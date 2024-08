10 melhores softwares de gestão de talentos de RH em 2024

Você está procurando uma maneira de arrasar com seu gerenciamento de talentos? Pronto para levar seu funcionário gerenciamento de desempenho mais um pouco?

Você está no lugar certo! Reunimos análises dos dez melhores softwares de gerenciamento de talentos para que você possa encontrar o melhor para a sua equipe.

O software de gerenciamento de talentos pode ajudá-lo a desenvolver sua força de trabalho com integração e treinamento simplificados, acompanhamento de desempenho e avaliações, fluxos de trabalho automatizados e identificação de funcionários com alto potencial.

E, como você está prestes a descobrir, muito mais!

O que você deve procurar nas soluções de gerenciamento de talentos?

Ao procurar o melhor software de gerenciamento de talentos, há alguns aspectos importantes que você deve observar.

O conjunto certo de recursos: Por exemplo,software de rastreamento de candidatos,integração de funcionáriosa gestão de desempenho, o treinamento e o desenvolvimento e o planejamento de sucessão geralmente são recursos de alta prioridade. Contratação eferramentas de recrutamento às vezes também fazem parte dessa lista

Por exemplo,software de rastreamento de candidatos,integração de funcionáriosa gestão de desempenho, o treinamento e o desenvolvimento e o planejamento de sucessão geralmente são recursos de alta prioridade. Contratação eferramentas de recrutamento às vezes também fazem parte dessa lista Facilidade de uso: Você não vai querer passar horas ou dias tentando descobrir como usar o software se for uma pequena empresa. Por outro lado, se for uma empresa de nível corporativo, precisará de um software mais complexo e provavelmente deverá contar com uma curva de aprendizado

Você não vai querer passar horas ou dias tentando descobrir como usar o software se for uma pequena empresa. Por outro lado, se for uma empresa de nível corporativo, precisará de um software mais complexo e provavelmente deverá contar com uma curva de aprendizado Integração profunda: Se você já estiver trabalhando com outros softwares de recursos humanos e sistemas de folha de pagamento, a integração será uma prioridade

Se você já estiver trabalhando com outros softwares de recursos humanos e sistemas de folha de pagamento, a integração será uma prioridade Acessibilidade: Você vai querer encontrar um software que seja acessível para sua empresa. Incluímos os preços em nossas análises abaixo, para que você possa comparar facilmente os custos

Você vai querer encontrar um software que seja acessível para sua empresa. Incluímos os preços em nossas análises abaixo, para que você possa comparar facilmente os custos Ajuste sob medida: Se você tem uma pequena empresa, talvez não precise de todos os recursos de um sistema de gerenciamento de talentos de uma grande empresa

Considerar esses pontos-chave o ajudará a encontrar o melhor software de gerenciamento de talentos que funcione bem (e o faça sorrir)

Os 10 melhores softwares de gestão de talentos de RH para usar em 2024

Um bom software de gestão de talentos refere-se a sistemas que podem ajudá-lo a desenvolver, engajar e nutrir sua força de trabalho. Idealmente, ele ajuda com coisas como avaliações de desempenho, gerenciamento de desempenho estratégias de gerenciamento de talentos, envolvimento dos funcionários e uma ampla gama de tarefas relacionadas ao gerenciamento de talentos.

Alguns Sistemas de software de RH também incluem software de recrutamento para ajudar no processo de contratação e sistemas de gerenciamento de folha de pagamento.

1. ClickUp - Bom para gerenciamento de RH

Contrate e gerencie sua equipe ideal com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que ajuda equipes de todos os tamanhos e setores a fazer mais. Com mais de 1.000 integrações e centenas de personalizações, o ClickUp facilita o acompanhamento do progresso, a colaboração com os membros da equipe e o alcance de suas metas. Recursos do ClickUp HR fornecem ferramentas de gerenciamento de talentos que podem ser usadas para gerenciar dados, tempo e metas dos funcionários. Crie fluxos de trabalho de integração personalizados, acompanhe o desempenho e personalize os processos de avaliação de desempenho de acordo com suas necessidades gerenciamento de equipes necessidades. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite que você crie um processo de avaliação de desempenho personalizado que atenda às necessidades da sua equipe. O modelo inclui status personalizados, campos personalizados e exibições personalizadas para ajudá-lo a acompanhar e avaliar o desempenho.

Você pode usar o modelo de avaliação de desempenho e modelos de plano de treinamento para definir metas e um caminho claro para o sucesso. Você também pode tirar proveito de uma série de ferramentas adicionais de recursos humanos, como Modelos de entrevista , recursos de colaboração e muito mais.

