos personalizados para acompanhar o progresso das metas do jeito que você quiser, o ClickUp tem tudo o que você precisa para definir e alcançar o sucesso. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo para atingir todas as suas metas!