Se você estiver procurando por bons sistemas de software de gerenciamento de talentos com software de gerenciamento do envolvimento dos funcionários e software de monitoramento de funcionários dê uma olhada no ClickUp!

Ele é flexível, colaborativo e ótimo para o gerenciamento de talentos!

Melhores recursos do ClickUp

Permite um grau extraordinário de personalização para atender a requisitos comerciais exclusivos

Unifica perfeitamente diversos recursos para garantir transições suaves do fluxo de trabalho

Capacita as equipes com ferramentas de colaboração altamente eficazes

Oferece uma IA robusta para criação mais rápida de conteúdo e comunicação aprimorada

Sua versatilidade acomoda uma variedade de setores e tamanhos de equipes

Limitações do ClickUp

Embora seja rica em recursos, a interface do ClickUp pode ser esmagadora para usuários iniciantes, criando potencialmente uma curva de aprendizado acentuada

As muitas opções de personalização podem, inadvertidamente, levar a uma complexidade indevida

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicional de US$ 5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.314+ avaliações)

4,7/5 (8.314+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.761+ avaliações)

2. IBM Talent Management - Bom para RH baseado em nuvem

Via Gerenciamento de talentos da IBM O IBM Talent Management é um conjunto de sistemas de RH e gerenciamento de talentos baseado em nuvem que ajuda as organizações a atrair, desenvolver e reter os melhores talentos.

O software de gerenciamento de talentos oferece um conjunto abrangente de ferramentas e serviços que podem ajudar empresas de todos os tamanhos a aprimorar seus processos de gerenciamento de talentos.

Melhores recursos do IBM Talent Management

Emprega IA para gerar insights detalhados que podem orientar a tomada de decisões estratégicas

A interface fácil de usar promove o rápido domínio da ferramenta

Seu amplo conjunto de ferramentas aborda vários aspectos do RH e da gestão de talentos

Oferece soluções abrangentes, tornando-a adequada para empresas de diversos portes

Prioriza o desenvolvimento e o engajamento dos funcionários

Limitações do IBM Talent Management

Seu alto nível de funcionalidade pode fazer com que a interface pareça desordenada, afetando a experiência do usuário

A integração com softwares que não são da IBM pode nem sempre ser perfeita ou intuitiva para sua estratégia de gerenciamento de talentos

Preços do IBM Talent Management

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do IBM Talent Management

G2: 3,5/5 (84+ avaliações)

3,5/5 (84+ avaliações) Capterra: N/A

3. Trakstar Perform - Bom para gerenciamento de contratações

via Trakstar Perform O Trakstar é um sistema completo de gerenciamento de talentos que oferece quatro opções diferentes de software: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn e Reviewsnap.

O Trakstar Perform é seu software de gerenciamento de talentos que também pode ajudar no processo de contratação. Ele ajuda as organizações a alinhar as metas individuais com as da empresa, motivar e reter os melhores desempenhos e fornecer dados para encontrar áreas de força e áreas para desenvolvimento.

É um software personalizável, baseado na nuvem, que se integra a outros sistemas de RH e de gerenciamento de talentos para rastreamento de candidatos e muito mais.

Melhores recursos do Trakstar Perform

Oferece excelente suporte ao cliente para resolver problemas prontamente

A alta capacidade de personalização da plataforma aumenta sua adequação a necessidades comerciais específicas (ou seja, envolvimento dos funcionários, gerenciamento de remuneração, acompanhamento de candidatos)

As integrações com outros sistemas de RH funcionam sem problemas para operações coesas

Oferece um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade

Concentra-se no alinhamento das metas individuais e da empresa

Limitações do Trakstar Perform

Alguns usuários podem achar a navegação um pouco desafiadora, principalmente quando lidam com grandes quantidades de dados

A personalização de relatórios pode não ser tão simples quanto os usuários gostariam

Preços do Trakstar Perform

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Trakstar Perform

G2 : 4.2/5 (mais de 416 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 416 avaliações) Capterra: 4,4/5 (285+ avaliações)

4. Insperity PerformSmart - Bom para gerenciamento de responsabilidades

via Insperity PerformSmart Criado para proprietários de empresas, executivos e profissionais de RH, o Insperity PerformSmart oferece recursos de recrutamento, remuneração, treinamento em gestão de responsabilidades, treinamento e desenvolvimento e desenvolvimento da cultura da empresa.

Os recursos do PerformSmart incluem gerenciamento de avaliação de desempenho, definição/acompanhamento de metas, acompanhamento do ciclo de avaliação, portais de autoatendimento e muito mais.

Seus avaliadores gostam da facilidade de uso da plataforma por parte dos funcionários. Mas se você estiver procurando algo personalizável que ofereça muitas opções, talvez esse não seja o software certo para você.

Melhores recursos do Insperity

A plataforma é amigável, o que a torna fácil de usar mesmo para usuários que não entendem de tecnologia

Oferece opções abrangentes para cobrir uma variedade de funções de RH, como rastreamento de candidatos, envolvimento dos funcionários e outras ferramentas de gestão de talentos

Oferece recursos abrangentes de treinamento e desenvolvimento

Inclui ferramentas para aprimorar o desenvolvimento da cultura da empresa

Concentra-se no gerenciamento de desempenho e na definição de metas

Limitações do Insperity PerformSmart

Embora tenha sido projetado para empresas de todos os portes, as pequenas empresas podem não utilizar totalmente seus amplos recursos

A integração com outros sistemas de RH e de gerenciamento de talentos poderia ser aprimorada

Preços do Insperity PerformSmart

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Insperity PerformSmart

G2: N/A

N/A Capítulo: 3,3/5 (7+ avaliações)

5. ClearCompany - Bom para análise de funcionários

via ClearCompany A plataforma de gerenciamento de talentos ClearCompany é uma plataforma de soluções de RH de serviço completo. Se você deseja gerenciar benefícios, folha de pagamento, conformidade e gerenciamento em um só lugar, talvez queira considerar a ClearCompany.

A maioria dos clientes elogia seu sistema de rastreamento de candidatos, e os avaliadores adoram os representantes de suporte prestativos e a interface amigável. E, embora adorem seus recursos de alto desempenho, muitos mencionam uma curva de aprendizado inicial que melhora com o tempo.

Melhores recursos do ClearCompany

Oferece uma interface amigável que melhora a experiência do usuário

Personalizável para atender às necessidades exclusivas da empresa

Representantes de suporte altamente responsivos oferecem assistência valiosa

Integra benefícios,modelos de folha de pagamentogerenciamento de remuneração, conformidade e gerenciamento de talentos em uma única plataforma

Aplaudido por seus recursos de alto desempenho que oferecem soluções eficientes

Limitações do ClearCompany

Para alguns, o processo de configuração e gerenciamento de fluxos de trabalho pode ser demorado

A experiência do usuário e o design do sistema de gerenciamento de talentos podem parecer ultrapassados em comparação com interfaces mais modernas

Preços da ClearCompany

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da ClearCompany

G2: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

4,6/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 312 avaliações)

6. Cegid TalentSoft - Bom para recrutamento colaborativo

via Cegid TalentSoft Anteriormente chamado de TalentSoft, o Cegid TalentSoft é um software europeu de gerenciamento de talentos baseado em nuvem.

Desde que mudou de mãos, as classificações da Cegid Talentsoft refletem uma mudança drástica na satisfação do cliente. As duas avaliações do G2 publicadas desde então mostram clientes extremamente insatisfeitos. As avaliações recentes da Capterra são apenas um pouco mais animadoras, com um total de três avaliações com média de 3,6 estrelas.

Melhores recursos do Cegid TalentSoft

Oferece recursos adequados para gerenciar uma força de trabalho diversificada

Soluções abrangentes baseadas em nuvem adaptadas aos mercados europeus

Permite o planejamento e a gestão estratégica de talentos

Promove o aprendizado e o desenvolvimento contínuos

Limitações do Cegid TalentSoft

As avaliações dos usuários caíram um pouco desde sua aquisição pela Cegid, em comparação com outros sistemas de gestão de talentos

Alguns usuários podem ter dificuldades com a navegação devido aos amplos recursos da plataforma

Preços do Cegid TalentSoft

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Cegid TalentSoft

G2: 4,3/5 (mais de 26 avaliações)

4,3/5 (mais de 26 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 67 avaliações)

7. Remofirst - Bom para gerenciar funcionários remotos

via Remover primeiro O Remofirst é um EOR (Employer of Record) global que ajuda as empresas a contratar e gerenciar funcionários remotos de qualquer lugar do mundo. Ele pode ajudar no processo de contratação e no gerenciamento da folha de pagamento, além de ter alguns recursos de envolvimento dos funcionários.

A empresa é conhecida por seus recursos globais de folha de pagamento e conformidade, mas também oferece uma gama de recursos de suporte de RH, incluindo gerenciamento de talentos, integração e desligamento.

Melhores recursos do Remofirst

Conhecida por seu serviço ao cliente altamente elogiado, que oferece soluções oportunas

Oferece um site fácil de usar que melhora a experiência geral do usuário

Acomoda trabalhadores globais, o que o torna perfeito para empresas com equipes internacionais

Especializado em recursos globais de controle salarial, conformidade e gerenciamento de remuneração

Oferece recursos abrangentes de suporte de RH

Limitações do Remofirst

Usa várias plataformas e logins

Opções limitadas de personalização representam desafios

O foco está na folha de pagamento e na conformidade, e não nos sistemas de gerenciamento de talentos

Por ser uma plataforma relativamente nova, ela pode não ter alguns recursos presentes em soluções mais estabelecidas

Preços do Remofirst

Empregador de registro : $199/mês+

: $199/mês+ Empreiteiros: uS$ 19/mês por pessoa

Avaliações e resenhas do Remofirst

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 5/5 (2+ avaliações)

8. ADP Workforce Now - Bom para recompensar funcionários de alto desempenho

via ADP Workforce Now O ADP Workforce Now é um pacote de software de gerenciamento de capital humano (HCM) tudo-em-um, baseado em nuvem. Sua ampla seleção de recursos e ferramentas ajuda as empresas a gerenciar os funcionários "do recrutamento à aposentadoria"

A plataforma oferece uma ampla gama de recursos, incluindo gerenciamento de talentos. Se você estiver procurando uma plataforma completa que englobe gerenciamento de talentos, folha de pagamento, administração e recrutamento, talvez queira considerar o ADP Workforce.

Melhores recursos do ADP Workforce

Gerencia facilmente grandes volumes de dados, ideal para empresas maiores

Oferece suporte à marca da empresa dentro da plataforma para uma experiência de usuário coesa

Constantemente atualizado para melhorias e adição de novos recursos

Fornece uma plataforma completa, com gerenciamento de talentos, rastreamento de candidatos, folha de pagamento, gerenciamento de remuneração, administração e recrutamento

Oferece profunda integração com outros sistemas de RH

Limitações do ADP Workforce

Requer treinamento formal, o que pode não ser o melhor para o envolvimento dos funcionários

As muitas atualizações de software podem levar a atrasos frequentes no sistema

Os usuários podem achar o sistema um pouco difícil de navegar, principalmente ao procurar funcionalidades específicas

As atualizações de software podem ocasionalmente interromper fluxos de trabalho e processos estabelecidos

Preços do ADP Workforce

Select: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Plus: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Premium: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 (mais de 3.311 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.311 avaliações) Capterra: 4,4/5 (6.305+ avaliações)

9. Deel - Bom para gerenciamento de conformidade

via Deel A plataforma global de folha de pagamento Deel fornece um sistema de gerenciamento de RH e talentos com recursos de gerenciamento para ajudá-lo a gerenciar a folha de pagamento, a conformidade e os contratos em mais de 150 países.

Procurando um software gratuito de gerenciamento de talentos? A Deel oferece uma versão gratuita de seu programa, e talvez valha a pena dar uma olhada.

No entanto, a Deel não dá muita atenção ao gerenciamento de talentos tais como gerenciamento ou monitoramento do desempenho dos funcionários . Por esse motivo, pode não ser uma boa opção para empresas e diretores de RH que desejam gerenciar, desenvolver e envolver os melhores talentos.

melhores recursos do #### Deel

Fornece fluxos de trabalho automatizados para agilizar os processos de RH

Sistema robusto de folha de pagamento e conformidade para gerenciar equipes globais

Atende às necessidades de RH em mais de 150 países, o que o torna perfeito para empresas internacionais

Oferece uma versão gratuita de seu programa

Auxilia no gerenciamento de contratos para prestadores de serviços internacionais

Limitações do Deel

Ferramentas limitadas de desenvolvimento de carreira e engajamento dos funcionários

Insatisfação frequente dos funcionários com o sistema de pagamento

O atendimento ao cliente e o treinamento podem precisar de melhorias

Embora simplifique a contratação internacional, os usuários podem ter dificuldades ao lidar com os requisitos de alguns países específicos

Preços do Deel

Deel HR: Gratuito

Gratuito EOR: $599+/mês

$599+/mês Contratantes: mais de US$ 49/mês

Deel ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 708 avaliações)

4,6/5 (mais de 708 avaliações) Capterra: 4,2/5 (79+ avaliações)

Confira estes alternativas ao Deel !

10. Cornerstone OnDemand - Bom para o desenvolvimento dos funcionários

via Cornerstone OnDemand A plataforma de RH Cornerstone OnDemand ajuda a gerenciar o desenvolvimento e o envolvimento dos funcionários. E muito mais. Também é capaz de se integrar a outros programas para ajudá-lo a criar o melhor sistema de gerenciamento de talentos de RH para a sua empresa.

A Cornerstone OnDemand trabalha com empresas de pequeno, médio e grande porte. Os clientes adoram seus fóruns e treinamentos interativos, mas o software requer algum treinamento, pois não é tão fácil de usar quanto outros.

Melhores recursos do Cornerstone OnDemand

Oferece treinamento altamente interativo para garantir o uso eficiente da plataforma

Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver os problemas prontamente

Permite a personalização de modelos para atender às necessidades exclusivas da empresa

Ajuda a gerenciar o desenvolvimento e o envolvimento dos funcionários

Oferece recursos de integração profunda com outros sistemas de RH

Limitações do Cornerstone OnDemand

Sua vasta gama de recursos pode fazer com que a interface do usuário pareça desordenada, o que pode retardar a conclusão das tarefas

Alguns usuários podem achar o processo de personalização um pouco complexo e demorado

Preços do Cornerstone OnDemand

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Cornerstone OnDemand

G2: 4,3/5 (8+ avaliações)

4,3/5 (8+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 22 avaliações)

Como escolher o melhor software de gerenciamento de talentos para funcionários

Neste artigo, analisamos os 10 melhores softwares de gerenciamento de talentos do mercado. Essas soluções de software oferecem uma variedade de recursos e benefícios, incluindo:

Integração simplificada: Simplifique o processo de integração de novos funcionários, para que eles tenham todas as informações necessárias para começar a trabalhar de forma rápida e eficaz

Simplifique o processo de integração de novos funcionários, para que eles tenham todas as informações necessárias para começar a trabalhar de forma rápida e eficaz Acompanhamento do desempenho: Acompanhe o desempenho dos funcionários de várias maneiras, incluindo o acompanhamento de metas, objetivos e indicadores-chave de desempenho (KPIs). Essas informações podem ser usadas para identificar áreas em que os funcionários precisam de treinamento ou desenvolvimento adicional, e também podem ser usadas para fornecer feedback aos funcionários

Acompanhe o desempenho dos funcionários de várias maneiras, incluindo o acompanhamento de metas, objetivos e indicadores-chave de desempenho (KPIs). Essas informações podem ser usadas para identificar áreas em que os funcionários precisam de treinamento ou desenvolvimento adicional, e também podem ser usadas para fornecer feedback aos funcionários Feedback: Forneça feedback aos funcionários de forma oportuna e construtiva, para ajudá-los a melhorar seu desempenho. E, para manter os funcionários motivados e engajados

Forneça feedback aos funcionários de forma oportuna e construtiva, para ajudá-los a melhorar seu desempenho. E, para manter os funcionários motivados e engajados Identificação de alto potencial: Identificar funcionários com alto potencial que estejam prontos para uma promoção ou outras oportunidades. Você pode usar esses dados para desenvolver um plano de sucessão para sua organização e oferecer treinamento e desenvolvimento direcionados a funcionários de alto potencial

Os melhores sistemas de software de gerenciamento de talentos para sua organização dependem das necessidades específicas de sua empresa e do setor. Mas as análises de software acima facilitarão muito a escolha!

Otimize seu sistema de gerenciamento e desenvolvimento de talentos

Depois de analisar os 10 melhores softwares de gerenciamento de talentos do mercado, achamos que o ClickUp é a melhor opção para empresas de todos os tamanhos. Ele pode ajudá-lo a atender às suas Metas de RH e melhorar a eficiência dos processos de uma forma adaptada às suas necessidades específicas.

Com seus recursos avançados, opções flexíveis de personalização e preços acessíveis, o ClickUp pode ajudá-lo a simplificar o processo de integração, acompanhar o desempenho dos funcionários, fornecer feedback e identificar funcionários com alto potencial.

Além disso, o ClickUp inclui poderosos software de gerenciamento de negócios para ajudar a gerenciar todas as partes móveis de sua empresa. Registre-se no ClickUp e comece a estimular sua equipe hoje mesmo!